- Công an bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức.

- Báo Pháp Luật TP.HCM: Người tu Thích Minh Tuệ nên tạm ẩn tu để an toàn cho người khác. Báo Sức Khỏe & Đời Sống: Nhiều người sốc nhiệt khi đi theo ông Minh Tuệ. Báo Công Thương: Thu nhiều sách truyền đạo trái phép từ nhóm người theo ông Minh Tuệ.

- Pháp tuần sau sẽ công bố kế hoạch gửi quân tới Ukraine để huấn luyện binh sĩ Ukraine

- Pennsylvania: nổ súng ở quán bar, 2 người chết, 7 bị thương

- Ohio: nổ súng lễ hội, 1 chết, 26 người bị thương

- Nam Hàn: Bắc Hàn đã gửi hơn 600 khinh khí cầu chở rác, đồ dơ đổ vào Nam Hàn

- Tàu vũ trụ Chang'e-6 của TQ đã hạ cánh thành công ở phía xa của Mặt trăng.

- Luật sư của Trump nói Trump sẽ vẫn tranh cử Tổng Thống tháng 11, kể cả khi bị bao vây pháp lý

- Trump sẽ kháng án nhưng sẽ khó có cơ hội thành công vì Thẩm phán Merchan đã gỡ bỏ các sơ hở pháp lý

- Tổng thống Israel Isaac Herzog ủng hộ ngưng bắn như TT Biden đề xuất.

- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đe dọa sẽ "giải tán" chính phủ nếu chấp nhận ngừng bắn như Biden đưa ra.

- Trump tham gia mạng xã hội TikTok để kiếm phiếu.

- Lữ đoàn Al-Quds (Phong trào Jihad Hồi giáo) nhận trách nhiệm đã tấn công quân Israel gần Tal Zorob, phía tây Rafah.

- Nơi tốt nhất California để nuôi dưỡng một gia đình: Fremont, Irvine, San Jose, San Diego, Huntington Beach, San Francisco, Rancho Cucamonga, Santa Rosa, Santa Clarita, Chula Vista, Sacramento, Garden Grove, Glendale, Oceanside, Modesto, Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Bakersfield, Oxnard, Fontana, Oakland, Stockton, Santa Ana...

- California: 2 Biện lý 2 quận kiện hãng Kroger, vì bánh mì ghi sai số lượng calories

- California: 1 người chơi Mega Millions trúng thưởng trị giá 508.408 USD.

- Quận Los Angeles: Một phụ nữ ngồi băng ghế, bị 2 kẻ lạ hành hung, cướp giựt

- Vợ của đại sứ Việt Nam tại Pakistan biến mất, tắt điện thoại, phải nhờ cảnh sát Pakistan truy tìm, nhiều giờ sau mới gặp.

- HỎI 1: Khoảng 1/10 cử tri Cộng Hòa sẽ không bầu Trump vì bản án? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trong và năm qua, 1/3 dân Mỹ có quen biết một ai đó chết vì thuốc quá liều, trong khi 100.000 người/năm chết vì thuốc quá liều? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-2/6/2024) ⚪ ---- Pittsburgh, Pennsylvania: Một vụ nổ súng tại một quán bar ở ngoại ô Penn Hills đã khiến 2 người chết và 7 người khác bị thương, theo lời cảnh sát. Cảnh sát đã tìm thấy xác của một người đàn ông và một phụ nữ vào khoảng 3 giờ sáng Chủ Nhật bên trong Ballers Hookah Lounge and Cigar Bar. Thông tin ban đầu cho thấy "một cuộc cãi vã đã xảy ra bên trong quán bar và nhiều người đã nổ súng", cảnh sát cho biết. Trong số 7 người bị thương, có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

⚪ ---- Akron, Ohio: Một vụ nổ súng trên đường phố ở Akron đã giết chết một người đàn ông và làm bị thương 26 người khác vào sáng sớm Chủ nhật, theo AP. Nổ súng xảy ra sau nửa đêm gần Đại lộ Kelly và Đại lộ số 8 - hiện trường của một bữa tiệc đường phố. Báo cáo ban đầu cho biết một người đàn ông 27 tuổi đã chết trong khi hàng chục nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện khu vực. Cảnh sát tìm thấy hàng chục vỏ đạn và một khẩu súng tại hiện trường. Không có nghi phạm nào bị bắt.

⚪ ---- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm Chủ nhật cho biết Bắc Hàn đã gửi hơn 600 khinh khí cầu, bay chở rác tới Nam Hàn kể từ thứ Bảy. Đây là trường hợp thứ hai như vậy sau khi Bắc Hàn gửi khoảng 260 quả bóng bay tới Nam Hàn vào thứ Ba và thứ Tư. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn đưa tin nguyên nhân rõ ràng của vụ này là để trả thù "tờ rơi chống Bắc Hàn" do các nhà hoạt động từ Nam Hàn gửi đến.

⚪ ---- Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hôm Chủ nhật công bố rằng tàu vũ trụ Chang'e-6 của họ đã hạ cánh thành công ở phía xa của Mặt trăng. Phi thuyền hạ cánh đã đến khu vực được chỉ định ở Lưu vực Nam Cực-Aitken nơi nó được gửi đi để thu thập mẫu. Phi thuyền Chang'e-6 được phóng vào ngày 3 tháng 5. Một phi thuyền quay trở lại dự kiến ​​sẽ rời Mặt trăng vào ngày 4 tháng 6 và hạ cánh xuống Trái đất vào ngày 25 tháng 6.

⚪ ---- Pháp sẽ sớm gửi quân tới Ukraine để huấn luyện binh sĩ Ukraine và dự kiến ​​sẽ công bố kế hoạch này vào tuần tới bất chấp nguy cơ khiêu khích Nga, theo Reuters. Các nguồn tin ngoại giao nói với Reuters rằng kế hoạch ban đầu là cử vài chục huấn luyện viên đến đánh giá nhiệm vụ, sau đó hàng trăm quân Pháp sẽ được cử tới. Khóa đào tạo sẽ tập trung vào việc rà phá bom mìn, bảo trì hệ thống vũ khí và tư vấn về các máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp.

Các nguồn tin cũng cho biết Pháp sẽ tài trợ và huấn luyện một lữ đoàn cơ giới Ukraine. Một trong những nguồn tin cho biết: “Các thỏa thuận đang tiến triển rất tốt và chúng tôi có thể mong đợi điều gì đó vào tuần tới”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thăm Pháp vào Thứ Năm ngày 6 tháng 6 nhân dịp kỷ niệm 80 năm D-Day. Ngày hôm sau, Zelensky và Macron sẽ đàm phán về hoạt động đào tạo tiềm năng và thông báo có thể được đưa ra sau đó.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham gia nền tảng truyền thông xã hội TikTok khi chiến dịch bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 đang nóng lên. Bài đăng đầu tiên của Trump là một video về Trump và Giám đốc điều hành Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White tại một trận đấu UFC ở New Jersey. Ban tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có mặt trên TikTok từ tháng 2.

Một quan chức Ban tranh cử của Trump nói với Politico: “Có thể tiếp cận trên nhiều nền tảng và phương tiện là điều quan trọng và đây chỉ là một trong nhiều cách chúng tôi sẽ tiếp cận cử tri. TikTok nghiêng về đối tượng khán giả trẻ hơn”. Trump trước đây đã chỉ trích TikTok và cố gắng cấm ứng dụng này ở Mỹ trong thời gian ông nắm quyền.

Tuy nhiên, gần đây Trump đã miêu tả Facebook là một “mối đe dọa lớn đối với nền dân chủ”, tuyên bố rằng nó sẽ “ngày càng lớn mạnh hơn nếu TikTok bị loại bỏ”. Trong khi đó, Quốc hội đã thông qua dự luật vào đầu năm nay yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok là ByteDance Ltd. phải bán ứng dụng này nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ.

⚪ ---- Luật sư của Donald Trump, Alina Habba, nói rằng bất chấp 34 cáo buộc trọng tội của Trump, “sẽ không có gì thay đổi” trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông vào tháng 11 này. Trong một cuộc phỏng vấn với Laura Kuenssberg của BBC, luật sư đã lặp lại những lời hùng biện điển hình của phe Trump về “tham nhũng” trong hệ thống tư pháp và mô tả tên tội phạm này là “nạn nhân”, lấy các quan điểm từ bài phát biểu dài 30 phút ầm ĩ của Trump hôm thứ Sáu.

“Donald Trump là nạn nhân của việc truy tố có chọn lọc về mặt chính trị,” Habba nói. Kuenssberg sau đó hỏi liệu Trump có tiếp tục tranh cử tổng thống từ phòng giam nếu kháng cáo của Trump thất bại hay không, Habba trả lời: “Ông ấy đang tranh cử tổng thống. Sẽ không có gì thay đổi ở đó.”

Khi Kuenssberg nhấn mạnh lần nữa, Habba chế nhạo và nói, “Tôi khuyên bạn nên tìm các cuộc thăm dò mới nhất ở đất nước này từ những người sống ở đất nước này,” một lời chế nhạo rõ ràng về quốc tịch Anh của Kuenssberg, mặc dù thực tế là cô kia đang phỏng vấn cho BBC . Trump đang chờ bị tuyên án vào ngày 11 tháng 7.

⚪ ---- “Điều này còn lâu mới kết thúc,” Donald Trump, cựu tổng thống và tội phạm hiện tại, tuyên bố hôm thứ Năm, ngay sau khi bồi thẩm đoàn Manhattan kết án ông về 34 tội làm giả hồ sơ để che đậy một vụ tai tiếng tình dục. Trump, ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa, đã vạch ra kế hoạch kháng cáo bản án mà hôm thứ Sáu mà Trump dán nhãn là “một trò lừa đảo”.

Nhưng ngay cả khi Trump - cựu tổng thống và có thể là tổng thống tương lai - có thể thuyết phục cử tri bỏ qua bản án của ông, thì các tòa kháng án có thể sẽ không thông cảm như vậy. Một số chuyên gia pháp lý tỏ ra nghi ngờ về cơ hội thành công của Trump và lưu ý rằng vụ việc có thể mất nhiều năm mới được thông qua tại các tòa án, nhưng đảm bảo rằng Trump vẫn sẽ là một trọng tội khi cử tri đi bỏ phiếu vào tháng 11/2024. Và như vậy, sau cuộc điều tra kéo dài 5 năm và phiên tòa kéo dài 7 tuần, cuộc phiêu lưu pháp lý ở New York của Trump chỉ mới bắt đầu.

Những người ủng hộ Trump đang kêu gọi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ can thiệp, mặc dù điều đó rất khó xảy ra. Các chuyên gia cho biết, trong một lần kháng cáo lên tòa án New York có nhiều khả năng xảy ra, Trump sẽ có nhiều cách để tấn công bản án, nhưng ít hơn nhiều so với những gì Trump đã tuyên bố. Các chuyên gia lưu ý rằng thẩm phán, người đưa ra phán quyết giúp định hình vụ án, đã loại bỏ một số lập luận và bằng chứng bấp bênh nhất của bên công tố khỏi phiên tòa.

Kháng cáo sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý về thẩm phán, Juan M. Merchan, người đã chỉ đạo phiên tòa vượt qua các bãi mìn chính trị và pháp lý ngay cả khi Trump đưa ra những lời chỉ trích nhằm vào Merchan và gia đình ông. Merchan, một cựu công tố viên, nói rằng ông nhận thức sâu sắc “và bảo vệ” các quyền của Trump, bao gồm cả quyền “tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công chính trị”.

Mark Zauderer, một luật sư tranh tụng kỳ cựu ở New York, người nằm trong ủy ban sàng lọc những người nộp đơn vào cùng một tòa án sẽ xét xử đơn kháng cáo của Trump, nói rằng Merchan đã tránh được những cạm bẫy thường gặp. Zauderer nói: “Trường hợp này không có dấu hiệu đỏ thông thường nào về việc đảo ngược kháng cáo. Thái độ của thẩm phán thật hoàn hảo.”

Ngay cả khi các phán quyết của Merchan cung cấp ít thức ăn, Trump vẫn có thể thách thức nền tảng của vụ án của cơ quan công tố. Các luật sư của Trump lưu ý rằng Alvin L. Bragg, Biện lý quận Manhattan, đã sử dụng một lý thuyết mới để buộc tội Trump với 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh.

Ở New York, tội danh đó là tội nhẹ, trừ khi hồ sơ bị làm giả để che giấu tội danh khác. Để nâng cáo buộc lên trọng tội, Bragg lập luận rằng Trump đã làm giả hồ sơ để che đậy hành vi vi phạm luật tiểu bang ít được biết đến chống lại âm mưu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng “các biện pháp bất hợp pháp”.

Âm mưu của Trump xảy ra trong lần đầu tiên ông tranh cử vào Bạch Ốc. Bragg cho biết, khi Trump sắp xếp mua và chôn vùi những câu chuyện gây tổn hại về đời sống tình dục của mình, bao gồm cả câu chuyện về cuộc hẹn hò của một diễn viên sex, Trump đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016.

Trong đơn kháng cáo, các luật sư của Trump dự kiến sẽ lập luận rằng Bragg đã kéo dài luật bầu cử của tiểu bang một cách không thích hợp - lúc đó là một luật phức tạp - để bảo vệ một chiến dịch tranh cử liên bang. Và họ có thể tuyên bố rằng bản thân luật hồ sơ giả không áp dụng cho trường hợp của Trump.

Barry Kamins, một thẩm phán đã nghỉ hưu và chuyên gia về tố tụng hình sự, giảng dạy tại Trường Luật Brooklyn, cho biết: “Tôi chắc chắn không nghĩ đã có vụ truy tố làm sai lệch hồ sơ kinh doanh như thế này. Đây hoàn toàn là lãnh thổ chưa được khám phá, xét về mặt kháng án."

Không có lời chỉ trích nào trong số này sẽ làm Bragg ngạc nhiên, một công tố viên chuyên nghiệp, người đã cho thấy mình thoải mái với những ứng dụng luật sáng tạo. Người đứng đầu cơ quan kháng án của Bragg, Steven Wu, một luật sư tranh tụng nhanh nhẹn, đã tham dự phần lớn phiên tòa. Khi bản án được đọc, Wu đang ngồi ở hàng thứ hai, bên phải Bragg. Bây giờ công việc của Wu là đảm bảo rằng Trump không thoát khỏi bản án.

⚪ ---- Tổng thống Israel Isaac Herzog ủng hộ mạnh mẽ thỏa thuận trao đổi tù binh do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đề xuất. Ông cảm ơn Tổng thống Mỹ, người đã công bố kế hoạch ngừng bắn ở Gaza và trao đổi tù nhân vào thứ Sáu. Kế hoạch do Biden trình bày chi tiết bao gồm lệnh ngừng bắn, trao đổi tù nhân Israel lấy tù nhân Palestine, việc Israel rút khỏi Gaza và một sáng kiến ​​tái thiết.

⚪ ---- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đe dọa sẽ "giải tán" chính phủ nếu chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra. "Thỏa thuận theo chi tiết được công bố hôm Thứ Bảy có nghĩa là chấm dứt chiến tranh và từ bỏ việc tiêu diệt Hamas. Đây là một thỏa thuận liều lĩnh, sẽ là chiến thắng cho chủ nghĩa khủng bố và là rủi ro an ninh cho Nhà nước Israel", Ben-Gvir cho biết, theo Times of Israel. Ông nói thêm rằng lệnh ngừng bắn sẽ dẫn đến "thất bại toàn diện" của Israel trong cuộc xung đột với Hamas và cho biết đảng của ông sẽ lật đổ chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

⚪ ---- Lữ đoàn Al-Quds, cánh tay quân sự của Phong trào Jihad Hồi giáo, đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào lực lượng Israel gần Tal Zorob, phía tây Rafah. Nhóm này báo cáo rằng họ nhắm mục tiêu vào binh lính và phương tiện của Israel bằng một loạt đạn súng cối hạng nặng. Không có báo cáo ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại.

⚪ ---- Trang web tài chính cá nhân WalletHub đã xem xét những nơi tốt nhất và tồi tệ nhất để nuôi dưỡng một gia đình, trong đó Fremont ở Khu vực Vịnh San Francisco được xếp hạng là nơi tốt nhất để cư trú. WalletHub đã so sánh 182 thành phố dựa trên chi phí nhà ở, sức khỏe và an toàn, chất lượng giáo dục, kinh tế xã hội và cơ hội giải trí.

Fremont chiếm vị trí đầu bảng phần lớn nhờ yếu tố kinh tế. Thành phố này tự hào là một trong những nơi có thu nhập gia đình trung bình cao nhất sau khi điều chỉnh chi phí sinh hoạt, ở mức gần 122.000 USD. Thành phố đạt điểm đầu tiên về kinh tế xã hội, cũng như giáo dục và chăm sóc trẻ em.

Fremont không phải là thành phố duy nhất ở California lọt vào danh sách này. Trên thực tế, sáu thành phố ở Golden State được xếp hạng trong top 15. Irvine ở Quận Cam xếp thứ ba. Thành phố đạt điểm đầu tiên về sức khỏe và an toàn. San Jose xếp thứ bảy và San Diego xếp thứ tám. Huntington Beach đứng ở vị trí thứ 10, trong khi San Francisco đứng thứ 12.

San Bernardino là nơi tệ nhất để nuôi dưỡng một gia đình ở California, xếp thứ 177. Memphis, Tennessee, ở vị trí thứ 182, được xếp hạng là nơi tồi tệ nhất để nuôi sống một gia đình. Hãy xem các thành phố khác ở California được xếp hạng như thế nào, từ tốt nhất đến tệ nhất, bên dưới. Bảng xếp hạng quốc gia nằm trong ngoặc đơn.

1. Fremont (1)

2. Irvine (3)

3. San Jose (7)

4. San Diego (8)

5. Huntington Beach (10)

6. San Francisco (12)

7. Rancho Cucamonga (33)

8. Santa Rosa (37)

9. Santa Clarita (41)

10. Chula Vista (43)

11. Sacramento (47)

12. Garden Grove (56)

13. Glendale (61)

14. Oceanside (70)

15. Modesto (75)

16. Los Angeles (85)

17. Long Beach (102)

18. Anaheim (104)

19. Bakersfield (110)

20. Oxnard (112)

21. Fontana (118)

22. Oakland (121)

23. Stockton (122)

24. Santa Ana (124)

25. Riverside (127)

26. Moreno Valley (142)

27. Ontario (144)

28. Fresno (147)

29. San Bernardino (177)

⚪ ---- California: Hai Biện lý ở California cáo buộc Kroger, nhà điều hành cửa hàng tạp hóa lớn nhất quốc gia, đã đánh lừa người mua về lượng calo trong bánh mì Carbmaster của họ. Biện lý ở quận Ventura và Santa Barbara đã công bố một vụ án dân sự vào thứ Sáu cáo buộc Kroger đã vi phạm luật quảng cáo sai sự thật và cạnh tranh không lành mạnh của California từ cuối năm 2018 cho đến ít nhất là tháng 6/2022.

.

Công ty hoạt động ở California với tên gọi Ralphs, Food 4 Less and Foods Co., bị cáo buộc quảng cáo nổi bật rằng bánh mì Carbmaster Wheat và White chứa 30 calo mỗi lát trong khi trên thực tế, chúng chứa ít nhất 50 calo. Các công tố viên đã cung cấp cho giới truyền thông những bức ảnh cho thấy nhãn calo mâu thuẫn nhau trên hai mặt của cùng một gói Bánh mì trắng Carbmaster Classic.

.

Luật sư Quận Ventura Erik Nasarenko cho biết. “Quảng cáo sai lệch về lượng calo có thể gây hiểu nhầm hoặc thậm chí gây nguy hiểm cho người tiêu dùng và nó mang lại lợi thế không công bằng so với các đối thủ cạnh tranh đang quảng cáo tuân thủ các nguyên tắc của FDA.” Krogers vận hành gần 2.800 cửa hàng ở 35 tiểu bang.

Bánh mì mang 2 số liệu dị biệt. Hình cùa Biện lý Quận Ventura.

Công an bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức.

Huy Đức (hình: osinbook)

Sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức hiện đã trở thành tài liệu tham khảo cần thiết cho các nhà nghiên cứu.

Người tu Thích Minh Tuệ nên tạm ẩn tu để an toàn cho người khác.

Nhiều người sốc nhiệt khi đi theo ông Minh Tuệ.

Thu nhiều sách truyền đạo trái phép từ nhóm người theo ông Minh Tuệ.

Chiều 2/6: đoàn của thầy Minh Tuệ đến gần cầu Tuần - Sông Hương, Huế.

⚪ ---- California: Một người chơi Mega Millions may mắn ở Nam California vừa giàu hơn nửa triệu đô la vào tối thứ Sáu, theo Ty Xổ số California. Một vé mua từ trạm xăng Chino Hills khớp với tất cả các con số ngoại trừ số mega, mang lại cho họ giải thưởng trị giá 508.408 USD.Chiếc vé trúng thưởng đã được bán tại trạm xăng 76 nằm ở số 3260 Đại lộ Chino. Cuộc quay số Mega Millions hôm thứ Sáu dẫn đến các số sau được rút ra: 4, 11, 23, 33, 49 và số mega 23. Giải độc đắc trị giá 522 triệu USD không có người nhận. Giải độc đắc đó sẽ tăng lên khoảng 560 triệu USD cho kỳ quay hôm thứ Ba.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một phụ nữ đã bị hành hung và cướp khi đang ngồi trên băng ghế ở Long Beach hôm thứ Năm, và vụ tấn công bạo lực vào giữa ngày đã được ghi lại trên video. Theo Sở Cảnh sát Long Beach, cảnh sát đã đến khu vực Đường Studebaker và Phố Keynote lúc 3:09 chiều, theo lời kêu gọi về một vụ cướp.Thông tin sơ bộ cho thấy một nạn nhân nữ đang ở trong khu vực thì bị hai nghi phạm nam lạ mặt tiếp cận trên một chiếc xe. Khi ra khỏi xe, một trong những nghi phạm đã xô xát nạn nhân, dẫn đến việc nghi phạm cướp tài sản của nạn nhân. Các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã bị đánh cắp một “vật dụng cá nhân linh tinh”.⚪ ---- Trong một diễn biến đáng lo ngại, vợ của đại sứ Việt Nam tại Pakistan, Nguyễn Tiến Phong, đã được thông báo mất tích tại thủ đô Islamabad của liên bang Pakistan vào hôm thứ Bảy, theo một báo cáo trên tờ MM News. Cảnh báo đã vang lên khi cô không trở về nhà sau khi đi dạo buổi sáng, khiến nhà chức trách phải tiến hành chiến dịch tìm kiếm.Theo báo cáo trích dẫn nguồn tin cảnh sát, vợ của đại sứ đã chính thức được thông báo mất tích qua một cuộc điện thoại tới Đường dây trợ giúp 15. Sở cảnh sát Margala đã nhanh chóng khởi động các nỗ lực để xác định vị trí của bà, tập trung vào các khu vực thuộc thẩm quyền của họ, bao gồm cả địa điểm du lịch và đi bộ đường dài nổi tiếng, Margala Hills.Đích thân đại sứ đã liên hệ với cơ quan chức năng, bày tỏ sự lo lắng trước sự mất tích của vợ mình. Anh ta tiết lộ rằng cô đã đi dạo lúc 11 giờ sáng nhưng chưa trở về nhà và điện thoại di động của cô đã tắt, làm tăng thêm lo ngại cho sự an toàn của cô.Để đối phó với mức độ nghiêm trọng của tình hình, cảnh sát Islamabad được cho là đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm. Theo báo cáo, Giám đốc Cảnh sát (SP) đang đích thân giám sát cuộc điều tra, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tìm kiếm người phụ nữ mất tích và đảm bảo cô trở về an toàn với gia đình.Khi cuộc tìm kiếm tăng cường, chính quyền đang kêu gọi bất cứ ai có thông tin về tung tích của vợ đại sứ hãy trình báo. “Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền Pakistan đang hợp tác chặt chẽ để nhanh chóng giải quyết tình trạng đáng báo động này”, báo cáo cho biết thêm.Cho tới chiều Thứ Bảy. Taqi Jawad, người phát ngôn của cảnh sát, nói với Arab News: “Vợ của đại sứ Nguyễn đã được dò ra khi cô đang ở Trung tâm giải trí Megazone ở Công viên F-9 với sự trợ giúp của camera an toàn của thành phố và công nghệ di động. Cô đang ngồi đó bình tĩnh và điềm tĩnh thì đội cảnh sát cùng chồng cô ấy tiếp cận cô. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt khoảng một phút rồi vui vẻ rời về nhà”.Một số phương tiện truyền thông Pakistan đưa tin vợ đại sứ không hài lòng với chồng nên đã bỏ nhà đi bơi và chơi bowling.⚪ ----Một cách chính thức, các báo trong VN chưa loan tin này. Người đầu tiên loan tin là nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà viết trên Facebook: Đang khám xét nhà, bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức. Vài giờ đồng hồ sau, tin này đi khắp nơi, bởi vì Huy Đức là một nhà báo nổi tiếng cả trong và ngoài VN, là một nhà báo từng được học bổng nghiên cứu của Đại học Harvard, và tác phẩm Bên Thắng Cuộc của ông chứa đựng rất nhiều thông tin "thâm cung bí sử" của nhà nước CSVN. Huy Đức, tức Trương Huy Đức, sinh năm 1962 tại Hà Tĩnh, từng tham gia trong quân đội, ông đã có hơn 3 năm ở Campuchia trong giai đoạn chiến tranh giữa Việt Nam với chính quyền Khmer đỏ. Ông đã nổi tiếng với blog bình luận chính trị - xã hội với cái tên Osin, và trang Facebook Osin Huyduc. Tất cả các trang Facebook của ông hiện đã đóng. Ông đã làm việc ở báo Tuổi Trẻ, tiếp đó là các báo Thanh Niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, Sài Gòn tiếp thị, Thời báo Kinh Tế Sài Gòn.Tháng 5 năm 2012, ông nhận học bổng một năm của chương trình Nieman trao cho một số phóng viên thành đạt và có nhiều triển vọng sang tu nghiệp và nghiên cứu tại Viện Đại học Harvard. Đề mục chính ông theo đuổi là chính sách công, văn chương Hoa Kỳ và lịch sử Việt Nam. Cuốn sách Bên thắng cuộc do ông biên soạn và cho ra mắt cuối năm 2012 đã gây nhiều chú ý ở Việt Nam lẫn ở Mỹ vì soi xét vào những đề tài không được nhắc tới vì cho là "nhạy cảm chính trị". Ít nhất hai nhà xuất bản tại Việt Nam đã từ chối in tác phẩm này.Nhiều bài viết của Huy Đức đụng chạm tới nhiều vấn đề nhạy cảm, như Biển Đông, bauxite Tây Nguyên, quyền sử dụng đất, hàng Trung Quốc, và các hồ sơ tham nhũng của các nhóm quyền lực lớn, như Bộ Giao Thông, Tổng Công ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam)... và gần đây là chỉ trích Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (Huy Đức viết: [ông Trọng] không đưa ra được một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, sự sạch sẽ của ông sẽ là vô nghĩa.”) Tương tự, Huy Đức cũng phê bình Tô Lâm và Bộ Công An khi Bộ đề xuất rằng dao bếp dài trên 20 cm phải khai báo khi mua bán vì bị xem là vũ khí thô sơ.Huy Đức cũng chạm vào vấn đề vinh danh tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong trận Hoàng Sa (TQ chiếm năm 1974). Huy Đức đã lập danh sách 74 chiến sĩ VNCH tử trận mà ông vinh danh là liệt sĩ Hoàng Sa. Trong đó 72 liệt sĩ có họ tên cấp bậc và 2 người họ tên chưa đầy đủ. Nhà văn Nguyễn Quang Lập nhận xét: “...có trí lực để viết những bài báo như Huy Đức cũng không ít người, cũng không ít người có thể viết hay hơn, nhưng có cái tâm sáng trưng như thằng Huy Đức để nói thẳng, nói to những điều tâm huyết như nó thì quả là hiếm..."Bài viết của Nam Việt nhan đề "Vì sao nhà báo Trương Huy Đức bị bắt khẩn cấp?" trên đài RFA sáng nay viết: "Chiều ngày 1/6, nhà báo Huy Đức (tên thật là Trương Huy San) vắng mặt không lý do tại buổi trò chuyện chuyên đề ở chương trình Cà Phê Thứ Bảy, ở Times City Hà Nội. Không ai gọi được cho ông, và đây là chuyện bất thường vì ông Huy Đức không bao giờ bỏ hẹn mà không báo trước.Thính giá của buổi trò chuyện mang tên “Chuyển giao quyền lực thông qua các cuộc liên hôn trong lịch sử phong kiến Việt Nam” mà ông Huy Đức làm diễn giả chính, đã hoàn toàn không biết, một chuyến xe 7 chỗ mang biển số 80 của Bộ Công An đã đón ông giữa đường mang đi, theo một lệnh bắt giữ được phát đi khẩn cấp vài ngày trước đó.Đến tối Thứ Bảy, tin tức mới được truyền đi trên mạng xã hội bởi những người sống gần nhà ông Huy Đức nhìn thấy hơn chục công an thường phục, sắc phục bao vây là khám xét nhà, như khám xét một tội phạm ma túy. Đến khoảng 9 giờ tối, trang Facebook Lê Nguyễn Hương Trà đưa tin đầu tiên “Đang khám xét nhà, bắt khẩn cấp nhà báo Huy Đức”.(ngưng trích)Bài viết "Thiên thu định luận" của Dương Quốc Chính trên Báo Tiếng Dân sáng nay viết, có đoạn: "Các status của anh Osin nhìn chung vẫn toát lên được sự mong muốn cải cách thể chế của anh. Tất nhiên sự cải cách đó có thể phục vụ nhóm lợi ích này kia, chứ không phải là dạng viết ngu dân, kéo lùi sự phát triển, đi ngược lại xu thế tất yếu của nhân loại, như đa số KOLs bò đỏ đang làm. Anh Osin đã chọn cách đi giữa hai làn đạn. Phe đỏ thì coi anh là phản động, vì những bài viết, cuốn sách, có góc nhìn khác về lịch sử, về thể chế. Còn phe vàng lại cho anh là kẻ bưng bô đảng, khi anh có những bài viết ủng hộ ông Trọng và phe nhóm trong đảng. Nói thật là sống trong nước mà muốn lên tiếng thì buộc phải uốn éo vậy, không thì cứ chém nồi cơm điện hay y tế, giáo dục, cho nó lành. Đừng đụng đến các ông có súng." (ngưng trích)Bài viết "Huy Đức" của Huỳnh Văn Hoa trên Báo Tiếng Dân sáng nay viết, trích: "Khi Huy Đức hoàn tất khoá học bên Mỹ và trở về nước sau khi đã xuất bản bộ sách gây chấn động dư luận trong và ngoài nước, nhiều người đoán rằng chắc chắn anh sẽ bị bắt, song điều đó đã không xảy ra, tôi nghĩ có phần “bảo kê” của nhóm đồng hương Nghệ Tĩnh, thậm chí ở cấp cao hơn.Về lại Việt Nam, Huy Đức đầu quân cho báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT), lúc ấy vừa tách ra khỏi nhóm TBKTSG, theo chính sách “chiêu hiền đãi sĩ” của tổng biên tập Tâm Chánh. Nhiều bài của Huy Đức trên SGTT về cuộc chiến tranh biên giới 1979, về nội tình chính trị ở Campuchia, đặc biệt là về tình trạng tham nhũng của gia đình “Ba X” được đông đảo bạn đọc tán thưởng, nhưng cũng làm cho nhà cầm quyền hết sức khó chịu. Kết cục, nhà cầm quyền đã buộc đóng cửa báo SGTT một cách oan ức.Ngoài viết báo, Huy Đức thời gian này còn khởi xướng một chương trình xã hội có ý nghĩa có tên “Nhịp Cầu Hoàng Sa”, vận động tài trợ để xây nhà và hỗ trợ cuộc sống cho thân nhân các tử sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến chống xâm lược Trung Cộng ở Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988..." (ngưng trích)Chúng ta chỉ biết công an bắt Huy Đức, nhưng không biết cụ thể các chi tiết. Những người không ưa Huy Đức có quá nhiều: Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Tô Lâm, cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhiều cán bộ tham nhũng, phe cực đoan không ưa vinh danh tử sĩ VNCH trong trận Hoàng Sa... Tài năng và lòng yêu nước của Huy Đức đã mang lại tai họa cho anh, một nhà báo hy hữu. Xin chúc anh bình an.⚪ ---- Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM:Báo Sức Khỏe & Đời Sống:Báo Công Thương:Báo Pháp Luật TP.HCM hôm Chủ Nhật 2/6 ghi nhận: "Người tu tập Thích Minh Tuệ nên tạm ẩn tu để an toàn cho người khác. Đó là chia sẻ của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM về câu chuyện Thích Minh Tuệ, nhất là sau khi đã có người chết vì theo ông này... Nhận định về sự ảnh hưởng của "hiệu ứng" Thích Minh Tuệ, nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho rằng, nếu không thể ngăn được đám đông theo mình, ông Tuệ nên ẩn tu một thời gian."Xưa nay chưa thấy chuyện ai đó, dù vô tình hay cố ý, tạo ra một đám đông quanh mình mà tránh được chuyện phiền phức, nhẹ thì những điều bất như ý. Chẳng hạn một người tử vong vừa rồi. Ông ấy đã không tử vong nếu không đi theo sư Tuệ mà không lượng trước sức mình", ông Hiển phân tích.Những ngày qua chính quyền đã rất tôn trọng sư và tôn trọng công chúng. Trong phạm vi khả năng và trách nhiệm của mình, chính quyền, đặc biệt là lực lượng công an đã bảo đảm an ninh, ngăn ngừa sự phức tạp do tập trung đông người, điều tiết giao thông. Nhưng một điều cần ghi nhận hơn là sự có mặt của các lực lượng này góp phần ngăn ngừa tình huống phức tạp nảy sinh và kịp thời can thiệp nếu xảy ra."Vậy thì dù sư không muốn, nhưng sự phức tạp xã hội vẫn có thể dẫn đến những điều ngoài ý muốn, ngoài dự đoán. Sư không mong cầu gì, nhưng chữ Tuệ trong hành trình Giác Ngộ đòi hỏi người tu phải thấy và phải hành", nhà báo Nguyễn Đức Hiển nói và nhấn mạnh: "Ông Tuệ nên tạm ẩn tu!" (ngưng trích)Báo Sức Khỏe & Đời Sống ghi nhận 3 người bị sốc nhiệt hôm Chủ Nhật: "Mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ có dấu hiệu bị sốc nhiệt, đứng không vững trên đường. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 2/6 tại địa phận thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Thời điểm trên, người phụ nữ đang tham gia đi theo đoàn ông Thích Minh Tuệ. Ngay khi phát hiện sự việc, hai cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ kịp thời đỡ, dìu người phụ nữ. Sau đó, một người phụ nữ khác có mặt để cõng người phụ nữ này rời khỏi đoàn đông người... Ở một diễn biến khác, một số thông tin cho hay, có 2 người phụ nữ khác ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi đi theo đoàn ông Thích Minh Tuệ cũng bị sốc nhiệt."Trong khi đó, Báo Công Thương hôm Chủ Nhật ghi nhận: Thu nhiều sách truyền đạo trái phép từ nhóm người theo Thích Minh Tuệ. Hàng trăm cuốn sách tuyên truyền đạo trái phép của nhóm người tham gia cùng đoàn bộ hành ông Thích Minh Tuệ đã bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ. Chiều ngày 2/6, một nguồn tin riêng của Báo Công Thương cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản xử lý, thu hồi hàng trăm cuốn sách tuyên truyền đạo trái phép của một số người tự xưng là "sư" khi tham gia cùng đoàn bộ hành với ông Thích Minh Tuệ qua miền Trung. Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản, xử lý thu hồi hàng trăm cuốn sách tuyên truyền đạo trái phép. Đáng chú ý, một nhóm người xưng là "sư" và cái gọi là Đạo Nhân Quả chuẩn bị, đi theo đoàn bộ hành Thích Minh Tuệ thậm chí còn in tài liệu tuyên truyền "thầy Thích Minh Tuệ và đạo Nhân Quả".⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 1/10 cử tri Cộng Hòa sẽ không bầu Trump vì bản án?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một cuộc thăm dò mới được tiến hành ngay sau khi cựu Tổng thống Trump bị kết án hình sự ở New York cho thấy một số lượng đáng kể đảng viên Đảng Cộng hòa nói rằng họ ít có khả năng bỏ phiếu cho ông vào tháng 11. Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos kết thúc hôm thứ Sáu, cứ 10 cử tri Đảng Cộng hòa đã đăng ký thì có 1 người cho biết việc Trump bị kết tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh sẽ khiến họ ít có khả năng ủng hộ ông làm tổng thống. Cuộc thăm dò kéo dài hai ngày được tiến hành vài giờ sau khi bồi thẩm đoàn ở Manhattan hôm thứ Năm tuyên bố Trump có tội đối với tất cả các tội danh do Biện lý quận Alvin Bragg đưa ra chống lại ông.Cuộc thăm dò cũng cho thấy đa số cử tri Đảng Cộng hòa, 56%, cho biết kết quả của vụ việc sẽ không ảnh hưởng gì đến phiếu bầu của họ và 35% cho biết họ thậm chí còn có nhiều khả năng ủng hộ Trump hơn, người vẫn duy trì sự vô tội của mình.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Trong và năm qua, 1/3 dân Mỹ có quen biết một ai đó chết vì thuốc quá liều, trong khi 100.000 người/năm chết vì thuốc quá liều ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát mới, khoảng 1/3 người Mỹ biết ai đó đã chết vì dùng ma túy quá liều. Hơn 2.300 người lớn đã trả lời cuộc khảo sát do các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg thực hiện và công bố vào thứ Sáu.Khoảng 32% số người được hỏi cho biết ai đó họ biết đã chết vì dùng thuốc quá liều gây tử vong. Đối với 18,9% số người được hỏi, người mà họ biết đã chết “là thành viên gia đình hoặc bạn thân”.Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, vài năm qua đã chứng kiến hơn 100.000 người chết vì dùng thuốc quá liều mỗi năm. Theo CDC, hơn 1 triệu người ở Hoa Kỳ đã chết vì sử dụng ma túy quá liều kể từ năm 1990. Phần lớn những cái chết đó là liên quan đến opioid, theo CDC, đặc biệt là do opioid tổng hợp như fentanyl.Chi tiết: