Sáng sớm thứ Ba, Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa nhiều tuyến tàu ở khu vực ngoại ô sau khi đưa ra cảnh báo sớm về giông bão và lũ quét.(Photo YT)

.

- TT Biden ​sẽ bảo đảm vị trí ứng cử viên tổng thống Dân chủ vào cuối tháng này.

- TT Biden: vẫn tin tưởng Mật Vụ, tự xét trên NBC rằng cuộc tranh luận tháng 9 sẽ hay hơn kỳ vừa qua, nhìn nhận "tuổi già nhưng tinh thần nhạy bén vẫn còn tốt"

- Có 3 tay súng bắn tỉa địa phương nằm phục trong cùng tòa nhà với tay súng khủng bố

- Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle: sẽ không từ chức

- Tay súng Crooks bị phát hiện trên sân thượng khoảng nửa giờ trước khi vụ xả súng xảy ra.

- Trump đã gặp ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. để xin ủng hộ

- Chuyên gia luật: Cũng là may mắn, khi Thẩm phán Cannon quăng bỏ vụ truy tố Trump về tội trộm và giấu tài liệu mật vì Smith sẽ kháng cáo ngay, thay vì cứ bị dìm hồ sơ

- Đaị hội Cộng Hòa: Sean O'Brien, Tổng Chủ tịch Công đoàn IBT lên án doanh nghiệp Mỹ là "khủng bố kinh tế"

- Ứng cử viên phó tổng thống Cộng hòa JD Vance lên đài Fox, nói sẽ cùng Trump cứu nước Mỹ

- Tỷ phú Elon Musk sẽ chi 45 triệu USD/tháng cho một ủy ban của Trump

- Trump chọn Thượng nghị sĩ JD Vance đứng phó

- TT Biden chỉ trích liên danh Trump-Vance là ưu tiên nhà giàu, họ sẽ tăng thuế giới trung lưu nhưng sẽ giảm thuế người rất giàu

- Elon Musk nói ủng hộ Trump chọn Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance làm ứng viên Phó tổng thống

- Trump trở thành ứng cử viên Tổng Thống chính thức của Đảng Cộng hòa trong bầu cử năm 2024

- TT Biden hôm Thứ Ba 16/7 sẽ công bố giới hạn chi phí thuê nhà để cứu dân nghèo

- TT Biden ra lệnh Mật vụ bảo vệ ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr.

- Trump thắng lớn: Thẩm phán Aileen Cannon dẹp bỏ vụ truy tố Trump trộm và giấu các tài liệu mật vì Công tố đặc biệt Jack Smith được bổ nhiệm sai luật

- Báo New York Post phải đính chính vì súng vừa nổ, liền loan tin giựt gân: tay súng ám sát Trump là 1 người đàn ông Trung Quốc

- CDK Global nộp tiền chuộc 25 triệu USD để gỡ mã độc BlackSuit đang làm ngành đại lý xe hơi Mỹ mất 1 tỷ USD.

- Bank of America thu nhập ròng quý 2 là 6,9 tỷ USD, giảm

- UnitedHealthcare doanh thu quý 2 tăng 6

- Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa nhiều tuyến tàu ở ngoại ô vì mưa lụt

- 63 thành viên của Nghị viện Châu Âu (MEP) đòi tước quyền bầu cử của Hungary vì Thủ tướng Victor Orban của Hungary tung hô Putin và Tập

- Elon Musk: taxi tự lái (robotaxi) phải hoãn

- Một nhóm người tố cáo ẩn danh từng làm việc tại OpenAI xin SEC xóa lời cam kết giữ bí mật (NDA) vì có điều cần tố cáo

- Nam Hàn: cạnh tranh trong ngành đặt dây cáp ngầm dưới biển, tố nhau trộm bí mật kỹ nghệ

- 25 thành phố hàng đầu ở Mỹ nuôi chó: 1. Los Angeles; 2. New York; 3. Chicago; 4. Denver; 5. San Diego; 6. Miami; 7. Houston; 8. Brooklyn; 9. Portland; 10. San Francisco; 11. Seattle; 12. Austin; 13. Las Vegas; 14. San Antonio; 15. San Jose; 16. Phoenix; 17. Charlotte; 18. Philadelphia; 19. Sacramento; 20. Washington, D.C.; 21. Arlington, VA; 22. Fort Lauderdale; 23. Richmond; 24. Minneapolis; 25. Atlanta.

- Colorado: 4 công nhân chăn nuôi bị dính cúm gia cầm, nâng tổng số ca nhiễm ở Hoa Kỳ lên 9 ca

- Quận Los Angeles: xe lửa tông chết 1 người đi bộ lúc rạng sáng

- Quận Los Angeles: Cựu cảnh sát trưởng Lee Baca, 82 tuổi, lang thang quên đường về, được cứu về

- Quận Cam: tại nạn ở xa lộ I-5, làm 1 người chết

- Pennsylvania: xe đầu kéo tông 2 xe ngược chiều, chết 3 người, trong đó có Lieu Nguyen

- TIN VN. Đàm Vĩnh Hưng bị phạt 27,5 triệu đồng và cấm biểu diễn 9 tháng.

- TIN VN. Mỗi năm có tới 25% lượng kiều hối được “gửi gắm” vào thị trường bất động sản.

- TIN VN. Một nhà sư giả mạo giao nộp chứng điệp thọ giới, bằng tiến sĩ Luật giả mạo.

- HỎI 1: Khảo sát: 83% dân Mỹ xem việc sở hữu nhà là cột mốc quan trọng trong đời, 40% nghĩ như thế ít nhất 1 lần/tuần? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bác sĩ tuyệt vời nhất để sàng lọc dấu hiệu bệnh lãng trí Alzheimer là trí tuệ nhân tạo AI? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-16/7/2024) ⦿ ---- Bank of America Corp. đã công bố hôm thứ Ba rằng thu nhập ròng của họ trong quý 2 năm tài chính 2024 đạt 6,9 tỷ USD, giảm so với mức 7,4 tỷ USD đã có một năm trước đó. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm 6% xuống 0,83 USD, trong khi doanh thu tăng 1% lên 25,4 tỷ USD. Cổ phiếu của ngân hàng đã tăng 0,50% trong giao dịch tiếp thị trước sau thông báo thu nhập.

.

⦿ ---- UnitedHealthcare Group Inc. hôm thứ Ba đã công bố rằng doanh thu của họ trong quý 2 năm tài chính 2024 đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 98,9 tỷ USD. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, thu nhập ròng thuộc về cổ đông phổ thông của công ty ở mức 4,2 tỷ USD hoặc 4,54 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng, giảm 24% so với cùng khung thời gian vào năm 2023. UnitedHealth dự đoán thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu cả năm 2024 ở mức từ 15,95 USD và $16,40. Cổ phiếu của công ty đã tăng 1,84% trong phiên tiếp thị trước sau khi báo cáo được công bố.

.

⦿ ---- CDK Global, công ty sản xuất phần mềm (nhu liệu) quan trọng được một nửa số đại lý xe hơi trên toàn quốc Hoa Kỳ sử dụng, được cho là đã trả khoản tiền chuộc 25 triệu USD để chấm dứt một cuộc tấn công mạng (gài mã độc BlackSuit) khiến khách hàng của họ thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ USD. Cuộc tấn công mạng bắt đầu từ ngày 19/6 đã buộc CDK phải đóng cửa hầu hết các hệ thống được 15.000 khách hàng là đại lý sử dụng để quản lý doanh số bán hàng, đơn đặt hàng và lập lịch, theo Detroit Free Press.

.

Theo ước tính của Tập đoàn Kinh tế Anderson, các đại lý đã bỏ lỡ 1 tỷ USD với gần 56.200 doanh số bán ô tô mới bị mất. Cuối tháng trước, JD Power và GlobalData ước tính doanh số bán lẻ xe hơi của Mỹ trong tháng 6 sẽ giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo CNN, CDK đã trả khoản tiền chuộc 387 bitcoin, khi đó tương đương 25 triệu đô la.

.

⦿ ---- Sáng sớm thứ Ba, Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa nhiều tuyến tàu ở khu vực ngoại ô sau khi đưa ra cảnh báo sớm về giông bão và lũ quét. Trong khi đó, một thị trấn ở Hà Nam, Trung Quốc đã hứng chịu trận mưa lớn gần cả năm chỉ trong một ngày khi những cơn bão dữ dội tấn công miền Nam trong mùa hè này đã chuyển sang các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Theo các nhà dự báo thời tiết quốc gia, tính đến 8 giờ sáng (00:00 GMT) ngày thứ Ba, lượng mưa 606,7mm (24 inch) đã được ghi nhận ở Dafengying trong khoảng thời gian 24 giờ, nhiều nhất ở bất cứ nơi nào ở Trung Quốc. So sánh với lượng mưa trung bình hàng năm là 800mm trong khu vực.

.

Ngoại ô Bắc Kinh ngập lụt.

.

Thị trấn Dafengying nằm trong giới hạn thành phố Nanyang, nơi nổi tiếng với thời tiết ôn hòa và ôn hòa. Các nhà chức trách ở tỉnh miền trung Hà Nam đã đưa ra các biện pháp kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng nhất cho thành phố vào sáng sớm thứ Ba. Lượng mưa kỷ lục đã đổ xuống miền nam Trung Quốc từ tháng 4 đến tháng 6, trong khi ở miền bắc, thời tiết khô hạn khiến những cánh đồng khô cằn và đe dọa mùa màng. Khi mùa hè đến, vành đai mưa theo mùa di chuyển về phía bắc, gây ngập lụt các tỉnh vốn phải vật lộn với tình trạng hạn hán chỉ một tháng trước.

.

Theo dự báo, khu vực rộng lớn nơi các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông và An Huy gặp nhau sẽ chứng kiến ​​lượng mưa đặc biệt lớn cho đến cuối ngày thứ Ba. Sáng sớm thứ Ba, thủ đô Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa nhiều tuyến tàu ở khu vực ngoại ô sau khi đưa ra cảnh báo sớm về giông bão và lũ quét. Các nhà chức trách cũng đã đặt khu vực phía bắc trong tình trạng báo động cao về mưa lớn kể từ cuối ngày thứ Hai và các cơ quan đã thực hiện các biện pháp để chống lại tác động của lượng mưa lớn.

.

⦿ ---- Hơn 60 thành viên của Nghị viện Châu Âu (MEP) đã gửi thư tới Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola, kêu gọi tước quyền bầu cử của Hungary do Thủ tướng Victor Orban của Hungary đã có các chuyến đi của Orban tới Nga và Trung Quốc, theo Politico đưa tin hôm thứ Ba.

.

Cơ quan này cho biết họ đã nhận được bức thư có chữ ký của 63 MEP, những người cho rằng Orban "đã gây ra thiệt hại đáng kể bằng cách lợi dụng và lạm dụng vai trò Chủ tịch Hội đồng" chưa đầy một tháng sau khi đảm nhận nó vào ngày 1 tháng 7. MEP cáo buộc rằng thủ tướng Hungary đã "cố tình trình bày sai quyền hạn của mình" trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

.

Họ nói thêm: “Điều này đòi hỏi những hành động thực tế, chẳng hạn như đình chỉ quyền bầu cử của Hungary trong Hội đồng, vì thực tế đã cho thấy rằng những lời lên án đơn thuần về tình trạng này không có tác dụng”. Trước đó, Orban khẳng định ông "không đàm phán thay mặt cho bất kỳ ai" trước chuyến đi tới Moscow nhưng lưu ý rằng "hòa bình sẽ không tự đến trong cuộc chiến Nga-Ukraine, ai đó phải tạo ra nó".

.

⦿ ---- Các nguồn tin nói với báo The New York Times hôm thứ Ba rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến ​​sẽ đảm bảo được vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ vào cuối tháng này. Xác nhận được đưa ra bởi Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ DNC, cơ quan quản lý của đảng, sẽ được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự phù hợp của Biden để tiếp tục chiến dịch tranh cử tổng thống sau thành tích tranh luận gần đây của ông. Hơn 4.000 đại biểu dự kiến ​​sẽ bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 22/7, quá trình này có thể kéo dài khoảng một tuần. NY Times nhấn mạnh: Sau cuộc bỏ phiếu, ủy ban có kế hoạch tiến hành điểm danh trực tuyến.

.

⦿ ---- CBS News đưa tin, trích dẫn các nguồn thực thi pháp luật địa phương, có 3 tay súng bắn tỉa để bảo vệ cựu Tổng Thống Donald Trump đã được bố trí bên trong tòa nhà nơi kẻ xả súng nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc biểu tình. Những tay súng bắn tỉa này, một phần của Đơn vị Dịch vụ Khẩn cấp Quận Butler (Butler County Emergency Services Unit), đóng quân trên tầng hai để giám sát an ninh trong sự kiện.

.

Theo bản tin, một tay súng bắn tỉa đã quan sát thấy kẻ tấn công đang tiến đến gần và sau đó trèo lên mái nhà. Nhà chức trách đã được cảnh báo nhưng nghi phạm đã tìm cách lên được sân thượng trước khi lực lượng hỗ trợ kịp can thiệp. Trước khi bị bắn chết bởi một tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ, hung thủ đã giết được một người và làm bị thương ít nhất một người biểu tình khác, cũng như bắn sượt tai Trump khi Trump đang phát biểu trên sân khấu.

.

⦿ ---- Sean O'Brien, Tổng Chủ tịch Công đoàn Huynh đệ quốc tế (International Brotherhood of Teamsters) đã cáo buộc giới tinh hoa doanh nghiệp ở Hoa Kỳ là "khủng bố kinh tế" trong bài phát biểu của ông tại Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) hôm thứ Hai. O'Brien gọi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, là "một kẻ gai góc", ám chỉ việc Trump sống sót sau một vụ ám sát trong một cuộc biểu tình ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7.

.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng củng cố các liên đoàn công nhân và mở rộng quyền của người lao động, nói rằng công nhân "sở hữu đất nước này". Ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách nói rằng Hoa Kỳ đang cần cải cách phúc lợi doanh nghiệp và cũng cáo buộc các công ty như Amazon "không chịu trách nhiệm gì đối với những người lao động mà họ tuyển dụng", đồng thời nói thêm rằng "chúng ta cần đặt người lao động lên hàng đầu".

.

⦿ ---- Ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa JD Vance trong một cuộc phỏng vấn với Fox News đã chia sẻ chi tiết về cuộc gọi mà ông nhận được từ cựu Tổng thống Donald Trump, người đã chọn ông làm người đồng hành cùng mình. Trump cho biết ông tin rằng Vance là người tốt nhất để giúp "cứu đất nước" và giành chiến thắng ở các tiểu bang quan trọng ở Trung Tây như Pennsylvania và Michigan, theo Thượng nghị sĩ Mỹ Vance.

.

Trong cuộc trò chuyện của họ, Trump đã thực hiện một cử chỉ cá nhân bằng cách nói chuyện với cậu con trai 7 tuổi của Vance, khoảnh khắc mà Vance mô tả là không thể nào quên. “Trump thực sự đã yêu cầu tôi nói chuyện điện thoại với đứa con trai 7 tuổi của tôi. Nếu bạn nghĩ về những gì đã xảy ra, thì người đàn ông đó vừa bị bắn vài ngày trước và Trump đã dành thời gian để nói chuyện với đứa con 7 tuổi của tôi. Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên”, Vance kể lại.

.

Ứng cử viên phó tổng thống cũng thừa nhận mối quan hệ thân thiết mà ông và Trump có được kể từ cuộc đua vào Thượng viện Ohio năm 2022, cuộc đua mà Vance đã giành chiến thắng với sự ủng hộ của Trump.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi sống sót sau một vụ ám sát khi tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (RNC). Trump đến sự kiện với một miếng băng dán trên tai phải, nơi một viên đạn đã sướt tai ông trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Vụ nổ súng xảy ra hôm thứ Bảy, khiến một người biểu tình thiệt mạng và một người khác bị thương khi một tay súng nổ súng trong vụ mà Cục Điều tra Liên bang (FBI) tuyên bố là một vụ cố ý ám sát và đang xem xét một hành động khủng bố trong nước.

.

⦿ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin doanh nhân tỷ phú Elon Musk có kế hoạch chi khoảng 45 triệu USD mỗi tháng cho một ủy ban hành động siêu chính trị (PAC) mới được thành lập để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, có thông tin cho rằng Musk đã quyên tặng một số tiền "khá lớn" cho siêu PAC ủng hộ Trump. Tổ chức này có trụ sở chính tại Austin, Texas, nhằm mục đích khuyến khích mọi người ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Musk công khai ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump sau vụ ám sát bất thành nhằm vào cựu tổng thống vào ngày 13/7 tại Pennsylvania.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với Lester Holt của NBC rằng ông đã "làm hỏng" cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Tôi đã có một đêm tồi tệ,” Biden nói và nói thêm rằng ông “không được khỏe chút nào.” Ông nhấn mạnh rằng ông không có kế hoạch “có một màn trình diễn khác ở cấp độ đó” trước khi tuyên bố rằng ông sẽ có một cuộc tranh luận khác với Trump vào tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn, Biden cũng đề cập rằng ông chưa xem toàn bộ cuộc tranh luận mà chỉ xem "những phần" của nó.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự tin tưởng vào Cơ quan Mật vụ bất chấp vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump gần đây. Tuy nhiên, Biden nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra kỹ lưỡng về hành động của họ trong vụ việc, nhấn mạnh trách nhiệm giải trình và các quy trình phù hợp. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle tái khẳng định quyết định không từ chức sau sự kiện này.

.

Trước đó, Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle cho biết bà sẽ không từ chức sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy, dẫn đến cái chết của một người biểu tình. Nói với ABC News, Cheatle bày tỏ sự bàng hoàng và lo lắng khi biết về vụ nổ súng, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của mình là đảm bảo nó không xảy ra lần nữa. Bà nói chính quyền địa phương là những người đã bảo vệ tòa nhà trước đó và một tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ sau đó đã tìm thấy và vô hiệu hóa mối đe dọa trong "một khoảng thời gian rất ngắn".

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với Lester Holt của NBC rằng "tinh thần nhạy bén của ông ấy khá tốt", trong một cuộc phỏng vấn. “Tôi già rồi,” Biden thừa nhận. “Nhưng thứ nhất, tôi chỉ hơn Trump ba tuổi. Và thứ hai, trí tuệ của tôi khá tốt,” Biden nhấn mạnh rằng ông “đã làm được nhiều việc hơn bất kỳ tổng thống nào đã làm trong một thời gian dài trong ba- năm rưỡi." Biden tuyên bố rằng ông "sẵn sàng bị đánh giá về điều đó." Khi được Holt hỏi ai là người tư vấn cho các vấn đề như tiếp tục tham gia cuộc đua tổng thống hay bỏ cuộc, Biden trả lời ngắn gọn là "Tôi" và nói thêm rằng ông "đã làm việc này trong một thời gian dài".

.

⦿ ---- Theo báo cáo từ WPXI-TV, Thomas Matthew Crooks, được xác định là thủ phạm vụ tấn công cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy, bị phát hiện trên sân thượng khoảng nửa giờ trước khi vụ xả súng xảy ra. Một cảnh sát tại cuộc vận động tranh cử của Trump ở Butler, Pennsylvania, đã nhìn thấy Crooks trên sân thượng, nơi sau này hắn sẽ bắn vào Trump và gọi anh ta là "người khả nghi". Kẻ tấn công đã bị tiêu diệt sau khi bắn vào cựu tổng thống và giết chết một người trong đám đông.

.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã mở cuộc điều tra về vụ nổ súng nhưng chi tiết về kẻ tấn công và động cơ của hắn vẫn đang được xác định. Crooks được xác định là một thanh niên 20 tuổi và là một đảng viên Đảng Cộng hòa đã đăng bộ.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gặp ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. (RFK) để tìm kiếm sự ủng hộ cho Trump, theo Politico đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Thư ký báo chí Ban tranh cử của Kennedy, Stefanie Spear, cho biết trong một tuyên bố: “Đúng vậy, ông Kennedy đã gặp Tổng thống Trump hôm nay, Thứ Hai, để thảo luận về đoàn kết dân tộc và ông ấy hy vọng sẽ gặp được các nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ”. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng Kennedy sẽ không bỏ cuộc đua. "Và không, Kennedy sẽ không bỏ cuộc đua. Kennedy là ứng cử viên ủng hộ môi trường, ủng hộ sự lựa chọn, người phản chiến duy nhất đánh bại Donald Trump trong các cuộc thăm dò đối đầu", Spear nói thêm.

.

⦿ ---- Cựu Luật sư Hoa Kỳ Barbara McQuade hôm thứ Hai cho biết bà nghĩ việc Thẩm phán Aileen Cannon bác bỏ vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Trump có thể là một “may mắn ẩn tàng” cho Công tố đặc biệt Jack Smith. “Hãy nhìn xem, tôi nghĩ đó là một quyết định tồi tệ. Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn sai về mặt bản chất, nhưng rồi, tôi nghĩ đây thực sự có thể là một điều may mắn vì nó mang lại cho Jack Smith cơ hội kháng cáo vụ án ngay lập tức,” theo McQuade, một nhà phân tích pháp lý của MSNBC, cho biết trên kênh sáng thứ Hai, trong một cuộc phỏng vấn được Mediaite nhấn mạnh.

.

McQuade tiếp tục: “Rất nhiều quyết định khác trong số này nằm trong quyết định của thẩm phán vì Thẩm phán Cannon đang tiến hành vụ án một cách câu giờ chậm rãi, nhưng đây là một trong những quyết định có thể kháng cáo ngay lập tức. Và tôi nghĩ rằng cô Cannon rõ ràng đã sai về luật đến mức Tòa án khu vực thứ 11 sẽ đảo ngược.”

.

McQuade dự đoán Trump sau đó có thể sẽ kháng cáo vụ việc lên Tòa Tối cao, nơi cuối cùng có thể đưa ra phán quyết có lợi cho Trump. Ngay cả khi điều đó xảy ra, cô McQuade nói, “Vụ việc vẫn chưa kết thúc. Điều đó có nghĩa là một công tố viên đặc biệt không thể khởi kiện vụ án này. Nhưng không có gì có thể ngăn cản luật sư Hoa Kỳ ở quận phía nam Florida khởi kiện vụ án này.”

.

Tuy nhiên phán quyết của Cannon đã loại trừ một cách hiệu quả mọi cơ hội xét xử trước cuộc bầu cử tháng 11. McQuade nói thêm: “Nhưng tôi nghĩ dù sao thì chúng tôi cũng đang đi theo hướng đó. Bằng cách đưa ra quyết định này ngay bây giờ, Công tố Jack Smith nhìn thấy được bối cảnh pháp lý và có thể hành động một cách chiến lược theo cách anh ấy muốn.”

.

Liễu Nguyễn

Đàm Vĩnh Hưng bị phạt 27,5 triệu đồng và cấm biểu diễn 9 tháng

Một nhà sư giả mạo giao nộp chứng điệp thọ giới, bằng tiến sĩ Luật giả mạo

Mỗi năm có tới 25% lượng kiều hối được “gửi gắm” vào thị trường bất động sản

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã công bố Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance là người đồng hành cùng ông trong cuộc tranh cử năm 2024. “Sau thời gian dài cân nhắc và suy nghĩ, cũng như xem xét tài năng to lớn của nhiều người khác, tôi đã quyết định rằng người phù hợp nhất để đảm nhận vị trí Phó Tổng thống Hoa Kỳ là Thượng nghị sĩ J.D. Vance của tiểu bang Ohio”, ông Trump viết trên mạng X."J.D. đã có một sự nghiệp kinh doanh rất thành công trong lĩnh vực Công nghệ và Tài chính, và giờ đây, trong Chiến dịch tranh cử, ông sẽ tập trung mạnh mẽ vào những người mà ông đã chiến đấu hết mình vì họ, Công nhân và Nông dân Mỹ ở Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota, và xa hơn nữa…”Thông báo này được đưa ra sau khi những người dẫn đầu khác cho vị trí này, Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio và Thống đốc North Dakota Doug Bugrum, được cho là đã rời khỏi cuộc đua và trong bối cảnh Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNC) năm 2024 bắt đầu hôm qua, Thứ Hai.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã sử dụng mạng X vào thứ Hai để bày tỏ sự không đồng tình với lựa chọn được ứng cử viên tổng thống Donald Trump công bố trước đó hôm Thứ Hai để chọn Thượng nghị sĩ tiểu bang Ohio JD Vance làm người ứng cử đồng hành cùng Trump. Biden chỉ trích rằng, mặc dù cả hai nhà lãnh đạo đều ra vẻ ủng hộ tầng lớp lao động, nhưng thực tế họ sẽ tìm cách ủng hộ những người giàu có nhất."Đây là thỏa thuận về JD Vance. Ông ấy nói một trò lớn về người lao động. Nhưng bây giờ, ông ấy và Trump muốn tăng thuế đối với các gia đình trung lưu trong khi thúc đẩy cắt giảm thuế nhiều hơn cho người giàu. Vậy đó, tôi không có ý định để họ làm như thế,” Biden cảnh báo.⦿ ---- Giám đốc điều hành và tỷ phú Tesla Inc., Elon Musk, hôm thứ Hai cho biết ông ủng hộ lựa chọn mà cựu Tổng thống Donald Trump đã công bố trên kênh truyền thông Truth Social của mình về việc chọn Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance làm ứng viên Phó tổng thống tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024."Xin chúc mừng @JDVance1! Quyết định xuất sắc của @realDonaldTrump," Musk viết ngay sau khi lựa chọn ứng cử viên Phó Tổng Thống chính thức được công khai và Đảng Cộng hòa xác nhận Trump là ứng cử viên chính thức của họ trong cuộc bầu cử năm 2024 tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNC).⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (RNC). Việc xác nhận trở thành chính thức sau khi Trump thu hút đủ số phiếu bầu của các đại biểu khi các chi nhánh cấp tiểu bang của đảng lần lượt trình bày chúng. Tin tức này được đưa ra ngay sau khi Trump công bố Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance là người đồng hành cùng ông trong cuộc tranh cử.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chuẩn bị tiết lộ một kế hoạch toàn quốc nhằm giới hạn chi phí thuê nhà, theo ba nguồn tin được The Washington Post trích dẫn hôm thứ Hai. Thông báo này, dự kiến sẽ phổ biến tại Nevada vào thứ Ba, giải quyết sự thất vọng ngày càng tăng của cử tri về giá nhà đất tăng vọt, đặc biệt là ở Nevada, nơi người dân phải trải qua tình trạng chi phí nhà ở tăng vọt, Biden đặt mục tiêu củng cố vị thế kinh tế của mình trong lòng cử tri.Đề xuất này bao gồm việc loại bỏ ưu đãi về thuế đối với chủ nhà tăng tiền thuê hơn 5% hàng năm, ảnh hưởng đến những người sở hữu hơn 50 căn hộ. Động thái của Biden nhằm bảo vệ người thuê nhà mà không ngăn cản việc xây dựng mới.⦿ ---- Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas hôm thứ Hai xác nhận rằng Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Cơ quan Mật vụ bảo vệ ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. (RFK). Trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc, Mayorkas nói rằng biện pháp này sẽ được thực hiện sau "các sự kiện cuối tuần này", nơi cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn sướt vành tai trong một vụ ám sát tại một cuộc biểu tình ở Pennsylvania.Vài giờ trước đó, Trump đã viết trong một bài đăng trên Truth Social rằng việc Kennedy "bắt buộc" phải nhận được sự bảo vệ thêm. "Trước những gì đang diễn ra trên thế giới ngày nay, tôi tin rằng Robert F. Kennedy Jr. bắt buộc phải nhận được sự bảo vệ của Cơ quan Mật vụ - ngay lập tức. Với lịch sử của Gia đình Kennedy, đây rõ ràng là điều đúng đắn phải làm," Trump nói.⦿ ---- Donald Trump vừa đạt được một chiến thắng pháp lý to lớn khác. Một thẩm phán liên bang hôm thứ Hai đã bác bỏ cáo buộc chống lại Trump rằng Trump đã trộm và giấu các tài liệu mật khi rời Bạch Ốc. Thẩm phán Aileen Cannon đã ra phán quyết rằng công tố viên đặc biệt Jack Smith đã được Quốc hội bổ nhiệm một cách không thích hợp để điều tra kho tài liệu được tìm thấy tại khu bất động sản Mar-a-Lago của Trump ở Florida.Nhóm công tố của Smith không đưa ra bình luận ngay lập tức, mặc dù phán quyết chắc chắn sẽ bị kháng cáo. Chiến thắng của Trump diễn ra vào ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, nơi Trump chính thức được bổ nhiệm làm ứng cử viên của đảng vài ngày sau khi sống sót sau một vụ ám sát."Sau khi nghiên cứu cẩn thận những thách thức cơ bản được nêu ra trong Kiến nghị, Tòa án tin rằng việc truy tố hành động này của Công đặc biệt Smith vi phạm hai nền tảng cấu trúc của khung Hiến pháp của chúng ta—vai trò của Quốc hội trong việc bổ nhiệm các quan chức hợp hiến và vai trò của Quốc hội trong việc cho phép chi tiêu theo luật”, theo Thẩm phán Cannon, người được Trump bổ nhiệm, viết trong phán quyết dài 93 trang của bà.Cụ thể, Cannon đã ra phán quyết rằng việc bổ nhiệm Smith vi phạm Điều khoản bổ nhiệm ghi trong Hiến pháp (Appointments Clause of the Constitution), mặc dù phán quyết này [của bà] “đi ngược lại với các quyết định của tòa án trước đó có từ thời Watergate vốn duy trì tính hợp pháp của cách thức chỉ định các công tố viên độc lập,” theo báo New York Times.⦿ ---- Tờ New York Post đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đưa tin không chính xác rằng kẻ nổ súng liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump là một "người đàn ông Trung Quốc". Bài báo sau đó đã được sửa lại để xác định kẻ xả súng là "nam, da trắng", nhưng việc đính chính được thực hiện mà không có thông báo thích hợp. Lỗi này nêu bật tác hại tiềm tàng mà thông tin sai lệch có thể gây ra, đặc biệt là trong bối cảnh tâm lý bài người châu Á đang gia tăng.Sai lầm lần đầu tiên được chỉ ra bởi nhà báo Jeff Yang, người nhấn mạnh tầm quan trọng của tính chính xác và trách nhiệm giải trình trong báo chí. Mặc dù việc chỉnh sửa đã được thực hiện nhưng phiên bản cũ được lưu trong bộ nhớ đệm của bài viết gốc vẫn có thể được tìm thấy trực tuyến.⦿ ---- Tesla Inc. và Giám đốc điều hành (CEO) của SpaceX và Chủ tịch X Corp., Elon Musk, đã giải thích hôm thứ Hai rằng việc ra mắt chiếc taxi tự lái của công ty xe điện (EV) của ông, cái gọi là robotaxi, đã bị trì hoãn do “những gì tôi nghĩ đây là một thay đổi thiết kế quan trọng ở mặt trước." Viết trên X, Musk cũng bày tỏ niềm tin rằng “thời gian thêm cho phép chúng ta thể hiện một vài điều khác”. Đầu tháng này, có thông báo rằng robotaxi của Tesla sẽ được ra mắt vào tháng 10 thay vì ngày 8 tháng 8 như thông báo ban đầu.⦿ ---- Một nhóm người tố cáo ẩn danh đã làm việc hoặc đang làm việc tại OpenAI đã hỏi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liệu các thỏa thuận không tiết lộ (NDA) của họ với công ty có đưa ra các hạn chế bất hợp pháp để ngăn họ nói về những bất lợi của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hay không, theo bức thư mà văn phòng Thượng nghị sĩ Chuck Grassley chia sẻ với Associated Press (AP) hôm thứ Hai đã đọc.Trong thư, những người tố cáo đã yêu cầu Chủ tịch SEC Gary Gensler xem xét các thỏa thuận mà các nhân viên, trước đây hoặc hiện tại, đã ký với công ty và kích hoạt động thái hủy bỏ các yêu cầu được đưa ra trong NDA để khuyến khích mọi người nói về các vấn đề họ nhận thấy khi sử dụng các công cụ của OpenAI.Vụ này ban đầu được báo cáo vào đầu tháng này bởi Reuters. Trong phần xác nhận, Thượng nghị sĩ Grassley nói với AP rằng, theo những gì ông tìm thấy trong các thỏa thuận nói trên, “Mục đích để chính phủ liên bang đi trước trí tuệ nhân tạo một bước, các thỏa thuận không tiết lộ thông tin của OpenAI phải thay đổi.”⦿ ---- Nam Hàn: cạnh tranh trong ngành đặt dây cáp ngầm dưới biển. LS Cable & Solution (C&S) đã chỉ trích Taihan Cable & Solution (C&S) về cáo buộc đánh cắp công nghệ cáp ngầm (submarine cable technologies) vào hôm thứ Hai, đe dọa sẽ thực hiện mọi hành động pháp lý có thể có cả trong nước và quốc tế nếu các cáo buộc trở thành sự thật.LS C&S cho biết trong thông cáo báo chí: “Hành vi trộm cắp công nghệ của Taihan C&S là một tội phạm rõ ràng. Điểm chính của vụ việc này là liệu Taihan C&S có đánh cắp sơ đồ mặt bằng và cách bố trí các cơ sở sản xuất cáp ngầm của LS C&S hay không.”Tuyên bố được đưa ra khi cảnh sát bắt đầu coi Taihan C&S là nghi phạm trong vụ án này và khám xét trụ sở của họ ở Anyang, tỉnh Kyunggi, hôm thứ Năm. Khi cảnh sát khám xét nhà máy của họ ở Dangjin, tỉnh Nam Chungcheong vào tháng trước, Taihan C&S nói rằng họ không phải là nghi phạm trong vụ án và việc cảnh sát khám xét nhà máy của họ nhằm mục đích chứng minh tội ác của Gaun Architects & Engineers.Gaun, công ty thiết kế nhà máy Dangjin, bị nghi ngờ đã rò rỉ các công nghệ mà họ thu được từ LS C&S khi thiết kế các nhà máy của mình từ năm 2008 đến năm 2023. Khi vụ việc lần đầu tiên được công bố vào tháng trước, LS C&S vẫn thận trọng khi đề cập đến tên của Taihan C&S và Gaun trong thông cáo báo chí của mình, mặc dù vào thời điểm đó họ cũng cho biết rằng họ sẽ có hành động pháp lý nếu các cáo buộc trở thành sự thật.LS C&S mô tả Taihan C&S là một “đối thủ cạnh tranh” và sử dụng tên viết tắt của Gaun trong thông cáo báo chí trước đó. Taihan C&S bác bỏ tuyên bố của LS C&S và nhấn mạnh năng lực hiện có của LS C&S trong việc sản xuất thiết bị cáp ngầm. Người ta cũng cho rằng LS C&S dường như đang cố gắng bảo vệ sự độc quyền của mình trên thị trường cáp ngầm.⦿ ---- Cho đến nay, chó là vật nuôi phổ biến nhất ở Hoa Kỳ và sự phổ biến đó đặc biệt có thể thấy ở Nam California. Theo thống kê năm 2023 của PetMD, 65,1 triệu hộ gia đình ở Hoa Kỳ nuôi chó và báo cáo của US News cho thấy quyền sở hữu thú cưng - và mua bảo hiểm thú cưng - đã tăng đáng kể kể từ năm 2020. Báo cáo phân tích cơ sở dữ liệu về những con chó được đăng ký bảo hiểm, đã chia quyền sở hữu chó xuống cấp thành phố và tìm ra 25 thành phố phổ biến nhất dành cho chó ở Mỹ.Đứng đầu danh sách là Los Angeles; mặc dù đứng thứ 33 trong 50 thành phố hàng đầu của Hoa Kỳ dành cho những người nuôi chó, L.A. là nơi có nhiều chó nhất so với bất kỳ thành phố nào trong cả nước; dữ liệu từ Niên lịch Los Angeles chỉ ra rằng 561.176 hộ gia đình ở Angeleno nuôi chó. Con số này được so sánh với khoảng 320.000 hộ gia đình trong thành phố nuôi mèo. Ở vị trí thứ năm trong danh sách các thành phố dành cho chó nổi tiếng nhất ở Mỹ là San Diego; nghiên cứu cho thấy hơn 500.000 con chó sống ở San Diego.Nhóm 25 thành phố hàng đầu ở Mỹ nuôi chó: 1. Los Angeles; 2. New York; 3. Chicago; 4. Denver; 5. San Diego; 6. Miami; 7. Houston; 8. Brooklyn; 9. Portland; 10. San Francisco; 11. Seattle; 12. Austin; 13. Las Vegas; 14. San Antonio; 15. San Jose; 16. Phoenix; 17. Charlotte; 18. Philadelphia; 19. Sacramento; 20. Washington, D.C.; 21. Arlington, VA; 22. Fort Lauderdale; 23. Richmond; 24. Minneapolis; 25. Atlanta.⦿ ---- Colorado: Bốn công nhân chăn nuôi gia cầm ở Colorado đã được chẩn đoán mắc bệnh cúm gia cầm, theo các quan chức y tế xác nhận hôm Chủ nhật, nâng tổng số ca nhiễm ở Hoa Kỳ lên 9 ca kể từ khi ca bệnh đầu tiên ở người của đợt bùng phát hiện nay được phát hiện vào năm 2022, cũng ở một công nhân chăn nuôi gia cầm ở Colorado. Có 8 trong số chín vụ đã được báo cáo trong năm nay.Bệnh của họ tương đối nhẹ – mắt đỏ và khó chịu cùng các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp thông thường như sốt, ớn lạnh, ho, đau họng và sổ mũi. Các quan chức cho biết không ai phải nhập viện. Các trường hợp khác ở Hoa Kỳ cũng ở mức độ nhẹ. Người thứ năm có các triệu chứng đang được xét nghiệm nhưng vẫn chưa có kết quả. Theo các quan chức y tế, các công nhân đang tiêu hủy gia cầm tại một trang trại ở phía đông bắc Colorado. Tất cả đều có tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh.Một loại vi-rút cúm gia cầm đã lây lan từ năm 2020 ở các loài động vật có vú – bao gồm chó, mèo, chồn hôi, gấu và thậm chí cả hải cẩu và cá heo – ở nhiều quốc gia. Đầu năm nay, vi rút H5N1 đã được phát hiện ở vật nuôi ở Hoa Kỳ và hiện đang lây lan ở gia súc ở một số tiểu bang.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người đi bộ đã bị tàu hỏa tông chết ở Northridge vào sáng sớm thứ Hai. Sở Cứu hỏa Los Angeles xác nhận vụ va chạm chết người trên đường ray ngoài Đại lộ Corbin gần Phố Bahama St. Mặc dù quan chức này không tiết lộ chính xác thời gian xảy ra tai nân nhưng thông tin sơ bộ cho thấy cơ quan chức năng đã có mặt tại khu vực ngay trước 5h45 giờ sáng.Video từ hiện trường cho thấy đoàn tàu Metrolink dừng trên đường ray khi lực lượng thực thi pháp luật rà soát khu vực. Đoạn phim được đăng lên Ứng dụng Citizen cho thấy cảnh sát đã chặn hoàn toàn đường ray đối với bất kỳ phương tiện giao thông tàu hỏa nào. Chưa có thông tin nhận dạng liên quan đến nạn nhân được công bố.⦿ ---- Quận Los Angeles: Lee Baca, cựu cảnh sát trưởng Quận Los Angeles mắc bệnh Alzheimer, đã được tìm thấy vài giờ sau khi lang thang khỏi nhà hôm Chủ nhật. Baca, 82 tuổi, được thông báo mất tích vào khoảng 3:30 giờ chiều ở San Marino. Một số cơ quan thực thi pháp luật đã tham gia tìm kiếm để tìm..Cảnh sát nhận được cuộc gọi từ 1 chủ nhà hàng ở El Monte, người này cho biết họ lo ngại về một người cần giúp. Cảnh sát trưởng San Marino John Incontro cho biết Baca đang đeo một chiếc vòng tay ID với thông tin hữu ích bao gồm số điện thoại để giúp đoàn tụ với gia đình. Tiệm Denny's nơi thấy Baca tọa lạc cách nhà Baca khoảng 6,5 dặm. Baca có vẻ khỏe mạnh và không cần theo dõi sau khi trở về nhà.Năm 2016, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận trong tài liệu tòa án rằng Baca đang ở giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer. Baca được bầu làm cảnh sát trưởng năm 1998 và tái đắc cử ba lần. Baca phải chấp hành bản án 3 năm tù liên bang vì cản trở công lý và nói dối FBI vào năm 2020.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát nói hôm thứ Bảy, một người đàn ông đã bị ít nhất một xe tông chết trên Xa lộ Santa Ana (5) ở Santa Ana. Tai nạn xảy ra vào khoảng 23h45 hôm thứ Sáu trên xa lộ hướng nam, phía đông Phố First St., theo Sở Tuần tra Xa lộ California đưa tin. CHP cho biết một người đàn ông mặc áo khoác kẻ sọc được nhìn thấy nằm trên lề phải của đường cao tốc. Viên chức từ văn phòng điều tra viên đã được gọi đến hiện trường lúc 12:19 giờ rạng sáng Thứ Bảy.⦿ ---- Cảnh sát tiểu bang Pennsylvania cho biết ba người đã chết trong một vụ tai nạn trên Xa lộ Liên tiểu bang 81 ở Quận Cumberland hôm Chủ nhật. Các nạn nhân là: James Sheltman, 79 tuổi, ở Selinsgrove; Eileen Beck, 80 tuổi, ở Selinsgrove; và, 49 tuổi, ở Harrisburg.Tai nạn xảy ra trên làn đường đi về phía nam gần Lối ra 57, Đường 114/Mechanicsburg, ở Silver Spring Township ngay trước 2 giờ chiều và gây ra hỏa hoạn. Một chiếc xe đầu kéo đã vượt qua dải phân cách giữa và tông vào hai xe hơi đi ngược chiều. Sheltman và Beck đi trên một chiếc xe, còn Nguyễn là người điều khiển chiếc xe kia. Cả 3 nạn nhân đều chết tại hiện trường.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Kinh Tế Đô Thị. UBND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định đình chỉ biểu diễn 9 tháng và phạt 27,5 triệu đồng đối với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng liên quan đến việc đeo 'huy hiệu lạ' trong đêm nhạc Ngày em thắp sao trời ngày 4/5/2024. Sau thời gian lập hội đồng và thực hiện thẩm định, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng) liên quan đến việc đeo “huy hiệu lạ” trong đêm nhạc Ngày em thắp sao trời ngày 4/5/2024. (Ghi chú: 'Huy hiệu lạ' nhiều người nói là giống huy hiệu của VNCH.)⦿ ---- TIN VN.. Theo VTC News. Bị can Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi, tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc) đã giao nộp các văn bằng giả, trong đó có bằng tiến sĩ giả ngành Luật. VKSND huyện Củ Chi (TP.HCM) hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi, tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc). Bị can Phúc bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù và tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức theo điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù. Nguyễn Minh Phúc tự nguyện giao nộp 1 giấy chứng nhận tăng ni, 1 giấy chứng điệp thọ, 1 bằng thạc sĩ Luật kinh tế, 1 bằng tiến sĩ ngành Luật do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cấp. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ giấy tờ, bằng cấp này đều là giả.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Người Đưa Tin. Thông tin từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ và khoảng 650.000 lao động xuất khẩu Việt Nam đang hoạt động tại 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Lượng kiều hối về Việt Nam trong 10 năm trở lại đây luôn duy trì vị trí trong Top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới, đạt trên 190 tỉ đô la, riêng năm 2023, lượng kiều hối cả nước ước đạt khoảng 16 tỉ đô la, tăng 32% so với năm 2022. Đáng chú ý, ước tính mỗi năm có tới 25% lượng kiều hối được “gửi gắm” vào thị trường bất động sản. Hiện nay tại Hà Nội và TPHCM, các phân khúc bất động sản nhà ở trung cấp và cao cấp tại khu vực trung tâm luôn thu hút sự quan tâm đầu tư của Việt kiều khi tại nhiều khu vực/dự án luôn đạt tỷ lệ 20 – 30% số lượng sản phẩm bán cho Việt kiều.⦿ ---- HỎI 1: Khảo sát: 83% dân Mỹ xem việc sở hữu nhà là cột mốc quan trọng trong đời, 40% nghĩ như thế ít nhất 1 lần/tuần?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo khảo sát của KB Home, phần lớn người Mỹ (83%) coi việc sở hữu nhà là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời và 40% nghĩ về điều đó ít nhất một lần một tuần. Hơn nữa, 58% sẵn sàng chi tiêu ít hơn cho những thứ không cần thiết để tiết kiệm cho khoản trả trước và 45% thậm chí sẽ cân nhắc việc kiếm thêm thu nhập để đạt được mục tiêu của mình.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Bác sĩ tuyệt vời nhất để sàng lọc dấu hiệu bệnh lãng trí Alzheimer là trí tuệ nhân tạo AI?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết một chương trình AI đã được chứng minh là tốt hơn các bác sĩ trong việc sàng lọc các dấu hiệu nhận biết cho biết ai mắc chứng mất trí nhớ sớm sẽ tiến triển thành bệnh Alzheimer. Theo một báo cáo trên tạp chí eClinical Medicine, AI đã dự đoán 4 trong số 5 trường hợp khi chứng mất trí nhớ sớm sẽ ổn định hoặc trở nên trầm trọng hơn thành bệnh Alzheimer.Chi tiết: