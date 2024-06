Châu Âu: Lũ lụt do mưa xối xả khiến 5 người thiệt mạng ở Đức cuối tuần qua đã lan rộng khắp Áo và Hungary vào đêm thứ Ba.

.

- Cộng Hòa chống phá thai, và cũng chống ngừa thai: Cộng hòa ở Thượng viện đã chặn 1 dự luật Dân Chủ đưa ra về quyền tiếp cận tránh thai

- Sau nhiều năm quy chụp bầu qua thư là gian lận, bây giờ Trump trở mặt: cử tri Cộng Hòa nên ào ạt bầu qua thư.

- Trump được suy đoán sẽ chọn Thống đốc tiểu bang North Dakota Doug Burgum làm phó, vì Burgum là đại tư bản và có người vợ nóng bỏng.

- Ty cảnh sát New York thu hồi giấy phép mang súng củia Trump

- Tòa kháng án Georgia ra lệnh ngưng vụ truy tố Trump vì lật ngược bầu cử năm 2020: sẽ xét theo đơn Trump kháng án, xem có nên loại trừ Biện lý Willis hay không

- Putin: bản án có tội chỉ làm Trump tăng điểm, và thế giới không tin vào tòa án Mỹ

- Châu Âu: Lũ lụt do mưa xối xả khiến 5 người chết ở Đức

- Hungary: không đồng ý trừng phạt đối với năng lượng hạt nhân của Nga, vì lo ngại về an ninh năng lượng của Hungary.

- Nga: có thể sẽ giao vũ khí Nga cho kẻ thù của Mỹ vì Mỹ giao vũ khí cho Ukraine

- Gaza: 36.654 người Palestine bị giết, và 83.309 người bị thương từ ngày 7 tháng 10

- Hamas hoan nghênh Tây Ban Nha tham gia pháp lý với Nam Phi kiện Israel ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), cáo buộc Israel diệt chủng

- Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Canada ra tuyên bố chung, kêu gọi cả Hamas và Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Biden đưa ra, cơ hội hòa bình lâu dài và giải pháp hai nhà nước.

- Hamas: đề xuất hòa bình mà họ nhận được từ Israel không giống với đề xuất do TT Mỹ Joe Biden công bố

- Hamas sẽ không ngừng bắn nếu Hamas không được bảo đảm xung đột sẽ chấm dứt vĩnh viễn

- Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ ở Mỹ ở mức 74,6 tỷ USD trong tháng 4, tăng 6,0 tỷ USD so với tháng trước

- Việc làm bị cắt giảm ở Mỹ đứng ở mức 63.816 trong tháng 5, giảm 1,5% so với tháng 4.

- WHO: trường hợp tử vong đầu tiên ở người do cúm gia cầm A (H5N2) ở Mexico.

- LHQ báo động: 2,9 triệu người tị nạn trên toàn cầu sẽ cần được tái định cư vào năm 2025.

- Đài Loan: dân số lão hóa, năm nay thiếu 24.000 y tá.

- Nhật Bản dân số co cụm: chính phủ phải làm app hẹn hò, mời gọi giới trẻ có bầu

- Đài Loan: tài xế ra xe đi tè, xe buýt không người tông vào hàngr ào Dinh tổng thống

- Quận Riverside: nổ súng bắn lung tung, 1 người bị bắt

- Quận Cam: cậu học trò lớp 11 lái xe, đụng xe, chết

- Quận Los Angeles: Jaime Tran nhận tội căm thù Do Thái, nổ súng bắn người, sẽ bị kêu án ngày 5 tháng 8

- RFA: Campuchia cho phép tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Pháp nhượng lại miền Nam cho Quốc gia Việt Nam.

- Facebook Bùi Thanh Hiếu: Trong chiến dịch buộc Thầy Minh Tuệ "tự nguyện" dừng đi bộ hành, có 2 trang chỉ thị với 10 điều hướng dẫn công an cách bắt cóc đoàn tu.(Tin cần kiểm chứng)

- TIN VN. Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chỉ đạo vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.

- TIN VN. Thượng tướng Lương Tam Quang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

- TIN VN. Giáo hội PGVN nghiêm cấm Đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức.

- HỎI 1: Bạn ăn muối nhiều, dễ dính bệnh tim, và bệnh viêm da dị ứng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Vì quý bà đẻ ít hơn, 4 đại học Đài Loan tuyên bố đóng cửa? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-6/6/2024) ⦿ ---- Báo cáo của Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ ở Mỹ ở mức 74,6 tỷ USD trong tháng 4, tăng 6,0 tỷ USD so với con số sửa đổi là 68,6 tỷ USD của tháng trước. Xuất cảng trong tháng 4 đạt 263,7 tỷ USD, tăng 2,1 tỷ USD so với tháng trước. Trong khi đó, nhập cảng lên tới 338,2 tỷ USD trong kỳ báo cáo, tăng 8,0 tỷ USD so với tháng 3.

.

Tính đến thời điểm hiện tại, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ tăng 2,0% tương đương 5,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023, với xuất cảng tăng 3,2% tương đương 32,2 tỷ USD và nhập cảng tăng 2,9% tương đương 37,8 tỷ USD.

.

⦿ ---- Theo báo cáo của Challenger, Gray & Christmas Inc. hôm thứ Năm, số lượng việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ đứng ở mức 63.816 trong tháng 5, giảm 1,5% so với con số 64.789 của tháng 4. So với cùng kỳ năm trước, số việc làm bị cắt giảm đã giảm 20%. Từ đầu năm đến nay, đã có 385.859 việc làm bị cắt giảm ở Mỹ, thấp hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành giải trí và thư giãn bị cắt giảm nhiều nhất ở mức 9.180, tiếp theo là lĩnh vực công nghệ ở mức 7.771 và tiện ích ở mức 7.400. Trong khi đó, thông báo tuyển dụng đang ở mức thấp nhất trong một thập niên.

.

⦿ ---- Châu Âu: Lũ lụt do mưa xối xả khiến 5 người thiệt mạng ở Đức cuối tuần qua đã lan rộng khắp Áo và Hungary vào đêm thứ Ba. Toàn bộ sông Danube ở Áo đã bị đóng cửa sau khi các ngân hàng bị vỡ ở Linz, thành phố lớn thứ ba nước này. Con sông chảy dài hơn 350 km ở Áo này đã bị đóng cửa để vận chuyển sau khi mưa lớn gây lũ lụt ở cả Áo và Đức. Quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi lũ lụt trở nên nguy hiểm ở miền nam nước Đức vào cuối tuần, khiến 5 người thiệt mạng.



.

Cảnh sát xác nhận hôm thứ Ba rằng thi thể của một người phụ nữ đã được trục vớt từ một chiếc ô tô bị chìm trong nước lũ ở Bavaria. Người phụ nữ được tìm thấy ở thị trấn Markt Rettenbach sau khi vượt qua các rào chắn chặn con đường ngập nước hôm thứ Hai và lái xe khỏi đường vào một cánh đồng. Thi thể của 4 người khác thiệt mạng trong lũ lụt đã được tìm thấy vào Chủ nhật và thứ Hai, 3 người trong số họ ở dưới tầng hầm. Một lính cứu hỏa 22 tuổi đã thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu.

.

⦿ ---- Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg hôm thứ Năm rằng Hungary sẽ không bao giờ đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng hạt nhân của Nga, với lý do lo ngại về an ninh năng lượng của Hungary. Ông nói thêm rằng Hungary quan tâm đến việc hợp tác với Nga về năng lượng hạt nhân.

.

Szijjarto nói: “Chúng tôi cũng cực kỳ quan ngại trước những tuyên bố của một số nhà lãnh đạo châu Âu về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi hy vọng rằng không ai sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này”. Ông cũng nhấn mạnh rằng "tất cả các cơ sở hạt nhân phải được bảo vệ", ám chỉ cuộc chiến ở Ukraine.

.

⦿ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm cho biết Nga có thể giao vũ khí cho kẻ thù của Hoa Kỳ bất kể địa vị chính trị của họ như thế nào để đáp lại quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga: "Hãy để Mỹ và các đồng minh của họ cảm nhận được việc các bên thứ ba trực tiếp sử dụng vũ khí Nga. Những cá nhân hoặc khu vực này không được nêu tên một cách có chủ ý, nhưng họ có thể là bất kỳ ai coi Pindostan [tiếng lóng của Nga dùng để chỉ Mỹ] và đồng minh là kẻ thù của họ, bất kể niềm tin chính trị và sự công nhận của quốc tế. Kẻ thù của họ là Mỹ, có nghĩa là họ là bạn của chúng tôi."

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Năm báo cáo rằng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra với Israel đã lên tới 36.654, và 83.309 người bị thương. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, 68 người Palestine đã bị giết và 235 người bị thương.

.

⦿ ---- Hamas hôm thứ Năm hoan nghênh quyết định của Tây Ban Nha tham gia hành động pháp lý do Nam Phi khởi xướng chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), cáo buộc Israel vi phạm Công ước chống diệt chủng vì hoạt động quân sự ở Dải Gaza: “Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas) hoan nghênh thông báo của Tây Ban Nha về việc tham gia vụ kiện do Nam Phi đệ trình lên Tòa án Công lý Quốc tế, cáo buộc thực thể theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã phạm tội diệt chủng đối với người dân Palestine của chúng tôi ở Dải Gaza”.

.

ICJ trước đó đã ra phán quyết rằng Israel phải "ngay lập tức" ngừng mọi hoạt động quân sự và các hoạt động khác ở Rafah, theo yêu cầu của Công ước Diệt chủng. Tây Ban Nha trước đây đã công nhận Palestine là một nhà nước chính thức, dẫn đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước xấu đi.

.

⦿ ---- Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, bao gồm Anh, Đức, Pháp và Canada, đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Năm, trong đó họ kêu gọi cả Hamas và Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra vào tuần trước: "Tại thời điểm quyết định này, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel cũng như Hamas thực hiện bất kỳ thỏa hiệp cuối cùng nào cần thiết để đạt được thỏa thuận này và mang lại sự trợ giúp cho gia đình các con tin của chúng tôi, cũng như cả hai bên trong cuộc xung đột khủng khiếp này. bao gồm cả dân thường. Đã đến lúc chiến tranh kết thúc và thỏa thuận này là điểm khởi đầu cần thiết.”

.

Các nước ký kết cho biết thêm rằng thỏa thuận được đề xuất sẽ đảm bảo lệnh ngừng bắn ngay lập tức và sự phục hồi của Dải Gaza cũng như người dân ở đây "cùng với sự đảm bảo an ninh cho người Israel và người Palestine, cũng như các cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài lâu dài hơn và một giải pháp hai nhà nước."

.

⦿ ---- Hamas, trong một tuyên bố trên Telegram hôm thứ Năm, bày tỏ rằng đề xuất hòa bình mà họ nhận được để giải quyết xung đột ở Gaza không phù hợp với đề xuất do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden công bố vào tuần trước. Thứ Sáu tuần trước, Biden đã trình bày một đề xuất ba giai đoạn của Israel nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza. Theo kế hoạch này, việc thả con tin sẽ đi đôi với "lệnh ngừng bắn hoàn toàn", cùng với việc Israel rút khỏi "tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza" trong giai đoạn đầu.

.

Trước đó, Hamas đã nói rõ rằng họ sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn nếu nó bao gồm những đảm bảo về giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các điều kiện để Israel chấm dứt chiến tranh ở Gaza vẫn không thay đổi. Những điều kiện này bao gồm việc giải tán Hamas và trao trả tất cả con tin.

.

⦿ ---- Hamas sẽ không đồng ý với bất kỳ phiên bản nào của thỏa thuận ngừng bắn mới với Israel nếu Hamas không nhận được sự đảm bảo rằng xung đột sẽ chấm dứt vĩnh viễn, theo hãng tin Asharq Al-Awsat đưa tin hôm thứ Năm. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này đã cáo buộc Israel "thao túng" và lên án ý định đình chiến tạm thời và sau đó tiếp tục chiến tranh. Trong khi đó, Israel cho biết họ sẽ không tạm dừng hoạt động trên bộ chống lại Hamas bất chấp các cuộc đàm phán.

.

⦿ ---- Cộng Hòa chống phá thai, vậy thì ngừa thai thì sao? Cũng chống luôn, bất kể các cô chưa có bầu. Các đảng viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện đã chặn một biện pháp của Đảng Dân chủ hôm thứ Tư nhằm hệ thống hóa quyền tiếp cận các biện pháp tránh thai của liên bang. Tờ Washington Post đưa tin dự luật sẽ ngăn cản các tiểu bang ban hành luật nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các hình thức tránh thai bao gồm kiểm soát sinh sản bằng nội tiết tố và dụng cụ tử cung.

.

Nhiều đảng viên Cộng hòa gọi dự luật là không cần thiết và chính phủ đã vượt giới hạn; Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski và Susan Collins của Maine là những thành viên duy nhất trong đảng Cộng Hòa bỏ phiếu để thúc đẩy biện pháp này. Toàn bộ TNS Dân chủ đều ủng hộ nó. “Đây sẽ là một cuộc bỏ phiếu dễ dàng,” Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Patty Murray nói trước khi kiểm phiếu, theo New York Times. “Nó gần như không cần thiết.”

.

Nhưng các đảng viên Đảng Dân chủ đang vận động để đưa Đảng Cộng hòa vào hồ sơ về quyền sinh sản, một vấn đề mà quan điểm của Đảng Cộng hòa không được cử tri ưa chuộng. Thụ tinh trong ống nghiệm có thể được đưa ra bỏ phiếu vào tuần tới, Lãnh đạo Đa số Thượng Viện Chuck Schumer cho biết sau cuộc bỏ phiếu.

.

“Tôi kỳ vọng chúng ta sẽ thấy nhiều phiếu bầu hơn trong mùa hè này,” Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune đã nói hôm thứ Ba, theo AP. Hôm thứ Tư, Schumer phản bác rằng: "Hôm nay không phải là một cuộc bỏ phiếu trình diễn. Đây là một cuộc bỏ phiếu 'cho chúng tôi thấy bạn là ai' và các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã cho người dân Mỹ biết chính xác họ là ai."

.

Nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm hệ thống hóa quyền này bắt đầu khi Tòa án Tối cao lật ngược phán quyết Roe vs. Wade (trong Hiến pháp) hai năm trước; Ý kiến ​​đồng tình của Thẩm phán Clarence Thomas cho biết quyền tránh thai là một vấn đề khác mà tòa án nên xem xét lại. Đảng Cộng hòa đã phản đối nỗ lực này trong khi nói rằng họ ủng hộ việc tiếp cận các biện pháp tránh thai, theo tờ NY Times. Schumer có thể đưa Đạo luật về Quyền tránh thai ra để bỏ phiếu lại sau đó.

.

⦿ ---- Với những đồn đoán đầy rẫy về việc Donald Trump sẽ chọn ai làm người đồng hành để tranh cử chiếm Bạch Ốc, một số nhà quan sát bên ngoài chiến dịch tranh cử tổng thống của ông dường như nghĩ rằng Thống đốc tiểu bang North Dakota Doug Burgum có thể đứng đầu danh sách. Ngoài việc trung thành vào ngồi tòa để ủng hộ Trump trong phiên tòa xét xử Trump ở New York gần đây, Burgum còn là một doanh nhân giàu có — với những người bạn giàu có — và dường như đã thu hút sự chú ý của cựu tổng thống nhờ các nỗ lực gây quỹ và tiếp cận nhà tài trợ của ông ta.

.

Nhưng Burgum cũng có thể có một thứ khác dành cho mình: vợ của Burgum là bà Kathryn Burgum. “Trump thích những người giàu có và có những người vợ nóng bỏng”, một nguồn tin không liên quan đến chiến dịch tranh cử của Trump nhưng theo sát quá trình kiểm tra các lựa chọn Phó Chủ tịch tiềm năng nói với Politico. Các bản tin xuất hiện hôm thứ Tư rằng Ban tranh cử của Trump đã bắt đầu gửi giấy tờ kiểm tra cho các ứng cử viên hàng đầu với hy vọng trở thành phó tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa, trong đó Burgum được nêu tên trong số ít ứng cử viên có thể tham gia cùng Trump trong tấm vé Cộng Hòa vào tháng 11/2024.

.

⦿ ---- Trump trở mặt: cử tri nên bầu qua thư. “Bạn biết đấy, bỏ phiếu qua thư phần lớn là tham nhũng,” Donald Trump đã nói trong một cuộc vận động hồi tháng trước. Nhưng ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa không thể giành chiến thắng nếu không có phiếu bầu, và Trump nghĩ tốt hơn về lập trường đó. Nhóm của Trump đã cùng với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa phát động một chiến dịch khuyến khích những người ủng hộ bỏ phiếu qua đường bưu điện cho cuộc bầu cử vào tháng 11 hoặc tham gia bỏ phiếu sớm, báo Hill đưa tin.

.

“Bạn cần lập kế hoạch, ghi danh và bỏ phiếu bằng mọi cách có thể”, Trump nói trong video khởi động chiến dịch tranh cử. Nỗ lực này được gọi là "Swamp the Vote" và Trump nói rằng ông cần một lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu để đánh bại đảng Dân chủ. Ông nói trong một tuyên bố: “Cách để giành chiến thắng là dồn ép họ, nếu chúng ta dồn họ vào số phiếu bầu thì họ không thể gian lận”.

.

Các kế hoạch kêu gọi cung cấp cho cử tri tiềm năng thông tin về cách bỏ phiếu theo nhiều cách khác nhau theo luật của tiểu bang họ. Các tiểu bang khuyến khích bỏ phiếu theo những cách khác ngoài việc xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu sau khi đại dịch xảy ra. Trump phản đối nỗ lực đó, nói rằng, "Tôi nghĩ nhiều người gian lận khi bỏ phiếu qua thư." Một phân tích của Washington Post về dữ liệu từ 3 tiểu bang vào thời điểm đó không tìm thấy bằng chứng nào về gian lận trên diện rộng. Thăm dò của Pew hồi đầu năm nay cho thấy đa số ủng hộ việc bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư. Theo The Hill, các đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ các lựa chọn gửi thư nhiều hơn những gì Đảng Cộng hòa đã làm.

.

⦿ ----- CNN cho biết Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) đang chuẩn bị thu hồi giấy phép sử dụng súng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vào tháng 4/2023, giấy phép mang súng giấu kín của Trump đã bị đình chỉ sau bản cáo trạng của ông về tội hình sự ở New York, và ông đã nộp hai khẩu súng của mình, trong khi khẩu thứ ba đã được "chuyển đến Florida một cách hợp pháp".

.

Jaime Tran

RFA: Campuchia cho phép tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Pháp nhượng lại miền Nam cho Quốc gia Việt Nam

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chỉ đạo vận chuyển hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.

Thượng tướng Lương Tam Quang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Giáo hội PGVN nghiêm cấm Đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức.

chiến dịch buộc Thầy Minh Tuệ "tự nguyện"

Tuy nhiên, xét đến việc ông bị buộc tội 34 trọng tội trong phiên tòa xét xử "tiền bịt miệng", Trump có thể bị phát hiện vi phạm nhiều luật liên bang và tiểu bang nếu ông vẫn sở hữu khẩu súng thứ ba đó ở Florida. Theo một quan chức giấu tên, NYPD sẽ tiến hành một cuộc điều tra "có thể sẽ dẫn đến việc thu hồi giấy phép của anh ta".⦿ ---- Tòa kháng án Georgia hôm thứ Tư đã ra phán quyết rằng vụ truy tố Trump vì lật ngược bầu cử năm 2020 sẽ bị tạm dừng cho đến khi một hội đồng thẩm phán xem xét và phán lệnh về đơn kiện của Trump xin loại bỏ Biện lý quận Fulton Fani Willis.Tòa án nêu chi tiết rằng họ sẽ nghe các lập luận do phía Trump đưa ra về lý do tại sao Willis nên bị loại khỏi vụ án trong phiên điều trần ngày 4 tháng 10/2024 sắp tới. Phán quyết cuối cùng phải được Tòa kháng án Georgia đưa ra trước ngày 15 tháng 3/2025. Mới đây, Trump đã bị kết tội trong phiên tòa xét xử "bịt miệng tiền" ở Tòa New York.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận xét hôm thứ Tư khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 27 rằng “bản án có tội” đối với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ khiến xếp hạng của Trump tăng lên. “Điều đó cho thấy người dân Mỹ không tin vào hệ thống pháp luật”, ông Putin nhấn mạnh.Putin nói: “Rõ ràng trên toàn thế giới rằng việc truy tố Trump, đặc biệt là tại tòa với các cáo buộc nảy sinh dựa trên các sự kiện diễn ra nhiều năm trước mà không có bằng chứng trực tiếp, chỉ đơn giản là sự lạm dụng hệ thống tư pháp trong chính trị”. Nói về cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ, nguyên thủ quốc gia Nga trước đó khẳng định việc ai thắng ai không liên quan gì với Nga. Ông tiếp tục nói rằng Nga "sẽ không can thiệp vào hệ thống chính trị của Mỹ".⦿ ---- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Tư xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở người do cúm gia cầm A (H5N2) ở Mexico. WHO cho biết thêm: “Đây là trường hợp nhiễm vi-rút cúm A (H5N2) đầu tiên được xác nhận trong phòng thí nghiệm được báo cáo trên toàn cầu và là trường hợp nhiễm vi-rút cúm gia cầm H5 đầu tiên ở một người được báo cáo ở Mexico”. Bệnh nhân 59 tuổi đến từ Mexico, không có tiền sử tiếp xúc với gia cầm hoặc động vật khác.⦿ ---- Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR cho biết hôm thứ Tư rằng 2,9 triệu người tị nạn trên toàn cầu sẽ cần được tái định cư vào năm 2025. UNHCR cho biết những phát hiện này được công bố trong báo cáo Dự kiến Nhu cầu Tái định cư Toàn cầu năm 2025, thể hiện mức tăng 20% so với con số năm 2024 do "tình trạng di dời hàng loạt kéo dài, xuất hiện các cuộc chiến mới và tác động của biến đổi khí hậu".Phó Cao ủy UNHCR về Bảo vệ Ruvendrini Menikdiwela cho biết trong một tuyên bố: “Tái định cư là một biện pháp can thiệp cứu mạng sống cho những người tị nạn có nguy cơ cao và là một phản ứng có ý nghĩa đối với các tình trạng buộc phải di dời ngày càng gia tăng và chưa được giải quyết”.Một sắc lệnh hành chánh mới của Biden được công bố hôm thứ Ba hạn chế khả năng đủ điều kiện tị nạn đối với không quá 2.500 người di cư vào Mỹ mỗi ngày vượt biên trái phép. UNHCR cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày thứ Ba rằng họ "quan ngại sâu sắc" về quyết định của Biden vì như thế Biden sẽ đẩy ra cả những người cần được tỵ nạn.⦿ ---- Đài Loan: dân số lão hóa, năm nay thiếu 24.000 y tá. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (MHOW), tình trạng thiếu nhân viên điều dưỡng ở Đài Loan sẽ lên tới 24.000 y tá trong năm nay. Cộng đồng y tế Đài Loan kêu gọi chính phủ tăng phân bổ bảo hiểm y tế quốc gia để hỗ trợ tăng lương cho nhân viên điều dưỡng, và xin trợ cấp nhiều hơn cho những người mới vào nghề, vì sinh viên tốt nghiệp các chương trình điều dưỡng thường nhập học vào tháng 6 hàng năm.Vì thiếu y tá, nên số lượng bệnh nhân chờ giường tại phòng cấp cứu tiếp tục tăng, thời gian chờ đợi trung bình kéo dài đến hai hoặc ba ngày. Tỷ lệ y tá trên bệnh nhân mới được quy định theo ca làm việc, có hiệu lực từ tháng 3, khiến các bệnh viện giảm bớt khối lượng công việc cho y tá bằng cách hạn chế số giường bệnh sẵn có.⦿ ---- Nhật Bản dân số co cụm: chính phủ phải đưa ra app hẹn hò, để tăng dân số. Thủ đô của Nhật Bản sẽ tung ra ứng dụng hẹn hò vào đầu mùa hè này như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh đang sụt giảm trên toàn quốc. Người dùng sẽ được yêu cầu gửi tài liệu chứng minh họ độc thân hợp pháp và ký vào một lá thư cho biết họ sẵn sàng kết hôn. Việc nêu thu nhập của một người là điều phổ biến trên các ứng dụng hẹn hò của Nhật Bản, nhưng Tokyo sẽ yêu cầu phiếu chứng nhận thuế để chứng minh mức lương hàng năm.Một quan chức chính phủ Tokyo phụ trách ứng dụng mới nói với AFP: “Chúng tôi biết được rằng 70% những người muốn kết hôn không tích cực tham gia các sự kiện hoặc ứng dụng để tìm kiếm bạn đời. Chúng tôi muốn tạo cho họ một cú đẩy nhẹ nhàng để tìm được một người."Năm ngoái Nhật Bản ghi nhận số ca tử vong cao hơn gấp đôi số trẻ sơ sinh. Dữ liệu sơ bộ của chính phủ cho thấy tỷ lệ sinh giảm năm thứ tám liên tiếp xuống còn 758.631, giảm 5,1%. Số người chết là 1.590.503.⦿ ---- Đài Loan: xe buýt nhỏ tông vào rào Dinh Tổng Thống. Một chiếc xe buýt nhỏ, không người, đã đâm vào chậu hoa trước Dinh Tổng thống, hôm thứ Tư (5/6). Tờ Liberty Times đưa tin, một cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy vụ việc không liên quan đến động cơ chính trị cũng như việc lái xe khi say rượu. Người tài xế họ Chang cần vào nhà vệ sinh khẩn cấp nên đã đỗ xe buýt trên Đại lộ Ketagalan, băng qua đường Nam Trùng Khánh, phía trước Tòa nhà Văn phòng Tổng thống nhưng quên kéo thắng tay.Sau khi anh xuống xe buýt nhỏ đến một công viên gần đó, chiếc xe tiếp tục tự đi thêm 300 m trước khi tông vào một trong những chậu hoa trước lối vào Phủ Tổng thống. Không ai bị thương trong vụ tai nạn. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh bên trong Công viên Tưởng niệm Hòa bình 228, Chang thấy xe buýt của mình đã biến mất. Anh vội vã băng qua đường và giải thích tình hình cho cảnh sát.⦿ ---- Quận Riverside: Một người đàn ông 39 tuổi đã bị bắt sau khi bị cho là đã nổ súng vào những người đi đường ở Quận Riverside vào sáng sớm thứ Hai, giết chết một người chồng và cha của 4 đứa con và làm bị thương một người khác. Thảm kịch xảy ra vào khoảng 6h30 sáng trên đường State Street ở San Jacinto gần đường số 7 phía Tây. Cảnh sát Quận Riverside tràn ngập giao lộ sau khi có báo cáo về nghi phạm, hiện được xác định là Julio Cesar Rodarte, bắn ngẫu nhiên vào những chiếc xe hơi đi qua.⦿ ---- Quận Cam: Một học sinh lớp 11 tại trường trung học El Dorado đã thiệt mạng hôm thứ Ba khi chiếc Corvette đời 1984 của cậu đụng một chiếc Range Rover khi cậu đang chở cậu và bạn bè đến trường. Học sinh thiệt mạng là Zach Henn, 17 tuổi. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 8:20 giờ sáng tại Đại lộ Yorba Linda và Đại lộ Valencia, Sở Cảnh sát Placentia cho biết.Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện cậu thiếu niên bị mắc kẹt bên trong chiếc Corvette đời 1984 mà cậu vừa mua cách đây vài tuần. Cứu hỏa đã đưa Henn ra khỏi xe và chuyển anh đến bệnh viện gần đó, nơi cậu qua đời vì vết thương. Những người khác chỉ bị thương.⦿ ---- Quận Los Angeles:, một người Mỹ gốc Việt, đã nhận tội căm thù và tội sử dụng súng sau khi bắn và làm bị thương hai người đàn ông Do Thái khi họ rời khỏi buổi lễ tôn giáo ở khu vực Pico-Robertson, Los Angeles vào năm ngoái. Jaime Tran, 29 tuổi, ở Riverside, California, hôm thứ Hai đã nhận tội tất cả các cáo buộc chống lại anh ta—hai tội ác căm thù với ý định giết người và hai tội sử dụng, mang theo và xả súng trong và liên quan đến tội bạo lực.Trong thỏa thuận nhận tội của mình, Tran thừa nhận có niềm tin chống Do Thái và đưa ra những lời đe dọa bạo lực đối với các cá nhân Do Thái. Hành vi rắc rối của anh ta bắt đầu vào năm 2018 khi anh ta rời trường nha khoa sau khi bày tỏ tình cảm căm thù đối với những sinh viên mà anh ta cho là người Do Thái. Vào tháng 11 năm 2022, Tran phát tán tuyên truyền chống Do Thái cho các bạn học cũ, và tháng sau, anh chia sẻ những mô tả xúc phạm người Do Thái từ một trang web.Vào tháng 2 năm 2023, Tran nhắm mục tiêu vào những người gần chợ Do Thái ở khu vực Los Angeles, bắn một người đàn ông Do Thái đang rời khỏi giáo đường Do Thái. Ngày hôm sau, Tran thực hiện một cuộc tấn công khác, bắn một người đàn ông Do Thái thứ hai khi anh ta băng qua đường. Cả hai nạn nhân đều sống sót. Bản án dành cho Tran được ấn định vào ngày 5 tháng 8, nơi anh ta phải đối mặt với mức án tù từ 35 đến 40 năm.⦿ ----. Theo Đài Á Châu Tự Do. Chính quyền Phnom Penh hồi tuần rồi đã ký quyết định cho phép tổ chức một cuộc mít-tinh để kỷ niệm quyết định của thực dân Pháp nhượng lại phần lớn vùng hạ lưu sông Mê Kông cho Việt Nam, nhưng các nhà tổ chức đã được đưa ra những hướng dẫn nghiêm ngặt về những gì có thể phát biểu tại sự kiện. Cuộc tụ tập ngày 9 tháng 6 tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 75 năm mất lãnh thổ được gọi là Kampuchea Krom (hay còn gọi là Hạ Campuchia) theo các nhà tổ chức – một quyết định vẫn khiến nhiều người Campuchia tức giận. Khu vực này bao gồm phần lớn miền Nam Việt Nam ngày nay. Theo biên bản cuộc họp giữa các quan chức Hiệp hội Khmer Kampuchea Krom và Mean Chanyada, Phó thống đốc thành phố Phnom Penh, sự kiện này có thể được tổ chức miễn là các diễn giả không chính trị hóa sự kiện hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam. Các quan chức hiệp hội yêu cầu cho phép 500 người được phép tham dự sự kiện tại Wat Samaki Rainsy của Phnom Penh, nhưng chính quyền cho biết họ sẽ chỉ cho phép 300 người và sự kiện chỉ có thể kéo dài trong bốn giờ vào buổi tối.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Pháp Luật. CQĐT đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về 3 tội: lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngày 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt bản kết luận điều tra vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giai đoạn 2. Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 người khác về ba tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, Trương Mỹ Lan cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội nói trên. Quá trình điều tra giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra và kết luận 3 hành vi phạm tội. Trong đó, hành vi thứ 3 phạm tội là: Thứ ba là hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với số tiền 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Chính Phủ. Với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, chiều 6/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965; Quê quán: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật, An ninh; Lý luận chính trị: Cao cấp. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Giác Ngộ. Liên quan những video thuyết giảng, nghi lễ do Đại đức Thích Nhuận Đức trên không gian mạng bị dư luận phản ánh, cho là phản cảm, hôm nay 6-6-2024, Văn phòng II Trung ương GHPGVN đã có thông báo về hình thức kỷ luật đối với vị này. Thông tin từ Văn phòng II Trung ương cho Báo Giác Ngộ biết Giáo hội nghiêm cấm Đại đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức. Đại đức Thích Nhuận Đức phải sám hối chư Tăng và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng thời bị kỷ luật biệt chúng tổ đình Hộ Pháp (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trung ương GHPGVN giao Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức trong vòng một năm.⦿ ---- Facebook (Tin cần kiểm chứng): Trongdừng đi bộ hành, có 2 trang với 10 điều hướng dẫn công an cách bắt cóc đoàn tu. Theo nhà văn Bùi Thanh Hiếu.Link gốc: FB Bùi Thanh Hiếu

.

⦿ ---- HỎI 1: Bạn ăn muối nhiều, dễ dính bệnh tim, và bệnh viêm da dị ứng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Các bác sĩ đã cảnh báo mọi người không nên ăn muối vì nó có nguy cơ mắc bệnh tim, nhưng nghiên cứu mới cho thấy muối cũng hại làn da của bạn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi lượng muối ăn vào hàng ngày tăng lên thì nguy cơ mắc bệnh chàm da, còn được gọi là viêm da dị ứng cũng tăng theo.

.

Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Katrina Abuabara, phó giáo sư da liễu tại Đại học California, San Francisco (UCSF) dẫn đầu, kết luận: “Hạn chế lượng natri trong chế độ ăn uống có thể là một biện pháp can thiệp hiệu quả về chi phí và ít rủi ro đối với bệnh viêm da dị ứng”.

.

Dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu nghiên cứu của Anh có tên là UK Biobank, liên quan đến gần 216.000 người từ 37 tuổi trở lên vào thời điểm họ được tuyển vào nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu cho biết những người có mẫu nước tiểu cho thấy lượng muối ăn vào cao phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh chàm nặng cao hơn 11%.

.

Mặt khác, những người tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe khi hạn chế ăn muối có tỷ lệ mắc bệnh chàm thấp hơn 12%, nhóm nghiên cứu lưu ý. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí JAMA Dermatology.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/06/05/high-salt-eczema-risk/4211717604245/

.

⦿ ---- HỎI 2: Vì quý bà đẻ ít hơn, 4 đại học Đài Loan tuyên bố đóng cửa?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Sẽ có 4 trường đại học sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 7, trong bối cảnh tỷ lệ sinh ở Đài Loan giảm mạnh. Đại học TransWorld University, Mingdao University, Tatung Institute of Technology, và Tungfang Design University sẽ đóng cửa vào cuối năm học, theo CNA đưa tin. Bộ Giáo dục (MOE) đã cho ba cơ sở đầu tiên thời gian ân hạn sáu tháng để cải thiện, nhưng họ không thực hiện được và việc đóng cửa của họ đã được hoàn tất vào ngày 31/5/2024.

.

Đại học Tungfang Design University đã nộp đơn với Bộ Giáo dục để tạm dừng tuyển sinh cho năm học 2023-2024. Đơn xin chấm dứt hoạt động của trường đã được chấp thuận và trường dự kiến sẽ đóng cửa vào tháng 7/2024.

.

Theo MOE, 728 sinh viên từ 4 trường đại học này đã được phân bổ lại sang các trường khác. Điều này bao gồm 80 sinh viên từ Học viện Công nghệ Tatung Institute of Technology, 123 sinh viên từ Đại học Tungfang Design University, 320 sinh viên từ Đại học TransWorld và 205 sinh viên từ Đại học Mingdao.

.

Wu Chun-chung, chủ tịch Liên minh các nhà giáo dục trường tư thục, nói với CNA rằng tỷ lệ sinh giảm ở Đài Loan cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các trường trung học vào năm học 2025. Wu cho biết, với số lượng học sinh ít hơn và sự ưa thích chung đối với các trường công, tác động đến các trường tư sẽ còn lớn hơn. Wu dự đoán rằng các đại học sẽ bị ảnh hưởng từ năm học 2028, ước tính khoảng 40 trong số 103 trường đại học tư thục của Đài Loan có thể phải đóng cửa. Wu cảnh báo đến năm 2038, số học sinh ở các trường trung học tư thục có thể giảm xuống dưới 30.000, khiến ít nhất 50 trường trung học tư thục có nguy cơ đóng cửa.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/news/5883062

.

.