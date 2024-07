- Họp các DB Dân Chủ qua Zoom: Khi Dân Biểu Lou Correa (Quận Cam, CA) xin Biden cam kết cho người gốc Tây Ban Nha có đóng thuế một lộ trình Giấc mơ Mỹ, và Biden đồng ý hoàn toàn. Dân Biểu Mike Levin (D-CA) yêu cầu Biden rút lui. - Tại Detroit, Biden kêu gọi báo chí đừng "cặp kè" với Trump, hãy chỉ ra các lỗi Trump líu lưỡi nhầm Nikki Haley với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, và hãy hỏi tội Trum

Thế vận hội 2024: toàn thành phố Paris sẽ là sân vận động, dọc sông Seine sẽ là lễ hội bất tận 17 ngày. (Photo YT)

- Họp các DB Dân Chủ qua Zoom: Khi Dân Biểu Lou Correa (Quận Cam, CA) xin Biden cam kết cho người gốc Tây Ban Nha có đóng thuế một lộ trình Giấc mơ Mỹ, và Biden đồng ý hoàn toàn. Dân Biểu Mike Levin (D-CA) yêu cầu Biden rút lui.

- Tại Detroit, Biden kêu gọi báo chí đừng "cặp kè" với Trump, hãy chỉ ra các lỗi Trump líu lưỡi nhầm Nikki Haley với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, và hãy hỏi tội Trump vì sao khen ngợi Putin.

- Biden được chào đón ở Detroit bằng đám đông hô khẩu hiệu "Đừng bỏ cuộc" và "Thêm 4 năm nữa." Biden nói không bỏ cuộc và Trump sẽ thảm bại. Biden ca ngợi kinh tế Mỹ tăng tốc, giảm thất nghiệp.

- Tại Detroit: Biden chỉ trích Dự án 2025, nói đó là "Trump 2025" để độc tài trị, phá hủy nền dân chủ Mỹ.

- TNS Cộng Hòa Susan Collins: sẽ viết tay tên bà Haley vào phiếu bầu, vì không bầu cho cả Trump và Biden

- Tỷ phú Elon Musk quyên tặng Trump tiền tranh cử

- Rudy Giuliani bị tòa bác đơn khai phá sản. Thẩm phán cho 2 người thắng kiện quyền siết tài sản Giu;iani

- Hồi phục hoàn toàn tài khoản Trump ở mạng Instagram và Facebook

- Trump hé lộ danh sách rút gọn các ứng cử viên Phó tổng thống: TNS Marco Rubio, TNS J.D. Vance và Thống đốc North Dakota Doug Burgum.

- Ohio: Alexa Stakely sơ xuất, bị trộm xe với con nhỏ đang ngồi trên xe, rượt theo, bị xe tông chết

- TQ đòi Mỹ gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương “bất hợp pháp” về các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương.

- Nam Hàn sẽ triển khai vũ khí laser có sức mạnh bắn tan chảy máy bay không người lái của Bắc Hàn trên bầu trời

- Các nhà tài trợ Dân chủ áp lực TT Biden, đông lạnh 90 triệu USD.

- Nga: 1 kho xăng dầu nằm ở quận Tsimlyansky của tỉnh Rostov đã bốc cháy

- Israel dội bom vào al-Mawasi: 71 người chết và hàng chục người khác bị thương

- Argentina gọi Hamas là một "tổ chức khủng bố"

- UNRWA: nguồn tài trợ đến tháng 9 để cứu trợ ở Gaza

- Gaza: 38.443 người Palestine chết, 88.481 người bị thương vì Israel tấn công.

- Thế vận hội 2024: toàn thành phố Paris sẽ là sân vận động, dọc sông Seine sẽ là lễ hội bất tận 17 ngày. Bà Jill Biden dẫn phái đoàn Mỹ đợt 1

- Tiền An sinh xã hội dự kiến sẽ tăng chi phí sinh hoạt (COLA) năm tới là 2,63%.

- Quân đội TQ-Nga tập trận hải quân chung

- Úc tổ chức tập trận Không quân với 20 nước

- Thế giới lo ngại vì Trung Quốc xuất cảng ào ạt với giá rẻ.

- Nghỉ hưu ra nước ngoài sống, tìm nơi không cần tới xe hơi, tuyệt vời nhất là: Bangkok (Thái Lan), Lisbon (Portugal), Panama City (Panama) và Puerto Vallarta (Mexico).

- TQ tuyên bố quăng bỏ luật quốc tế về Biển Đông.

- Thái Lan miễn thị thực nhập cảnh cho người dân từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ bắt đầu từ ngày 15/7

- Đài Loan ký hợp đồng với Mỹ giá 345 triệu USD, mua vũ khí hồng ngoại cho F-16V.

- Đài Loan giải tán đội quân danh dự hầu tượng Tưởng Giới Thạch

- Tiêm Botox dỏm, nhiều phụ nữ nhập viện, cấp cứu, dùng máy thở.

- Công ty viễn thông AT&T bị tin tặc trộm dữ liệu

- San Diego: lẽ ra cô Nguyễn đã không chết trên đường đi bộ. Nếu buổi đi bộ có giấy phép, Sở Kiểm lâm sẽ giúp an toàn

- Texas: Cô Camille Nguyen đăng quang Hoa hậu "National American Miss Texas Teen Queen" 2024

- VOA: VinFast của Việt Nam hoãn mở nhà máy ô tô điện ở Mỹ giữa lúc thị trường giảm tốc.

- TIN VN. Làn sóng nhập khẩu lốp xe giá rẻ Trung Quốc tạo sức ép đối với doanh nghiệp trong nước.

- TIN VN. Báo VN ám chỉ Thầy Thích Chân Quang: Làm rõ tố cáo tiến sĩ "siêu tốc", tiến sĩ đạo văn là trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- TIN VN. Thép Trung Quốc giá rẻ ồ ạt về Việt Nam, đe dọa sản xuất trong nước.

- HỎI 1: Thể dục với máy rung hay máy lắc (vibration plate, còn gọi là vibration platform) sẽ giảm đau nhức, giảm cân, tăng cơ bắp, lưu thông huyết? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Không hút, mà ngửi cũng sẽ bệnh: ngửi khói thuốc thụ động (secondhand smoke) còn tệ hơn nhiều so với khói thuốc lá điện tử? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-13/7/2024) ⦿ ---- Ohio: Alexa Stakely buộc cậu con trai 6 tuổi đang ngủ say vào ghế ngồi trên xe, rồi bước lại cửa nhà người giữ trẻ để lấy đồ đạc của cậu bé. Khi quay lại chiếc xe đang chạy, người phụ nữ Ohio nhìn thấy nó bắt đầu lùi lại, có người ngồi ở ghế lái. Stakely chạy theo, hét lên yêu cầu tài xế dừng lại. Khi rượt theo, cảnh sát Columbus cho biết, cô đã bị chiếc xe tông vào và ngã xuống đất, đập đầu xuống vỉa hè. Stakely, 29 tuổi, qua đời tại bệnh viện vào sáng thứ Năm.

Cảnh sát đang truy tìm hai nam nghi phạm mà họ cho biết đã bỏ chiếc xe gần đó, chạy ngang qua xác cô Stakely trên mặt đất, nhảy qua hàng rào và biến mất vào một khu chung cư. Cậu bé được tìm thấy vẫn đang ngủ trong xe. Stakely, một bà mẹ đơn thân, là nhà trị liệu bệnh lý về ngôn ngữ ở một trường tiểu học. Cô có công việc thứ hai là tiếp viên tiệm ăn.

⦿ ---- Liu Pengyu, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ, kêu gọi Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương “bất hợp pháp” mà Mỹ áp đặt đối với các quan chức Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương. Người phát ngôn nói với hãng tin TASS: “Nếu Mỹ từ chối thay đổi hướng đi, Trung Quốc sẽ không nao núng và sẽ đáp trả tương xứng”.

Ông tiếp tục nói rằng các biện pháp trừng phạt này "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế", đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh "cực lực lên án" những động thái này. Nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ đã phát minh ra "cái gọi là 'đàn áp xuyên quốc gia' thông qua việc bịa đặt và chắp nối 'bằng chứng' để truy tố các quan chức công an và các quan chức chính phủ Trung Quốc khác."

⦿ ---- Nga: Thống đốc khu vực Vasily Golubev cho biết một kho dầu nằm ở quận Tsimlyansky của tỉnh Rostov đã bốc cháy hôm thứ Bảy. Trong một bài đăng trên Telegram, Golubev kể chi tiết rằng vụ việc xảy ra vào sáng sớm và là kết quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. "Theo số liệu sơ bộ, không có thương vong hay thương tích. Vụ cháy được xếp ở cấp độ 3. Lực lượng cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường", ông giải thích.

⦿ ---- Theo các nguồn tin y tế, các cuộc không kích của Israel vào khu vực al-Mawasi ở phía tây Khan Younis đã khiến 71 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Máy bay chiến đấu của Israel được cho là đã bắn 5 tên lửa vào những người Palestine di tản gần bùng binh al-Nus, bắn trúng các lều trại và một cơ sở chưng cất nước ở al-Mawasi.

Văn phòng Truyền thông Gaza đưa tin hơn 100 người, bao gồm cả nhân viên dân phòng, đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công. Trong khi đó, một phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ dân sự Gaza được Al Jazeera trích dẫn cho biết khu vực mục tiêu đã được lực lượng Israel chỉ định là khu vực "an toàn".

⦿ ---- Argentina gọi Hamas là một "tổ chức khủng bố", theo văn phòng Tổng thống Javier Milei tuyên bố trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng toàn bộ tài sản tài chính của Hamas sẽ bị phong tỏa. Văn phòng của Milei nhận xét: “Argentina một lần nữa phải liên kết với nền văn minh phương Tây”. Nước này lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel diễn ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cũng như mối quan hệ của nhóm này với Iran. Tuyên bố viết: “Điều này thể hiện “cam kết vững chắc của Argentina trong việc công nhận bản chất của những kẻ khủng bố”.

⦿ ---- Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini phát biểu tại một cuộc họp báo rằng nguồn tài trợ của cơ quan này được đảm bảo cho đến tháng 9. Lazzarini đề cập trong một tuyên bố trước đó: “Tôi đã nói với các Quốc gia Thành viên tại hội nghị cam kết thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc về UNRWA rằng Cơ quan này đang chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết”. Đầu năm nay, 16 quốc gia đã đình chỉ dòng tiền đến cơ quan này. Tính đến thời điểm hiện tại, trong khi 14 quốc gia tiếp tục tài trợ thì Hoa Kỳ và Anh quốc vẫn tiếp tục đình chỉ.

⦿ ---- Số người chết ở Gaza đã tăng lên 38.443 khi cuộc xung đột giữa Israel với Hamas vẫn tiếp diễn, trong đó Bộ Y tế Palestine báo cáo số thương vong gia tăng khủng khiếp. Kể từ ngày 7 tháng 10, ít nhất 88.481 người đã bị thương do các cuộc tấn công của Israel trong khu vực.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh rằng không nên có thêm "đường đi miễn phí" cho người tiền nhiệm Donald Trump. Nói trên bục phát biểu ở Detroit, Michigan, Biden nhớ lại thời điểm Trump líu lưỡi, nhầm lẫn đối thủ Đảng Cộng hòa Nikki Haley với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Tương tự, Biden tiếp tục cho rằng những bình luận của Trump liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine thật khó chịu. “Khi tên đồ tể đó, [Tổng thống Nga] Putin, xâm lược Ukraine, Trump… đã gọi ông Putin là thiên tài và nói rằng điều đó thật tuyệt vời,” Biden nói khi đánh giá những lời như vậy.

Biden khẳng định rằng mặc dù công chúng muốn tập trung vào những nói lầm của chính ông Biden, chẳng hạn như nhầm tên, nhưng hành vi của Trump cũng nên được chú ý và không nên bỏ qua. “Trump là mối đe dọa đối với quốc gia này”, Biden thốt lên.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ca ngợi nền kinh tế của Hoa Kỳ trong khi có bài phát biểu tại Detroit, Michigan, nói rằng nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng. "Việc làm tăng lên. Tiền lương tăng lên. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và lạm phát giảm", Biden nhận xét, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Donald Trump bằng cách nói thêm rằng thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay cũng đang ở "mức cao lịch sử".

Nguyên thủ quốc gia hiện tại tiếp tục nói rằng trong khi theo kế hoạch của ông, nền kinh tế trong nước sẽ tiếp tục mở rộng và lạm phát giảm, trong khi theo kế hoạch của Trump, nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái, với lạm phát gia tăng.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã được chào đón bằng những người hô khẩu hiệu "Đừng bỏ cuộc" tại một sự kiện vận động tranh cử ở Detroit, Michigan. “Tôi không thể nói điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Cảm ơn các bạn… Tôi ở đây vì một lý do. Chúng ta sẽ giành lại Michigan vào năm 2024,” Biden nhận xét tại sự kiện, khi khán giả dành sự ủng hộ cho Biden, nói rằng họ đã hỗ trợ Biden.

Mặc dù trong những tuần gần đây đã có rất nhiều suy đoán về việc liệu tổng thống hiện tại của Mỹ có bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024 hay không, ông vẫn khẳng định chắc chắn rằng mình đang "tranh cử [và] sẽ không đi đâu cả." Ông Biden tiếp tục gọi người tiền nhiệm Donald Trump là "kẻ thất bại".

⦿ ---- Trong buổi nói chuyện tại trường trung học Renaissance ở Detroit, Tổng Thống Biden cũng tập trung chỉ trích Dự án 2025 – một nhóm bao gồm các chính sách bảo thủ của Heritage Foundation đưa ra nghị trình cho Trump biến đổi Hoa Kỳ nếu Trump thắng cử tháng 11/2024 – mà Trump đã tìm cách tránh xa.

Biden nói: “Dự án 2025 là cuộc tấn công lớn nhất vào hệ thống chính phủ và quyền tự do cá nhân của chúng ta từng được đề xuất trong lịch sử đất nước này. Bốn năm nữa của Donald Trump là cực kỳ nguy hiểm, nghiêm trọng. Cực kỳ nghiêm trọng." Ông Biden gọi nó là "Trump 2025." Nội dung Dự án 2025 là lộ trình cấm ngặt phá thai, gỡ bỏ Bộ giáo dục liên bang, đưa Bộ Tư Pháp và FBI từ cơ chế riêng sẽ sáp nhập vào quyền trực tiếp của Tổng Thống, cắt giảm tiền An sinh xã hội bằng cách tư hữu hóa, trục xuất hàng triệu di dân lậu...

⦿ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc. và là tỷ phú Elon Musk đã đóng góp cho America PAC, một ủy ban hành động chính trị siêu cấp hỗ trợ cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa Donald Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, theo Bloomberg đưa tin trích dẫn các nguồn hiểu biết về vấn đề này. Trong nhiệm kỳ đầu của Trump, Musk cũng từng khen ngợi khi Trump cắt giảm thuế cho doanh nghiệp, doanh nhân và những người đầu tư chứng khoán.

Mặc dù các nguồn tin từ chối đưa ra con số chính xác nhưng họ đề cập rằng số tiền Musk quyên tặng rất lớn. Ủy ban dự kiến ​​sẽ công bố danh sách các nhà tài trợ vào ngày 15/7. Trong khi đó, cuộc tranh cãi Trump-Biden vẫn tiếp tục diễn ra, với việc người trước đó nói rằng nguyên thủ quốc gia hiện tại, Tổng thống Joe Biden, nên trải qua một bài kiểm tra nhận thức, đồng thời đề nghị thực hiện một bài kiểm tra.

⦿ ---- Trong quá khứ, Rudy Giuliani từng là luật sư đi đầu giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử 2020, bây giờ là vỏ chanh hết nước, thê thảm trước tòa. Một thẩm phán liên bang New York đã bác bỏ cựu thị trưởng thành phố New York và cựu luật sư của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump, lời cầu xin bảo vệ phá sản theo Chương 11 của Rudy Giuliani hôm thứ Sáu.

"Giuliani đã không thể cung cấp một bức tranh chính xác và đầy đủ về các vấn đề tài chính của mình trong sáu tháng mà vụ án này đang chờ xử lý... Việc buộc các chủ nợ phải đợi nhiều năm trong khi họ bị ngăn cản theo đuổi quyền lợi của mình, trong trường hợp tốt nhất, một khoản phân phối khiêm tốn có vẻ không công bằng và thật thiếu sáng suốt", theo lời Thẩm phán phá sản Sean Lane nói.

Giuliani đã nộp đơn xin phá sản sau khi phải chịu trách nhiệm về việc phát tán những nhận xét phỉ báng về 2 nhân viên phòng phiếu ở Georgia (Giuliani chụp mũ 2 người này đưa gian lận phiếu bầu Biden vào thùng) và do đó Giuliani bị phạt 150 triệu USD tiền bồi thường.

⦿ ---- Meta đã công bố vào thứ Sáu rằng họ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với tài khoản Instagram và Facebook của cựu Tổng thống Donald Trump. Người phát ngôn nói với báo Axios rằng quyết định này nhằm mục đích đảm bảo sự bình đẳng giữa các ứng cử viên tổng thống khi cuộc bầu cử năm 2024 đến gần.

Kể từ khi được khôi phục vào tháng 1/2023, tài khoản của Trump phải chịu các hình phạt nghiêm khắc hơn so với những người dùng khác, bao gồm cả khả năng bị tạm ngưng và hạn chế quảng cáo do vi phạm chính sách. Tuy nhiên, người phát ngôn của Meta xác nhận rằng tài khoản của Trump không vi phạm chính sách trong thời gian này. Công ty nhấn mạnh rằng họ vẫn sẽ hạn chế phân phối các bài đăng có vấn đề, ngay cả khi chúng không vi phạm quy tắc một cách rõ ràng.

Nick Clegg, Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, cho biết trong một tuyên bố: “Khi đánh giá trách nhiệm của chúng tôi trong việc cho phép thể hiện chính trị, chúng tôi tin rằng người dân Mỹ sẽ có thể lắng nghe các ứng cử viên cho chức tổng thống trên cơ sở tương tự”. Ông nói thêm: “Để đi đến kết luận này, chúng tôi cũng coi rằng những hình phạt này là phản ứng đối với những trường hợp cực đoan và bất thường và không cần phải triển khai”.

⦿ ---- Donald Trump hôm thứ Sáu đã hé lộ danh sách rút gọn các ứng cử viên cho vị trí phó tổng thống trong những ngày trước Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Những cái tên cho vị trí số 2 của Trump hiện đang được đề cập là Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida và J.D. Vance của Ohio, và Thống đốc North Dakota Doug Burgum. Trump cũng ca ngợi Thượng nghị sĩ Tim Scott, R-S.C., là người “dữ dội và tuyệt vời” trong lần xuất hiện trên truyền hình gần đây.

Cựu tổng thống đã không vội công bố lựa chọn Phó Tổng Thống của mình. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu trên "The Clay Travis & Buck Sexton Show", Trump cho biết Trump muốn công bố quyết định của mình trong đại hội diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 hoặc sớm hơn một chút.

“Tôi muốn làm điều đó trong đại hội, bạn biết đấy, hoặc ngay trước đại hội một chút, chẳng hạn như thứ Hai,” Trump nói. “Thực ra thì tôi muốn làm điều đó vào thứ Ba hoặc thứ Tư, nhưng vì nhiều lý do phức tạp mà mọi người hiểu, hầu như đừng làm điều đó.”

Một đề xuất sửa đổi quy định của đại hội có thể cho phép Trump khiến đảng Cộng hòa hồi hộp cho đến phút cuối cùng. Cũng có khả năng Trump có thể nêu tên ứng cử viên phó tổng thống của mình vào đêm nay, Thứ Bảy tại một cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch ở Pennsylvania.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden đến muộn một giờ và hạn chế số lượng câu hỏi từ các Dân biểu gốc Tây Ban Nha trong cuộc gọi trấn an vào thứ Sáu, kết thúc bằng việc Dân Biểu Mike Levin (D-CA) yêu cầu tổng thống trực tiếp rút lui khỏi cuộc tranh cử. Trong cuộc gọi Zoom, Ban tranh cử Biden được cho là đã giới hạn các nhà lập pháp ở hai câu hỏi, nhưng sau đó đã mở ra nhiều câu hỏi hơn.

Theo NOTUS, các Dân biểu Marie Gluesenkamp Perez và Gabe Vasquez đều sử dụng chức năng “giơ tay”, cho biết họ đang cố gắng đặt câu hỏi trong cuộc gọi nhưng đã bị ban tổ chức hạ tay. Gluesenkamp Perez đặc biệt đã kêu gọi Biden rút khỏi cuộc đua hoàn toàn vào thứ Năm. Trong khi đó, DB Levin, nhà lập pháp cuối cùng đặt câu hỏi trước khi cuộc gọi kết thúc, đã trực tiếp yêu cầu Biden rút lui.

Đ8ạc biệt, Dân Biểu Lou Correa (Quận Cam, California) đã yêu cầu Biden trấn an các cử tri gốc Tây Ban Nha, cầu xin Tổng thống Biden “nói chuyện với những gia đình này và nói với họ rằng, có một con đường trong chính quyền thứ hai của tôi để tất cả các bạn đã ở đây hàng thập niên, đã tuân thủ luật pháp, đã nộp thuế để trở thành một phần của Giấc mơ Mỹ.” TT Biden nói với DB Correa rằng ông đồng ý “với từng lời nói của DB Lou Correa”.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Susan Collins (R-ME) nói với WGME, một chi nhánh của CBS News, rằng bà sẽ không bỏ phiếu cho Trump hay Biden trong cuộc bầu cử sắp tới mà thay vào đó, bà sẽ viết tay vào phiếu bầu cho Nikki Haley. Thượng nghị sĩ từ Maine, người cũng đã bỏ phiếu trắng trong việc ủng hộ vào năm 2020, nói với các phóng viên “Tôi sẽ không bỏ phiếu cho ứng cử viên nào, tôi sẽ viết dưới tên Nikki Haley.” Khi được hỏi tại sao, Collins nói với các phóng viên, “bởi vì cô Haley vẫn là ứng cử viên yêu thích của tôi và tôi nghĩ sẽ làm rất tốt.” Collins trước đây đã tán thành Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

Collins nói thêm: “Tôi có rất nhiều việc phải làm trong công việc ở thượng viện và đó là trọng tâm của tôi hơn là chính trị của tổng thống”. Các phóng viên ép Collins về việc liệu phiếu bầu của bà có giá trị gì hay không. Haley đã bỏ cuộc đua vào tháng 3 và từ đó hứa sẽ trả tự do cho các đại biểu của mình cho cựu Tổng thống Donald Trump. “Cuối cùng, tôi phải làm những gì tôi cho là đúng. Tôi đã công khai ủng hộ Nikki Haley và tôi rất muốn cô Haley chiến thắng,” Collins trả lời.

⦿ ---- Theo các nguồn tin nói chuyện với The New York Times, các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ đang áp lực Tổng thống Joe Biden bằng cách đông lạnh 90 triệu USD. Một số nhà tài trợ đã cam kết số tiền tám con số cho Future Forward, siêu PAC ủng hộ Biden lớn nhất, hiện được cho là đã tạm dừng những cam kết đó, không xuất ngân khi nào Biden vẫn là ứng cử viên tổng thống.

Dù vậy, một cố vấn giấu tên của Future Forward đã nói rõ với tờ NY Times rằng một số nhà tài trợ sẽ tiếp tục quyên tặng sau khi sự dao động được giải quyết, ngay cả khi điều đó có nghĩa là Biden vẫn là ứng cử viên, nhưng động thái này vẫn nhấn mạnh hiệu quả tranh luận của Biden đã gây tổn hại như thế nào đối với triển vọng tái đắc cử của ông.

Đó chỉ là một dấu hiệu khác cho thấy tháng 7 sẽ là tháng gây quỹ tồi tệ cho chiến dịch khi các nhà tài trợ trên khắp đất nước đã nhấn nút tạm dừng. Các nhà hảo tâm hàng đầu ở thị trường Wall Street và Thung lũng Silicon đã bỏ cuộc và ở Chicago, hàng chục nhà tài trợ hàng đầu đã hủy bỏ kế hoạch tổ chức bữa trưa gây quỹ trong Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ.

⦿ ---- Bạch Ốc thông báo hôm thứ Sáu rằng Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ dẫn đầu một nhóm bốn phái đoàn Mỹ tại Thế vận hội Olympic và Paralympic 2024 ở Paris. Phái đoàn của bà Biden sẽ dẫn đầu trong lễ khai mạc Thế vận hội vào ngày 26/7, trong khi phái đoàn của quý ông thứ hai Doug Emhoff (chồng của Phó Tổng Thống Harris) sẽ dẫn đầu đội Mỹ trong lễ bế mạc vào ngày 11/8.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra và Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, D-Ill., sẽ dẫn đầu hai phái đoàn khác được Tổng thống Joe Biden công bố hôm thứ Sáu. Các thành viên cụ thể của phái đoàn sẽ được công bố vào một ngày trong tương lai.

Thế vận hội Paris sẽ đánh dấu lần đầu tiên lễ khai mạc sự kiện thể thao kéo dài 17 ngày này sẽ diễn ra ở một nơi nào khác ngoài sân vận động. Thay vào đó, lễ hội sẽ diễn ra dưới chân sông Seine mang tính biểu tượng, con sông dài 482 dặm chạy từ miền bắc nước Pháp đến Paris. Ban tổ chức Olympic Pháp tuyên bố vào năm 2021 sông Seine sẽ đóng một vai trò phức tạp trong lễ khai mạc Thế vận hội lần thứ 33.

Chủ tịch ủy ban Tony Estanguet nói với Time trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3: “Toàn bộ thành phố Paris đã biến thành một sân vận động Olympic rộng lớn. Sông Seine đại diện cho đường đua và bến cảng là khán đài của khán giả. Với ánh sáng tự nhiên của mặt trời lặn, sự kiện sẽ càng trở nên thăng hoa hơn, với không gian thực sự nên thơ, mời gọi cả vận động viên và công chúng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của Thành phố Ánh sáng.”

Khoảng 100 chiếc thuyền sẽ đồng loạt di chuyển dọc theo đoạn sông dài 3,7 dặm, uốn lượn qua Paris và dưới một số cây cầu làm nên danh tiếng của thành phố. Trên đường đi, họ sẽ đi qua các địa điểm tổ chức Olympic và các địa danh của Paris như bảo tàng Louvre và nhà thờ Đức Bà.

⦿ ---- Theo The Senior Citizen's League, mức tăng chi phí sinh hoạt tiếp theo đối với những người nhận tiền An sinh xã hội được dự đoán là thấp nhất trong nhiều năm. Liên đoàn Người Cao Niên (TSCL: Senior Citizen’s League), một nhóm vận động cấp cao phi đảng phái, đã đưa ra ước tính mới nhất vào thứ Năm. Dựa trên số liệu từ Chỉ số giá tiêu dùng gần đây nhất của Cục Lao động dành cho người kiếm tiền ở thành thị (CPI-W), mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) trong năm tới được dự đoán chỉ là 2,63%.

Nếu ước tính đó đúng cho đến tháng 10 - khi COLA được công bố chính thức - thì đó sẽ là mức tăng thấp nhất kể từ lần điều chỉnh 1,3% của năm 2021. Các điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm của Cơ quan An sinh Xã hội được thiết kế để giúp những người nhận An sinh Xã hội và Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) duy trì sức mua của họ trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Những mức tăng này, được ban hành hàng năm, được xác định bằng cách sử dụng CPI-W của Cục Lao động, vốn là thước đo sự thay đổi giá cả đối với hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thông thường.

Diễm Lê Nguyễn

Camille Nguyen,

VinFast của Việt Nam hoãn mở nhà máy ô tô điện ở Mỹ giữa lúc thị trường giảm tốc

Thép Trung Quốc giá rẻ ồ ạt về Việt Nam, đe dọa sản xuất trong nước.

Báo VN ám chỉ Thầy Thích Chân Quang: Làm rõ tố cáo tiến sĩ "siêu tốc", tiến sĩ đạo văn là trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Làn sóng nhập khẩu lốp xe giá rẻ Trung Quốc tạo sức ép đối với doanh nghiệp trong nước.

Đứng trên máy rung lắc. (Photo YT)

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết, quân đội Trung Quốc và Nga đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung, có tên là Cuộc tập trận chung Sea-2024, ở vùng biển và vùng trời gần thành phố Zhanjiang City, tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc. Zhang Xiaogang, người phát ngôn của Bộ, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng cuộc tập trận chung, đã bắt đầu vào đầu tháng 7 và dự kiến kéo dài đến khoảng giữa tháng 7, đang được tiến hành theo kế hoạch hợp tác quân sự hàng năm giữa Trung Quốc và Nga và thỏa thuận song phương.⦿ ---- Tập trận Không quân 20 quốc gia tại Úc. Nước Úc đang tổ chức cuộc tập trận huấn luyện tác chiến trên không chung lớn nhất, bắt đầu từ thứ Sáu tại Lãnh thổ phía Bắc của nước này. Không quân Hoàng gia Úc cho biết, cuộc tập trận Pitch Black được tổ chức hai năm một lần tập trung vào các nhiệm vụ sử dụng lực lượng lớn với sự tham gia của nhiều máy bay quốc tế. Tập trận sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 8.Sự kiện năm nay là sự kiện lớn nhất trong lịch sử 43 năm của nó, với sự tham gia của 20 quốc gia, hơn 140 máy bay và 4.435 nhân sự. Các nhân viên và máy bay của Lực lượng Không quân Philippines đang tham gia cuộc tập trận, đây cũng là lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này triển khai lực lượng không quân của mình tới một cuộc tập trận quốc tế bên ngoài lãnh thổ của mình.⦿ ---- Thế giới lo ngại vì Trung Quốc xuất cảng ào ạt với giá rẻ. Các nhà máy của Trung Quốc đã bắt đầu một đợt xuất cảng rầm rộ, khiến khắp thế giới lo lắng về tác động đối với các nền kinh tế ở những nơi khác, theo The New York Times. Số lượng xe điện khổng lồ. Số lượng lớn các thiết bị gia dụng. Và nguồn cung cấp đồ chơi, quần áo và các sản phẩm khác dường như vô tận.Xuất cảng vốn đã nhiều tới tràn bờ của Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 6 khi nhập cảng giảm, khiến các công ty và hộ gia đình Trung Quốc trở nên thận trọng hơn trong việc chi tiêu. Kết quả là thặng dư thương mại hàng tháng kỷ lục chỉ hơn 99 tỷ USD, theo cơ quan hải quan Trung Quốc báo cáo hôm thứ Sáu.Đối với chính phủ Trung Quốc, thặng dư thương mại ngày càng mở rộng là một tin tốt. Người tiêu dùng ở các thị trường xa đang mua nhiều hàng hóa mà các hộ gia đình Trung Quốc không còn muốn nữa. Điều đó giúp các nhà máy ở Trung Quốc tiếp tục mở cửa và tạo ra nhu cầu xây dựng thêm nhiều nhà máy hơn nữa như một phần trong chiến lược quốc gia nhằm mở rộng sản lượng công nghiệp.Tuy nhiên, thặng dư thương mại tăng vọt của Trung Quốc đã khiến nhiều nước lo ngại. Các quan chức trên thế giới lo ngại rằng hàng xuất cảng từ Trung Quốc sẽ thay thế sản lượng công nghiệp nội địa, buộc các nhà máy phải đóng cửa và làm tổn hại đến tăng trưởng kinh tế. Chính phủ ở Hoa Kỳ, Liên Âu, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nơi khác đã tăng thuế hoặc áp đặt mức thuế mới đối với hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc trong những tuần gần đây.Thặng dư thương mại của Trung Quốc vào tháng trước đã phá kỷ lục được thiết lập vào tháng 7 năm 2022, khi các nhà máy và cảng của nước này đang chạy đua để bắt kịp nhu cầu toàn cầu sau khi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vì Covid-19 ở Thượng Hải đã làm tê liệt sản lượng trên khắp miền trung Trung Quốc.⦿ ---- Dân Mỹ nghỉ hưu ra nước ngoài sống, tìm nơi không cần tới xe hơi, tuyệt vời nhất là ở Bangkok (Thái Lan), theo 1 cuộc nghiên cứu. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Monmouth, số người Mỹ muốn cắm rễ bên ngoài nước Mỹ đã tăng gấp ba lần trong ba thập niên qua - và số người nhận tiền An sinh xã hội sống ở nước ngoài đã tăng từ 307.000 năm 2008 lên hơn 450.000 vào năm 2022.Một nghiên cứu gần đây của Northwestern Mutual tiết lộ rằng người Mỹ trưởng thành tin rằng họ sẽ cần 1,46 triệu USD để nghỉ hưu thoải mái, tăng 15% so với mức 1,27 triệu USD được báo cáo vào năm ngoái. Dữ liệu cho thấy một người Mỹ trung bình đang thiếu hụt trầm trọng khi chỉ tiết kiệm được 88.400 USD, vì vậy người Mỹ đang tìm kiếm các nước cung cấp các đặc quyền như chăm sóc sức khỏe và nhà ở giá cả phải chăng.Giao thông vận tải cũng là một khoản chi phí lớn có thể được loại bỏ bằng cách chuyển đến một thành phố nơi người ta không phụ thuộc vào xe hơi. GOBankingRates đã tổng hợp những thành phố nơi người về hưu có thể tận hưởng cuộc sống không có xe hơi, tốt nhất là, thứ tự: Bangkok (Thái Lan), Lisbon (Portugal), Panama City (Panama) và Puerto Vallarta (Mexico).⦿ ---- Nam Hàn sẽ bắt đầu triển khai vũ khí laser có sức mạnh bắn tan chảy máy bay không người lái của Bắc Hàn trên bầu trời trong năm nay. Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA: Defense Acquisition Program Administration) nói với AFP rằng vũ khí laser mới - được Nam Hàn mệnh danh là "Dự án Chiến tranh giữa các vì sao" - là vô hình và không gây tiếng ồn, không cần thêm đạn dược, hoạt động hoàn toàn bằng điện và chỉ có giá khoảng 2.000 won (1.45 USD) mỗi cú bắn.Lee Sang-yoon, quan chức DAPA, cho biết hệ thống "Block-I" do Hanwha Aerospace phát triển sẽ được "đưa vào triển khai hoạt động trong quân đội trong năm nay". DAPA cho biết trong một tuyên bố: "Khả năng đáp trả các hành động khiêu khích bằng máy bay không người lái của Bắc Hàn sẽ được tăng cường đáng kể" nhờ hệ thống vũ khí laser. Tỷ lệ bắn hạ thành công 100% trong các thử nghiệm trước đây và với những cải tiến trong tương lai, nó có thể trở thành một hệ thống vũ khí “thay đổi cuộc chơi” có khả năng chống lại máy bay và tên lửa đạn đạo trong tương lai.⦿ ---- TQ quăng bỏ luật quốc tế về Biển Đông. Trung Quốc đã nhắc lại sự phản đối của mình đối với phán quyết năm 2016 của tòa án quốc tế bác bỏ các yêu sách bành trướng chủ quyền của TQ ở Biển Đông, vào hôm thứ Sáu 12/7/2024 đánh dấu 8 năm kể từ quyết định mang tính bước ngoặt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Philippines, cùng với các bên tranh chấp khác.Trong một báo cáo do các tổ chức tư vấn Trung Quốc công bố hôm thứ Năm, Bắc Kinh chỉ trích phán quyết này vì “tác động tiêu cực” đối với việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ và duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, đồng thời tuyên bố rằng phán quyết này “phản đối và không chấp nhận bất kỳ yêu sách nào hoặc hành động nào" dựa trên quyết định đó.⦿ ---- Theo Bộ Nội vụ, Thái Lan sẽ miễn thị thực nhập cảnh cho người dân từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, tăng so với 57 khu vực hiện tại, với du khách được phép ở lại tối đa 60 ngày. Người phát ngôn của Bộ Traisuree Taisaranakul cho biết trong một tuyên bố rằng những người từ các quốc gia đủ điều kiện sẽ được chào đón với tư cách là khách du lịch hoặc vì mục đích kinh doanh ngắn hạn. Ngoài ra, số vùng lãnh thổ đủ điều kiện được cấp thị thực khi đến sẽ tăng lên 31, từ 19, theo bà nói.⦿ ---- Đài Loan đã ký một hợp đồng trị giá 11,25 tỷ Đài tệ (345 triệu USD) với Hoa Kỳ để mua các hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại mà theo một nguồn tin quân sự, sẽ được sử dụng cho máy bay chiến đấu F-16V. Thỏa thuận mua sắm “hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST)” đã được ký kết bởi Phái bộ Quốc phòng của Trung Hoa Dân Quốc (ROC, tên chính thức của Đài Loan) tại Hoa Kỳ. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2030.Các hệ thống này, lần đầu tiên được công bố trong gói bán vũ khí của IRST và 16 mặt hàng liên quan vào ngày 23/8/2023, sẽ được sử dụng trên phi đội 66 máy bay chiến đấu F-16V của Đài Loan được đặt hàng từ Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hệ thống IRST thế hệ mới được phát triển dành riêng cho F-16V và sẽ tăng cường đáng kể khả năng theo dõi và phát hiện mục tiêu cũng như hiệu suất chiến đấu trên không tổng thể của máy bay chiến đấu. IRST có thể được triển khai hiệu quả để chống lại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Trung Quốc.⦿ ---- Bộ Văn hóa Đài Loan thông báo hôm thứ Sáu rằng một đội quân danh dự đóng quân trước bức tượng Tưởng Giới Thạch trong nhà tưởng niệm cùng tên ở Đài Bắc sẽ bị dỡ bỏ bắt đầu từ ngày 15 tháng 7. Theo Bộ, động thái này đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong việc loại bỏ "sự tôn thờ cá nhân và độc đoán" và để thi hành công lý chuyển tiếp tại Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, một di tích quốc gia được xây dựng để tưởng nhớ Tưởng Giới Thạch, vị tổng thống đầu tiên của nước Trung Hoa Dân Quốc (tức Đài Loan). Đơn vị Vệ binh Danh dự, bao gồm quân đội từ Quân đội, Hải quân và Không quân, sẽ không còn cần thiết phải đứng gác, hầu bức tượng nữa.⦿ ---- Tiêm Botox dỏm, nhiều phụ nữ nhập viện, cấp cứu, dùng máy thở. Một báo cáo mới cảnh báo 17 phụ nữ ở 9 tiểu bang đã đổ bệnh sau khi tiêm Botox giả, trong đó 13 người phải nhập viện và một người phải dùng máy thở. Trong báo cáo do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm, các nhà nghiên cứu đã cung cấp những chi tiết đáng báo động về việc bệnh nhân được tiêm thuốc bên ngoài cơ sở y tế và sau đó ngã bệnh vài ngày sau đó.Trong một trường hợp, bốn phụ nữ đã tham dự một buổi họp mặt tại nhà một người họ hàng ở Tennessee để được tiêm Botox vào mặt họ để làm mờ nếp nhăn khoảng ba ngày trước khi các triệu chứng của họ bắt đầu. Một cuộc điều tra sau đó cho thấy sản phẩm được tiêm là hàng giả và được quản lý bởi một người không được cấp phép làm việc đó. Tác giả báo cáo, Tiến sĩ Christine Thomas, giám đốc y tế tại Bộ Y tế Tennessee: “Trong một số trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ lo ngại về hơi thở của bệnh nhân đến mức phải đưa họ vào phòng chăm sóc đặc biệt để có thể theo dõi họ chặt chẽ hơn.”⦿ ---- Công ty viễn thông AT&T xác nhận hôm thứ Sáu rằng dữ liệu từ "gần như mọi" khách hàng sử dụng điện thoại di động của AT&T đều bị tin tặc tải xuống và truy cập trong khoảng thời gian sáu tháng vào năm 2022. Dữ liệu khách hàng bao gồm bản ghi cuộc gọi và tin nhắn xác định số điện thoại mà số điện thoại AT&T đã tương tác cũng như số lượng cuộc gọi hoặc tin nhắn cũng như tổng thời lượng cuộc gọi trong các ngày và tháng cụ thể đã bị tải xuống bất hợp pháp từ không gian làm việc của công ty có trụ sở tại Dallas trên nền tảng đám mây của bên thứ ba, AT&T cho biết trong một thông cáo báo chí.“Cuộc điều tra của chúng tôi phát hiện ra rằng dữ liệu đã tải xuống bao gồm các bản ghi cuộc gọi điện thoại và tin nhắn văn bản của gần như tất cả khách hàng di động của AT&T từ ngày 1 tháng 5/2022 đến ngày 31/10/2022, cũng như vào ngày 2 tháng 1/2023,” công ty cho biết trong tuyên bố.⦿ ---- San Diego: lẽ ra cô Nguyễn đã không chết. Cô, 50 tuổi, được phát hiện đã chết vào tháng trước sau khi đi bộ đường dài Nighthawk Trail trên Núi Black Mountain như một phần của sự kiện gây quỹ. Sau khi Nguyễn qua đời trong đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa ở khu vực, gia đình cô đã liên hệ với NBC 7 để chia sẻ rằng họ cảm thấy lẽ ra có thể làm nhiều hơn nữa để giữ an toàn cho những người tham gia. Họ nói rằng họ không chắc liệu nhà tổ chức, Jimmy Thai, có giấy phép thích hợp cho sự kiện hay không. Một quan chức làm việc cho thành phố San Diego tuần này đã xác nhận với NBC 7 rằng Thái không làm như vậy.Sự kiện này được tổ chức bởi Thai, người sáng lập Quỹ Xây dựng Trường học (Build a School Foundation), theo ông, mang lại lợi ích cho trẻ em ở Việt Nam, Philippines và Campuchia. Theo một tờ rơi, nó được quảng cáo là một chuyến đi bộ đường dài hoặc đi bộ bắt đầu lúc 8 giờ sáng và người lớn phải trả phí 20 USD để tham gia. “Tôi đã làm việc này lâu lắm rồi,” Thái nói với NBC 7 ở đầu đường mòn vào ngày Nguyễn mất tích. “Chúng tôi đã tồn tại được 8 năm và đây là lần đầu tiên điều tương tự như thế này xảy ra với chúng tôi.”Các nhà điều tra của Sở Cảnh sát San Diego cho biết Nguyễn đi cùng một nhóm 100 người đi bộ đường dài và khi nhóm này dừng lại giữa đường vào khoảng 8 giờ sáng, Nguyễn đã đi trước và một mình hoàn thành chặng đường. Đến 9h30, cô liên lạc với nhóm và thông báo rằng cô đã lên tới đỉnh núi. Sau đó, vào lúc 10:08 sáng, cô liên lạc với chị gái cũng đang đi bộ đường dài để nói rằng cô mệt và cần nước. Sau đó không liên lạc được nên cô được báo mất tích.Vào tối Chủ nhật, các đội tìm kiếm cứu nạn với hơn 50 tình nguyện viên, chó tìm kiếm và máy bay không người lái đã rà soát ngọn núi cho đến 1 giờ sáng. Các đội thực thi pháp luật bắt đầu lại cuộc tìm kiếm vào khoảng 6 giờ sáng và thi thể của cô được tìm thấy vào khoảng 9 giờ 15 sáng thứ Hai.Theo yêu cầu do NBC 7 đệ trình thông qua Đạo luật Hồ sơ Công cộng California (CPRA), thành phố cho biết Thái không có giấy phép tổ chức sự kiện cần thiết cho Black Mountain vào ngày hôm đó nhưng anh đã được cấp giấy phép cho ít hơn 50 người tại một vọng lâu ở Công viên Hilltop Community Park gần đó. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của thành phố, Benny Cartwright, nếu Thai có được giấy phép không gian mở thích hợp thì sẽ có nhiều hỗ trợ và nguồn lực hơn trong suốt chuyến đi bộ.Cartwright cho biết trong một tuyên bố gửi tới NBC 7: “Giấy phép được cấp để đảm bảo có đủ nhân sự cho các trạm sơ cứu, nhân viên y tế tại chỗ, số điện thoại liên lạc của nhân viên kiểm lâm công viên đang làm nhiệm vụ và kiến thức về lộ trình diễn ra sự kiện. Nếu có giấy pháp, Kiểm lâm sẽ làm việc với các nhà tổ chức sự kiện và truyền đạt các mối nguy tiềm ẩn về môi trường như nhiệt độ, địa hình, động vật hoang dã và động vật.”Cartwright nói thêm rằng lẽ ra phải xin giấy phép vì có hơn 50 người. Gia đình Nguyễn tự hỏi điều đó có thể ảnh hưởng gì đến những gì đã xảy ra trên Đường mòn Nighthawk Trail vào tháng trước. Không rõ liệu thành phố có hành động gì chống lại Thai vì không có giấy phép mà họ nói là Thái cần hay không. NBC 7 đã liên hệ với Thái nhiều lần qua điện thoại và email nhưng không nhận được phản hồi.⦿ ---- Texas:sinh viên sắp vào năm thứ hai tại Đại học Southern Methodist và nguyên đã tốt nghiệp trường Trung học Flower Mound năm 2023, đã đăng quang Hoa hậu Thiếu niên Texas Quốc gia Mỹ năm 2024 (2024 National American Miss Texas Teen Queen) trong cuộc thi cấp tiểu bang vào tháng trước ở Houston.Cô Nguyễn có danh hiệu Học giả Xuất sắc (Distinguished Scholar) tại SMU, chuyên ngành Tài chính với chuyên ngành Chính sách công và Quan hệ quốc tế thông qua Chương trình Tower Scholars Program. Cô được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đề cử là Người phụ nữ có tác động năm 2024, nơi cô đã gây quỹ khoảng 13.000 đô la cho Phong trào Go Red for Women và là một tình nguyện viên tích cực và diễn giả tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.Camille đã nhận được vương miện, biểu ngữ và cúp chính thức của tiểu bang khi giành chiến thắng trong cuộc thi đầu tiên mà cô tham gia, cũng như lời mời đặc biệt để tranh tài tại Cuộc thi Hoa hậu Quốc gia (National Pageant), sẽ được tổ chức vào mùa thu này tại Orlando, Florida.⦿ ---- VOA:. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhà sản xuất xe hơi điện Việt Nam VinFast giờ đây hoãn kế hoạch mở nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang North Carolina, Mỹ, cho đến năm 2028 và đưa ra dự báo mới là con số xe giao trong năm nay sẽ giảm 20.000 chiếc, trong bối cảnh thị trường ô tô điện (EV) toàn cầu có nhiều điều bất định. VinFast, do người giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng lập ra năm 2017 và chuyển sang sản xuất EV hoàn toàn vào năm 2022, nói rằng họ sẽ giao 80.000 xe trong năm nay, giảm so với kế hoạch ban đầu là 100.000 chiếc. Doanh số bán của nhà sản xuất EV Việt Nam đạt mức khoảng 12.000 xe trong quý 2, tăng 24% so với 3 tháng trước đó. Tổng cộng, VinFast đã bán được 21.747 chiếc trong nửa đầu năm 2024, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chỉ bằng 1/4 của mức dự báo mới cho cả năm.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Trí. Theo số liệu từ cơ quan Hải quan, trong tháng 6, Việt Nam nhập khẩu 886.000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC), bằng 151% sản xuất trong nước. Trong đó, lượng thép nhập từ Trung Quốc chiếm 77%. Giá nhập khẩu từ Trung Quốc bình quân là 560 USD/tấn, thấp hơn các quốc gia khác 45-108 USD/tấn. Lũy kế 6 tháng, sản lượng thép HRC nhập khẩu lên đến gần 6 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ 2023. Lượng nhập khẩu này bằng 173% so với sản xuất trong nước. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nhu cầu thép HRC tại Việt Nam vào khoảng 12-13 triệu tấn/năm. Công suất của các nhà máy sản xuất trong nước hiện khoảng 9 triệu tấn. "Việc thép nhập khẩu ồ ạt tràn vào Việt Nam, sản lượng nhập có thời điểm gấp gần 200% sản xuất trong nước khiến thị phần bán hàng thép cán nóng của doanh nghiệp mất vào tay hàng nhập khẩu. Thị phần bán hàng HRC của doanh nghiệp trong nước như Hòa Phát và Formosa đã giảm từ mức 42% năm 2021 xuống 30% vào 2023", hiệp hội đánh giá.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Lao Động. Gần đây, liên tục xảy ra các vụ tố cáo liên quan đến tiến sĩ "siêu tốc", tiến sĩ đạo văn, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và cộng đồng xã hội. Báo Lao Động ngày 13.7 đăng bài "Phải làm rõ tố cáo luận án tiến sĩ đạo văn ở Đại học Huế đúng hay không?", nêu trường hợp một tiến sĩ ở Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế bị tố cáo đạo văn. Không chỉ Trường Đại học Khoa học Huế, mà Bộ Giáo dục Đào tạo phải vào cuộc, làm rõ có hay không chuyện đạo văn của luận án tiến sĩ này. Tương tự, vụ một tiến sĩ ở Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cáo làm luận án "siêu tốc" chỉ trong 2 năm, từ cử nhân tại chức lên tiến sĩ, cũng đã được chuyển tới Bộ Giáo dục Đào tạo. Làm rõ các luận án tiến sĩ này có đúng quy trình, đạt chất lượng hay "ngụy khoa học" quá dễ dàng. Chỉ cần một hội đồng khoa học có trình độ, công tâm kiểm tra, thẩm định là có câu trả lời chính xác, phân minh. Việt Nam có rất nhiều nhà khoa học tài giỏi và đức độ thừa sức làm những việc này, vấn đề là Bộ Giáo dục Đào tạo có mời họ thực hiện nhiệm vụ hay không.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Chất Lượng VietQ. Làn sóng nhập khẩu lốp xe tải, xe buýt thay thế (TBR) từ Trung Quốc với giá cạnh tranh kể từ năm 2019 đe dọa khả năng mở rộng sản lượng bán hàng tại Việt Nam của các nhà sản xuất lốp TBR trong nước như Cao su Đà Nẵng (Mã: DRC) hay Casumina (Mã: CSM)... Hiện nay, Trung Quốc là nước xuất khẩu lốp TBR lớn nhất toàn cầu và ngược lại Mỹ nhập khẩu lốp TBR lớn nhất thế giới. Do vậy, sau khi bị Mỹ áp thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá vào năm 2019, lượng lốp TBR khổng lồ của Trung Quốc đã tràn sang các nước châu Á khác trong đó có Việt Nam, Thái Lan. "Dựa vào mức giá rẻ hơn và khả năng sản xuất lớn hơn, lốp TBR Trung Quốc dễ dàng mở rộng thị phần tại Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng bán hàng của doanh nghiệp trong nước", Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định gần đây. Do năng lực sản xuất lớn nên lốp TBR Trung Quốc có giá thành sản xuất trên mỗi đơn vị thấp hơn lốp Việt Nam.⦿ ---- HỎI 1: Thể dục với máy rung hay máy lắc (vibration plate, còn gọi là vibration platform) sẽ giảm đau nhức, giảm cân, tăng cơ bắp, lưu thông huyết?ĐÁP 1: Đúng vậy. Chris Mohr, chuyên gia dinh dưỡng và cố vấn thể dục và dinh dưỡng tại Fortune recommends Health, nói với Yahoo Life: Máy rung là “một thiết bị thể dục tạo ra các rung động tốc độ cao, tạo ra rung động toàn cơ thể”. Hầu hết máy đều có nhiều cài đặt để kiểm soát cường độ hoặc tốc độ rung. Máy rung có thể được tìm thấy ở nhiều phòng tập thể dục, nhưng cũng có những phiên bản di động có thể sử dụng tại nhà. Chúng ngày càng trở nên phổ biến trên mạng xã hội khi những người sáng tạo TikTok đang sử dụng chúng để đạt được hiệu quả cao hơn trong quá trình tập luyện của họ.Một người sáng tạo đã ghi lại hành trình “rung động” của cô ấy trong nhiều ngày và nhận được 3,5 triệu lượt xem trên một video đề cập đến sự hoài nghi của chồng cô ấy đối với việc tập luyện. Cô ấy cam kết sử dụng nó trong 30 ngày để xem liệu cô ấy có nhận thấy những thay đổi về thể chất hay không. Cô tuyên bố rằng đĩa rung có thể cải thiện “tăng cường cơ bắp, tăng mật độ xương, cải thiện lưu thông máu, cải thiện sự cân bằng, tăng cường trao đổi chất, giảm đau nhức cơ bắp và tăng mức năng lượng”.Những người sáng tạo khác đã đề cập đến việc dẫn lưu bạch huyết và thậm chí giảm cân là kết quả có lợi của việc sử dụng tấm rung. Mặc dù bạn không thể tin vào mọi thứ bạn nhìn thấy trên internet nhưng TikTok lại đang theo đuổi xu hướng này. Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng tất cả những tuyên bố trên thực sự là những lợi ích tiềm năng của việc sử dụng máy rung làm công cụ tập luyện.Mohr nói: “Khi đứng hoặc tập luyện trên đĩa này, cơ thể bạn sẽ tự động phản ứng để giữ thăng bằng, dẫn đến co cơ. Hoạt động cơ bắp không tự nguyện này có thể giúp tăng cường quá trình tập luyện của bạn. Nói một cách đơn giản hơn, nó kích hoạt các cơ trong cơ thể thường không hoạt động khi tập luyện."“Càng nhiều cơ được kích hoạt trong quá trình vận động thì mức tiêu hao năng lượng càng nhiều, giúp tăng cường xây dựng cơ bắp và giảm mỡ. Tăng cường hoạt động cơ bắp này cũng có thể giúp cải thiện sự cân bằng và khả năng vận động”, Jason Sawyer, phó giáo sư và điều phối viên chương trình khoa học vận động và tập thể dục tại Đại học Bryant, nói với Yahoo Life. “Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc sử dụng tấm rung có thể làm tăng lưu lượng máu và các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng điều này cũng là do sự co cơ tăng lên.”Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Không hút, mà ngửi cũng sẽ bệnh: ngửi khói thuốc thụ động (secondhand smoke) còn tệ hơn nhiều so với khói thuốc lá điện tử?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy khói thuốc thụ động còn tệ hơn nhiều so với khói thuốc lá điện tử xét về việc trẻ em tiếp xúc với nicotin. Xét nghiệm máu cho thấy trẻ em tiếp xúc với vaping trong nhà sẽ hấp thụ ít hơn 1/7 lượng nicotine so với trẻ em tiếp xúc với hút thuốc trong nhà.Chi tiết: