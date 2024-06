Hủy Bỏ Các Cáo Buộc Với 30 Sinh Viên Đại Học Columbia Đã Biểu Tình Ủng Hộ Palestine

Lực lượng cảnh sát ập vào tòa nhà Hamilton Hall của trường Columbia tối ngày 30/4/2024. (Nguồn:YouTube)

NEW YORK – Hôm thứ Năm (20/6), trong một phiên tòa tại Tòa án Hình sự Manhattan, các công tố viên cho biết đã hủy bỏ tất cả các cáo buộc hình sự đối với hàng chục sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt tại Đại học Columbia hồi tháng 4, theo Reuters.

Trước đó bảy tuần, một số sinh viên đã chiếm giữ một tòa nhà tại Đại học Columbia để biểu tình ủng hộ Palestine, nhà trường đã phải gọi cảnh sát đến giải quyết.

Khoảng 8:00 tối ngày 30/4/2024, hàng trăm cảnh sát có vũ trang đã bắt giữ 46 người biểu tình trong tòa nhà Hamilton Hall của trường Columbia, đồng thời giải tỏa một khu lều trại gần đó. Khu lều trại này được cho là đã truyền cảm hứng các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở các trường đại học trên khắp thế giới. Trong số 46 người bị bắt, có ít nhất 9 người bị thương.

Ban đầu, tất cả 46 người này bị buộc tội xâm phạm trái phép cấp độ ba, là một khinh tội.

Trong phiên tòa hôm thứ Năm, công tố viên Stephen Millan của Văn phòng Công tố Quận Manhattan cho biết văn phòng của ông sẽ không truy tố 30 người biểu tình là sinh viên của Đại học Columbia vào thời điểm bị bắt, cũng như hai nhân viên của trường, vì thiếu bằng chứng và cũng vì công tố viên có quyền quyết định không truy tố. Một vụ kiện liên quan đến một sinh viên khác cũng đã bị hủy bỏ hồi đầu tháng.

Millan giải thích rằng những người biểu tình đã mang khẩu trang và che camera giám sát, nên không có đủ bằng chứng để chứng minh cụ thể ai đã phá hoại tài sản nào hoặc gây thương tích cho ai. Ông cũng lưu ý là không có cảnh sát nào bị thương trong các vụ bắt giữ. Không ai trong số các sinh viên bị bắt có tiền án hình sự, và tất cả đều phải đối mặt với các hình thức kỷ luật của trường Columbia, bao gồm buộc nghỉ học tạm thời và đuổi học.

Thẩm phán Kevin McGrath tuyên bố trong phòng xử án: “Tất cả các vụ án đối với những người biểu tình là sinh viên Columbia và nhân viên của trường đều được hủy bỏ, và tất cả hổ sơ về những cáo buộc này sẽ bị niêm phong.”

Tuy nhiên, các công tố viên không hủy bỏ tất cả các cáo buộc xâm phạm trái phép đối với 13 bị cáo khác, bao gồm cả sinh viên và cựu sinh viên của trường Columbia.

Văn phòng Công tố viên đã đưa ra đề nghị ACD (Adjournment in Contemplation of Dismissal) cho 13 bị cáo này. Theo một quy định trong luật pháp New York, khi bị cáo của một vụ kiện chấp nhận đề nghị ACD, nếu họ không bị bắt vì bất kỳ tội danh nào khác trong 6 tháng tiếp theo, vụ án đó sẽ được hủy bỏ và niêm phong mọi hồ sơ.

Tuy nhiên, tất cả 13 người đều từ chối đề nghị ACD thông qua luật sư của họ. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25/7, lúc đó các công tố viên sẽ quyết định có muốn tiến hành một phiên tòa xét xử các cáo buộc hay không. Một người biểu tình khác đã chấp nhận đề nghị ACD của các công tố viên hồi đầu tháng 6.

Các công tố viên cho biết họ chỉ muốn truy tố một trong số 46 người biểu tình bị bắt. Đó là James Carlson, một người không có liên quan gì đến trường Columbia. Carlson bị buộc tội phá hoại tài sản và phóng hỏa vì đã đốt cờ Israel trước khi chiếm giữ tòa nhà của trường, rồi còn làm hư một camera giám sát của cảnh sát khi bị bắt giữ trong nhà giam. Carlson đã xuất hiện tại tòa án cùng với luật sư của mình, và cho biết sẽ chống lại vụ truy tố này.