Lũ lụt lan rộng khắp Quận Lincoln, South Dakota hôm Thứ Ba 2/7 phải tuyên bố tình hình thảm họa.

- Có băng ghi âm phỏng vấn: Trump thú nhận thất cử 2020, Trump nói mình xấu tính hay bỉ ổi cũng không sao, miễn là có xếp hạng (ratings) cao là được

- 3 Thẩm phán Tối cao kinh ngạc về 6 Thẩm phán cứu Trump: Tòa Tối cao cho Tổng thống được miễn truy tố hình sự, là giả thuyết rằng Tổng Thống sẽ không ám sát các đối thủ chính trị, không lật ngược bầu cử, không ăn hối lộ để ân xá hay ban chức đại sứ

- TT Biden ​​sẽ gặp Thủ tướng Netanyahu cuối tháng 7

- TT Biden: tự thú kém thông minh vì đã đi du lịch vòng quanh thế giới vài lần trước khi tranh luận với Trump.

- Bộ Tư Pháp vẫn sẽ truy tố Trump dựa theo các sự kiện và luật pháp, cho tới khi Trump nhậm chức Tổng Thống, nếu Trump thắng cử tháng 11/2024.

- TT Biden sẽ chủ trì buổi họp báo trong Thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại thủ đô DC từ ngày 9 đến ngày 11/7.

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi: Biden và Trump đều nên khám tâm thần và sức khỏe đế trấn an cử tri

- Tòa New York hoãn 2 tháng lịch tuyên án đối với Trump trong vụ sex với cô Stormy: sẽ tuyên án Trump ngày 18/9/2024

- DB Lloyd Doggett trở thành người đầu tiên trong đảng công khai kêu gọi Tổng thống Joe Biden rút lui

- Bạch Ốc: đã có “sự minh bạch” về công bố hồ sơ y tế của TT Biden.

- Luật gia: Sẽ có một Tòa Tối cao Hoa Kỳ tương lai sẽ đảo ngược quyết định cho miễn truy tố các hành vi chính thức của Tổng Thống

- Reuters/Ispos thăm dò: Bà Michelle Obama sẽ thắng Trump tỷ số 50%-39%; PTT Harris sẽ thua Trump tỷ lệ 42%-43%; Thống đốc California Gavin Newsom sẽ thua Trump tỷ lệ 39%-43%

- Tòa New York tước giấy phép hành nghề luật của Rudy Giuliani

- Thư chung ký tên 12 cựu quan chức Mỹ đã từ chức trong 9 tháng qua để phản đối TT Biden giúp Israel thảm sát dân Palestine bằng bom và nạn đói

- Gaza: 37.953 người Palestine chết, 87.266 người bị thương từ 7/10/2024

- Israel và LHQ đàm phán với SpaceX Starlink của Elon Musk để nối Internet cho Gaza

- Israel: phá hủy 50 địa điểm của Hamas ở khu Shejaiya của Gaza trong 24 giờ qua.

- Nga hăm dọa tấn công quân sự Phần Lan.

- Venezuela đón Hạm đội phương Bắc của Nga tới thăm

- Ukraine phá âm mưu đảo chánh do Nga móc nối, bắt 3 gián điệp Nga và 2 đại tá Ukraine

- Kinh tế Mỹ tăng thần tốc, 8,14 triệu việc làm được tuyển dụng trong tháng 5, tăng so với mức 7,81 triệu trong tháng 4.

- Mỹ: cắt giảm 48.786 việc làm trong tháng 6, giảm 23,6%

- South Dakota: Lũ lụt lan rộng khắp Quận Lincoln, phải tuyên bố thảm họa

- Đài Loan: 1 máy bay không người lái của TQ lần đầu tiên bị phát hiện gần sân bay Nangan trên quần đảo Matsu do Đài Loan kiểm soát

- Thành phố giáo dục cao nhất Mỹ là: 1. Ann Arbor, MI. 2. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA. 3. Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV. 4. Durham-Chapel Hill, NC. 5. Madison, WI. 6. San Francisco-Oakland-Berkeley, CA

- Thành phố giáo dục kém nhất California là (số thứ tự trên toàn quốc): 150. Visalia, CA; 147. Bakersfield, CA; 146. Modesto, CA; 145. Stockton, CA; 142. Salinas, CA; 140. Fresno, CA. 137. Riverside-San Bernardino-Ontario, CA

- Xa lộ tử thần tại California: chết do tai nạn xe đã tăng 17% từ năm 2018 đến năm 2022 mặc dù dân số California giảm thời kỳ đó

- Mực xăm mình có thể làm bạn dính bệnh.

- Đài Loan: Chuỗi cửa hàng tiện lợi Taiwan FamilyMart Co. bắt đầu gắn biển hiệu tiếng Việt, Thái, Indonesia, Tagalog cho các dịch v5u trong tiệm

- Colorado: Kevin Bùi nhận tội phóng hỏa giết 5 người, lãnh 60 năm tù.

- Lauren Lewis và Minh Nguyễn thắng giải College Green Captain Award 2024 nhờ vở kịch "Puff" gây ý thức môi trường

- Quận San Bernadino: Jason Phan, 14 tuổi, chết trong hồ bơi của trường trung học

- HỎI 1: Thăm dò 44.000 người trên 36 quốc gia: 46% không tin Zelensky (Tổng Thống Ukraine) làm đúng, chỉ 40% nói Zelensky làm đúng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tập thể dục có thể giúp ngăn ngừa tổn thương thần kinh do hóa trị? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-3/7/2024) ⦿ ---- Challenger, Gray & Christmas Inc. cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Tư rằng số việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ là 48.786 việc làm trong tháng 6, giảm 23,6% so với 63.816 việc làm cắt giảm vào tháng 5.

So với cùng tháng năm trước, con số này tăng 19,8%. Cho đến nay trong năm 2024, có 434.645 vụ sa thải đã được công bố, giảm 5,1% so với 458.209 được ghi nhận trong sáu tháng đầu năm 2023. Hầu hết các đợt cắt giảm đều xảy ra ở các công ty sản xuất sản phẩm tiêu dùng – 5.311 người, tiếp theo là công nghệ ở mức 4.647 và xây dựng ở mức 4.613.

⦿ ---- South Dakota: Lũ lụt lan rộng khắp Quận Lincoln phát triển nhanh nhất South Dakota đã khiến các quan chức chính phủ hôm Thứ Ba 2/7 phải tuyên bố thảm họa, một bước cần thiết để tiếp cận nguồn tài trợ cứu trợ của tiểu bang và liên bang trong tương lai. Hơn 10 inch mưa đã rơi trên một khu vực rộng lớn ở Quận Lincoln trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 22 tháng 6, với các khu vực gần Worthing mà thống kê không chính thức tổng lượng mưa gần 18 inch và cách Canton gần 20 inch về phía tây.

Kết quả là lũ lụt đáng kể khiến sông Big Sioux River và nhiều con suối của quận dâng cao vượt quá bờ, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước dự phòng của thành phố, đồng thời nước chảy vào nhà và cơ sở kinh doanh của nhiều người trong số khoảng 71.000 cư dân của quận. Xói mòn đất dưới một số con đường của quận cũng dẫn đến tình trạng nguy hiểm, dẫn đến việc hàng chục phương tiện bị ngập một phần hoặc toàn bộ và một người đàn ông thiệt mạng.

Với trọng tâm là phục hồi sau những tác động thảm khốc, Ủy ban Quận Lincoln vào thứ Ba, ngày 2 tháng 7, đã đồngt huận thông qua tuyên bố thảm họa. Tuyên bố có đoạn: “Các ủy viên của Quận Lincoln trân trọng yêu cầu cung cấp bất kỳ và tất cả sự hỗ trợ nào có thể có từ các cơ quan tiểu bang và liên bang cho tất cả chính quyền địa phương, bao gồm cả Quận Lincoln và người dân nói chung khi chúng tôi nỗ lực khắc phục thảm họa này”.



Nhận viện trợ liên bang là một quá trình lâu dài bắt đầu từ cá nhân cư dân và chủ doanh nghiệp trong phạm vi quyền hạn địa phương. Trong những ngày sau trận mưa xối xả, chính quyền tiểu bang và địa phương đã kêu gọi người dân và chủ doanh nghiệp sử dụng Crisis Track để gửi ước tính thiệt hại của họ. Việc thu thập dữ liệu đó giúp chính quyền địa phương xác định xem thiệt hại có vượt quá khả năng hỗ trợ của họ hay không.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến ​​sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm của ông tới Washington DC vào cuối tháng này, báo Times of Israel đưa tin hôm thứ Tư, dẫn lời Bạch Ốc. Nguồn tin cho biết: "Tổng thống đã biết Thủ tướng Netanyahu trong ba thập niên. Họ có thể sẽ gặp nhau khi thủ tướng đến đây trong tuần đó, nhưng chúng tôi không có gì để thông báo vào thời điểm này". Netanyahu dự kiến ​​sẽ phát biểu trước Quốc hội vào ngày 24/7. Ông sẽ phát biểu tại phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện.

⦿ ---- Đoạn ghi âm mới của cựu Tổng thống Donald Trump nói về sự nghiệp sau nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã khiến Trump khoe khoang về khả năng thu hút ủng hộ để được xếp hạng lớn bất kể ai nói họ nghĩ gì về Trump. Trump nói rằng NBC sẽ nhanh chóng mời Trump trở lại để thực hiện bất kỳ chương trình nào Trump muốn vì Trump sẽ mang đến cho họ một lượng khán giả lớn.

“Bạn có thể tử tế, hoặc bạn có thể xấu tính. Bạn có thể xấu xa. Bạn có thể thật kinh khủng. Bạn có thể thô lỗ hoặc thanh lịch. Chỉ có một điều quan trọng và đó là xếp hạng (ratings). Nếu bạn không có xếp hạng thì cũng không thành vấn đề”, Trump nói. Đoạn âm thanh được ghi lại bởi Ramin Setoodeh, người đã phỏng vấn Trump cho cuốn tiểu sử mới nhan đề "Apprentice in Wonderland" (Người học việc ở xứ sở thần tiên).

Trong một đoạn clip được phát sóng trên MSNBC, Trump nói tiếp: “Nếu tôi quay lại NBC ngay bây giờ để làm điều gì đó, họ sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn làm, khôn ngoan trong làng giải trí… Bởi vì một điều tôi biết về công việc kinh doanh đó—và tôi đã học được nhiều hơn nữa. Đó là về một điều: xếp hạng. Nếu bạn có xếp hạng, bạn có thể là con người xấu tính nhất, kinh khủng nhất trên thế giới. Chỉ có một điều quan trọng: xếp hạng.” Đ8ạc biệt, trong âm thanh, Trump thú nhận đã thua cuộc bầu cử 2020.

Video này ghi âm lời Trump từ giây thứ 033:



https://www.youtube.com/watch?v=qPpgP94fMVc

⦿ ---- Nội dung của quyết định của Tòa án Tối cao hôm thứ Hai là quyết định phần lớn bảo vệ cựu Tổng thống Trump khỏi bị truy tố hình sự, đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ các tổng thống tương lai có thể thực hiện các hành động mà tòa án không kiểm soát. Phán quyết này không chỉ giới hạn cách Trump có thể bị truy tố vì những hành động của Trump dẫn đến ngày 6/1/2021. Nó còn làm suy yếu vụ án của Công tố đặc biệt Jack Smith bằng cách hạn chế những hành động nào của tổng thống thậm chí có thể được coi là bằng chứng trong một cuộc truy tố. Đó là một yếu tố chắc chắn sẽ được nêu ra trong các vụ án đang diễn ra khác của Trump.

Và nó cũng đặt ra câu hỏi về những hành vi vô luật pháp hoặc lạm dụng quyền lực trong tương lai có thể nằm ngoài tầm với của các công tố viên hoặc tòa án, bao gồm cả những giả thuyết nghiêm trọng về việc liệu Trump có thể ra lệnh ám sát các đối thủ chính trị của mình hay không.

“Tòa án trao cho cựu Tổng thống Trump tất cả quyền miễn truy tố mà ông ấy yêu cầu và hơn thế nữa,” Thẩm phán Sonia Sotomayor viết trong một bài phản đối gay gắt nói rằng tổng thống giờ đây có thể sử dụng chức vụ này cho “mục đích xấu xa”.

Trong quyết định hôm thứ Hai, Tòa tối cao xác định rằng các tổng thống có quyền miễn truy tố đối với các hành động chính thức cốt lõi mà họ thực hiện khi còn đương chức; trong khi đối với tất cả các hành vi chính thức khác, tổng thống “ít nhất được cho là” được miễn truy tố (“at least presumptively” immune).

Neil Eggleston, cựu cố vấn Bạch Ốc của Tổng thống Obama, cho biết quyết định này dường như bỏ qua một ví dụ cực đoan được trích dẫn trong các cuộc tranh luận: liệu tổng thống có thể ra lệnh cho Đội Đặc nhiệm 6 hạ gục đối thủ hay không: “Đó là giả thuyết mà mọi người cho rằng sẽ khiến tòa án cho rằng sự việc không thể đi xa đến vậy. Tôi nghĩ họ đã làm vậy…. Đối với tôi, có vẻ như việc ra lệnh cho quân đội giống như chức năng cốt lõi của tổng tư lệnh. Vì vậy, tôi chỉ không chắc tại sao điều đó lại không được xét tới.”

Như thế, hồ sơ của Trump sẽ trở lại tòa án quận để tìm ra hành động nào của Trump trước ngày 6 tháng 1 sẽ được coi là hành động chính thức. Nhưng một số hành vi của Trump được phán quyết đặc biệt bỏ qua cho thấy rõ rằng tòa án coi hầu hết mọi hành động bắt nguồn từ vai trò của tổng thống đều được bảo vệ khỏi bị truy tố.

Chiến dịch gây áp lực của Trump tại Bộ Tư pháp - mối liên hệ đe dọa nâng cao khả năng lãnh đạo của Bộ này để bổ nhiệm một bộ trưởng tư pháp, người muốn mở một cuộc điều tra về những tuyên bố vô căn cứ của Trump về gian lận bầu cử - đã được tòa án coi là tiếp cận và "hoàn toàn miễn nhiễm".

Chánh án Tối cao John Roberts đã viết rằng “các cuộc thảo luận” như vậy được cho phép, vì các tổng thống “có ‘quyền lực không hạn chế để loại bỏ những người quan trọng nhất trong cấp dưới của mình’” và “quyền độc quyền đối với các chức năng điều tra và truy tố của Bộ Tư pháp và các quan chức của Bộ.”

Đối với những người theo chủ nghĩa tự do của tòa án, điều đó mang lại cho các tổng thống quyền miễn truy tố khi họ lạm dụng quyền lực của mình - ngay cả trong những giả thuyết cực đoan nhất được đưa ra trong các cuộc tranh luận.

“Khi Tổng thống sử dụng quyền lực chính thức của mình theo bất kỳ cách nào, theo lý luận của đa số, giờ đây anh ta sẽ được miễn truy tố hình sự. Ra lệnh cho Đội Seal 6 của Hải quân ám sát đối thủ chính trị? Miễn truy tố. Tổ chức đảo chính quân sự để nắm giữ quyền lực? Miễn truy tố. Nhận hối lộ để đổi lấy sự ân xá? Miễn dịch. Miễn truy tố, Miễn truy tố,” Sotomayor viết.

Trong một cuộc bất đồng chính kiến, Thẩm phán Ketanji Brown Jackson cũng nhấn mạnh đến khả năng thực hiện các vụ giết người của một tổng thống: “Ví dụ, mặc dù Tổng thống có thể có quyền quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp, nhưng câu hỏi ở đây là liệu Tổng thống có quyền lựa chọn cách chức Bộ trưởng Tư pháp bằng cách đầu độc ông ta đến chết hay không. Nói cách khác, vấn đề ở đây không phải là liệu Tổng thống có độc quyền loại bỏ hay không, mà là liệu luật hình sự áp dụng chung cấm giết người có thể hạn chế cách Tổng thống thực hiện quyền đó hay không.”

Luật gia Neil Eggleston cho biết phán quyết này dường như cũng dung túng việc nhận hối lộ để cho ân xá hoặc bổ nhiệm làm đại sứ: “Thực tế là các chức năng cốt lõi của tổng thống hoàn toàn được miễn truy tố thực sự có nghĩa là có rất nhiều việc tổng thống làm mà đơn giản là ông ấy không thể bị buộc tội, bất kể động cơ, ý định và hậu quả. Tôi không thể tưởng tượng được rằng những người lập hiến pháp thực sự nghĩ rằng hành vi đó của một tổng thống là phù hợp.”

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng "bản thân ông không thông minh lắm" khi "đi du lịch vòng quanh thế giới vài lần" trước cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu tại buổi gây quỹ tranh cử ở McLean, Virginia, Biden nói rằng ông đã không nghe theo lời khuyên mà nhân viên đưa ra, khiến ông "gần như ngủ quên trên sân khấu". Philip Wegmann, phóng viên Bạch Ốc của Real Clear Politics, dẫn lời ông nói: “Đó không phải là một cái cớ mà là một lời giải thích”.

⦿ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng đã có “sự minh bạch” liên quan đến việc công bố hồ sơ y tế của Tổng thống Joe Biden. Jean-Pierre nhấn mạnh Bạch Ốc “hiểu” những lo ngại về thành tích tranh luận của Biden vì “không có gì lạ khi những người đương nhiệm có một đêm tồi tệ trong cuộc tranh luận đầu tiên của họ”. Tuy nhiên, cô trấn an rằng "đó là một đêm tồi tệ" và chính quyền đã "công bố các báo cáo kỹ lưỡng từ đội ngũ y tế của ông ấy hàng năm kể từ khi ông ấy nhậm chức" một cách "nhất quán".

Về những bình luận của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đặt câu hỏi liệu hành vi của Biden trong cuộc tranh luận là "một đoạn ngắn" hay "một điều kiện [kéo dài]", Jean-Pierre nói rằng "là một câu hỏi công bằng để hỏi" rằng nó không bị bỏ qua.

⦿ ---- Những luật gia lương thiện, tôn trọng Hiến pháp và Luật pháp có cách xử thế khác với Tòa Tối Cao: Bộ Tư Pháp vẫn sẽ truy tố Trump dựa theo các sự kiện và luật pháp, cho tới khi Trump nhậm chức Tổng Thống, nếu Trump thắng cử tháng 11/2024. Trong trường hợp Donald Trump thắng cử và trở thành tổng thống - Bộ Tư pháp của Trump sẽ không ngưng lại việc truy tố. Báo Washington Post đưa tin các quan chức đã xác nhận ẩn danh rằng các vụ án hình sự chống lại Trump sẽ được tiến hành ít nhất cho đến Ngày nhậm chức vào tháng 1/2025.

Tờ báo đã nói chuyện với các quan chức thực thi pháp luật cấp cao về kế hoạch của họ: họ đã chuẩn bị từ lâu cho hai bản cáo trạng liên bang chống lại ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa vì bị hạn chế về thời hạn. Lý do chính cho điều này là nguyên lý thể chế trong chính sách của Bộ Tư pháp nhằm hạn chế buộc tội hình sự một tổng thống đang đương chức.

Chính sách đó áp dụng cho các tổng thống, nhưng các nguồn tin và luật sư tại Bộ nói với báo Washington Post rằng họ không nghĩ nó áp dụng cho việc theo đuổi các vấn đề chống lại tổng thống đắc cử. Điều đó có nghĩa là các kiến nghị tòa sẽ tiếp tục được đệ trình, các phiên điều trần tại tòa đã được lên lịch và một phiên tòa vẫn có thể diễn ra cho đến khi ông Trump đặt tay lên Kinh thánh để tuyên thệ.

Điều đó có nghĩa là cho đến Ngày nhậm chức - các nguồn tin dự đoán rằng hoạt động tại Bộ Tư pháp sẽ diễn ra gần như bình thường. Khi được WP liên hệ, người phát ngôn của Công tố đặc biệt Jack Smith sẽ không bình luận.

Người phát ngôn của Trump, Steven Cheung vẫn giữ đúng quan điểm của Trump, gọi các vụ án là “trò lừa bịp” và lưu ý rằng chúng “đang bùng nổ khi những nỗ lực tập thể nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử đã phản tác dụng một cách ồ ạt”.

Tuy nhiên, đáng chú ý là kế hoạch đó vẫn có thể gặp trở ngại về mặt pháp lý sau phán quyết lịch sử của Tòa án Tối cao hôm thứ Hai cho miễn truy tố trách nhiệm hình sự đối với các hành vi chính thức của tổng thống. Phán quyết này đã làm cho tòa án tiểu bang New York đẩy lùi việc tuyên án cựu tổng thống bị xử đã vi phạm 34 tội vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để bịt miệng nữ nhơn trong phiên tòa xét xử dài 7 tuần của ông từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 18 tháng 9.

Hơn nữa, Trump cũng có thể bổ nhiệm một Bộ trưởng Tư pháp, người có thể nhanh chóng loại bỏ các vụ án của Trump khỏi hồ sơ tương ứng bằng cách hủy bỏ các cáo buộc. Trump phải đối mặt với cáo trạng liên bang về phiên tòa xét xử lật đổ bầu cử ở Washington, D.C. và vụ cản trở tài liệu mật của ông ở Fort Pierce, Florida.

Cựu phát ngôn viên Bộ Tư pháp Anthony Coley cho biết: “Bộ Tư pháp không bị chi phối bởi lịch bầu cử. Việc truy tố Trump dựa trên luật pháp, sự kiện và Cẩm nang Tư pháp - cuốn kinh thánh của bộ đưa ra quy định.” Các quy định về Watergate đã ngăn cản Bộ này bị vũ khí hóa. “Cho đến khi những quy tắc đó thay đổi hoặc có lệnh khác, tôi hy vọng Bộ Tư pháp này sẽ nỗ lực hết sức để tiến lên phía trước. Và họ nên như vậy.”

⦿ ---- Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba cũng thông báo rằng Tổng thống Joe Biden sẽ chủ trì một cuộc họp báo trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ diễn ra tại Washington từ ngày 9 đến ngày 11/7. Trong cuộc họp báo, Jean-Pierre xác nhận Biden sẽ tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo Quốc Hộil và các thống đốc đảng Dân chủ. Ngoài ra, bà cũng xác nhận Biden sẽ có cuộc phỏng vấn độc quyền với George Stephanopoulos từ ABC News vào thứ Sáu. Những cập nhật về chương trình nghị sự của tổng thống được đưa ra sau khi cuộc tranh luận đầu tiên làm dấy lên lo ngại về khả năng thắng cử của Biden trong việc tranh cử một nhiệm kỳ khác.

⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Ba nhấn mạnh cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump nên trải qua các cuộc kiểm tra tâm thần và sức khỏe để xóa tan mọi tin đồn về khả năng lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ nữa. Bà Pelosi nói trên MSNBC: “Cả hai ứng cử viên đều phải thực hiện bất kỳ bài kiểm tra nào mà bạn muốn họ thực hiện, về mặt tinh thần và sức khỏe, cả hai người họ”.

Pelosi nói thêm rằng đó là một “câu hỏi chính đáng” để đặt câu hỏi liệu màn tranh luận yếu kém của Biden chỉ là “một đoạn ngắn [trong bộ phim dài]” hay “một điều kiện kéo dài”. Bình luận của bà được đưa ra cùng lúc với một cuộc thăm dò mới tiết lộ rằng cử tri Mỹ nhận thức rằng Đảng Dân chủ sẽ ở vị thế tốt hơn để ở lại Bạch Ốc nếu người được đề cử là người khác không phải Biden.

⦿ ---- Một thẩm phán ở New York hôm thứ Ba đã ra lệnh hoãn ngày tuyên án đối với Donald Trump trong vụ án hình sự về tiền bịt miệng của Trump hơn hai tháng, theo yêu cầu của các luật sư của Trump để thách thức bản án đã xử Trump có tội. Việc tuyên án hình sự đối với Trump, nếu vẫn xảy ra, giờ sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9/2024, khoảng bảy tuần trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11/2024.

Trump, ứng cử viên tổng thống được cho là của Đảng Cộng hòa, trước đó đã được ấn định sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 7. Nhưng Thẩm phán Tòa án Tối cao Manhattan, Juan Mercan, theo lệnh hôm thứ Ba đã hủy bỏ ngày đó, đồng thời đưa ra nghe tranh luận về yêu cầu của các luật sư của Trump xin lật lại bản án có tội của Trump. Yêu cầu từ các luật sư của Trump đưa ra sau phán quyết gây chấn động của Tòa án Tối cao hôm thứ Hai rằng các cựu tổng thống được hưởng “quyền miễn truy tố” đối với tất cả các hành vi chính thức mà họ làm khi còn đương chức.

Các luật sư của Trump hiện có thời hạn đến ngày 10 tháng 7 để nộp đơn yêu cầu bác bỏ phán quyết về tiền bịt miệng. Các công tố viên, những người không phản đối nỗ lực trì hoãn ngày tuyên án của Trump, phải nộp phản hồi trước ngày 24 tháng 7. Mercan cho biết ông sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này trước ngày 6 tháng 9. Việc tuyên án Trump sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9 lúc 10 giờ sáng theo giờ Miền Đông, “nếu điều đó vẫn cần thiết,” theo Mercan phán quyết.

⦿ ---- Một Dân Biểu của Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã trở thành người đầu tiên trong đảng công khai kêu gọi Tổng thống Joe Biden lui chức ứng cử viên Đảng Dân chủ cho chức tổng thống, với lý do màn tranh luận của Biden trước Donald Trump đã không “bảo vệ hiệu quả nhiều thành tựu của ông ấy”. Dân biểu Lloyd Doggett của Texas cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng Biden nên “đưa ra quyết định rút lui đau đớn và khó khăn”.

Doggett nói: “Quyết định công khai những bảo lưu mạnh mẽ này của tôi không được thực hiện một cách nhẹ nhàng và nó cũng không làm giảm sự tôn trọng của tôi đối với tất cả những gì Tổng thống Biden đã đạt được. Nhận thấy rằng, không giống như Trump, cam kết đầu tiên của Tổng thống Biden luôn là với đất nước chúng ta chứ không phải với bản thân ông, tôi hy vọng rằng ông Biden sẽ đưa ra quyết định rút lui đau đớn và khó khăn. Tôi trân trọng kêu gọi Biden làm như vậy.”

Doggett, người đại diện cho một địa hạt tại Austin (Texas) và đang phục vụ nhiệm kỳ thứ 15 tại Quốc hội, là nhà lập pháp đương nhiệm đầu tiên trong đảng Dân Chủ công khai tuyên bố những gì nhiều người đã thầm thì kể từ cuộc tranh luận tuần trước. Ngoài Bạch Ốc, quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội cũng đang ở thế cân bằng trong tháng 11, và đảng Dân chủ nhận thấy có thể lung lay nhiều ghế ở Thượng viện hơn đảng Cộng hòa.

Tuyên bố bùng nổ của Doggett được đưa ra vài phút sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-Calif., nói với MSNBC hôm thứ Ba rằng bà tin rằng “đó là một câu hỏi chính đáng” liệu Biden tranh luận yếu kém chỉ là “một phần nhỏ [sẽ qua] hay đây là một điều kiện [sẽ kéo lâu dài]. Khi mọi người hỏi câu hỏi đó, đó là điều chính đáng -- của cả hai ứng viên.”

Pelosi cho biết bà đã không nói chuyện với Biden kể từ cuộc tranh luận, nhưng nhấn mạnh rằng tổng thống đang “đi đầu trong trò chơi của mình, về mặt hiểu biết các vấn đề và những gì đang bị đe dọa”.

⦿ ---- Giáo sư luật hiến pháp Harvard Laurence Tribe kỳ vọng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có thể sẽ đảo ngược quyết định của chính mình trong hồ sơ pháp lý về Donald Trump. Các nhà phân tích pháp lý đã cùng nhau tố cáo quyết định của tòa hôm thứ Hai cho phép Donald Trump được miễn truy tố đối với các hành động liên quan đến tư cách chính thức của ông với tư cách là tổng thống. Nhưng khi đọc bài phân tích của luật sư Robert B. Hubbell, GS Tribe trích dẫn rằng phán quyết “được định sẵn sẽ được ghi nhớ như một dấu hiệu đáng xấu hổ đối với Tòa án Tối Cao của Thẩm phán Tối cao Roberts, cũng như Dred Scott đã làm hoen ố di sản của Chánh án Taney cho đến ngày nay.”

Hubbell, một trong những luật sư Tố tụng Chứng khoán hàng đầu ở Los Angeles, đã viết rằng lý thuyết hiến pháp là tất cả các tổng thống đều "bị luận tội vì những hành động không bị truy tố."

“Trump vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi việc ông ấy làm khi còn đương chức”, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (R-KY) nói trên sàn Thượng viện năm 2021. “Chúng ta có một hệ thống tư pháp hình sự ở đất nước này. Chúng ta có các vụ kiện tụng dân sự và các cựu tổng thống không tránh khỏi việc phải chịu trách nhiệm trước một trong hai lĩnh vực tư pháp.”

Bản thống kế tử vong xa lộ California.

tiếng Việt

Kevin Bùi

Minh Nguyễn

Jason Phan

GS Tribe nhớ lại câu nói của TNS McConnell và chỉ ra rằng, "Hóa ra điều đó không ổn chút nào."Nhưng ông dẫn lời Hubbell nói, với “sự kiểm soát bằng bàn tay sắt của Trump đối với đám hèn nhát tập hợp lại dưới cờ Cộng Hòa, việc luận tội không phải là hạn chế đối với nhiệm kỳ tổng thống tương lai của Trump.”Cả chuyên gia pháp lý đều không tin rằng quyết định [miễn truy tố] này sẽ được giữ nguyên qua nhiều thế hệ thẩm phán giống như hầu hết các vụ án mang tính bước ngoặt. GS Hubbell viết: “Hồ sơ Trump vs. Hoa Kỳ sẽ bị bác bỏ. Quyết định này tệ đến mức nó sẽ không có hiệu lực. Y như hồ sơ người nô lệ Dred Scott kiện John F. A. Sanford (chủ nô lệ) để đòi tự do... quyết định ngày hôm nay sẽ bị lật ngược tương lai."Ông viết, Hubbell cho điều đó sẽ xảy ra vài thập niên trước khi Tòa Tối Cao lật lại phán quyết. Cũng có khả năng đảng Dân chủ có thể vào cuộc để loại bỏ quyền lực của Tòa. Hubbell viết: "Đa số tại Hạ viện và Thượng viện có thể thông qua dự luật mở rộng Tòa án Tối cao và một tổng thống của Đảng Dân chủ có thể ký vào đó. Đa số phản động có thể bị choáng ngợp trước việc bổ nhiệm bốn thẩm phán mới, mặc dù việc mở rộng Tòa án thêm tám hoặc nhiều hơn sẽ là phù hợp."GS Hubbell viết: “Chúng ta sẽ giành chiến thắng. Điều duy nhất đã thay đổi là mốc thời gian dẫn đến chiến thắng cuối cùng. Các thế hệ trước chúng ta đã chiến đấu và chịu đựng hàng thập niên để đưa chúng ta đến thời điểm này. Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Quả thực, chúng ta có nghĩa vụ đạo đức và lòng yêu nước phải làm như vậy. Chúng ta mang ơn những người đi trước chúng ta và được giao phó niềm tin thiêng liêng trong việc mang lại nền dân chủ cho các thế hệ tương lai. Chúng ta có thể làm được điều đó."⦿ ---- Một tòa án tiểu bang đã tước giấy phép hành nghề luật của cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani hôm thứ Ba vì những nỗ lực của ông nhằm giúp lật đổ và lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Tòa kháng án New York ra phán quyết tước quyền hàng nghề luật của Giuliani "có hiệu lực ngay lập tức" khi nói rằng ông đã đưa ra "những tuyên bố sai trái và gây hiểu lầm rõ ràng trước tòa án, các nhà lập pháp và công chúng nói chung với tư cách là luật sư" cho cựu Tổng thống Donald Trump và ban tranh cử tổng thống năm 2020 của ông.Phán quyết dài 31 trang của hội đồng New York cho biết: “Không thể phóng đại mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của bị đơn. Giuliani không chỉ cố tình vi phạm một số nguyên lý cơ bản nhất của nghề luật mà còn tích cực góp phần vào cuộc xung đột quốc gia sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, mà Giuliani hoàn toàn không ăn năn."Giuliani được phép hành nghề luật ở New York vào năm 1969 nhưng bị đình chỉ giấy phép hành nghề luật của tiểu bang vào năm 2021 vì hành động lật ngược cuộc bầu cử, và tương tự như vậy bị đình chỉ ở thủ đô Washington DC.⦿ ---- Khi cuộc tìm người thay thế Biden vẫn tiếp tục diễn ra giữa những người Đảng Dân chủ và những người theo chủ nghĩa tự do đầy lo lắng, một người thay thế khả thi sẽ tỏa sáng trong bóng tối. Trong một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ispos khảo sát 1.070 người Mỹ trưởng thành trên khắp đất nước, cho thấy trong cuộc so tài giữa cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama và Tổng thống Trump, thì bà Obama sẽ giành chiến thắng với tỷ số 50-39 trước cựu tổng thống.Bà Obama, người trước đó đã tuyên bố sẽ không tranh cử tổng thống, đã đánh bại tất cả các lựa chọn thay thế khác của Biden được đưa ra trong cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thua Trump tỷ lệ 42%-43%. Thống đốc California Gavin Newsom, người cũng được nhắc đến như một người có khả năng thay thế Biden, cũng không đạt được mục tiêu tương tự khi bỏ phiếu với tỷ lệ 39%-43%.Trong số các đảng viên Đảng Dân chủ được khảo sát trong cuộc thăm dò, 32% cho rằng Biden nên kết thúc cuộc tranh cử tổng thống của mình sau cuộc tranh luận. Bà Obama được cho là đã bị gia đình Biden chỉ trích sau khi Hunter Biden ly hôn Kathleen Buhle (vợ cũ Hunter là bạn của bà Obama) và bà Obama đã không tham dự vận động tranh cử cho Biden.⦿ ---- Nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục tăng thần tốc, với số liệu thống kê của Bộ Lao động công bố hôm thứ Ba cho thấy cơ hội việc làm tăng lên, vượt qua ước tính của Thị trường chứng khoán Wall Street. Có 8,14 triệu việc làm được tuyển dụng trong tháng 5, tăng so với mức 7,81 triệu được hiệu đính trong tháng 4. Các nhà dự báo về sự đồng thuận của FactSet dự đoán rằng cơ hội việc làm sẽ đạt mức 7,91 triệu trong tháng 5.Số lượng tuyển dụng ổn định trong tháng 5 ở mức 5,8 triệu cùng với số lượng tuyển dụng ở mức 5,4 triệu. Cơ hội việc làm tăng trong tháng 5 ở tiểu bang và chính phủ, không bao gồm giáo dục, ở mức 117.000, 97.000 cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa lâu bền và 37.000 trong chính phủ liên bang. Báo cáo cho biết cơ hội việc làm giảm 147.000 việc làm trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống và 34.000 việc làm khác trong dịch vụ giáo dục tư nhân.⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành hôm thứ Tư cho biết 37.953 người Palestine đã thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột hiện nay vào ngày 7 tháng 10. Và có 87.266 người bị thương. Trong 24 giờ qua, có thêm 28 người chết, 125 người Palestine bị thương.⦿ ---- Israel và Liên hợp quốc hiện đang đàm phán với SpaceX Starlink của Elon Musk để triển khai hệ thống liên lạc ở Dải Gaza nhằm tăng cường an ninh cho các nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc hoạt động trong khu vực này, theo Axios đưa tin hôm thứ Tư, dẫn lời ba quan chức Israel và một quan chức Liên hợp quốc.Các nguồn tin cho biết thêm, Liên Hợp Quốc đã nói với Israel rằng hệ thống Starlink là điều kiện tiên quyết để tổ chức này tiếp tục hoàn toàn việc phân phối viện trợ trên khắp dải đất. Yêu cầu này được đưa ra sau khi LHQ giảm quy mô hoạt động tại Gaza và cảnh báo sẽ ngừng hoàn toàn các hoạt động tại đây nếu Israel không thực hiện các biện pháp ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho các nhân viên nhân đạo.Trước đây, Bộ Truyền thông Israel đã phê duyệt việc sử dụng dịch vụ Starlink tại một bệnh viện dã chiến của UAE ở Rafah, cũng như ngay trong chính Israel. Tuy nhiên, sự chấp thuận này phụ thuộc vào việc thực hiện nhiều biện pháp khác nhau nhằm ngăn chặn Hamas sử dụng dịch vụ internet vệ tinh của mình.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Tư cho biết họ đã phá hủy 50 địa điểm của Hamas ở khu Shejaiya của Thành phố Gaza trong 24 giờ qua. IDF cho biết họ đã tìm thấy các đường hầm hoạt động trong khu vực cũng như "vũ khí loại Kalashnikov, lựu đạn, đạn và các thiết bị chiến đấu khác". Họ cũng cho biết đã tiêu diệt một số chiến binh Hamas nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. IDF cho biết thêm họ cũng hoạt động ở trung tâm Gaza và Rafah, nơi họ "phá hủy một số cơ sở hạ tầng và loại bỏ những kẻ khủng bố trong khu vực."⦿ ---- Thánh chiến. Một nhóm 12 cựu quan chức Mỹ đã từ chức trong 9 tháng qua để phản đối TT Biden bí mật thúc đẩy Israel thảm sát dân Palestine ở Gaza. Nhóm cựu quan chức này nói rằng sự hỗ trợ của Mỹ đối với cuộc chiến của Israel ở Gaza khiến an ninh quốc gia Mỹ gặp nguy hiểm. Nhóm 12 quan chức, những người đã từ chức trong 9 tháng qua để phản đối chính sách của Mỹ, cho biết trong một lá thư công bố vào cuối ngày thứ Ba ngày 2 tháng 7/2024 rằng sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden đối với Israel có nghĩa là Mỹ có “sự đồng lõa không thể phủ nhận” trong việc giết hại và bỏ đói người Palestine ở Gaza.Họ cho rằng chính sách của Bạch Ốc về cuộc chiến ở khu vực này là “thất bại và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ”. Trong khi Biden lớn tiếng đưa ra những nỗ lực kêu gọi Israel thể hiện sự kiềm chế trong những tuần gần đây, thì Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ quân sự và ngoại giao cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và chính phủ này, bao gồm các đảng theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn. Điều đó đã chứng kiến ​​một số quan chức từ chức để phản đối kể từ khi ông Netanyahu phát động cuộc chiến ở vùng đất này sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10.Maryam Hassanein, người đã rời chức vụ trợ lý đặc biệt tại Bộ Nội vụ hôm thứ Ba 2/7/2024, là người mới nhất từ ​​chức. Bà là một trong những người ký vào thư chung, cùng với các cựu quan chức của Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), quân đội và bốn nhân viên chính trị.Bức thư có đoạn: “Vỏ bọc ngoại giao của Mỹ và việc liên tục cung cấp vũ khí cho Israel đã đảm bảo sự đồng lõa không thể phủ nhận của chúng ta trong các vụ giết người và buộc người dân Palestine bị bao vây ở Gaza chết đói. Điều này không chỉ đáng trách về mặt đạo đức và vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế cũng như luật pháp Hoa Kỳ mà còn dán mục tiêu vào lưng nước Mỹ [để sẽ bị tấn công]”.⦿ ---- Nga hăm dọa tấn công quân sự Phần Lan. Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí của Bộ Ngoại giao Nga Andrey Nastasin hôm thứ Tư cho biết Nga sẽ đáp trả bằng các biện pháp "kỹ thuật quân sự" đối với việc tăng cường quân sự ở biên giới Nga-Phần Lan. Ông cho rằng việc mở rộng năng lực quân sự của NATO ở Phần Lan là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga. Bình luận đưa ra nhằm đáp lại việc Quốc hội Phần Lan gần đây phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ. Hiệp ước được ký vào tháng 12/2023 cho phép triển khai quân đội Mỹ tới 15 cơ sở quân sự của Phần Lan.⦿ ---- Venezuela hoan nghênh sự xuất hiện của nhóm tấn công hải quân Hạm đội phương Bắc của Nga tới vùng biển quốc gia của họ, theo lời Jose Manuel Suarez, thị trưởng thành phố Vargas ở bang La Guaira nói với RIA Novosti hôm thứ Tư: “Chuyến thăm của tàu khu trục Nga này và tất cả nhân viên của nó mang thông điệp hòa bình, hòa hợp và bảo vệ, bởi vì chúng tôi là những người bảo vệ Tổ quốc thân yêu của mình và đó là cho cả thế giới”.Hôm thứ Ba, hạm đội Nga, bao gồm tàu ​​ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường lớp Yasen-M Kazan, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, tàu chở dầu tiếp tế Akademik Pashin và tàu kéo cứu hộ Nikolai Chiker, đã tiến vào cảng La Guaira trong khuôn khổ chuyến đi dài ngày của họ trong chuyến đi xa. Các tàu hải quân trước đó đã dừng lại ở vùng lãnh hải Cuba, nằm cách Hoa Kỳ chỉ 90 dặm.⦿ ---- Cơ quan an ninh Ukraine hôm thứ Ba cho biết họ đã ngăn chặn một âm mưu khác của Nga nhằm ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dẫn đến việc bắt giữ hai đại tá Ukraine. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm thứ Ba cho biết âm mưu này liên quan đến mạng lưới điệp viên do Cơ quan An ninh Liên bang Nga, hay FSB, cơ quan kế nhiệm của KGB, tổ chức.Các đặc vụ Nga đã cố gắng tuyển dụng các thành viên trong đội an ninh của Zelensky, những người sẽ bắt tổng thống Ukraine làm con tin và sau đó giết ông ta. SBU tuyên bố âm mưu này được thực hiện từ Moscow và công bố tên của 3 điệp viên Nga bị cáo buộc đứng sau âm mưu này. Ít nhất 2 đại tá Ukraine thuộc Cơ quan Bảo vệ Nhà nước, cơ quan chính đảm bảo an ninh cho tổng thống Ukraine cùng các bộ trưởng và quan chức khác, đã bị cáo buộc tội tham gia vào âm mưu chống lại Zelensky và bị bắt vì nghi ngờ phản quốc.SBU cho biết một trong các đại tá đã mang máy bay không người lái, lựu đạn phóng tên lửa và mìn sát thương đến Kyiv và đã nói chuyện với các đặc vụ FSB. Người đứng đầu SBU Vasyl Malyuk, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov và các quan chức cấp cao khác cũng là những mục tiêu tiềm năng, SBU cho biết.⦿ ---- Đài Loan: Giám đốc sân bay Weng Ting-huang cho biết, một máy bay không người lái của Trung Quốc lần đầu tiên bị phát hiện gần sân bay Nangan trên quần đảo Matsu do Đài Loan kiểm soát và làm gián đoạn hai chuyến bay vào sáng thứ Ba. Weng cho biết tháp điều khiển đã nhận được thông báo từ Bộ Tư lệnh Phòng thủ Matsu của Quân đội Đài Loan rằng một máy bay không người lái của Trung Quốc đã được nhìn thấy cách Sân bay Nangan 5 hải lý (khoảng 9,3 km) vào khoảng 9 giờ sáng Thứ Ba.Tòa tháp ngay lập tức thông báo cho máy bay hàng không UNI Air đang đến gần sân bay về sự hiện diện của máy bay không người lái khiến việc hạ cánh của nó bị trì hoãn. Máy bay không người lái bay lượn gần sân bay khoảng 20 phút trước khi cất cánh, sau đó máy bay của UNI Air được bật đèn xanh hạ cánh, chậm hơn 30 phút so với lịch trình. Ông Weng cho biết chuyến bay thứ hai của UNI Air dự kiến khởi hành sau đó cũng bị hoãn.Phó Tổng cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng (CAA) Lin Jiunn-liang cho biết CAA đã thiết lập hệ thống phát hiện máy bay không người lái tại Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc và Sân bay Quốc tế Cao Hùng, có thể phát hiện và đánh chặn máy bay không người lái trước. Ông cho biết, không có hệ thống nào như vậy được lắp đặt tại các sân bay của Matsu, tuy nhiên, các hệ thống hiện tại vẫn gặp khó khăn trong việc phát hiện máy bay không người lái cách đó 10 km.⦿ ---- Theo một nghiên cứu mới từ WalletHub, hai khu vực đô thị của California được xếp hạng trong số mười “Thành phố có Giáo dục Tốt nhất” (Most Educated Cities) trên toàn quốc, trong khi một số thành phố California xếp cuối danh sách. Công ty tài chính này đã so sánh 150 thành phố đông dân nhất ở Mỹ, xếp loại chúng dựa trên công thức bao gồm tỷ lệ người trưởng thành có bằng cấp trung học và đại học cũng như chất lượng giáo dục công. Nó cũng làm tăng khoảng cách về chủng tộc và giới tính.Năm thứ hai liên tiếp, Ann Arbor (của Michigan) xếp số 1 về giáo dục, tiếp theo là khu vực đô thị San Jose-Sunnyvale-Santa Clara của California. WalletHub viết: “Khu vực đô thị San Jose là khu vực có trình độ học vấn cao thứ hai ở Mỹ, với tỷ lệ cư dân theo đuổi giáo dục đại học ở mức cao. Hơn 54% người trưởng thành từ 25 tuổi trở lên có ít nhất bằng cử nhân và hơn 26% có bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp chuyên nghiệp. San Jose cũng đứng đầu cả nước về chất lượng đại học và cũng là nơi có cơ hội học hè bình quân đầu người cao thứ tư.”San Francisco-Oakland-Berkeley tụt hai bậc xuống vị trí thứ 6. Los Angeles-Long Beach-Anaheim tăng bảy bậc lên vị trí thứ 87. Nhóm 10 đô thị giáo dục nhất Hoa Kỳ:1. Ann Arbor, Michigan2. San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA3. Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV4. Durham-Chapel Hill, NC5. Madison, WI6. San Francisco-Oakland-Berkeley, CA7. Raleigh-Cary, NC8. Austin-Round Rock-Georgetown, TX9. Boston-Cambridge-Newton, MA-NH10. Seattle-Tacoma-Bellevue, WANơi chiều ngược lại, một số thành phố trong khu vực nông nghiệp California lại xếp hạng kém trong danh sách, như Visalia hạng chót, Bakersfield xếp thứ 147, Modesto thứ 146, Stockton thứ 145, Salinas thứ 142 và Fresno thứ 140. Các thành phố California khác có thứ tự trong bảng xếp hạng toàn quốc:23. San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA49. Sacramento-Roseville-Folsom, CA52. Santa Rosa-Petaluma, CA64. Santa Maria-Santa Barbara, CA92. Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA121. Vallejo, CA137. Riverside-San Bernardino-Ontario, CA140. Fresno, CA142. Salinas, CA145. Stockton, CA146. Modesto, CA147. Bakersfield, CA150. Visalia, CA⦿ ---- Xa lộ tử thần tại California: Một nghiên cứu được công bố gần đây cho thấy số ca tử vong do tai nạn xe đã tăng đáng kể trên khắp California từ năm 2018 đến năm 2022 và dữ liệu chỉ ra rằng nhiều vụ xe đụng chết người đã xảy ra trên đường Nam California. Theo báo cáo của ConsumerAffairs, số ca tử vong do tai nạn xe đã tăng 17% từ năm 2018 đến năm 2022 mặc dù dân số của California giảm trong cùng thời gian đó.Các nhà nghiên cứu của ConsumerAffairs cho biết: “Việc uống rượu khi lái xe và chạy quá tốc độ phổ biến hơn nhiều ở một số quận của California so với các quận khác…trung bình, tính theo quận, việc chạy quá tốc độ và uống rượu có liên quan đến khoảng 28 và 25% số ca tử vong, tương ứng từ năm 2018 đến năm 2022. Tăng tốc là yếu tố phổ biến hơn nhiều trong các vụ tai nạn chết người ở các quận nông thôn hơn, ít dân cư hơn ở California.”Các nhà nghiên cứu nhận thấy, nhìn chung, nguy hiểm nhất ở California là Xa lộ số 5 với 128 người chết vào năm 2022, giảm so với 150 người chết được báo cáo vào năm 2018. Khi chia theo quận, Quận San Bernardino được xếp hạng là quận nguy hiểm nhất đối với người lái xe, ghi nhận gần 20 trường hợp tử vong trên 100.000 người vào năm 2022.⦿ ---- Mực xăm mình có thể làm bạn dính bệnh. Trong một nghiên cứu đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện vi khuẩn trong mực xăm thương mại (commercial tattoo) và mực trang điểm vĩnh viễn (permanent makeup inks), chứng minh rằng chúng có thể gây nhiễm trùng ở người. Những phát hiện này được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Vi sinh vật ứng dụng và môi trường (Journal of Applied and Environmental Microbiology), một tạp chí của Hiệp hội Vi sinh vật học Hoa Kỳ (American Society for Microbiology).⦿ ---- Đài Loan: Chuỗi cửa hàng tiện lợi Taiwan FamilyMart Co. và One-Forty, một tổ chức phi chính phủ (NGO), hôm thứ Ba đã giới thiệu các biển hiệu đa ngôn ngữ hướng dẫn khách hàng từ bốn quốc gia Đông Nam Á đến các dịch vụ thường xuyên sử dụng như một phần của sáng kiến "dịch vụ thân thiện với người di cư" của họ.Các biển hiệu viết bằng tiếng Indonesia, Tagalog,và tiếng Thái đã được treo tại các quầy của hơn 4.200 cửa hàng FamilyMart trên khắp Đài Loan để hướng dẫn người lao động và cư dân nhập cư đến các dịch vụ mà họ thường sử dụng, chẳng hạn như gửi tiền về nước, và gửi & nhận gói hàng.Theo một cuộc khảo sát do FamilyMart và One-Forty phối hợp thực hiện với những người di cư từ Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam vào tháng 1, hai dịch vụ này, ngoài việc mua thực phẩm, còn là ba dịch vụ được người lao động nhập cư sử dụng phổ biến nhất.Tổ chức phi chính phủ One-Forty tận tâm giáo dục người lao động nhập cư về cách thích nghi với cuộc sống ở Đài Loan và cách khởi nghiệp kinh doanh khi họ trở về quê hương. Theo cuộc khảo sát thu thập 2.600 mẫu hợp lệ, người lao động nhập cư trung bình ghé thăm các cửa hàng tiện lợi hai ngày một lần, nhưng gần 60% cho biết họ mong muốn có những “công cụ” giúp họ giải quyết vấn đề giao tiếp.⦿ ---- Colorado:nhận tội phóng hỏa giết 5 người, lãnh 60 năm tù. Một người đàn ông ở Colorado đã bị kết án 60 năm tù hôm thứ Ba vì tội giết chết 5 thành viên của một đại gia đình người gốc Senegal, trong đó có 2 trẻ sơ sinh, trong một vụ cháy nhà. Kevin Bui, hiện 20 tuổi, là người cuối cùng trong số ba thanh thiếu niên bị buộc tội trong vụ cháy ở Denver ngày 5 tháng 8 năm 2020 bị kết án giảm nhẹ tội danh trong một thỏa thuận nhận tội.Nhà chức trách nói Bùi, người vừa bị cướp khi đang cố mua súng, đã nhầm tưởng rằng Bùi đã lần theo được dấu vết chiếc iPhone bị đánh cắp về nhà tên cướp và cẩn thận lên kế hoạch trả thù. Nhưng khi dùng app, Bùi đã nhầm tên trộm thực sự. AP đưa tin Hamady Diol đã phát biểu trong phiên điều trần tuyên án qua điện thoại từ Senegal về việc anh ta cần thuốc để ngủ sau khi mất đi 5 thành viên trong gia đình. “Tôi là một người chết chưa được chôn,” anh nói qua người phiên dịch.⦿ ---- Liên minh Xanh Broadway (BGA: Broadway Green Alliance) đã công bố Lauren Lewis vàlà những người nhận được Giải thưởng College Green Captain Award vào năm 2024. Giải thưởng công nhận những sinh viên nỗ lực ưu tiên tính bền vững trong sân khấu đại học.Lewis và Nguyễn, đang theo học tại Đại học Miami ở Oxford, Ohio, đã hợp tác giữa nhiều khoa để đảm bảo việc thiết kế, xây dựng và sản xuất vở kịch có tên "Puff" tại trường của họ có ý thức về môi trường. Vở kịch "Puff" diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 5 tháng 5 tại Nhà hát Gates-Abegglen của khuôn viên trường ở Oxford, Ohio.Lewis cho biết trong một tuyên bố: “Việc nhận được giải thưởng này đã truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục công việc cứu hành tinh quan trọng này.” Cô Minh Nguyễn nói thêm: “Sự công nhận này từ BGA là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng mọi hành động nhỏ đều có giá trị và tôi vô cùng biết ơn về điều đó. Tôi hy vọng các bạn học ở Đại học Miami sẽ có thêm các sáng kiến nhằm áp dụng các hoạt động thân thiện với môi trường. Tôi rất vui khi thấy một cộng đồng cùng nhau hướng tới một tương lai bền vững hơn cho sân khấu.”Hiện có 104 trường cao đẳng, đại học tham gia Chương trình College Green Captain Program. Chương trình mở rộng ra ngoài sân khấu học thuật và hỗ trợ hơn 1.600 Đội Green Captains hiện tại và trước đây trên sân khấu Broadway, Touring Broadway, Off-Broadway và tại các rạp chiếu khu vực trên toàn quốc.Liên minh xanh Broadway Green Alliance giáo dục, động viên và truyền cảm hứng cho toàn bộ cộng đồng nhà hát và những khách hàng quen của họ để thực hiện các hoạt động thân thiện với môi trường hơn. BGA được thành lập vào năm 2008 với tư cách là một ủy ban đặc biệt của Liên đoàn Broadway và là một chương trình tài chính của Broadway Cares.⦿ ---- Quận San Bernadino, California: Một cậu học sinh 14 tuổi sắp trở thành thành viên của đội bóng đá vào mùa thu năm nay tại trường Trung học Chino đã qua đời vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 6, sau khi được kéo ra khỏi hồ bơi của trường vào thứ Sáu, ngày 28/6. Cảnh sát cho biết nguyên nhân cái chết củaở Ontario đang chờ điều tra, theo lời Matthew Parrish, phát ngôn viên của Văn phòng Điều tra viên Quận Cam. Cậu ason Phan được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Quận Cam trước khi qua đời. Parrish nói không có bằng chứng phạm tội.⦿ ---- HỎI 1: Thăm dò 44.000 người trên 36 quốc gia: 46% không tin Zelensky (Tổng Thống Ukraine) làm đúng, chỉ 40% nói Zelensky làm đúng?ĐÁP 1: Đúng vậy. Hơn 44.000 người trên 36 quốc gia đã được khảo sát, khắp Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Trung Đông và Châu Phi. Nhìn chung, trung bình 46% số người được hỏi không tin tưởng Zelensky sẽ làm điều đúng đắn, so với 40% số người nói rằng họ tin như vậy. Moira Fagan, cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Pew, chuyên nghiên cứu khảo sát quốc tế, cho biết: “Chúng tôi chỉ bắt đầu hỏi về Zelensky kể từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 2022, và sau đó Zelensky nhận được sự ưu ái hoặc tin tưởng khá cao. Nhưng kể từ đó, nó đã suy giảm và trong nhiều trường hợp là đồng minh châu Âu, niềm tin vào Zelensky đã giảm đáng kể trong năm qua.”Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tập thể dục có thể giúp ngăn ngừa tổn thương thần kinh do hóa trị?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy các bài tập thể dục đơn giản được thực hiện trong các đợt hóa trị có thể giúp mọi người tránh được tổn thương thần kinh thường liên quan đến các loại thuốc diệt ung thư. Các nhà nghiên cứu báo cáo hôm thứ Hai trên tạp chí JAMA Internal Medicine rằng số bệnh nhân ung thư đang hóa trị bị tổn thương thần kinh lâu dài gấp đôi so với hai nhóm được chỉ định các chế độ tập luyện khác nhau.Trưởng nhóm nghiên cứu Fiona Streckmann, trợ lý nghiên cứu tại Đại học Basel ở Thụy Sĩ, cho biết trong một thông cáo báo chí: “Tiềm năng của hoạt động thể chất bị đánh giá quá thấp”. Các nhà nghiên cứu cho biết khoảng 70% đến 90% những người được hóa trị phàn nàn về cơn đau, các vấn đề về thăng bằng hoặc cảm giác tê, nóng rát hoặc ngứa ran.Chi tiết: