- Báo ĐCSVN: Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Lời kể từ video: xúc các sư lên xe. BBC: Tại sao? RFA: Công an nửa khuya bắt, áp giải các sư chở về quê, ép thây Minh Tuệ làm căn cước công dân. Báo Công An Nhân Dân: Xử lý Youtuber đăng tin sai sự thật khi ông Thích Minh Tuệ đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế. - Giới tình báo Mỹ nói rằng nước Mỹ sẽ thê thảm nếu Trump thắn

- Báo ĐCSVN: Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Lời kể từ video: họ xúc các sư lên xe. BBC: Tại sao? RFA: Công an nửa khuya bắt, áp giải các sư chở về quê, ép thây Minh Tuệ làm căn cước công dân. Báo Công An Nhân Dân: Xử lý Youtuber đăng tin sai sự thật khi ông Thích Minh Tuệ đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế.

- Giới tình báo Mỹ nói rằng nước Mỹ sẽ thê thảm nếu Trump thắng cử lần này, nhiều quan chức tình báo Mỹ đã tìm cách ra hải ngoại

- Cô Stormy Daniels thúc giục cô Melania hãy bỏ chồng: bỏ Trump càng sớm càng tốt

- Trump lên đài Fox chối: không hề nói "Giam bà kia vào tù" đối với cựu đối thủ bầu cử Hillary Clinton năm 2016.

- TNS Cộng Hòa Tom Cotton (có tên trong danh sách rút gọn các ứng cử viên phó tổng thống cho Trump): sẽ chấp nhận kết quả bầu cử 2024 nếu "bầu cử công bằng và tự do”

- Virginia: Trump ủng hộ ứng cử viên Hung Cao tranh ghế Thượng nghị sĩ liên bang

- Trump: sẽ “không ngại” bị kết án quản thúc tại gia hoặc ngồi tù

- Lần đầu Mexico có nữ Tổng Thống

- Đảng Lao động Anh: sẵn sàng nổ bom hạt nhân để bảo vệ nước Anh

- LHQ: 55% công trình kiến trúc ở Dải Gaza, tương đương 137.297 công trình, đã bị hư hại hoặc bị phá hủy

- Israel: không thay đổi các điều kiện ngừng bắn và không đồng ý rút quân khỏi Gaza.

- Ai Cập: Hamas chấp nhận đề xuất ngưng bắn do TT Biden đưa ra

- LHQ kêu gọi tất cả 146 quốc gia thành viên công nhận tư cách nhà nước của Palestine, để mang lại ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và thực thi lệnh bắt Thủ tướng Israel

- UNRWA: hơn 1 triệu người Palestine đã rời thành phố Rafah ở nam Gaza dưới mưa bom Israel

- Bạch Ốc: tin tưởng rằng Israel sẽ chấp nhận đề xuất ngừng bắn nếu Hamas đồng ý với kế hoạch TT Biden đưa ra

- Một phụ tá của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu: Israel chấp nhận thỏa thuận ngưng bắn 3 giai đoạn ở Gaza do TT Biden đưa ra

- 2 chính phủ UAE và Qatar ủng hộ đề xuất ngừng bắn của TT Biden cho Gaza

- Bênh vực dân Palestine bị thảm sát: Chính phủ Maldives cấm tất cả những người có hộ chiếu Israel nhập cảnh

- Thành phố Jabalia phía bắc Gaza tìm ra thêm 50 xác, nâng tổng số tới 120 xác lấy được từ gạch vụn từ mưa bom Israel

- California: cháy cỏ ở Quận San Joaquin, đã thiêu rụi hơn 12.500 mẫu Anh, buộc cư dân di tản

- Tử hình (không có thống kê về TQ, VN, Bắc Hàn) năm 2023: Iran xử tử nhiều nhất với 853 vụ trong tổng số toàn cầu 1.153 vụ xử tử. Nhiều thứ 2 là Saudi Arabia (172 vụ), thứ ba là Mỹ (24 vụ xử tử)

- Thành phố bị cư dân dọn ra nhiều nhất trong năm 2023: 1. Los Angeles, CA. 2. San Francisco area, CA. 3. Miami area, FL. 4. Long Island, NY. 5. Austin, TX. 6. Central Jersey, NJ. 7. Chicago, IL. 8. San Diego, CA. 9. Stockton-Modesto, CA. 10. Hudson Valley, NY. 11. Santa Barbara, CA

- Quận Los Angeles: từ xe này bắn qua xe kia, làm 1 người chết và 2 người bị thương

- Quận Los Angeles: đàn ong tràn ngập làm đóng cửa Bến tàu Manhattan Beach Pier

- HỎI 1: Thăm dò: 50% dân Mỹ nói bản án Trump phạm 34 tội là đúng, và Trump nên rút khỏi cuộc bầu cử 2024? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Xe điện Trung Quốc tốt hơn, rẻ hơn xe Mỹ, do vậy TT Biden phãi ngăn cản xe TQ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/6/2024) ⚪ ---- Dữ liệu sơ bộ của Viện bầu cử quốc gia (INE) cho thấy hôm thứ Hai, cựu Thống đốc Thành phố Mexico Claudia Sheinbaum dự kiến ​​sẽ được bầu làm nữ tổng thống đầu tiên của Mexico. Dữ liệu của INE chỉ ra rằng ứng cử viên của đảng cầm quyền 61 tuổi Morena được cho là đã giành được từ 58,6% đến 60,7% phiếu bầu trong tổng số 74,3% số phiếu được kiểm.

Trong khi đó, ứng cử viên của liên minh đối lập Xochitl Galvez giành được từ 26,6% đến 28,6% số phiếu được kiểm, trong khi ứng cử viên Phong trào Công dân Jorge Alvarez Maynez đứng thứ ba với từ 9,9% đến 10,8% số phiếu bầu.

---- Lãnh đạo Đảng Lao động Anh Kier Starmer hôm thứ Hai bày tỏ sự sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ nước Anh khỏi một cuộc tấn công tiềm tàng, nhấn mạnh rằng răn đe hạt nhân là “cơ bản” và “một phần quan trọng” trong khả năng phòng thủ của Anh. Starmer nói tại một sự kiện tranh cử ở Greater Manchester: “Cam kết của tôi đối với việc ngăn chặn hạt nhân là tuyệt đối. Không ai muốn trở thành thủ tướng lại đặt ra các trường hợp mà nó sẽ được sử dụng – điều đó sẽ là vô trách nhiệm”.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak chính thức ấn định ngày 4/7 là ngày tổng tuyển cử ở nước này. Theo cuộc thăm dò mới nhất, Đảng Lao động đang dẫn hơn Đảng Bảo thủ với 27 điểm, trong đó Starmer nhận được sự ủng hộ của 47% số người được hỏi.

⚪ ---- Các quan chức tình báo và an ninh quốc gia đang hết sức cảnh giác về ý định của Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Hơn một chục cựu sĩ quan tình báo, đồng minh nước ngoài và thành viên Quốc hội bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công công khai của Trump vào các cơ quan tình báo, việc Trump xử lý sai các tài liệu mật, ban tranh cử của Trump hứa sẽ tìm cách trả thù kẻ thù của Trump và kế hoạch chi tiết "Dự án 2025" về bố trí nhân sự cho liên bang, theo NBC News đưa tin.

Một cựu quan chức an ninh quốc gia từng phục vụ dưới thời Trump cho biết: “Tôi rất lo lắng và tôi nghĩ hầu hết mọi đồng nghiệp cũ cũng như đồng nghiệp hiện tại của tôi trong cộng đồng tình báo đều rất lo ngại. Tôi chưa từng nói chuyện với một lãnh đạo cấp cao nào nói rằng ‘Ồ, nó bị thổi phồng quá mức rồi. Đừng lo lắng, anh ấy sẽ bình thường thôi.”

Các tổng thống phần lớn có quyền hạn không bị ràng buộc đối với các cơ quan tình báo, điều này sẽ giúp Trump "khá tự do" để mở rộng số lượng người được bổ nhiệm chính trị tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, CIA và các cơ quan gián điệp khác.

“Nếu một tổng thống kiên quyết, được hỗ trợ bởi một nhóm trợ lý cấp cao, những người sẽ ủng hộ và tạo điều kiện cho ông ấy chứ không phản đối, mong muốn thực hiện mệnh lệnh của mình trong toàn bộ cơ quan hành pháp, thì có rất ít giới hạn thực tế đối với khả năng của ông ấy để làm như vậy, trừ khi Quốc hội có ý chí chính trị để can thiệp,” Glenn Gerstell, người từng giữ chức cố vấn chung cho Cơ quan An ninh Quốc gia từ năm 2015 đến năm 2020, cho biết. “Luật sẽ bị đẩy đi khá xa trước khi nó thực sự tạo ra phản ứng ngược.”

Tổ chức Heritage Foundation cánh hữu đang xây dựng đề cương "Dự án 2025" kêu gọi Trump nhanh chóng bổ nhiệm một phó giám đốc CIA, người không cần sự xác nhận của Thượng viện, để "ngay lập tức bắt đầu thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống" và phá vỡ "các kế hoạch của các nhóm các quan chức thủ đô,” nhưng các cựu quan chức nói rằng những người được bổ nhiệm chính trị có thể gây nguy hiểm cho công việc của cơ quan theo nhiều cách.

Robert Litt, người từng là cố vấn chung của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia từ năm 2009 đến 2017, cho biết: “Tôi nghĩ sẽ là một điều rất, rất tồi tệ đối với cộng đồng tình báo và quốc gia nếu cộng đồng tình báo bị thống trị bởi một nhóm những người trung thành chính trị. Một là nguy cơ việc phân tích tình báo sẽ không được thực hiện giữa chừng. Và thứ hai là nguy cơ các cơ quan tình báo sẽ bị chỉ đạo làm những việc trái pháp luật hoặc không phù hợp.”

Quá khứ đã xảy ra chuyện Trump lạm dụng tình báo rồi. Các cựu quan chức đề cập đến chuyến đi của Rudy Giuliani tới Ukraine để tìm hiểu thông tin gây tổn hại về Joe Biden và con trai ông, đồng thời họ lo ngại rằng công việc tương tự sẽ được CIA tiến hành trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

John Brennan, cựu giám đốc CIA dưới thời tổng thống Barack Obama, cho biết: “Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì là không cần thiết khi nói đến Donald Trump, bao gồm cả những hành vi vi phạm hành nghề nghiêm trọng và có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng nhất, nếu không phải là luật pháp”.

Một cựu quan chức của Trump cho biết tính bí mật vốn có của công việc tình báo có thể cho phép chính quyền thực hiện các mệnh lệnh đáng ngờ và gây khó khăn cho những người tố giác.

Miles Taylor, người từng phục vụ trong Bộ An ninh Nội địa dưới thời Trump, cho biết: “Một số người ở cấp cao rất lo ngại rằng họ sẽ bị yêu cầu làm những việc mà họ cho là phi đạo đức nhưng không bất hợp pháp”.

Taylor cho biết một số quan chức tình báo mà ông biết đang tìm kiếm công việc ở nước ngoài hoặc chuyển sang khu vực tư nhân thay vì phục vụ trong chính quyền Trump thứ hai. Taylor nói: “Rất nhiều người trong số họ đang nghĩ nếu Trump thắng thì đây là thời điểm thực sự tốt để đi tiếp.

⚪ ---- Chỉ vài ngày sau khi Donald Trump bị kết án về tội gian lận kinh doanh ở New York, cô Stormy Daniels lên tiếng thúc giục vợ Trump là Melania hãy rời bỏ Trump — nhưng không phải vì những lý do mà nhiều người có thể nghĩ. “Tôi không biết thỏa thuận của họ có gì hay không, nhưng cô Melania cần phải rời xa Trump. Không phải vì những gì Trump đã làm với tôi hay những người phụ nữ khác mà vì Trump là một kẻ phạm trọng tội đã bị kết án”, cô nói với báo The Mirror Sunday của Anh. “Người ta đã chứng minh rằng Trump lạm dụng; Trump bị kết tội tấn công tình dục và gian lận thuế và hiện là tội phạm. Trump không còn là Teflon Don hay Teflon Con nữa.”

Cựu ngôi sao phim người lớn cũng suy đoán rằng Melania chọn không tham dự dù chỉ một ngày trong phiên tòa xét xử Trump để tránh cho đứa con, Barron, tiếp xúc với những thông tin bê bối bị lộ và bầu không khí nguy hiểm của tòa án. Cô Daniels nói: “Tôi không muốn để các con mình tiếp xúc với môi trường nguy hiểm đó. Bạn biết đấy, nếu ngược lại, ngay cả khi tôi muốn hỗ trợ vợ/chồng hoặc thành viên gia đình mình, tôi sẽ chọn sự an toàn và riêng tư của con mình hơn là đến tòa.”

Melania đã không phát biểu công khai sau phiên tòa — mặc dù Trump đã cân nhắc về tâm trạng của cô vào Chủ nhật trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, nói rằng tuần qua đã “rất khó khăn” với vợ Trump. “Cô ấy bình an, nhưng tôi nghĩ điều đó rất khó khăn với cô ta”, Trump nói. “Ý tôi là, cô bình an. Nhưng cô lại phải đọc tất cả những thứ vớ vẩn này.”

⚪ ---- Lại nói dối trắng trợn. Cựu Tổng thống Trump hôm Chủ nhật cho biết ông chưa bao giờ kêu gọi tống giam cựu đối thủ bầu cử Hillary Clinton, mặc dù Trump đã đưa ra yêu cầu này trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Trump, người có thể phải đối mặt với án tù sau khi bị kết tội 34 trọng tội hôm thứ Năm, đã phủ nhận khi kể lại các cuộc tấn công trong chiến dịch tranh cử của ông chống lại Clinton trong cuộc phỏng vấn “Fox & Friends”.

“Ông đã nói một câu nổi tiếng, liên quan đến Hillary Clinton, ‘Hãy nhốt cô ấy lại.’ Ông đã từ chối làm điều đó với tư cách là tổng thống,” Will Cain của Fox News hỏi cựu Tổng thống.

“Tôi đã thắng cô ta,” Trump trả lời. “Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi bạn giành chiến thắng. Và họ luôn nói hãy nhốt cô ấy lại, và tôi cảm thấy - và tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi cảm thấy đó sẽ là một điều khủng khiếp. Và rồi điều này đã xảy ra với tôi. Tôi không nói ‘nhốt cô ta lại’, nhưng mọi người nói hãy nhốt cô ta lại, hãy nhốt cô ta lại. Sau đó, chúng tôi đã thắng. Và tôi nói - và tôi đã nói khá cởi mở, tôi nói, được rồi, thôi nào, thư giãn đi, đi thôi, chúng ta phải làm cho đất nước của chúng ta trở nên vĩ đại.”

Tuy nhiên, thực tế Trump đã nhiều lần yêu cầu tống Clinton vào tù trong chiến dịch tranh cử của ông và khẩu hiệu 'nhốt bà Clinton' là chữ ký của những người ủng hộ ông tại các cuộc biểu tình của ông, ngay cả sau cuộc bầu cử năm 2016. Ngay trước cuộc bầu cử đó, Trump đã cam kết điều tra Clinton với một cố vấn đặc biệt, mặc dù một người chưa bao giờ được chỉ định.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Tom Cotton (R-AR), người được đồn là có tên trong danh sách rút gọn các ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng cho Donald Trump, đã hứa sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2024 và chứng nhận kết quả vào năm 2025. “Tôi không nghĩ Quốc hội có thẩm quyền theo hiến pháp để từ chối các đại cử tri đã được tiểu bang chứng nhận,” Cotton nói trong lần xuất hiện sáng Chủ nhật trên Meet the Press. “Tôi sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử và chứng nhận chúng nếu đó là một cuộc bầu cử công bằng và tự do.”

Tất nhiên, tuyên bố “nếu” đó mang lại cho Cotton nhiều khoảng trống để hòa vào rạp xiếc của Trump nếu kẻ hình sự trọng tội nhắc lại những lời nói dối về cuộc bầu cử bị đánh cắp của ông ta từ năm 2020. Nhưng Cotton đã thách thức Trump bốn năm trước khi ông bỏ phiếu chứng nhận chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận vị trí Phó Tổng thống nếu Trump đề nghị hay không, Cotton cho biết ông chưa nói chuyện với cựu tổng thống về điều đó, nhưng rằng “bất kỳ người yêu nước vĩ đại nào, nếu được tổng thống cho cơ hội phục vụ đất nước của chúng ta, sẽ phải hãy xem xét nó một cách nghiêm túc.”

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ “không ngại” với việc bị kết án quản thúc tại gia hoặc ngồi tù sau khi bị kết án vào tuần trước về 34 tội nghiêm trọng ở New York. Khi được hỏi trên chương trình “Fox and Friends” của Fox News về cách ông đối phó với nguy cơ bị kết án quản thúc tại gia hoặc bỏ tù, Trump nói: “Tôi đồng ý với điều đó”.

“Tôi không chắc công chúng sẽ ủng hộ điều đó,” Trump nói về bản án có thể xảy ra của mình trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật với Will Cain, Pete Hegseth và Rachel Campos-Duffy của Fox News. “Tôi nghĩ công chúng sẽ khó chấp nhận. Tại một thời điểm nhất định, sẽ có một điểm đột phá.”

Cựu tổng thống đã bị kết án vào tuần trước về 34 tội làm giả hồ sơ kinh doanh ở New York, trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trở thành tội phạm bị kết án. Các cáo buộc tập trung vào việc bồi hoàn cho người sửa chữa và luật sư một thời của Trump, Michael Cohen, vì khoản tiền bịt miệng cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels. Trump dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 7, chỉ bốn ngày trước Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee. Đội ngũ pháp lý của Trump đã tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng các thủ tục tố tụng sẽ tiến hành như dự kiến.

⚪ ---- Virginia: Trump chính thức ủng hộ ứng cử viên Hung Cao. Ứng cử viên gốc Việt, Hung Cao, cựu chiến binh Hải quân đã nghỉ hưu và là một trong năm ứng cử viên cạnh tranh cho sự đề cử của Đảng Cộng hòa để đối đầu với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tim Kaine (D-Va.) vào tháng 11/2024, đã nhận được sự tán thành của cựu Tổng thống Donald Trump để sẽ tranh cử sơ bộ Cộng Hòa vào ngày 18/6/2024.

Trump viết: “Là một cựu chiến binh chiến đấu và sĩ quan đặc nhiệm có thành tích cao, Hùng Cao sẽ là một chiến binh không mệt mỏi để ngăn chặn lạm phát, phát triển nền kinh tế, bảo vệ biên giới của chúng ta..." trong một bài đăng trên mạng Truth Social. Cao đã đăng trên X, cùng với một bức ảnh của ông và cựu tổng thống: "TUYỆT VỜI!"

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa sẽ đối đầu với TNS Kaine trong cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11. TNS Kaine (cựu thống đốc Virginia) đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba tại Thượng viện Hoa Kỳ.

⚪ ---- Trung tâm Vệ tinh Liên Hợp Quốc (UNOSAT) hôm thứ Hai cho biết 55% công trình kiến trúc ở Dải Gaza, tương đương 137.297 công trình, đã bị hư hại hoặc bị phá hủy trong cuộc xung đột giữa Israel với Hamas. Theo dữ liệu vệ tinh mới nhất, 36.591 công trình đã bị phá hủy, 16.513 công trình bị hư hỏng nặng, 47.368 công trình bị hư hỏng vừa phải và 36.825 công trình có thể bị hư hại.

Phân tích sơ bộ cho thấy số lượng đơn vị nhà ở bị hư hại là 135.142. UNOSAT cho biết những hình ảnh được sử dụng cho báo cáo được chụp vào ngày 3/5 và nội dung của chúng vẫn chưa được xác thực tại hiện trường.

⚪ ---- NBC News hôm thứ Hai dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel đưa tin, lời giải thích của Tổng thống Mỹ Joe Biden về đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza là “không chính xác”. Bởi vì Israel không thay đổi các điều kiện ngừng bắn và không đồng ý rút quân khỏi Gaza. Nguồn tin nói với hãng truyền thông này: "Israel không thay đổi các điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Điều đó sẽ chỉ xảy ra sau khi các mục tiêu của chúng tôi được đáp ứng, bao gồm cả việc tiêu diệt khả năng quản lý và quân sự của Hamas".

Ngoài ra, quan chức này cũng cho biết kế hoạch do Biden trình bày không phải của Israel, đồng thời nói thêm rằng đó là đề xuất của các nhà hòa giải và Israel đã đưa ra các sửa đổi. Nguồn tin kết luận: “Thật kỳ lạ khi họ nói rằng đó là một đề xuất của Israel và đồng thời Israel cần phải đồng ý với nó”.

⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry hôm thứ Hai chỉ ra rằng Hamas mô tả đề xuất ngừng bắn gần đây nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden là "tích cực" và người hòa giải hiện đang dự đoán phản ứng của Israel, truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Hai. Bộ trưởng bày tỏ thêm rằng "rất khó" để Giao lộ Rafah tiếp tục hoạt động nếu không có sự quản lý của Chính quyền Palestine và nhắc lại lập trường kiên quyết của Ai Cập trong việc bác bỏ sự hiện diện của Israel tại cửa khẩu biên giới Rafah với Gaza. Shoukry đang ở Tây Ban Nha để đàm phán về biên giới Gaza và về việc Madrid công nhận một nhà nước Palestine.

⚪ ---- Một nhóm chuyên gia tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai kêu gọi tất cả 146 quốc gia thành viên công nhận tư cách nhà nước của Palestine, điều này sẽ mang lại lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và hòa bình lâu dài trên toàn bộ Trung Đông. Các chuyên gia cho biết trong tài liệu: “Giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường duy nhất được quốc tế đồng ý dẫn đến hòa bình và an ninh cho cả Palestine và Israel, đồng thời là lối thoát khỏi chu kỳ bạo lực và oán giận qua nhiều thế hệ.”

Bản văn thêm rằng lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, cũng như các lãnh đạo hàng đầu của Hamas, thể hiện "lời hứa về trách nhiệm giải trình và chấm dứt tình trạng miễn tố trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Các tòa án này phải hoạt động mà không có sự can thiệp và đe dọa từ nước ngoài, để duy trì lời hứa về công lý toàn cầu và trách nhiệm cá nhân đối với tất cả nạn nhân của cuộc xung đột”.

⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA) hôm thứ Hai cho biết hơn một triệu người Palestine đã rời thành phố Rafah ở phía nam Gaza kể từ khi Israel bắt đầu hoạt động trên bộ trong khu vực. Cơ quan này lưu ý trong một bài đăng trên X: “Hàng nghìn gia đình hiện trú ẩn trong các cơ sở bị hư hại và phá hủy ở Khan Younis, nơi UNRWA tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu bất chấp thách thức ngày càng tăng. Điều kiện không thể diễn tả được”.

Báo ĐCSVN: Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. BBC: Tại sao? RFA: Công an nửa khuya bắt, áp giải các sư lên cả chục xe, chở về quê, ép thây Minh Tuệ làm căn cước công dân. Báo Công An Nhân Dân: Xử lý Youtuber đăng tin sai sự thật khi ông Thích Minh Tuệ đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế.

Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần cảnh báo Israel không được xâm lược Rafah. Tuy nhiên, chính quyền Israel bất kể những cảnh báo và tuyên bố rằng chiến dịch trên bộ là cần thiết để triệt phá hoàn toàn Hamas và ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí tại cửa khẩu Rafah.⚪ ---- Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) John Kirby trong một cuộc phỏng vấn với ABC News bày tỏ sự tin tưởng rằng Israel sẽ chấp nhận đề xuất ngừng bắn nếu Hamas đồng ý với kế hoạch chấm dứt xung đột của Tổng thống Mỹ Joe Biden: “Chúng tôi kỳ vọng rằng nếu Hamas đồng ý với đề xuất - như đã được chuyển đến họ, một đề xuất của Israel - thì Israel sẽ đồng ý”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng mục tiêu của quân đội vẫn không thay đổi cho đến khi Hamas "bị tiêu diệt".⚪ ---- Tổng thống Joe Biden đang gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo của cả hai bên trong cuộc xung đột Israel-Palestine phải đạt được thỏa thuận về kế hoạch ngừng bắn ba giai đoạn mới được Bạch Ốc công bố hôm thứ Sáu. Mộtphụ tá của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã chấp nhận một thỏa thuận khung nhằm kết thúc chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng đề xuất mà Biden đưa ra “không phải là một thỏa thuận tốt” và rằng “đó có rất nhiều chi tiết cần được giải quyết."Kế hoạch này được thực hiện 8 tháng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng ở Israel. Kể từ đó, hơn 36.000 người Palestine và hơn 600 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra, trong khi ước tính có khoảng 84 người vẫn đang bị bắt làm con tin ở Gaza. Kế hoạch của Biden kêu gọi ngừng bắn, thả cả con tin Israel và tù nhân Palestine cũng như tái thiết Gaza, nơi đã chứng kiến 75% dân số phải di dời vì chiến tranh.⚪ ---- Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar gần đây đã tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Biden, theo hãng thông tấn nhà nước UAE (WAM).Theo các phương tiện truyền thông, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết của lệnh ngừng bắn ở Gaza và đảm bảo an toàn cho dân thường theo luật nhân đạo quốc tế. Họ lên tiếng ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng ở Dải Gaza. Hơn nữa, các nhà lãnh đạo đã cân nhắc về các phương pháp nhằm tăng cường hợp tác dựa trên lợi ích chung.⚪ ---- Chính phủ Maldives sẽ cấm tất cả những người có hộ chiếu Israel nhập cảnh vào nước này, một động thái diễn ra trong bối cảnh công chúng cả nước phẫn nộ trước việc Israel tiếp tục tấn công quân sự vào Dải Gaza. Maldives, một quốc gia có đa số người Hồi giáo nằm ở Ấn Độ Dương, nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng sang trọng và đã thu hút hàng chục nghìn người Israel đến đây vào năm ngoái. Hôm Chủ Nhật, văn phòng tổng thống Mohamed Muizzu thông báo rằng ngoài việc sửa đổi luật cấm người mang hộ chiếu Israel nhập cảnh, văn phòng này cũng sẽ bổ nhiệm một đặc phái viên để giúp gây quỹ cho người Palestine và đánh giá nhu cầu viện trợ.Đáp lại, Bộ Ngoại giao Israel khuyến cáo công dân của mình tránh đi du lịch đến Maldives, ngay cả khi họ có hộ chiếu khác và những người ở nước này nên cân nhắc việc rời đi. Thông báo này được đưa ra sau khi Israel tiếp tục tấn công vào Rafah, thành phố mà nước này từng được chỉ định là vùng an toàn, bất chấp lệnh dừng lại của ICJ. Các cuộc đàm phán ngừng bắn tiếp tục bị đình trệ trong tuần này.⚪ ---- Theo hãng tin Wafa, các đội cứu thương và cứu hộ ở Jabalia phía bắc Gaza đã phát hiện thêm 50 thi thể, nâng tổng số được khai quật trong những ngày gần đây lên 120. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục tìm kiếm nhiều người mất tích trong khu vực, lực lượng Israel đã bắt đầu rút quân vào thứ Năm tuần trước sau chiến dịch kéo dài 20 ngày có nhiều người thiệt mạng.⚪ ---- Các quan chức cho biết, một đám cháy cỏ ngày càng lớn bắt đầu vào chiều thứ Bảy tại Quận San Joaquin, California, đã thiêu rụi hơn 12.500 mẫu Anh, buộc cư dân trên đường di tản phải sơ tán khỏi khu vực. Vụ cháy Corral bắt đầu ở Thành phố Tracy vào khoảng 2:30 chiều. và mới kiểm soát 15% tính đến sáng Chủ nhật, theo Cục Lâm nghiệp và Sở cứu hỏa California. Theo sở, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.“Các khu vực phía tây của California Aqueduct, phía Nam Corral Hollow Creek, phía Tây đến Quận Alameda và phía Nam đến Quận Stanislaus nên di tản đi ngay bây giờ,” quận cho biết hôm thứ Bảy. Trước đó vào tối thứ Bảy, các quan chức của Quận San Joaquin đã hướng dẫn cư dân Tracy gần đám cháy Corral nhất di at3n gấp và nói với những người khác gần đó rằng họ “nên sẵn sàng rời đi”. Một địa điểm sơ tán tạm thời đã được thiết lập tại Trung tâm Cộng đồng Larch Clover cho những cư dân bị ảnh hưởng.⚪ ---- Tử hình, không có thống kê về Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, số vụ hành quyết được thực hiện trên khắp thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 8 năm vào năm 2023, phần lớn là do một quốc gia duy nhất thực hiện. Mặc dù số quốc gia thực hiện án tử hình đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 16, nhưng Tổ chức Ân xá đã ghi nhận ít nhất 1.153 vụ hành quyết vào năm ngoái, tăng 30% so với năm 2022. Trong số những vụ hành quyết đó, 853 vụ - tức là 74% - được thực hiện bởi chính phủ Iran.Năm 2023, án tử hình được Iran áp dụng cho người dân tộc thiểu số Baluchi, nhóm người chỉ chiếm 5% dân số. Ít nhất 545 vụ hành quyết được cho là đã vi phạm luật pháp quốc tế. Tổ chức Ân xá cho biết khoảng 50% trong số đó là do các cáo buộc liên quan đến ma túy, vốn bị coi là bất hợp pháp theo luật nhân quyền quốc tế.Theo Tổ chức Ân xá, Trung Quốc là quốc gia hành quyết hàng đầu thực sự của thế giới, được cho là hành quyết hàng nghìn người mỗi năm. Nhưng không được đưa vào báo cáo vì số lượng của nó được giữ bí mật. Báo cáo cho biết: “Tương tự như vậy, Tổ chức Ân xá không thể đưa ra số liệu về Triều Tiên và Việt Nam, những quốc gia được cho là đã áp dụng các biện pháp hành quyết rộng rãi”.Sau Iran, Ả Rập Saudi có số vụ hành quyết cao thứ hai với 172 vụ, chiếm 15% tổng số vụ hành quyết trên toàn cầu. Hoa Kỳ đứng thứ ba với 24 vụ hành quyết, nhiều hơn sáu vụ so với năm 2022.⚪ ---- Thành phố nào cư dân bỏ chạy ra khỏi nhiều nhất trong năm 2023? Công ty vận chuyển và lưu trữ PODS đã tiết lộ dữ liệu của mình cho thấy thành phố nào trên cả nước thu hút nhiều cư dân mới nhất và thành phố nào có nhiều người đóng gói và rời đi nhất. Các thành phố có mức độ cư dân dọn ra nhiều nhất:1. Los Angeles, CA2. San Francisco area, CA3. Miami area, FL4. Long Island, NY5. Austin, TX6. Central Jersey, NJ7. Chicago, IL8. San Diego, CA9. Stockton-Modesto, CA10. Hudson Valley, NY11. Santa Barbara, CA⚪ ---- Quận Los Angeles: Một vụ từ xe này bắn qua xe kia vào sáng sớm Chủ nhật khiến 1 người chết và 2 người bị thương ở trung tâm Khu Thời trang ở trung tâm thành phố Los Angeles. Các nạn nhân, một người đàn ông trong độ tuổi từ 17 đến 20, một người đàn ông ở độ tuổi 20 và một phụ nữ 18 tuổi, cùng ngồi trong 1 xe bị xe kia trờ tới bên cạnh dọc theo Đại lộ Maple và Phố 12 St. Một người thò đầu từ cửa mui xe, chỉa súng bắn nhiều phát vào xe kia.Chiếc xe nghi phạm đã bỏ chạy không rõ hướng và không có mô tả về chiếc xe. Một trong hai người đàn ông đã được chuyển đến bệnh viện và được thông báo đã qua đời, người đàn ông còn lại đang trong tình trạng nguy kịch và người phụ nữ đang trong tình trạng ổn định. Chưa rõ động cơ nổ súng và không rõ có liên quan đến băng đảng hay không. LAPD đang yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về vụ nổ súng hãy trình báo.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một đàn ong tràn ngập đã buộc các quan chức phải đóng cửa Bến tàu Manhattan Beach Pier cho đến khi có thông báo mới vào thứ Bảy. Cảnh sát nhận được cuộc gọi về đàn ong ngay trước 4 giờ chiều và đã tạm dừng việc tiếp cận bến tàu vì sự an toàn của công chúng. Nhà chức trách đã liên hệ với một chuyên gia để kiểm tra đàn ong tại hiện trường. Không có thương tích nào được báo cáo ngay lập tức liên quan đến vụ việc.⚪ ----

Báo ĐCSVN ghi nhận: "Thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ sáng 3/6 cho biết, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo; bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật.

Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại, trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng - Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung.

Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30/5/2024 đã xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong; tiếp theo đó là ngày 2/6/2024 có 2 người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị.

Trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc Nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.'" (ngưng trích)

Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận: "Hôm qua 2/6, sau khi sư Thích Minh Tuệ cùng những người đi theo ông tới tỉnh Thừa Thiên-Huế, đoàn đã được “điều hướng” sang đường tránh, thay vì đi xuyên qua trung tâm thành phố Huế. Tới sáng sớm hôm nay, khi mọi người tìm tới khu vực sư Thích Minh Tuệ nghỉ vào đêm hôm qua thì không còn bóng dáng ông nữa. Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng, nói rằng chỉ muốn nhìn thấy sư Thích Minh Tuệ để biết ông vẫn đang an toàn.

Bên cạnh đó, có những bức hình chụp sư Minh Tuệ được một cán bộ công an lấy dấu vân tay đang được lan truyền trên mạng xã hội. Facebook chính thức của Kenh14.vn, một trang truyền thông tổng hợp nổi tiếng có giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, cho biết sư Thích Minh Tuệ “được cán bộ công an hỗ trợ làm căn cước công dân”.

Một hình chụp xe cảnh sát mang biển số 75A (tỉnh Thừa Thiên-Huế) chở một số người giống nhà sư (do hình ảnh không rõ) cũng được lan truyền trên mạng xã hội. BBC chưa độc lập xác định được thời điểm các bức ảnh được chụp. Cũng trong buổi sáng hôm nay, đã xuất hiện các bức ảnh chụp một số nhà sư ăn tại một quán phở ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là những người từng đi trong đoàn của sư Thích Minh Tuệ. Không có sư Thích Minh Tuệ trong những hình chụp này.

BBC đã liên lạc với quán phở nói trên và được xác minh đúng là những nhà sư kia đã đến quán vào khoảng 8 giờ sáng hôm nay ngày 3/6. Họ đã ăn bún chay xì dầu. "Các thầy kể lúc tối chính quyền vào cuộc tách mọi người ra hết, mỗi nhóm mỗi nơi, cho nên bây giờ các thầy cũng không biết thầy Minh Tuệ ở đâu," nhân viên quán thuật lại với BBC. Theo lời nhân viên từ quán phở, sau khi ăn xong thì các nhà sư đã đón xe đi mỗi người một hướng."(ngưng trích)

VIDEO YOUTUBE dài 1:30 phút: Sư Minh Tuệ Cùng Đoàn Sư Bị Bắt Đi Lúc Nửa Đêm

Trong khi đó, bản tin RFA viết: "Trái ngược với tuyên bố của cơ quan Nhà nước, sư Minh Nhuận - người đi theo đoàn của sư Minh Tuệ nói trong một video được đăng tải lên Tiktok vào trưa 3/6, cho biết vào khoảng 1-2 giờ sáng cùng ngày khi đang nghỉ ở đỉnh đèo Hải Vân, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, thì có hơn mười chiếc xe 16 chỗ mang biển xanh 75 (biển số xe của tỉnh Thừa Thiên Huế) và một chiếc xe 24 chỗ (biển số xe tỉnh Gia Lai) chở người đến khống chế các sư.

Ông nói: "Khi con đang ngủ, các anh em trong đoàn đang ngủ thì họ vô cửa, họ ào vào một cái một rồi họ nắm tay mọi người ra. Hai người kèm một người (trong đoàn bảy mươi mấy người thì chắc phải có 100 người đó) là họ kề ra xe, họ chở đi họ chở một hướng đi Nam một hướng đi Bắc nhưng mà không biết sư Minh Tuệ và mọi người đang ở đâu. Con và các huynh đệ thì chở ra Hà Tĩnh vô công an phường (xã-PV) Kỳ Trung lấy lời khai làm việc, ký cam kết này nọ buộc con phải ký là không đi chung đoàn và không vi phạm pháp luật." Sư Minh Nhuận cho rằng bản thân không vi phạm pháp luật và không làm gì sai trái nên đã không đồng ý hợp tác nên bị công an chở ra bãi đất trống xa trung tâm thành phố Hà Tĩnh và thả xuống.

Sư Phúc Giác (còn gọi là Kim Cang) trong một đoạn video khác cũng cho biết, khi sư Minh Tuệ đang ngồi thiền thì bị năm công an khống chế dí xuống đất. "Một người tu đang ngồi thiền mà năm ông đè ra làm gì? Thầy đâu có chống cự đâu mà người tu lấy gì mà chống cự. Ban ngày mời mình lên trụ sở hỏi han thì được chứ nửa đêm mà bắt người ta trói tay vào thì sao được?" - vị sư xuống tóc nguyện đi theo sư Minh Tuệ khoảng hơn 10 ngày nay cho biết. Cũng theo ông, có khả năng 71 vị đi theo đoàn đều được trả tự do rải rác ở các tỉnh thành, còn lại sư Minh Tuệ thì không biết tin tức...

Một người dân ở Sài Gòn muốn ẩn danh để bình luận một cách thoải mái, cho rằng chính quyền đã không thể kiểm soát được số người tin và bộ hành theo đoàn của các sư tu theo hạnh đầu đà nên đã đổ hết hệ thống công quyền ra để ngăn chặn dân chúng với lý lẽ thường thấy "không quản được thì cấm". Ông chia sẻ: "72 vị khất sĩ cùng ngài Minh Tuệ đã không cánh mà bay hồi đêm qua... Nhưng ngọn lửa của chân pháp vẫn đang rực cháy. Có lẽ bấy nhiêu đó đã đủ cho thức tỉnh những người hữu duyên."(ngưng trích)

Trong khi đó, Báo Công An Nhân Dân viết: "Xử lý Youtuber đăng tin sai sự thật khi ông Thích Minh Tuệ đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế. Chiều 3/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở thông tin và truyền thông và Công an xã Hương Thọ (TP Huế) làm việc với ông Nguyễn Văn Tý (SN 1990, trú tại xã Thanh Tuyên, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã có hành vi đăng tải các video “giật tít”, “câu view”, thông tin sai sự thật về tình hình ANTT địa phương có liên quan đến ông Thích Minh Tuệ.

Qua xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, ngày 2/6, tại kênh Youtube “15s Bình Dương” do ông Nguyễn Văn Tý quản lý đã đăng tải các video với nội dung: “Huế bị vỡ trận, anh Công an bức xúc nói thẳng điều này khi thấy thầy Thích Minh Tuệ đi qua”; “Lực lượng C.A khủng khiếp chặn tất cả phương tiện khi thầy Thích Minh Tuệ đi qua”. Tiếp đó, vào ngày 3/6, tại kênh Youtube “15s Bình Dương” do ông Nguyễn Văn Tý quản lý đăng tải clip với nội dung: “Chị gái dân địa phương cho biết vị trí thầy đang ở đâu, cực căng”."(ngưng trích)

⚪ ---- HỎI 1: Thăm dò: 50% dân Mỹ nói bản án Trump phạm 34 tội là đúng, và Trump nên rút khỏi cuộc bầu cử 2024?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới của ABC News/Ipsos cho thấy đa số người Mỹ, 50%, cho rằng phán quyết có tội của cựu Tổng thống Donald Trump đối với tất cả 34 tội danh trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của ông là đúng, theo cuộc thăm dò mới của ABC News/Ipsos cho thấy, và gần như nhiều người, 49%, cho rằng ông nên kết thúc, lui khỏi cuộc tranh cử Tổng thống 2024.

Tuy nhiên, sau phiên tòa hình sự lịch sử kết thúc vào tuần này với bản án đầu tiên đối với một cựu tổng thống, tỷ lệ ủng hộ Trump vẫn ổn định ở mức 31%, theo cuộc thăm dò mới nhất của ABC News/Ipsos được thực hiện bằng KnowledgePanel của Ipsos.

Chi tiết:

https://abcnews.go.com/Politics/plurality-americans-trumps-guilty-verdict-correct-hush-money/story?id=110744698

⚪ ---- HỎI 2: Xe điện Trung Quốc tốt hơn, rẻ hơn xe Mỹ, tại sao TT Biden ngăn cản xe TQ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Trung Quốc đang sản xuất xe điện giá rẻ, chất lượng cao. Tại sao Hoa Kỳ muốn ngăn bạn mua một cái? Tổng thống Biden đã công bố mức thuế mới đối với một số hàng hóa Trung Quốc vào đầu tuần trước, bao gồm mức thuế khổng lồ 100% đối với xe điện (EV) sản xuất tại Trung Quốc. Chính sách này có thể ngăn cản những chiếc xe điện phổ biến nhất, giá cả phải chăng nhất trên thế giới tiếp cận các con đường của Mỹ.

Một chiếc xe điện mới trung bình được bán ở Mỹ năm ngoái có giá hơn 55.000 USD và những chiếc rẻ nhất hiện có vẫn ở mức gần 30.000 USD. Trong khi đo, tại Trung Quốc, nhiều loại xe điện phổ biến nhất được bán với giá khoảng 12.000 USD - và một số mẫu bình dân có giá thấp hơn một chiếc xe đạp điện thông thường. Những mức giá thấp đó đã dẫn đến sự bùng nổ doanh số bán xe điện ở Trung Quốc. Năm ngoái, số lượng xe điện mới được đăng ký ở TQ nhiều hơn phần còn lại của thế giới cộng lại. Công ty xe điện lớn nhất Trung Quốc, BYD, cũng đã vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe hơi điện hàng đầu thế giới.

Rất ít xe điện Trung Quốc đến được Mỹ, một phần do mức thuế 25% đang được áp dụng. Mức thuế 100% mới sẽ tăng gấp đôi giá mua một cách hiệu quả nếu các nhà sản xuất xe hơi điện Trung Quốc quyết định thử bán xe hơi của họ ở Mỹ.

https://www.yahoo.com/news/china-is-making-cheap-high-quality-evs-why-does-the-us-want-to-stop-you-from-buying-one-200233940.html

.