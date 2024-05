Trên đường phố, hạnh phúc là khi ghé những nơi tưới nước vào đầu để bớt nóng. Nhiều thành phố vùng Nam Á, như Pakistan, Bangladesh nóng hơn 50 độ C, có lúc 55 độ C.

.

- Hôm nay, số phận Trump vào tay bồi thẩm đoàn. Thẩm phán trao bản hướng dẫn nghị án

- Trump ra giá mới cho các đại gia: ngồi ăn với Trump sẽ phải quyên tặng 25 triệu USD, vì Trump nói sẽ giảm thuế người giàu.

- Mật Vụ họp với Bộ Cải Huấn New York: chuẩn bị nhà tù khi Trump bị kêu án tù

- Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ sẽ đề cử TT Biden qua hội nghị trực tuyến

- Tòa Florida: Thẩm phán từ chối yêu cầu từ Công tố đặc biệt Jack Smith về lệnh bịt miệng

- Tòa New York: Luật sư của Trump kêu gọi bồi thẩm đừng tin váo Cohen

- Đại diện công tố là Luật sư Joshua Steinglass nói với bồi thẩm: vụ án là về Trump, không phải về Cohen

- Pakistan nóng kinh khủng: nhiệt độ sẽ tăng lên 55 độ C trong tháng này và năm nay,

- Israel: Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid họp với 2 lãnh đạo 2 đảng khác để lật đổ chính phủ của Netanyahu.

- Gaza: 36.171 người chết, 81.420 người bị thương

- TQ kêu gọi Thủ tướng Israel ngừng bắn ngay lập tức theo yêu cầu quốc tế

- Mỹ ngưng viện trợ qua bến tàu, sẽ sửa 1 tuần lễ

- Bến tàu trị giá triệu USD chuyên chở hàng viện trợ nhân đạo cho người Palestine di dời khỏi bờ Gaza để sửa chữa ở Israel

- Cảnh sát bố ráp văn phòng của 1 quan chức Nghị viện Châu Âu tại Brussels và nơi ở vì "cầm tiền của Nga để truyền bá tin giả"

- 1 máy bay chiến đấu F-35B rớt, hãng Lockheed Martin điều tra.

- Đơn xin mua nhà ở Mỹ giảm 5,7% trong tuần lễ qua

- Đức Giáo Hoàng Francis xin lỗi về dùng chữ: Giáo hội mở cửa với tất cả

- Quận Los Angeles: 1 nhóm người biểu tình ủng hộ Palestine chặn Xa lộ 101 ở trung tâm thành phố LA vài giờ

- Quận Cam: truy lùng nghi phạm đâm vào cổ đồng nghiệp khi cãi vã tại nhà hàng Flaming Buffet Fullerton

- New York: vài giờ sau khi cô Linh Nguyen lãnh bằng Thạc sĩ âm nhạc, cô bị xe đụng chết.

- TIN VN. Nhạc sĩ Duy Mạnh kể chuyện các nghệ sĩ quyên từ thiện được 100 triệu, ăn tiêu hết 95 triệu, còn 5 triệu mua mì gói giúp dân nghèo, chụp hình chứng minh đã làm từ thiện.

- TIN VN. Lo “chảy máu" ngoại tệ khi lãi suất USD của Việt Nam 0%, Mỹ 5,5%/năm.

- TIN VN. Lo ngại về số doanh nghiệp giải thể, đại biểu Quốc hội đề nghị hỗ trợ đa dạng thị trường xuất khẩu.

- TIN VN. Ngành y tế và giáo dục TP.HCM thiếu trầm trọng cơ sở hạ tầng, nhân lực.

- HỎI 1: Khoảng 58% dân Mỹ theo dõi tin bầu cử kỹ càng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Anh quốc: người lái xe Tesla trung bình rửa bên ngoài xe 130 lần/năm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-29/5/2024) ⚪ ---- Các đơn thế chấp mua nhà (Mortgage applications) ở Hoa Kỳ đã giảm 5,7% trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 5, theo Khảo sát đơn đăng ký thế chấp hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) công bố hôm thứ Tư. Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp có lãi suất cố định 30 năm lên tới 7,05% so với mức 7,01% của tuần trước. Chỉ số tái cấp vốn giảm xuống 463,8 từ 536,9 vào tuần trước và chỉ số mua hàng giảm xuống 138,4 từ 140 trong báo cáo trước đó.

.

Phó chủ tịch MBA và Phó nhà kinh tế trưởng Joel Kan cho biết: "Cả đơn đăng ký mua và tái cấp vốn đều giảm, đẩy hoạt động tổng thể xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Người đi vay vẫn nhạy cảm với những đợt tăng lãi suất nhỏ, tác động đến thị trường tái cấp vốn và giữ các đơn đăng ký mua hàng dưới mức của năm ngoái."

