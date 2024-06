Tổng Thống Nga Putin sẽ thăm VN hai ngày trong tuần này. VN giải thích: đón Putin vì "đồng quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế." (Photo: YT)

- Putin thăm VN 2 ngày trong tuần này, bàn về thương mại, bán vũ khí, tiền chi trả, mỏ dầu Biển Đông. Mỹ chỉ trích VN.

- VN: đón Putin vì "đồng quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế."

- Putin sẽ thăm Bắc Hàn vào thứ Ba 18/6 và thứ Tư 19/6/2024

- Nga: nếu Ukriane không chịu hòa đàm với điều kiện mất 4 tỉnh, tương lai sẽ có điều kiện khó hơn

- NATO đang bàn triển khai thêm vũ khí hạt nhân lên dàn, sẵn sàng tác chiến chống Nga và TQ

- NATO: đã sẵn sàng 500.000 chiến binh để tác chiến chống Nga.

- Chiến dịch quân sự Mỹ: dùng hàng trăm tài khoản mạng xã hội để bôi nhọ Sinovac (vắc-xin ngừa vi-rút Corona của TQ)

- Biển Đông: Philippines lên án tàu TQ đã gây rối tàu Philippines

- Ban tranh cử Biden quảng cáo: "Tư cách [Trump] có vấn đề" vì bị tòa kết án 34 tội hình sự

- Đệ nhất phu nhân Jill Biden nói về việc Hunter Biden bị tòa xử có tội 3 tội danh: tuần lễ khó khăn đối với gia đình tôi.

- Trump thăm Detroit, hội nghị bàn tròn tại nhà thờ của người da đen, nhưng tham dự phần lớn là dân da trắng

- Gaza: 37.347 người Palestine chết, 85.372 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10. Và 193 viên chức UNRWA bị giết

- AP: chiến dịch trên không và trên bộ của Israel ở Gaza đã giết chết toàn bộ nhiều gia tộc người Palestine.

- Thủ tướng Israel giải tán nội các chiến tranh

- Biden: đang làm “mọi thứ có thể để chấm dứt chiến tranh” giữa Israel và Hamas, để cứu tất cả con tin, hướng tới giải pháp hai nhà nước

- Israel dội bom trại tị nạn Bureij ở trung tâm Gaza, giết chết 9 người Palestine, trong đó có 5 trẻ em

- Nga kêu gọi UNESCO lên án vụ quân Ukraine tấn công, làm chết phóng viên ảnh chiến tranh người Nga Nikita Tsitsagi.

- Nhóm 10 thành phố có giá nhà cao ngất trời: 1. Hồng Kông. 2. Sydney. 3. Vancouver, British Columbia. 4. San Jose, CA. 5. Los Angeles, CA. 6. Honolulu, HI. 7. Melbourne, Úc. 8. San Francisco; huề với Adelaide, Úc. 10. thành phố San Diego, CA.

- Các thành phố giá nhà rẻ nhất: 1. Pittsburgh, PA. 2. Rochester, NY huề với St. Louis, MI. 4. Cleveland, OH. 5. Edmonton, Canada. huề Buffalo, NY. Detroit, MI huề Oklahoma City, OK. 9. Cincinnati, OH. huề Louisville, KY.

- Vào tiệm ăn, tệ hại nhất là 1. Khách nói rằng họ sẽ không trả tiền cho món ăn họ không thích nhưng đã ăn (90%). 2. Khách cho con cái tự do đi lại trong tiệm (90%). 3. Khách tranh luận về giá thực đơn với nhân viên (84%).

- AAA: Giá xăng ở Mỹ bắt đầu giảm,trung bình toàn quốc là 3,44 USD, giảm gần 10 xu so với tuần trước.

- Quận Los Angeles: Mẹ lui xe RV, đụng chết con mình, bé gái 2 tuổi

- Quận Cam: Một phụ nữ bắn 2 ông, làm 1 chết và 1 bị thương, đã bị bắt

- HỎI 1: Nông dân Mỹ tự tử tăng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chi tiêu chăm sóc sức khỏe hàng năm ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ đạt 7,7 nghìn tỷ USD vào năm 203? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-17/6/2024) ⦿ ---- Putin sẽ thăm VN hai ngày trong tuần này, bàn về kinh tế, thương mại, mua bán vũ khí, tiền chi trả, mỏ dầu Biển Đông. Mỹ chỉ trích VN. Bản tin Reuters ghi nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Hà Nội trong tuần này, theo truyền thông nhà nước VN và Nga cho biết hôm thứ Hai, nêu bật lòng trung thành của CSVN đối với Nga và gây ra sự chỉ trích từ Hoa Kỳ. Chuyến thăm diễn ra sau khi Hà Nội tránh dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào cuối tuần trước trong khi cử Thứ trưởng Ngoại giao tới cuộc họp BRICS ở Nga vào đầu tuần trước.

.

Các quan chức cho biết Putin, người mới tuyên thệ nhậm chức lần thứ năm chỉ hơn một tháng trước, dự kiến ​​sẽ gặp tân chủ tịch nước Việt Nam, Tô Lâm, và các nhà lãnh đạo khác trong chuyến thăm hai ngày tới Hà Nội vào thứ Tư 19/6 và thứ Năm 20/6/2024.

.

Hoa Kỳ, quốc gia đã nâng cấp quan hệ với Hà Nội vào năm ngoái và là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, đã phản ứng gay gắt. Người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói với Reuters khi được hỏi về tác động của chuyến thăm đối với mối quan hệ với Hoa Kỳ: “Không quốc gia nào nên tạo cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta và mặt khác cho phép ông ta bình thường hóa hành vi tàn bạo của mình”.

.

Người phát ngôn nói thêm: “Nếu Putin có thể đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế trắng trợn của Nga”, đề cập đến cuộc xâm lược Ukraine mà Putin phát động vào tháng 2/2022. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận [từ Reuters]. Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tạiThe Hague đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga vào tháng 3/2023 với cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine. [Nhưng 3 nước] Việt Nam, Nga và Mỹ không phải là thành viên của ICC.

.

Liên Âu, một đối tác kinh tế quan trọng khác của Việt Nam, không bình luận trước chuyến thăm, nhưng bày tỏ sự không hài lòng hồi tháng trước về quyết định của Hà Nội trì hoãn cuộc gặp với đặc phái viên Liên Âu về lệnh trừng phạt Nga - một sự chậm trễ mà các quan chức liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Putin.



Theo quan điểm của Hà Nội, chuyến thăm nhằm "chứng minh rằng Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, không thiên vị bất kỳ cường quốc nào", theo lời Ian Storey, thành viên cấp cao tại Viện ISEAS-Yusof Ishak Institute có trụ sở tại Singapore, sau khi VN đón Tổng Thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Nước TQ Tập Cận Bình trong những tháng gần đây.

.

Hai quan chức ẩn danh nói với Reuters rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam kể từ năm 2017 và là lần thứ năm tính chung, Putin dự kiến ​​sẽ công bố các thỏa thuận trong các lĩnh vực bao gồm thương mại, đầu tư, công nghệ và giáo dục, mặc dù điều đó có thể thay đổi. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể sẽ tập trung vào các vấn đề nhạy cảm hơn. Những cuộc đàm phán đó sẽ bao gồm vũ khí mà trước đây Nga là nhà cung cấp hàng đầu cho Việt Nam; năng lượng, với các công ty Nga hoạt động tại các mỏ khí đốt và dầu mỏ của Việt Nam tại các khu vực Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền; và tiển chi trả, vì hai nước VN và Nga gặp khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch vì các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các ngân hàng Nga, theo một quan chức cho biết.

.

Không rõ liệu thông báo về các chủ đề này có sẽ được đưa ra hay không. Carl Thayer, chuyên gia cấp cao về an ninh Việt Nam tại Học viện Lực lượng Quốc phòng Úc ở Canberra, cho biết: “Các vấn đề chính liên quan đến việc củng cố các mối quan hệ kinh tế và thương mại, bao gồm cả việc bán vũ khí”. Putin và các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể sẽ đồng ý thực hiện các giao dịch tiền tệ bằng đồng rúp thông qua hệ thống ngân hàng để có thể thanh toán hàng hóa và dịch vụ, theo lời ông nói.

.

⦿ ---- VN lên tiếng: VN đón Putin vì "đồng quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế." Theo Báo Thế Giới & VN (từ Hà Nội): "Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao ngày 17/6, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19-20/6... Năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống chiến lược và hiệu quả. Bên cạnh việc tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Liên doanh Vietsovpetro đến năm 2030, các Tập đoàn dầu khí lớn của Nga như Gazprom và Zarubezneft đang triển khai nhiều dự án tại thềm lục địa Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp dầu khí hai nước đang xem xét, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như điện khí, năng lượng tái tạo…

.

Hai Bên đồng quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ARF, CICA...Việt Nam và Nga ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002 và hoan nghênh các nỗ lực sớm thông qua Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông…" (Đoạn vừa dẫn từ báo VN có thể nêu câu hỏi: có phải VN ủng hộ Nga xâm chiếm Ukraine?)

.

⦿ ---- Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Bắc Hàn vào thứ Ba 18/6 và thứ Tư 19/6/2024, một chuyến đi hiếm hoi nhấn mạnh mối quan hệ đối tác đang phát triển của Nga với Bắc Hàn, quốc gia có vũ khí hạt nhân ẩn dật này. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã gửi lời mời Putin trong chuyến thăm vùng Viễn Đông của Nga hồi tháng 9/2023. Lần cuối cùng Putin đến thăm Bình Nhưỡng là vào tháng 7/2000. Washington cho biết Bắc Hàn đã cung cấp vũ khí cho Nga để giúp Nga chiến đấu ở Ukraine, mặc dù Bắc Hàn nhiều lần phủ nhận điều này.

.

⦿ ---- Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga, Sergei Naryshkin, hôm thứ Hai cho biết các điều kiện trong tương lai cho một hòa ước với Ukraine sẽ nghiêm ngặt hơn nếu Kiev từ chối đề xuất mới nhất của Tổng thống Vladimir Putin. Naryshkin nói trong một cuộc phỏng vấn với Tass: “Các điều kiện tiếp theo, để có thể đạt được hòa bình và một số loại thỏa thuận hòa bình được ký kết, sẽ khó khăn và cứng rắn hơn đối với Ukraine”.

.

Tuần trước, Putin đã đưa ra những đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine. Phát biểu tại Bộ Ngoại giao Nga, Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng điều này phụ thuộc vào việc Ukraine rút quân hoàn toàn ra khỏi các vùng đất của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia (tức 4 tỉnh Ukraine mà Nga đã chiếm và sáp nhập vào Liên Bang Nga).

.

⦿ ---- NATO đang thảo luận để triển khai thêm vũ khí hạt nhân trong bối cảnh mối đe dọa gia tăng từ Nga và Trung Quốc, theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc phỏng vấn với The Telegraph hôm 16/6. Stoltenberg cho rằng khối nên thể hiện tiềm năng hạt nhân của mình với thế giới để gửi thông điệp trực tiếp tới kẻ thù.

.

Ông nói rằng quân Đồng minh đang tổ chức các cuộc tham vấn về việc đưa các hỏa tiễn khỏi các kho vũ khí và sẽ đặt chúng lên dàn trong tình trạng báo động như một biện pháp răn đe. Ông nói: “Tôi sẽ không đi vào chi tiết hoạt động về việc có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân trong kho hoạt động và bao nhiêu đầu đạn nên được cất giữ, nhưng chúng tôi phải tham khảo ý kiến ​​về những vấn đề này và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm”.

.

⦿ ---- Một quan chức của NATO (Lliên minh Bắc Đại Tây Dương) cho biết NATO đã sẵn sàng 500.000 chiến binh để tác chiến chống Nga. Hiện thời đã vượt quá mục tiêu đặt 300.000 chiến binh vào tình trạng sẵn sàng. Thông báo đưa ra khi các thành viên NATO tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, đưa liên minh này đến gần hơn với chiến tranh trực tiếp với Nga.

.

Tuần trước, một quan chức NATO nói với AFP rằng các quốc gia thành viên có 300.000 binh sĩ sẵn sàng triển khai cho một cuộc xung đột với Nga trong vòng 30 ngày. Quan chức này cho biết: “Các đề nghị trên bàn từ các đồng minh đã vượt quá con số 300.000 mà chúng tôi đặt ra. Đó là những lực lượng mà các đồng minh đã nói với chúng tôi, ‘Hiện tại, họ đã sẵn sàng cho bạn ở mức độ sẵn sàng đó.’”

.

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cho biết số lượng binh sĩ NATO trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao hơn đáng kể so với mức chuẩn 300.000 người. “Các đồng minh đang cung cấp lực lượng cho NATO ở quy mô chưa từng thấy trong nhiều thập niên. Hôm nay, chúng tôi có 500.000 chiến binh ở trạng thái sẵn sàng cao trên tất cả các lĩnh vực, nhiều hơn đáng kể so với mục tiêu đặt ra tại Hội nghị thượng đỉnh Madrid năm 2022,” ông nói hôm thứ Sáu.

.

Hiện thời, một số thành viên NATO đang chuẩn bị gửi quân tới Ukraine để huấn luyện lực lượng địa phương. Đầu tháng này, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp đang nỗ lực để “hoàn tất một liên minh” gồm các nước NATO sẵn sàng gửi quân tới. Nga tuyên bố rằng bất kỳ huấn luyện viên Pháp nào được triển khai tới Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

.

⦿ ---- Vắc xin Mỹ tốt hơn vắc xin Trung Quốc, đó là một phần trong chiến dịch tuyên truyền thành công của tình báo Mỹ. Theo một cuộc điều tra của Reuters, quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện một chiến dịch bôi nhọ bí mật nhằm gây tổn hại đến dư luận về vắc-xin ngừa vi-rút Corona của Trung Quốc, Sinovac, theo một cuộc điều tra của Reuters. Tuyên truyền này nhắm vào người dân trên khắp thế giới đã phát triển ở đỉnh điểm của đại dịch và trong thời chính quyền Joe Biden.

.

Reuters đã viết về hoạt động này trong một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu, trích dẫn các quan chức quân sự Mỹ giấu tên quen thuộc với sứ mệnh này. Chiến dịch này được thực hiện từ một “trung tâm điều hành tâm lý” ở Florida từ mùa xuân năm 2020 đến giữa năm 2021 và nhằm mục đích làm mất uy tín của vắc xin Trung Quốc bằng cách sử dụng “sự kết hợp của các tài khoản mạng xã hội giả mạo trên nhiều nền tảng”.

.

“Chúng tôi không xem xét vấn đề này từ góc độ sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi đang tìm cách có thể kéo Trung Quốc xuống bùn”, một sĩ quan quân đội cấp cao tham gia chương trình thừa nhận với Reuters. Cơ quan này đã xác định được khoảng 300 tài khoản X giả mạo được sử dụng để chê bai Sinovac ở Philippines và mô tả những nỗ lực tương tự ở Trung Á, Trung Đông và các nơi khác trong thế giới đang phát triển. Các hồ sơ giả mạo đã thu hút hàng chục nghìn người theo dõi trước khi bị xóa khỏi nền tảng.

.

Đặc biệt, người dùng Hồi giáo là mục tiêu cụ thể, với chiến dịch tìm cách “khuếch đại tranh cãi rằng, vì vắc xin đôi khi có chứa gelatin từ thịt heo nên các mũi tiêm của Trung Quốc có thể bị coi là bị cấm theo luật Hồi giáo”. (Bởi vì, tín đồ Hồi giáo bị cấm ăn thịt heo.)

.

Hoạt động ở Philippines được thực hiện bất chấp “sự phản đối mạnh mẽ” từ các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ trong khu vực, và Pentagon được cho là đã phớt lờ những lo ngại về “tác động phụ” của thông tin sai lệch của họ. Ít nhất sáu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối chiến lược này, cho rằng đại dịch toàn cầu là “thời điểm sai lầm để gieo rắc nỗi sợ hãi hoặc tức giận thông qua một hoạt động tâm lý”.

.

⦿ ----- Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về Biển Tây Philippines hôm thứ Hai báo cáo rằng các lực lượng hàng hải Trung Quốc đã can thiệp vào nhiệm vụ tiếp tế do lực lượng của nước này thực hiện, coi hành động của họ là "bất hợp pháp và hung hăng". Trước đó, Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) cáo buộc một tàu tiếp tế của Philippines đã tiếp cận tàu Trung Quốc một cách “nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp”, dẫn đến va chạm trên vùng biển Biển Đông.

.

Bản tuyên bố Philippines viết: "Các tàu của Hải quân-Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA-N), Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) và Dân quân Hàng hải Trung Quốc (CMM) đã tham gia vào các hoạt động diễn tập nguy hiểm, bao gồm cả việc tôngt huyền vào thuyền và bắt giữ thuyền đi. Bất chấp các hành động bất hợp pháp, hung hãn và liều lĩnh của lực lượng hàng hải Trung Quốc Các lực lượng, quân nhân của chúng tôi đã thể hiện sự kiềm chế và tính chuyên nghiệp, kiềm chế không leo thang căng thẳng và tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình.”

.

⦿ ---- Sau khi Hunter Biden bị tòa xử có tội, một số chuyên gia tự hỏi liệu điều đó có khiến Tổng thống Biden ít có khả năng theo đuổi Donald Trump trên mặt trận đó hay không. Một chiến dịch quảng cáo trị giá 50 triệu USD được triển khai hôm thứ Hai cho thấy câu trả lời là không.

.

Quảng cáo nói thẳng, nói thật: Ban vận động của Biden đã phổ biến một quảng cáo "Tư cách [Trump] có vấn đề" ("Character Matters") nói thẳng, theo báo USA Today: "Trong phòng xử án, chúng ta thấy Donald Trump là ai: Trump đã bị tòa xử có tội đối với 34 trọng tội, bị buộc tội tấn công tình dục, và Trump đã phạm tội gian lận tài chính," theo lời người nói trên quảng cáo. “Trong khi đó, Joe Biden đang làm việc.” Và điểm rút ra của quảng cáo: "Cuộc bầu cử này diễn ra giữa một tên tội phạm bị kết án chỉ biết lo cho bản thân y và một tổng thống đang đấu tranh cho gia đình bạn."Ban tranh cử Biden cũng tung ra các điểm nhắm đến các cử tri đang gặp khó khăn với giá cả cao hơn, cử tri Da đen và cử tri người Mỹ gốc Á, theo Washington Post. Đơt quảng cáo tháng 6 diễn ra 10 ngày trước cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên của 2 ứng cử viên Biden và Trump. Ban tranh cử của Trump vẫn chưa tung ra một quảng cáo truyền hình quốc gia.Người phát ngôn Steven Cheung của ban tranh cử của Trump cho biết: “Joe Biden và ban tranh cử của Biden đủ ngu ngốc để nêu bật cách họ đã vũ khí hóa hệ thống tư pháp để tấn công ứng cử viên tổng thống hàng đầu và đối thủ của họ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử”. Tuy nhiên, Cheung không nói gì về vụ án Hunter Biden, con trai TT Biden, cũng bị xử có tội về mua súng bất hợp pháp tại tòa án Delaware, một tiểu bang xanh của Dân Chủ.⦿ ---- Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã phá vỡ sự im lặng trước việc Hunter Biden bị kết án ba tội danh dùng súng vào cuối tuần qua, nói với NBC News hôm thứ Bảy rằng đó là một “tuần lễ khó khăn đối với gia đình tôi”. Bà nói thêm rằng mặc dù phiên tòa đã buộc gia tộc Biden phải sống lại một số “thời điểm khó khăn” trong cơn nghiện của Hunter, nhưng bà đã được truyền cảm hứng từ sức mạnh của Hunter trước tòa.Đệ nhất phu nhân nói: “Tôi nghĩ sau quyết định của tòa án, Hunter đã rất mạnh mẽ, và vì vậy tôi phải noi gương Hunter và ra ngoài đó và bắt đầu chiến đấu trở lại”. Bà cũng bác bỏ ý kiến ​​cho rằng cơ hội bầu cử của chồng bà vào tháng 11 sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tòa kết án con trai họ, nói rằng Joe Biden là một “người đàn ông mạnh mẽ” và sẽ làm “công việc tuyệt vời” trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Hunter Biden phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm khi tuyên án - vẫn chưa được ấn định.Hunter Biden là con trai thứ hai của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người vợ đầu tiên, bà Neilia Hunter Biden. Khi cậu Hunter Biden mới 2 tuổi thì một tai nạn xe hơi đã giết chết mẹ của cậu và em gái một tuổi, Naomi, đồng thời khiến cả Hunter Biden và anh trai Beau Biden bị thương nặng. Bà Neilia Hunter Biden đã chết trong tai nạn xe đó khi mới 30 tuổi. Và 5 năm sau, ông Joe Biden kết hôn với bà Jill Biden.⦿ ---- Donald Trump đã đến thăm Detroit vào thứ Bảy, thành phố mà ông từng gọi là “địa ngục trần gian” và tổ chức một “hội nghị bàn tròn” bất ngờ tại 180 Church, một hội thánh chủ yếu là người da đen ở ngoại ô thành phố. Trong khi sự kiện bề ngoài có vẻ là về những vấn đề mà cử tri Da đen phải đối mặt và một số nhân vật da đen ủng hộ Trump như Peezy và Icewear Vezzo đã xuất hiện, thì mạng xã hội lại bừng sáng với đoạn phim cho thấy những hàng ghế chật cứng đám đông da trắng.“Tất cả chỉ là dối trá, khói và gương,” Jeff Timmer, cố vấn cấp cao của Dự án Lincoln chống Trump, viết trên X. Phóng viên Sam Robinson của Axios cho biết phần lớn “hội nghị bàn tròn” có cảnh Trump nói chuyện với đám đông, phần lớn là về việc chống đối cộng đồng giới tính thứ ba LGBTQ. Tuy nhiên, một người tham gia vẫn khen ngợi Trump đã đến thăm và nói rằng Barack Obama và Joe Biden “chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc”.Mục sư của nhà thờ, Lorenzo Sewell, nói với Reuters rằng ban đầu ông nghĩ mình đang “bị đánh lừa” khi Ban tranh cử của Trump tiếp cận. “Điều đó bắt đầu khiến trái tim tôi rung động vì những người bị tước quyền công dân, bị gạt sang một bên và bị gạt ra ngoài lề xã hội thường không có tiếng nói trên bàn đàm phán,” mục sư nói.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Hai tuyên bố rằng số người Palestine bị giết trong cuộc xung đột đang diễn ra với Israel hiện đã lên tới 37.347 người, và tổng cộng 85.372 người đã bị thương kể từ ngày 7 tháng 10. Trong vòng 24 giờ qua, 10 người Palestine đã thiệt mạng và 73 người bị thương. bị thương.

.

Trước đó, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) đã công bố số liệu cập nhật về số người chết của các nhân viên của mình kể từ khi xung đột leo thang và con số này là 193 viên chức.

.

⦿ ---- Ở một mức độ chưa từng thấy trước đây, chiến dịch trên không và trên bộ của Israel ở Gaza đang giết chết toàn bộ nhiều gia tộc người Palestine. Toàn bộ dòng họ, đôi khi là bốn thế hệ trong cùng một gia đình, đã chết trong các cuộc không kích đơn lẻ hoặc một loạt cuộc không kích nhằm vào các thành viên trong cùng một gia đình đang cùng nhau trú ẩn khỏi bom đạn. Thường không có cảnh báo. Một cuộc điều tra của AP đã xác định được ít nhất 60 gia đình Palestine có 25 người trở lên thiệt mạng trong các vụ đánh bom từ tháng 10 đến tháng 12. Đó là giai đoạn nguy hiểm nhất và tàn khốc nhất của cuộc chiến, hiện đang ở tháng thứ chín.

.

Theo AP, nhiều gia tộc gần như không còn ai để ghi lại số người thiệt mạng và hàng nghìn gia đình không thể thống kê hết số người chết vì quá nhiều thi thể vẫn còn dưới đống đổ nát. Trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là:

. gia tộc Mughrabi: hơn 70 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào tháng 12.

. gia tộc Abu Najas: hơn 50 người thiệt mạng trong các cuộc đình công vào tháng 10, trong đó có ít nhất hai phụ nữ đang mang thai.

. gia tộc Doghmush đã mất ít nhất 44 thành viên trong một cuộc tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo và tổng số thành viên đã tăng vọt hơn 100 tuần sau đó; đến mùa xuân, hơn 80 thành viên của gia đình Abu al-Qumssan đã bị giết.

.

Các trận bom được AP phân tích chủ yếu nhằm vào các tòa nhà dân cư, nhà cửa và nơi trú ẩn nơi cha mẹ, trẻ em, ông bà đang túm tụm lại để đảm bảo an toàn. Không có trường hợp nào có mục tiêu quân sự rõ ràng hoặc cảnh báo trực tiếp cho những người bên trong. Gia tộc Salem đã mất tổng cộng ít nhất 270 thành viên. Tại một thời điểm, Salems đã treo cờ trắng trên tòa nhà của họ, nằm giữa khu vực chiến sự. Họ nói với quân đội rằng họ sẽ không rời đi vì họ nói không nơi nào an toàn. Hơn 170 thành viên trong gia đình này đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom cách nhau 8 ngày.

.

Ba cuộc tấn công trong bốn tuần đã giết chết 30 thành viên al-Agha; và một loạt cuộc không kích vào trại tị nạn vào tháng 12 đã giết chết 106 người thuộc ít nhất 4 gia đình. Trong một cuộc tấn công vào trại tị nạn đông đúc Jabaliya ở phía bắc Gaza, bom của Israel đã phá hủy toàn bộ các dãy nhà. Gần 40 thành viên của gia đình Abu al-Qumssan đã thiệt mạng.

.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố giải tán nội các chiến tranh trước các bộ trưởng chính phủ, theo truyền thông Israel đưa tin hôm thứ Hai. Trang tin Ynet cho biết, quyết định của ông Netanyahu được đưa ra nhằm đáp lại yêu cầu của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich tham gia nội các sau khi Bộ trưởng Israel không có danh mục đầu tư Benny Gantz từ chức.

.

Theo Al Jazeera, thủ tướng dự định tiếp tục tổ chức các cuộc “tham vấn” với nhiều bộ trưởng khác nhau, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Tuy nhiên, người ta dự đoán rằng Ben Gvir và Smotrich vẫn sẽ bị loại ra khỏi các cuộc thảo luận này.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật cho biết chính quyền của ông đang làm “mọi thứ có thể để chấm dứt chiến tranh” giữa Israel và Hamas cũng như giải phóng tất cả con tin, cứu trợ nhân đạo và “hướng tới giải pháp hai nhà nước trong tương lai”. Ông nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là "con đường duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài" cho người Palestine và người Israel.

.

Biden nói thêm rằng đề xuất ngừng bắn, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, là “cách tốt nhất để chấm dứt bạo lực ở Gaza và cuối cùng là chấm dứt chiến tranh”. Mỹ tiếp tục khẳng định Hamas là nguyên nhân chính khiến thỏa thuận này chưa được thực hiện.

.

⦿ ---- Các cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Bureij ở trung tâm Gaza, giết chết 9 người Palestine, trong đó có 5 trẻ em và khiến nhiều người khác bị thương. Theo báo cáo địa phương, các cuộc không kích nhắm vào các ngôi nhà dân cư của các gia đình trong trại. Ngoài các cuộc tấn công vào Bureij, máy bay chiến đấu và pháo binh của Israel còn tấn công các tòa nhà dân cư ở phía bắc trại Nuseirat.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azoulay lên án vụ sát hại phóng viên ảnh chiến tranh người Nga Nikita Tsitsagi. Tsitsagi qua đời vào ngày 16 tháng 6 sau một cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

.

Zakharova nói: “Chúng tôi yêu cầu, người có trách nhiệm trực tiếp ứng phó với các vụ tấn công và sát hại các nhà báo, phải lên án ngay lập tức và dứt khoát tội ác máu lạnh này”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các tổ chức quốc tế phải lên án mạnh mẽ những vụ việc như vậy.

.

⦿ ---- Báo cáo Khả năng chi trả nhà ở quốc tế (International Housing Affordability) của Demographia cho năm 2024 đã được công bố, đánh giá chi phí sinh hoạt ở 94 thị trường lớn ở 8 quốc gia: Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Anh, Ireland, Trung Quốc và Singapore. CNN lưu ý rằng báo cáo đã đưa ra danh sách của mình bằng cách so sánh thu nhập trung bình với giá nhà trung bình.

.

Năm thành phố của Mỹ, tất cả đều nằm ở phía Tây nước Mỹ, được xếp hạng trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất. Trong khi đó, tất cả các thành phố có giá cả phải chăng nhất đều ở Mỹ, ngoại trừ một thành phố ở Canada.

.

⦿ ---- Nhóm 10 thành phố có giá nhà cao ngất trời: 1. Hồng Kông. 2. Sydney. 3. Vancouver, British Columbia. 4. San Jose, CA. 5. Los Angeles, CA. 6. Honolulu, HI. 7. Melbourne, Úc. 8. San Francisco; huề với Adelaide, Úc. 10. thành phố San Diego, CA.

.

⦿ ---- Các thành phố giá nhà rẻ nhất: 1. Pittsburgh, PA. 2. Rochester, NY huề với St. Louis, MI. 4. Cleveland, OH. 5. Edmonton, Canada. huề Buffalo, NY. Detroit, MI huề Oklahoma City, OK. 9. Cincinnati, OH. huề Louisville, KY.

⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường YouGov có trụ sở tại Vương quốc Anh, tệ nhất khi vào tiệm ăn là... Công ty đã thăm dò ý kiến của hơn 1.000 người Mỹ vào tháng 4 để tìm ra hành vi nào của khách hàng nhà hàng là không thể chấp nhận được nhất. Xin xem nhóm 10 hành vi tệ nhất của thực khách bên dưới, cùng với tỷ lệ phần trăm người trả lời khảo sát cho rằng chúng không thể chấp nhận được.

.

1. Khách nói rằng họ sẽ không trả tiền cho món ăn họ không thích nhưng đã ăn (90%).

2. Khách cho con cái tự do đi lại trong tiệm (90%).

3. Khách tranh luận về giá thực đơn với nhân viên (84%).

4. Khách ở lại quá giờ đóng cửa của nhà hàng (83%).

5. Khách búng tay để gọi người phục vụ (81%).

.

6. Khách mang đồ ăn hoặc đồ uống bên ngoài vào nhà hàng (71%).

7. Khách tới muộn 15 phút sau khi đặt chỗ (66%).

8. Khách để lại một đống bừa bộn trên bàn, chẳng hạn như đồ uống bị đổ hoặc vụn thức ăn (60%).

9. Khách chiếm một bàn trong thời gian dài trong giờ cao điểm (58%).

10. Khách tán tỉnh nhân viên (57%).

.

⦿ ---- Giá xăng ở Mỹ bắt đầu mùa du lịch hè thấp hơn một năm trước, khi các chuyên gia chỉ ra rằng nhu cầu yếu và giá dầu rẻ hơn là những yếu tố góp phần khiến chi phí ở mức vừa phải. Theo AAA, giá bắt đầu tuần ở mức trung bình toàn quốc là 3,44 USD, giảm gần 10 xu so với tuần trước. Đến thứ Tư, mức trung bình đó đã tăng lên tới 3,45 USD, nhưng vẫn giảm khoảng 15 xu so với thời điểm này năm ngoái. Mức giảm thậm chí còn mạnh hơn so với một tháng trước, khi mức trung bình dao động quanh mức 3,61 USD.

.

Andrew Gross, giám đốc quan hệ công chúng của AAA cho biết: “[Giá] đang giảm và có khả năng sẽ tiếp tục giảm cho đến khi chúng ta đến ngày 4 tháng 7… đó là mức mà chúng tôi có thể dự đoán”. Ông nói, khoảng cách có thể tiếp tục gia tăng, có thể giảm xuống dưới 3,30 USD so với mức trung bình toàn quốc.

.

Ông nói thêm, ở cấp tiểu bang, một số tiểu bang như Arizona đã giảm gần 1 USD/gallon so với thời điểm này vào năm 2023. Tính đến thứ Tư, dữ liệu AAA cho thấy mức trung bình ở Oklahoma, Tennessee, Arkansas và Mississippi đều đã giảm xuống dưới 3 USD/gallon. Tại California, giá trung bình cho một gallon xăng không chì thông thường là $4,87 vào thứ Sáu – chỉ rẻ hơn $0,02 so với một năm trước.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một đứa trẻ mới biết đi đã chết hôm thứ Bảy sau khi bị mẹ đụng xe vào, khi đang di chuyển một chiếc RV tại khu cắm trại Dockweiler State Beach. Vụ va chạm được báo cáo lúc 5:47 chiều. trong một công viên RV liền kề với dãy nhà 12200 của Vista Del Mar.

.

Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết, có vẻ như một người phụ nữ đang di chuyển phương tiện thì nghe thấy tiếng động và nhận ra rằng mình đã tông vào đứa trẻ. Đứa trẻ, chỉ được mô tả là một bé gái gốc Tây Ban Nha 2 tuổi, đã chết ngay sau đó. Không có chi tiết bổ sung nào được cung cấp ngay lập tức. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục cho đến sáng Chủ nhật.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một phụ nữ ở Santa Ana hiện đang bị giam sau khi bị cáo buộc đã nổ súng vào hai người đàn ông vào sáng sớm thứ Bảy, giết chết một trong số họ. Cảnh sát Anaheim, và nhân viên Sở Cứu hỏa Anaheim đã được gọi đến khu nhà 800 của West Cottonwood Circle ở Anaheim do có báo cáo về một vụ nổ súng vào khoảng 2:30 giờ sáng.

.

Khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện hai nạn nhân, đều là đàn ông trưởng thành, được các nhân chứng chở đến bệnh viện địa phương; Cảnh sát cho biết một trong hai người đàn ông đã bị đâm một nhát và dự kiến sẽ sống sót, trong khi người đàn ông còn lại được cho là đã chết khi đến bệnh viện. Anh ta được xác định là Jose Andres Abrego, 30 tuổi, ở Anaheim. Danh tính nạn nhân bị thương không được tiết lộ.

.

Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến; tuy nhiên, các nhà điều tra đã nhanh chóng xác định được cô ấy là Jannett Cureno. Cureno, 24 tuổi, cuối cùng được xác định ở khu 300 phố Newhope ở Santa Ana và bị bắt vào khoảng 1 giờ chiều.

.

⦿ ---- HỎI 1: Nông dân Mỹ tự tử tăng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Hàng chục chuyên gia sức khỏe tâm thần đã tập trung tại Trung tâm Key Cooperative Agronomy Center để thảo luận về lý do tại sao rất nhiều nông dân đang âm thầm đấu tranh với chứng lo âu và trầm cảm không được điều trị.

Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2024/06/15/farmer-suicide-usda-mental-health-training/74076743007/

.

⦿ ---- HỎI 2: Chi tiêu chăm sóc sức khỏe hàng năm ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ đạt 7,7 nghìn tỷ USD vào năm 203?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo dự báo mới của các chuyên gia tính toán liên bang, chi tiêu chăm sóc sức khỏe hàng năm ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ đạt 7,7 nghìn tỷ USD vào năm 2032, đánh dấu mức tăng 2,9 nghìn tỷ USD so với năm ngoái. Chi tiêu dự kiến sẽ tăng 5,6% hàng năm trong thời kỳ dự báo 2023-2032, vượt qua tỷ lệ lạm phát hàng năm dự kiến là 4,3%. Các chuyên gia tính toán cho biết đến năm 2032, chăm sóc sức khỏe sẽ chiếm gần 20% GDP, tăng từ mức 17,3% vào năm 2022.

.

Vào năm 2023, chi tiêu ước tính đã tăng 7,5%, phản ánh “sự gia tăng trong việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe” sau khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19 kết thúc.

Chi tiết:

https://kfor.com/news/us-health-care-costs-to-hit-8-trillion-in-10-years-report/

.

.