- Hôm nay, các Dân Biểu Dân chủ sẽ họp riêng, thu điện thoại di động ở lối vào, bàn về TT Biden có nên rút lui hay không. Tương tự, các Thượng nghị sĩ Dân Chủ cũng họp riêng.

- Dân Biểu Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez tuyên bố bà ủng hộ Biden tranh cử

- Thủ tướng Đức Olaf Scholz: sức khỏe tinh thần của TT Biden rất tốt

- Kevin O'Connor (Bác sĩ của TT Biden): BS Kevin Cannard (chuyên gia về bệnh Parkinson) chăm sóc y tế Bạch Ốc từ 2012, đã khám 3 lần cho TT Biden từ 4 năm qua

- Trump lọc bớt, còn 2 ứng viên đứng Phó TT để Trump chọn: hoặc Thống đốc Doug Burgum (R-ND), hoặc TNS J.D. Vance (R-OH).

- Trump sẽ công khai tên người đứng phó trước thứ Hai ngày 15/7

- Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) sẽ thúc đẩy luật tước bỏ quyền miễn truy tố Tổng thống Trump đối với hành vi lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020

- Các nhà đầu tư dự đoán các báo cáo kinh tế tăng tốc trong tuần này. Chỉ số thị trường sẽ tăng sau khi Biden tái khẳng định tranh cử

- Thư ký Báo chí Bạch Ốc: TT Biden đã gặp bác sĩ thần kinh 3 lần khi đang đương chức

- Kevin Cannard (chuyên gia về bệnh Parkinson) đã 8 lần vào Bạch Ốc từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024

- Biden điện thoại với các nhà tài trợ cho ban tranh cử và thề sẽ đánh bại Trump trong bầu cử năm 2024

- Ứng cử viên Thượng viện Cộng Hòa Minnesota, Royce White, sau khi tưởng thiệt, nổi giận vì bản tin giả (nữ nhạc sĩ Taylor Swift ủng hộ Biden), chửi mắng 1 phóng viên khui chuyện nợ tiền cấp dưỡng con nhỏ

- Kinh tế tăng tốc, nhưng lo ngại.

- Phi cơ United Airlines vừa cất cánh từ Sân bay Quốc tế Los Angeles liền rớt 1 bánh đáp chính, may không ai chết chóc

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: giá trị chung của NATO bị thách thức nghiêm trọng vì im lặng trước "các vụ thảm sát" của Israel ở Gaza

- Brazil áp dụng thương mại tự do với Chính quyền Palestine, củng cố triển vọng kinh tế cho nhà nước Palestine.

- Thủ tướng Ấn Độ: Ấn sẵn sàng giúp hòa bình ở Ukraine.

- LHQ: bệnh viện nhi ở Kiev đã bị tên lửa Nga tấn công trực tiếp.

- Các chuyên gia từ Ấn Độ và Nga bàn về xây thêm 6 cơ xưởng điện hạt nhân công suất cao ở Ấn Độ.

- Đài Loan: quyền cước so chiêu trong Quốc Hội khi tranh cãi về đề xuất sửa đổi Đạo luật bầu cử và bãi nhiệm công chức

- FAA ra lệnh kiểm tra an toàn 2.612 chiếc máy bay 737 của Công ty Boeing.

- Công ty xe hơi điện BYD của TQ mở xưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ

- 10 công ty Nhật-Mỹ hợp tác phát triển công nghệ chip cho trí tuệ nhân tạo AI.

- Nhật Bản lạm phát: mức lương thực tế trong tháng 5 đã giảm 1,4% so với một năm trước, giảm kỷ lục trong tháng thứ 26 liên tiếp

- 10 thị trấn cư dân căng thẳng nhất: 1. Cleveland; 2. Detroit; 3. Baltimore; 4. Memphis, Tennessee; 5. Gulfport, Mississippi; 6. Philadelphia; 7. Birmingham, Alabama; 8. Akron, Ohio; 9. New Orleans; 10. Jackson, Mississippi.

- Thị trấn kém căng thẳng nhất: Fremont, California.

- Texas, Louisiana: bão Beryl làm mưa lụt, mất điện 3 triệu gia đình và cơ sở kinh doanh, cây đổ, 8 người chết.

- California các đợt nắng nóng 2013-2022: gây hại kinh tế tới 7,7 tỷ USD vì mất mùa, mất điện, hư cơ sở hạ tầng. Cháy rừng 20 vụ từ 1933 đã giết chết 312 người. Chết vì các đợt nắng nóng tới gần 4.000 trong một thập niên.

- California: nắng nóng kỷ lục, 1 người đi xe máy ở Thung lũng Death Valley tử vong. Tại Công viên Quốc gia Death Valley, 1 du khách chết vì nắng nóng và 1 người khác nhập viện.

- California: con gấu "Yellow 2291" liên tục vào phố, bị bắn thuốc mê, thả lại vô rừng

- Quận Los Angeles: gây sự, xô xát gần Bến tàu Santa Monica, 4 người bị bắt, bị truy tố

- Quận Cam: 1 người lái xe, đụng rồi chạy, bị bắt sau khi gây bị thương 2 người lớn và 3 trẻ em đi xe đạp ở Garden Grove.

- InterNations: 10 nơi mà người nước ngoài cho là tốt nhất cho tài chính cá nhân của họ: 1. Việt Nam; 2. Colombia; 3. Indonesia; 4. Panama; 5. Philippines; 6. Ấn Độ; 7. Mexico; 8. Thái Lan; 9. Brazil; 10. Trung Quốc.

- 6 tín đồ Tin Lành Degar và 5 Công giáo Ha Mon, bị bắt từ năm 2011 đến năm 2016, bây giờ bây giờ mất tích bí ẩn

- TIN VN. Công an Hà Nội yêu cầu 22 chung cư mini, 16.479 nhà trọ dừng hoạt động.

- TIN VN. Gần 43.000 người bán hàng online bị kiểm tra khai, nộp thuế.

- TIN VN. Sẽ mất việc hàng loạt: Khoảng 400.000 đại lý bảo hiểm có thể bị 'thanh lọc', người bám trụ phải nâng trình độ và đạo đức.

- HỎI 1: Đa số dân Mỹ mệt nhọc khi tìm món hàng tìm mua vì các bộ lọc? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Minnesota: Khoảng 1/2 cơ sở học khu có y tá tại chỗ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-9/7/2024) ⦿ ---- Kinh tế tăng tốc, nhưng lo ngại. Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB: National Federation of Independent Business) hôm thứ Ba đã công bố rằng Chỉ số Lạc quan của Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Optimism Index) đạt 91,5 vào tháng 6, tăng một điểm so với tháng trước và tăng lần thứ ba vào năm 2024.

Bất chấp sự tăng trưởng, chỉ số này vẫn ở dưới mức trung bình lịch sử là 98 trong tháng thứ 30 liên tiếp. Bên cạnh đó, lạm phát tiếp tục là thách thức hàng đầu đối với 21% chủ doanh nghiệp, giảm nhẹ so với tháng 5. Nhà kinh tế trưởng Bill Dunkelberg của NFIB cho biết: “Main Street vẫn bi quan về nền kinh tế trong thời gian cuối năm. Chi phí lương và đền bù ngày càng tăng đã dẫn đến giá cả chung quanh cao hơn. Trong khi đó, các chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ không thấy giảm bớt lạm phát khi họ chuẩn bị cho những tháng không chắc chắn sắp tới."