.

⚪ ---- Cảnh sát Tư pháp Liên bang Brussels hôm thứ Tư đã khám xét văn phòng của một nhân viên Nghị viện Châu Âu tại Brussels và nơi ở của ông ta ở vùng ngoại ô Schaerbeek của Brussels. Cơ quan tư pháp Pháp đã đột kích vào văn phòng của nhân viên này trong Nghị viện Châu Âu ở Strasbourg.

.

Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết các cuộc khám xét được thực hiện như một phần của vụ án “can thiệp, tham nhũng thụ động và là thành viên của một tổ chức tội phạm, [có] liên quan đến dấu hiệu cho thấy sự can thiệp của Nga”. Công tố viên cho biết các thành viên của Nghị viện Châu Âu đã được tiếp cận và trả tiền để quảng bá tuyên truyền của Nga thông qua Đài Tiếng nói Châu Âu, một cơ quan truyền thông bị Liên Âu trừng phạt vào đầu tuần này. Công tố viên nói thêm rằng có những dấu hiệu cho thấy nhân viên có văn phòng bị khám xét ngày hôm nay “đóng một vai trò quan trọng trong việc này”.

.

⚪ ---- Lockheed Martin tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay chiến đấu F-35B của hãng. Vụ rớt xảy ra sau khi tiếp nhiên liệu tại căn cứ không quân Kirtland ở New Mexico. Chiếc máy bay đang trên đường từ Fort Worth, Texas, đến Căn cứ Không quân Edwards, California thì bị rơi. Phi công, theo báo cáo của ABC, đã phải nhập viện sau vụ tai nạn. Trong khi F-35 được sử dụng bởi nhiều chi nhánh khác nhau của quân đội Hoa Kỳ, chiếc máy bay bị rơi là máy bay thử nghiệm phát triển thuộc sở hữu của Lockheed Martin.

.

⚪ ---- Pakistan: Các tổ chức cứu trợ quốc tế bày tỏ lo ngại hàng triệu trẻ em có thể có nguy cơ bị mất nước và phải tiếp xúc với nhiệt độ cao kỷ lục. Hàng trăm nạn nhân say nắng đang được điều trị tại các bệnh viện trên khắp Pakistan khi đợt nắng nóng dữ dội tiếp tục tàn phá đất nước. Người dân địa phương được khuyến khích ở trong nhà sau khi nhiệt độ tăng vọt trên 50C ở một số khu vực hôm thứ Hai.

.

Nóng tới mức trẻ em và cả người lớn cũng xuống sông tắm.

.

Trên khắp đất nước, các tình nguyện viên đã thành lập các trại cứu trợ tạm thời để mọi người có thể uống nước đá và trú ẩn khỏi cái nóng. Dịch vụ xe cứu thương của nhà nước hiện cũng đang mang theo nước đóng chai và nước đá để điều trị khẩn cấp cho các nạn nhân của thời tiết khắc nghiệt.

.

Đất ruộng nứt nẻ.



Trên đường phố, ghé những nơi tưới nước vào đầu để bớt nóng.

.

Các khu vực phía tây nam và tây bắc Pakistan cũng bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng. Dịch vụ xe cứu thương của nhà nước hiện cũng đang mang theo nước đóng chai và nước đá để điều trị khẩn cấp cho các nạn nhân của thời tiết khắc nghiệt. Các khu vực phía tây nam và tây bắc Pakistan cũng bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng.

.

Các nhà dự báo dự đoán nhiệt độ sẽ tăng lên 55 độ C trong tháng này và năm nay, Pakistan ghi nhận tháng 4 ẩm ướt nhất kể từ năm 1961. Những trận mưa lớn vào tháng trước đã giết chết hàng chục người đồng thời phá hủy tài sản và đất nông nghiệp. Các nhà khoa học cho rằng thời tiết thất thường là do biến đổi khí hậu. Chính quyền Pakistan cho biết mặc dù đóng góp ít hơn 1% vào lượng khí thải carbon nhưng nước này vẫn phải gánh chịu hậu quả của thảm họa khí hậu toàn cầu.

.

⚪ ---- Kể từ hôm nay, Thứ Tư, số phận của Donald Trump giờ đây nằm trong tay bồi thẩm đoàn. Sau ngày thứ Ba với những cuộc tranh luận kết thúc kéo dài đến tận tối, 12 bồi thẩm đoàn hôm thứ Tư sẽ có thể thảo luận về vụ án với nhau lần đầu tiên. Họ sẽ cân nhắc xem có nên kết án cựu tổng thống về 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh hay không, những tội danh có thể bị phạt tới 4 năm tù.

.

Thời gian: Tòa án sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư, lúc đó Thẩm phán Juan Merchan sẽ cung cấp cho bồi thẩm đoàn những hướng dẫn dự kiến ​​​​sẽ kéo dài khoảng một giờ, bao gồm "cách giải thích đúng luật có vấn đề trong vụ án và cách giải thích hợp lý các luật đang được đề cập trong vụ án" mà bồi thẩm đoàn sẽ ghi lại phán quyết của họ. Mọi người có thể đoán được việc thảo luận sẽ kéo dài bao lâu. Tờ New York Times gợi ý: “Vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí vài tuần”.

.

Bồi thẩm đoàn phải đồng thuận đồng ý rằng các công tố viên đã chứng minh một cách vượt quá sự nghi ngờ hợp lý rằng Trump đã làm sai lệch hoặc khiến hồ sơ kinh doanh bị nhập sai và rằng Trump làm như vậy với mục đích phạm tội hoặc che giấu một tội ác khác.

.

Lập luận của các công tố: Họ cáo buộc số tiền bồi hoàn trả cho cựu luật sư của Trump, Michael Cohen cho khoản tiền bịt miệng trị giá 130.000 USD cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels đã bị ghi sai là "chi phí pháp lý" để che giấu sự thật của các giao dịch. NBC News đưa tin luật sư của Trump, Todd Blanche, lập luận rằng không có sự giả mạo nào vì Trump đang trả tiền cho Cohen cho các dịch vụ pháp lý chung chứ không phải hoàn trả cho Cohen.

.

⚪ ---- Hãy quên chuyện muốn ăn bữa trưa với Cựu Tổng Thống Donald Trump là phải quyên góp 1 triệu đô la. Theo The Washington Post, Donald Trump hiện đang nói với các nhà tài trợ hàng đầu của mình rằng sẽ phải tốn từ 25 triệu USD trở lên để có cơ hội có được khoảnh khắc riêng tư với cựu tổng thống. Các nhà tài trợ tham dự cuộc gặp xa hoa với cựu tổng thống tại một khách sạn ở New York hồi đầu tháng này đã kể với tờ báo về câu chuyện Trump được cho là đã kể với họ về một doanh nhân đề nghị thỏa thuận ăn trưa trị giá 1 triệu USD. “Tôi không ăn trưa,” Trump được cho là đã trả lời. “Bạn phải kiếm được 25 triệu đô la.”

.

Một doanh nhân khác được cho biết rằng cựu tổng thống sẽ không “rất vui” nếu người đàn ông này quyên góp từ 2 triệu USD đến 3 triệu USD theo truyền thống của mình và rằng Trump dự kiến họ ​​​​cần đóng góp 25 triệu USD hoặc 50 triệu USD để ngồi ăn với Trump. Các nhà tài trợ cho biết Trump ủng hộ bình luận của mình bằng cách đổ lỗi cho Biden vì đã chấm dứt cắt giảm thuế cho người giàu vào năm 2025 nếu ông tiếp tục nhậm chức. “Vì vậy, bất cứ điều gì các bạn có thể làm, tôi đều đánh giá cao điều đó,” Trump nói.

.

Tổng cộng, 11 nhà tài trợ, cố vấn và đồng minh thân cận với tổng thống đã nói với Washington Post về câu chuyện này, khi cựu tổng thống đang tìm kiếm những cách mới để chi trả cho các chi phí pháp lý ngày càng gia tăng. Tin tức này được đưa ra sau khi Trump bị cáo buộc yêu cầu các giám đốc điều hành dầu mỏ hàng đầu huy động 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông trong cuộc họp ở Mar-a-Lago.

.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nói với WP rằng Trump đang đùa giỡn với luật tài chính tranh cử liên bang. Larry Noble, một luật sư tài chính cho chiến dịch tranh cử, cho biết: “Trump không thể nói: ‘Tôi muốn bạn đưa cho tôi 1 triệu USD.'" Chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời WP khi được hỏi bình luận.

.

⚪ ---- Nếu Trump bị kết tội, Thẩm phán Juan Merchan sẽ có nhiều quyền quyết định hình phạt, bao gồm cả việc kết án Trump quản chế (probation) hoặc quản thúc tại gia (house arrest). Theo một nguồn tin New York, có khả năng các quan chức trong các cơ quan tiểu bang và liên bang đã bắt đầu chuẩn bị, người này cho biết Mật vụ đã gặp các quan chức nhà tù địa phương. Với tư cách là một cựu tổng thống, Trump được hưởng sự bảo vệ của Mật vụ trong suốt quãng đời còn lại, dù ông ở bất cứ đâu. Sau song sắt, các nhân viên cải huấn sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ những đặc vụ được giao cho Trump.

.

Cựu công tố Duncan Levin cho biết lựa chọn nhốt Trump tại nhà, sau đó là thời gian quản chế, có thể hấp dẫn Merchan, người đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc hạn chế khả năng phát biểu tự do của một ứng cử viên tổng thống. Lựa chọn như vậy sẽ cho phép Trump thực hiện các cuộc phỏng vấn và truy cập mạng xã hội từ nhà của mình. Kể từ ngày Trump lần đầu tiên bị buộc tội, vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, Merchan đã nói rằng ông không muốn can thiệp vào khả năng vận động tranh cử của Trump.

.

Merchan gọi việc giam giữ là "thực sự là biện pháp cuối cùng đối với tôi", nói rằng, "Tôi cũng lo lắng về những người sẽ phải thi hành lệnh trừng phạt đó: các quan chức tòa án, nhân viên cải huấn, đội cận vệ Mật vụ, cùng những người khác." Tuy nhiên, ngày hôm đó, ông đã cảnh báo Trump rằng việc bỏ tù không nằm ngoài khả năng.

.

Nơi Trump có thể thụ án nhà tù nào là một trong nhiều yếu tố vẫn còn chưa rõ ràng. Các bản án ngắn hơn có thể được thụ án tại Khu liên hợp nhà tù Đảo Rikers của thành phố, nơi có hai khu thường dành cho các tù nhân nổi tiếng hoặc khét tiếng. (Tất nhiên, cả hai đều chưa từng bắt giữ ai có đội cận vệ riêng như Trump.) Levin cho biết các quan chức phải có kế hoạch sẵn sàng để đề phòng. Levin nói: “Trump có thể bị tạm giam ngay tại chỗ."

.

⚪ ---- Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) hôm thứ Ba thông báo rằng Tổng thống Joe Biden sẽ được đề cử thông qua cuộc bỏ phiếu điểm danh ảo (trực tuyến) trước đại hội tháng Tám, nhằm đảm bảo sự hiện diện của Biden trong cuộc bỏ phiếu tháng 11 ở Ohio. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp ứng thời hạn bỏ phiếu của Ohio là ngày 7 tháng 8, trước hội nghị trực tiếp theo lịch trình của DNC tại Chicago hai tuần.

.

"Joe Biden sẽ có tên trong cuộc bỏ phiếu ở Ohio, và tất cả 50 tiểu bang và đảng viên Đảng Cộng hòa ở Ohio đều đồng ý. Nhưng khi đến lúc phải hành động, lần nào họ cũng không hành động, nên đảng Dân chủ sẽ tự mình hạ cánh chiếc máy bay này", chủ tịch DNC Jaime Harrison tuyên bố trong một tuyên bố. “Thông qua một cuộc điểm danh ảo, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng đảng Cộng hòa không thể hủy hoại nền dân chủ của chúng ta thông qua sự kém cỏi hoặc thủ đoạn đảng phái và người dân Ohio có thể thực hiện quyền bầu cử cho ứng cử viên tổng thống mà họ lựa chọn.”

.

⚪ ---- Tòa Florida: Thẩm phán trong vụ án tài liệu mật của Donald Trump đã từ chối yêu cầu từ Công tố đặc biệt Jack Smith về lệnh bịt miệng cựu tổng thống. Nhóm công tố Smith lập luận rằng Trump đang khiến các cơ quan thực thi pháp luật gặp nguy hiểm khi Trump bịa đặt rằng các đặc vụ thực hiện lệnh khám xét tại Mar-a-Lago được Biden ủy quyền để ám sát Trump. Trên mạng xã hội, Trump viết rằng các đặc vụ đã "đã lên đạn sẵn sàng để đưa tôi lìa đời" trong cuộc khám xét của FBI vào năm 2022. Các đồng minh như Marjorie Taylor Greene đã chạy theo điều đó, cáo buộc rằng Tổng thống Biden đang "lên kế hoạch ám sát" đối thủ của mình.

.

Như AP giải thích, Trump đang đưa ra điều mà hãng tin này mô tả là một "tuyên bố xuyên tạc" về chính sách sử dụng vũ lực tiêu chuẩn cấm sử dụng vũ lực chết người trừ khi "đối tượng bị sử dụng vũ lực như vậy gây ra nguy cơ tử vong hoặc nghiêm trọng sắp xảy ra về thể chất cho cảnh sát hoặc cho người khác." FBI đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng các đặc vụ tuân theo quy trình chuẩn trong quá trình tìm kiếm. Các luật sư bào chữa gọi những hạn chế được đề xuất đối với các bình luận của Trump là vi hiến và thẩm phán, Aileen Cannon, đã chỉ trích nhóm của Smith vì đã không liên hệ với họ một cách thích hợp trước khi nộp đơn kiến nghị.

.

⚪ ---- Tòa New York: Các đoạn kết tranh luận bắt đầu hôm thứ Ba trong phiên tòa xét xử Donald Trump vụ ngụy tạo hồ sơ kinh doanh để che tiền bịt miệng nữ nhơn, và luật sư của Trump, Todd Blanche, đã nhắm trực tiếp vào nhân chứng ngôi sao của bên công tố—Michael Cohen. Blanche nói về Cohen: “Cohen thực sự giống như một MVP (tay chơi xịn nhất) của những kẻ nói dối. "Cohen nói dối liên tục."

.

Linh Hồng Nguyễn

Nhạc sĩ Duy Mạnh kể chuyện các nghệ sĩ quyên từ thiện được 100 triệu, ăn tiêu hết 95 triệu, còn 5 triệu mua mì gói giúp dân nghèo, chụp hình chứng minh đã làm từ thiện.

Lo “chảy máu" ngoại tệ khi lãi suất USD của Việt Nam 0%, Mỹ 5,5%/năm

Lo ngại về số doanh nghiệp giải thể, đại biểu Quốc hội đề nghị hỗ trợ đa dạng thị trường xuất khẩu.

Ngành y tế và giáo dục TP.HCM thiếu trầm trọng cơ sở hạ tầng, nhân lực.

Đề cập đến khoản thanh toán khét tiếng 130.000 USD mà Cohen đã trả cho Stormy Daniels để che đậy câu chuyện của cô về vụ bị cáo buộc hẹn hò với Trump, Blanche tuyên bố: “Không thể nào bạn có thể thấy rằng Tổng thống Trump biết về khoản thanh toán vào thời điểm nó được thực hiện mà không tin vào lời nói của Michael Cohen,” ông nói, theo Hill. "Và bạn không thể tin lời nói của Cohen, bạn không thể." Tiếp tục nhấn mạnh vấn đề, ông nói với bồi thẩm đoàn rằng họ “không thể kết án Tổng thống Trump về bất kỳ tội danh nào ngoài sự nghi ngờ hợp lý đối với lời nói của Michael Cohen,” theo New York Times.Blanche miêu tả Trump là nạn nhân, không phải tội phạm. Blanche nói: “Ông Cohen rất khó chịu vì ông ấy không đánh giá cao những gì Tổng thống Trump đã làm và không làm cho ông ấy sau khi ông Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ”. Blanche nói với bồi thẩm đoàn rằng "không có một chút bằng chứng nào" rằng Trump âm mưu làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Khi kết thúc, Blanche đưa cho bồi thẩm đoàn danh sách 10 lý do khiến họ nên nghi ngờ về tính hợp lý.⚪ ---- Đại diện công tố là Luật sư Joshua Steinglass đưa ra lập luận cuối cùng của bên công tố trước bồi thẩm đoàn gồm 12 bồi thẩm trước khi họ bắt đầu thảo luận. Steinglass lập luận rằng có rất nhiều bằng chứng chứng thực lời kể của Michael Cohen về sự tham gia của Trump vào kế hoạch bưng bít tiền, sau khi bên bào chữa liên tục chỉ trích độ tin cậy của nhân chứng chính của công tố.Các công tố viên cáo buộc Trump tham gia vào một âm mưu bất hợp pháp nhằm phá hoại tính liêm chính của cuộc bầu cử năm 2016 và một kế hoạch bất hợp pháp nhằm ngăn chặn thông tin tiêu cực, trong đó bao gồm việc che giấu khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels.Steinglass lập luận rằng có “một núi bằng chứng” chứng thực lời khai của Cohen, đồng thời trích dẫn lời khai của cựu Giám đốc điều hành của American Media Inc. David Pecker và cựu phụ tá của Trump, Hope Hicks. Steinglass lập luận rằng vụ này không liên quan đến câu hỏi về Cohen mà là câu hỏi liệu Trump có phải chịu trách nhiệm hay không. Cohen chỉ cung cấp bối cảnh cho các tài liệu và hồ sơ điện thoại.⚪ ---- Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid xác nhận hôm thứ Tư rằng ông đã tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo đảng cánh hữu Yisrael Beiteinu Avigdor Liberman và chủ tịch New Hope Gideon Sa'ar, trong đó họ đồng ý thực hiện một "kế hoạch hành động" để thay thế chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Xác nhận được đưa ra thông qua một bài đăng X, trong đó Lapid cũng yêu cầu một quan chức hàng đầu khác của Netanyahu rời khỏi chức vụ của mình và gia nhập nhóm lãnh đạo phe đối lập: “Chúng tôi mong đợi chủ tịch trại bang, Benny Gantz, từ chức chính phủ và tham gia diễn đàn thay thế chính phủ”.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza hôm thứ Tư thông báo rằng số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel chống lại Hamas lên tới 36.171. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu giao chiến đã lên tới 81.420 người. Trong 24 giờ qua, có thêm 75 thường dân thiệt mạng vì 6 cuộc tấn công do lực lượng Israel thực hiện và khiến 284 người bị thương.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lắng nghe và chú ý đến nhiều lời kêu gọi “áp đảo” từ các nhà lãnh đạo chính trị và các tổ chức quốc tế đã yêu cầu ông ra lệnh dừng các hoạt động quân sự ở Rafah đang làm trầm trọng thêm tình trạng khẩn cấp nhân đạo. Hôm thứ Tư, bà yêu cầu "tất cả các bên ngay lập tức ngừng bắn và ngừng giao tranh, cố gắng hết sức để tránh thương vong cho dân thường vô tội và ngăn chặn thảm họa nhân đạo nghiêm trọng hơn ở Dải Gaza." Bà nhấn mạnh tình hình ở Gaza hiện "cực kỳ nghiêm trọng".⚪ ---- Quân đội Hoa Kỳ đã đình chỉ việc chuyển hàng viện trợ vào Dải Gaza thông qua bến tàu tạm thời sau khi đường đắp cao nối bến tàu với bãi biển bị hư do điều kiện thời tiết xấu, NBC News đưa tin hôm thứ Ba, dẫn lời các quan chức từ Mỹ, Israel và Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra sau khi 4 tàu quân sự nhỏ chở hàng viện trợ của Mỹ bị đứt neo do thời tiết xấu vào cuối tuần qua.⚪ ---- Bến tàu chở hàng viện trợ nhân đạo cho người Palestine đang chết đói sẽ được di dời khỏi bờ biển Gaza để sửa chữa sau khi bị hư hại do biển động và thời tiết. Người phát ngôn Pentagon Sabrina Singh nói với các phóng viên rằng trong hai ngày tới, cầu tàu sẽ được kéo ra và chuyển đến thành phố Ashdod ở miền nam Israel, nơi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ sẽ sửa chữa nó. Bà cho biết việc sửa chữa sẽ mất "ít nhất hơn một tuần" và sau đó bến tàu sẽ cần được neo trở lại bãi biển ở Gaza. Đây là thất bại mới nhất đối với bến tàu trị giá 320 triệu USD, vốn đã có 3 quân nhân Mỹ bị thương và 4 tàu của họ mắc cạn do biển động.⚪ ---- Đức Giáo Hoàng Francis thanh minh. Văn phòng củaĐức Giáo Hoàng Francis hôm thứ Ba đã đưa ra một tuyên bố nhằm phản hồi các bản tin kể rằng giáo hoàng đã sử dụng thuật ngữ kỳ thị người đồng tính đối với những người LGBTQ+ trong một cuộc họp kín với các giám mục. Ông nói trong một tuyên bố: “Trong Giáo hội có chỗ cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi người! Không ai là vô dụng, không ai là người thừa, có chỗ cho tất cả mọi người. Cũng như chúng ta, tất cả chúng ta”.Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết: Đức Giáo hoàng “chưa bao giờ có ý xúc phạm hoặc bày tỏ chính mình bằng những thuật ngữ kỳ thị người đồng tính, và ngài xin lỗi những người cảm thấy bị xúc phạm khi sử dụng thuật ngữ được người khác báo cáo”.Hôm thứ Hai, có tin cho rằng Đức Giáo Hoàng Francis đã sử dụng ngôn ngữ xúc phạm tại Hội đồng Giám mục Ý khi được hỏi liệu những người đồng tính nam có được phép đào tạo làm linh mục nếu họ vẫn độc thân hay không. Đức Giáo Hoàng Francis đã nói rằng những người đồng tính nam không được phép đào tạo thành linh mục ngay cả khi họ cam kết sống độc thân, và ngài đã sử dụng một lời nói tục tĩu kỳ thị đồng tính. Được biết ông đã nói bằng tiếng Ý, đây không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của ngài.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một nhóm người biểu tình đã tạm thời chặn Xa lộ 101 ở trung tâm thành phố LA gần lối ra Phố Spring vào chiều thứ Hai. Người biểu tình ban đầu tập trung trên các con phố gần Tòa thị chính, nhưng khoảng hai chục người trong số họ đã di chuyển đến cầu vượt xa lộ và một số đi bộ băng qua đường dốc. Họ bày tỏ sự phản đối cuộc chiến Israel-Hamas khi phất cờ Palestine. Những người biểu tình nhanh chóng rời khỏi khu vực Xa lộ và quay trở lại Tòa thị chính vào khoảng 5:15 giờ chiều.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm được cho là đã đâm vào cổ đồng nghiệp trong một cuộc cãi vã tại nhà hàng Flaming Buffet Fullerton ở Orangethorpe Ave, Quận Cam vào tối thứ Hai khoảng 11 giờ tối. Các nhà điều tra được biết rằng 2 nhân viên đã đánh nhau rồi một công nhân đâm người kia rồi bỏ trốn. Đoạn video được ghi lại ngay sau vụ việc cho thấy một số nhân viên đang nói chuyện với các nhà điều tra bên ngoài nhà hàng khi nạn nhân đang được điều trị vết đâm gần đó. Người chủ tiệm cho biết vụ việc xảy ra khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa sau Ngày Tưởng niệm bận rộn và có phần căng thẳng.⚪ ---- New York: vài giờ sau khi cô Linh Nguyen lãnh bằng Thạc sĩ âm nhạc, cô bị xe đụng chết., 25 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ Nhạc viện Bard College. Cảnh sát đang điều tra một vụ va chạm giữa xe hơi và người đi bộ ở làng Red Hook vào tối thứ Bảy khiến một người thiệt mạng. Theo Cảnh sát Quận Dutchess, người lái xe vẫn ở lại địa điểm và đang hợp tác điều tra. Cảnh sát không tiết lộ tên người lái xe và chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Theo Cảnh sát trưởng, tại thời điểm này, yếu tố chính dường như là “tốc độ không an toàn”.Vài giờ trước khi bị xe đụng chết, Nguyễn đã nhận được bằng Thạc sĩ Âm nhạc về Nghiên cứu Nhạc cụ tại trường Cao đẳng Bard, trong lễ ra trường hôm thứ Bảy. Là một nghệ sĩ piano, cô đã lên kế hoạch theo đuổi bằng tiến sĩ tại Đại học Stony Brook vào mùa thu này dưới sự hướng dẫn của Christina Dahl, theo một ghi chú được gửi tới cộng đồng Bard bởi Frank Corliss, giám đốc Nhạc viện Bard. Cô lớn lên ở Hà Nội, Việt Nam và chuyển đến ngoại ô New York để học Thạc sĩ sau khi hoàn thành chương trình học đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.⚪ ---- TIN VN.Ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ về mặt trái showbiz khi ủng hộ con gái - ca sĩ gen Z tên Cầm - ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Lâu nay, Duy Mạnh chủ động giữ khoảng cách với giới showbiz vì nhìn thấy nhiều mặt trái. Về vấn đề làm từ thiện của nghệ sĩ, anh từng lên tiếng vì đã có trải nghiệm. Duy Mạnh lấy ví dụ một trận bóng đá từ thiện của nghệ sĩ cách đây 10 năm, được doanh nghiệp tài trợ. Chương trình thu 100 triệu đồng, nhưng nhóm showbiz ăn tiêu chỉ còn 5 triệu đồng, sau đó mua thêm mì tôm tặng người dân rồi chụp ảnh chứng minh làm từ thiện. "Tôi cũng là người trong cuộc nên có một phần trách nhiệm, tôi cảm thấy không đúng. Nên sau này tôi tránh" - anh nói.⚪ ---- TIN VN.. Theo Báo Người Đưa Tin. Sáng 29/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước. Qua nghiên cứu các báo cáo và tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội các tháng đầu năm 2024, đại biểu Nguyễn Trúc Sơn (đoàn Bến Tre) cho hay, hiện nay lượng kiều hối của dân rất lớn, một năm hơn 20 tỷ USD. Thực tế, người dân giữ USD luôn xem Ngân hàng Nhà nước điều hành tỉ giá trung tâm để có phương án sử dụng, nắm giữ. "Trường hợp nếu tỉ giá trung tâm càng tăng thì người dân càng găm giữ USD, trong khi các nước xung quanh tăng lãi suất USD thì chúng ta cũng nên nghĩ liệu có tình trạng chảy USD của ta từ trong nước ra nước ngoài hay không? Bởi nếu lãi suất huy động USD của ta là 0% thì các nước xung quanh, nhất là Mỹ đã tăng 5,5%/năm", đại biểu Sơn nói.⚪ ---- TIN VN.Tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 theo chương trình Kỳ họp thứ 7 vào ngày 29/5, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là việc phát triển thị trường xuất khẩu. Nhấn mạnh về số liệu số doanh nghiệp rút lui và gia nhập vào thị trường, đại biểu Nguyễn Việt Hà đánh giá, đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua ghi nhận số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm thấp hơn số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Theo đại biểu, hệ lụy từ đại dịch Covid-19 khiến cung cầu từ khâu sản xuất đến tiêu thụ của các doanh nghiệp bị gián đoạn, đứt gãy dẫn đến hoạt động doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là những khó khăn trong thị trường đầu ra như doanh nghiệp thiếu đơn hàng từ thị trường quốc tế, cầu tiêu dùng trong nước tăng ở mức thấp… Để góp phần tháo gỡ thực trạng khó khăn trên của doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Việt Hà cho rằng, cần chú trọng tạo thị trường xuất khẩu đa dạng, bền vững cho doanh nghiệp, đồng thời đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết.⚪ ---- TIN VN.Ngành y tế TP.HCM thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực, nhất là tại các trạm y tế. Trong khi đó, ngành giáo dục thiếu trường, lớp và cả đội ngũ nhân lực. Sáng 29-5, HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát việc thực hiện chương trình CCHC về tổ chức bộ máy và chế độ công vụ giai đoạn 2022-2025 đối với Sở Y tế và Sở GD-ĐT TP.HCM. Vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng một lần nữa cả hai ngành đề cập với đoàn giám sát. Thiếu nhân lực tại các trạm y tế: Báo cáo tại buổi giám sát, ngành y tế TP.HCM nêu các khó khăn về nhân lực của các trạm y tế. Theo đó, TP.HCM có mật độ dân cư cao nhưng nhân sự tại trạm y tế ít nên rất khó để có thể đảm trách chức năng quản lý sức khỏe người dân. Chia sẻ về khó khăn chung của hai sở về cơ sở vật chất và cả đội ngũ, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân nói ngành giáo dục TP đối diện với áp lực tăng 20-30.000 học sinh. Còn ngành y tế TP thì bình quân trong 1 năm, khám chữa bệnh 40 triệu lượt, số giường lưu bệnh khoảng 2 triệu thì các cơ sở khám chữa bệnh tại TP hiện quá tải.⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 58% dân Mỹ theo dõi tin bầu cử kỹ càng?ĐÁP 1: Đúng thế. Đa số người Mỹ cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tin tức về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, tỷ lệ cao hơn một chút so với tháng 4 năm 2020. Đồng thời, nhiều người cũng nói rằng họ mệt mỏi vì đưa tin quá nhiều về chiến dịch và ứng cử viên, theo đến một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew được thực hiện vào tháng 4 này.Hơn một nửa số người Mỹ (58%) cho biết họ đang theo dõi tin tức về các ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 một cách rất chặt chẽ hoặc khá chặt chẽ. 28% khác nói rằng họ không theo dõi quá chặt chẽ và 13% không theo dõi sát sao.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Anh quốc: người lái xe Tesla trung bình rửa bên ngoài xe 130 lần/năm?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát khá thú vị về các tài xế ở Anh đã tiết lộ một kết quả thú vị không kém. Hóa ra, những người lái xe Tesla ở Anh là những người sở hữu xe hơi sạch nhất đất nước. Cuộc khảo sát với sự tham gia của 1.000 người lái xe ở Vương quốc Anh, được thực hiện vào tháng 3 năm 2024 bởi dịch vụ so sánh xe phế liệu cuối đời có trụ sở tại Vương quốc Anh.Công ty lưu ý rằng họ đã thực hiện một cuộc khảo sát hỏi những người lái xe trên 18 tuổi về tần suất họ lau chùi bên ngoài và bên trong xe của mình. Nghiên cứu cũng hỏi những người lái xe ô tô xem họ có bao giờ cảm thấy xấu hổ khi cho ai đó đi nhờ do tình trạng xe của họ hay không.Theo kết quả của cuộc khảo sát, chủ sở hữu xe Tesla được cho là có những chiếc xe sạch nhất, với trung bình chủ sở hữu rửa bên ngoài xe của họ 130 lần một năm. Điều đó có nghĩa là có hơn hai lần rửa xe mỗi tuần. Cần lưu ý rằng đây là mức trung bình của các chủ sở hữu Tesla.Chi tiết: