Cô Huh Mi-mi sinh ở Nhật, mang 2 dòng máu Nhật Hàn, đương kim nữ vô địch Judo thế giới, sẽ thi đấu Thế Vận 2024 dưới lá cờ Nam Hàn, vì tâm nguyện của bà ngoại. (Photo: YT)

.

- Bắc California: FBI bố ráp nhà của Sheng Thao (Thị trưởng Oakland), và 2 nhà của gia đình gốc Việt họ Dương, tịch thu nhiều thùng hồ sơ

- Trump hứa, nếu thắng cử, trong ngày đầu tiên, sẽ cấp thẻ xanh cho các sinh viên quốc tế tốt nghiệp cao đẳng 2 năm hay đại học 4 năm ở Mỹ

- Ban tranh cử Biden được 85 triệu USD trong tháng 5, ban tranh cử Trump được 141 triệu USD

- Tỷ phú Timothy Mellon tặng Trump 50 triệu USD để vận động

- Tòa kháng án liên bang bác đơn Steven Bannon xin ở ngoài tù: phải vào tù từ ngày 1/7/2024

- Bà Melinda French Gates (vợ cũ Bill Gates):lần đầu nói thẳng về bầu cử, phải ủng hộ TT Biden tái tranh cử vì Biden sẽ cứu kinh tế Mỹ, bảo vệ phụ nữ và gia đình Mỹ

- Trump tới Wisconsin hù dọa: bầu cho Biden là đưa Mỹ vào Thế Chiến 3

- Thẩm phán liên bang Aileen Cannon đã từ chối đề nghị của 2 thẩm phán cấp cao khuyên nên chuyển vụ xử Trump giấu hồ sơ mật cho Thẩm phán khác

- TQ cảnh báo Liên Âu đừng gây ra "chiến tranh thương mại"

- Nissan Motor đóng cửa nhà máy sản xuất xe hơi tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, TQ

- Bộ Ngoại giao Nam Hàn triệu tập đại sứ Nga, rầy chuyện Putin tới Bắc Hàn liên kết quân sự

- Quân đội Ukraine tấn công 4 nhà máy lọc dầu ở các thành phố Krasnodar, Astrakhan, Tambov và vùng Adygea của Nga.

- Ba Lan truy tố 2 công dân Nga về tội gián điệp,tuyển binh cho Tập đoàn Wagner.

- Thủ tướng Israel nói bị chính phủ Biden tấn công cá nhân. Bạch Ốc nói chính phủ Biden đã tận lực với Netanyahu

- Chính quyền Quốc gia Palestine ca ngợi quyết định của Armenia công nhận nhà nước Palestine

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tố cáo Biden ghìm chuyển giao vũ khí cho Israel

- Ngoại trưởng Mỹ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, bàn ngưng bắn cho Gaza và quản trị hậu chiến

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ phát biểu trước 2 viện Quốc hội Mỹ vào thứ Tư 24/7

- Mỹ OK bán cho Đài Loan drone tự sát: 720 phi đạn Switchblade 300 và 291 phi cơ tự lái ALTIUS 600M-V.

- Nam Hàn bắt giữ 1 tàu chở hàng 2.900 tấn chở than và quặng sắt gần eo biển Triều Tiên

- Nữ vô địch Judo thế giới, sinh ở Nhật, sẽ thi đấu Thế Vận 2024 dưới lá cờ Nam Hàn, vì tâm nguyện của bà ngoại.

- New York: 5 người đeo mặt nạ mang dao, tấn công 2 người sau buổi lễ tốt nghiệp

- Bị cáo buộc kỳ thị phụ nữ, quấy rối, công ty Snapchat Inc. trả 15 triệu USD để thương lượng dù không có lỗi

- Quận Los Angeles: 1 sinh viên đâm chết người, nhưng không bị truy tố, vì tự vệ.

- Quận San Diego: cả thị trấn đau buồn khi 1 bé gái 2 tháng tuổi chết vì bị bỏ quên trên xe dưới trời nắng nóng

- Quận Los Angeles: 1 tay súng bắt 1 con tin, ghìm súng với cảnh sát rồi đầu hàng

- Project88: chính phủ VN dìm tin, đưa thống kê dỏm cho Mỹ để chứng minh VN đã chống nạn buôn người

- TIN VN. Đường dây làm giả 4 triệu cuốn sách giáo khoa.

- HỎI 1: Dò ra một loại gene chống bệnh Alzheimer (suy thoái não bộ)? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Ô nhiễm không khí đã gây ra hơn 8 triệu ca tử vong vào năm 2021 - giết chết hơn 2.000 trẻ nhỏ mỗi ngày? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-21/6/2024) ⦿ ---- Các quan chức cho biết, chính quyền liên bang đã đột kích ngôi nhà của Thị trưởng Oakland Sheng Thao vào sáng sớm thứ Năm như một phần của cuộc điều tra ở California, bao gồm việc khám xét ít nhất hai ngôi nhà khác. Các đặc vụ FBI đã mang những chiếc hộp ra khỏi 80 Maiden Lane, một ngôi nhà bốn phòng ngủ có hồ sơ tài sản liên quan đến thị trưởng nhiệm kỳ đầu tiên, theo tờ San Francisco Chronicle đưa tin. Người phát ngôn của Thảo, Francis Zamora, đã chuyển các câu hỏi tới FBI.

.

“FBI đã tiến hành hoạt động thực thi pháp luật được tòa án ủy quyền trên Maiden Lane ở Oakland sáng nay. Chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin vào lúc này”, một tuyên bố của Cục cho biết. Các đặc vụ cũng tiến hành khám xét khoảng ba dặm về phía nam tại hai ngôi nhà thuộc sở hữu của các thành viên của gia đình họ Dương có ảnh hưởng chính trị và sở hữu công ty tái chế Cal Waste Solutions, tờ Chronicle cho biết. Công ty đã bị điều tra về các khoản đóng góp trong chiến dịch tranh cử cho Thảo và các quan chức thành phố được bầu khác, hãng tin địa phương Oaklandside đưa tin vào năm 2020.

.

Một trong những căn nhà bị khám xét là thuộc sở hữu của Andy Dương và căn nhà còn lại có liên quan đến David và Linda Dương, theo hồ sơ được báo SF Chronicle trích dẫn. Tin nhắn điện thoại và email tìm kiếm bình luận về cuộc đột kích từ các quan chức của Cal Waste Solutions đã không được trả lời ngay lập tức. Không tìm thấy số điện thoại cá nhân của người nhà họ Dương.

.

Thảo, 38 tuổi, đang phải đối mặt với một cuộc bầu cử bãi nhiệm chưa đầy hai năm sau nhiệm kỳ thị trưởng của bà. Văn phòng thư ký thành phố tuần trước đã thông báo cho những người đứng đầu nỗ lực bãi nhiệm rằng họ đã thu thập đủ chữ ký được xác minh để đủ điều kiện bỏ phiếu vào tháng 11. Tội phạm gia tăng và các vấn đề về ngân sách đã thách thức Thảo kể từ khi bà nhậm chức vào tháng 1 năm 2023 sau một thời gian làm việc tại Hội đồng Thành phố Oakland.

.

⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) hôm thứ Sáu đã công bố một tuyên bố, trong đó người phát ngôn cảnh báo rằng nếu các hạn chế nhập cảng do Liên Âu áp đặt có thể gây ra "chiến tranh thương mại" thì đó sẽ là trách nhiệm duy nhất của phía châu Âu. Người phát ngôn lưu ý rằng lợi ích của Trung Quốc là Liên Âu "có thể kết hợp lời nói với hành động của mình", cả hai bên "gặp nhau nửa chừng" và các kênh đối thoại vẫn mở để giải quyết những khác biệt nhằm "tránh xung đột thương mại leo thang ngoài tầm kiểm soát".

.

Bộ nhấn mạnh rằng họ coi việc Liên Âu “áp dụng sâu rộng” 31 hạn chế thương mại và đầu tư đối với Trung Quốc là một dấu hiệu “gây rối loạn nghiêm trọng” ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế và thương mại song phương. "Cách tiếp cận chủ nghĩa bảo hộ điển hình" của Liên Âu đã bị chỉ trích trong tài liệu.

.

⦿ ---- Tập đoàn Nissan Motor đã quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất xe hơi tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, theo Nikkei đưa tin hôm thứ Sáu. Công ty đưa ra quyết định như vậy trong nỗ lực giảm chi phí sau khi doanh số bán hàng sụt giảm. Dữ liệu tiết lộ rằng trong tháng 5, doanh số bán hàng của Nissan tại Hoa Lục đã giảm 2,8% so với cùng kỳ trong bối cảnh giá xe điện (EV) do Trung Quốc sản xuất thấp hơn.

.

Nhà máy ở Thường Châu sản xuất Qashqai, một trong những mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) nổi tiếng nhất của Nissan. Nó sản xuất khoảng 130.000 xe hơi mỗi năm, chiếm hơn 8% tổng sản lượng của công ty tại Trung Quốc. Hoạt động này được cho là sẽ chuyển đến Đại Liên (Dalian) ở tỉnh Liêu Ninh (Liaoning).

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Nam Hàn đã triệu tập đại sứ Nga tại nước này Georgy Zinoviev sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Hàn, theo RIA Novosti đưa tin hôm thứ Sáu. Bộ này đã yêu cầu một cuộc gặp với Zinoviev sau khi Nga và Bắc Hàn ký thỏa thuận hợp tác quân sự, đồng ý giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp một trong số họ bị bên thứ ba tấn công. Nam Hàn trước đó cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp trả thỏa thuận này.

.

.

⦿ ---- Quân đội Ukraine hôm thứ Sáu nói đã tấn công tổng cộng 4 nhà máy lọc dầu ở các thành phố Krasnodar, Astrakhan, Tambov và vùng Adygea của Nga. Quân Ukraine nói đã sử dụng máy bay không người lái để gây ra nhiều cuộc tấn công. “Các lực lượng quốc phòng tiếp tục thực hiện mọi biện pháp nhằm làm suy yếu tiềm năng quân sự và kinh tế của những kẻ chiếm đóng Nga và ngăn chặn hành động xâm lược vũ trang của Nga chống lại Ukraine”, bản tuyên bố viết. Nó cũng lưu ý rằng quân đội Ukraine đã tấn công các trạm radar và trung tâm tình báo vô tuyến điện tử ở các khu vực Bryansk và Crimea.

.

⦿ ---- Các công tố viên Ba Lan hôm thứ Sáu 21/6/2024 cho biết họ đã truy tố hai công dân Nga về tội gián điệp, cáo buộc các cá nhân này là chiến binh của Tập đoàn Wagner. Przemyslaw Nowak, người phát ngôn của Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan, nói: “Các bị cáo tuyển dụng công dân Ba Lan, cũng như người nước ngoài lưu trú trên lãnh thổ Ba Lan, để thực hiện nghĩa vụ quân sự… tại Wagner PMC. Vì mục đích này, ở Krakow và Warsaw”. Hai người đàn ông bị bắt từ tháng 8 năm 2023 với cáo buộc họ đang phát tán nội dung tuyên truyền của Tập đoàn Wagner.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump nói rằng ông muốn cấp thẻ xanh tự động cho sinh viên nước ngoài tốt nghiệp các trường đại học ở Hoa Kỳ, một sự khác biệt hoàn toàn so với luận điệu chống người nhập cư mà Trump thường sử dụng trong chiến dịch tranh cử. Trump đã được hỏi về kế hoạch để các công ty có thể nhập cảng những thứ 'tốt nhất và sáng giá nhất' trong một podcast được ghi hình hôm thứ Tư với các nhà đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư công nghệ có tên là All-In.

.

“Điều tôi muốn làm và sẽ làm là bạn tốt nghiệp một trường đại học, tôi nghĩ bạn nên tự động nhận được thẻ xanh như một phần trong bằng tốt nghiệp của mình để có thể ở lại đất nước này”, Trump nói và thề sẽ giải quyết mối lo ngại này vào ngày đầu tiên nếu Trump tái đắc cử tổng thống, theo AP. "Và điều đó bao gồm cả các trường cao đẳng cơ sở, bất kỳ ai tốt nghiệp đại học (that includes junior colleges [2 năm], too, anybody graduates from a college). Bạn sẽ theo học ở đó hai hoặc bốn năm."

.

Nhập cư là vấn đề nổi bật của Trump trong nỗ lực trở lại Bạch Ốc năm 2024. Đề nghị của Trump về việc cấp thẻ xanh – loại giấy tờ giúp con đường trở thành công dân Hoa Kỳ – cho hàng trăm nghìn sinh viên nước ngoài tốt nghiệp có thể sẽ thể hiện sự mở rộng sâu rộng của hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ, khác hẳn với những thông điệp phổ biến nhất của Trump đối với người nước ngoài.

.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi podcast được đăng, thư ký báo chí chiến dịch tranh cử Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng đề xuất của Trump sẽ "chỉ áp dụng cho những sinh viên tốt nghiệp đại học được kiểm tra kỹ lưỡng nhất, những người sẽ không bao giờ làm cho công nhân Mỹ bị sa thải hay bị giảm lương." Bà nói thêm rằng nó sẽ "loại trừ tất cả những người cộng sản, những người Hồi giáo cực đoan, những người ủng hộ Hamas, những người ghét nước Mỹ." (Nên dè dặt với lời Trump hứa. Năm 2016, Trump hứa sẽ cắt giảm ObamaCare để có bảo hiểm y tế tốt hơn, hứa dựng rào biên giới, và hứa Tổng Thống Mexico sẽ tar3 tiền Mỹ dựng rào biên giới, nhưng rồi cả 3 lời hứa đều không được gì. Chỉ trừ lời hứa giảm thuế cho tỷ phú.)

.

⦿ ---- Ban tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ đã huy động được 85 triệu USD trong tháng 5, một con số thấp hơn so với con số 141 triệu USD của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Ngoài ra, tỷ phú Timothy Mellon đã quyên góp 50 triệu USD cho Super PAC (ủy ban hành động chính trị) ủng hộ Trump.

.

Nhóm của Biden kết thúc tháng với 212 triệu USD trong ngân hàng, trong khi ban tranh cử của Trump từ chối cho biết họ có bao nhiêu tiền vào cuối tháng. Khoảng 53 triệu USD tiền quyên góp được thực hiện cho chiến dịch tranh cử của Trump đã đến trong 24 giờ sau khi Trump bị kết án trong vụ án tiền bịt miệng ở New York.

.

⦿ ---- Timothy Mellon, tỷ phú ẩn dật, người đã ném hàng triệu đô la cho cả Robert F. Kennedy Jr. và Donald Trump trong chu kỳ bầu cử này, cuối cùng đã gợi ý về ứng cử viên ưa thích của ông. Mellon, 81 tuổi, đã góp tặng số tiền khổng lồ 50 triệu USD cho ủy ban Super PAC của Trump, Make America Great Again Inc., một ngày sau khi cựu tổng thống bị kết án trong phiên tòa xét xử bằng tiền bịt miệng vào cuối tháng trước, theo tờ New York Times đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn hồ sơ liên bang.

.

Khoản góp tặng hào phóng đó đã tăng hơn gấp đôi số tiền 34,5 triệu đô la mà PAC có trong tay vào cuối tháng 4 và dường như nó đã có tác động vì gần đây họ tiết lộ rằng họ đã giảm 30 triệu đô la cho các vị trí quảng cáo ở Georgia và Pennsylvania cho ngày Quốc khánh vào đầu tháng Bảy. Tỷ phú Mellon trước đó đã quyên góp 25 triệu USD cho các PAC ủng hộ cả Trump và Kennedy, bóng gió rằng ông ủng hộ cả hai như nhau. Không rõ liệu sự hỗ trợ tài chính của Mellon dành cho Kennedy đã cạn kiệt hay chưa, hay liệu ông có tiếp tục hỗ trợ ứng cử viên độc lập hay không.

.

⦿ ---- Một tòa kháng án liên bang tối thứ Năm 20/6 đã bác bỏ yêu cầu của Steven Bannon xin được ở ngoài nhà tù khi y kháng cáo tội coi thường trát đòi của Quốc hội. Bannon, một nhà phát thanh podcaster cánh hữu và là đồng minh của Trump, sẽ phải vào tù từ ngày 1 tháng 7/2024 sau khi được lệnh phải ngồi tù 4 tháng hồi tháng 10/2023 vì coi thường trát đòi ra làm chứng trong cuộc điều tra của ủy ban tuyển chọn Hạ viện về cuộc bạo loạn 6/1/2021.

.

Đầu tháng 6/2024, nhóm pháp lý của Bannon đã đệ trình kiến ​​nghị yêu cầu hội đồng kháng án gồm ba thẩm phán của Tòa kháng án D.C. hoãn án tù cho y khi y kháng cáo bản án của mình – một yêu cầu mà tòa án đã từ chối hôm thứ Năm trong cuộc bỏ phiếu 2-1. Hội đồng xét xử cho biết trong phán quyết của mình rằng Bannon "biết những gì trát đòi ra khai nhưng cố tình từ chối xuất hiện hoặc xuất trình bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu."

.

⦿ ---- Bà Melinda French Gates cho biết hôm thứ Năm rằng bà ủng hộ Tổng thống Biden trong nỗ lực tái tranh cử của ông, đây là lần đầu tiên bà làm như vậy trong một cuộc bầu cử. “Trước đây, tôi chưa bao giờ ủng hộ một ứng cử viên tổng thống,” nhà từ thiện cho biết trong một bài đăng hôm thứ Năm trên nền tảng xã hội X. “Nhưng cuộc bầu cử năm nay có hậu quả vô cùng to lớn đối với phụ nữ và các gia đình nên lần này, tôi không thể giữ im lặng.”

.

Bà viết: “Phụ nữ xứng đáng có một nhà lãnh đạo quan tâm đến những vấn đề họ gặp phải và cam kết bảo vệ sự an toàn, sức khỏe, sức mạnh kinh tế, quyền sinh sản cũng như khả năng tham gia đầy đủ và tự do của họ vào một nền dân chủ đang hoạt động. Trong cuộc bầu cử này, sự tương phản không thể lớn hơn và số tiền đặt cược không thể cao hơn.”

.

French Gates, vợ cũ của tỷ phú sáng lập Microsoft Bill Gates, cũng liên kết với một bài ý kiến hôm thứ Năm mà bà viết cho CNN, trong đó bà thảo luận về lý do ủng hộ Biden. French Gates nói trên CNN: “Công việc của tôi về bình đẳng giới và sức khỏe toàn cầu thường yêu cầu tôi phải làm việc với các nhà lãnh đạo ở cả hai đảng, vì vậy tôi đã tránh nói chuyện công khai về người mà tôi đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử trước đây. Nhưng năm nay thì khác.”

.

French Gates cũng khẳng định trong phần quan điểm của mình rằng “nhiệm kỳ đầu tiên tại vị của cựu Tổng thống Trump đã gây nguy hiểm cho sức khỏe của phụ nữ, ảnh hưởng đến sự an toàn của họ và cướp đi những quyền tự do thiết yếu của họ”.

.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với người đồng dẫn chương trình “CBS Mornings” Gayle King, French Gates đã tiết lộ ý định bỏ phiếu cho tổng thống hiện tại trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, nói rằng bà “không thể bỏ phiếu cho một người đàn ông tước bỏ quyền sinh sản của phụ nữ và nói rằng những điều ghê tởm mà anh ta nói về phụ nữ.”

.

⦿ ---- Donald Trump hù dọa thêm trong chuyến thăm Racine, Wisconsin, hôm thứ Ba, cảnh báo đám đông rằng đất nước sẽ bị đẩy vào Thế chiến III nếu ông không tái đắc cử vào tháng 11: “Dưới thời Joe Biden, thế giới chìm trong biển lửa, biên giới của chúng ta bị tràn ngập, lạm phát hoành hành, châu Âu hoàn toàn hỗn loạn, Trung Đông bùng nổ, Iran táo bạo, Trung Quốc đang hành quân, và điều tồi tệ nhất, bất tài nhất, vị tổng thống tham nhũng nhất trong lịch sử sẽ kéo chúng ta vào Thế chiến thứ ba." Trump không đưa ra chứng cớ cụ thể nào, trong khi Tổng Thống Biden đã cam kết không đưa lính Mỹ vào các điểm nóng, cụ thể như Ukraine và Gaza.

.

⦿ ---- Theo The New York Times, Thẩm phán liên bang Aileen Cannon đã từ chối đề nghị của hai thẩm phán cấp cao, bao gồm cả chánh án quận của bà, để chuyển vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump cho một thẩm phán khác. Sau khi Cannon, một người được Trump bổ nhiệm, được chỉ định ngẫu nhiên vào vụ án vào tháng 6/2023, chánh án Quận Nam Florida, Cecilia Altanoga, được cho là đã nhiều lần tiếp cận cô để thúc giục cô chuyển vụ án. Theo NY Times, Altanoga và một thẩm phán cấp cao khác lập luận rằng Cannon không nằm gần tòa án Miami, nơi phiên tòa sẽ diễn ra.

Nhà vô địch Judo thế giới Huh Mi-mi.

Việt Nam đã giấu nhiều thông tin

Đường dây làm giả 4 triệu cuốn sách giáo khoa.

Không giống như tòa án Miami, tòa án của Cannon không có phòng an toàn để lưu trữ thông tin mật, thứ được xây dựng bằng chi phí của người nộp thuế. Khi Cannon từ chối hủy bỏ vụ án, Altanoga cũng cho rằng việc Cannon tiếp nhận vụ việc sẽ là “tầm nhìn kém” sau khi cô đưa ra phán quyết gây sốc có lợi cho Trump trong một vụ kiện riêng biệt, nhưng có liên quan đến cuộc đột kích của FBI vào tháng 3, theo tờ NY Times đưa tin. Cannon, người đã tiến hành vụ án kiểu câu giờ và đưa ra nhiều phán quyết có lợi cho Trump, nhưng Altanoga từ chối bình luận với NY Times.⦿ ---- Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) hôm thứ Sáu đã ca ngợi quyết định của Armenia công nhận lãnh thổ này là một nhà nước. Chủ tịch PNA cho biết trong một tuyên bố chia sẻ với giới truyền thông rằng động thái của Armenia "góp phần tích cực vào việc duy trì giải pháp hai nhà nước, vốn đang đối mặt với những thách thức mang tính hệ thống, đồng thời thúc đẩy an ninh, hòa bình và ổn định cho tất cả các bên liên quan". Trong khi đó, Israel đã triệu tập đại sứ Armenia tại nước này để phản đối quyết định của Armenia.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Punchbowl News công bố hôm thứ Sáu rằng việc chỉ trích Hoa Kỳ trì hoãn việc giao vũ khí đã hứa cho Israel khi Israel đang chiến đấu với Hamas là "hoàn toàn cần thiết sau nhiều tháng trò chuyện im lặng không giải quyết được vấn đề." Ông Netanyahu nói rằng ông không thể biết điều gì đang khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối việc giao vũ khí."Nhưng tôi biết rằng đã có sự chậm lại đáng kể trong việc cung cấp các loại vũ khí và đạn dược quan trọng. Tôi không nói về những chiếc F-35 hay F-16 trong nhiều năm qua. Tôi đang nói về những gì đang xảy ra. Điều cần thiết bây giờ là vừa nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Gaza vừa tránh một cuộc chiến ở Lebanon mà nếu không có sự điều chỉnh như vậy, nguy cơ nó bùng phát sẽ ngày càng gia tăng", ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, Netanyahu cũng nhấn mạnh rằng ông "đánh giá cao [các] sự hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được từ Tổng thống Biden và chính quyền Hoa Kỳ cho nỗ lực chiến tranh của chúng tôi ngay từ đầu." Thực tế là, Biden chỉ xin Netanyahu tránh giết thường dân Palestine, và Netanyahu⦿ ---- Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi và Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer để thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và tránh leo thang thêm ở Lebanon. Blinken nhắc lại "cam kết sắt đá" của Hoa Kỳ đối với an ninh của Israel, trước khi thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và đảm bảo thả tất cả con tin, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng viện trợ nhân đạo vào Gaza và lên kế hoạch "quản trị sau xung đột, an ninh và tái thiết." Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh leo thang hơn nữa ở Lebanon và đạt được giải pháp ngoại giao.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm cho biết ông "sẵn sàng chịu đựng các cuộc tấn công cá nhân với điều kiện Israel nhận được từ Hoa Kỳ số đạn dược cần thiết trong cuộc chiến để tồn tại." Ông tuyên bố hôm thứ Ba rằng Mỹ đã từ chối vận chuyển vũ khí tới Israel, điều mà Washington đã nhiều lần bác bỏ.Đầu ngày hôm nay, Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby đã gọi những nhận xét của Netanyahu là “khó hiểu”, cũng như “đáng thất vọng và khó chịu”, chỉ ra rằng “không có quốc gia nào khác [đã] làm nhiều hơn hoặc sẽ tiếp tục làm nhiều hơn Hoa Kỳ để giúp Israel tự vệ trước mối đe dọa từ Hamas và các mối đe dọa khác mà họ đang phải đối mặt trong khu vực."⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson và Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell xác nhận trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào thứ Tư, ngày 24 tháng 7. Netanyahu sẽ phát biểu trong Cuộc họp chung của Hạ viện và Thượng viện, bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Chuyến thăm của ông Netanyahu tới Mỹ diễn ra trong bối cảnh cáo buộc Mỹ từ chối giao vũ khí đã hứa cho Israel, điều mà chính phủ Biden nói vũ khí Mỹ vẫn liên tục viện trợ cho Israel, không trở ngại nào.⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư rằng loại phi đạn bay lượn Switchblade 300 và máy bay không người lái ALTIUS 600M-V mà Đài Loan đặt hàng từ Hoa Kỳ dự kiến sẽ được giao từ bây giờ đến năm 2025. Mỹ hôm thứ Ba đã thông báo cho Quốc hội về việc phê duyệt việc bán quân sự nước ngoài có thể lên tới 720 phi đạn Switchblade 300 và lên tới 291 phi cơ tự lái ALTIUS 600M-V cho Đài Loan. Cả 2 loại đều là drone tự sát.Các máy bay không người lái ước tính trị giá 300 triệu USD, hệ thống tên lửa chống thiết giáp và các thiết bị liên quan, trị giá ước tính 60,2 triệu USD, sẽ là gói bán vũ khí thứ 15 cho Đài Loan dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-Đài Loan Rupert Hammond-Chambers nói với CNA rằng ông tin rằng việc giao hàng sẽ hoàn tất trong 18 tháng tới. Phi đạn bay lượn (loitering munitions) là một loại máy bay không người lái được thiết kế để bay lượn quanh khu vực mục tiêu và sau đó tấn công khu vực đó khi bị phát hiện.⦿ ---- Nam Hàn đã bắt giữ một tàu chở hàng 2.900 tấn gần eo biển Triều Tiên hôm thứ Năm vì nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Triều Tiên. Tàu chở hàng mang cờ nước ngoài, được cho là chở than và quặng sắt cùng 10 thành viên thủy thủ đoàn, đang trên đường từ Nga đến Trung Quốc, có lẽ là qua Triều Tiên, thì bị bắt giữ. Con tàu hiện đang neo đậu tại một khu neo đậu ở Busan (của Nam Hàn) trên bờ biển phía đông nam của Nam Hàn.Vào cuối tháng 3, một tàu chở hàng 3.000 tấn khác, DEYI, đang hướng tới Vladivostok, Nga, đã bị bắt giữ ở vùng biển ngoài khơi Yeosu, dọc theo bờ biển phía nam, với những nghi ngờ tương tự. Con tàu hiện cũng đang neo đậu tại cảng Busan, cùng với thuyền trưởng và các thủy thủ đoàn khác trên tàu.⦿ ---- Nhà vô địch Judo thế giới, sinh ở Nhật, sẽ thi đấu Thế Vận 2024 dưới lá cờ Nam Hàn, vì tâm nguyện của bà ngoại. Nhà vô địch Judo thế giới Huh Mi-mi sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản nhưng cô sẽ đại diện cho Nam Hàn tại Thế vận hội Paris vào tháng tới để thực hiện tâm nguyện của người bà quá cố. Hồi 3 năm trước, cô Huh, có mẹ là người Nhật và bố là người Nam Hàn, đã từ bỏ quốc tịch Nhật Bản và chuyển đến Nam Hàn để luyện tập thêm. Vào thời điểm đó, cô hầu như không nói được tiếng Hàn nào.Huh, người giành chức vô địch thế giới vào tháng 5 ở hạng cân -57kg, chỉ sau khi chuyển đến Nam Hàn mới phát hiện ra rằng cô là hậu duệ của Heo Seok, một nhà hoạt động độc lập đã bị lính Nhật bỏ tù và chết năm 1920 khi ông chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản trên bán đảo Đại Hàn.“Tôi rất ngạc nhiên và điều đó khiến tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa”, Huh, 21 tuổi, nói với AFP tại Trung tâm Đào tạo Quốc gia Jincheon phía nam Seoul. Nhưng động lực lớn nhất của cô chính là người bà quá cố “rất tốt bụng”. Bà cụ là một nhân vật chủ chốt trong cộng đồng người Hàn Quốc sống ở Nhật Bản và nói với Huh rằng cụ bà muốn cháu gái thi đấu cho Nam Hàn nếu cô Huh tham dự Thế vận hội 2024.“Tôi thi đấu cho Nam Hàn vì những gì bà tôi đã nói với tôi và điều đó vẫn khiến tôi nhớ đến bà”, Huh nói. Cô Huh phân chia thời gian của mình giữa Đại học Waseda ở Tokyo (Nhật Bản), nơi cô theo học ngành khoa học thể thao và trung tâm đào tạo các vận động viên Nam Hàn xuất sắc nhất tại Nam Hàn. Cô là một siêu sao đang lên ở Nam Hàn, nơi môn võ Judo rất phổ biến nhưng quốc gia này đã không giành được huy chương vàng Olympic nữ ở môn thể thao này kể từ năm 1996.⦿ ---- New York: Các quan chức nhà trường cho biết, 5 người đàn ông đeo mặt nạ đã tấn công 2 người sau buổi lễ tốt nghiệp ở New York hôm thứ Tư. Vụ tấn công xảy ra sau 4 giờ chiều Thứ Tư bên ngoài Khu liên hợp Triển lãm và Thể thao David S. Mack ở Long Island sau khi hoàn thành buổi lễ vinh danh các học sinh tốt nghiệp từ Học viện Academy Charter Schools. Những kẻ tấn công đeo mặt nạ nhắm vào một người lớn tham dự buổi lễ. Cảnh sát nói, vụ này có vẻ liên quan đến tranh chấp trong gia đình và cho biết thêm người lớn bị chém vào chân trong khi một học sinh bị chém vào tai. Cả hai đều được chuyển đến bệnh viện khu vực để điều trị.⦿ ---- Công ty Snapchat Inc. sẽ trả 15 triệu USD để thương lượng vụ kiện do cơ quan dân quyền California đưa ra, cáo buộc công ty phân biệt đối xử với nhân viên nữ, không ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trả thù những phụ nữ khiếu nại. Vụ dàn xếp với Snapchat Inc., công ty sở hữu ứng dụng tin nhắn biến mất phổ biến cùng tên, bao gồm những phụ nữ làm việc cho công ty ở California từ năm 2014 đến năm 2024, theo Bộ Dân quyền California công bố hôm thứ Tư. Việc giải quyết phải được sự chấp thuận của tòa án.Thỏa thuận này giải quyết cuộc điều tra kéo dài hơn ba năm về cáo buộc rằng công ty có trụ sở tại Santa Monica, California này đã phân biệt đối xử với nhân viên nữ khi trả lương và thăng chức. Phần lớn số tiền dàn xếp sẽ dành cho những nhân viên bị phân biệt đối xử tại Snapchat Inc. Snapchat Inc. cho biết họ không đồng ý với cáo buộc nhưng họ đã quyết định thương lượng để tránh kiện tụng tốn kém và kéo dài, vì "Snap không có bất kỳ vấn đề nào về công bằng, phân biệt đối xử, quấy rối hoặc trả thù có hệ thống đối với phụ nữ.”Snapchat Inc. đã tăng từ 250 nhân viên vào năm 2015 lên hơn 5.000 vào năm 2022. Đặc biệt, phụ nữ trong vai trò kỹ sư, chiếm khoảng 70% lực lượng lao động của Snap, đã gặp phải rào cản khi cố gắng thăng tiến từ các vị trí cấp thấp, theo đơn khiếu nại. Bộ dân quyền California cũng cho biết trong vụ kiện rằng phụ nữ bị quấy rối tình dục và khi lên tiếng, họ phải đối mặt với sự trả thù bao gồm đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu cực và sa thải.⦿ ---- Quận Los Angeles: Đâm chết người, nhưng không bị truy tố, vì tự vệ. Theo Biện lý Quận Los Angeles George Gascón, sinh viên USC đâm chết một người đàn ông được cho là đột nhập vào 1 chiếc xe trên Greek Row sẽ không phải đối mặt với cáo buộc. Ivan Gallegos, 19 tuổi, bị bắt sau cuộc đối đầu với Xavier Cerf, 27 tuổi, vào khoảng 8:15 tối. Thứ Hai tại West 28th Street.Gallegos và hai người bạn đang đi bộ trên phố thì phát hiện Cerf, người vô gia cư, được cho là đã đột nhập vào một chiếc xe và khi họ đối mặt với anh ta, một cuộc xung đột đã bắt đầu, theo Los Angeles Times. Gallegos ở lại hiện trường và hợp tác với cảnh sát. Gallegos tuyên bố anh ta hành động để tự vệ, theo Gascón lặp lại trong một tuyên bố.⦿ ---- Quận San Diego: Người dân ở khu vực East County đang phải đối mặt với cái chết bi thảm của một đứa trẻ 2 tháng tuổi bị bỏ quên trong xe hơi vài giờ vào tuần trước. Cảnh sát San Diego đang điều tra cái chết của đứa trẻ, xảy ra vào ngày 13 tháng 6 tại Santee. NBC 7 đã nói chuyện ngắn gọn với người cha quẫn trí, người đã từ chối phỏng vấn.Cảnh sát San Diego cho biết cảnh sát đã trả lời cuộc gọi 911 vào đầu ngày 13 tháng 6 và phát hiện bé gái không phản hồi trong một chiếc SUV bên ngoài một ngôi nhà. Các nhà điều tra cho biết đứa trẻ sơ sinh đã bị bỏ quên trong xe nóng nực trong vài giờ. Người hàng xóm nói: “Tôi không thể hiểu được việc để quên một em bé 2 tháng tuổi trong xe. Chúng tôi đã thấy điều đó xảy ra hàng năm, chúng tôi thấy một đứa trẻ mất mạng”.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một tay súng đã đầu hàng vào sáng thứ Năm sau khi bắt giữ một con tin trong vài giờ qua đêm tại một khu dân cư ở Long Beach. Đối đầu khởi sự khi người đàn ông có vũ trang chạy vào một căn hộ gần Đại lộ Gaviota và Phố First Street. Cảnh sát tới vào khoảng 10 giờ tối Thứ Tư vì có báo cáo về một người đàn ông có súng trong khu phố.Nhiều giờ căng thẳng trôi qua khi tay súng vẫn ở trong nhà cùng một người dân. Lính SWAT và các nhà đàm phán con tin đã có mặt tại hiện trường. Tay súng đã đầu hàng vào sáng thứ Năm sau đó. Con tin không bị thương. Thông tin chi tiết chưa đưa ra.⦿ ---- Bản tin Reuters viết rằng một hồ sơ mật cho thấy chính phủliên hệ tới các trường hợp bị cho là buôn người. Một nhóm vận động cho biết hôm thứ Năm rằng Việt Nam đã chỉ đạo các quan chức của mình giữ kín thông tin đối với Mỹ để tô vẽ những nỗ lực của VN trong việc giải quyết nạn buôn người theo hướng tốt đẹp hơn.Nhóm nhân quyền Project88 đưa ra cáo buộc dựa trên các tài liệu chính thức của Việt Nam mà họ cho biết họ đã thu được. Reuters đã xem xét bản dịch của các tài liệu do nhóm cung cấp nhưng không thể xác nhận độc lập tính xác thực của chúng. Project88, tập trung vào nhân quyền ở Việt Nam, cáo buộc VN đưa ra thông tin sai lệch và cố gắng che đậy các vụ buôn người liên quan đến quan chức khi liên lạc với các quan chức Hoa Kỳ về báo cáo về Buôn bán người (TIP) của Bộ Ngoại giao.Nhóm đã công bố một báo cáo về những phát hiện của mình hôm thứ Năm, kêu gọi Washington hành động trong báo cáo TIP sắp tới của mình. Bộ Ngoại giao Việt Nam và đại sứ quán tại Washington đã không trả lời email của Reuters yêu cầu bình luận về những tuyên bố này. Chính phủ trước đây cho biết họ coi trọng nạn buôn người và trừng phạt những kẻ buôn người.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Một nhóm nghi phạm trong ba năm đã tổ chức sản xuất, buôn bán hơn 4 triệu cuốn sách giáo khoa giả. Ngày 21/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Đà Nẵng) cho biết đường dây do Nguyễn Trung Luật, 43 tuổi và Phạm Ngọc Quang, 47 tuổi, cùng trú TP HCM, cầm đầu. Trong đó, Quang là Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Quảng cáo Quang Thắng. Theo điều tra, đầu năm 2022, Luật bàn với Quang sản xuất sách giả của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cùng một số nhà xuất bản khác. Luật cung cấp giấy, đặt số lượng để tổ chức in sách giả tại hai xưởng của Quang.⦿ ---- HỎI 1: Dò ra một loại gene chống bệnh Alzheimer (suy thoái não bộ)?ĐÁP 1: Đúng thế. Di truyền học của một gia đình Colombia đang cho thấy một loại gen có thể giúp bảo vệ con người khỏi sự tàn phá của bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu cho biết khoảng 1.200 trong số 6.000 thành viên trong gia đình mang một biến thể di truyền gọi là "đột biến Paisa", khiến họ mắc bệnh Alzheimer sớm.Nhưng 28 thành viên trong gia đình có đột biến Paisa đã tránh được bệnh Alzheimer sớm, rõ ràng là vì họ mang một gen khác giúp bảo vệ chống lại bệnh thoái hóa não, theo các nhà nghiên cứu báo cáo hôm thứ Năm trên Tạp chí Y học New England Journal of Medicine. Các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu này đưa ra bằng chứng đầu tiên cho thấy việc có gen khác - được gọi là "biến thể Christchurch" - có thể mang lại sự bảo vệ nhất định chống lại bệnh Alzheimer di truyền.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Ô nhiễm không khí đã gây ra hơn 8 triệu ca tử vong vào năm 2021 - giết chết hơn 2.000 trẻ nhỏ mỗi ngày?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy ô nhiễm không khí đã gây ra hơn 8 triệu ca tử vong vào năm 2021 - giết chết hơn 2.000 trẻ nhỏ mỗi ngày. Báo cáo của Viện Hiệu ứng Sức khỏe (Health Effects Institute) cho thấy tác động của ô nhiễm không khí rất không tương xứng, trẻ em ở các nước thu nhập thấp và trung bình có nhiều khả năng bị ảnh hưởng hơn. Nghiên cứu cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu đang làm chất lượng không khí trở nên tồi tệ hơn, với hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng kéo dài tàn phá những khu rừng từng phát triển mạnh và khiến không khí tràn ngập các hạt bụi mịn.Chi tiết: