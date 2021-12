Chanting Mantras - Trì Chú

Trong Phật giáo, Thần Chú là một câu nói hay âm tiết linh thiêng có tác dụng thần bí. Thần chú chứa nhiều âm tiết không hiểu nghĩa. Trì Chú tức lập đi lập lại liên tục từ trăm lần trở lên. Trì chú không chủ động cũng không thụ động; nó là một sự tiếp thu cảm hứng.

In Buddhism, a mantra is a sacred utterance believed to have mystical value. Mantras are not meant to be understood. Mantras are often chanted repetitively over one hundred times. Chanting is neither active nor passive; it’s receptive.

Laura Thuy-Loan Nguyen, Ph.D.

