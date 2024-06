Chương Trình HOPE Của AAPI Equity Alliance Giúp Cộng Đồng Gốc Á Vượt Qua Nạn Phân Biệt Chủng Tộc

Diễn giả Michelle Wong



Los Angeles (VB) – Vào trưa ngày 31/06/2024, Tổ Chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) kết hợp với AAPI Equity Alliance đã có cuộc họp báo trên mạng, nhằm giới thiệu chương trình thí điểm ở Quận Hạt Los Angeles, nhằm chữa lành vết thương do tệ nạn phân biệt, thù ghét chủng tộc gây ra đối với các cộng đồng người Mỹ gốc Á.



Những diễn giả chính của buổi họp báo:

Michelle Sewrathan Wong, Giám Đốc Điều Hành Chương Trình, AAPI Equity Alliance

Anne Saw, Ph.D, Phó Giáo Sư Tâm Lý Học, DePaul University

Xueyou Wang, Điều Hợp Chương Trình HOPE, Little Tokyo Service Center

Yu Wang, Điều Hợp Chương Trình HOPE, Asian Pacific Counseling & Treatment Center

Joann Won, Điều Hợp Chương Trình HOPE, Korean Youth & Community Center



Chương trình HOPE (Healing Our People Through Engagement) do AAPI Equity Alliance chủ trì với sự hợp tác của các tổ chức cộng đồng gốc Á. Theo bà Michelle Sewrathan Wong, chương trình HOPE có vai trò quan trọng sau khi cộng đồng AAPI tại khu vực Los Angeles đối diện tệ nạn phân biệt chủng tộc kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Vào năm 2020, cộng đồng người Mỹ gốc Á phải chịu đựng những sự tàn bạo với quy mô chưa từng thấy. Họ bị các chính trị gia đổ lỗi cho việc lây truyền COVID-19, là mục tiêu của các cuộc tấn công bạo lực. Cộng đồng gốc Á cảm thấy không an toàn, không được chào đón, bị bắt nạt và chế giễu.



Chương trình HOPE được tài trợ bởi Bộ Dịch Vụ Xã Hội California, nhằm chữa lành vết thương thù hận chủng tộc có thể dẫn đến lo lắng, trầm cảm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các cộng đồng người Mỹ gốc Á thường ít tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần do sự kỳ thị, cũng như thiếu các nguồn lực phù hợp về mặt văn hóa và ngôn ngữ.



Tiến sĩ Anne Saw cho biết Chương trình HOPE dựa trên tâm lý học thúc đẩy tiến trình chữa lành thay vì chỉ đối phó với những tác động của nạn phân biệt chủng tộc đối với các cộng đồng da màu. Chữa bệnh triệt để thông qua kết nối với những người khác trong cộng đồng, thu hút sức mạnh từ cộng đồng và văn hóa; thúc đẩy hạnh phúc tập thể, khả năng phục hồi và thay đổi tích cực.



Trong khuôn khổ đó, các tổ chức hợp tác mở ra những trung tâm chữa lành ở Quận Los Angeles, nhằm “khuyến khích những kết nối trung thực xung quanh nỗi đau của nạn phân biệt chủng tộc”. Những không gian này cần thiết để thúc đẩy tiến trình chữa lành, giải quyết cảm giác cô đơn, không tồn tại của người Mỹ gốc Á cảm thấy do phân biệt chủng tộc.



Mặc dù chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng những kết quả mà HOPE mang lại được đánh giá là tích cực, mang đến cho các nạn nhân một không gian nơi họ có thể cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và lắng nghe.



Kể từ năm 2020, hơn 11,000 câu chuyện về sự thù ghét đối với cộng đồng AAPI đã được báo cáo cho Stop AAPI Hate, một tổ chức do AAPI Equity đồng sáng lập. Không chỉ có những vết thương về thể xác, mà cả nỗi đau tinh thần. Càng nghe nhiều câu chuyện, càng thấy rõ rằng cộng đồng gốc Á đang phải hứng chịu sự cô lập, dẫn đến trình trạng lo lắng và trầm cảm. Cảm giác cô đơn khi bị nhổ nước bọt trên xe buýt, bị nghe những lời nói tục tĩu về chủng tộc trong cửa hàng tạp hóa, hoặc bị từ chối phục vụ trong một nhà hàng mà không ai can thiệp.



Chương trình HOPE được thực hiện với năm cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Quận Los Angeles, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chương trình có sự hợp tác của Trung Tâm Dịch Vụ Little Tokyo, Trung Tâm Tư Vấn Và Điều Trị SSG-Asian Pacific, Trung Tâm Cộng Đồng + Thanh Niên Koreatown, Search to Involve Filipino, Dịch Vụ Tư Vấn Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương.



Yu Wang, người điều phối HOPE tại Trung Tâm Tư Vấn Và Điều Trị SSG-Asian Pacific, cho biết những người Mỹ gốc Hoa tham gia chương trình đã trải qua những kinh nghiệm đau thương. Văn hóa của người Hoa có truyền thống ít chia sẻ những cảm xúc bị tổn thương, do đó việc nói về những nỗi đau liên quan đến phân biệt chủng tộc là khó khăn. Thông qua HOPE, những người tham gia đang học cách tự hào về bản sắc châu Á, hỗ trợ lẫn nhau trong việc chia sẻ câu chuyện của mình.

Diễn giả Joann Won



Joann Won, người điều phối Chương trình HOPE tại Trung tâm Cộng đồng + Thanh niên Koreatown cho biết một người tham gia thuộc thế hệ nhập cư đầu tiên đã kể lại kinh nghiệm về những nỗi đau do bị kỳ thị chủng tộc trong nước mắt. Bà kể về việc phải đối mặt với sự cô lập xã hội, bị chế nhạo vì sự khác biệt về văn hóa và giọng nói. Điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của bà.



AAPI Equity đang thu thập ý kiến từ những người tổ chức và người tham gia HOPE ban đầu, để rút kinh nghiệm và điều chỉnh chương trình thí điểm cho nhóm thứ hai vào năm 2025. Mục tiêu là sẽ mở rộng sang các cộng đồng người Mỹ gốc Á khác trong tương lai. (VB)