Đem Tôn Giáo Vô Học Đường?

Đất nước này thành hình từ những người chạy trốn sự đàn áp tôn giáo giữa các giáo phái Thiên chúa giáo khác nhau. Do vậy, Đệ nhất Tu chính án buộc rằng: “Quốc hội không được ra luật liên quan đến việc thiết lập một tôn giáo, hay cấm đoán quyền tự do thực hành một tôn giáo nào;…” (nguyênvăn: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof;…”). Điều đó nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho tín đồ của mọi tôn giáo và ngăn cấm sự hình thành một nhà nước thần quyền.