VTV24 của nhà nước VN phỏng vấn Thầy Minh Tuệ tại nơi "ẩn tu". Hiện vẫn chưa có thông tin khác để xác minh thêm.

.

- Hà Nội chính thức lên tiếng: VTV24 phỏng vấn Thầy Minh Tuệ tại nơi "ẩn tu". Hiện vẫn chưa có thông tin khác để xác minh thêm.

- Đức ra chỉ thị toàn dân chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ 3, sẽ xảy ra trong 5 năm tới

- Thiếu tướng về hưu William Anders, cựu phi hành gia phi thuyền Apollo 8, lái phi cơ rớt ngoài biển

- Thủ tướng Đan Mạch bị hành hung giữa phố, hung thủ bị bắt. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu lên án bạo động.

- Thăm dò YouGov: TT Biden (46%) hiện đang hơn Trump (44%) đua 2 chiều

- Trump nói 500 tên trộm vào các siêu thị, tước sạch tiệm, khiêng ra máy điều hòa không khí. Sự thật không có tiệm nào bị như thế.

- Thẩm phán Merchant lo ngại: bồi thẩm lộ tin trên Facebook?

- Bị truy tố về tội sắp xếp đại cử tri giả để lật ngược phiếu bầu 2020 ở Arizona, Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows khai vô tội

- Sau khi Trump xin Tòa Tối Cao cho quyền miễn tố tuyệt đối, nhóm "Đảng Cộng hòa vì Pháp quyền" ra quảng cáo, nói rằng không thể miễn tố tội hình sự

- Pennsylvania; Dân cử Cộng hòa la ó, chống đối 2 cựu cảnh sát Điện Capitol, lên án cảnh sát đã "đàn áp bạo loạn 6/1/2021"

- Thẩm phán Quận Cam ra lệnh, buộc 48.000 sinh viên hậu cử nhân đang trợ giảng ở UC phải ngưng đình công vì Palestine

- Israel đã giải cứu thành công 4 con tin bị Hamas bắt cóc

- Quân Houthi ở Yemen đã bắt 11 nhân viên LHQ trong vài ngày qua.

- Thủ tướng Israel chỉ trích LHQ đưa Israel vào danh sách đen vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em: LHQ "đã tự đưa mình vào danh sách đen của lịch sử"

- Putin: Nga chưa bao giờ hù dọa leo thang hạt nhân, mặc dù Nga đã chuẩn bị các vụ thử bom hạt nhân

- Dân Chủ vui mừng: kinh tế Mỹ tăng thần tốc, thêm 600.000 triệu phú mới trong năm 2023.

- Nhật Bản: chi tiêu hộ gia đình của Nhật đã tăng vào tháng 4 lần đầu tiên sau 14 tháng

- Hồng Kông: Có 3 người bị bắt vì quay lưng, xúc phạm quốc ca TQ

- Thể dục: cần bước nhanh hơn bình thường.

- Red Lobster: thêm 129 địa điểm nhà hàng dự kiến đóng cửa nếu tòa án phá sản chấp thuận kế hoạch phá sản

- Quận Los Angeles: bắt 2 người vì trộm hơn 2.800 hộp sản phẩm Lego

- Quận Los Angeles: Một tài xế giàn khoan lớn bị bắt vì bắn mấy phát súng vào xe cảnh sát

- 6 thư viện tại Quận Cam sẽ miễn phí: đọc sách song ngữ, trẻ em ăn bữa trưa, dạy kèm suốt mùa hè.

- North Carolina: cô Hien Thanh Nguyen và bạn trai bị bắt vì tội trộm cắp nghiêm trọng.

- Nổi giận khi lái xe: Hieu Tran, cảnh sát thành phố New York, bị truy tố về tội bắn một người lái xe khác

- Tennessee: xô xát trong nhà với cô Loan Nguyễn, ông A bị bắt vì tội hành hung gia đình.

- Quận Cam: Derek Trần suýt soát ngang điểm với bà Michelle Steel trong cuộc tranh cử chức Dân Biểu địa hạt 45.

- RFA: Việt Nam thừa nhận việc bắt nhà báo Huy Đức và LS Trần Đình Triển.

- TIN VN. Xử phạt nam thanh niên New Zealand vẽ bậy ở quận 1.

- TIN VN. Huế: Lừa 6 người làm hồ sơ định cư ở Mỹ, chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.

- HỎI 1: Nếu bạn ăn chay và tập thể dục, bệnh lãng trí Alzheimer sẽ ngừa được? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nếu đi ngủ muộn hơn 1 giờ sáng, bạn có thể có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần cao hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-8/6/2024) ⦿ ---- Cái chết của Thiếu tướng về hưu William Anders, cựu phi hành gia phi thuyền Apollo 8, đã được xác nhận. Anders, 90 tuổi, đang lái chiếc máy bay cổ điển T-34 Mentor của Không quân thì nó lao xuống vùng biển ngoài khơi Quần đảo San Juan ở tiểu bang Washington. Ông là người duy nhất trên phi cơ. Đáng chú ý, Anders đã chụp bức ảnh "Trái Đất mọc" ("Earthrise") mang tính biểu tượng vào năm 1968, bức ảnh màu đầu tiên về Trái Đất từ ​​không gian. Cái chết của ông đã được xác nhận với hãng thông tấn bởi con trai ông, Greg Anders. "Gia đình đau đớn", Greg Anders nói và nói thêm rằng họ sẽ "nhớ bố rất nhiều".

.

⦿ ---- Hà Nội chính thức lên tiếng: VTV24 của nhà nước VN phỏng vấn Thầy Minh Tuệ tại nơi "ẩn tu". Hiện vẫn chưa có thông tin khác để xác minh thêm. Video dài 3:40 phút:



https://youtu.be/Qa_LKpU0H2I?si=oBbrfIDsXbuC4bxX

.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án vụ hành hung Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen xảy ra hôm thứ Sáu tại Copenhagen. “Tôi lên án hành động hèn hạ này, đi ngược lại tất cả những gì chúng tôi tin tưởng và đấu tranh vì ở châu Âu”, Von der Leyen nói trên X, đồng thời bày tỏ rằng cô “bị sốc” khi biết tin này. Cô chúc cô có "sức mạnh và lòng dũng cảm", đảm bảo rằng cô chắc chắn rằng Frederiksen sở hữu cả hai phẩm chất này.

.

Frederiksen đã bị một người đàn ông tấn công ở Quảng trường Kultorvet, khu vực dành cho người đi bộ ở Phố cổ Copenhagen. Người đàn ông này sau đó đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hiện vẫn chưa rõ liệu cô có bị thương trong vụ tấn công hay không.

.

Gần đây, một số chính trị gia khác đã bị tấn công trên khắp châu Âu, bao gồm cả Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người hiện đang hồi phục sau một vụ ám sát, khi khu vực này chuẩn bị tiến hành các cuộc bỏ phiếu để bầu đại diện của họ vào Nghị viện châu Âu.

.

⦿ ---- Châu Âu: Đức ra chỉ thị toàn dân về kế hoạch chiến tranh với Nga, với các chi tiết hướng dẫn từ dịch vụ quốc gia đến thu gom rác. Lộ trình cuộc sống trong Thế chiến thứ 3 thậm chí sẽ khiến dự báo thời tiết bị thay đổi khi Đức củng cố biên giới phía đông với NATO. Một tài liệu dài 67 trang được soạn lại từ quá trình chuẩn bị cho thời kỳ Chiến tranh Lạnh ở Berlin đưa ra khuôn khổ cho một cuộc chiến cho thế giới mới.

.

"Chỉ thị khung về toàn diện quốc phòng" ("Framework Directive for Overall Defence") của Đức chỉ ra chính xác những người dân bình thường sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Chế độ quân dịch quốc gia sẽ quay trở lại và công dân có thể "nhận lệnh nhập ngũ bất cứ lúc nào". Các ga tàu điện ngầm, gara ngầm và một số tầng hầm sẽ được biến thành hầm tránh bom và hầm trú ẩn tạm thời.

.

Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, đã thề là sẽ biến Đức thành một quốc gia “sẵn sàng chiến tranh” khi cuộc chiến bất hợp pháp của Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Hôm thứ Tư, ông cảnh báo chiến tranh có thể tấn công biên giới Đức trong vòng 5 năm tới.

.

Khuôn khổ chỉ thị trên nêu rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng có thể xảy ra "với thời gian cảnh báo cực ngắn", điều quan trọng là mọi người phải nhanh chóng tự bảo vệ mình. Nếu cần thực phẩm sẽ được chia thành một bữa ăn nóng mỗi ngày và chính phủ có thể dự trữ lúa mì, lúa mạch đen và yến mạch ở những nơi bí mật. Nhưng để ngăn chặn dịch bệnh, chính phủ khẳng định việc thu gom rác sẽ “tiếp tục ngay cả trong chiến tranh”.

.

Những người từ 18 tuổi trở lên có thể bị buộc phải làm những công việc nhất định cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong thời chiến. Họ đưa ra ví dụ về công việc chăm sóc, bưu điện và làm bánh và cho biết mọi người có thể bị buộc phải làm việc vào những ngày nghỉ lễ. Điều đáng kinh ngạc là những trường hợp cực đoan sẽ bị cấm dự báo thời tiết vì lý do an toàn - có lẽ vì nó sẽ giúp quân đội của Putin lên kế hoạch tấn công.

.

.

Tất cả xe tăng và phương tiện quân sự của Đức sẽ được ưu tiên trên các tuyến đường bộ và đường sắt trên khắp đất nước - hạn chế giao thông thông thường. Giao thông hàng không cũng có thể bị chặn ngay lập tức cũng như các phương tiện giao thông công cộng bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm và xe lửa. Các công ty trên khắp đất nước sẽ tập trung vào sản xuất các sản phẩm quốc phòng và các bệnh viện sẽ chuẩn bị cho số lượng lớn thương vong.

.

Đức nằm giữa hầu hết các quốc gia thành viên chủ chốt của NATO - với Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Vương quốc Anh ở bên trái. Bên phải nó là sườn của các quốc gia NATO đặc biệt gặp nguy hiểm bao gồm Ba Lan, Cộng hòa Czech, Slovakia và Hungary.

.

Nga đã từng nhiều lần đe dọa các quốc gia NATO, trong đó có Ba Lan, quốc gia đang bận rộn xây dựng tuyến phòng thủ dài 430 dặm trị giá 3 tỷ bảng Anh của riêng mình để chống lại Nga. Nếu Thế chiến thứ 3 nổ ra giữa NATO và Nga, Đức sẽ trở thành một cảng quan trọng để vận chuyển quân đội, vũ khí và nhiều thứ khác. Kế hoạch chiến tranh nêu rõ Bundestag, quốc hội liên bang của Đức, phải tồn tại trong suốt chiến tranh để duy trì cảm giác ổn định trong nước.

.

Để bảo vệ Đức - một số lượng lớn quân đội của nước này sẽ di chuyển đến biên giới phía đông của nước này. Binh lính NATO từ các đồng minh cũng sẽ được bố trí, cho ăn và bảo vệ trên đất Đức khi họ di chuyển để chiến đấu với quân đội của Putin. Các phương tiện truyền thông quốc gia sẽ được phép phát đi những thông báo quan trọng về chiến tranh "ngay lập tức".

.

Trong thời gian sơ tán toàn quốc, các gia đình sẽ được ở cùng nhau và nguồn cung cấp nước uống khẩn cấp sẽ được dự trữ. Các bác sĩ, nhà tâm lý học, y tá và bác sĩ thú y, cùng các nhân viên y tế khác, sẽ có mặt khắp đất nước để giúp đỡ những nơi cần thiết. Kế hoạch của Đức được tiết lộ khi lo ngại về một cuộc chiến tranh tổng lực giữa NATO và Nga tiếp tục gia tăng.

.

Chỉ vài ngày trước, Putin tuyên bố sẽ gửi dàn tên lửa tầm xa tới các đồng minh trên khắp châu Âu sau khi biết được phương Tây lại tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Đầu tuần này, một loại vũ khí do Mỹ sản xuất - tên lửa HIMARS - lần đầu tiên đã tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng bên trong lãnh thổ Nga nếu được xác nhận. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Washington bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để đánh trả Nga - gây ra sự leo thang lớn trong cuộc chiến. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine có quyền tấn công bên trong nước Nga khi đánh vào "các mục tiêu quân sự, hợp pháp".

.

⦿ ---- Thẩm phán New York giám sát phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của Donald Trump đã hỏi các luật sư trong vụ án về một bài đăng trên mạng xã hội có mục đích xem trước bản án có tội của cựu tổng thống. “Hôm nay, Tòa án đã biết về một bình luận được đăng trên trang Facebook công khai của Hệ thống Tòa án Thống nhất (Unified Court System) và bây giờ tôi xin thông báo cho quý vị,” theo Thẩm phán Juan Mercan viết trong một bức thư đề ngày thứ Sáu ngày 7 tháng 6/2024.

.

“Anh họ của tôi là bồi thẩm viên và nói rằng Trump sắp bị kết án,” bài đăng nêu rõ, theo thư của Mercan. “Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ!”

Mercan nói rằng bình luận được cho là của một người dùng được xác định là Michael Anderson, "hiện được biết là mới đăng một tuần lễ" và được đăng để đáp lại thông báo thường lệ từ tòa án đăng vào ngày 29/5 về các cuộc tranh luận bằng miệng không liên quan đến thủ tục tố tụng trong trường hợp của Trump.

.

Khi bị cáo đã bị bồi thẩm đoàn phán là có tội nhưng chưa bị kêu án (ngày 11 tháng 7 mới kêu án) biết được cáo buộc về hành vi sai trái của bồi thẩm đoàn, bị cáo có thể xin hủy bỏ bản án theo luật tố tụng hình sự của New York. Nếu bị cáo có thể chứng minh rằng hành vi sai trái của bồi thẩm đoàn “có thể ảnh hưởng đến quyền cơ bản của bị cáo”, thì biện pháp khắc phục là tiến hành một phiên tòa mới.

.

NBC News chưa xác minh các tuyên bố được đưa ra trong bình luận hoặc danh tính của người dùng đã xuất bản bài đăng, bài đăng này đã bị xóa. NBC News cũng chưa xác nhận độc lập sự tồn tại của bình luận. Một quan chức chiến dịch tranh cử của Trump cho biết "chúng tôi đang điều tra" khi được hỏi về bức thư của Merchant. Các luật sư của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào chiều thứ Sáu, cũng như người phát ngôn của văn phòng luật sư quận Manhattan.

.

⦿ ---- Sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bị bồi thẩm đoàn phán quyết có tội vào tuần trước vì làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm, Tổng thống Biden (46%) hiện đang dẫn đầu đối thủ Đảng Cộng hòa (44%) trong cuộc đua hai chiều cho vị trí ứng viên tổng thống, theo một cuộc thăm dò mới của Yahoo News/YouGov, lần đầu tiên vào Bạch Ốc nbj kể từ tháng 10 năm 2023.

.

Ở mức 46%, mức ủng hộ hiện tại của Biden là cao nhất kể từ tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, ngay cả khi tính đến tội danh của Trump, cuộc tranh cử năm 2024 vẫn rất sít sao đến mức khoảng cách dẫn đầu sít sao của Biden biến mất sau khi cử tri được đưa ra lựa chọn của bên thứ ba cho câu hỏi tiếp theo. Trong kịch bản đó, Trump chỉ mất 1 điểm ủng hộ, tụt xuống 43%; Biden (42%) mất 4 điểm và tụt lại phía sau.

.

Trong khi đó, 9% cử tri chọn “ứng cử viên khác” - và sau đó, khi được đưa ra những cái tên cụ thể để lựa chọn, họ chủ yếu chọn Robert F. Kennedy Jr. độc lập (4%), tiếp theo là Cornel West độc lập, Libertarian Chase Oliver và Green Ứng cử viên của đảng Jill Stein ở mức 1% mỗi người.

.

⦿ ---- Trump nói 500 tên trộm vào các siêu thị, tước sạch tiệm, khiêng ra máy điều hòa không khí. Cựu Tổng thống Trump đã leo thang tuyên bố của mình về tội phạm tràn lan trong khi vận động hôm thứ Sáu, cáo buộc mà không có bằng chứng rằng đám đông đang ăn cắp hàng loạt các thiết bị lớn từ các cửa hàng bách hóa mà không có hành động từ cảnh sát.

.

“Bạn đến một số cửa hàng bách hóa này, 500 người bước vào các cửa hàng, họ bước ra với máy điều hòa không khí – họ tước bỏ toàn bộ cửa hàng,” Trump nói trong bài phát biểu bất ngờ kéo dài gần một giờ tại Turning Point Action ở Arizona đồng thời phản đối các chính sách của chính quyền Biden. “Công ty phá sản, cửa hàng bỏ trống 25 năm. Cả thành phố trở thành khu ổ chuột.”

.

Khi báo The Hill yêu cầu chiến dịch tranh cử của Trump cung cấp thêm thông tin về nhận xét của ông ở Arizona, một phát ngôn viên đã chỉ đạo cơ quan này xem các bản tin về các vụ trộm HVAC (máy điều hòa không khí, máy sưởi...) dân cư và các báo cáo về các vụ “trộm gói” đã xảy ra ở các thành phố.

.

“Kẻ trộm liên tục đánh cắp các thiết bị HVAC. Anh ta có thể đề nghị họ 100 đô la chỉ để 'biến đi'”, một hãng tin đưa tin về các nhà thầu đã bị đánh cắp nhiều bộ phận của thiết bị HVAC từ các địa điểm làm việc ở Virginia. “Tại sao việc trộm máy điều hòa lại nghiêm trọng hơn bạn nghĩ,” chiến dịch này đã gửi kèm một liên kết đến một báo cáo khác về các vụ trộm thiết bị HVAC dân dụng, lần này là ở Texas.

.

Trump đã tập trung chủ yếu vào vấn đề lạm phát, nhập cư và tội phạm. Ông đã đổ lỗi cho người kế nhiệm mình, Biden, về từng vấn đề đó, bất chấp số liệu thống kê cho thấy một nền kinh tế mạnh mẽ.

.

⦿ ---- Cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã không nhận tội trước các cáo buộc rằng ông âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Arizona vào thứ Sáu. Meadows, người từng giữ chức chánh văn phòng Bạch Ốc dưới thời tổng thống Donald Trump, nằm trong số 18 người bị truy tố vì cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020 bằng nhóm đại cử tri giả mạo. Chính trị gia 64 tuổi này cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tương tự ở tiểu bang Georgia.

.

⦿ ---- Một nhóm có tên là "Republicans for the Rule of Law" (Đảng Cộng hòa vì Pháp quyền) đã tung quảng cáo trị giá 2 triệu đô la từ thứ Sáu nhằm bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống Trump rằng Trump có quyền miễn tố tuyệt đối để khỏi bị truy tố vì các hành động xung quanh cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các quảng cáo có 25 người bảo thủ giải thích lý do tại sao họ ủng hộ pháp quyền hơn là quyền miễn tố tuyệt đối.

.

Theo thông cáo báo chí của nhóm, chiến dịch quảng cáo sẽ tập trung vào 12 tiểu bang nơi “lập luận về quyền miễn tố ít có sẵn nhất”, bao gồm Alabama và Texas, đồng thời các tiểu bang “bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những lập luận này”, bao gồm Georgia và Pennsylvania. Quảng cáo sẽ được phát sóng trên các nền tảng kỹ thuật số và phát trực tuyến cho đến ngày 23 tháng 6.

.

Sarah Longwell, giám đốc điều hành của "Đảng Cộng hòa vì Pháp quyền", cho biết trong một tuyên bố: “Hệ thống hiến pháp của chúng ta dựa trên trách nhiệm pháp lý và công lý bình đẳng trước pháp luật, ngay cả đối với các tổng thống và các tổng thống trước đây. Những người bảo thủ cảm nhận được điều này từ tận xương tủy của chúng tôi: Không có người nam hay nữ nào đứng trên luật pháp. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là bác bỏ yêu cầu ‘miễn tố tuyệt đối’.”

.

Hồi tháng 4, Tòa án Tối cao đã nghe các tranh luận về việc liệu Trump có thể được quyền miễn trừ của tổng thống khỏi bị truy tố hình sự trong vụ án liên bang ngày 6 tháng 1 của ông hay không. Cựu tổng thống khẳng định rằng tổng thống có quyền miễn tố tuyệt đối đối với các hành vi chính thức khi còn đương chức, kể cả nếu Trump ra lệnh cho Team 6 (Đặc nhiệm) giết 1 đối thủ chính trị. Các luật sư của Trump lập luận rằng những biện pháp bảo vệ đó còn mở rộng đến nỗ lực ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau khi Trump thua Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Tòa Tối cao dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vài tuần tới.

.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa đã la ó và chống đối 2 cựu cảnh sát của Điện Capitol tại tòa nhà tiểu bang Pennsylvania, và một cựu người thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa cảm thấy ghê tởm trước màn thể hiện ác cảm đó đối với nền dân chủ Mỹ. Các nhà lập pháp Cộng Hòa đã chế nhạo Harry Dunn và Aquilino Gonell, những người từng làm chứng công khai về cuộc đụng độ bạo lực của họ với những người ủng hộ Donald Trump, những người đã xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, và cộng tác viên của CNN, Sarah Longwell, đã thất vọng trước sự tiếp đón thô lỗ của họ.

.

Longwell nói: “Hai cảnh sát này không chỉ bảo vệ nền dân chủ, họ còn bảo vệ các nhà lập pháp có mặt tại Điện Capitol ngày hôm đó, những người đã bị một đám đông tấn công. Đây là nơi mà Đảng Cộng hòa đã hoàn toàn lộ ra âm mưu. Ý tôi là, nó giống như lá cờ của Alitos ở nhà họ. Nó hoàn toàn đảo ngược những gì Đảng Cộng hòa đã quyết định, rằng nó sẽ tích cực đứng về phía những người nổi dậy. Cộng Hòa sẽ hát một bài quốc ca để bảo vệ những người đã tấn công Điện Capitol ngày hôm đó, không chỉ là chính trị, mà điều này quay trở lại cuộc trò chuyện mà chúng ta đang có về Ronald Reagan và Joe Biden."

.

Longwell nói thêm: “Ngay bây giờ, những người này, những đảng viên Cộng hòa MAGA này, phong trào đó, họ không thích nước Mỹ, Donald Trump không thích nước Mỹ. Một trong những đặc điểm của Đảng Cộng hòa là xông vào Điện Capitol của chính đất nước mình. Phong trào MAGA và Donald Trump đã quyết định tôn vinh bọn bạo loạn đến mức các nhà lập pháp trong một cơ quan tiểu bang nghĩ rằng có thể la ó những cảnh sát bảo vệ chúng ta khi họ xuất hiện. "

.

⦿ ---- California: Hãng tin AP đưa tin, Thẩm phán Tòa Cao Quận Cam Randall Sherman đã ra lệnh cho hàng ngàn nhân viên học thuật tại hệ thống Đại học California (UC) tạm thời chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua để đòi ngưng bắn cho cuộc chiến ở Gaza. Công đoàn, bao gồm 48.000 sinh viên hậu cử nhân đang làm trợ giảng, gia sư, nhà nghiên cứu và các nhân viên học thuật khác trong hệ thống UC gồm 10 trường, cho biết họ đang phản đối cách đối xử với các thành viên đã bị cảnh sát bắt giữ hoặc buộc phải loại bỏ trong các cuộc biểu tình vì hòa bình ở Gaza.

.

Rebecca Gross, một sinh viên hậu cử nhân UC Santa Cruz và lãnh đạo công đoàn tuyên bố rằng "cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc" và "điều đó thực sự vẫn chưa được xác nhận... rằng những gì chúng tôi đang làm ở đây là bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào."

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã giải cứu thành công 4 con tin bị bắt cóc trong lễ hội âm nhạc Siêu tân tinh hôm 7/10 trong một chiến dịch ở trung tâm Gaza hôm thứ Bảy. Quân đội đồng thời đột kích vào hai địa điểm của Hamas ở Nuseirat, trung tâm Gaza. Theo IDF, tất cả các con tin đều trong tình trạng tốt, theo đánh giá y tế ban đầu và đã được chuyển đến Bệnh viện Tel Hashomer để đánh giá thêm.

Quận Cam miễn phí:

Hien Thanh Nguyen

Hieu Tran

Loan Nguyễn

Derek Trần

Việt Nam thừa nhận việc bắt nhà báo Huy Đức và LS Trần Đình Triển

Xử phạt nam thanh niên New Zealand vẽ bậy ở quận 1.

Huế: Lừa 6 người làm hồ sơ định cư ở Mỹ, chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.

⦿ ---- Nhân viên Liên Hợp Quốc nằm giữa gọng kìm Israel và khối Ả Rập. Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric hôm thứ Sáu xác nhận rằng lực lượng Houthi ở Yemen đã bắt giữ 11 nhân viên LHQ trong vài ngày qua. Dujarric bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của LHQ về những diễn biến gần đây và tuyên bố rằng họ đang "tích cực tìm kiếm sự làm rõ từ chính quyền Houthi trên thực tế về hoàn cảnh của các vụ bắt giữ."Ông nhấn mạnh những nỗ lực đang được tiến hành để đảm bảo “quyền tiếp cận ngay lập tức” cho các nhân viên và “trả tự do an toàn và vô điều kiện” cho họ “càng nhanh càng tốt”. Dujarric hạn chế tiết lộ công khai danh tính của những người bị giam giữ. Các báo cáo trước đó đề cập đến các nhân viên từ các cơ quan khác nằm trong nhóm bị giam giữ ở 4 tỉnh do Houthi kiểm soát.⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu đã chỉ trích quyết định của Liên hợp quốc đưa Israel vào danh sách đen các nước vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em trong các cuộc xung đột, cho rằng LHQ "đã tự đưa mình vào danh sách đen của lịch sử". Lên mạng X, nhà lãnh đạo Israel cho biết LHQ "tham gia cùng những người ủng hộ những kẻ sát nhân Hamas".Ông cố gắng làm trong sạch tên tuổi của Lực lượng Phòng vệ Israel bằng cách nhấn mạnh lực lượng quân sự này "là đội quân có đạo đức nhất trên thế giới và không có quyết định ảo tưởng nào của LHQ sẽ thay đổi được điều đó."Ngoài ra, Ngoại trưởng Israel Katz còn cảnh báo về "hậu quả đối với mối quan hệ của Israel với Liên hợp quốc" sau "hành động vô lại" của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres khiến Israel phải "bác bỏ một cách ghê tởm".⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Nga chưa bao giờ hù dọa leo thang hạt nhân, rằng mặc dù Nga đã chuẩn bị thực hiện các vụ thử bom hạt nhân nhưng hiện tại không cần thiết phải làm như vậy. "Chúng tôi không quan tâm đến vũ khí hạt nhân", ông Putin nhấn mạnh trong hội nghị SPEIF, đồng thời nhấn mạnh rằng "không có lý do gì để triển khai vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có học thuyết hạt nhân và mọi thứ đều được viết trong đó", nhưng ông không loại trừ khả năng thay đổi học thuyết trong tương lai. Putin nói hy vọng thế giới sẽ không bao giờ phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa hạt nhân, nhấn mạnh rằng "không cần" những hành động như vậy.⦿ ---- Dân Chủ vui mừng: kinh tế Mỹ tăng thần tốc, thêm 600.000 triệu phú mới trong năm 2023. Đó là theo "Báo cáo về thịnh vượng thế giới" (World Wealth Report) mới nhất của Capgemini, mà CNBC lưu ý cho thấy Hoa Kỳ "vượt xa [vượt xa] phần còn lại của thế giới trong việc đào tạo ra các triệu phú vào năm ngoái."Hiện có 7,5 triệu người có thể tự gọi mình là triệu phú ở Hoa Kỳ (tăng 7,3% so với năm 2022), theo thông số của Capgemini, có nghĩa là bất kỳ ai nắm giữ tài sản có thể đầu tư từ 1 triệu đô la trở lên, không bao gồm căn nhà chính của mình, đồ sưu tầm hoặc tài sản tiêu dùng tồn tại lâu dài. Tổng tài sản của những người giàu mới kiếm được lên tới 26,1 nghìn tỷ USD vào năm ngoái.Người giàu nhất trong số những người giàu: Những người trị giá ít nhất 30 triệu USD hoạt động đặc biệt tốt, tăng trưởng 7,5% kể từ năm 2022. Hiện có khoảng 100.000 người Mỹ có tài sản tương đương với số tài sản đó, với tổng tài sản là 7,4 nghìn tỷ USD.Động lực: Sự phục hồi của thị trường chứng khoán vào cuối năm ngoái, hàng nghìn tỷ đô la chi tiêu của chính phủ (bao gồm cả các nỗ lực kích thích đại dịch) và thậm chí cả trí tuệ nhân tạo đều góp phần thúc đẩy cái mà CNBC gọi là “cỗ máy làm giàu của Mỹ”.⦿ ---- Nhật Bản: Dữ liệu chính thức cho thấy hôm thứ Sáu rằng chi tiêu hộ gia đình của Nhật Bản đã tăng vào tháng 4 lần đầu tiên sau 14 tháng, khi tiền lương tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba thập niên. Con số này tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái do người dân chi nhiều tiền hơn cho giáo dục, quần áo và giao thông, bao gồm cả xe hơi.Người phát ngôn chính phủ Yoshimasa Hayashi cho biết hôm thứ Sáu rằng mặc dù "tăng trưởng tiền lương không theo kịp tốc độ tăng giá nhưng dự kiến chi tiêu của người tiêu dùng sẽ tăng khi môi trường việc làm và thu nhập được cải thiện". Tập đoàn kinh doanh lớn nhất Nhật Bản Keidanren tháng trước đưa ra tỷ lệ tăng lương ở các công ty lớn ở mức 5,58% - lần đầu tiên nó đạt mức 5% trong 33 năm.⦿ ---- Hồng Kông: Có 3 người đã bị bắt vào tối thứ Năm vì cáo buộc xúc phạm quốc ca Trung Quốc trong trận đấu bóng đá vòng loại World Cup 2026 châu Á tại Hồng Kông trước khi được tại ngoại vào sáng hôm sau, theo tin cảnh sát. Nhóm 3 người, từ 18 đến 31 tuổi, được nhìn thấy quay lưng lại sân và không đứng vững khi hát quốc ca Trung Quốc “March of the Volunteers” vào đầu trận đấu.Cảnh sát mặc thường phục được cho là đã quan sát và quay phim khán giả khi quốc ca đang được vang lên trong trận đấu với Iran, đội đã giành chiến thắng 4-2. Cả 3 người đều được tại ngoại để chờ điều tra thêm, nhưng phải trình diện cảnh sát vào tháng 7.Hồi tháng 6/2020, Hồng Kông đã ban hành Pháp lệnh Quốc ca, hình sự hóa những hành vi "xúc phạm" quốc ca. Luật cũng quy định mọi cá nhân, tổ chức phải “tôn trọng”, “giữ gìn phẩm giá” của quốc ca và đàn và hát vào “những dịp thích hợp”. Những người vi phạm luật này có thể bị phạt tù tới 3 năm và phạt tiền lên tới 50.000 đô la Hồng Kông (6.400 đô la Mỹ).⦿ ---- Thể dục: cần bước nhanh hơn bình thường. Nếu bạn đi bộ để tăng cường thể lực, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng tốc độ của bạn quan trọng hơn số bước. Mặc dù các máy theo dõi thể dục tốt nhất sẽ khuyến khích bạn đạt 10.000 bước mỗi ngày nhưng con số này không dựa trên bất kỳ nghiên cứu nào. Thay vào đó, dường như nó bắt nguồn từ một chiến dịch tiếp thị những năm 1960 cho một máy đếm bước chân của Nhật Bản có tên là Manpo-Kei, có nghĩa là “máy đo 10.000 bước”.Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Massachusetts, mục tiêu đạt tốc độ 100 bước mỗi phút có thể quan trọng hơn. Nhóm đã xem xét các nghiên cứu trước đây với kết quả được công bố trên Tạp chí British Journal of Sports Medicine và nhận thấy rằng nhịp độ 100 bước/phút có thể được phân loại là bài tập cường độ vừa phải để tăng cường thể lực và tăng nhịp tim. Vì vậy, trên thực tế, bạn nên hướng đến việc đi bộ nhanh với tốc độ khiến bạn cảm thấy như đang tập thể dục hơn là đi bộ bình thường và với tốc độ sẽ làm tăng nhịp tim của bạn. Bằng cách này, ngay cả khi không sử dụng thiết bị theo dõi, bạn vẫn có thể biết được cường độ bước đi của mình.⦿ ---- Chuỗi tiệm ăn Red Lobster đã xác định thêm 129 địa điểm nhà hàng trên khắp nước Mỹ có thể đóng cửa nếu tòa án phá sản chấp thuận kế hoạch của công ty. Trong hồ sơ phá sản được nộp vào đầu tuần này, chuỗi nhà hàng ăn uống bình dân có trụ sở tại Orlando cho biết họ có tổng cộng 228 hợp đồng thuê bị từ chối mà họ dự định đóng cửa và bán.Công ty cho biết những địa điểm đó sẽ tiếp tục thua lỗ nếu tiếp tục hoạt động như tình hình hiện tại. Tháng trước, công ty tiết lộ trên trang web của mình rằng 99 địa điểm trên 28 tiểu bang đã bị đóng cửa, khiến thêm 129 địa điểm có nguy cơ chịu số phận tương tự.⦿ ---- Quận Los Angeles: Ty cảnh sát LAPD cho biết hôm thứ Năm, hai người bị tình nghi trong các vụ trộm các hộp đồ chơi LEGO có tổ chức từ một số cửa hàng ở Nam California đã bị bắt sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng. Richard Siegel, một người đàn ông 71 tuổi ở Long Beach, đã bị bắt vào tối thứ Tư vì nghi ngờ trộm cắp bán lẻ có tổ chức. Cảnh sát cho biết Blanca Gudino, một phụ nữ 39 tuổi ở Lawndale, đã bị bắt vào sáng thứ Năm vì tình nghi trộm cắp lớn.Vụ bắt khởi nguồn từ một loạt vụ trộm bắt đầu vào tháng 12 khi các sản phẩm LEGO bị đánh cắp từ một cửa hàng ở khu 1700 Phố North Gaffey ở San Pedro. Nhân viên ngăn ngừa mất mát tại cửa hàng xác định Gudino là nghi phạm. Cảnh sát cho biết cô cũng đã lấy trộm các món đồ từ các địa điểm Torrance và Lakewood của cùng một cơ sở kinh doanh vào hôm thứ Ba. Các sản phẩm này đã được đưa về giấu nơi ở của Siegel ở Long Beach. Các thám tử đã lục soát ngôi nhà hôm thứ Tư và thu giữ hơn 2.800 hộp sản phẩm Lego, có giá bán lẻ từ 20 USD đến 1.000 USD.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một tài xế giàn khoan lớn đã bị bắt sau khi có phát súng vào tối thứ Năm bắn vào một trung sĩ của Sở Cảnh sát Quận Los Angeles đang lái xe công tác trên Xa lộ 210 ở Pasadena. Trung sĩ trên chiếc Infiniti G37 không bị thương trong vụ nổ súng vào khoảng 9 giờ tối. Theo báo cáo của Cảnh sát Xa lộ CHP, một tài xế xa tải Freightliner đã bắt đầu đi theo trung sĩ đang làm nhiệm vụ trên xa lộ. Báo cáo CHP cho biết, trung sĩ đã ra khỏi xa lộ gần Đại lộ Lake và nghe thấy một tiếng súng. Anh tấp vào trạm xăng và gọi 911.Cảnh sát CHP đã đuổi kịp trung sĩ và xe giàn khoan lớn gần xa lộ 5 và 14 phía bắc Los Angeles. Người lái xe giàn khoan lớn đã bị bắt tại hiện trường. Chiếc Infiniti của trung sĩ dường như có ít nhất hai lỗ đạn trên nắp cốp. Người lái giàn khoan lớn, được xác định là một người cư dân thị xã Delano (Calif.), 28 tuổi, đã bị bắt vì tình nghi âm mưu giết người.⦿ ----đọc sách song ngữ, trẻ em ăn bữa trưa, dạy kèm suốt mùa hè. Chiến dịch này nhằm mục đích cho các gia đình thấy rằng một loạt các dịch vụ được cung cấp tại các thư viện của Quận Cam không chỉ dừng lại ở sách. Nó trùng với chương trình "Lunch at the Library" (Bữa trưa tại Thư viện), cung cấp bữa trưa miễn phí cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở xuống trong suốt mùa hè.Một số thư viện Quận Cam hy vọng là sẽ khuyến khích trẻ em và gia đình dành nhiều thời gian hơn ở thư viện, đặc biệt là các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha. Bữa trưa miễn phí tại các thư viện có địa chỉ sau:. Costa Mesa Donald Dungan Library. 1855 Park Ave., Costa Mesa, CA 92627. El Toro Library. 24672 Raymond Way, Lake Forest, CA 92630. Chapman Garden Grove Library. 9182 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841. Garden Grove Main Library. 11200 Stanford Ave., Garden Grove, CA 92840. San Juan Capistrano Library. 31495 El Camino Real, San Juan Capistrano, CA 92675. Tustin Library. 345 E. Main St., Tustin, CA 92780⦿ ---- North Carolina: Jordan Yates Hamby, 34 tuổi ở Shady Grove Road ở Connelly Springs và cô, 35 tuổi ở Wilkesboro, đã bị bắt giữ vào Chủ nhật (ngày 2 tháng 6). Hamby bị buộc tội ở Quận Watauga với tội danh trộm cắp sau khi đột nhập và/hoặc tiêu hủy bằng chứng tội phạm. Hamby cũng bị buộc tội chống lại một viên chức công quyền, mang vũ khí vào tài sản giáo dục, xả rác và sở hữu dụng cụ sử dụng ma túy. Nguyen cũng bị buộc tội ở quận Watauga với tội trộm cắp nghiêm trọng.Vào khoảng 4 giờ 30 chiều Chủ nhật, một nhân viên an toàn công cộng đã đến một cơ sở lưu trú trên phố South Sterling sau cuộc gọi của Nguyễn. Cô khai với cảnh sát rằng cô lo sợ cho sự an toàn của mình và đang ở trong một căn phòng tại nhà nghỉ. Cô cho biết bạn trai cô, Hamby, đang sử dụng ma túy và cô không cảm thấy thoải mái.Hai nghi phạm đã bị bắt theo lệnh từ Quận Watauga và đưa đến Nhà tù Quận Burke. Hamby ban đầu được đưa vào cơ sở đó mà không có sự ràng buộc nào. Kể từ đó, tiền tại ngoại của anh ta đã được ấn định ở mức 5.000 USD. Nguyễn nhận được một khoản tiền thế chân có bảo đảm là $500. Cô không còn được liệt kê là tù nhân ở Quận Burke nữa. Ngày ra tòa tiếp theo của Hamby được ấn định vào ngày 23/7 tại Quận Watauga. Nguyễn có ngày hầu tòa ở quận đó ngày 13/8.⦿ ----, cảnh sát thành phố New York bị truy tố về tội bắn một người lái xe khác trong một vụ nổi giận trên đường ở Thị trấn Voorhees, New Jersey, vào tháng trước. Hieu Tran, 27 tuổi, ở Yonkers, New York, đã bị bắt và buộc tội hôm thứ Năm, ngày 6 tháng 6, với tội cố ý giết người, hành hung nghiêm trọng và sở hữu vũ khí cho mục đích trái pháp luật.Vào thứ Sáu, ngày 17/5, khoảng 11:13 giờ tối, cảnh sát Thị trấn Voorhees đã đến ứng cứu một vụ va chạm giữa nhiều phương tiện tại giao lộ Đường 73 và Đường Cooper. Khi đến nơi, họ phát hiện một tài xế - một người đàn ông 30 tuổi ở thị trấn Voorhees - bị một vết thương do đạn bắn. Anh này đã được đưa đến bệnh viện nơi anh vẫn đang điều trị.Sau khi phân tích video giám sát, hồ sơ điện thoại di động và bằng chứng đạn đạo, Cảnh sát Thị trấn Voorhees và Văn phòng Công tố Quận Camden đã xác định Trần là nghi phạm trong vụ nổ súng. Cảnh sát cho biết Tran – một sĩ quan của Sở Cảnh sát Thành phố New York – đã sử dụng súng do sở cấp và bắn nạn nhân trong một vụ nổi giận trên đường. Tran đã bị cảnh sát NYPD bắt giữ hôm thứ Năm. Tran hiện đang bị giam ở New York và được miễn dẫn độ.⦿ ----- Tennessee: My T A, 30 tuổi, đã xô xát trong nhà với côtại nơi ở của cô vào ngày 6/6. Khi đến nơi, cảnh sát chứng kiến ông A và cô guyễn nắm áo nhau trong khi Nguyễn la hét rằng ông A đã đánh cô Nguyen. Cảnh sát đã bắt giữ A và nói chuyện với Nguyễn, người này giải thích rằng A đã đến nhà cô để lấy con chó của họ, điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi và họ bắt đầu la mắng nhau. Nguyễn cho biết, khi cô định lên lầu gọi bạn thì bị A túm tóc kéo xuống cầu thang khiến cô bị đập đầu và gãy cây thông ở chân cầu thang.Nguyễn khai đã ngăn cản A rời đi cho đến khi cảnh sát đến. Cảnh sát đã nói chuyện với A, người này xác nhận đã đến đón con chó của họ, nói thêm rằng cô Nguyễn đe dọa sẽ làm hỏng xe của họ trước khi tóm lấy chúng. A thừa nhận, cả hai xô xát nhau ở cầu thang khiến Nguyễn ngã, gãy cây thông. Cảnh sát nhận thấy có sợi tóc ở cuối bậc thang, dường như thuộc về Nguyễn, điều này chứng thực lời khai của cô. Do vậy, A được coi là kẻ gây hấn chính và bị bắt vì tội hành hung gia đình.⦿ ---- Quận Cam:trên đà theo sát điểm của bà Michelle Steel trong cuộc tranh cử chức Dân Biểu địa hạt 45. Cuộc thăm dò mới cho thấy Derek Trần, ứng cử viên Đảng Dân chủ, cựu quân nhân, người ủng hộ quyền của người lao động và chủ doanh nghiệp nhỏ, đang theo sát điểm với đảng viên Cộng hòa đương nhiệm Michelle Steel vào tháng 11 này. Cuộc thăm dò mới của Tulchin Research nêu bật một cuộc đua cực kỳ căng thẳng, với việc Trần đã ngang điểm về mặt thống kê với Steel.Dữ liệu thăm dò ý kiến mạnh mẽ, sức hấp dẫn đặc biệt của Trần đối với các nhóm cử tri quan trọng, bao gồm cả cử tri gốc Latinh và Việt Nam đều dẫn đến một kết luận: Derek Tran có đủ khả năng để chiếm lấy chiếc ghế Dân Biểu này vào tháng 11/2024.Cuộc thăm dò của Tulchin Research với 600 cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 được thực hiện từ ngày 23/5 đến ngày 2/6 cho thấy Trần đang có tỷ lệ thống kê cao trong cuộc hỏi thăm lá phiếu ban đầu, với việc Trần giành được 41% phiếu bầu so với 42% của Steel, với 17% chưa quyết định.Câu chuyện cá nhân của Trần với tư cách là con trai của một người tị nạn Việt Nam đã gây tiếng vang mạnh mẽ ở quận này, nơi có dân số người Việt lớn nhất cả nước, giúp Trần vượt trội đáng kể so với các ứng cử viên Đảng Dân chủ trước đây với nhóm cử tri mà Đảng Dân chủ đã phải nỗ lực rất nhiều để giành được.⦿ ---- RFA:. Theo Đài Á Châu Tự Do. Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) thuộc Bộ Công an Việt Nam vào ngày 7 tháng 6 cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nhà báo Trương Huy San và luật sư Trần Đình Triển- Trưởng Văn phòng Luật sư Vì dân thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Cả hai bị cáo buộc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cụ thể hai người bị cáo buộc đăng tải những bài viết bị cho phạm vào điều luật vừa nêu. Như tin đã loan, trước khi Cơ quan ANĐT thuộc Bộ Công an thừa nhận việc bắt hai ông Trương Huy San và Trần Đình Triển, cư dân mạng đã lên tiếng về biện pháp này. Hai tổ chức theo dõi nhân quyền là Phóng viên Không Biên giới (RSF) và Bảo vệ Ký giả (CPJ) dẫn nhiều nguồn tin xác nhận biện pháp bắt giữ đối với nhà báo độc lập Trương Huy San, bút danh Huy Đức; và kêu gọi trả tự do ngay cho ông này, hủy bỏ những cáo buộc đưa ra.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Pháp Luật. Nam thanh niên quốc tịch New Zealand bị cảnh sát xử phạt, buộc sơn lại cửa nhà dân sau khi bị bắt quả tang vẽ bậy ở quận 1, TP.HCM. Ngày 8-6, Công an phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM đã lập biên bản xử phạt ECJ (sinh năm 1996, quốc tịch New Zealand) 1,5 triệu đồng theo Nghị định 144/2021 về hành vi phun sơn lên tường nơi công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Công An Nhân Dân. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã điều tra, truy xét bắt giữ Nguyễn Đình Trung (SN 1962, quốc tịch Hoa Kỳ) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1980, trú xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Trung thường xuyên nhập cảnh về Việt Nam cấu kết với Hoa đưa ra thông tin gian dối có khả năng làm hồ sơ đưa người Việt Nam đi lao động và định cư tại Mỹ với thỏa thuận 1 hồ sơ có giá là 25.000 USD. Qua điều tra, 2 đối tượng trên đã chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền là 1,7 tỷ đồng.⦿ ---- HỎI 1: Nếu bạn ăn chay và tập thể dục, bệnh lãng trí Alzheimer sẽ ngừa được?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới, những người mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức thông qua chế độ ăn kiêng và tập thể dục. Theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Sáu trên tạp chí Alzheimer's Research, những người tham gia kết hợp tập thể dục nhịp điệu hàng ngày và chế độ ăn chủ yếu dựa vào thực vật đã làm chậm quá trình suy giảm nhận thức, tuy nhiên, trí nhớ và suy nghĩ trở nên tồi tệ hơn đối với các thành viên của nhóm kiểm soát không thay đổi thói quen của họ. Nghiên cứu này được khái niệm hóa bởi Dean Ornish, một bác sĩ và nhà nghiên cứu có những khuyến nghị nghiêm ngặt về chế độ ăn uống và lối sống để chống lại bệnh mãn tính đã tạo ra cuộc tranh luận trong nhiều năm giữa các nhà nghiên cứu y học. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng các kết quả phải được lặp lại trước khi có thể rút ra kết luận rộng hơn. Nghiên cứu chỉ tuyển 51 người, một phần là do những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Nếu đi ngủ muộn hơn 1 giờ sáng, bạn có thể có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần cao hơn?ĐÁP 2: Đúng thế. Nếu đi ngủ muộn hơn 1 giờ sáng, bạn có thể có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần cao hơn. Đó là kết luận của một nghiên cứu quan sát mới của Imperial College London ở Vương quốc Anh. Nghiên cứu cho thấy những người đi ngủ trước 1 giờ sáng thường có tinh thần khỏe mạnh hơn, với ít trường hợp được báo cáo về rối loạn tâm thần, hành vi và phát triển thần kinh, trầm cảm và rối loạn lo âu tổng quát (GAD).Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về người lớn sống trong cộng đồng ở Biobank Vương quốc Anh. Nhóm nghiên cứu bao gồm 73.888 người, trong đó 56% là nữ. Độ tuổi trung bình của những người tham gia là 63,5 tuổi và họ ngủ trung bình 7 giờ mỗi chu kỳ ngủ hàng ngày. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychiatry Research.Chi tiết: