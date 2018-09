Google Giúp TQ Truy Tìm Số Di Động Của Khách Hàng

Khoảng giữa tháng 09/2018, theo trang The Intercept, Google đang giúp các quan chức Trung Quốc giám sát công dân bằng cách phát triển công cụ tìm kiếm mới có tên là Dragonfly, cho phép liên kết số điện thoại người dùng với các tìm kiếm mà họ thực hiện trên Internet.Nhờ đó, chính phủ Trung Quốc có thể theo dõi hành vi của người dân và kiểm duyệt nội dung dễ dàng hơn. Những năm trở lại đây, Trung Quốc đã chặn truy cập với các trang mạng xã hội lớn trên thế giới và kiểm duyệt các blog, trang web nghiêm ngặt hơn.The Intercept cho biết, hiện công cụ tìm kiếm chỉ có thể hoạt động trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Ngoài việc cho phép chính phủ kiểm duyệt nội dung và giám sát người dùng, nó cũng loại bỏ kết quả tìm kiếm của những chủ đề "nhạy cảm". Hiện Google chưa có bất kỳ xác nhận nào về thông tin.Phát ngôn viên Google trả lời phỏng vấn trang Fortune: “Những năm qua, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều để giúp người dùng tại Trung Quốc, từ việc phát triển các ứng dụng dành cho thiết bị di động như Google Translate, Files Go đến các phần mềm hỗ trợ lập trình viên. Nhưng công cụ tìm kiếm vẫn chỉ đang dừng ở bước phát triển. Phải rất lâu nữa nó mới thực sự sẵn sàng đưa vào ứng dụng tại Trung Quốc.”Thay vì tiếp tục để Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cung cấp dữ liệu trực tuyến về chất lượng không khí, thời tiết... Trung Quốc muốn Dragonfly sử dụng các nguồn dữ liệu của chính nước họ - mà theo The Intercept là không đáng tin cậy.Tháng 08/2018, 7 nhân viên cấp cao của Google đã quyết định rời công ty do những bất đồng với dự án phát triển Dragonfly. Hơn 1,700 nhân viên của Google đã ký vào một lá thư yêu cầu lãnh đạo công ty cung cấp thêm thông tin về công cụ tìm kiếm mới.Google đang có kế hoạch tái đầu tư vào thị trường công cụ tìm kiếm ở Trung Quốc, một trong số đó là phát triển sao cho không vi phạm luật kiểm duyệt nghiêm ngặt tại đây. Ngoài ra, việc đặt văn phòng và trung tâm dữ liệu mới ở Trung Quốc cũng là thách thức lớn đối với những nhà điều hành.Hiện trụ sở Google ở Hong Kong vẫn đang vận hành một công cụ tìm kiếm cho phép truy cập các nội dung bị chặn ở Trung Quốc. Google đã phải dừng các hoạt động thương mại tại Trung Quốc vào năm 2010 vì nhiều lý do. Đến tháng 09/2018, cả Google và Facebook đều đang nỗ lực để quay trở lại thị trường Trung Quốc bằng cách từng bước đáp ứng các yêu cầu của chính quyền nước này.Nguoivietphone.com.