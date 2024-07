Hình trên: Một nhóm nhảy ngoài phố trình diễn ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Doanh thu du lịch TP Sài Gòn 6 tháng ước đạt gần 93.000 tỷ đồng, tăng 14,6%. (Photo: YT)

- Thăm dò CNN: 77% người Mỹ tin là Trump sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử nếu Trump thua phiếu, và 78% người Mỹ tin là Biden sẽ chấp nhận kết quả nếu Biden thua phiếu

- Biden nói với hơn 20 thống đốc Dân chủ khi họp riêng: ông đã kiểm tra y tế sau cuộc tranh luận và sức khỏe tốt

- Các thống đốc Dân chủ ủng hộ: Biden sẽ thắng Trump

- Nhiều đại biểu của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) xin thêm thời gian trước khi đại hội đề cử Biden hay không

- Trump đầu óc bất định: Trump đăng 1 đoạn video ghi lời Trump khoe đã hạ bệ Biden, bây giờ chờ đấu bà Harris, nhưng Trump liền nói không rõ Biden sẽ đối phó thế nào với Putin, Tập

- Thăm dò của WSJ sau tranh luận: 48% cử tri nói sẽ bầu Trump, 42% chọn Biden, 47% nói sẽ có thể đổi ý

- Biden: sẽ không rút lui, sẽ tranh cử tới giờ chót

- Biden gặp Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer

- Israel: đề xuất mới nhất của Hamas là tích cực và ​​sẽ đàm phán tiếp tục

- Ukraine sẽ nhận được gói an ninh mới từ Washington, trị giá 2,3 tỷ USD.

- Một nhóm dân biểu Đảng Dân chủ thúc giục Biden rút lui khỏi tranh cử, Biden

- Liên Âu tiếp tục áp thuế đối với xe chạy bằng pin (BEV) nhập từ Trung Quốc, vì chính phủ TQ "trợ cấp không công bằng"

- Hãng xe BYD của TQ mở xưởng xe điện ở Thái Lan, doanh số bán chiếm 1/3 thị phần xe điện ở Thái Lan

- Hezbollah phóng 100 quả tên lửa Katyusha vào các đồn quân sự của Israel, trả thù cho cái chết của chỉ huy Muhammad Neamah Naser

- Để cứu loài cú đốm (spotted owl) sắp tuyệt chủng, Mỹ cho săn, bắn chết khoảng 450.000 cú đốm

- California: nhiều ngàn người di tản vì cháy rừng, ít nhất 3 ngôi nhà đã bị thiêu rụi

- Quận Cam: 3 tên cướp, bị rượt đuổi, phóng xe đụng chết 1 phụ nữ, bị bắt

- Georgia: tay súng bắn chết Thuan Nguyen lãnh án chung thân

- TIN VN. Chưa học trung học đã có bằng Tiến sĩ: Bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của Thầy Thích Chân Quang bị nghi giả, vì Thầy không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa.

- TIN VN. Tung tin tảng đá giống ông Thích Minh Tuệ, hai YouTuber bị phạt.

- Doanh thu du lịch TP Sài Gòn 6 tháng ước đạt gần 93.000 tỷ đồng, tăng 14,6%.

- HỎI 1: Khoảng 15,4% người Mỹ (hơn 40 triệu người) không biết bơi, 70% người Mỹ da đen không biết bơi? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Theo chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp những người sống sót sau ung thư duy trì sức khỏe tim mạch và sống lâu hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-4/7/2024) ⦿ ---- Ủy ban Châu Âu hôm thứ Năm tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục áp dụng thuế đối kháng tạm thời đối với xe chạy bằng pin (BEV) nhập từ Trung Quốc, với lý do "trợ cấp không công bằng" (xe do chính phủ TQ bao cấp) đe dọa thị trường nội địa Châu Âu. Hãng xe BYD có trụ sở tại Thâm Quyến (Shenzhen) sẽ phải chịu mức thuế 17,4%, trong khi xe điện nhập khẩu của Geely và SAIC sẽ phải đối mặt với mức thuế lần lượt là 19,9% và 37,6%. Các nhà sản xuất xe điện chạy pin khác của Trung Quốc hợp tác trong cuộc điều tra sẽ phải chịu mức thuế 20,8%, trong khi mức thuế đối với các công ty không hợp tác sẽ lên tới 37,6%.

Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 7 và dự kiến ​​sẽ được áp dụng trong bốn tháng tới. Các nhà chức trách dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các mức thuế thông qua cuộc bỏ phiếu của các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu. Nếu được thông qua, quyết định này sẽ thiết lập các mức thuế này trong thời hạn 5 năm.

⦿ ---- BYD Company Limited, công ty xe có trụ sở tại Shenzen, đã khai trương nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên ở Đông Nam Á, theo tờ Thời báo Chứng khoán (Securities Times) của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Năm. Chủ tịch Wang Chuanfu cho biết trong lễ khai trương: “Hiện nay, cứ 3 chiếc xe điện bán ra ở Thái Lan thì có một chiếc là BYD”, đồng thời cho biết thêm rằng từ năm 2021 đến năm 2023, doanh số bán xe điện ở Thái Lan đã tăng gần 40%. Nhà máy nằm ở tỉnh Rayong phía đông Thái Lan, có giá trị ước tính 490 triệu USD và công suất sản xuất 150.000 xe mỗi năm.

⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò mới, đa số người Mỹ cho biết họ không “nghĩ” cựu Tổng thống Trump sẽ “chấp nhận kết quả bầu cử để nhượng bộ một khi số phiếu đã được chứng nhận” nếu Trump không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Cuộc thăm dò của CNN, công bố hôm thứ Ba, cho thấy 77% người Mỹ nói rằng họ “nghĩ” Trump sẽ không “chấp nhận kết quả và thừa nhận một khi số phiếu đã được chứng nhận” trong trường hợp Trump không giành chiến thắng vào mùa thu này. Chỉ 28% trong cuộc thăm dò cho biết họ tin rằng Trump “sẽ chấp nhận kết quả và thừa nhận một khi số phiếu đã được chứng nhận” nếu Trump không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ngược lại, 78% người Mỹ cho rằng, với điều kiện Tổng thống Biden không giành chiến thắng vào mùa thu, họ “nghĩ” Biden “sẽ chấp nhận kết quả và thừa nhận một khi số phiếu đã được chứng nhận”. 22% trong cuộc thăm dò nói rằng nếu Biden không thành công trong cuộc bầu cử sắp tới, họ tin rằng Biden sẽ không “chấp nhận kết quả và thừa nhận một khi số phiếu đã được chứng nhận”.

Cuộc thăm dò được thực hiện sau ngày tranh luận, từ ngày 28 đến ngày 30/6 và có 1.274 người trả lời, với sai số lấy mẫu ở mức tin cậy 95% cộng hoặc trừ 3,5 điểm phần trăm.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói với hơn 20 thống đốc đảng Dân chủ trong cuộc họp riêng kéo dài một giờ rằng ông đã trải qua cuộc kiểm tra y tế sau cuộc tranh luận vào tuần trước và vẫn ổn, Politico đưa tin, trích dẫn 3 nguồn tin quen thuộc với các cuộc họp. Tại một thời điểm nào đó trong cuộc họp, một trong những thống đốc có mặt đã hỏi Biden về tình trạng thể chất của ông, Biden nói rằng ông đã kiểm tra sức khỏe trong những ngày gần đây và nhấn mạnh rằng ông vẫn có sức khỏe tốt, theo hai người cho biết.

Tuy nhiên, tuyên bố của Biden, theo một người quen thuộc với lịch trình của ông, có liên quan đến một cuộc kiểm tra ngắn của bác sĩ Bạch Ốc do các triệu chứng cảm lạnh kéo dài của ông, có nghĩa là cuộc kiểm tra không bao gồm bất kỳ xét nghiệm quan trọng nào.

⦿ ---- Các thống đốc đảng Dân chủ lên tiếng ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong bối cảnh Biden bị một số thành viên trong đảng áp lực phải rút khỏi cuộc đua tổng thống sau màn tranh luận suy kém tuần trước với cựu Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Biden đã đưa ra thông cáo với các thống đốc, nhấn mạnh rằng nguyên thủ quốc gia “quyết tâm đánh bại Trump tại thùng phiếu”.

"Tổng thống là ứng cử viên của chúng tôi. Tổng thống là lãnh đạo đảng của chúng tôi. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ sát cánh cùng ông ấy", Thống đốc Maryland Wes Moore nói sau cuộc gặp của Biden với hơn 20 thống đốc Đảng Dân chủ, trong khi Thống đốc Minnesota Tim Walz chỉ ra rằng Tổng thống Biden "phù hợp với chức vụ".

⦿ ---- Axios đưa tin, dẫn lời các quan chức đảng, một số đại biểu của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) đã yêu cầu thêm thời gian trước khi quyết định xem liệu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có nên trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ hay không. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh các đảng viên Đảng Dân chủ lo ngại về khả năng của ông Biden trong nhiệm kỳ thứ hai sau màn trình diễn kém cỏi của ông trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Theo bản tin, các đại biểu cần thêm thời gian và nhiều lựa chọn hơn trong trường hợp Biden quyết định từ bỏ cuộc đua tổng thống hoặc bị các nhà lập pháp hoặc các nhà tài trợ gây áp lực phải làm như vậy. Một đại biểu nói với hãng truyền thông: “Chúng tôi cần nhiều thời gian nhất có thể”, đồng thời nói thêm rằng “không có cách nào chúng tôi có thể đưa ra quyết định trong hai hoặc ba tuần”.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đăng một đoạn video được cho là bị rò rỉ cho thấy ông tuyên bố rằng Trump đã "hạ bệ Biden" khỏi cuộc đua tổng thống. Đoạn video được Trump đăng trên tài khoản Truth Social của mình ban đầu được chia sẻ rộng rãi trên X và dường như được quay mà Trump không hề hay biết. Trong đoạn video được quay lén, Trump, ngồi trên xe golf, đã đưa ra đánh giá không mấy tích cực về màn tranh luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden, gọi Biden là "suy sụp" và cho rằng Biden đang "bỏ cuộc đua".

“Và điều đó có nghĩa là chúng ta có Kamala,” Trump nói, gán cho bà Kamala Harris là “thảm hại” trước khi hỏi người cầm máy ảnh liệu anh ta có thể “tưởng tượng anh chàng đó [Biden] đối phó với Putin và Tổng thống Trung Quốc,” dường như chuyển cuộc trò chuyện quay lại Biden. Đoạn phim ban đầu được cung cấp bởi một nguồn của báo The Daily Beast.

⦿ ---- Một cuộc thăm dò vào cuối tháng 6 do báo The Wall Street Journal thực hiện và công bố hôm thứ Tư cho thấy cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mở rộng khoảng cách dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Tổng thống hiện tại Joe Biden, so với một cuộc khảo sát tương tự vào tháng Hai.

Cuộc khảo sát cho thấy 48% trong số 1.500 người trả lời khảo sát và cử tri đã đăng ký bày tỏ ý định bỏ phiếu cho Trump, tăng từ 47% vào tháng 2, trong khi tỷ lệ ủng hộ Biden giảm từ 45% xuống 42%. Hơn nữa, 80% cho rằng tuổi tác của Biden là một thách thức cho việc tái tranh cử của ông.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy sự không hài lòng rộng rãi đối với các ứng cử viên vì 47% sẽ thay đổi cả hai tên trong lá phiếu nếu có thể và 53% thiếu nhiệt tình đối với bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào. Cuộc thăm dò đã phỏng vấn cử tri từ ngày 29 tháng 6, hai ngày sau cuộc tranh luận, đến ngày 2 tháng 7.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư đã phủ nhận tin đồn rằng ông đang cân nhắc việc rút khỏi cuộc đua tổng thống và khẳng định ông sẽ tham gia cuộc đua này “đến cùng”. "Hãy để tôi nói điều này rõ ràng nhất có thể - đơn giản và thẳng thắn nhất có thể: Tôi đang chạy... không ai đẩy tôi ra ngoài. Tôi sẽ không rời đi. Tôi tham gia cuộc đua này đến cùng và chúng ta đang sẽ giành chiến thắng,” Biden tuyên bố trong lần xuất hiện bất ngờ tại cuộc gọi Zoom với các nhân viên chiến dịch tranh cử và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC).

Trước đó cùng ngày, một bản tin của New York Times cho biết Biden đã nói với một cố vấn rằng ông đang cân nhắc lựa chọn rời khỏi cuộc đua, trong khi các báo cáo truyền thông khác cho rằng một nhóm Đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện đang xem xét viết thư cho tổng thống để yêu cầu ông rút lui sau khi chứng kiến màn trình diễn kém của Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

⦿ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Tư chia sẻ rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp, sớm hôm Thứ Tư, với Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, Đại diện Nam Carolina Jim Clyburn, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Chris Coons.

Tại một cuộc họp báo, Jean-Pierre nói rằng các cuộc trò chuyện với các nhà lập pháp là “mạnh mẽ”, đồng thời nói thêm rằng chính quyền Biden sẵn sàng tiếp tục làm việc vì người dân Mỹ. Bà một lần nữa nhắc lại rằng Biden sẽ không bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024. Thư ký báo chí nhắc lại rằng mặc dù đêm tranh luận không phải là màn trình diễn xuất sắc nhất của Biden, nhưng điều quan trọng bây giờ là thành tích và mọi thứ Biden đã làm cho đất nước cho đến nay.

⦿ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Tư xác nhận rằng Ukraine sẽ nhận được gói an ninh mới từ Washington, trị giá 2,3 tỷ USD. Bà nêu chi tiết trong cuộc họp báo rằng gói này sẽ bao gồm tên lửa cho hệ thống phòng không của Ukraine, đạn dược cho pháo binh cơ động cao, hệ thống tên lửa, đạn pháo và "các khả năng quan trọng khác đang được rút ra từ kho dự trữ của Mỹ bằng cách sử dụng quyền rút quân của tổng thống".

Jean-Pierre nhận xét rằng nó cũng bao gồm việc mua các thiết bị đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot và NASAM "để giúp Ukraine bảo vệ quân đội và các thành phố của mình trước các cuộc tấn công trên không của Nga".

⦿ ---- Một nhóm đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang thúc giục Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden từ bỏ cuộc đua tổng thống năm 2024 và nhường chỗ cho một ứng cử viên khác, CBS News đưa tin hôm thứ Tư dẫn lời một nhà lập pháp Đảng Dân chủ. Theo thành viên này, một nhóm lớn các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện lo lắng về khả năng tái đắc cử của Biden. Nguồn tin còn đề cập thêm rằng nhóm muốn nguyên thủ quốc gia hiện tại bước sang một bên và giúp đẩy một ứng cử viên mới lên hàng đầu.Một thành viên Hạ viện Đảng Dân chủ nói với giới truyền thông rằng một lá thư yêu cầu Biden từ bỏ ứng cử, do các đại diện "tiền tuyến" của Hạ viện Đảng Dân chủ viết, đang được gửi đi khắp nơi và "nếu có nhiều người ký tên, tôi nghĩ rằng TT Biden sẽ lui." Các bản tin trước đây cho biết tổng thống đang xem xét động thái này, nhưng Bạch Ốc sau đó đã phủ nhận, nói rằng TT Biden sẽ tranh cử tới cùng.⦿ ---- Hai quan chức cấp cao của Israel nói với Axios hôm thứ Tư rằng đề xuất mới nhất của Hamas đưa ra với các nhà hòa giải trước đó là tích cực và dự kiến ​​sẽ cho phép các cuộc đàm phán tiến triển cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết con tin. Một trong những nguồn tin cho biết: “Đã đạt được tiến bộ quan trọng nhưng vẫn còn một chặng đường quan trọng để vượt qua những thách thức nghiêm trọng”.Các quan chức giải thích rằng nhóm đàm phán của Israel sẽ quyết định trong những ngày tới liệu họ có bắt đầu các cuộc đàm phán chi tiết với Hamas hay không. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng ngay cả khi các bên tham gia vào các cuộc đàm phán chi tiết, chúng vẫn sẽ diễn ra “cứng rắn” và kéo dài vài tuần.⦿ ---- Hezbollah được Iran hậu thuẫn cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ đã phóng 100 quả tên lửa Katyusha nhắm vào các đồn quân sự của Israel thuộc sư đoàn Cao nguyên Golan trong doanh trại Nafah và doanh trại Keila. Họ nói, cuộc tấn công diễn ra nhằm đáp trả cái chết của chỉ huy Muhammad Neamah Naser, bí danh Abu Nimah, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở miền nam Lebanon trên đường tới Jerusalem.Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiêu diệt Nasser, người được cho là chịu trách nhiệm "bắn từ phía tây nam Lebanon vào lãnh thổ Israel. Muhammad Neamah Naser nhậm chức vào năm 2016 và chỉ huy vụ bắn tên lửa và tên lửa chống tăng từ tây nam Lebanon về phía dân thường, cộng đồng và lực lượng an ninh Israel. Hơn nữa, Naser đã chỉ đạo một số lượng lớn các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Israel cả trong và trước chiến tranh và trước đây ông ta giữ một số vai trò trung tâm trong tổ chức khủng bố Hezbollah", IDF cho biết.⦿ ---- Để cứu loài cú đốm (spotted owl) đang gặp nguy hiểm khỏi nguy cơ tuyệt chủng, các quan chức động vật hoang dã Hoa Kỳ đang thực hiện một kế hoạch gây tranh cãi là triển khai các xạ thủ đã được huấn luyện vào các khu rừng rậm rạp ở Bờ Tây để tiêu diệt gần nửa triệu con cú vằn hay cú sọc (barred owls) đang lấn át những người anh em họ nhỏ hơn của chúng.Chiến lược của Cơ quan Dịch vụ Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ được công bố hôm thứ Tư nhằm mục đích hỗ trợ số lượng loài cú đốm đang suy giảm ở Oregon, tiểu bang Washington và California. Tài liệu công bố cho thấy tối đa khoảng 450.000 con cú sọc sẽ bị bắn trong vòng ba thập niên sau khi những con chim từ miền đông Hoa Kỳ xâm phạm lãnh thổ Bờ Tây của hai loài cú: cú đốm phương bắc và cú đốm California. Những con cú đốm nhỏ hơn không thể cạnh tranh thức ăn và môi trường sống với những kẻ xâm lược. Vụ xả súng có thể sẽ bắt đầu vào mùa xuân tới. Những con cú bị săn sẽ bị dụ bởi những kẻ bắn súng bằng cách sử dụng loa để phát các cuộc gọi cú được ghi âm, sau đó bắn bằng súng shotgun. Xác chim cú sẽ được chôn cất tại chỗ.⦿ ---- California: Hàng ngàn người đã được lệnh sơ tán tại Quận Butte, Bắc California hôm thứ Tư sau khi một trận cháy rừng lan nhanh đã lan rộng tới hơn 3.000 mẫu Anh. Lính cứu hỏa đang làm việc để bảo vệ các ngôi nhà khỏi trận cháy Thompson Fire, bắt đầu hôm thứ Ba gần Oroville, cách Sacramento khoảng 70 dặm về phía bắc, trong một tuần nắng nóng gay gắt khắp tiểu bang. Có ít nhất 3 ngôi nhà đã bị thiêu rụi nhưng không có báo cáo về người bị thương vào đầu ngày thứ Tư.Khoảng 13.000 người được lệnh sơ tán. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại cộng đồng khoảng 20.000 người. Văn phòng Thống đốc Gavin Newsom thông báo vào cuối ngày thứ Ba rằng quỹ liên bang đã được phê duyệt để giúp đỡ lính cứu hỏa, những người đang phải đối mặt với điều kiện khô nóng. Dự báo nhiệt độ khoảng 100 độ. Điều kiện thời tiết tương tự cũng được dự báo trong tuần nghỉ lễ ở Nam California, làm tăng nguy cơ cháy rừng.Tính đến thời điểm này trong năm nay ở California, cháy rừng đã thiêu rụi gần 134.000 mẫu Anh, tăng đáng kinh ngạc so với thời điểm này năm ngoái khi đám cháy thiêu rụi 7.600 mẫu Anh, theo ước tính của Cal Fire.⦿ ---- Quận Cam: Ba người đàn ông vẫn bị giam hôm thứ Tư liên quan đến cái chết của một phụ nữ 68 tuổi, người bị xe cán chết trong một vụ cướp có vũ trang tại trung tâm mua sắm Fashion Island ở Newport Beach. Ba nghi can đều bị khởi tố vì tình nghi giết người, cướp có vũ trang và âm mưu là: Leroyernest Joseph McCrary, 26 tuổi, ở Compton; Jaden Cunningham, 18 tuổi, ở Lancaster; và Malachi Eddward Darnell, 18 tuổi, ở Los Angeles.Phụ nữ chết tại hiện trường là Patricia McKay, 68 tuổi, đang thăm từ New Zealand. Theo cảnh sát, hai trong số các nghi phạm - một người được trang bị súng ngắn - đã tiếp cận McKay và chồng cô khi họ đang đi bộ bên ngoài cửa hàng Barnes & Noble tại trung tâm mua sắm hte vào khoảng 3:30 giờ chiều Thứ ba. Cuộc giằng co xảy ra sau đó và McKay bị kéo vào một bãi đỗ xe.Sau đó, cặp nghi phạm quay trở lại chiếc Toyota Camry màu trắng do người thứ ba lái. Cảnh sát cho biết một trong những nghi phạm đã bắn nhiều phát súng nhưng không ai bị trúng đạn.Chiếc Camry cán qua McKay khi các nghi phạm lái xe rời khỏi hiện trường, giết chết cô. Cô chết tại hiện trường ngay sau đó. Các nghi phạm bị truy đuổi về phía bắc trên Xa lộ 405. Khi nghi can lái xe tấp vào khu vực Cypress và một trong những nghi phạm đã nhảy ra khỏi xe nhưng sau đó đã bị bắt. Hai nghi phạm còn lại tiếp tục truy đuổi vào South Gate, nơi cả hai đều bị bắt. Chồng của McKay không bị thương nặng trong vụ cướp.⦿ ---- Georgia: Một thẩm phán đã kết án chung thân Ricky LaFargue, tay súng đã bắn chếttrên bãi đậu xe tại Quảng trường Lenox mà không được ân xá. Mức án này cao hơn mức mà công tố yêu cầu. Tại tòa, thẩm phán gọi vụ giết người là “hành quyết”. Ricky LaFargue bắn chết Thuận Nguyễn ở bãi đậu xe trung tâm thương mại vào tháng 3/2020. Vụ giết người xảy ra vì lẽ ra chỉ là một tranh chấp nhỏ về chỗ đậu xe.Công tố đã đề nghị mức án chung thân với khả năng được ân xá do LaFargue khi phạm tội còn trẻ tuổi. Vào thời điểm xảy ra án mạng, anh 19 tuổi và chưa có tiền án tiền sự. Nhưng Thẩm phán Alice Benton đã vượt quá mức đó và ra lệnh cho anh ta phải ngồi tù chung thân mà không có khả năng được ân xá, cộng thêm 5 năm.“Về tội giết người, tôi sẽ kết án anh chung thân mà không có khả năng được ân xá,” Benton nói. “Trường hợp này đặc biệt đáng lo ngại. Các nhân chứng của vụ giết người mô tả nó như một vụ hành quyết. Đó hoàn toàn là tội ác khi chĩa súng vào sau đầu nạn nhân khi bạn bóp cò và giết chết người đàn ông đó, khiến gia đình và đứa con của anh ta không còn cha.”⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Đăng video tung tin tảng đá giống hiện thân ông Thích Minh Tuệ gây hoang mang dư luận, hai YouTuber ở An Giang bị phạt. Ngày 4-7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông mời hai YouTuber đăng video tảng đá giống hiện thân ông Thích Minh Tuệ lên làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội YouTube do ông H.V.T. (32 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và ông T.T.H. (40 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đăng ký và sử dụng, đã đăng tải các video bịa đặt, sai sự thật. Cụ thể, hai ông T. và H. đăng video xuất hiện tảng đá có hình người, giống hiện thân của ông Thích Minh Tuệ tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, gây hoang mang trong dư luận.⦿ ----Theo Báo Hà Nội Mới. Tổng doanh thu du lịch thành phố ước đạt 92.643 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 48,8% so với kế hoạch năm 2024. Ngày 4-7, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh thông tin, 6 tháng đầu năm 2024, thành phố đã đón hơn 17,1 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2023, đạt 45,1% so với kế hoạch năm 2024; đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38% so cùng kỳ năm 2023, đạt 44,6% so với kế hoạch năm 2024.

⦿ ---- TIN VN. Chưa học trung học đã có bằng Tiến sĩ: Bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của Thầy Thích Chân Quang bị nghi giả, vì Thầy không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa. Tuy nhiên, Thầy lại có bằng Cử Nhân thật và bằng Tiến sĩ thật (và bị nghi là mua bằng tiền thật). Báo Người Lao Động loan tin nhưng không ghi cụ thể tên Thầy. Báo Người Lao Động ghi phân tích của Luật sư Lê Ngọc Luân (Hãng luật Gold Key): "Bộ GD&ĐT cần sớm công bố bằng bổ túc cấp 3 dư luận đang quan tâm. Dư luận đang rất quan tâm việc công bố thông tin liên quan đến tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa mà các cơ quan vừa xác minh. Những ngày qua mạng xã hội xôn xao về một bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của một người đàn ông. Thông tin trên tấm bằng này được cấp ngày 12-7-1989 có chữ ký của bà Vương Thị Tần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM. Các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thì xác định người này không có tên trong danh sách tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa tại TP HCM.

Nếu sử dụng bằng giả để đi học. Trước hết, cần phải khẳng định đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng, người dân cả nước đang thực hiện quyền giám sát của mình nên rất quan tâm, theo dõi sát sao. Kết quả xác minh, công bố thông tin phải kịp thời, nhanh chóng vì hiện nay có rất nhiều ý kiến phân tích, chứng minh "bằng cấp 3" đó nghi là giả. Điều này trùng khớp với việc cơ quan chức năng xác minh người này không thi và cũng không có trong hệ thống được cấp bằng tại Sở GD&ĐT TP HCM thì có thể khẳng định "bằng cấp 3" đó là giả..."

⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 15,4% người Mỹ (hơn 40 triệu người) không biết bơi, 70% người Mỹ da đen không biết bơi?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), 15,4% người Mỹ không biết bơi. Đó là hơn 40 triệu người. Một nghiên cứu của USA Swimming và Đại học Memphis cho biết có tới 70% người Mỹ da đen không biết bơi. Trong khi đó, họ cho biết chỉ có 31% người da trắng không biết bơi.

https://www.localmemphis.com/article/news/local/study-says-70-percent-black-americans-cant-swim-memphis-organization-changing-narative/522-864ea283-48b0-44d0-935d-887fc870ca4b

⦿ ---- HỎI 2: Theo chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp những người sống sót sau ung thư duy trì sức khỏe tim mạch và sống lâu hơn?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp những người sống sót sau ung thư duy trì sức khỏe tim mạch và sống lâu hơn. Các bệnh nhân ung thư có chế độ ăn uống theo chế độ ăn Địa Trung Hải có xu hướng sống lâu hơn và giảm nguy cơ tử vong liên quan đến tim, các nhà nghiên cứu báo cáo trên tạp chí JACC CardioOncology. Cụ thể, các bệnh nhân ung thư theo chế độ ăn Địa Trung Hải có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 32% và nguy cơ tử vong liên quan đến tim thấp hơn 60%.

Các nhà nghiên cứu cho biết chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung vào nhiều trái cây và rau quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, quả hạch, các loại đậu và dầu ô liu. Nên ăn cá và hải sản ít nhất hai lần một tuần, đồng thời ăn protein nạc và sữa hàng ngày với khẩu phần nhỏ hơn.

https://www.upi.com/Health_News/2024/07/03/Mediterranean-diet-cancer-survivors-live-longer/3321720011423/

.