⦿ ---- Một chuyến bay của United Airlines vừa cất cánh từ Sân bay Quốc tế Los Angeles vào sáng thứ Hai 8/7/2024 thì phi công của một chiếc máy bay khác nhận thấy tai họa: Một trong những bánh đáp chính đã rơi ra khỏi chiếc Boeing 757-200 trong khi cất cánh. KTLA đưa tin phi công thứ ba nhìn thấy chiếc lốp lăn qua hai đường băng và rơi xuống khu vực chở hàng.

Vụ rớt bánh phi cơ đã được báo cáo cho cơ quan kiểm soát không lưu, cơ quan này đã chuyển hướng chuyến bay của Air Canada đang lăn bánh để phi hành đoàn có thể kiểm tra đường băng. Trong khi đó, kiểm soát không lưu cũng đã liên lạc với United Flight 1001 - phi công dường như không biết bánh xe đã rơi ra và máy bay tiếp tục hành trình, hạ cánh xuống Denver theo kế hoạch mà không gặp trục trặc, ABC News đưa tin.

Người phát ngôn của United Airlines cho biết: “Bánh xe đã được tìm thấy ở Los Angeles và chúng tôi đang điều tra nguyên nhân gây ra trục trặc này”. Như Bloomberg chỉ ra, đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Lần gần đây nhất là chiếc Boeing B777-200 của United Airlines bị mất bánh khi cất cánh từ San Francisco, nhưng trong trường hợp đó, việc hạ cánh khẩn cấp là bắt buộc. Đó là một trong nhiều trục trặc khiến United Airlines đã bị liên bang duyệt xét lại mức độ an toàn, theo tờ USA Today đưa tin. Hãng hàng không này vẫn đang được "tăng cường giám sát" và FAA sẽ điều tra vụ việc hôm thứ Hai.

⦿ ---- Dân Biểu Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Alexandria Ocasio-Cortez tuyên bố rằng bà ủng hộ việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tranh cử trong cuộc đua tổng thống năm 2024. Ocasio-Cortez nói với các phóng viên: “Tôi đã nói chuyện với tổng thống vào cuối tuần qua. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với ông Biden. Khi đó, ông Biden đã nói rõ và kể từ đó ông Biden đã nói rõ rằng ông tham gia cuộc đua này. Vấn đề đã kết thúc. Biden tham gia cuộc đua này và tôi ủng hộ ông Biden."

⦿ ---- ABC cho biết các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện sẽ họp vào hôm nay, thứ Ba, để có một ngày thảo luận riêng, chủ yếu tập trung vào tiềm năng ứng cử viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden và định hướng tương lai của đảng. Cuộc họp dự kiến ​​​​diễn ra lúc 9:00 sáng giờ miền Đông tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, nằm gần Điện Capitol Hoa Kỳ và các nhà lập pháp sẽ thu thập điện thoại di động của họ ở lối vào, có khả năng ngăn chặn mọi rò rỉ ngay lập tức về các cuộc đàm phán bí mật, cho thấy mức độ nhạy cảm của cuộc thảo luận mà họ sẽ có.

Cuộc họp dường như trùng khớp với một cuộc họp khác đã được các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện lên kế hoạch diễn ra cũng hôm nay. Cả hai cuộc gặp đều nhằm giải quyết cùng một vấn đề, xuất phát từ những nghi ngờ ngày càng tăng về sự nhạy bén của Biden sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên với Trump.

⦿ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Ba cho biết ông không lo lắng về sức khỏe tinh thần của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Scholz, người đang trả lời các câu hỏi của phóng viên trước khi lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC, cho biết Đức và Mỹ đang hợp tác trên nhiều vấn đề, bao gồm cả an ninh. Tình hình ở Ukraine sẽ là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO, khi các nước thành viên cam kết mở rộng hỗ trợ quân sự cho Kiev và tăng cường nỗ lực của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga trên chiến trường.

Đồng thời, những nghi ngờ ngày càng gia tăng về khả năng thực hiện nhiệm vụ tổng thống của Biden sau màn trình diễn của ông trong cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 6. Biden khẳng định ông phù hợp với chức vụ và sẽ tiếp tục tái tranh cử.

⦿ ---- Bác sĩ của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Kevin O'Connor, đã công bố một lá thư giải thích lý do chuyên gia về bệnh Parkinson đến Bạch Ốc sau khi Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre từ chối làm sáng tỏ tình hình. Bác sĩ của Biden làm rõ rằng Tiến sĩ Kevin Cannard, một chuyên gia về bệnh Parkinson, được chọn để khám sức khỏe hàng năm cho tổng thống “không phải vì ông ấy là chuyên gia về rối loạn vận động, mà vì ông ấy là một nhà thần kinh học được đào tạo bài bản và được đánh giá cao tại Walter Red và trên toàn Bộ Y tế Quân đội, nơi hệ thống, với chuyên môn rất rộng giúp anh ta linh hoạt khi gặp nhiều bệnh nhân và vấn đề khác nhau."

Ông nói thêm rằng Cannard là cố vấn thần kinh cho Đơn vị Y tế Bạch Ốc từ năm 2012. “Chăm sóc bệnh nhân tại Bạch Ốc là việc mà bác sĩ Cannard đã làm suốt chục năm qua”, O’Connor viết, đồng thời xác định Cannard là chuyên gia thần kinh đã khám cho Biden ba lần kể từ khi ông Biden nhậm chức.

⦿ ---- Khi Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra, Donald Trump được cho là chỉ còn hai ứng cử viên để lấp vào vị trí thứ hai trong tấm vé tranh cử năm 2024 của mình. Các nguồn tin nói với New York Post hôm thứ Hai rằng sự lựa chọn của Trump cho vị trí phó tổng thống của ông, "trừ khi có bất ngờ vào phút cuối", sẽ hoặc là Thống đốc Doug Burgum (R-ND) và hoặc là Thượng nghị sĩ J.D. Vance (R-OH). Những người trong cuộc nói thêm rằng Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-FL) không hoàn toàn đứng ngoài cuộc mà là một cơ hội mong manh hơn.

⦿ ---- Các chỉ số thị trường chứng khoán lớn ở Hoa Kỳ hầu như đóng cửa ở mức cao hơn chiều thứ Hai khi các nhà đầu tư dự đoán các báo cáo kinh tế dự kiến trong tuần này, đặc biệt là báo cáo về lạm phát hàng năm vào tháng Sáu. Hơn nữa, ngày này được đánh dấu bằng cuộc thảo luận công khai về khả năng giữ chức tổng thống của Tổng thống Joe Biden sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 khi Biden tái khẳng định quyết tâm tranh cử với tư cách là ứng cử viên Đảng Dân chủ.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,08% khi Nike Inc. giảm 3,16%. Trong khi đó, Nasdaq 100 tăng 0,23%, trong đó Tập đoàn Intel tăng 6,15%. S&P 500 tăng 0,10% khi Corning Inc. tăng 11,99%. Đồng euro mất giá 0,13% so với đồng đô la lúc 3:58 chiều ET để được bán với giá 1,08251 USD.

⦿ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Hai chỉ ra rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp bác sĩ thần kinh ba lần khi còn đương chức trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về sức khỏe tinh thần của ông. Jean-Pierre trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề thể chất của ông Biden liệu những chuyến thăm gần đây của một nhà thần kinh học tới Bạch Ốc có liên quan đến Biden hay không: “Vì lý do an ninh, chúng tôi không thể chia sẻ tên… Điều tôi có thể chia sẻ với các bạn là tổng thống đã gặp bác sĩ thần kinh để khám sức khỏe ba lần trong thời gian ông Biden làm tổng thống”.

Đầu ngày hôm Thứ Hai, Biden nói trên chương trình Morning Joe của MSNBC rằng ông không quan tâm “các triệu phú nghĩ gì” về sức khỏe của mình và bài kiểm tra thể chất thần kinh của ông vào tháng 2 không tìm thấy “rối loạn tiểu não hoặc rối loạn thần kinh trung ương khác, chẳng hạn như đột quỵ, bệnh đa xơ cứng, bệnh Parkinson, hoặc chứng xơ cứng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh lý nơi tủy cổ."

⦿ ---- Kevin Cannard (chuyên gia về bệnh Parkinson, loại bệnh rối loạn thần kinh về chuyển động bắp thịt) đã thực hiện tổng cộng 8 chuyến thăm Bạch Ốc từ tháng 7 đến tháng 3 năm nay, trong đó có một cuộc gặp với bác sĩ riêng của tổng thống, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai trích dẫn nhật ký các vị khách đến Bạch Ốc. Sự nhạy bén về tinh thần của Biden và những tác động của nó đối với khả năng lãnh đạo của ông đã thu hút sự giám sát mới sau cuộc tranh luận tổng thống với ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Cannard là một nhà thần kinh học chuyên về rối loạn vận động và gần đây đã xuất bản một bài nghiên cứu về bệnh Parkinson. Truyền thông cho biết thêm, không rõ liệu chuyến thăm của ông tới Bạch Ốc là nhằm mục đích tham vấn liên quan đến tổng thống hay cho các cuộc gặp không liên quan.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có một cuộc điện thoại với các nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mình và thề với họ rằng ông sẽ đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 vào ngày 5 tháng 11, theo Politico đưa tin hôm thứ Hai. Trước đó cùng ngày, Biden đã công bố một bức thư gửi các thành viên Đảng Dân chủ tại Quốc hội, trong đó ông tái khẳng định quyết tâm tiếp tục là ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử và sau đó nhắc lại điều tương tự trong một cuộc phỏng vấn tiếp theo.

“Chúng ta cần phải tiến về phía trước. Hãy nhìn xem, chúng ta còn khoảng 40 ngày nữa là đến đại hội, 120 ngày cho đến cuộc bầu cử. Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa để bị phân tâm”, Biden nói trong đoạn ghi âm mà Politico thu được. Bình luận thêm về việc đánh bại Trump, ông nhấn mạnh rằng ông là "người tốt nhất có thể làm được điều đó. Vì vậy, chúng ta đã nói xong về cuộc tranh luận, đã đến lúc đưa Trump vào thế khó,” Biden nhấn mạnh.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 Donald Trump sẽ công khai tên người đứng phó trước thứ Hai tới, ngày 15/7, cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông, Jason Miller, tiết lộ hôm thứ Hai. Miller nói trên Fox & Friends: “Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tuần này. Có thể xảy ra theo đúng nghĩa đen cho đến ngày đầu tiên của đại hội”. Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 2024 dự kiến khai mạc vào Thứ Hai 15/7.

Miller không đề cập đến bất kỳ cái tên cụ thể nào nhưng nói rằng Trump và các cố vấn của ông đã thảo luận về một số cái tên trong số đó, bao gồm một số cái tên không phải là những cái tên mà giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất – Marco Rubio và J. D. Vance, các Thượng nghị sĩ lần lượt từ Florida và Ohio, và North Dakota, Thống đốc Doug Burgum.

⦿ ---- Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) hôm thứ Hai tuyên bố rằng ông và các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện khác sẽ nỗ lực thúc đẩy luật tước bỏ quyền miễn truy tố của cựu Tổng thống Trump mà ông đã được cấp theo phán quyết gần đây của Tòa Tối cao bảo vệ các hành vi chính thức của tổng thống khỏi bị truy tố hình sự. Schumer, viện dẫn quyền hạn của Quốc hội để quản lý các tòa án, cho biết Đảng Dân chủ đang nghiên cứu luật để phân loại những nỗ lực của Trump nhằm phá hoại kết quả cuộc bầu cử năm 2020 là “hành vi không chính thức” nên sẽ không được miễn truy tố hình sự theo phán quyết 6-3 gần đây của Tòa tối cao. phán quyết.

“Tòa tối cao đã tuyên bố không chính xác rằng cựu Tổng thống Trump được hưởng quyền miễn truy tố rộng rãi khỏi bị truy tố hình sự đối với những hành động mà Trump đã thực hiện khi còn đương chức. Họ đã tuyên bố không chính xác rằng tất cả các tổng thống tương lai đều được hưởng mức độ miễn truy tố đáng kinh ngạc miễn là hành vi của họ được thực hiện với tư cách chính thức với tư cách là tổng thống,” theo Schumer nói trên sàn Thượng viện.

Schumer cho biết các thẩm phán bảo thủ của tòa án đã “đội vương miện lên đầu Donald Trump một cách hiệu quả”, đặt Trump lên trên luật pháp và khiến Trump “theo nhiều cách không thể chạm tới được”.

Schumer tuyên bố: “Tôi sẽ làm việc với các đồng nghiệp của mình về luật phân loại hành vi lật đổ bầu cử của Trump là hành động không chính thức và không được miễn truy tố. Chúng tôi làm điều này vì chúng tôi tin rằng ở Mỹ không có tổng thống nào được tự do hủy bỏ một kết quả bầu cử đi ngược lại ý chí của người dân, bất kể các thẩm phán bảo thủ có thể tin điều gì.”

Schumer cho biết các thượng nghị sĩ sẽ tiếp tục nghiên cứu các đề xuất khác nhằm “kiềm chế việc lạm dụng cơ quan tư pháp liên bang của chúng ta”.

Một số đảng viên Đảng Dân chủ, bao gồm Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (Md.) và Sheldon Whitehouse (R.I.), đã bày tỏ sự ủng hộ việc bổ sung nội dung vào dự luật tài trợ hàng năm của Tòa Tối cao, trong đó yêu cầu nó áp dụng một bộ quy tắc đạo đức có thể thi hành được.

Các nhóm giám sát của chính phủ, các nhà lập pháp đảng Dân chủ và các chuyên gia truyền thông đã chỉ trích các thẩm phán bảo thủ Clarence Thomas và Samuel Alito vì đã nhận hàng chục nghìn đô la tiền du lịch miễn phí và các món quà khác từ các tỷ phú bảo thủ.

Tòa án Tối cao đã trao cho Trump quyền miễn truy tố khi ra phán quyết vào ngày 1 tháng 7 rằng Trump và các tổng thống tương lai không thể bị truy tố vì các tội liên quan đến các hành vi chính thức mà sẽ để các tòa án cấp dưới xác định xem liệu hành động của Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 có thuộc phạm vi điều chỉnh của luật hay không, có phải là hành vi chính thức hay không.

Tuy nhiên, các nhà phân tích pháp lý cho rằng phán quyết này có thể bảo vệ Trump hoàn toàn khỏi bị truy tố vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử, kể cả việc xúi giục một đám đông xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021, vì phán quyết này sẽ cấm các công tố viên trình bày các hành động của Tổng Thống ứng xử trước bồi thẩm đoàn để làm bằng chứng.

⦿ ---- Ứng cử viên Thượng viện Cộng Hòa Minnesota, Royce White, đã nổ ra hôm thứ Hai về một hình ảnh có vẻ là một bản tin rằng ca sĩ/nhạc sĩ siêu sao Taylor Swift đã tuyên bố ủng hộ Tổng thống Joe Biden tái tranh cử. Hình ảnh được đề cập là hình ảnh của Swift với biểu ngữ "TAYLOR SWIFT BACKS BIDEN" (Taylor Swift ủng hộ Biden) và câu trích dẫn, "Dưới sự lãnh đạo của Biden và Harris, tôi tin rằng nước Mỹ có cơ hội bắt đầu quá trình chữa lành mà nước này rất cần." Hình ảnh này có logo Biden/Harris 2024 nhái và có vẻ là logo của First Coast News, một đài chi nhánh địa phương của ABC và NBC ở Jacksonville, Florida.

Trên thực tế, hình ảnh là giả: trong khi Swift ủng hộ Biden vào năm 2020, cô chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố ủng hộ ứng cử viên nào cho năm 2024. Nhưng White, một cựu ngôi sao bóng rổ và một võ sĩ tổng hợp, người liên minh với cựu Tổng thống Donald Trump và nhà lý thuyết âm mưu bị thất sủng Alex Jones, tuy nhiên, đã bị xúc phạm. White đã viết trên X: "Mọi người thực sự cả tin đến vậy sao? Trời ạ. Quá trình chữa lành khi chuyển đổi giới tính?"

Điều này xảy ra sau khi White, người nổi tiếng với các bài đăng quậy phá và thậm chí đe dọa trên mạng xã hội, đã thực hiện một số kết hợp kỳ lạ, bao gồm đăng bản đồ về những gì anh ta tuyên bố là tội ác ở Minneapolis, nhưng thực ra là bản đồ công cộng miễn phí về đài phun nước uống trong thành phố. White cũng đã gây chiến với phóng viên Roger Sollenberger của The Daily Beast, vì đã loan tin rằng White nợ 100.000 đô la tiền cấp dưỡng nuôi con mặc dù đã tuyên bố công khai rằng anh "hiện tại" đang chi trả các khoản tiền cấp dưỡng con nhỏ.

Hung hăng kiểu MAGA, White đã viết trên X, chửi mắng phóng viên: "Đó không phải là tin sốt dẻo, các khoản nợ [tiền cấp dưỡng] là hồ sơ công khai. Đúng vậy, hệ thống tòa án chống gia đình đang hoạt động chính xác như nó được thiết kế để tạo ra sự bất hòa giữa các gia đình và các thành viên trong gia đình. Roger, mày là một kẻ khốn nạn và tụi tao sẽ không lùi một bước. Chỉ những người cánh tả mới coi trọng mày."

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba cho biết, trước khi khởi hành tới Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, rằng các giá trị chung của NATO đang bị thách thức nghiêm trọng do "các vụ thảm sát" của Israel ở Dải Gaza và sự thiếu phản ứng của cộng đồng quốc tế. "[Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO] chúng tôi sẽ nêu ra các vụ thảm sát người Palestine ở Gaza, nơi các giá trị chung của chúng tôi đang trải qua thử thách về sự chân thành", ông Erdogan nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Erdogan cũng đề cập đến tình hình ở Ukraine, nhấn mạnh rằng đất nước của ông ủng hộ sự độc lập và toàn vẹn của Ukraine và đảm bảo rằng “một nền hòa bình công bằng không có kẻ thua cuộc”.

⦿ ---- Brazil đã chính thức áp dụng thương mại tự do với Chính quyền Palestine, nhằm mục đích củng cố triển vọng kinh tế cho nhà nước Palestine. Bộ Ngoại giao Brazil nhấn mạnh thỏa thuận này là một bước đi hữu hình hướng tới sự ổn định kinh tế của người Palestine và sự chung sống hòa bình với các quốc gia láng giềng. Ibrahim Al Zeben, đại sứ Palestine tại Brasilia, ca ngợi động thái của Brazil là dũng cảm và kịp thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước này trong việc hỗ trợ các nỗ lực hòa bình ở Palestine.

⦿ ---- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Ba cho biết đất nước của ông sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng trong hòa bình ở Ukraine. Trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Ấn Độ tuyên bố cái chết của trẻ em vô tội là rất đau đớn, đề cập đến vụ tấn công ngày hôm trước ở Kiev nhằm vào một bệnh viện nhi khiến nhiều người chết và bị thương. Mặt khác, ông Modi cũng tuyên bố hai bên đã thảo luận về Ukraine, nhấn mạnh mọi giải pháp đều phải được tìm ra một cách hòa bình thông qua đàm phán.

Trong những diễn biến khác, vài phút trước và trong cùng một cuộc họp báo, Tổng thống Nga Putin đã mời ông Modi tới dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan từ ngày 22 đến 24 tháng 10. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm thứ Ba nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng hòa bình là "vô cùng quan trọng" và "chiến tranh không thể giải quyết vấn đề".

⦿ ---- Danielle Bell, người đứng đầu Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên hợp quốc tại Ukraine, cho biết hôm thứ Ba rằng "khả năng cao" bệnh viện nhi ở Kiev đã bị tên lửa Nga tấn công trực tiếp. Bell nhấn mạnh rằng cuộc tấn công hôm thứ Hai vào thủ đô Ukraine, do lực lượng Nga thực hiện, là "một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng thấy kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện" vào tháng 2/2022.

Hôm thứ Hai, Nga đã tấn công Ukraine bằng 40 tên lửa, khiến hàng chục người thiệt mạng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng lực lượng của họ cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, cho thấy sự trục trặc của hệ thống phòng không Ukraine có thể gây ra thương vong cho dân thường.

⦿ ---- Rosatom hôm thứ Ba cho biết các chuyên gia từ Ấn Độ và Nga đang thảo luận về khả năng xây dựng thêm sáu cơ xưởng máy điện hạt nhân công suất cao ở Ấn Độ. Bản tin nhấn mạnh rằng các lĩnh vực hợp tác mới đang được khám phá, phản ánh mối quan hệ song phương bền chặt giữa Nga và Ấn Độ. Các dự án được đề xuất nhằm tăng cường an ninh năng lượng của Ấn Độ và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch của Ấn Độ. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm chính thức Nga, trong đó hai bên đã phê chuẩn các hiệp ước, thỏa thuận hiện có cũng như thảo luận về bối cảnh quốc tế.

⦿ ---- Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) tiết lộ hôm thứ Hai rằng họ đã ra lệnh kiểm tra 2.612 chiếc máy bay 737 của Công ty Boeing. Theo tuyên bố của cơ quan này, có sự không chắc chắn về chức năng của mặt nạ dưỡng khí trên các máy bay được đề cập. Tuyên bố viết: “Chỉ thị đủ điều kiện bay của AD [yêu cầu lượng không khí để thở] yêu cầu các nhà khai thác kiểm tra máy tạo oxy của PSU [đơn vị dịch vụ hành khách] và thực hiện các hành động khắc phục, nếu cần, trong vòng 120 đến 150 ngày”.⦿ ---- Công ty sản xuất xe hơi điện BYD của Trung Quốc và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai đã ký một thỏa thuận mở một nhà máy sản xuất xe điện mới ở nước này. Theo thỏa thuận, nhà sản xuất Trung Quốc sẽ đầu tư tổng cộng 1 tỷ USD và xây dựng một nhà máy sản xuất 150.000 xe điện mỗi năm và tạo ra 5.000 việc làm mới.Thỏa thuận được ký kết tại Istanbul bởi Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Fatih Kacir và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành BYD Wang Chuanfu. Lễ ký kết có sự tham dự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.⦿ ---- 10 công ty Nhật Bản, Mỹ hợp tác phát triển công nghệ chip cho trí tuệ nhân tạo AI. Công ty sản xuất vật liệu chip hàng đầu Nhật Bản Resonac Holdings Corp. cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ lập một tập đoàn với 9 công ty khác của Nhật và Mỹ để hợp tác phát triển các công nghệ then chốt trong sản xuất chất bán dẫn tiên tiến dùng cho trí tuệ nhân tạo. Liên minh có tên US-JOINT sẽ có trụ sở tại Thung lũng Silicon Valley, tập trung chính vào phát triển cái gọi là công nghệ phụ trợ của chất bán dẫn đóng gói. Cơ sở của nó dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm tới.⦿ ---- Nhật Bản: Số liệu của chính phủ hôm thứ Hai cho thấy mức lương thực tế của Nhật Bản trong tháng 5 đã giảm 1,4% so với một năm trước đó, giảm kỷ lục trong tháng thứ 26 liên tiếp, do mức tăng lương cơ bản mạnh nhất trong 31 năm đã được bù đắp bởi lạm phát. Dữ liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy mức giảm trong tháng 5 lớn hơn mức giảm 1,2% đã điều chỉnh trong tháng 4, với chi phí nguyên vật liệu cao hơn và đồng yên suy yếu đã đẩy chi phí nhập cảng lên cao.⦿ ---- Đài Loan: quyền cước so chiêu trong Quốc Hội. Các cuộc ẩu đả nổ ra vào sáng thứ Hai tại Cơ quan lập pháp của Đài Loan, Viện Lập pháp, giữa các nhà lập pháp ủng hộ và những người phản đối đề xuất sửa đổi Đạo luật bầu cử và bãi nhiệm công chức, nhằm thắt chặt các yêu cầu bãi nhiệm một quan chức được bầu. Trước khi cuộc họp rà soát sửa đổi luật bắt đầu, các nhà lập pháp được Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP: Democratic Progressive Party) cầm quyền vận động, vốn phản đối các sửa đổi luật do phe đối lập Quốc dân đảng (KMT) đề xuất, đã chiếm giữ bục chủ trì cuộc họp.Việc các nhà lập pháp của DPP chiếm giữ bục phát biểu đã gây ra nổi giận từ những người đồng nhiệm của Quốc Dân Đảng, dẫn đến xô xát giữa các nhà lập pháp của hai đảng, với việc Nhà lập pháp của DPP Lin Chu-yin hét lên rằng cằm của cô đang chảy máu sau khi cô nói rằng cô bị tát vào mặt bởi nhà lập pháp Quốc Dân Đảng Wang Hung-wei. Lin cho biết Wang đã tát vào mặt cô nhiều lần và thậm chí còn đánh rơi đôi bông tai của cô. Cô cho biết cô sẽ đến bệnh viện để kiểm tra vết thương và điều này sẽ giúp cô có bằng chứng để kiện Wang.Ngược lại, cô Wang cho biết Nhà lập pháp DPP Lai Hui-yuan đã túm cổ nhà lập pháp Quốc dân đảng Hsu Chiao-hsin trước khi cô Wang tiếp sức để cứu Hsu. Nói chuyện với các phóng viên sau vụ ẩu đả, cô Wang cho biết cô Lin đã túm lấy cô, đánh và đá cô như một người đàn bà điên khi cô đến giúp Hsu. Ngoài Lin, Wang cho biết nhà nữ lập pháp DPP Huang Jie cũng đá cô, nói thêm rằng hành động của cô Huang là một "hành động phản diện. Thật xấu hổ cho DPP. DPP là kẻ bất lương nhưng đã phàn nàn trước." (Ghi chú: Đảng DPP đa số chủ trương Đài Loan ly khai, Quốc Dân Đảng đa số chủ trương thống nhất với Hoa Lục có điều kiện.)Tổng thư ký họp kín của KMT, Hung Mong-kai cho biết đảng của ông đã có được đoạn phim giám sát về vụ ẩu đả cho thấy cô Huang đã làm hỏng khóa cửa phòng họp lúc 4 giờ sáng và ông Chung Chia-pin, một nhà lập pháp khác của DPP, cũng làm như vậy vào phòng họp lúc khoảng 5 giờ sáng để chiếm bục phát biểu. Ông Hung cho rằng DPP đã trở thành kẻ gây rối, không chỉ phá hoại cơ sở công cộng mà còn cản trở cuộc họp rà soát, đồng thời cho biết Quốc dân đảng sẽ công khai hình ảnh giám sát.Trong khi đó, cô Huang cáo buộc cuộc họp kín của Quốc dân đảng đã cố gắng ngăn chặn các nhà lập pháp và các nhân viên cơ quan lập pháp khác vào phòng họp vào sáng thứ Hai. Huang cho biết cuộc họp kín của Quốc Dân Đảng thậm chí còn cố gắng thay đổi địa điểm họp để xem xét luật vào thứ Hai. Về nội dung sửa đổi, Quốc Dân Đảng đã đề xuất nâng ngưỡng bãi miễn một quan chức dân cử trong luật bầu cử và bãi nhiệm, cho rằng ngưỡng hiện nay là thấp và dễ dàng bãi miễn một quan chức dân cử.⦿ ---- Chắc chắn không thiếu những điều cần phải căng thẳng trong những ngày này, nhưng một số thành phố của Mỹ thực sự cần phải tập thở sâu, theo WalletHub. Trang web đã xem xét hơn 180 thành phố đông dân nhất ở Hoa Kỳ, sử dụng hơn ba chục số liệu trong bốn loại căng thẳng chính: công việc, tài chính, gia đình, sức khỏe và an toàn. Cleveland được xếp hạng là thành phố căng thẳng nhất nước Mỹ, trong khi Fremont (California) là nơi mà mọi người dường như cảm thấy nhẹ nhàng nhất.10 thị trấn căng thẳng nhất:1. Cleveland;2. Detroit;3. Baltimore;4. Memphis, Tennessee;5. Gulfport, Mississippi;6. Philadelphia;7. Birmingham, Alabama;8. Akron, Ohio;9. New Orleans;10. Jackson, Mississippi.10 thị trấn kém căng thẳng nhất (đếm ngược):173. Overland Park, Kansas;174. Portland, Maine;175. Nashua, New Hampshire;176. Boise, Idaho;177. Sioux Falls, South Dakota;178. Bismarck, North Dakota;179. Lincoln, Nebraska;180. Fargo, North Dakota;181. South Burlington, Vermont;182. Fremont, California.⦿ ---- Texas, Louisiana: Vẫn chưa có sự đồng thuận về số người chết do trận Bão Beryl (sau này là Bão nhiệt đới Beryl) ở Texas, nhưng Fox 26 Houston đưa tin có 7 người thiệt mạng ở khu vực Houston. Ba người thiệt mạng do cây đổ, ba người chết đuối (trong đó có một công chức chết sau khi mắc kẹt trong xe trong nước lũ) và một người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn. AP đưa tin một người cũng thiệt mạng ở Louisiana.Các quan chức Texas cho biết việc khôi phục điện sẽ mất vài ngày sau khi trận bão Beryl đổ bộ vào bờ hôm thứ Hai như một cơn bão cấp 1 và khiến gần 3 triệu gia đình và cơ sở kinh doanh bị mất điện. Phó Thống đốc Texas Dan Patrick, người giữ chức thống đốc trong khi Thống đốc Greg Abbott đang ở nước ngoài, cho biết CenterPoint Energy đang tuyển dụng thêm hàng nghìn công nhân để giúp đèn bật lại nhanh hơn. Ông cho biết cơn bão đã làm đổ 10 đường dây truyền tải và nhiều trường hợp mất điện là do cây đổ.Bão Beryl đã tăng tốc băng qua bờ biển Texas hôm thứ Hai, gây ra những cơn mưa lớn khiến hàng chục cuộc giải cứu người ra khỏi các xe ngập lụt khi nước dâng cao. Cơn bão di chuyển nhanh có nguy cơ tạo ra một con đường khắc nghiệt trên một số tiểu bang nữa trong những ngày tới. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi Beryl di chuyển qua Texas.Trong vòng vài giờ sau khi Beryl quét vào bờ dưới dạng bão cấp 1, nó đã suy yếu thành bão nhiệt đới, kém mạnh hơn nhiều so với siêu bão cấp 5 đã gây ra sự tàn phá chết người qua nhiều vùng của Mexico và Caribe vào cuối tuần trước. Nhưng gió và mưa của cơn bão di chuyển nhanh vẫn đủ mạnh để quật ngã hàng trăm cây cối vốn đã yếu gốc trên nền đất ngập nước và khiến hàng chục xe mắc kẹt trên những con đường ngập nước.Ít nhất hai người thiệt mạng khi cây đổ đè lên nhà cửa, và Trung tâm Bão quốc gia cho biết gió gây thiệt hại và lũ quét sẽ tiếp tục xảy ra khi Beryl tiến sâu vào đất liền. Người thứ ba, một nhân viên dân sự của Sở Cảnh sát Houston, đã thiệt mạng khi bị mắc kẹt trong dòng nước lũ dưới cầu vượt đường cao tốc, Thị trưởng Houston John Whitmire cho biết. Tuy nhiên, không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại cấu trúc trên diện rộng.Theo công ty tiện ích CenterPoint Energy, hơn 2,2 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện quanh Houston, thành phố lớn thứ tư quốc gia, sau khi Beryl thổi qua. Đối với nhiều người, đó là một trải nghiệm quá quen thuộc: Những cơn bão mạnh vừa quét qua khu vực này vào tháng 5, khiến 8 người thiệt mạng, khiến gần 1 triệu người mất điện và ngập lụt nhiều đường phố.⦿ ---- California: Một đợt nắng nóng gay gắt ở California trong tuần qua và trong suốt kỳ nghỉ lễ 4/7 có thể dẫn đến nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái đất. Theo cơ quan bảo hiểm tiểu bang, đợt nắng nóng cực độ đó đã dẫn đến nhiều người chết hơn cháy rừng và tiêu tốn hàng tỷ đô la trong một thập niên. Thực hiện nhiệm vụ từ năm 2022, một báo cáo mới, dài 92 trang của bộ đã xem xét bảy đợt nắng nóng khắc nghiệt ở bang này từ năm 2013 đến năm 2022 và nhận thấy chúng đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân California.Các sự kiện này cũng gây hại kinh tế tổng cộng lên tới 7,7 tỷ USD dưới hình thức mất tiền lương và năng suất, gián đoạn nông nghiệp và sản xuất, mất điện, thiệt hại cơ sở hạ tầng, v.v. Theo Cal Fire, 20 vụ cháy rừng kinh hoàng nhất của bang kể từ năm 1933 đã giết chết tổng cộng 312 người. Số người chết vì các đợt nắng nóng cực độ được Cục Bảo hiểm xác định cao hơn - ước tính gần 460 người trong một báo cáo đầu tiên mà bộ này công bố vào tuần trước. Và có khả năng con số này thực sự còn lớn hơn, ở mức gần 4.000 trong một thập niên, một phân tích của Los Angeles Times năm 2019 cho thấy.⦿ ---- California: Một đợt nắng nóng kéo dài đã phá vỡ các kỷ lục trước đó trên khắp nước Mỹ vẫn tiếp diễn vào Chủ nhật, khiến nhiều vùng ở miền Tây bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nguy hiểm khiến một người đi xe máy ở Thung lũng Death Valley tử vong và giữ miền Đông trong tình trạng nóng ẩm. Nhà khí tượng học Bryan Jackson của NWS cho biết cảnh báo nhiệt độ quá cao - cảnh báo cao nhất của Cơ quan Thời tiết Quốc gia - đã có hiệu lực đối với khoảng 36 triệu người, tương đương khoảng 10% dân số. Hàng chục địa điểm ở phía Tây và Tây Bắc Thái Bình Dương đã vượt qua hoặc phá vỡ các kỷ lục nắng nóng trước đó.Đó chắc chắn là trường hợp xảy ra vào cuối tuần qua: Nhiều khu vực ở Bắc California đã vượt qua mức 110 độ (43,3 C), trong đó thành phố Redding đứng đầu với mức kỷ lục 119 độ (48,3 C). Phoenix đã lập kỷ lục mới hàng ngày vào Chủ Nhật về nhiệt độ thấp nhất ấm nhất: nhiệt độ chưa bao giờ xuống dưới 92 F (33,3 C). Các quan chức cho biết nhiệt độ cao 128 F (53,3 C) đã được ghi nhận vào Chủ nhật tại Công viên Quốc gia Thung lũng Death Valley ở miền đông California, nơi một du khách chết vì nắng nóng và một người khác phải nhập viện.Trong một tuyên bố, công viên cho biết hai du khách này nằm trong nhóm 6 người đi xe máy qua khu vực Badwater Basin giữa thời tiết nắng nóng. Người chết chưa được xác định danh tính. Tuyên bố cho biết người lái xe mô tô còn lại đã được chuyển đến bệnh viện ở Las Vegas vì “bệnh nhiệt nặng”. Và 4 thành viên còn lại của nhóm đã được điều trị tại hiện trường.⦿ ---- California: Một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện ở khu phố Sylmar cuối tuần qua. Một con gấu bị bắt vài tuần trước ở chân đồi của Dãy núi San Gabriel Mountains và bị bắt khỏi cây hôm thứ Ba ở Chatsworth đã được phát hiện đang lang thang trên một cái cây khác vào cuối tuần ở khu phố Sylmar. Được các quan chức động vật hoang dã biết đến với cái tên "Yellow 2291", con gấu có vòng cổ theo dõi cuối cùng đã rơi xuống từ trên cây ở phía bắc Thung lũng San Fernando. Cô chính là con gấu được phát hiện hôm thứ Ba ở phía nam Xa lộ 118 ở cộng đồng Chatsworth phía tây Thung lũng San Fernando.Video cho thấy con gấu trèo qua hàng rào dây xích, sau đó leo lên một cái cây cao. Cô gấu đã được bắn thuốc mê, được chất lên một chiếc xe bán tải và bị kéo trở lại vùng núi, nhưng không ở lại lâu, vài ngày sau đó thực hiện một cuộc hành trình khác xuống núi đến Sylmar. Gấu cái này trong độ tuổi từ 3 đến 5 không còn xa lạ với các quan chức bảo vệ động vật hoang dã. Cô bị bắt ở khu vực Claremont, nằm cách Chatsworth khoảng 50 dặm ở chân đồi của dãy núi San Gabriel, vào cuối tháng 5 và được đưa đến Rừng Quốc gia Angeles, các quan chức bảo vệ động vật hoang dã của tiểu bang cho biết. Các nhà chức trách đã theo dõi con gấu kể từ đó, theo dõi chuyển động của gấu này bằng vòng cổ dọc theo hành lang Xa lộ 210 và vào khu vực Malibu.⦿ ---- Quận Los Angeles: Khi chính quyền ở Santa Monica tiếp tục điều tra một vụ đánh nhau lớn xảy ra gần Bến tàu Santa Monica vào ngày 29/6, họ hiện đang yêu cầu công chúng giúp đỡ. Báo cáo về cuộc ẩu đả được đưa ra vào khoảng 2:21 giờ chiều vào ngày 29 trên bãi biển gần Tháp Tower 14, và một máy bay không người lái của Sở Cảnh sát Santa Monica đã nhanh chóng xác nhận cuộc chiến đang diễn ra.Sở Cảnh sát Santa Monica cho biết hàng chục cảnh sát đã đáp trả và giải tán cuộc chiến, bắt đầu khi một người bán hàng rong tấn công một số người đi biển. SMPD cho biết trong một tuyên bố: “Người bán hàng đã tiếp cận một nhóm người đi biển và tấn công tình dục một số phụ nữ. Những người khác trong nhóm đi biển đã chất vấn hung thủ, người này sau đó đã xin giúp từ những người bán hàng khác."Kẻ tấn công ban đầu được xác định là Efigenio Tacuba, 30 tuổi. Y bị bắt giam và bị buộc tội ba tội tấn công tình dục và hai tội tấn công bằng vũ khí chết người. Theo các quan chức thực thi pháp luật ở Santa Monica, ba người khác đã bị bắt và bị buộc tội hai tội tấn công bằng vũ khí chết người. Họ được xác định là Jorge Luis Cruz Murcia, 29 tuổi, Samuel Manzanarez Hernandez, 39 tuổi và Oscar Samuel Hernandez, 47 tuổi.⦿ ---- Quận Cam: Theo cảnh sát, một người lái xe bị tình nghi tông xe rồi bỏ chạy đã bị bắt với sự giúp đỡ của một nhân chứng, người đã theo dõi họ sau khi họ tông vào 5 thành viên trong một gia đình, trong đó có 3 trẻ em, ở Garden Grove. Cảnh sát Garden Grove cho biết đã nhận được cuộc gọi về một vụ tông xe rồi bỏ chạy vào khoảng trước 8 giờ 45 giờ tối Chủ Nhật gần giao lộ của Twintree Lane và Haster Street. Tại đó, 2 người lớn và 3 trẻ em đi xe đạp đã bị tài xế bỏ chạy đâm phải.Một nhân chứng đã đi theo người lái xe và gọi 911, giúp cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ người lái xe vì nghi ngờ say rượu lái xe. Cảnh sát không tiết lộ tên của cá nhân đó. Có 2 trẻ em và 1 người lớn bị thương nặng trong vụ va chạm. Một đứa trẻ khác và một người lớn khác được mô tả là đang trong tình trạng ổn định.⦿ ---- Theo tin CNBC, theo một nghiên cứu năm 2024 của InterNations, năm thứ tư liên tiếp,dành cho người nước ngoài, đứng đầu trong số 53 điểm đến khi nói đến vấn đề tài chính cá nhân. Nói rõ hơn, trong số 53 vị trí, nó đứng thứ 40 về chất lượng cuộc sống, thứ 29 vị trí cho các yếu tố cần thiết cho người nước ngoài như cuộc sống kỹ thuật số, nhà ở và ngôn ngữ, và xếp thứ 14 về làm việc ở nước ngoài - với các cân nhắc như triển vọng nghề nghiệp, tiền lương và an ninh công việc được tính đến.Hơn 12.000 người nước ngoài trên 174 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tham gia vào cuộc khảo sát Expat Insider 2024 rộng hơn, cung cấp những hiểu biết bao gồm những nơi tốt nhất và tồi tệ nhất để sống, chất lượng cuộc sống, làm việc ở nước ngoài và tài chính cá nhân. Đối với Chỉ số Tài chính Cá nhân (Personal Finance Index), InterNations yêu cầu những người tham gia khảo sát xếp hạng mức độ hài lòng cá nhân của họ theo ba lĩnh vực: chi phí sinh hoạt chung, sự hài lòng với tình hình tài chính và liệu thu nhập khả dụng của hộ gia đình có đủ để có một cuộc sống thoải mái hay không.Dữ liệu này được sử dụng để tổng hợp báo cáo và hầu như không thay đổi so với năm ngoái, ngoại trừ một quốc gia mới tham gia danh sách – Brazil (thứ 9) – thay thế Malaysia, quốc gia đã tụt từ vị trí thứ 5 vào năm 2023 xuống vị trí thứ 11 trong năm nay.Dưới đây là 10 điểm đến hàng đầu mà người nước ngoài cho là tốt nhất cho tài chính cá nhân của họ: 1. Việt Nam; 2. Colombia; 3. Indonesia; 4. Panama; 5. Philippines; 6. Ấn Độ; 7. Mexico; 8. Thái Lan; 9. Brazil; 10. Trung Quốc.Các nước châu Á thống trị danh sách năm nay, chiếm 6/10 vị trí hàng đầu. Đặc biệt, Đông Nam Á nổi bật với Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan đều lọt vào top 10.Kathrin Chudoba, giám đốc tiếp thị của InterNations, nói với CNBC Make It: “Nhà ở là một điểm cộng lớn ở cả 4 quốc gia: Thái Lan đứng thứ nhất, Việt Nam thứ 2, Philippines thứ 5 và Indonesia thứ 8. Hầu hết người nước ngoài đều đồng ý rằng việc tìm nhà ở rất dễ dàng và họ hài lòng với mức giá phải chăng”.Trong số những người nước ngoài được khảo sát sống ở Việt Nam, 86% đánh giá chi phí sinh hoạt ở mức thuận lợi — cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu là 40% và 65% số người được hỏi ở trong nước cho biết họ hài lòng với tình hình tài chính của mình so với 54% trên toàn cầu, theo bảng báo cáo. Ngoài ra, 68% số người được hỏi cho biết thu nhập khả dụng của hộ gia đình họ là quá đủ để có một cuộc sống thoải mái, so với 41% trên toàn cầu, cuộc khảo sát cho thấy.⦿ ---- Theo báo The Christian Post., bị kết án tổng cộng 90 năm và 8 tháng tù vì hoạt động tôn giáo, đã biến mất một cách bí ẩn, gây ra những lo ngại đáng kể về cách đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số ở Việt Nam. Những cá nhân này, bị bắt từ năm 2011 đến năm 2016, bao gồm 6 người theo đạo Tin Lành và 5 người theo Công giáo, hiện chưa được tính vào hệ thống nhà tù của Việt Nam.Cơ quan giám sát đàn áp International Christian Concern có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, sáu tín đồ Tin lành này có liên hệ với đạo Tin lành Đề Ga (Degar Protestantism), và năm tín đồ Công giáo thuộc Giáo hội Công giáo Ha Mon, theo cơ quan giám sát đàn áp International Christian Concern có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, đồng thời lưu ý rằng cả hai phong trào tôn giáo đều chưa được chế độ CSVN chính thức công nhận và thường xuyên nhắm vào các nhóm như vậy với cáo buộc “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc”.Những người theo đạo Tin lành Ro Mah Pla, Siu Hlom, Rmah Bloanh và Rmah Khil là mục tiêu cụ thể vì liên quan đến đạo Tin lành Degar. Trong khi đó, Sung A. Khua phải đối mặt với việc bị bắt với lý do “phá rừng” sau khi không chịu từ bỏ đức tin của mình, trong khi Y. Hriam Kpa bị giam giữ vì không chịu đóng cửa nhà thờ của mình. Năm người Công giáo — Runh, A. Kuin, A. Tik, Run và Đình Kuh — phải đối mặt với cáo buộc tương tự vì theo đạo Công giáo Ha Mon. Người Degar, còn được gọi là người Thượng, là một nhóm người bản địa ở Tây Nguyên của Việt Nam, có lịch sử liên minh với Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam và được biết đến với đức tin Kitô giáo.⦿ ---- TIN VN.Theo VTC News. Qua công tác kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy, Công an TP Hà Nội yêu cầu 22 chung cư mini, 16.479 nhà trọ dừng hoạt động. Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 8/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin kết quả kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ; chung cư mini; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; trường mầm non, nhóm trẻ; cơ sở phòng khám tư nhân…trên địa bàn. Đối với nhà trọ, công an thành phố đã kiểm tra 36.972/36.972 nhà trọ trên địa bàn; xử phạt 3.134 trường hợp/4.310 hành vi, phạt tiền gần 13 tỷ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với chung cư mini, công an thành phố đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini trên địa bàn; tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động. Lực lượng chức năng yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động; 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Nửa đầu năm, gần 43.000 người bán hàng online thuộc diện rà soát đã khai, nộp thuế 9.980 tỷ đồng, gấp trên 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân bán hàng online bị bị kiểm tra, truy thu do chưa kê khai nộp thuế. Việc rà soát này được ngành thuế đưa ra trong bối cảnh tăng quản lý với thương mại điện tử, từ giao dịch trên các sàn tới kinh doanh trực tuyến, livestream. Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm, cơ quan này rà soát, kiểm tra gần 43.000 doanh nghiệp, cá nhân về khai, nộp thuế. Nhóm này đã nộp gần 9.980 tỷ đồng, tăng khoảng 3.480 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cơ quan thuế cũng xử lý 4.560 trường hợp vi phạm, truy thu và phạt gần 300 tỷ đồng.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Cuộc 'thanh lọc' người bán bảo hiểm nhân thọ đang diễn ra khốc liệt. Muốn tồn tại, phải nâng cao kiến thức lẫn đạo đức. 2024 được xem là năm doanh nghiệp bảo hiểm cải tiến mạnh và nhanh nhất từ trước đến nay, thay vì 'làm màu' như trước. Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay 9-7, ông Ngô Trung Dũng - phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam - nhận định trong ngắn hạn, thậm chí năm nay, doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm vẫn giảm sút. Để kiểm soát thị trường, củng cố niềm tin cho người dân, vào đầu năm vừa qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) chính thức có hiệu lực. Từ đầu tháng 7 này, đối với sản phẩm bảo hiểm đầu tư, hoa hồng chi trả cho đại lý chính thức áp mức thay đổi. Năm đầu tiên giảm xuống còn 30%, năm thứ hai tăng lên mốc 20%, nhiều năm tiếp theo giữ mức 10%. Góp phần tránh trường hợp đại lý nhảy vào bán vài hợp đồng, rồi bỏ khách hàng "mồ côi". Đây cũng là cơ hội để thanh lọc hệ thống bán hàng. Cụ thể, lúc trước thị trường có khoảng 700.000 đại lý bảo hiểm, "có lẽ tới đây giảm xuống còn khoảng vài ba trăm ngàn". Những người không xứng đáng phải ra đi. Những người muốn trụ lại với nghề, phải đào tạo về trình độ, đạo đức nghề nghiệp.⦿ ---- HỎI 1: Đa số dân Mỹ mệt nhọc khi tìm món hàng tìm mua vì các bộ lọc?ĐÁP 1: Đúng vậy. Người tiêu dùng thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thứ họ muốn khi mua sắm trực tuyến, dẫn đến “mệt mỏi khi quyết định”. Theo một khảo sát mới từ Software Advice với hơn 5.500 người tiêu dùng toàn cầu, hầu hết người mua hàng trực tuyến bắt đầu tìm kiếm sản phẩm của họ trên các trang web của nhà bán lẻ (52%), công cụ tìm kiếm (67%) hoặc thị trường thương mại điện tử (46%). Tuy nhiên, các kết quả tìm kiếm không hữu ích, bao gồm danh sách sản phẩm được tài trợ, không chính xác hoặc không liên quan khiến việc mua sắm trở nên khó khăn hơn.Hơn ba phần tư (77%) người tiêu dùng thường xuyên sử dụng bộ lọc tìm kiếm khi duyệt trực tuyến. Tuy nhiên, người dùng nói với Software Advice rằng các bộ lọc thường được áp dụng không chính xác cho sản phẩm (45%), thiếu mức độ cụ thể hữu ích (44%) hoặc quá thưa thớt để thu hẹp lựa chọn sản phẩm một cách có ý nghĩa (34%).Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Minnesota: Khoảng 1/2 cơ sở học khu có y tá tại chỗ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Bộ Y tế Minnesota (MDH) gần đây đã tiến hành một cuộc khảo sát và nhận thấy chưa đến một nửa số khu học chánh của bang hoạt động mà không có nhân viên y tá. Nhìn chung, chưa đến một nửa (49%) các khu học chánh ở Minnesota tuyển dụng y tá trường học được cấp phép.Chi tiết: