Các chuyên gia y tế cho biết, Trump đã đưa ra những tuyên bố sai lầm về việc phá thai muộn khi mang thai trong cuộc tranh luận hôm thứ Năm với Tổng thống Joe Biden. Trump nói: “Họ sẽ tước đi mạng sống của một đứa trẻ vào tháng thứ tám, tháng thứ chín và thậm chí cả sau khi sinh ra”. Đó là lời Trump bịa đặt. (Photo: Pexels)

- Các chuyên gia y tế: Trump bịa chuyện chụp mũ Dân Chủ phá thai ở tháng thứ 8, tháng thứ 9 và thậm chí giết em bé sau khi sinh ra.

- Các nước Châu Âu lạnh cẳng khi theo dõi cuộc tranh luận Biden-Trump: Trump mà thắng thì nền dân chủ thế giới thê thảm.

- Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa-La.) xúi PTT Harris dẫn Tu Chính 25 ra để lậtd 9ổ TT Biden. Bạch Ốc: Cộng Hòa nằm mơ.

- Morning Consult thăm dò: 47% cử tri Đảng Dân chủ tin rằng TT Biden nên được thay bằng ứng viên khác, 30% muốn PTT Harris và 20% muốn Thống đốc California Gavin Newson thay Biden.

- Ban biên tập tờ New York Times kêu gọi TT Biden lui, để đảng viên Dân Chủ khác ra tranh ghế Tổng Thống, và nói: Nếu cuộc đua vẫn là Biden vs Trump thì NY Times vẫn ủng hộ Biden. PTT Harris, cựu TT Obama vẫn ủng hộ, muốn Biden tranh cử vì Biden sẽ thắng Trump..

- Cựu Tổng thống Obama kêu gọi cử tri ủng hộ Tổng thống Biden vào tháng 11 vì Biden sẽ thắng Trump

- Biden tranh cử ở Bắc Carolina, nói ông biết mình đang già đi và không thể tranh luận “như trước đây” nhưng sẽ không rút lui vì "Tôi biết cách nói sự thật, phân biệt đúng sai."

- Biden: ông có ý định "đứng lên chống lại những kẻ độc tài như Putin", không giống như "kẻ kia", ám chỉ Trump

- Hạ viện Mỹ bỏ phiếu cấm Bộ Ngoại giao trích dẫn số người chết của Bộ Y tế Gaza trong cuộc chiến Israel-Hamas

- Biden: “Thật khó để tranh luận với một kẻ nói dối.”

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ: người bạo loạn 6/1/2021 không thể bị truy tố là ngăn thủ tục tố tụng

- Vận động tranh cử: Phó Tổng thống Kamala Harris tới Las Vegas, Utah và Nam California

- Gaza: 37.834 người Palestine chết, với 86.858 người bị thương từ 7/10/2023.

- Israel dội bom "cơ sở hạ tầng hoạt động" của Hezbollah ở Lebanon.

- Mỹ đề xuất bổ túc các điều khoản mới cho ngừng bắn ở Gaza.

- Iran: nếu Israel xâm lược toàn diện Lebanon, sẽ bùng nổ "chiến tranh xóa sổ".

- Nam Hàn: 66% ủng hộ phát triển vũ khí hạt nhân

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ cho các thị trấn cấm người vô gia cư cắm trại

- Bố ráp, bắt 193 người gian lận bảo hiểm y tế chính phủ, làm mất trị giá hơn 2,75 tỷ USD.

- Đèn sáng ban đêm tăng cơ nguy bệnh tiểu đường Loại 2.

- Có 4 người chết và 9 người bị thương khi 1 xe minivan tông suốt vào 1 tiệm làm móng

- Florida: 1 chủ nhà bắn rớt 1 máy bay không người lái đang giao hàng của Walmart, bị bắt, ra tòa

- Quận San Bernadino: bị truy đuổi, xe nghi can tông 1 xe khác, làm 4 nghi can chết và 2 người vô tội bị thương

- Quận Cam: Tông xe, bỏ chạy, về nhà trốn, vẫn bị bắt

- Đài Loan: Cảnh sát tìm thấy 16 công nhân nhập cư từ Việt Nam và Indonesia mất tích- California: Rich Tran gửi thư, nói sẽ rút lui khỏi cuộc đua chức Thị trưởng Milpitas để khởi nghiệp công nghệ

- TIN VN. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 60%.

- TIN VN. Mẹ ông Thích Minh Tuệ nhập viện sau khi bị nhiều người đến làm phiền, em trai chia sẻ thêm về tình hình.

- HỎI 1: Dân Mỹ ủng hộ điện mặt trời và gió giảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Báo nguy: bệnh van tim nhiều người trưởng thành bị mà không biết? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-29/6/2024) ⦿ ---- Có 4 người chết và 9 người bị thương khi một chiếc xe van nhỏ tông tận lực vào tiệm làm móng ở Long Island. Các quan chức cho biết chiếc xe minivan đã tông suốt vào trong tiệm làm móng Hawaii Nail and Spa, trên 796 Grand Blvd. ở Deer Park vào khoảng 4:30 chiều thứ Sáu. Có một lỗ hổng bên ngoài Hawaii Nail Salon and Spa - bên trong có những chiếc ghế làm móng chân bị tông gãy đổ ngổn ngang.

Dominic Albanese, Phó ty Cứu hỏa Deer Park, cho biết có người bị mắc kẹt bên trong tiệm. Ông nói: “Chúng tôi đã giải thoát họ và vận chuyển họ đến các bệnh viện trong khu vực”. Người lái xe đã được đưa đến bệnh viện và đã tỉnh táo một phần. Chưa có thông tin chính xác về nguyên nhân khiến tài xế mất lái và lao xe vào tiệm làm móng này.

⦿ ---- Một chủ nhà 72 tuổi ở Florida đang bị truy tố sau khi cảnh sát cho biết ông đã nổ súng vào 1 máy bay không người lái giao hàng của Walmart. Ông đã bắn trúng chiếc phi cơ không người lái giao hàng. Cảnh sát Quận Lake cho biết trong một thông cáo rằng David Winn thừa nhận đã rút một khẩu súng lục 9mm và bắn chiếc máy bay không người lái khi nó bay cách khu nhà của ông khoảng 75 feet (22.86 mét). “Một lỗ đạn được phát hiện trong gói hàng mà máy bay không người lái đang mang theo”, thông cáo báo chí cho biết.

Winn bị buộc tội bắn vào máy bay, gây thiệt hại hình sự hơn 1.000 USD và tội xả súng vào tài sản công cộng hoặc khu dân cư, WCJB đưa tin. Bản khai bắt giữ Winn ước tính thiệt hại của chiếc máy bay không người lái là 2.500 USD. Walmart đã bắt đầu triển khai dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái và thiết bị đặc biệt này là một phần của bản demo địa phương, theo ClickOrlando. Theo bản khai, trong khi chờ bị đưa đi, Winn đã hét lên với một người hàng xóm rằng ông sẽ vào tù vì bắn một chiếc máy bay không người lái.

⦿ ---- Bộ Y tế Gaza báo cáo số người chết lên tới 37.834 người, với 86.858 người bị thương trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Palestine. Con số này thể hiện con số thiệt hại bắt đầu khi các chiến binh Hamas bắt đầu tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Trong vòng 24 giờ qua, Bộ này ghi nhận 40 người Palestine thiệt mạng và 224 người bị thương trong vụ bạo lực.

⦿ ---- Quân đội Israel cho biết lực lượng không quân của họ đã tấn công các mục tiêu được cho là của Hezbollah ở phía nam Lebanon. Theo tuyên bố, quân Israel đã nhắm mục tiêu vào "cơ sở hạ tầng hoạt động" của Hezbollah trong khu vực. Trước đó, Iran đã cảnh báo rằng chiến tranh "xóa sổ" có thể nổ ra trong khu vực nếu Israel tiến hành một cuộc xâm lược quân sự toàn diện ở Lebanon.

⦿ ---- Các nguồn tin nói với báo Axios rằng Washington được cho là đã đề xuất các điều khoản mới trong nỗ lực đảm bảo thỏa thuận về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Những người quen thuộc với vấn đề này chia sẻ rằng các quan chức Mỹ đã soạn thảo ngôn ngữ mới cho Điều 8 của đề xuất liên quan đến đàm phán ngừng bắn nhằm xác định các điều kiện cho giai đoạn hai của thỏa thuận.

Theo các nguồn tin, Hamas muốn các cuộc đàm phán này tập trung vào số lượng binh sĩ Palestine sẽ được thả để đổi lấy toàn bộ con tin nam, trong khi Israel muốn thảo luận về vấn đề phi quân sự hóa Gaza. Một trong những người trong cuộc chia sẻ rằng nếu Hamas đồng ý với đề xuất mới, nó có thể mở đường cho các bên tham chiến hoàn tất thỏa thuận.

⦿ ---- Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng một cuộc xâm lược quân sự toàn diện có thể xảy ra của lực lượng Israel nhằm vào Lebanon sẽ dẫn đến "chiến tranh xóa sổ". Theo Phái đoàn của Iran viết trên X. Hoa Kỳ được cho là đã sẵn sàng sơ tán công dân Mỹ khỏi Lebanon khi căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tiếp tục gia tăng trong khu vực trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

⦿ ---- Các chuyên gia y tế cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố sai lầm về việc phá thai muộn khi mang thai trong cuộc tranh luận hôm thứ Năm với Tổng thống Joe Biden. Phá thai được cho là một trong những chủ đề lớn nhất sẽ quyết định cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Hôm thứ Năm, Trump lặp lại những tuyên bố sai lạc mà ông đưa ra vào năm 2016 liên quan đến việc phá thai muộn khi mang thai trong cuộc tranh luận với ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ là Hillary Clinton. Trump khẳng định: “Họ sẽ tước đi mạng sống của một đứa trẻ vào tháng thứ tám, tháng thứ chín và thậm chí cả sau khi sinh ra”.

Theo định nghĩa, sẩy thai muộn xảy ra vào lúc hoặc sau tuần thứ 21 của thai kỳ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, chưa đến 1% tổng số ca phá thai xảy ra ở giai đoạn này của thai kỳ. Hơn 80% xảy ra vào lúc hoặc trước 9 tuần của thai kỳ và chỉ 6% xảy ra trong khoảng từ 14 đến 20 tuần của thai kỳ, tức là trong tam cá nguyệt thứ hai. Phá thai không có nghĩa là chấm dứt sự sống của một đứa trẻ được sinh ra.

Tiến sĩ Dara Kass, bác sĩ cấp cứu ở New York và cựu giám đốc khu vực của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, nói với NBC News rằng bất kỳ tuyên bố nào cho rằng điều đó là không chính xác. Cô nói: “Những gì Trump đang nói đến là tội giết người và nó không xảy ra liên quan đến việc phá thai."

Trump cũng đặc biệt nhắm mục tiêu vào cựu Thống đốc Virginia Ralph Northam, nói rằng, “Như chúng tôi nói, ông ấy sẵn sàng xé đứa bé ra khỏi bụng mẹ vào tháng thứ chín và giết đứa bé.”

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Northam đã bị thúc ép về đề xuất luật của tiểu bang nhằm loại bỏ hạn chế yêu cầu thực hiện phá thai trong tam cá nguyệt thứ hai hoặc thứ ba trong bệnh viện. Nó cũng sẽ loại bỏ yêu cầu ba bác sĩ phải đồng ý rằng việc phá thai muộn trong thai kỳ là cần thiết về mặt y tế.

Northam cho biết ông ủng hộ quyết định này được đưa ra giữa gia đình và bác sĩ của họ, thay vì ban hành luật đưa ra quyết định đó cho họ. Northam cho biết trong cuộc phỏng vấn: “Khi chúng ta nói về việc phá thai trong tam cá nguyệt thứ ba, việc này được thực hiện với sự đồng ý của người mẹ và bác sĩ, và nó được thực hiện trong những trường hợp có thể có dị tật nghiêm trọng, có thể có thai nhi không thể sống được”. .

Jill Wieber Lens, giáo sư luật tại Đại học Iowa, một chuyên gia về công bằng sinh sản, cho biết: “Điều mà Northam đang nói đến là một đứa trẻ sinh ra với những bất thường nghiêm trọng, điều mà một người biết được khi mang thai ở giai đoạn cuối.”

Một thai kỳ đủ tháng kéo dài từ 39 đến 40 tuần. Nếu một phụ nữ ở giai đoạn cuối của thai kỳ bắt đầu gặp các triệu chứng đe dọa tính mạng như tiền sản giật, các bác sĩ có thể tiến hành sinh nở. Ngay cả khi em bé sinh non quá (dưới 28 tuần) thì khả năng sống sót vẫn rất cao. Các chuyên gia cho biết, việc kích thích này không phải là phá thai, và nếu một đứa trẻ khỏe mạnh bị giết sau khi được sinh ra theo cách này thì đó là hành vi giết trẻ sơ sinh.

Thông thường, các xét nghiệm không phát hiện ra những biến chứng nghiêm trọng như vậy cho đến giai đoạn sau của thai kỳ, hoặc phụ nữ mang thai có thể không biết có những vấn đề nghiêm trọng với thai nhi - hoặc sức khỏe của chính họ - cho đến lúc đó. Trên thực tế, số phụ nữ không được chăm sóc trước khi sinh khi mang thai hoặc không được chăm sóc trước khi sinh cho đến tam cá nguyệt thứ ba - từ tháng thứ bảy đến tháng thứ chín - đã tăng lên mức kỷ lục gần 7% vào năm 2021, theo dữ liệu của CDC.

Nếu thai nhi được dự đoán là không thể sống sót, bác sĩ và gia đình có thể cần phải trò chuyện như: “Chúng tôi có thực hiện hỗ trợ sự sống nếu điều đó cuối cùng là vô ích,” Wieber Lens nói, đề cập đến nhà chăm sóc cuối đời thay kỳ chu sinh (perinatal hospice: bào thai không thể sống, nhưng phải chờ bào thai chết trong bụng mẹ). “Northam không nói về việc phá thai, anh ấy đang nói về cách chúng ta chăm sóc những đứa trẻ không thể sống được.”

Wieber Lens cho biết cô hy vọng sẽ có thêm nhiều gia đình phải đối mặt với những lựa chọn liên quan đến chăm sóc cuối đời chu sinh, đặc biệt là ở những tiểu bang không có miễn trừ luật phá thai đối với dị tật bẩm sinh.

⦿ ---- Các nước Châu Âu lạnh cẳng khi theo dõi cuộc tranh luận Biden-Trump: Trump mà thắng thì nền dân chủ thế giới thê thảm. Trump thường xuyên chê bai NATO và thậm chí còn đe dọa rút Mỹ khỏi tổ chức này, và trong suốt cuộc tranh luận, Trump không làm gì để xoa dịu những lo ngại của châu Âu về ác cảm của ông đối với liên minh quân sự này. Khi được Biden hỏi liệu ông có rút khỏi NATO hay không, Trump không trả lời mà chỉ nhún vai.

Jana Puglierin, giám đốc văn phòng Đức của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu cho biết: “Tôi đã rất lo lắng trước cuộc tranh luận này và bây giờ tôi càng lo lắng hơn. Trump có thể muốn hoặc không muốn chính thức rời NATO, nhưng Trump có đủ mọi cách để làm suy yếu NATO.”

Trọng tâm của NATO là Điều 5 trong hiến chương của tổ chức này, cam kết mỗi quốc gia thành viên sẽ bảo vệ tất cả các quốc gia khác. Puglierin nói: “Răn đe tất cả là về độ tin cậy và trong sâu thẳm, Điều 5 luôn là điều bạn tạo ra. Vì vậy, điều đó phụ thuộc vào việc tổng thống Mỹ có biến nó thành một mối đe dọa đáng tin cậy hay không”.

Sergey Radchenko, một nhà sử học tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp Johns Hopkins ở Washington, đã viết trên nền tảng truyền thông xã hội X, “Cuộc bầu cử này đang làm mất uy tín của nền dân chủ Mỹ nhiều hơn những gì mà Vladimir Putin và Tập Cận Bình có thể hy vọng. Tôi lo lắng về hình ảnh được chiếu ra thế giới bên ngoài. Đó không phải là hình ảnh của sự lãnh đạo. Đó là hình ảnh của sự suy thoái cuối cùng.”

François Heisbourg, một nhà phân tích người Pháp, cho biết đối với một số người, cuộc tranh luận khiến việc Trump trở thành tổng thống, vốn đã được coi là có khả năng lớn, dường như là một khả năng có thể xảy ra. “Vì vậy, về tất cả các vấn đề, cuộc tranh luận là sự xác nhận những lo lắng của châu Âu và một số trong đó đã ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người.

"Mọi người nghe thấy Trump nói rằng ông ấy muốn cắt giảm viện trợ cho Ukraine, vì vậy vấn đề này sẽ trở thành trung tâm của cuộc tranh luận,” ông nói, cùng với việc Trump tuyên bố quý mến Putin như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Tuy nhiên, về Israel và Dải Gaza, “Tôi không chắc nó sẽ tạo ra nhiều khác biệt,” Heisbourg nói. “Bạn không thể di chuyển đại sứ quán đến Jerusalem hai lần.”

⦿ ---- Cuộc khảo sát của Morning Consult cho thấy khoảng 47% cử tri Đảng Dân chủ ở Mỹ tin rằng Tổng thống Joe Biden nên được thay thế làm ứng cử viên tổng thống của đảng sau đêm tranh luận với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Trong số những người được thăm dò, 30% đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris nên tranh cử với tư cách ứng cử viên tổng thống của đảng, trong khi 20% cho rằng Thống đốc California Gavin Newson nên làm như vậy.

Trước đó, ban biên tập The New York Times kêu gọi Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống, lưu ý rằng ứng cử viên 81 tuổi “gian nan” trình bày các mục tiêu chính trị nhiệm kỳ hai của mình, đồng thời Biden không buộc Trump phải chịu trách nhiệm về những "lời nói dối" của chính Trump.

⦿ ---- Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa-La.) nói hôm thứ Sáu rằng các thành viên trong Nội các của Tổng thống Biden nên cân nhắc sử dụng Tu chính án thứ 25 để loại Biden ra khỏi chức vụ Tổng Thống do thành tích tranh luận yếu kém của ông vào tối thứ Năm. Johnson đề cập đến các bản tin rằng đảng Dân chủ đang “hoảng loạn” sau màn tranh luận của Biden. “Tôi cũng sẽ hoảng sợ nếu hôm nay tôi là đảng viên Đảng Dân chủ và đó là người được đề cử của tôi. Tôi nghĩ họ biết họ đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng.”

Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp, quy định việc kế nhiệm tổng thống, quy định rằng phó tổng thống và đa số Nội các có thể bỏ phiếu tuyên bố tổng thống “không thể thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ của văn phòng mình” và giao cho phó tổng thống các nhiệm vụ quyền Tổng thống.

Người phát ngôn của chiến dịch Biden đã bác bỏ ý tưởng đó và nói rằng: “Tất nhiên là Tổng Thống Biden sẽ không bỏ cuộic tranh cử 2024”.

Phó Tổng Thống Kamala Harris đã nói rằng không có gì quan ngại, vì TT Biden khởi đầu tranh luận là chậm nhưng kết thúc rất mạnh mẽ. Cựu Tổng Thống Obama nói rằng tranh luận yếu là bình thường, như thời Obama tranh luận kình với Mitt Romney, nhưng Biden là người biết việc, kinh nghiệm. Nhiều phân tích gia chỉ trích CNN đã không nhanh chóng kiểm tra sự thực (fact check) trực tiếp trên màn ảnh truyền hình (CNN chỉ kiểm tra trên mạng) trong khi Trump đưa ra hàng chục lời nói dối trong khi tranh luận.

⦿ ---- Ban biên tập tờ New York Times kêu gọi Tổng thống Biden tạm dừng chiến dịch tranh cử sau màn tranh luận run rẩy của ông với cựu Tổng thống Trump hôm thứ Năm: "Ông Biden đã nói rằng ông là ứng cử viên có cơ hội tốt nhất để đương đầu với mối đe dọa chuyên chế này và đánh bại nó. Lập luận của ông ấy chủ yếu dựa vào việc ông ấy đã đánh bại ông Trump vào năm 2020. Đó không còn là lý do đủ để giải thích tại sao ông Biden nên trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ năm nay.”

Ông Biden 81 tuổi xuất hiện trên sân khấu tranh luận ở Atlanta, Georgia với giọng khàn khàn và ho nhẹ, đôi khi cà lăm (bệnh bẩm sinh). Vấn đề về tuổi tác và năng lực trí tuệ là một điểm nhức nhối trong chiến dịch tranh cử của ông và cuộc tranh luận được coi là cơ hội để chứng tỏ cho đất nước thấy rằng ông vẫn đủ sức khỏe để phục vụ. Màn trình diễn của ông đã làm dấy lên nỗi sợ hãi lan rộng trong các đảng viên Đảng Dân chủ, đồng thời khơi lại cuộc thảo luận về việc liệu Biden có nên từ chức và cho phép người khác tiếp quản Trump hay không.

Ban tranh cử của Biden và Bạch Ốc đều cho biết ông sẽ không đi đâu cả. NY Times cho biết rõ ràng Biden không còn là con người như cách đây 4 năm, gọi ông là “cái bóng của một công chức vĩ đại. Không có lý do gì để đảng mạo hiểm với sự ổn định và an ninh của đất nước bằng cách buộc cử tri phải lựa chọn giữa những khuyết điểm của ông Trump và những khuyết điểm của ông Biden”. Tuy nhiên, nếu Biden không bỏ cuộc, hội đồng biên tập New York Times cho biết họ sẽ vẫn ủng hộ Biden hơn là Trump.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Obama kêu gọi cử tri hôm thứ Sáu ủng hộ Tổng thống Biden vào tháng 11 bất chấp màn tranh luận cà lăm của tổng thống trong cuộc tranh luận đêm trước. “Những đêm tranh luận tồi tệ xảy ra. Hãy tin tôi đi, tôi biết,” Obama đăng trên nền tảng mạng xã hội X. “Nhưng cuộc bầu cử này vẫn là sự lựa chọn giữa một người đã đấu tranh cho người dân cả đời và một người chỉ quan tâm đến bản thân mình. Giữa người nói sự thật; người biết đúng sai và sẽ nói thẳng điều đó với người dân Mỹ - và là người nói dối tận răng vì lợi ích của mình. Đêm qua không thay đổi được điều đó và đó là lý do tại sao có rất nhiều thứ bị đe dọa trong tháng 11,” ông nói thêm, dẫn đường dẫn đến trang web chiến dịch tranh cử của Biden.

Sự ủng hộ của Obama được đưa ra khi một số đảng viên Đảng Dân chủ lo sợ về triển vọng của họ vào tháng 11 sau cuộc tranh luận tối thứ Năm do CNN tổ chức chống lại cựu Tổng thống Trump. Giọng của tổng thống khàn khàn trong suốt 90 phút, việc phát biểu của ông thường xuyên bị gián đoạn và đôi khi ông mất tập trung hoặc cố gắng đưa ra quan điểm của mình một cách rõ ràng.Obama cũng đã bị chỉ trích nặng nề về màn trình diễn của ông trong cuộc tranh luận đầu tiên trong chu kỳ năm 2012 với ứng cử viên Đảng Cộng hòa lúc bấy giờ là Mitt Romney. Cựu tổng thống sau đó đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Các quan chức chiến dịch tranh cử của Bạch Ốc và Biden hôm thứ Sáu đã tìm cách dập tắt mọi quan điểm cho rằng tổng thống sẽ bước sang một bên hoặc bỏ cuộc đua.⦿ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tại một cuộc vận động tranh cử ở Bắc Carolina rằng ông biết mình đang già đi và không thể tranh luận “như trước đây” nhưng khẳng định sẽ không rút lui khỏi cuộc đua tổng thống vì ông tin tưởng bằng “trái tim và tâm hồn” của mình rằng ông có những gì cần thiết để lãnh đạo đất nước."Mọi người ơi, tôi biết tôi không còn trẻ nữa...Tôi không còn bước đi dễ dàng như trước nữa. Tôi không nói chuyện dễ dàng như trước nữa. Tôi không tranh luận giỏi như trước nữa. Nhưng tôi biết những gì tôi biết - Tôi biết cách nói sự thật. Tôi biết cách phân biệt đúng sai. Và tôi biết điều mà hàng triệu người Mỹ biết - khi bạn bị té thì bạn biết đứng dậy,” Biden nói. Bình luận này được đưa ra sau khi một số đảng viên Đảng Dân chủ kêu gọi Biden rời khỏi cuộc đua do thành tích của ông trong cuộc tranh luận với Trump. Biden bị cảm trong đêm tranh luận, nên giọng khàn, và tật cà lăm, nên trả lời không kịp những lời nói dối của Trump.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết tại một sự kiện tranh cử hôm thứ Sáu rằng ông có ý định "đứng lên chống lại những kẻ độc tài như Putin", không giống như "kẻ kia", ám chỉ đối thủ bầu cử của ông, cựu Tổng thống Donald Trump. "Hoa Kỳ không cúi đầu trước ai cả," ông tuyên bố. Biden nói với những người tham dự ở Bắc Carolina rằng nếu ông thắng ở tiểu bang này, ông sẽ giành được một chức vụ nhiệm kỳ khác. Trong số những điều mà Biden hứa sẽ mang lại cho cử tri là đảm bảo an ninh biên giới, loại bỏ "vũ khí chiến tranh" khỏi đường phố, đứng lên bảo vệ phụ nữ và giảm chi phí thuốc men.⦿ ---- Các nhà lập pháp tại Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cấm Bộ Ngoại giao trích dẫn số người chết của Bộ Y tế Gaza trong cuộc chiến Israel-Hamas, với tỷ lệ phiếu 266-144 với 24 phiếu trắng vào thứ Năm. Chỉ có hai đảng viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống lại biện pháp này trong khi 142 đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu tán thành. Biện pháp này được bổ sung như một sửa đổi đối với dự luật phân bổ ngân sách của Bộ Ngoại giao, nếu được ký thành luật, sẽ từ chối việc cơ quan liên bang sử dụng nguồn chính về các trường hợp tử vong của người Palestine trong cuộc xung đột kéo dài 8 tháng.Các hãng thông tấn đã sử dụng số liệu thương vong từ Bộ Y tế Gaza, còn được gọi là Bộ Y tế Palestine, cơ quan đã đưa ra số liệu thống kê hàng ngày trong cuộc xung đột. Tính đến thứ Năm, Bộ này cho biết 37.765 người Palestine đã thiệt mạng và 86.429 người bị thương trong chiến tranh. Israel đã nhiều lần đặt ra câu hỏi về tính chính xác của những con số đó, nhưng Liên hợp quốc đã ủng hộ những số liệu này và Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ đã trích dẫn nó trên trang web của mình.⦿ ---- Việc Tổng thống Biden lắp bắp khàn khàn trong cuộc tranh luận tổng thống hôm thứ Năm đã làm dấy lên mối lo ngại trong đảng Dân chủ về cuộc bầu cử tháng 11. Trong cuộc trò chuyện với báo chí tại tiệm ăn Atlanta Waffle House hôm thứ Sáu, Biden nói rằng ông bị đau họng: “Thật khó để tranh luận về một kẻ nói dối.”Cuộc tranh luận tổng thống thứ hai dự kiến sẽ được ABC tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Một số chuyên gia suy đoán rằng sau cuộc tranh luận hôm thứ Năm, Trump có nhiều khả năng sẽ bỏ qua một cuộc tranh luận khác. Cho đến nay Trump vẫn chưa chỉ ra nhiều dấu hiệu. Cuộc bầu cử tổng thống còn 129 ngày nữa.⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã đưa ra phán quyết có thể hạn chế khả năng của Bộ Tư pháp trong việc truy tố hàng trăm người bị buộc tội trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tòa án ra phán quyết với tỷ số 6-3 nghiêng về bị cáo Joseph Fisher, người bị buộc tội cản trở thủ tục tố tụng chính thức theo Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002. Đa số xác định rằng các cuộc truy tố của Bộ Tư pháp quá rộng, với luật nhằm truy tố tội phạm cổ trắng vì những hành vi như giả mạo bằng chứng vật lý. (Ghi chú: nghĩa là, việc đột nhập và đập phá tòa nhà Quốc Hội không có nghĩa là cản trở thủ tục tố tụng.)“Theo quan điểm của tôi, Tòa án giải thích chính xác [luật] theo quan điểm mà nó đưa ra ngày hôm nay. Tòa án cũng hủy bỏ phán quyết bên dưới và tạm hoãn vụ án này để tiếp tục tố tụng”, Chánh án John Roberts viết trong ý kiến đa số. Cho đến nay, khoảng 350 người đã bị buộc tội theo luật vì vai trò của họ vào ngày 6 tháng 1. Các công tố viên có thể bị buộc phải mở lại một số vụ án, tùy thuộc vào phán quyết cuối cùng của tòa án cấp dưới.Phán quyết hôm thứ Sáu không đề cập cụ thể đến việc Bộ Tư pháp truy tố cựu Tổng thống Donald Trump vì cố gắng sử dụng cái gọi là cử tri giả để chứng nhận cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Tòa án cũng vẫn đang vật lộn với những khẳng định của Trump rằng ông có "quyền miễn tố tuyệt đối" trước các cáo buộc xuất phát từ những nỗ lực bị cáo buộc của ông nhằm lật ngược cuộc tổng tuyển cử năm 2020.⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đến và rời Los Angeles vào thứ Sáu khi bà ghé để vận động tranh cử ở Las Vegas, Utah và Nam California một ngày sau cuộc tranh luận then chốt trong cuộc đua giành chức tổng thống. Harris, người đã ở L.A. cả tuần, dự kiến sẽ bay từ Sân bay Quốc tế Los Angeles vào sáng thứ Sáu đến Las Vegas chỉ vài giờ sau màn tranh luận của Tổng thống Biden với cựu Tổng thống Trump ở Georgia. Harris sẽ phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở Las Vegas vào giữa trưa trước khi bay đến Utah để tham dự một sự kiện tranh cử khác vào chiều thứ Sáu tại Park City, Utah.Harris, cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và Bộ Trưởng Tư Pháp California, dự kiến sẽ trở lại Los Angeles để tham dự một sự kiện tranh cử khác vào tối thứ Sáu. Thông tin chi tiết về sự kiện ở Los Angeles không có sẵn ngay lập tức. Harris hiện có một ngôi nhà ở cộng đồng Brentwood ở Los Angeles. Bà đã đến Los Angeles hôm thứ Hai để tham dự một sự kiện chính trị vào thứ Tư tại cộng đồng Bradbury ở Thung lũng San Gabriel Valley.⦿ ---- Nam Hàn: Một cuộc thăm dò mới cho thấy sự ủng hộ của công chúng Nam Hàn đối với việc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình đã tăng trở lại trong năm nay, với 66% ủng hộ ý tưởng này trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân đang diễn ra từ Bắc Hàn. Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm của Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc (KINU), một tổ chức tư vấn do nhà nước tài trợ, 66% trong số 1.001 người được hỏi cho biết họ "ủng hộ hoặc ủng hộ mạnh mẽ" ý tưởng trang bị vũ khí hạt nhân cho Nam Hàn trừ khi Bắc Hàn từ bỏ tham vọng hạt nhân.Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Nam Hàn trước bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng nào từ miền Bắc. Không có gì đảm bảo về một nhiệm kỳ khác cho Biden vào năm tới, ngày càng nhiều người Nam Hàn nói rằng họ muốn có vũ khí hạt nhân của riêng mình hơn là để Hoa Kỳ đóng quân ở Nam Hàn.⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định hôm thứ Sáu cho phép các thành phố thực thi lệnh cấm những người vô gia cư ngủ ngoài trời vào cùng ngày. Quyết định của Tòa án Tối cao ảnh hưởng lớn đến các thành phố ở Bờ Tây Hoa Kỳ, nơi thiếu chỗ ở và khi số lượng người vô gia cư trong nước ngày càng tăng. Đây là vụ án quan trọng nhất được đưa ra trước tòa án tối cao trong nhiều thập niên về vấn đề này và diễn ra khi ngày càng nhiều người ở Mỹ không có nơi ở cố định.Khoảng 1/3 dân số vô gia cư ở Hoa Kỳ là ở California. Tòa án Tối cao trong quyết định 6-3 đã đảo ngược phán quyết của tòa kháng án có trụ sở tại San Francisco cho rằng lệnh cấm ngủ ngoài trời là hình phạt tàn nhẫn và bất thường. Phán quyết của đa số cho thấy Tu chính án thứ 8 không áp dụng cho lệnh cấm ngủ ngoài trời.⦿ ---- Bộ Tư pháp đã công bố cáo buộc chống lại 193 người trong cuộc trấn áp toàn quốc các chương trình gian lận chăm sóc sức khỏe trị giá hơn 2,75 tỷ USD. Kết quả của chiến dịch kéo dài hai tuần đã được công bố trong cuộc họp báo hôm thứ Năm bởi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, người cho biết 76 bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế được cấp phép khác nằm trong số những người bị cáo buộc cố gắng lừa gạt các chương trình do người đóng thuế tài trợ.Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp cho biết hơn 231 triệu USD tiền mặt, xe sang, vàng và các tài sản khác đã bị tịch thu trong cuộc trấn áp, đồng thời cho biết thêm các âm mưu này đã gây thiệt hại 1,6 tỷ USD. Trong đó có 36 người cũng bị truy tố về tội nộp đơn đòi hơn 1,1 tỷ USD vào các chương trình gian lận y tế từ xa. Trong khi 126 người khác bị buộc tội vì nhiều âm mưu khác nhau với số tiền lên tới hơn 450 đô la khi yêu cầu bồi thường sai cho Medicare.⦿ ---- Đèn sáng ban đêm làm tăng cơ nguy bệnh tiểu đường Loại 2. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, việc tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng vào ban đêm, từ 12:30 giờ sáng đến 6 giờ sáng, có liên quan đến nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường Loại 2 cao hơn. Điều đó có thể là do ánh sáng ảnh hưởng đến kiểu ngủ, điều này rất quan trọng để duy trì độ nhạy insulin khỏe mạnh và lượng đường trong máu ổn định.Nhà nghiên cứu cấp cao Andrew Phillips, phó giáo sư y khoa và sức khỏe cộng đồng tại Đại học Flinders ở Australia, cho biết trong một thông cáo báo chí: “Tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm có thể làm gián đoạn nhịp sinh học của chúng ta, dẫn đến những thay đổi trong việc tiết insulin và chuyển hóa glucose”.⦿ ---- Quận San Bernadino: Một cuộc truy đuổi tốc độ cao đã kết thúc bằng một vụ tông xe dữ dội, khiến 4 nghi phạm chếtg và 2 người vô tội bị thương tại Inland Empire vào sáng thứ Sáu. Cuộc truy đuổi bắt đầu ngay trước 2 giờ sáng khi một cảnh sát Rancho Cucamonga cố gắng ngăn cản một nghi phạm say rượu lái xe, theo người phát ngôn của Cảnh sát Quận San Bernardino xác nhận với KTLA.Chiếc xe không dừng lại và một cuộc truy đuổi xảy ra sau đó cho đến khi nó tông một chiếc xe khác tại Đại lộ North Mountain và Phố 16 Tây ở Upland. Người phát ngôn xác nhận rằng 4 người đàn ông trên chiếc xe nghi phạm đã chết do vụ va chạm. Hai người trên chiếc xe kia đã được chuyển đến bệnh viện địa phương trong tình trạng không rõ.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Fullerton đã bị bắt trong một vụ tông xe rồi bỏ chạy vào tối thứ Ba ở Laguna Beach khiến nhiều người phải nhập viện. Sau khi cảnh sát Laguna Beach điều tra biển số xe, họ đã xác định Rajvir Mann, cư dân Fullerton, là nghi phạm chính. Mann đã bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả trọng tội tông xe rồi bỏ chạy.Màn tông xe rồi chạy xảy ra lúc 8 giờ 30 tối Thứ ba, khi một cảnh sát Laguna Beach đang tuần tra về hướng đông trên đường Laguna Canyon ở Canyon Acres thì thấy một chiếc Mercedes màu đen và một chiếc BMW màu trắng đang lái xe về hướng tây với tốc độ cao. Viên cảnh sát đã kích hoạt đèn khẩn cấp trên cao, quay đầu xe và cố gắng đuổi kịp các xe. Một trong các xe chạy quá tốc độ đã tông vào một xe không liên quan khác, khiến xe này vượt qua dải phân cách giữa, va chạm trực diện với các xe giao thông khác.Các xe nghi phạm đều bỏ trốn khỏi hiện trường. Cả hai làn đường hướng đông đều bị tắc nghẽn trong hơn một giờ. Cấp cứu đưa 4 nạn nhân đến bệnh viện chấn thương gần đó, trong khi 3 bệnh nhân khác được đưa đến bệnh viện địa phương vì bị thương nhẹ. Cảnh sát xác định được chiếc Mercedes trong vòng vài giờ sau vụ tông xe bằng cách sử dụng hệ thống camera toàn thành phố và biết rằng xe đã được đăng bộ bởi một cá nhân ở Fullerton.Sở Cảnh sát Fullerton hỗ trợ kiểm tra nơi ở của chiếc xe. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe bị hư tại địa chỉ của chủ sở hữu đã đăng bộ. Người lái xe và chủ sở hữu đã đăng bộ, được xác định là Mann, đã bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả trọng tội tông xe rồi bỏ chạy.⦿ ---- Đài Loan: Cảnh sát Đài Trung (Taichung) đã tìm thấymất tích tại một khu dân cư địa phương, trong đó có một cặp vợ chồng người Việt bị truy nã vì tội lừa đảo, theo cảnh sát cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Nhóm này, được tìm thấy vào sáng sớm thứ Tư, bao gồm 8 cá nhân từ mỗi quốc gia đã mất tích trong khoảng thời gian từ vài tháng đến hai đến ba năm.Tất cả 16 cá nhân đều bị thẩm vấn sau đó được gửi đến Cơ quan Quản lý Trung tâm Đài Loan thuộc Cơ quan Nhập cư Quốc gia, dựa trên các quy định trong Đạo luật Di trú, theo khu vực bầu cử. Cặp vợ chồng người Việt bị truy nã vì tội lừa đảo sau đó đã được bàn giao cho văn phòng công tố viên quận Đài Trung và quận Nam Đầu (Nantou).⦿ ---- California:gửi thư, cho biết ông rút lui khỏi cuộc đua chức Thị trưởng thị trấn Milpitas (Bắc California). Lá thư ghi lơi Tran giải thích: "Trở thành Thị trưởng Milpitas 3 lần, lần nào cũng giành chiến thắng bằng những trận long trời lở đất ngày càng lớn hơn, là một thành tích mà tôi sẽ luôn biết ơn mãi mãi. Điều đó cũng có ý nghĩa rất lớn khi tôi có thể hỗ trợ và thúc đẩy nhiều ứng cử viên khác vào Tòa thị chính. Tôi đã cống hiến mọi thứ để giúp làm nên lịch sử với nữ Thị trưởng đầu tiên của chúng ta trong 70 năm Thành phố. Trên thực tế, chúng tôi đã có hai nữ Thị trưởng và Phó Thị trưởng đầu tiên trong lịch sử Thành phố.Như đã nói, tôi tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua Thị trưởng lần thứ tư để theo đuổi mục tiêu lâu dài là xây dựng một công ty khởi nghiệp công nghệ toàn cầu. Tôi dự định đi du lịch quốc tế thường xuyên và không thể đảm bảo chất lượng cuộc sống hàng ngày của cư dân tại quê nhà. Khi đặt niềm tin vào Chúa, quyết định này đã được đưa ra một cách rõ ràng và bình yên. Trở thành Thị trưởng đòi hỏi sự cam kết trong sáu năm tới, đây là những năm quý giá mà tôi quyết định dành cho các mục tiêu cá nhân.Tôi đã chứng kiến rất nhiều cái chết trong thời gian ngắn ngủi mới mãn nhiệm của mình, những người bạn chưa đến 40, 45 hoặc 50 tuổi. Điều này đã tác động sâu sắc đến cách tôi tiếp cận những ngày còn lại của cuộc đời mình. Tôi thường thuyết giảng cho người khác hãy thực hiện ước mơ của họ “ngay bây giờ” vì ngày mai không được hứa hẹn... Xin Chúa phù hộ cho Milpitas." Thư ký tên Rich Tran, Thị trưởng thứ 17 của Milpitas.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt, bằng 158% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng nhẹ so với 8,45 triệu lượt của năm 2019. Số liệu từ Tổng cục Thống kê công bố sáng nay cho thấy lượng khách quốc tế đến bằng đường hàng không vẫn chiếm ưu thế với hơn 7,4 triệu lượt khách, tiếp đến là đường bộ với hơn 1,26 triệu lượt. Khách đến bằng đường biển không đáng kể. Lượng khách đến Việt Nam nửa năm đạt 50% mục tiêu đề ra cả năm là 17-18 triệu lượt. Mùa cao điểm du lịch quốc tế của Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 4 nên cuối năm sẽ là thời gian để ngành du lịch bứt phá và tăng tốc.⦿ ---- TIN VN.. Theo báo Đời Sống & Pháp Luật. Sau nhiều ngày bị các YouTuber và TikToker và những người gia đình không quen biết làm phiền, mẹ ông Thích Minh Tuệ đã phải nhập viện điều trị bệnh. Sau khi ông Thích Minh Tuệ về Gia Lai để ẩn tu đã có rất đông người tìm tới nhà cha mẹ ông để chụp ảnh, đảnh lễ ảnh ông và mong có duyên may mắn có thể gặp trực tiếp ông. Chính điều này làm các cụ thân sinh của "ông Thích Minh Tuệ" phải tiếp khách rất nhiều. Chính điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày cũng như sức khoẻ của cha mẹ ông Thích Minh Tuệ. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh mẹ của ông Thích Minh Tuệ phải nhập viện điều trị bệnh khiến nhiều người xôn xao. Ngày 28/6, em trai của ông Thích Minh Tuệ cho biết đang ở trong bệnh viện để chăm sóc mẹ nằm viện. Bên cạnh đó, anh Lê Thìn - em trai của ông Thích Minh Tuệ bày tỏ mong mọi người đừng đổ về thăm nhà nhiều quá vì ông bà đã lớn tuổi và cần phải nghỉ ngơi. Đồng thời, anh này cũng cho biết gia đình không nhận bất cứ phần quà hay tiền bạc nào từ mọi người.⦿ ---- HỎI 1: Dân Mỹ ủng hộ điện mặt trời và gió giảm?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố hôm thứ Năm cho thấy những đảng viên Đảng Cộng hòa lớn tuổi đang làm giảm sự ủng hộ mạnh mẽ của người Mỹ đối với năng lượng tái tạo. Trong khi năng lượng mặt trời và năng lượng gió vẫn còn phổ biến thì sự hỗ trợ cho việc mở rộng chúng đã suy yếu. Vào năm 2020, việc mở rộng năng lượng mặt trời đã nhận được sự ủng hộ của 90% số người được khảo sát; con số đó đã giảm xuống còn 78%. Gió cũng có mức giảm tương tự, từ 83% vào năm 2020 xuống còn 72% hiện nay.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Báo nguy: bệnh van tim nhiều người trưởng thành bị mà không biết?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cảnh báo bệnh van tim phổ biến hơn nhiều ở người lớn tuổi. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng hơn một phần tư số người khỏe mạnh và không có triệu chứng từ 60 tuổi trở lên đã từng mắc bệnh van tim mà trước đó không được phát hiện. Vassilios Vassiliou, giáo sư lâm sàng về tim mạch tại Đại học, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy hơn 28% những người trưởng thành này mắc một số dạng bệnh van tim, mặc dù điều đáng yên tâm là nó chỉ ở mức độ nhẹ trong phần lớn các trường hợp”. Trường Y khoa Norwich của University of East Anglia ở Anh.Chi tiết: