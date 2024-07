Hàng Chục Ngàn Giáo Dân Tham Dự Hai Ngày Đại Hội Thánh Mẫu Lần Thứ 3 tại GP Orange với chủ đề “Đức Bà Là Hòm Bia Thiên Chúa”

Garden Grove, Nam California (Thanh Huy)- - Đại Hội Thánh Mẫu với chủ đề “Đức Bà Là Hòm Bia Thiên Chúa” do Giáo Phận Orange tổ chức năm thứ 3 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô , giáo phận Orange vào hai ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2024.





Đại Hội Thánh Mẫu được tổ chức với mục đích cổ võ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thể hiện tâm tình yêu mến Đức Mẹ của giáo dân Việt Nam, do đó hàng chục ngàn tín hữu từ khắp nơi đã về Quận Cam tham dự đại lễ được tổ chức hết sức trang nghiêm, sốt sắng. Đại Hội Thánh Mẫu năm nay khai mạc vào chiều Thứ Sáu ngày 12 tháng 7, 2024 và bế mạc vào tối Thứ Bảy ngày 13.7.2024.





quang cảnh lễ rước kiệu trên đường Chapman và đường Liwes

Ngày thứ hai của Đại Hội Thánh Mẫu, bắt đầu từ 8 giờ sáng Thứ Bảy ngày 13.7.2024 có Thánh Lễ Chữa Lành do Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành chủ tế, cha Nguyễn Thái, Giám Đốc TTCG giảng thuyết. Từ sau thánh lễ chữa lành có thánh lễ do Đức Giám Mục Phụ Tá Tim Freyer cử hành, có bí tích hòa giải, chầu Thánh Thể và những cuộc hội thảo do các linh mục Phạm Tĩnh với đề tài “những báu vật của Hòm Bia Thiên Chúa”, LM, Nguyễn B.Quốc Linh với đề tài “ Mẹ Maria và Phụng Vụ Thánh Thể”. Các cuộc hội thảo dành cho người lớn bằng tiếng Việt và bằng Anh ngữ cho các bạn trẻ được hưởng ứng nồng nhiệt. Đến 5 giờ chiều cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang xung quanh khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô diễn ra thật trang trọng với các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và hàng ngàn giáo dân thuộc 32 hội đoàn cấp giáo phận như Hiệp Sĩ Đoàn Knight of Columbus, Liên Huynh Đa Minh, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Liên Đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo, Legio Mariae, Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Canh Tân Đặc Sủng v.v... ngoài giáo dân giáo phận Quận Cam có phái đoàn các giáo phận Los Angeles, San Bernardino, San Diego, phái đoàn giáo dân Trung Hoa, Mexico, Philippine sắp hàng đi kiệu Đức Mẹ rất trang nghiêm, mọi người cùng hát thánh ca, lần chuỗi Mân Côi đây là một trong những nét đẹp của người Công Giáo biểu lộ đức tin và lòng tôn kính Thiên Chúa và Mẹ Người là Đức Maria.