Thơ Hoàng Thủy Trâm

Tranh Nghiêu Đề.





ĐOẢN KHÚC SINH NHẬT

(Tặng nhà thơ Nguyễn Đức Tùng)



trong ngày sinh nhật mình

tác giả đọc hai đoản văn

trong tiệp ký viết về con đường và dấu chân

của người hành khất vĩ đại nhất

của dân tộc việt



trong ngày sinh nhật mình

cũng là ngày hạ chí

ngày mặt trời rong chơi dài nhất

trên trái đất

những bài thơ đi hoang

cười khúc khích

và biến mất



trong ngày sinh nhật mình

anh nhắm mắt

tưởng tượng không gian thời gian khung cảnh

màu sắc mùi hương

bước chân hành khất

nhà sư vĩ đại nhất

dẫu chẳng bao giờ tự nhận là tu sĩ hay pháp tăng



trong ngày sinh nhật mình

anh hướng về một vùng đất

cắt rốn chôn nhau

lòng không còn quặn đau

nhưng vẫn hoài day dứt

dân tộc giữa được và mất



đoản khúc thứ nhất

là tình yêu

đoản khúc thứ hai

là đất nước

ngân lên lời ca

giọng đọc hơi trọ trẹ âm xa

gói trọn tình yêu niềm tin và mong mỏi



con đường

dấu chân

người hành khất vĩ đại

đốt cháy ngọn đuốc hy vọng

vào tương lai



21.06.2024



*





DONUT 1984



Mỗi lần ăn bánh donut thơm phưng phức

Đường, trứng, sữa, sô cô la

Lại nhớ những ngày

Chập chững nơi đất lạ



Học tiếng Anh theo tiểu thuyết

Mi nghĩ mi là ai*

Bị đuổi việc sau ba ngày

Vì một câu nói lỡ

Bốn mươi năm sau trở thành câu chuyện bi hài

Mua cho bạn bè một tràng tếu táo



Đôi ủng quá khổ áo quần xộc xệch

Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết

Đồng hai lăm xu cuối cùng

Đất nước không người quen biết



Bốn mươi năm tuyết rơi

Bốn mươi năm cố gắng

Đầu hai thứ tóc

Áo choàng trắng

Ông bác sĩ già ngồi viết sách

Kể lại câu chuyện đời mình

Lá phong đỏ ối

Mùi donut thoảng hương…



10.04.2024



* tên tiểu thuyết của Alice Munro (Who do you think you are?)



*





LỜI NGUYỀN MÙA HÈ



treo lửng lơ trên những đám mây trắng

trong màu nắng gay gắt

ngày hạ chí luôn là ngày sinh nhật dài nhất

và báo hiệu ngày

chúng ta phải chia tay



em sẽ không bao giờ nhận được món quà sinh nhật

lá thu vàng chạm ngõ

ưng ửng cặp má hường

trời xanh lơ trong vắt

không khí lạnh se se



dẫu cho em có hiền lành

dẫu cho em có trầm cảm

dẫu cho em có mania

mùa hè vẫn sẽ đi qua

mùa hè chết

xác xơ

tái nhợt

mùa hè không anh



cơn nắng ngoài cửa sổ đành hanh

năm nay chia tay

chuyện gì sẽ xảy ra?

mùi vị gì thế nhỉ?

mùa hè khoác vội tấm áo choàng nước đá

giữa trời nắng chang chang



em đi loạng quạng

gió một lời nguyền

lời nguyền chia xa



nhưng

chúng ta sẽ trở về...



05.07.2024



*





MƯA XANH TRIỀN NHỚ



Mưa xanh triền nhớ

Lòng mình đơn côi



Cơn hưng cảm hủy diệt em

Hủy diệt chúng ta

Ngàn ngày không ngủ

Những đêm mắt thức đủ

Lụn ngọn đèn chong



Em bỏ lơ anh

Trong mùa hè ngập tràn tiếng cười nói

Con thuyền giữa lòng đại dương

Bọn hải cẩu kêu thét

Cá voi sát thủ bủa vây



Em bỏ lơ thơ

Đầu óc cháy lên những xoáy tròn ma trận

Hừng hực riết róng

Em chạy băng băng trên cánh đồng chữ trắng

Bỏ lại dấu chân xa



Cuộc đời em gói gọn trong một mái nhà

Vị hành giả trốn lánh

Người khất thực vĩ đại nhất

Anh không hiểu em

Khi lưỡi lửa mùa hè thiêu đốt

Con phượng hoàng bừng lên tiếng hát

Đôi cánh vùng thiên di



Đến đến rồi lại đi đi

Mùa hạ trải dài triền sóng trắng

Mưa xanh triền nhớ

Lòng mình đơn côi



Tỉnh ra như một bất ngờ

Một viên thuốc nhỏ níu bờ phù vân



06.07.2024



-- Hoàng Thủy Trâm