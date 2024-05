Đức Giáo Hoàng Francis dùng chữ xúc phạm cao độ đối với cộng đồng LGBT trong một cuộc họp kín với các giám mục Ý.

- Từ "hiện tượng" Thầy Minh Tuệ: Một công ty ở Hà Nội "xây văn hóa mới", kêu gọi ngưng đi chùa ngày mùng 1 và chuyển tiền sang việc khác.

- Tòa xử Trump: hôm nay tranh luận để kết thúc. Ngày mai, Thứ Tư, bồi thẩm đoàn thảo luận, vài ngày hay vài tuần là phán quyết Trump có tội hay không.

- Trump hứa với các đại gia tài trợ rằng Trump sẽ trục xuất các sinh viên ủng hộ Palestine nếu thắng cử tháng 11.

- Trump lại chửi mắng người phụ nữ mà Trump đã thua 2 vụ kiện, bây giờ sắp có vụ kiện thứ 3 cũng vì Trump mắng cô này

- Chính phủ Ireland và Na Uy, theo sau Tây Ban Nha, công nhận Palestine là một nhà nước.

- Gaza: 36.096 dân Palestine chết, 81.136 người bị thương từ cuộc chiến Israel-Hamas

- Thổ Nhĩ Kỳ: Israel sẽ không thể diệt chủng ở Gaza nếu không có Mỹ hỗ trợ

- Anh kêu gọi Israel điều tra vụ dội bom làm thương vong 294 người dân Palestine

- Quân Mỹ ở Biển Đỏ đã phá hủy hệ thống máy bay không người lái do phiến quân Houthi của Yemen phóng

- Mỹ: Israel dội bom trại tị nạn Rafah làm 45 thường dân chết là “đau lòng”

- Ai Cập xác nhận: 1 lính Ai Cập bị bắn chết trong khi lính Ai Cập và Israel đấu súng ở biên giới Gaza

- Ngoại trưởng Ireland: các nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Âu suy tính phạt Israel

- Doanh số bán iPhone của Apple Inc. tại TQ đã tăng 52% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước.

- Melinda French Gates (vợ cũ Bill Gates) quyên tặng 1 tỷ USD trong hai năm tới cho các tổ chức từ thiện

- 1 chuyến bay United Airlines đến Seattle đã hủy bỏ cất cánh tại Chicago sau khi bị cháy động cơ.

- Bắc Hàn thú nhận: phóng tên lửa mang theo vệ tinh trinh sát quân sự mới nhất của Bắc Hàn đã thất bại

- Bắc Hàn đã thông báo cho Nhật về kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh trước ngày 4 tháng 6

- Doanh nghiệp từ Nhật Bản, Nam Hàn và TQ lập nhóm nghiên cứu hợp tác kinh tế tư nhân

- Quảng cáo tuyển kỹ sư nhưng điều kiện phải là da trắng, công ty Arthur Grand Technologies bị phạt.

- Lưỡng viện tiểu bang California thông qua 2 dự luật cấm các tiệm xài túi nhựa, phải thay bằng túi giấy

- Quận Los Angeles: 2 cụ bà nhập viện sau khi lửa bùng phát tại một ngôi nhà ở khu Valley Village

- Quận Cam: Bé gái Rosenda Elizabeth Smiley, 14 tuổi, bị kẻ say rượu lái xe đụng chết

- TIN VN. TPHCM: Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì tập phục hồi chức năng bởi bác sĩ giả mạo.

- TIN VN. Thuế nhập khẩu về 0%, người Việt mua được ô tô giá rẻ hơn: Xe "Made in Vietnam" gặp khó.

- TIN VN. 71 công nhân tại Nghệ An nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại công ty.

- HỎI 1: Khoảng 78% dân Mỹ xem thức ăn nhanh là xa xỉ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nắng nóng biến đổi khí hậu làm phụ nữ nguy cơ sinh non? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-28/5/2024) ⚪ ---- Dữ liệu từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) cho thấy hôm thứ Ba, doanh số bán iPhone của Apple Inc. tại Trung Quốc đã tăng 52% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng được báo cáo, tổng số lô hàng tại thị trường nội địa đứng ở mức 24,07 triệu chiếc, tương ứng mức tăng hàng năm là 28,8%. Trong tổng số, có 20,58 triệu chiếc có nguồn gốc từ TQ, trong khi 3,49 triệu chiếc là của các thương hiệu nước ngoài. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, 91,48 triệu chiếc đã được bán ra, con số này tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

⚪ ---- Melinda French Gates hôm thứ Ba thông báo rằng bà sẽ quyên tặng 1 tỷ USD trong hai năm tới cho các tổ chức từ thiện và các nhóm khác tập trung giúp phụ nữ và gia đình. Đầu tháng 5, bà cho biết sẽ rời khỏi Quỹ Bill & Melinda Gates và theo đuổi các hoạt động từ thiện mới. French Gates, người đã ly hôn với người sáng lập Microsoft Bill Gates vào năm 2021, viết trên tờ The New York Times rằng giờ là lúc đầu tư vào các vấn đề của phụ nữ. Bà viết: “Hàng thập niên nghiên cứu về kinh tế, phúc lợi và quản trị cho thấy rõ rằng đầu tư vào phụ nữ và trẻ em gái sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người”.

French Gates cho biết công việc của bà sẽ tập trung vào nhiều vấn đề mà phụ nữ phải đối mặt, bao gồm bạo lực tình dục ở các khu vực xung đột ở nước ngoài, vai trò của phụ nữ trong chính phủ và sức khỏe bà mẹ. Bà đặc biệt nêu ra sự cần thiết phải hành động chống lại tỷ lệ tử vong ở bà mẹ ở Hoa Kỳ và hướng tới quyền tự do sinh sản. Bà viết: “Phụ nữ ở 14 tiểu bang đã mất quyền chấm dứt thai kỳ trong hầu hết mọi trường hợp. “Chúng ta vẫn là nền kinh tế tiên tiến duy nhất không có bất kỳ hình thức nghỉ phép gia đình có lương trên toàn quốc nào. Và số lượng các cô gái tuổi teen có ý định tự tử cũng như cảm giác buồn bã và vô vọng dai dẳng đang ở mức cao nhất trong một thập niên.”

Bà tiếp tục: “Khi chúng tôi cho phép nguyên nhân này thường xuyên bị thiếu vốn, tất cả chúng tôi đều phải trả giá. Thật sốc khi nghĩ đến, cháu gái 1 tuổi của tôi có thể lớn lên với ít quyền lợi hơn tôi.” French Gates cho biết việc quyên tặng của bà được tổ chức thông qua tổ chức Pivotal Ventures của cô và đã nỗ lực hướng tới các khoản tài trợ cho Trung tâm Luật Phụ nữ Quốc gia (National Women’s Law Center), Liên minh Người giúp việc Gia đình Quốc gia (National Domestic Workers Alliance) và Trung tâm Quyền Sinh sản (Center for Reproductive Rights).

⚪ ---- Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) xác nhận một chuyến bay của United Airlines đến Seattle đã hủy bỏ việc cất cánh tại Sân bay Quốc tế O'Hare ở Chicago sau khi bị cháy động cơ. Vụ này liên quan đến chuyến bay United Flight 2091, xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều Thứ Hai, giờ địa phương, buộc FAA phải tạm thời dừng các chuyến bay đến sân bay. Chiếc Airbus A320 chở 148 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, đều rời khỏi máy bay an toàn. O'Hare kể từ đó đã hoạt động trở lại bình thường.

⚪ ---- Phiên tòa xét xử Donald Trump vụ giả giấy tờ chi tiền bịt miệng nữ nhơn tiếp tục vào hôm nay, Thứ Ba và đó là một ngày quan trọng đối với tất cả những người liên quan: các cuộc tranh luận kết thúc bắt đầu. Các cuộc tranh luận kết thúc dự kiến ​​​​sẽ mất cả ngày và có thể kéo dài đến Thứ Tư, CNN đưa tin. Việc bào chữa được ưu tiên hàng đầu và luật sư Todd Blanche dự kiến ​​sẽ tập trung vào việc làm suy yếu uy tín của Michael Cohen. Phía ngược lại, Joshua Steinglass sẽ xử lý mọi việc cho bên công tố.

Thứ Tư: Bồi thẩm đoàn dự kiến ​​​​sẽ bắt đầu thảo luận sau khi nhận được chỉ thị từ Thẩm phán Juan Merchan, theo AP. Sau đó, không ai có thể đoán được liệu bồi thẩm đoàn sẽ vắng mặt hàng giờ hay có lẽ hàng tuần để sàng lọc hàng loạt bằng chứng và lời khai của hơn 20 nhân chứng. BBC xem xét ba kết quả có thể xảy ra: một bản án có tội (chắc chắn sẽ bị kháng cáo), bồi thẩm đoàn bị treo "hung jury" (vì bản án phải đồng thuận) hoặc Trump được trắng án.

Sau đó: Bất kể kết quả thế nào, hãy mong đợi Trump sẽ ở "chế độ trả thù" tất cả những người có liên quan đến vụ án, theo nhận định của Jonathan Swan và Maggie Haberman viết trên tờ New York Times, trích dẫn tiền lệ. Và bất kỳ kết quả nào trong ba kết quả nêu trên đều có thể có lợi cho Trump. Cựu giám đốc truyền thông của Trump, Alyssa Farah Griffin, người đã trở thành người chỉ trích Trump, cho biết: “Được tha bổng hoặc bồi thẩm đoàn bị treo chỉ là vàng tuyệt đối đối với Trump”. Nhưng ngay cả việc bị kết án cũng không nhất thiết là hoàn toàn xấu, cô nói thêm. “Trump không muốn bị kết án vì nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ Trump nhận ra có cách để biến điều này thành nhiên liệu chính trị.”

Vụ án nhìn chung: Trump phải đối mặt với 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản thanh toán 130.000 USD do cựu luật sư Cohen thực hiện cho cô Stormy Daniels để dìm các thông tin về dan díu với Trump.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói với một nhóm các nhà tài trợ giàu có trong tháng này rằng Trump sẽ tìm cách trục xuất các nhà hoạt động ủng hộ Palestine nếu thắng cử tháng 11. “Một điều tôi làm là bất kỳ sinh viên nào phản đối, tôi sẽ đuổi họ ra khỏi đất nước. Bạn biết đấy, có rất nhiều sinh viên nước ngoài. Ngay khi họ nghe thấy điều đó, họ sẽ cư xử đúng mực”, Trump nói tại sự kiện ở New York hôm 14/5, theo The Washington Post. “Nnếu bạn làm cho tôi thắng cử, và bạn thực sự nên làm điều này, nếu bạn làm cho tôi được bầu lại, chúng ta sẽ đẩy phong trào đó lùi lại 25 hoặc 30 năm,” Trump nói thêm.

Trump chỉ trích “cuộc cách mạng cấp tiến” mà Trump nói đang diễn ra trong khuôn viên trường đại học và thề sẽ hỗ trợ Israel. Trump nói với những người tham dự, một số người trong số họ rõ ràng là người Do Thái, rằng họ bao gồm “98% những người bạn Do Thái của tôi”. Trong email gửi tới WP, thư ký báo chí quốc gia của Trump viết: “Khi Tổng thống Trump trở lại Phòng Bầu dục, Israel một lần nữa sẽ được bảo vệ, Iran sẽ quay trở lại tình trạng bị phá sản, những kẻ khủng bố sẽ bị truy lùng và đổ máu sẽ chấm dứt.”

⚪ ---- Trump lại chửi mắng người phụ nữ mà Trump đã thua 2 vụ kiện, bây giờ sắp có vụ kiện thứ 3 cũng sẽ đòi Trump bồi thường bạc triệu vì mắng trở lại. Donald Trump đã thua hai vụ kiện phỉ báng do nhà văn E. Jean Carroll đưa ra chống lại Trump, và Trump có thể phải chịu vụ kiện thứ ba sau cuộc tấn công vào Lễ Ngày Tưởng niệm nhằm vào người phụ nữ mà Trump bị Tòa phán là đã tấn công tình dục. Trump hôm thứ Hai đã đăng một bài tấn công dài được dán nhãn là bài đăng Ngày Tưởng niệm.

"Chúc mừng Ngày tưởng niệm cho tất cả mọi người, bao gồm cả loài người cặn bã đang nỗ lực hết sức để tiêu diệt Đất nước vĩ đại một thời của chúng ta, và tới Cánh tả cấp tiến, Thẩm phán liên bang ghét Trump ở New York đã chủ trì, nhận được điều này, HAI phiên tòa riêng biệt, đã trao giải thưởng cho người phụ nữ, người mà tôi chưa từng gặp trước đây (một cái bắt tay nhanh tại một sự kiện của người nổi tiếng, 25 năm trước, không được tính!), 91 TRIỆU ĐÔ LA vì tội 'PHỈ BÁNG'," theo Trump viết, đề cập đến trường hợp của cô Carroll.

Nhà báo Maggie Haberman của tờ New York Times, người đã dành một khoảng thời gian nhiều với Trump và tiếp tục có những nguồn tin thân cận với chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống, đã theo dõi và đưa tin hôm Thứ Hai: "Sau khi Trump, người đến NY đêm qua, tấn công cô E Jean Carroll một lần nữa trên Truth Social, luật sư Roberta Kaplan của cô nói, 'Chúng tôi đã nói nhiều lần kể từ phán quyết cuối cùng của bồi thẩm đoàn vào tháng 1 rằng tất cả các lựa chọn đều đã được cân nhắc. Và điều đó vẫn đúng cho đến ngày hôm nay - tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc."

⚪ ---- Chính phủ Ireland và Na Uy, sau động thái của Tây Ban Nha, cũng chính thức tuyên bố công nhận Palestine là một nhà nước. Trong một tuyên bố, Ireland nói rằng họ đồng ý “thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Dublin và Ramallah”. Nước này cho biết thêm rằng họ sẽ chọn một đại sứ tại Palestine. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide nhận xét rằng Na Uy "là một trong những nước bảo vệ nhiệt thành nhất của một quốc gia Palestine trong hơn 30 năm qua."

⚪ ---- Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành đã chia sẻ hôm thứ Ba trong bản cập nhật mới nhất rằng số người Palestine chết đã tăng lên 36.096. Số người bị thương hiện là 81.136. Trong 24 giờ qua, 46 người đã thiệt mạng và 110 người bị thương. Trước đó, Bộ này cảnh báo rằng hiện chỉ có một bệnh viện đang hoạt động ở Rafah sau các cuộc tấn công của Israel.

⚪ ---- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm thứ Ba cho biết tại một cuộc họp báo rằng Israel sẽ không thể thực hiện hành vi diệt chủng ở Dải Gaza nếu không có sự hỗ trợ của các nước phương Tây, "đặc biệt là Hoa Kỳ". Ông nhấn mạnh: "Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tàn bạo và vô nhân đạo nhằm vào người Palestine. Không thể chấp nhận được việc bỏ qua nạn diệt chủng của cả một quốc gia". Fidan nhấn mạnh thêm rằng Ankara sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn "các cuộc thảm sát" của Israel trong khu vực.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Ba kêu gọi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành một cuộc điều tra kỹ và nhanh chóng về các cuộc tấn công xảy ra vào cuối tuần qua ảnh hưởng đến người tị nạn Palestine ở Rafah, khiến khoảng 294 người tử vong và bị thương. Trên tài khoản xã hội X của mình, Cameron mô tả những hình ảnh về các vụ tấn công mà ông nhìn thấy là “vô cùng đau buồn”, yêu cầu cuộc điều tra của IDF phải “nhanh chóng, toàn diện và minh bạch”. vào, với việc tạm dừng giao tranh để cho phép nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn bền vững lâu dài." Bất chấp sự lên án của quốc tế về các cuộc tấn công ở Rafah, lực lượng Israel được cho là vẫn tiếp tục gây ra nhiều thương vong hơn trong khu vực.

⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết lực lượng Hoa Kỳ ở Biển Đỏ đã phá hủy một hệ thống máy bay không người lái (UAS) do phiến quân Houthi của Yemen phóng lên: "UAS là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn trong khu vực. Những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và bảo mật hơn đối với các tàu buôn của Mỹ, liên minh và tàu buôn”. Trước đó, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào 3 tàu thương mại và 2 tàu chiến Mỹ ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ.

⚪ ---- Hoa Kỳ coi cuộc tấn công của Israel vào một trại dành cho những người di tản ở Rafah khiến ít nhất 45 thường dân thiệt mạng là “đau lòng”, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết hôm thứ Hai: “Những hình ảnh tàn khốc sau cuộc tấn công của IDF ở Rafah đêm qua khiến hàng chục người Palestine vô tội thiệt mạng thật đau lòng”, đồng thời nói thêm rằng “Israel phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể để bảo vệ dân thường”. Quan chức này tuyên bố rằng Mỹ đang hợp tác với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) "để đánh giá những gì đã xảy ra và hiểu rằng IDF đang tiến hành một cuộc điều tra."

⚪ ---- Người phát ngôn quân đội Ai Cập, Gharib Abdel-Hafez, hôm thứ Hai xác nhận rằng một binh sĩ đã chết trong một "vụ chạm súng" xảy ra trước đó cùng ngày giữa lực lượng Israel và Ai Cập ở biên giới Gaza: “Lực lượng vũ trang Ai Cập đang tiến hành một cuộc điều tra thông qua các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ nổ súng ở khu vực biên giới ở Rafah, dẫn đến cái chết của một trong những nhân viên phụ trách an ninh”. Trước đó, truyền thông Ai Cập đưa tin một quân nhân thiệt mạng sau khi quân đội Israel và Ai Cập đấu súng tại cửa khẩu Rafah. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đang duy trì liên lạc với Ai Cập về vụ nổ súng.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ireland Micheal Martin hôm thứ Hai cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Âu đã có một "cuộc thảo luận quan trọng" về các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng đối với Israel lần đầu tiên kể từ khi nước này bắt đầu xung đột với Hamas vào ngày 7 tháng 10. Ông cho biết các ngoại trưởng đã cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Israel nếu không tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế về cuộc tấn công của Rafah, cũng như đối với các quan chức chính phủ Israel ủng hộ những người định cư cực đoan bạo lực ở Bờ Tây.

Martin nói với thông tấn Ái nhĩ lan RTE: “Có một số khoảng cách giữa những người nêu rõ sự cần thiết của cách tiếp cận dựa trên lệnh trừng phạt nếu Israel không tuân thủ các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế, [và] rõ ràng là không có thỏa thuận nào ở cấp hội đồng Liên Âu do các quan điểm khác nhau ở đó. Nhưng có rất nhiều mối lo ngại trong hội đồng Liên Âu giữa các quốc gia thành viên về tình huống rõ ràng khi Tòa án Công lý Quốc tế đã đưa ra các lệnh tạm thời."⚪ ---- Truyền thông Ý hôm thứ Hai đưa tin Đức Giáo Hoàng Francis đã sử dụng một thuật ngữ mang tính xúc phạm cao độ đối với cộng đồng LGBT khi ngài nhắc lại trong một cuộc họp kín với các giám mục Ý rằng những người đồng tính không được phép trở thành linh mục. La Repubblica và Corriere della Sera, những tờ nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất ở Ý, đều dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng các chủng viện, hay các trường đại học chức linh mục, đã quá đầy rẫy “frociaggine”, một thuật ngữ thô tục trong tiếng Ý được dịch đại khái là “faggottness” (tiếng Việt trong nghĩa chửi mắng: bê đê). Vatican đã không trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters.La Repubblica quy câu chuyện của mình cho một số nguồn không xác định, trong khi Corriere cho biết nó được ủng hộ bởi một số giám mục giấu tên, những người cho rằng Đức giáo hoàng, với tư cách là người Argentina, có thể đã không nhận ra rằng thuật ngữ tiếng Ý mà ông sử dụng là xúc phạm.Trang web tin đồn chính trị Dagospia là trang đầu tiên đưa tin về vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 20 tháng 5, khi Hội đồng Giám mục Ý khai mạc một cuộc họp kéo dài bốn ngày với một cuộc gặp riêng với Đức Giáo Hoàng Francis.

Đức Giáo Hoàng Francis, năm nay 87 tuổi, trước giờ vẫn được xem là người đã lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã thực hiện cách tiếp cận thân thiện hơn đối với cộng đồng LGBT. Năm 2013, khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, ông đã có câu nói nổi tiếng: “Nếu một người là người đồng tính, tìm kiếm Chúa và có thiện chí, thì tôi là ai mà phán xét?”, trong khi năm ngoái ông đã cho phép các linh mục ban phước lành cho các cặp đồng giới, gây ra phản ứng dữ dội bảo thủ đáng kể.

Tuy nhiên, ông đã đưa ra một thông điệp tương tự về các chủng sinh đồng tính - trừ những lời chửi thề được cho là - khi ông gặp các giám mục Ý vào năm 2018, yêu cầu họ xem xét cẩn thận những người nộp đơn xin chức linh mục và từ chối bất kỳ người nào bị nghi ngờ là đồng tính luyến ái.

⚪ ---- Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Hai dẫn lời Phó tổng giám đốc Cơ quan Công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia Triều Tiên cho biết nỗ lực phóng tên lửa mang theo vệ tinh trinh sát quân sự mới nhất của Bắc Hàn đã thất bại do một vụ nổ trong chuyến bay tên lửa giai đoạn đầu. (NATA). Thấy bại xảy ra do độ tin cậy vận hành của động cơ "oxy lỏng cộng với dầu mỏ" mới. Trước đó, quân đội Nam Hàn cho biết họ phát hiện mảnh vỡ ở vùng biển Triều Tiên, trong khi truyền thông Nhật Bản cho rằng vụ phóng vệ tinh không thành công.

⚪ ---- Chính phủ Nhật Bản thông báo hôm thứ Hai rằng Bắc Hàn đã thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh trước ngày 4 tháng 6, đặt khu vực trong tình trạng cảnh giác cao độ về khả năng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Thông báo này được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn tại Seoul hôm thứ Hai, chỉ định ba khu vực nguy hiểm hàng hải được cho là khu vực mà các mảnh vỡ tên lửa có thể rơi xuống – hai khu vực phía Tây Bán đảo Triều Tiên và khu vực còn lại nằm ở phía Nam bán đảo Triều Tiên. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ở phía đông đảo Luzon của Philippines.

⚪ ---- Các tổ chức kinh doanh từ Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc hôm thứ Hai đã quyết định thành lập một nhóm làm việc để nghiên cứu hợp tác kinh tế trong khu vực tư nhân sau khi các quốc gia đồng ý tăng cường quan hệ kinh tế tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Seoul. "Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh" ("Business Summit") được tổ chức bởi Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, còn được gọi là Keidanren, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc và Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc.

⚪ ---- Quảng cáo tuyển kỹ sư nhưng điều kiện phải là da trắng, công ty bị phạt. Hồi tháng 3/2023, Arthur Grand Technologies, một công ty công nghệ có trụ sở tại Quận Loudoun, Virginia, đã đăng một quảng cáo tuyển dụng vị trí nhà phân tích kinh doanh đang mở trong công ty. Bản thân điều đó không có gì bất thường, nhưng cách diễn đạt của quảng cáo lại là một câu chuyện khác.

"Công dân sinh ra ở Hoa Kỳ [da trắng] là người địa phương trong phạm vi 60 dặm từ Dallas, TX" chỉ cần nộp đơn, đọc danh sách việc làm, với từ trong ngoặc [da trắng] là đủ để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, cũng như sẽ lãnh một khoản tiền phạt từ Bộ Tư pháp, theo đài WTOP.

Hai tháng sau khi quảng cáo thuê người được đăng, Phòng Dân quyền của Bộ Tư Pháp đã tiến hành một cuộc điều tra và phát hiện ra rằng một nhà tuyển dụng làm việc cho công ty con Arthur Grand ở Ấn Độ đã đăng danh sách việc làm trên Indeed, theo một thông báo. Ngoài việc Bộ Lao động phát hiện rằng tin tuyển dụng đã vi phạm lệnh điều hành cấm các nhà thầu liên bang "phân biệt đối xử trong các quyết định việc làm trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tính giới hoặc nguồn gốc quốc gia", BộJ nhận thấy nó cũng vi phạm Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch khi chỉ yêu cầu những người nộp đơn sinh ra ở Hoa Kỳ, theo WTVM.

Về phần mình, Arthur Grand phủ nhận việc họ từng đồng ý cho quảng cáo, gọi nhà tuyển dụng là một nhân viên "bất mãn" muốn "làm xấu mặt" công ty. Là một phần của thỏa thuận với DOJ, Arthur Grand sẽ trả khoản phạt dân sự 7.500 đô la và cập nhật chương trình đào tạo của mình về các yêu cầu của INA. Nó cũng đã đồng ý giám sát để đảm bảo nó tuân thủ INA.

⚪ ---- Thượng viện tiểu bang California đã bỏ phiếu thông qua 2 dự luật nhằm đóng lỗ hổng cấm túi nhựa của tiểu bang bằng cách loại bỏ việc sử dụng loại nhựa dày hơn được cho là có thể tái chế được hầu hết các cửa hàng tạp hóa và bán lẻ sử dụng. Theo nghiên cứu của CalRecycle, gần mười năm sau lệnh cấm túi nhựa của tiểu bang, người dân California đang gửi rác thải túi nhựa đến các bãi chôn lấp nhiều hơn gần 50% so với những năm trước khi có lệnh cấm.

Dự luật Hạ viện 2236 và Dự luật Thượng viện 1053 sẽ cấm tất cả các túi nhựa trong các cửa hàng tạp hóa và một số siêu thị bán lẻ và sẽ thay chúng bằng túi giấy tái chế 50% với mức phí 10 xu. Dự luật SB 1053 được thông qua với tỷ lệ phiếu 30-7 và Dự luật AB 2236 được thông qua với tỷ lệ phiếu 51-7.

Một chiếc túi nhựa có tuổi thọ trung bình là 12 phút trước khi bị vứt bỏ và tồn tại trong đại dương và bãi rác tới 1.000 năm. Vì nhựa chủ yếu được làm từ nhiên liệu hóa thạch nên quá trình sản xuất chúng thải ra các chất độc hại vào không khí và nước của chúng ta. Những chiếc túi nhựa dày hơn được coi là có thể tái sử dụng và tái chế, nhưng hầu hết người tiêu dùng vẫn tiếp tục xem chúng như túi nhựa dùng một lần. Và bây giờ là California cấm túi nhựa, để thay bằng túi giấy.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Hai cụ bà phải nhập viện sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một ngôi nhà ở khu Valley Village, Los Angeles vào sáng thứ Hai. Vụ hỏa hoạn được báo cáo vào khoảng 9 giờ sáng trên phố Harstook gần Đại lộ Morella. Khi cấp cứu tới thì ngọn lửa đang bùng cháy ở phía sau ngôi nhà một tầng của một gia đình, theo Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết trong một thông báo. Hai phụ nữ lớn tuổi bị ngạt khói và được đưa đến bệnh viện, tên các nạn nhân chưa được công bố. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra.

⚪ ---- Quận Cam: Một bé gái 14 tuổi chết trong một vụ tai nạn liên quan đến nghi phạm DUI (say rượu lái xe) trên Bán đảo Balboa ở Bãi biển Newport Beach cuối tuần qua đã được các quan chức nêu tên hôm thứ Hai. Bé gái Rosenda Elizabeth Smiley bị một chiếc ô tô tông vào tối thứ bảy trong khu vực Balboa Boulevard và Palm Street, cách Balboa Fun Zone ở Quận Cam khoảng một dãy nhà.

Đội cấp cứu đã đến hiện trường nhưng Smiley, người đến từ Rialto, được cho là đã chết tại hiện trường. Joseph Alcazar, cư dân Fontana, 30 tuổi, đã bị bắt sau vụ tai nạn, và bị cáo buộc tội giết người do tai nạn giao thông và hành vi tàn ác với một đứa trẻ.

⚪ ---- TIN VN. Từ "hiện tượng" Thầy Minh Tuệ: Một công ty ở Hà Nội "xây văn hóa mới", kêu gọi ngưng đi chùa ngày mùng 1 và chuyển tiền sang việc khác. Báo Dân Việt viết: "Ông Thích Minh Tuệ - người được dư luận quen gọi là "sư Minh Tuệ" hay "sư Thích Minh Tuệ", bộ hành khất thực đang nhận được sự quan tâm. Thậm chí mới đây, một công ty về tin học máy tính ở Hà Nội còn "xây dựng văn hóa mới" sau khi chứng kiến những hình ảnh về ông Minh Tuệ. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một thông báo của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tin học Tuấn Minh (Tin học Tuấn Minh) về việc "Ngừng đi chùa vào ngày mồng 1 Âm lịch hàng tháng". Được biết, chính "hiện tượng" Thích Minh Tuệ thời gian qua đã có tác động tới quyết định của Ban lãnh đạo Công ty Tin học Tuấn Minh. Phóng viên Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tin học Tuấn Minh để tìm hiểu. Theo đó, ông Toàn chia sẻ rằng đây là thông tin thông báo lưu hành nội bộ và muốn thay đổi văn hóa của công ty. "Từ khi còn làm công ty bất động sản cho đến sau khi thành lập Công ty về tin học, tôi luôn tạo văn hóa cho công ty, duy trì thói quen đi lễ chùa vào mồng 1. Thời gian gần đây, chúng tôi muốn thay đổi văn hóa khi quyết định ngừng đi chùa vào ngày mồng 1 Âm lịch hàng tháng và chuyển đồng tiền, vốn là quỹ thu được từ những nhân viên vi phạm nội quy như đi muộn..., vào mục đích khác", Giám đốc Nguyễn Văn Toàn chia sẻ với PV Dân Việt. "Cụ thể, Ban Giám đốc quyết định chuyển đổi đến phương thức hiến máu nhân đạo hoặc hỗ trợ bữa ăn cho các bệnh nhân ung thư tại các viện K tại địa bàn TP.Hà Nội"..." (ngưng trích)

⚪ ---- TIN VN. TPHCM: Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì tập phục hồi chức năng bởi bác sĩ giả mạo. Theo Báo Tiền Phong. “Tôi bị BS Thắng đuổi ra khỏi phòng khi có ý kiến về việc ông quay video gửi hình ảnh con tôi cho người khác và tập cho bé quá mạnh tay...khiến bé ngưng tim, ngưng thở, toàn thân tím tái. Gia đình tôi đưa con đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua được” – Chị Vương Xuân Mai nghẹn ngào. Ngày 23/5, chị Vương Xuân Mai (32 tuổi, ngụ tại TPHCM) đã đến Báo Tiền Phong gửi đơn tố giác tội phạm và trực tiếp phản ánh những vấn đề liên quan đến cái chết của con gái chị là bé Lâm Ái Trân (9 tháng tuổi). Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 khẳng định, ông Nguyễn Quốc Thắng không phải là nhân viên của bệnh viện. Đại diện bệnh viện nhận định, nhiều khả năng đây là đối tượng từ bên ngoài trà trộn vào khu điều trị để lôi kéo, dụ dỗ bệnh nhân khám chữa bệnh ngoài bệnh viện.

⚪ ---- TIN VN. Thuế nhập khẩu về 0%, người Việt mua được ô tô giá rẻ hơn: Xe "Made in Vietnam" gặp khó. Theo báo Đời Sống Pháp Luật. Việt Nam đã ký nhiều FTA trong đó cam kết thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ về 0%. Xe "Made in Vietnam" cần làm gì để cạnh tranh? Theo bà Nguyễn Ánh Tuyết, Trưởng tiểu ban Hải quan tại Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Việt Nam hiện đã ký kết tổng cộng 16 FTA (Free Trade Agreement - Hiệp định thương mại tự do); nhiều FTA trong đó có cam kết về việc đưa thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam về 0%. Bà Nguyễn Ánh Tuyết nhận định rằng việc đưa thuế nhập khẩu xe về 0% mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, bởi thị trường khi đó sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Song, ở phía các nhà sản xuất, lắp ráp trong nước thì điều này mang đến bất lợi.

⚪ ---- TIN VN. 71 công nhân tại Nghệ An nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại công ty. Theo Báo Lao Động. Sau khi ăn trưa tại Công ty TNHH MLB Tenergy (huyện Yên Thành), có 71 công nhân lao động nghi bị ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện như đau đầu, buồn nôn, huyết áp cao. Theo báo cáo nhanh của Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành, vào trưa ngày 28.5, tại Công ty TNHH MLB Tenergy, khi 1.416 công nhân ăn trưa xong thì một số người có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, huyết áp cao. Khi sự việc xảy ra, đơn vị đã báo cho bệnh viện Bảo Sơn (đơn vị đăng ký khám định kỳ cho công nhân lao động) và các cơ quan chức năng để đưa người lao động có biểu hiện ngộ độc đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn.

⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 78% dân Mỹ xem thức ăn nhanh là xa xỉ?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Có tới 78% số người được hỏi nói với LendingTree rằng họ coi đồ ăn nhanh là một thứ “xa xỉ”. Những người kiếm được ít hơn 30.000 USD mỗi năm và những người có con nhỏ cũng đồng tình với con số thậm chí còn lớn hơn, lên tới 80%. Một nửa số người được hỏi cho biết họ coi đó là một điều xa xỉ vì họ đang gặp khó khăn về tài chính.

Điều khiến người tiêu dùng thất vọng hơn nữa là thực tế là giá thức ăn nhanh đang vượt xa con số lạm phát chung kể từ năm 2014. FinanceBuzz gần đây nhận thấy Popeyes (+86%), Taco Bell (+81%), Chipotle (+75%) và Jimmy John's (+62%) cũng đã tăng giá nhanh hơn nhiều so với lạm phát trong thập kỷ qua. Nhưng tăng giá lớn nhất là McDonald’s: Giá của nó đã tăng 100% kể từ năm 2014.

https://www.newsnationnow.com/business/luxury-fast-food-survey/

⚪ ---- HỎI 2: Nắng nóng biến đổi khí hậu làm phụ nữ nguy cơ sinh non?

ĐÁP 2: Đúng thế. Tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng ngày càng tăng do biến đổi khí hậu khiến phụ nữ có nguy cơ sinh non và chuyển dạ sớm cao hơn, gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an lành của con họ. Đây là kết quả của một nghiên cứu đa tổ chức mới được công bố vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 5, trên JAMA Network Open.

Một phân tích về 53 triệu ca sinh xảy ra ở 50 khu vực đô thị đông dân nhất Hoa Kỳ trong giai đoạn 25 năm 1993–2017, cho thấy tỷ lệ sinh non và sinh non tăng lên khi nhiệt độ tại địa phương nóng bất thường trong hơn bốn ngày liên tiếp. Nghiên cứu này do các nhà nghiên cứu từ Đại học Emory, Đại học Nevada Reno, Đại học Yale, Đại học Utah và Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia dẫn đầu, là nghiên cứu lớn nhất cho đến nay điều tra mối liên hệ giữa nhiệt độ cực cao và sức khỏe chu sinh.

Sinh non và sinh sớm (preterm and early-term births) - tương ứng là thai dưới 37 tuần và dưới 39 tuần - là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh và các vấn đề sức khỏe lâu dài, chẳng hạn như hệ quả về hô hấp, nhận thức và hành vi. Ngay cả sự gia tăng khiêm tốn trong các trường hợp mắc các tình trạng này cũng có thể có tác động lớn đến sức khỏe cộng đồng.

https://medicalxpress.com/news/2024-05-preterm-early-term-birth.html

.