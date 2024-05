Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra phán quyết rằng Israel phải "ngay lập tức" dừng mọi hoạt động quân sự và mọi hành động khác ở Rafah.

- Tin vui cho Biden: di dân bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ đã giảm 54% từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024 nhờ Mexico siết lại

- Lập pháp Hoa Kỳ chia rẽ trầm trọng để ứng phó với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel

- Trump: Nikki Haley sẽ ở trong đội của Trump

- Trump kêu gọi dân New York bỏ phiếu cho Trump

- Thống đốc Cộng hòa của Ohio: sẽ mở phiên họp đặc biệt của lưỡng viện để TT Biden có tên trong lá phiếu năm 2024 của Ohio

- Thăm dò Trường Luật Marquette: Biden và Trump huề 50% nếu chỉ 2 người. Nếu có 3 ứng cử viên Robert F. Kennedy Jr., Jill Stein và Cornel West thì Trump hơn Biden 3 điểm

- New Hampshire: truy tố 1 nhà tư vấn chính trị vì đã làm cuộc gọi tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói của TT Biden

- TT Biden tới cột mốc: đã bổ nhiệm 200 thẩm phán liên bang, với đa dạng về chủng tộc, sắc tộc và giới tính, vượt xa Trump

- Israel: tìm thấy hài cốt của 3 con tin khác ở Dải Gaza

- Ngoại trưởng Israel: cấm Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Jerusalem phục vụ người Palestine ở Bờ Tây

- Harvard: lễ tốt nghiệp cho 9.262 sinh viên, hơn 1.000 SV bước ra và hô vang “Palestine Tự do" khi trường nói 13 SV bị giam bằng tốt nghiệp vì biểu tình chống Israel. SV đọc diễn văn đổi bài soạn sẵn, kêu gọi Harvard tôn trọng quyền tự do ngôn luận

- Bắc Hàn chuẩn bị phóng vệ tinh gián điệp thứ 2

- Papua New Guinea: hơn 100 người đã chết sau vụ lở đất lớn tại làng Kaokalam, tỉnh Enga

- Czech: Tổng thống Petr Pavel bị thương trong khi đi xe máy.

- Anh quốc: Y hệt phim gián điệp. 1 người đàn ông bị truy tố tội gián điệp cho Hồng Kông chết bí ẩn trong một công viên

- Elon Musk: tương lai nhân loại khỏi cần làm việc vì đã có trí tuệ nhân tạo và robot

- Elon Musk: lo sợ trí tuệ nhân tạo (AI) bị huấn luyện để lừa đảo chính trị

- Các cụ bà uống cà phê sẽ dễ ngủ hơn.

- Florida: 1 cá sấu dài 5 feet (1,52 meter) vào nhà cụ bà 104 tuổi, bị nhân viên cấp cứu bắt, thả về thiên nhiên

- California: bị mưu sát kiểu mới, nhận gói bưu kiện, mở ra, thấy con rắn rung chuông, may không bị cắn. Rắn nằm trong đường bưu điện 2 tuần lễ.

- Quận Los Angeles: 3 tuần sau khi giải tỏa khu trại sinh viên UCLA ủng hộ người Palestine và bắt hơn 200 người, cảnh sát trưởng UCLA bị cách chức, bổ nhiệm việc khác.

- Quận Los Angeles: có 1.719 tội phạm trong nội ô LA Metro đã tăng hơn 65% trong ba tháng đầu năm 2024.

- Mitsubishi Electric mua lại 80% cổ phần của Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam, để lập liên doanh Mitsubishi Electric FP Automation Vietnam Co.

- TIN VN. Cháy nhà trọ 3 tầng trong ngõ nhỏ Hà Nội, 14 người chết.

- TIN VN. Tàu cá nằm bờ ngư dân sốt ruột, tính chuyện bỏ biển đi làm công nhân.

- TIN VN. Làn sóng ô tô ngoại ồ ạt vào Việt Nam.

- HỎI 1: Xem ngôi sao YouTube vui mừng hơn là gặp một người bạn bình thường? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thường xuyên uống dầu cá sẽ rối loạn tim? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-24/5/2024) ⚪ ---- Tập đoàn Mitsubishi Electric hôm thứ Sáu cho biết đã đạt được thỏa thuận mua lại 80% cổ phần của Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam, công ty con của Công ty TNHH Fuji Bakelite và thành lập liên doanh (JV) với tên gọi Mitsubishi Electric FP Automation Vietnam Co.. Công ty mới sẽ được thành lập vào ngày 1 tháng 6 và sẽ tập trung vào sản xuất cầu dao điện áp thấp cỡ nhỏ hiện có của Fuji Bakelite và sẽ bắt đầu sản xuất cầu dao không khí (air circuit breakers) từ tháng 1/2025: “Liên doanh mới sẽ tận dụng lực lượng lao động lành nghề và chuyên môn của Fuji Bakelite Việt Nam về sản xuất và kiểm soát chất lượng tại Việt Nam trong hoạt động sản xuất của mình”.

.

⚪ ---- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm thứ Sáu cho biết quân đội đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn đang chuẩn bị phóng vệ tinh gián điệp thứ hai. Hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap đưa tin một quan chức JCS cho biết hoạt động này đã được phát hiện ở khu vực Tongchang-ri: “Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động liên quan”. Bắc Hàn tuyên bố sẽ phóng thêm 3 vệ tinh gián điệp vào quỹ đạo trong năm nay sau lần phóng thành công đầu tiên hồi tháng 11.

.

⚪ ---- Truyền thông nhà nước Papua New Guinea đưa tin hơn 100 người đã chết sau vụ lở đất lớn tại làng Kaokalam, tỉnh Enga, Papua New Guinea. “Nó xảy ra khi mọi người vẫn đang ngủ say vào lúc rạng sáng và toàn bộ ngôi làng đã chìm xuống… Theo những gì tôi có thể đoán, có khoảng hơn 100 người bị chôn vùi dưới lòng đất”, chủ tịch của Tổ chức Phụ nữ Porgera ở Hiệp hội doanh nghiệp, Elizabeth Laruma, nói với ABC News. Dù chính quyền chưa xác nhận con số này một cách chính thức, người dân cho rằng số người chết có thể còn cao hơn nhiều.

.

⚪ ---- Văn phòng Tổng Thống Czech hôm thứ Năm viết trên mạng X rằng Tổng thống Petr Pavel bị thương trong khi đi xe máy: “Tổng thống bị thương khi đang lái xe máy. Các vết thương không nghiêm trọng nhưng sẽ phải theo dõi trong bệnh viện trong thời gian ngắn”. Pavel, 62 tuổi, cựu tư lệnh quân đội Czech và quan chức cấp cao của NATO, là một người đam mê lái xe mô tô và duy trì sở thích của mình kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái.

.

⚪ ---- Anh quốc: Y hệt phim gián điệp. Cảnh sát cho biết một người đàn ông bị truy tố tội hỗ trợ chính quyền Hồng Kông thu thập thông tin tình báo ở Anh đã được phát hiện đã chết vào cuối tuần qua. Cảnh sát cho biết Matthew Trickett, 37 tuổi, được tìm thấy đã chết trong một công viên ở Maidenhead, phía tây London, vào chiều Chủ nhật. Họ gọi cái chết là "không giải thích được" và đang điều tra.

.

Trickett là một trong ba người đàn ông bị truy tố hồi đầu tháng này vì họ tham gia thu thập, giám sát thông tin và các hành vi lừa dối có khả năng hỗ trợ dữ kiện cho cơ quan tình báo Hồng Kông từ cuối năm 2023 đến ngày 2 tháng 5/2024. Các công tố viên cũng cáo buộc rằng những người đàn ông này đã dùng vũ lực xông vào một địa chỉ cư trú ở Anh vào ngày 1 tháng 5/2024.

.

⚪ ---- Tin tức dọc biên giới phía Nam đang mang lại cho chính quyền Biden “một sự ân phước bất ngờ” khi cuộc bầu cử tháng 11 sắp diễn ra. Số liệu thống kê nội bộ của chính phủ cho thấy tình trạng di cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ đã giảm 54% từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024, với các quan chức Biên phòng Hoa Kỳ ghi nhận trung bình hàng ngày có 3.700 vụ bắt giữ người di cư giữa các cửa khẩu nhập cảnh chính thức trong 21 ngày đầu tháng 5/2024, theo CBS News. Đối với bối cảnh chung, mức trung bình hàng ngày đó là khoảng 8.000 người trong tháng 12/2023.

.

Số lượt di dân bất hợp pháp vào Mỹ nộp đơn xin tỵ nạn trong tháng 12/2023 cũng đạt mức cao kỷ lục khoảng 250.000, trong khi vào tháng 3 và tháng 4/2024, con số đó giảm xuống lần lượt là 137.000 và 129.000. Những số liệu thống kê này không tính đến những người di cư đang vào tại các cửa khẩu biên giới chính thức, nơi có khoảng 1.500 người xin tị nạn đi qua mỗi ngày. CBS lưu ý rằng mặc dù những con số này vẫn cao hơn so với trước đại dịch, nhưng số lượng người di cư vào Mỹ [xin tỵ nạn] thường tăng đột biến vào mùa xuân, khiến mức giảm năm nay trở nên đáng chú ý.

.

Lý do: NBC News đưa tin Mexico đã thắt chặt các hoạt động vượt biên từ phía mình, ngăn chặn gần gấp ba số lượng người di cư vượt biên vào Mỹ so với một năm trước. NBC ghi nhận chính quyền Biden đã hợp tác với Mexico để giải quyết vấn đề, trong khi cách tiếp cận của chính quyền Trump là đưa ra các mối đe dọa đối với Mexico về thuế quan và thương mại.

.

⚪ ---- Axios đưa tin, trích dẫn một nguồn tin chính thức, các nhà lập pháp Hoa Kỳ được cho là đang chia rẽ trầm trọng trong việc ứng phó với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi tòa quyết định xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong khi đảng Cộng hòa tỏ dấu hiệu ủng hộ các biện pháp trừng phạt thì đảng Dân chủ vẫn chia rẽ, thay vào đó họ đề xuất hạn chế sự hỗ trợ của Mỹ đối với một số chương trình của ICC.

.

Mặc dù Hoa Kỳ bị cấm tài trợ trực tiếp cho ICC vì không công nhận thẩm quyền của ICC, Mỹ đã nới lỏng một số hạn chế đối với việc hỗ trợ gián tiếp cho tòa án và các quốc gia thành viên trong 2 thập niên qua, do đó gián tiếp cung cấp một số hỗ trợ cho ICC, một trong những nguồn được hãng tin trích dẫn cho biết. Một quan chức Bạch Ốc nói với hãng tin này rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông "chắc chắn" rằng cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, người đã bỏ cuộc đua tổng thống của Đảng Cộng hòa, sẽ ở trong đội của ông "dưới một hình thức nào đó". Trump nói với phóng viên News 12 sau cuộc vận động tranh cử của ông ở Bronx, đề cập đến việc Haley thông báo rằng bà sẽ bỏ phiếu cho ông vào tháng 11: “Tôi đánh giá cao những gì cô ấy nói.”

.

“Bạn biết đấy, chúng tôi đã có một chiến dịch tranh cử khó chịu, nó khá khó chịu. Nhưng cô ấy là một người rất có năng lực và tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ ở trong đội của chúng tôi dưới một hình thức nào đó,” Trump nói và nói thêm rằng ông và Haley có “rất nhiều ý tưởng giống nhau, những suy nghĩ giống nhau."

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi những người ủng hộ ông ở New York bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử sắp tới, nhấn mạnh rằng nếu ông thắng ở tiểu bang này, ông sẽ thắng toàn bộ cuộc bầu cử. Tại một cuộc vận động tranh cử ở Bronx, Trump tuyên bố Tổng thống hiện tại Joe Biden "không hoàn thành công việc" cho Thành phố New York và nước Mỹ, đồng thời gọi Biden một lần nữa là "hoàn toàn bất tài". Trump khẳng định New York là một "thành phố đang suy tàn" nhưng thề sẽ xoay chuyển tình thế "rất rất nhanh".

.

Thực sự, tiểu bang New York không hề suy tàn: Dữ liệu sửa đổi cho thấy GDP thực tế tăng trưởng với tốc độ 3,4% hàng năm trong quý cuối cùng của năm 2023, cao hơn một chút so với ước tính trước đó là 3,2%. Ước tính tăng trưởng trong quý đầu tiên của năm 2024 đã hội tụ ở mức khoảng 2,0%, dựa trên dự báo hiện tại của 2 quỹ dự trữ liên bang New York và Atlanta.

.

⚪ ---- Thống đốc Cộng hòa của Ohio Mike DeWine hôm thứ Năm tuyên bố rằng ông đang kêu gọi một phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng lưỡng viện vào tuần tới nhằm đảm bảo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có tên trong lá phiếu năm 2024 của Ohio, theo hãng tin AP. Việc đề cử chính thức của Biden tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ diễn ra sau thời hạn bỏ phiếu của Ohio là ngày 7/8.

.

DeWine nói: "Ohio sắp hết thời gian để đưa Joe Biden, Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, vào cuộc bỏ phiếu vào mùa thu này. Không làm như vậy đơn giản là không thể chấp nhận được. Điều này thật nực cười. Đây là một tình huống vô lý." Phiên họp đặc biệt sẽ bắt đầu vào thứ Ba tới.

.

⚪ ---- Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đang huề điểm trong một cuộc khảo sát mới nhằm kiểm tra hai ứng cử viên đầy hy vọng của Bạch Ốc. Cuộc thăm dò mới của Trường Luật Marquette cho thấy Biden và Trump giành được 50% số cử tri đã đăng ký trước trận tái đấu dự kiến vào tháng 11.

.

Khi ba ứng cử viên bên thứ ba Robert F. Kennedy Jr., Jill Stein và Cornel West được thêm vào danh sách, Trump đã vượt lên dẫn trước ba điểm. Kennedy chiếm được 17% phiếu bầu, trong khi Biden nhận được 37% so với 40% của Trump. Việc Trump dẫn trước vẫn nằm trong giới hạn sai sót của cuộc thăm dò, ở mức 4,6 điểm phần trăm, nhưng kết quả tuy nhiên nhấn mạnh mối lo ngại về việc các ứng cử viên bên thứ ba có thể tạo ra một trận tái đấu chặt chẽ giữa Biden-Trump.

.

Cả Biden và Trump đều đang trên đà giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở các tiểu bang tương ứng trước đại hội đảng vào mùa hè này, nhưng các chiến dịch của họ tiếp tục chứng kiến những cuộc bỏ phiếu phản đối có thể cản trở con đường dẫn đến chiến thắng của cả hai.

.

⚪ ---- New Hampshire hôm thứ Năm đã truy tố 1 nhà tư vấn chính trị vì đã tổ chức một cuộc gọi tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói của Tổng thống Joe Biden trước cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang John Formella tuyên bố cáo buộc Steven Kramer, 54 tuổi, bị truy tố 13 tội nghiêm trọng đàn áp cử tri và 13 tội nhẹ giả mạo ứng cử viên dựa trên khiếu nại về các cuộc gọi tự động từ 13 cư dân ở bốn quận.

.

Formella cho biết: “New Hampshire vẫn cam kết đảm bảo rằng cuộc bầu cử của chúng ta không bị can thiệp bất hợp pháp và cuộc điều tra của chúng ta về vấn đề này vẫn đang diễn ra”. Ủy ban Truyền thông Liên bang cũng phạt Kramer 6 triệu USD “vì những vi phạm rõ ràng về giả mạo.

.

⚪ ---- Tổng thống Biden đã đạt được một cột mốc quan trọng hôm thứ Tư, khi đã chính thức bổ nhiệm 200 thẩm phán vào ghế thẩm phán liên bang và củng cố những gì sẽ có tác động lâu dài đối với nền tư pháp Hoa Kỳ. Biden hiện đang vượt xa cựu Tổng thống Trump, người có sức hút đáng kể trong việc bổ nhiệm tư pháp. Trump đã có thể có được số thẩm phán phúc thẩm liên bang gần như được xác nhận như cựu Tổng thống Obama trước ông, người đáng chú ý là có thời gian gấp đôi.

.

"Các thẩm phán quan trọng. Những người nam và nữ này có quyền duy trì các quyền cơ bản hoặc hủy bỏ chúng", Biden nói trong tuyên bố công nhận 200 lần bổ nhiệm của mình.

.

Thượng nghị sĩ John Kennedy, R-La., một thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã chỉ trích những người được đề cử của Biden là “những ứng cử viên chính trị nhất mà tôi từng thấy được đề cử vào băng ghế tư pháp liên bang”.

.

Biden và những người đồng cấp tại Thượng viện, Lãnh đạo Đa số Chuck Schumer, D-N.Y., và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Dick Durbin, D-Ill., đã ăn mừng thành tích này, đặc biệt nêu bật sự đa dạng về chủng tộc, sắc tộc và giới tính trong danh sách bổ nhiệm của Biden.

.

⚪ ---- Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), tòa án cao nhất của LHQ, hôm thứ Sáu đã ra phán quyết rằng Israel phải "ngay lập tức" dừng mọi hoạt động quân sự và mọi hành động khác ở Rafah theo các nghĩa vụ từ Công ước Chống Diệt chủng. Chính phủ Israely có một tháng để nộp báo cáo chi tiết tất cả các biện pháp đã thực hiện để tuân thủ lệnh mới nhất của tòa án.

.



.

Chủ tịch ICJ Nawaf Salam nhấn mạnh tình hình nhân đạo ở Rafah đã "xấu đi hơn nữa" kể từ tháng 3 khi tòa án ra lệnh. Ông tiếp tục nói rằng tình hình nhân đạo trong khu vực hiện có thể được xếp vào loại "thảm họa". Salam nhấn mạnh: "Tòa án không tin rằng những nỗ lực sơ tán và các biện pháp liên quan mà Israel khẳng định đã thực hiện nhằm tăng cường an ninh cho dân thường ở Dải Gaza và đặc biệt là những người mới di tản khỏi tỉnh Rafah là đủ để giảm bớt nguy cơ to lớn mà người dân Palestine phải đối mặt do cuộc tấn công quân sự ở Rafah.”

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Sáu thông báo rằng họ đã tìm thấy hài cốt của ba con tin khác ở Dải Gaza trong một chiến dịch do quân đội Israel và Cơ quan An ninh Israel (ISA) phối hợp thực hiện. Ba cá nhân đã được xác định là Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum và Orion Hernandez, quốc tịch Pháp-Mexico. Báo cáo viết thêm: “Dựa trên thông tin tình báo đã được xác minh mà chúng tôi nắm được, các con tin đã bị sát hại trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 và bị những kẻ khủng bố Hamas bắt cóc từ Giao lộ Mefalsim đến Gaza”. IDF trước đó đã tìm thấy thi thể của Itzhak Gelerenter, Amit Buskila và Shani Louk, những người đều tham gia lễ hội âm nhạc Supernova vào ngày 7 tháng 10.⚪ ---- Ngoại trưởng Israel Israel Katz hôm thứ Sáu tuyên bố rằng ông sẽ cấm Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở Jerusalem phục vụ người Palestine ở Bờ Tây sau khi Tây Ban Nha quyết định công nhận nhà nước Palestine. Katz cũng chỉ ra tuyên bố của Bộ trưởng Lao động và Kinh tế Tây Ban Nha Yolanda Diaz, người đã nói câu "Palestine sẽ từ sông ra biển" (khẩu hiểu của dân Palestine đòi lập quốc) trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội. Katz gọi bà Diaz là một "người ngu dốt, đầy thù hận" và nói rằng nhận xét của bà là một phần lý do khiến ông quyết định "cắt đứt mối liên hệ giữa đại diện của Tây Ban Nha ở Israel và người Palestine."⚪ ---- Harvard: Khi bằng cấp được trao cho 9.262 sinh viên tốt nghiệp Đại học Harvard hôm thứ Năm, hơn 1.000 người đã bước ra khỏi lễ trao bằng trong khi hô vang “Palestine Tự do, Tự do” và “Hãy để họ đi bộ”, theo tạp chí Harvard Crimson đưa tin. Đó là lúc trường nói rằng 13 sinh viên năm cuối Harvard, những người được thông báo hôm thứ Tư rằng họ sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp do tham gia vào một cuộc biểu tình.Theo tạp chí Harvard Crimson, việc hô khẩu hiệu bênh vực Palestine vẫn tiếp tục trong thời gian còn lại của buổi lễ nhưng "các quản trị viên vẫn tiếp tục buổi lễ như thường lệ" và Viện trưởng lâm thời của Harvard Alan M. Garber "trông không hề bối rối."Diễn giả sinh viên Shruthi Kumar, người được chọn phát biểu bằng tiếng Anh, đã đưa ra lời chỉ trích của chính mình đối với D8ại học Harvard. Tờ Daily Beast đưa tin, trong điều mà tạp chí Crimson gọi là "khoảnh khắc kịch tính", Kumar rút từ tay áo váy của cô ra một mảnh giấy có ghi những nhận xét trái với kịch bản. Cô nói một phần như sau:"Khi tôi đứng đây ngày hôm nay, tôi phải dành một chút thời gian để vinh danh các bạn đồng khóa của mình—13 sinh viên đại học khóa 2024 sẽ không tốt nghiệp ngày hôm nay. Tôi vô cùng thất vọng vì sự bất khoan dung đối với quyền tự do ngôn luận và quyền bất tuân dân sự của họ trong khuôn viên trường. Các sinh viên đã lên tiếng [vì Palestine]. Các giảng viên đã lên tiếng [vì Palestine]. Harvard, quý ngài có nghe thấy chúng tôi không? Harvard, quý ngài có nghe thấy chúng tôi không?” Cô đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt với hàng ngàn người đứng dậy vỗ tay.⚪ ---- Giám đốc điều hành Tesla, người sáng lập X.AI Corp. và tỷ phú Elon Musk đã phát biểu hôm thứ Năm tại hội nghị VivaTech thông qua liên kết video. Trong phần hỏi đáp, khi một khán giả hỏi Musk rằng liệu ông có lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ đảm nhận công việc của mình trong tương lai hay không, Musk lưu ý rằng ông tin rằng "về lâu dài, trong một kịch bản lành tính, bất kỳ công việc nào ai đó làm sẽ là tùy chọn. Nếu bạn muốn làm một công việc như một sở thích, bạn có thể làm một công việc. Nhưng nếu không, AI và robot sẽ cung cấp bất kỳ hàng hóa và dịch vụ nào bạn muốn”.⚪ ---- Người sáng lập và tỷ phú của X.AI Corp., Elon Musk, cho biết hôm thứ Năm rằng điều an toàn nhất đối với trí tuệ nhân tạo (AI) là "tìm kiếm sự thật ở mức tối đa ... và tò mò", vì ông tin rằng điều đó "rất nguy hiểm đối với việc huấn luyện" nó thành "lừa đảo. Tôi lo ngại về tất cả các chương trình AI lớn. Hai chương trình lớn nhất rõ ràng là Google Gemini và OpenAI, hợp tác với Microsoft", Musk lưu ý trong buổi phát trực tiếp VivaTech 2024, đồng thời nói thêm rằng các chatbot AI hiện tại đang "đi theo hướng đúng đắn về mặt chính trị, và đang được huấn luyện để nói dối."Ông giải thích rằng việc sở hữu một AI đã được "đào tạo quá chăm chỉ để đảm bảo tính đúng đắn về mặt chính trị ... là cực kỳ nguy hiểm" vì nó có thể dẫn đến những kết quả đen tối như sự hủy diệt của loài người.⚪ ---- Các cụ bà uống cà phê sẽ dễ ngủ hơn. Theo một nghiên cứu, niềm tin phổ biến rằng uống cà phê vào ban đêm làm gián đoạn giấc ngủ thực sự có thể là ngược lại đối với phụ nữ lớn tuổi. Các cụ bà thường xuyên uống cà phê sẽ ít bị rối loạn giấc ngủ và rồi ngủ dễ hơn. Một nhóm nghiên cứu do Margreet Olthof thuộc khoa khoa học sức khỏe tại Đại học Vrije Amsterdam dẫn đầu đã phân tích mối tương quan giữa việc tiêu thụ cà phê và giấc ngủ của 1.256 người từ 61 đến 101 tuổi (587 nam và 669 nữ).Nhóm nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ nam giới lớn tuổi bị thiếu ngủ (ngủ ít hơn 7 giờ mỗi ngày) là 17%, so với 26,3% ở phụ nữ. Phụ nữ cũng báo cáo tỷ lệ rối loạn giấc ngủ cao hơn, chẳng hạn như khó ngủ, duy trì giấc ngủ hoặc thức dậy quá sớm, ở mức 43,4%, so với 25,7% ở nam giới.Trung bình, nam giới tiêu thụ nhiều caffeine (286 miligam mỗi ngày) hơn phụ nữ (244 miligam mỗi ngày). Nghiên cứu có tiêu đề "Mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê và trà với sức khỏe giấc ngủ ở người lớn tuổi: Một nghiên cứu cắt ngang" ("Association of Coffee and Tea Caffeine Consumption with Sleep Health in Older Adults: A Cross-Sectional Study") đã được công bố trên tạp chí quốc tế Nutrients số gần đây.⚪ ---- Florida: Một con cá sấu dài 5 feet (1,52 meter) đã bị "bắt giữ" tại nhà của một cụ bà 104 tuổi ở Florida, người đã phàn nàn về sự hiện diện của con vật này trong khuôn viên nhà của bà. Cảnh sát Jacksonville cho biết trên mạng xã hội rằng 2 cảnh sát đã tới ứng phó tại nhà của một bà cụ 104 tuổi bị cá sấu vào quậy phá gần Đại lộ Atlantic và Art Museum Drive.Cảnh sát được sự giúp đỡ từ người đánh bẫy có cấp phép Mike Dragich để bảo vệ loài bò sát này. Con cá sấu đã được chở đến một địa điểm khác và được người đánh bẫy thả ra thiên nhiên.⚪ ---- California: Một tài xế xe tải ở Nam California đã nhận được một gói hàng bất ngờ có một con rắn rung chuông sống bên trong, khiến anh tin rằng đó là một vụ cố ý giết người. Người đàn ông này đã gọi 911 sau khi nhận được một gói hàng tại bưu điện Twentynine Palms và phát hiện ra nó vào tuần trước, theo Cảnh sát Quận San Bernardino nói với USA TODAY hôm thứ Tư.Người phát ngôn cảnh sát Mara Rodriguez cho biết các cảnh sát đã phản hồi và chuyển báo cáo tới Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, nơi đang tiến hành điều tra. Cơ quan Kiểm soát Động vật đã bắt giữ con rắn. Theo tờ Los Angeles Times, tài xế Elijah Bowles, 60 tuổi, cho biết ai đó đã đặt những cục bông gòn vào trong hộp để nhân viên bưu điện không nghe thấy tiếng kêu của con rắn. Ông ước tính con rắn dài khoảng 2 feet (70 centimetres).Bowles nói với tờ báo: “Đó là một vụ cố ý giết người, nếu bạn hỏi tôi”. Rắn đã ở trong hệ thống thư tín được 2 tuần. Bạn của Bowles đã mở gói hàng trong một chiếc xe khi họ lái xe rời khỏi bưu điện. Bowles nói: “Khi cô bạn mở hộp ra, cô gần như ném nó vào tôi. Và cô ấy nói, 'Có một con rắn ở đó.'"Bowles nhanh chóng tấp vào lề và đặt chiếc hộp bên ngoài lề đường, dùng gậy để mở nó. Anh ta nhanh chóng gọi 911 và Cơ quan Kiểm soát Động vật. Thanh tra bưu chính cho biết gói hàng được đánh dấu là “dễ vỡ” bằng bút đen và có địa chỉ người gửi là một ngôi nhà ở Palm Coast, Florida, theo LA Times đưa tin. Nhưng gói bưu kiện được gửi từ thị trấn Hayward, California vào ngày 3 tháng 5.⚪ ---- Quận Los Angeles: Ba tuần sau khi cảnh sát giải tỏa một khu trại ủng hộ người Palestine ra khỏi khuôn viên UCLA và bắt hơn 200 người, cảnh sát trưởng của trường đại học đã bị cách chức và được bổ nhiệm việc khác. Cảnh sát trưởng John Thomas đã xác nhận động thái này vào cuối ngày thứ Ba trong một tin nhắn gửi tới tờ báo Daily Bruin của trường. Thomas nói với tờ báo: “Đã có rất nhiều chuyện xảy ra và tôi được biết vào cuối ngày hôm qua (thứ Hai) rằng tôi tạm thời bị điều chuyển khỏi nhiệm vụ giám đốc của mình”.Không có thông tin ngay lập tức về vị trí mà Thomas đã được tái phối trí. Ông đã là cảnh sát trưởng của trường kể từ tháng Giêng. Trong một tuyên bố, Phó Hiệu trưởng phụ trách Truyền thông Chiến lược của UCLA Mary Osako cho biết Gawin Gibson đã được bổ nhiệm lên làm quyền giám đốc.⚪ ---- Quận Los Angeles: Theo dữ liệu mới, tổng số tội phạm trong hệ thống nội ô LA Metro đã tăng hơn 65% trong ba tháng đầu năm 2024. Báo cáo mới nhất về an toàn công cộng cho thấy từ tháng 1 đến tháng 3/2024, đã có 1.719 tội phạm, bao gồm cả các vụ phi bạo lực. Trong cùng kỳ năm 2023, đã có 1.034 sự hình sự được báo cáo.Xâm phạm vào gia cư (Trespassing) dường như là hành vi phạm tội thường xuyên nhất, với 844 vụ xâm phạm trong thời gian ba tháng. Nhiều ma túy bị phát hiện hơn với 212 vụ, số vụ trộm cắp cũng tăng lên. Nhưng theo báo cáo, các tội phạm bạo lực và nghiêm trọng hơn dường như đang giảm dần.Có ít hơn 40 trường hợp hành hung trên LA Metro vào năm 2024. Tỷ lệ cướp cũng giảm hơn 40%. Mặc dù báo cáo mới nhất không phản ánh những vụ mới nhất, nhưng tháng 5 đã có ít nhất 7 vụ bạo lực được xác nhận, nhiều nhất so với một tháng tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận đã có 14 người tử vong, 3 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu ở bệnh viện sau vụ cháy ngôi nhà ở ngõ 43 Trung Kính trong đêm. Theo Công an TP Hà Nội, thời điểm 0h52, lực lượng công an đã tiếp cận được hiện trường đám cháy. Tuy nhiên lúc này, đám cháy đã lan mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện. Đám cháy cháy lan và phát triển mạnh theo cả trục dọc từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng 1. Tại thời điểm này, đám cháy phát sinh rất nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà. Đến 01h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Lao Động. Sóc Trăng - Nguồn lợi thủy hải sản giảm, chi phí xăng dầu, nhân công lại tăng dẫn đến tình trạng nhiều tàu đánh bắt ven bờ rơi vào tình cảnh nằm im lìm tại bến. Đời sống ngư dân ngày càng khó khăn. Có người dự định bỏ tàu, bỏ biển chuyển nghề để mưu sinh. Ông Lý Hoàng Chợ - Chủ tịch Nghiệp đoàn đánh bắt hải sản Mỹ Thanh (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) thông tin: Nghiệp đoàn có 82 phương tiện khai thác ven bờ với các hình thức như te ruốc, đóng đáy. Vì cuộc sống, các ngư dân vẫn duy trì việc đánh bắt, dù thu nhập sau chuyến đi không cao, có khi hòa vốn, thậm chí thua lỗ. “Nghề biển phải thường xuyên đối mặt với khó khăn, chỉ mong giá dầu điều chỉnh hợp lý, giá nhu yếu phẩm, ngư cụ bình ổn, hải sản được mùa trúng giá thì ngư dân mới an tâm bám nghề. Hiện nay một số hộ đã bỏ ghe lên bờ tìm công việc khác”, ông Chợ nói.⚪ ---- TIN VN.. Theo Báo Tiền Phong. Thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ châu Âu về Việt Nam sẽ giảm khoảng 6,4%/năm, liên tục trong vòng 10 năm, dự kiến đến năm 2030 xuống 0%, điều này giúp người Việt ngày càng có cơ hội sở hữu các mẫu xe cao cấp. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần tổng kết, đánh giá, điều chỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp ô tô trong nước trước làn sóng ô tô ngoại ồ ạt vào Việt Nam. Thông tin trên được đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam ( VAMA ) chia sẻ tại “Tại tọa đàm Công nghiệp ô tô Việt Nam - Thực hiện hiệp định thương mại tự do: Phát triển theo hướng nào?” do Tạp chí Hải quan tổ chức sáng 24/5. Tại tọa đàm, bà Nguyễn Ánh Tuyết - Trưởng tiểu ban Hải quan VAMA - cho biết, hiện Việt Nam đã tham gia và ký kết 16 hiệp định thương mại tự do (FTA). Trong đó, có nhiều FTA cam kết về ô tô nguyên chiếc và có lộ trình giảm thuế nhập khẩu của xe ô tô nguyên chiếc về 0%. Điển hình là Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), thuế suất nhập khẩu ô tô đã giảm về 0% từ năm 2018. UK/EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh, Việt Nam - châu Âu) sẽ đưa về mức 0% từ năm 2028. Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về 0% từ 2027.⚪ ---- HỎI 1: Xem ngôi sao YouTube vui mừng hơn là gặp một người bạn bình thường?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy mối quan hệ đơn phương với các YouTuber mang lại cảm giác thỏa mãn hơn so với nói chuyện với những người bạn bình thường. Nghiên cứu của Đại học Essex phát hiện ra rằng mọi người cảm thấy việc xem các ngôi sao trực tuyến như Zoella, KSI và PewDiePie có thể cổ vũ họ nhiều hơn những người quen bình thường—như hàng xóm hoặc đồng nghiệp.Tiến sĩ Veronica Lamarche, từ Khoa Tâm lý học, cũng nhận thấy mọi người cảm thấy được các nhân vật hư cấu yêu thích, tôn trọng và thấu hiểu. Nghiên cứu cho thấy việc xem những người nổi tiếng trực tuyến mang lại sự củng cố tích cực - mặc dù họ không thể phản hồi. Tiến sĩ Lamarche hy vọng nghiên cứu—được công bố trên Báo Scientific Reports—sẽ làm sáng tỏ vai trò của các mối quan hệ này, được gọi là mối quan hệ cận xã hội, trong xã hội khi mạng xã hội phát triển.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Thường xuyên uống dầu cá sẽ rối loạn tim?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy những người thường xuyên bổ sung dầu cá có thể không tốt cho sức khỏe của họ nhiều như họ nghĩ. Nghiên cứu mới cho thấy việc sử dụng thường xuyên các chất bổ sung dầu cá có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ lần đầu ở những người có sức khỏe tim mạch tốt.Tuy nhiên, nghiên cứu dài hạn cũng cho thấy dầu cá có thể giúp ích cho những người có vấn đề về tim, có khả năng làm chậm sự tiến triển của các vấn đề về tim và giảm nguy cơ tử vong. Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người khỏe mạnh dùng thực phẩm bổ sung dầu cá có nguy cơ mắc chứng rung tâm nhĩ tăng 13%, một vấn đề về nhịp tim làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.Chi tiết: