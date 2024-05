Sài Gòn: Mưa trắng trời, 'rốn ngập' chợ Thủ Đức và nhiều khu vực chìm trong biển nước.

- Công tố Tòa Hình sự Quốc tế xin lệnh bắt Thủ tướng Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, các lãnh tụ Hamas

- Gaza: 35.562 người Palestine chết, 79.652 người bị thương.

- Xác Tổng thống Ebrahim Raisi đã đưa từ nơi rớt trực thăng về. Lễ tang Tổng thống Iran, Ngoại trưởng và các quan chức khác là ngày mai 21/5. Quốc tang 5 ngày.

- Iran sẽ phức tạp hơn, sau khi bầu Tổng Thống mới

- TT Biden: hãy bầu cho Biden, vì nếu Trump thắng cử tháng 11/2024, y sẽ bổ nhiệm vào Tòa Tối Cao một kẻ không đầu óc,

- Trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn, hạ cánh khẩn giữa rừng, cấp cứu đang tìm kiếm.

- Cựu giám đốc truyền thông Bạch Ốc Alyssa Farah Griffin của Trump thú nhận: khi Trump đắc cử năm 2016, nếu Thẩm phán Tối cao Sotomayor (do Dân Chủ bổ nhiệm) treo ngược lá cờ thì Cộng Hòa sẽ yêu cầu Sotomayor từ chức liền, nhưng họ im lặng năm 2020 khi Thẩm phán Alito treo cờ ngược

- FDA cấp phép cho bệnh nhân thứ 2 thử nghiệm cấy chip não của Neuralink.

- Chính quyền Biden chống đánh thuế toàn cầu đối với các tỷ phú.

- Apple giảm giá lớn trên trang Tmall ở TQ

- Elon Musk có thể xây xưởng sản xuất pin cho xe điện (EV) ở Indonesia

- London: 2 thẩm phán phán quyết rằng người sáng lập WikiLeaks Julian Assange có thể kháng cáo lệnh dẫn độ sang Mỹ

- Georgia: 2 phụ nữ gây nhau, trở thành đấu súng, 11 người bị thương

- Lỡ nói rằng là phụ nữ là phải đẻ, Nữ Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa xin lỗi quý bà vì lỡ lời

- Xuất cảng mì ăn liền của Nam Hàn lần đầu vượt mốc 100 triệu USD vào tháng 4/2024

- Rệp nhiều nhất Hoa Kỳ là: New York. Nhiều nhất California là: Los Angeles, San Francisco, San Diego, Oakland, Long Beach, Santa Monica, Glendale, Berkeley, Santa Clara, Mountain View, Santa Ana.

- California: 1 người bị bắt, bị truy tố vì giật tờ vé số trúng 1000 đô

- Giá nhà trung bình California tăng 11,4% từ 811.510 USD tháng 4/2023 lên 904.210 USD vào tháng 4/2024. Riêng Quận Cam giá nhà trung bình tăng 17,6% so với năm ngoái.

- Ngày mai, Thứ Ba 21/5/2024, Hội đồng giám sát Quận L.A. bỏ phiếu, dời "Ngày Jane Fonda" ra khỏi ngày 30/4

- 2 bác sĩ Betty Nguyễn và Brandon Pham cùng học trung học, cùng đại học UCLA, cùng sáng tác 25 sách y tế dành cho trẻ em và sẽ kết hôn

- TIN VN. Sài Gòn: Mưa trắng trời, 'rốn ngập' chợ Thủ Đức và nhiều khu vực chìm trong biển nước.

- TIN VN. Xuất khẩu gạo càng tăng, lãi DN càng mỏng, có khi lỗ.

- HỎI 1: Khi phát hiện ung thư trễ, gần như là hết cứu nổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

- HỎI 2: Nếu thế giới phong tòa toàn diện, Đức, Hàn, Mexico, Pháp sẽ thê thảm nhất, trong khi Mỹ, TQ, Nga vẫn chịu được? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/5/2024) ⚪ ---- Tờ Wall Street Journal hôm thứ Hai đưa tin Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép cho bệnh nhân thứ hai tham gia thử nghiệm cấy chip não của Neuralink. Bệnh nhân đầu tiên của công ty công nghệ sinh học tiết lộ hồi đầu năm nay rằng hầu hết các sợi chỉ cấy ghép của anh đã mất liên lạc với não, làm giảm chức năng của con chip.

Theo báo cáo, Neuralink, được thành lập bởi doanh nhân tỷ phú Elon Musk, đã làm việc với FDA để giải quyết các vấn đề, bao gồm cả đề xuất đưa con chip vào sâu hơn trong não. Một người quen thuộc với vấn đề này cho biết Neuralink hy vọng sẽ trang bị thiết bị cấy ghép cho bệnh nhân thứ hai vào tháng 6, đồng thời nói thêm rằng cho đến nay chỉ có chưa đến 100 người nộp đơn đủ điều kiện tham gia thủ tục.

⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm thứ Hai cho biết chính quyền Biden phản đối việc đánh thuế toàn cầu đối với các tỷ phú. Thuế 2% đối với khoảng 3.000 tỷ phú được Brazil đề xuất lần đầu tiên vào tháng 2 và sau đó đã được Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Nam Phi tán thành.

"Chúng tôi tin vào thuế lũy tiến. Nhưng khái niệm về một số thỏa thuận chung toàn cầu để đánh thuế các tỷ phú với số tiền thu được được phân phối lại theo cách nào đó - chúng tôi không ủng hộ một quy trình nhằm cố gắng đạt được điều đó. Đó là điều mà chúng tôi không thể tham gia," theo Yellen nói với tờ Wall Street Journal.

⚪ ---- Apple đã mở chiến dịch giảm giá lớn trên trang Tmall ở Trung Quốc hôm thứ Hai, đưa ra mức giảm giá lên tới 2.300 nhân dân tệ (318 USD) cho một số mẫu iPhone được chọn, nhằm củng cố vị thế của Apple trên thị trường điện thoại thông minh cao cấp trước đối thủ địa phương Huawei. Giảm giá kéo dài từ ngày 20/5 đến ngày 28/5, vượt qua mức giảm giá cao nhất trong chiến dịch tháng 2 là 1.150 nhân dân tệ. Tin tức này được đưa ra sau khi có thông tin doanh số iPhone đã tăng 12% trong tháng 3, tốt hơn nhiều so với con số 3,4 triệu chiếc được ghi nhận trong cùng tháng năm ngoái.

⚪ ---- Bộ trưởng vềđầu tư của Indonesia, Luhut Pandjaitan, hôm thứ Hai nói rằng Elon Musk có thể xây một nhà máy sản xuất pin cho xe điện (EV) ở nước này. Luhut nói với các phóng viên sau cuộc gặp của Musk với Tổng thống Joko Widodo: “Chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị liệu có thể xây một nhà máy pin EV ở đây, các điện cực "precursor cathode". Và ông nói sẽ xem xét nó”. Widodo cũng mời Musk đầu tư vào một trung tâm AI và bệ phóng SpaceX trên đảo Biak, một đề xuất trước đó đã được chính phủ Indonesia đưa ra.

⚪ ---- London: Hai thẩm phán Tòa Ccao đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng người sáng lập WikiLeaks Julian Assange có thể kháng cáo lệnh dẫn độ ông sang Hoa Kỳ. Tòa án cho rằng Assange, người đang phải đối mặt với 17 cáo buộc gián điệp và một cáo buộc lạm dụng máy tính ở Mỹ, có quyền thách thức lệnh dẫn độ của chính phủ Anh. Luật sư Edward Fitzgerald nhấn mạnh sự đảm bảo của Mỹ đối với quyền lợi của Assange là chưa đủ. Chính phủ Mỹ lập luận rằng hành động của Assange vượt ra ngoài phạm vi báo chí, liên quan đến việc yêu cầu và công bố thông tin mật. Assange, hiện đang ở trong một nhà tù an ninh cao, đã đấu tranh chống dẫn độ trong nhiều năm. Nếu kháng cáo bị từ chối, nhóm pháp lý của y sẵn sàng kiện lên Tòa Nhân quyền Châu Âu.

⚪ ---- Georgia: Một cuộc tranh cãi giữa hai phụ nữ đã dẫn đến một cuộc đấu súng khiến 11 người bị thương tại một khu du lịch sầm uất ở Savannah, Georgia, vào cuối ngày thứ Bảy, một trong năm vụ xả súng cuối tuần ở thành phố, hai trong số đó đã gây tử vong. Hai người bị thương trong vụ xả súng riêng biệt hôm thứ Sáu. Hai vụ nổ súng nữa vào thứ Bảy khiến hai người thiệt mạng.

Sau đó, vụ nổ súng xảy ra ngay trước nửa đêm thứ Bảy gần Quảng trường Ellis ở Savannah, AP đưa tin. Theo Cảnh sát trưởng Lenny Gunther, vụ nổ súng xảy ra khi hai người phụ nữ tranh cãi tại một cơ sở kinh doanh trong khu vực. Cảnh sát đảm bảo với người dân rằng lực lượng cảnh sát sẽ đủ để giữ an toàn cho công chúng trong dịp cuối tuần có nhiều khách du lịch tham gia Ngày Tưởng niệm Tử sĩ (Memorial Day).

⚪ ---- Tổng thống Biden đã yêu cầu người tham dự bữa tối của đơn vị NAACP Detroit xem xét liệu họ có nghĩ rằng cựu Tổng thống Trump, nếu được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc, sẽ lấp đầy những chỗ trống giả định tại Tòa án Tối cao với “bất kỳ ai có đầu óc” hay sao.

Trong một bài phát biểu chính trị tại Bữa tối của Quỹ Tự do NAACP vào Chủ nhật, Biden đã tấn công Trump vì đã bổ nhiệm các thẩm phán vào tòa án tối cao, những người cuối cùng đã góp phần đưa ra những quyết định mà ông cho là không thuận lợi.

“Y khoe khoang về việc lật ngược được hồ sơ Roe v Wade [để cấm phá thai],” Biden nói về Trump. “Y không chỉ phủ nhận quyền tự do sinh sản mà còn làm trầm trọng thêm tỷ lệ tử vong của các bà mẹ da đen, những người có nguy cơ tử vong vì biến chứng thai kỳ cao gần gấp ba lần so với phụ nữ da trắng.”

“Trump công khai khuyến khích đàn áp cử tri và lật đổ bầu cử. Trump và những kẻ cực đoan MAGA của y đã rút ruột chính sách hành động khẳng định [giúp thiểu số và da màu],” Biden nói thêm.

Biden yêu cầu đám đông xem xét ai khác mà Trump có thể đề cử với nhiệm kỳ trọn đời trên băng ghế Tòa Tối Cao, và Biden cam kết sẽ đề cử các thẩm phán sẽ “xét xử công bằng” khi ông yêu cầu đám đông bầu ông và Phó Tổng thống Kamala Harris vào một nhiệm kỳ mới.

“Hãy để tôi hỏi bạn, nếu y tái đắc cử, bạn nghĩ y sẽ đưa ai vào Tòa án tối cao? Bạn có nghĩ rằng y sẽ đưa bất cứ ai có não bộ vào không? Biden nói. “Mọi người, hãy nhìn xem: Như Tiến sĩ King đã nói, hãy đưa lá phiếu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đặt các thẩm phán vào ghế dự bị, những người sẽ phán xét công bằng và nhân từ.”

“Hãy bầu lại Kamala và tôi cũng như Quốc hội Đảng Dân chủ và chúng tôi sẽ giúp đỡ NAACP. Chúng tôi sẽ ký Đạo luật Quyền Bầu cử John Lewis, Đạo luật Tự do Bầu cử và biến Roe v Wade trở thành luật căn bản một lần nữa,” ông nói, đề cập đến một số điều luật cốt lõi trong cương lĩnh của Đảng Dân chủ. Trong một Quốc hội bị chia rẽ, luật đảm bảo quyền bầu cử và quyền sinh sản phải đạt được ngưỡng ủng hộ cao để được thông qua.

⚪ ---- Cựu giám đốc truyền thông Bạch Ốc Alyssa Farah Griffin hôm Chủ nhật cho biết đảng Cộng hòa sẽ yêu cầu các Thẩm phán cấp tiến từ chức nếu họ bị cho là đã treo cờ lộn ngược trên bãi cỏ sau khi cựu Tổng thống Trump đắc cử hồi năm 2016. Bản tin mới từ New York Times tiết lộ một lá cờ lộn ngược đã được trưng bày bên ngoài nhà của Thẩm phán Tòa Tối cao Samuel Alito trong thời gian ngắn vào ngày 17 tháng 1/2021, vài ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống Biden và chưa đầy hai tuần sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021.

Vào thời điểm đó, lá cờ lộn ngược phần lớn có liên quan đến phong trào “Ngăn chặn ăn cắp” (Stop the Steal) và nỗ lực ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực dựa trên những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử. Alito đã đổ tội cho vợ treo lá cờ lộn ngược. Nói trên giờ “State of the Union” của CNN, cựu Giám đốc truyền thông của Trump chuyển sang làm CNN đã chỉ trích phản ứng của Đảng Cộng hòa đối với báo cáo mà bà gọi là “đáng lo ngại sâu sắc”.

Farah Griffin cho biết hôm Chủ nhật: “Nếu sau khi Donald Trump thắng cử năm 2016, Thẩm phán Tối cao [Sonia Sotomayor] treo ngược lá cờ trên bãi cỏ phía trước của bà, thì chúng tôi, những người thuộc Đảng Cộng hòa, sẽ kêu gọi bà ta từ chức. Tôi thấy điều đó vô cùng đáng lo ngại và tôi không nghĩ chúng ta có thể che đậy nó”.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (D-N.Y.) hôm thứ Sáu đã kêu gọi Alito xin lỗi vì “không tôn trọng quốc kỳ Mỹ và vì thông cảm với những kẻ nổi dậy bạo lực cánh hữu. Alito phải rút lui khỏi các vụ án liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 và với [cựu Tổng thống Trump]”. Ông nói thêm rằng Quốc hội nên xem xét luật cải cách đạo đức mới cho tòa án tối cao.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Hai cho biết số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 35.562 người. Số người bị thương đã lên tới 79.652 người. Trong 24 giờ qua trong bối cảnh 10 cuộc tấn công do lực lượng Israel thực hiện cũng khiến 176 người bị thương.

⚪ ---- Hôm thứ Hai, Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vì cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại ở Gaza. Theo tuyên bố do Khan đưa ra, dựa trên các bằng chứng thu thập và kiểm tra, có lý do để tin rằng cả hai người đại diện đều phải chịu "trách nhiệm hình sự" về "tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người".

Những tội ác này bao gồm việc bỏ đói thường dân như một phương thức chiến tranh, cố ý gây ra đau khổ lớn hoặc thương tích nghiêm trọng cho cơ thể hoặc sức khỏe, cố ý giết người, cố ý chỉ đạo các cuộc tấn công chống lại dân thường, đàn áp như một tội ác chống lại loài người và các hành vi vô nhân đạo khác được coi là tội ác. chống lại loài người. “Israel, giống như tất cả các quốc gia, có quyền hành động để bảo vệ người dân của mình. Tuy nhiên, quyền đó không loại trừ nghĩa vụ của Israel hoặc bất kỳ quốc gia nào trong việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế”, công tố viên cho biết trong tuyên bố của mình.

Cùng với các quan chức Israel, công tố viên đã ban hành lệnh tương tự đối với Người đứng đầu Hamas, Yahya Sinwar; Tổng tư lệnh Lữ đoàn Al-Qassam, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masr; và Cục trưởng Cục Chính trị Hamas, Ismail Haniyeh.

⚪ ---- Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran hôm thứ Hai thông báo rằng việc tìm kiếm thi thể trong vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng đã kết thúc, đồng thời cho biết thêm rằng các thi thể đang được chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ ở Tabriz.

⚪ ---- Một quan chức chính phủ Iran nói với hãng tin Tasnim rằng lễ tang Tổng thống Iran Ebrahim Raisi Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và các hành khách khác chết trong vụ tai nạn trực thăng sẽ được tổ chức vào ngày 21/5. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng tuyên bố để tang cả nước trong 5 ngày. Ông gọi Raisi là một "người cao quý và vị tha", nói thêm rằng Iran đã mất đi một "người đầy tớ chân thành và có giá trị". Ông nói người kế nhiệm Raisi phải được bầu trong vòng 50 ngày.

⚪ ---- Iran sẽ phức tạp hơn. Các chế độ được dàn dựng như của Iran không có nhiều chỗ cho những điều ngạc nhiên. Tuy nhiên, tình hình hiện tại ở Trung Đông có thể làm phức tạp tình hình đất nước sau cái chết của tổng thống Ebrahim Raisi. Như đã biết và sau đó được xác nhận vào đầu giờ hôm thứ Hai, Raisi đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở ông bị rơi gần Varzaqan. Đi cùng ông có Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và các quan chức cấp cao khác.

Sự kiện này không chỉ là một điều bất hạnh mà còn là một sự thay đổi chính trị lớn tiềm tàng khi nó tước đi một đồng minh lâu năm của Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, 85 tuổi, khi Tehran hướng tới sự thống trị khu vực thông qua các lực lượng dân quân có vũ trang chống lại Mỹ và Israel. Iran cũng đang chiến đấu chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây và điều hướng một chương trình hạt nhân thất thường nhưng nguy hiểm. Câu hỏi bây giờ là: Ai sẽ kế nhiệm Ebrahim Raisi? Điều này sẽ mang lại bất kỳ thay đổi chính trị cho đất nước?

Trong ngắn hạn, Iran đã có những động thái có thể đoán trước được. Chính quyền xác nhận rằng Phó Tổng thống Muhammad Mokhber sẽ đảm nhận quyền tổng thống với sự chấp thuận của Lãnh đạo tối cao và cho đến các cuộc bầu cử mới, dự kiến ​​​​trong vòng 50 ngày. Trong bài phát biểu được đưa ra khi nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ Raisi và đoàn tùy tùng của ông đang được tiến hành vào Chủ nhật, Khamenei tuyên bố rằng "đất nước không cần phải lo lắng vì việc quản lý đất nước sẽ không bị gián đoạn chút nào." Trong khi đó, chính Mokhber cũng tuyên bố với báo chí rằng ông “sẽ đi theo con đường của Tổng thống Raisi trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không bị gián đoạn”.

cộng đồng Mỹ gốc Việt chống đ

Betty Nguyễn và Brandon Pham

ài Gòn: Mưa trắng trời, 'rốn ngập' chợ Thủ Đức và nhiều khu vực chìm trong biển nước

Bất kể kết quả bầu cử thế nào, việc xem xét di sản của Raisi là rất quan trọng để hiểu những thách thức mà người kế nhiệm có thể gặp phải.Nhiệm kỳ của ông cũng chứng kiến ​​một số đợt bùng phát tình trạng bất ổn trong nước, bao gồm một loạt cuộc biểu tình trên toàn quốc bắt đầu vào tháng 9 năm 2022 sau cái chết của một phụ nữ trẻ khi bị cảnh sát giam giữ vì không tuân thủ luật đội khăn trùm đầu bắt buộc đối với phụ nữ của đất nước. Các tổ chức nổi dậy cũng đã tấn công từ trong nước, trong đó nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tuyên bố thực hiện vụ tấn công nguy hiểm nhất trong lịch sử 45 năm của Cộng hòa Hồi giáo vào tháng 1 khi nước này tìm cách đạt được sự hồi sinh toàn cầu.⚪ ---- Theo truyền thông nhà nước Iran, một chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm Chủ nhật đã gặp nạn. Theo truyền thông nhà nước, tình trạng của Raisi không chắc chắn và ít nhất 40 đội cứu hộ đã được triển khai, chống lại sương mù dày đặc ở khu vực miền núi để đến được địa điểm.Chiếc trực thăng đang bay qua tỉnh Đông Azerbaijan của Iran khi Raisi đang trở về sau chuyến thăm Azerbaijan, nơi ông khánh thành một con đập trên sông Aras với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Bộ trưởng Bộ Y tế Iran Bahram Eynollahi cho biết các đội cứu hộ đã thiết lập các cơ sở điều trị khẩn cấp tại khu vực có lẽ đã xảy ra vụ tai nạn.Trong trường hợp Raisi qua đời, chức vụ tổng thống sẽ được chuyển cho Phó Tổng thống Mohammad Mokhber, với sự chấp thuận của Khamenei. Một tổng thống mới phải được bầu trong vòng 50 ngày. Hầu hết các trực thăng của quân đội Iran đều có niên đại trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và các lệnh trừng phạt quốc tế khiến chính phủ gặp khó khăn trong việc mua các bộ phận cho chúng.⚪ ---- Iran: Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei bày tỏ lo ngại về chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi mất tích. Ông kêu gọi cả nước cầu nguyện cho họ trở về an toàn, nhấn mạnh rằng sức khỏe của họ là vô cùng quan trọng, đồng thời đảm bảo với người dân rằng việc quản lý đất nước sẽ tiếp tục suôn sẻ bất chấp tai nạn. Theo đài truyền hình nhà nước IRIB, ông nói: “Sẽ không có sự gián đoạn nào trong công việc của đất nước”.⚪ ---- Lỡ nói rằng là phụ nữ là phải đẻ, hôm sau phải xin lỗi. Nữ Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa hôm Chủ nhật đã rút lại lời tuên bố ngày hôm trước về tầm quan trọng của phụ nữ sinh con, nói rằng cách lựa chọn từ ngữ của bà có thể gây ra sự hiểu lầm. Trong một bài phát biểu tranh cử ủng hộ ứng cử viên tranh cử thống đốc tiểu bang Shizuoka được Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ủng hộ, Kamikawa đã đặt câu hỏi về giá trị của những phụ nữ không sinh con.Bà hỏi các cử tri làm thế nào "phụ nữ chúng ta có thể tự gọi mình là phụ nữ mà không cần sinh con", so sánh tầm quan trọng của việc sinh con với việc bầu ra một thống đốc mới. Kamikawa nói: “Tôi chân thành nhìn nhận rằng lời nói của tôi có thể khiến ý định thực sự của tôi bị hiểu lầm nên tôi rút lại.” Kamikawa nói với các phóng viên và cho biết thêm cô có ý yêu cầu các cử tri nữ thực thi quyền lực của mình.Kamikawa, người đại diện cho khu vực bầu cử Shizuoka với tư cách là thành viên Hạ viện và được biết đến với những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, đã bị Osaka Seiji, phó chủ tịch điều hành của Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập chính của Nhật Bản chỉ trích, gọi nhận xét của cô là thiếu tế nhị.⚪ ---- Dữ liệu hôm Chủ Nhật cho thấy xuất cảng mì ăn liền của Nam Hàn lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu USD vào tháng 4/2024 nhờ sự phổ biến ngày càng tăng của văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc. Theo Cục Hải quan Hàn Quốc (KCS), xuất cảng mì ăn liền, hay còn gọi là "ramyeon" trong tiếng Hàn, đạt 108,6 triệu USD trong tháng 4, tăng 46,8% so với một năm trước đó, tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Cơ quan này cho biết đây là lần đầu tiên con số hàng tháng vượt quá 100 triệu USD.Năm ngoái, xuất cảng mì ramyeon đạt mức cao kỷ lục 952 triệu USD, tăng 24,4% kể từ năm 2022. KCS dự kiến xuất khẩu sẽ vượt 1 tỷ USD trong năm nay. Samyang Foods, nhà sản xuất mì ăn liền lớn của Nam Hàn, đã chứng kiến doanh thu tăng 57% so với cùng kỳ lên 385,7 tỷ won (284,5 triệu USD) trong quý đầu tiên. Theo công ty, doanh thu từ nước ngoài chiếm 75% tổng doanh thu của Samyang trong quý đầu tiên.⚪ ---- Nằm ngủ, coi chừng rệp cắn. Theo một nghiên cứu mới của Pest Gnome, ba thành phố ở California được xếp hạng trong số 10 thành phố tồi tệ nhất về rệp. Theo nghiên cứu, Los Angeles là thành phố tệ nhất về rệp ở California và là thành phố tệ thứ 2 toàn quốc về rệp. San Francisco xếp thứ 5 toàn quốc, trong khi San Diego xếp thứ 8.Các nhà nghiên cứu đã xem xét 500 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ và so sánh trên ba loại: số lượng chỗ ở, tòa nhà dân cư nhiều đơn vị và mật độ dân số. Họ cũng cân nhắc khả năng diệt trừ rệp. Thành phố New York đứng đầu danh sách. Theo Pest Gnome, có 105.510 lượt tìm kiếm trung bình hàng tháng trên Google cho các từ khóa liên quan đến rệp trong năm qua ở New York.Houston, Chicago, Miami Beach, Boston, Washington, D.C. và Jersey City cũng lọt vào top 10.Đây là những thành phố của California lọt vào top 100 bảng xếp hạng về nhiều rệp:Los Angeles, số 2San Francisco, số 5San Diego, số 8Oakland, số 45Long Beach, số 46Santa Monica, số 47Glendale, số 49Berkeley, số 56Santa Clara, số 61Mountain View, số 63Santa Ana, số 65Daly City, số 69Alhambra, số 72Hawthorne, số 73Sunnyvale, số 74Inglewood, số 80San Jose, số 89⚪ ---- California: Một người đàn ông ở Pleasanton đã bị cáo buộc tội trộm vì giật tờ vé số trúng thưởng từ chủ nhân của nó và đổi thành tiền mặt, KTVU đưa tin. Nạn nhân đã mua một vé cào, và kết quả thấy vé này trúng thưởng trị giá 1000 đô la vào tháng 9 năm 2023 từ tiệm Raley's tại 5420 Sunol Boulevard, theo hồ sơ buộc tội của Biện lý Quận Alameda. Anthony White, 31 tuổi, tình cờ nghe thấy nạn nhân nói về trúng số, nên đã giật chiếc vé khỏi tay nạn nhân và lao lên ván trượt phóng đi. Được biết, nạn nhân đã có thể lấy lại được số tiền trúng số.⚪ ---- Doanh số bán nhà ở Nam California và trên toàn tiểu bang đã phục hồi tháng trước, trong khi giá nhà trung bình trên toàn tiểu bang lần đầu tiên vượt quá $900,000, theo số liệu do Hiệp hội Địa ốc California công bố hôm thứ Sáu. Doanh số bán nhà miền trung Central Coast tăng mạnh nhất so với một năm trước và Nam California cho thấy doanh số bán hàng tăng 8,7% kể từ tháng 4/2023.Trên toàn tiểu bang, giá trung bình đã ghi nhận mức cao mới mọi thời đại vào tháng 4, tăng 11,4% từ 811.510 USD vào tháng 4 năm 2023 lên 904.210 USD vào tháng 4 năm 2024, vượt mốc 900.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử. Giá nhà trung bình ở California cao hơn 5,8% so với mức 854.490 USD trong tháng 3.Nam California: Riêng Quận Cam chứng kiến giá nhà trung bình tăng 2,9% so với tháng 3 lên 1,44 triệu USD, cao hơn 17,6% so với năm ngoái tại thời điểm này.Bắc California: Khu vực Vịnh San Francisco ghi nhận mức tăng giá lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, tăng 15,5% so với tháng 4 năm ngoái. Cùng với Nam California ở mức 12,1%, đây là hai khu vực duy nhất có mức tăng giá hai chữ số so với một năm trước.⚪ ---- Ngày mai, Thứ Ba 21/5/2024, Hội đồng giám sát Quận Los Angeles sẽ bỏ phiếu để đổi "Ngày Jane Fonda" từ ngày 30/4 sang ngày 8 tháng 4, vì bịối dữ dội, vì ngày 30/4 là ngày người Mỹ gốc Việt để tang cho sự sụp đổ Miền Nam và cô Jane Fonda là kẻ phản chiến, hỗ trợ Hà Nội.Ngày 30 tháng 4 được cộng đồng người Mỹ gốc Việt gọi là "Tháng Tư Đen", tưởnmg niệm sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975. Người Mỹ gốc Việt và các chính trị gia bày tỏ sự tức giận và thất vọng trước sự thiếu tế nhị trong việc tôn vinh Fonda vào ngày 30/4. Chủ tịch Hội đồng Giám sát Quận L.A. Lindsey Horvath thừa nhận những lo ngại và công bố kế hoạch dời ngày Jane Fonda sang ngày 8 tháng 4, vẫn rơi vào Tháng Trái Đất. Jane Fonda được Ban Giám sát Quận L.A. vinh danh vì hoạt động về biến đổi khí hậu và công bằng xã hội.Hoạt động thân cộng của Jane Fonda trong chiến tranh, bao gồm cả chuyến thăm Hà Nội và những bức ảnh chụp cùng lính Bắc Việt, vẫn là một vấn đề nhạy cảm đối với nhiều người. Tuy Fonda chưa trực tiếp bình luận về tranh cãi gần đây nhưng trước đó cô đã xin lỗi về hành động của mình. Hội đồng Giám sát sẽ bỏ phiếu về việc chuyển "Ngày Jane Fonda" sang ngày 8 tháng 4 tại cuộc họp ngày mai 21/5.⚪ ---- Bản tin sau dịch theo WUSF: Kể từ khi đồng sáng lập "Trường Y dành cho Trẻ em" (Medical School for Kids),đã là tác giả của 25 cuốn sách dành cho trẻ em về các chuyên khoa y tế với hy vọng truyền cảm hứng cho thế hệ bác sĩ tiếp theo. Sau 12 tiếng làm việc tại bệnh viện, một ngày vẫn chưa kết thúc với Betty Nguyễn và Brandon Pham. Trong hai năm rưỡi qua, họ đã dành cả buổi tối và cuối tuần để viết, biên tập và xuất bản 25 cuốn sách dành cho trẻ em về tim mạch, da liễu và nhiều hơn thế nữa.Hai nbác sĩ 28 tuổi này đã đính hôn cách đây hai năm, nhưng Nguyễn và Phạm gặp nhau lần đầu khi học cùng một trường trung học ở California. Sau đó, cả hai cùng theo học tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), nhưng mãi đến sau này họ mới bắt đầu hẹn hò, khi họ đi theo hai con đường riêng để theo học trường y. Đó là lúc họ nảy ra ý tưởng cho bộ sách Medical School for Kids (Trường Y dành cho Trẻ em).“Chúng tôi chỉ nói đùa về việc chúng tôi ước mình có được thông tin này ở độ tuổi sớm hơn,” Nguyễn nói. “Rất nhiều thứ chúng tôi học ở trường y không quá khó nắm bắt nhưng lại có rất nhiều nội dung. Và rồi một ngày nọ, chúng tôi nghĩ, 'Nếu chúng ta dạy điều này cho trẻ em thì sao?'”Hiện nay, cả hai đều là bác sĩ nội trú tại Đại học Miami. Chuyên ngành của Nguyễn là da liễu và Phạm là nhãn khoa. Cha mẹ của Nguyễn và Phạm đều là người tị nạn từ chiến tranh Việt Nam, có trình độ học vấn và trình độ tiếng Anh hạn chế nên mỗi người lớn lên đã học được rất nhiều điều từ sách thiếu nhi.⚪ ---- TIN VN. S. Theo Báo Tiền Phong. Cơn mưa diện rộng vào chiều 20/5 đã làm nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Trong đó, "rốn ngập" chợ Thủ Đức (TP. Thủ Đức) chìm trong biển nước. Theo ghi nhận của PV chiều 20/5, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực ở TPHCM. Trong cơn mưa, các tuyến đường quanh khu vực chợ Thủ Đức (TP. Thủ Đức) như Hồ Văn Tư, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam,... bị ngập rất sâu. Nước từ hệ thống cống trên đường Võ Văn Ngân đổ dồn về phía chợ khiến một số nắp cống bị bung bật, nước từ cống phun xối xả và tràn lên mặt đường. Ngoài TP. Thủ Đức, theo ghi nhận của PV, trong chiều 20/5, mưa lớn còn gây ngập cho nhiều khu vực tại huyện Bình Chánh, quận 8, quận Bình Tân.

⚪ ---- TIN VN. Xuất khẩu gạo càng tăng, lãi DN càng mỏng, có khi lỗ. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 8,29 triệu tấn gạo, đem về 4,78 tỷ USD, tăng 16,7% về khối lượng và tăng 38,4% về giá trị so với năm 2022. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn 30 năm tham gia xuất khẩu gạo. 2023 cũng là năm nhiều nước gia tăng nhập gạo Việt. Nhu cầu lớn từ thị trường quốc tế khiến giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam liên tục lập đỉnh và cao nhất là 663 USD/tấn vào đầu tháng 12/2023, vượt qua các đối thủ để vươn lên dẫn đầu thế giới. Thực tế, doanh thu càng tăng thì lợi nhuận thu về càng mỏng, nguyên nhân chính yếu vẫn đến từ chi phí lãi vay cao, áp lực thu mua từ nông dân… Trong đó, Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC ) biên lợi nhuận gộp dù ở mức cao với 31% song cũng đã giảm gần 4%. Thậm chí, nhiều “ông lớn” báo lỗ. Đơn cử, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR) dù doanh thu đạt 4.484 tỷ - tăng 18%, nhưng Công ty lại lỗ sau thuế hơn 19 tỷ - năm 2022 lãi đến 75 tỷ đồng. Biên lãi gộp TAR năm qua cũng thu hẹp từ 4,2% xuống 2,9%....

⚪ ---- HỎI 1: Khi phát hiện ung thư trễ, gần như là hết cứu nổi?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến về cơ bản là vô dụng đối với những bệnh nhân hầu như không còn hy vọng sống sót. Theo kết quả được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí JAMA Oncology, các liệu pháp hóa trị, liệu pháp miễn dịch, liệu pháp nhắm mục tiêu và liệu pháp hormone không cải thiện tỷ lệ sống sót ở những bệnh nhân có khối u rất nặng ở giai đoạn cuối đời.

Maureen Canavan, nhà nghiên cứu chính của Trung tâm Ung thư Yale (Yale Cancer Center), cho biết: “Vì chúng tôi không thấy lợi ích sống sót được cải thiện nên các bác sĩ ung thư nên xem lại mục tiêu của họ khi trò chuyện về chăm sóc với bệnh nhân và thông tin này trong nghiên cứu nên được giải thích cho bệnh nhân”.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ của hơn 78.000 bệnh nhân ung thư trưởng thành được điều trị tại 280 phòng khám ung thư ở Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2019.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/05/17/cancer-treatments-useless/7421715951465/

⚪ ---- HỎI 2: Nếu thế giới phong tòa toàn diện, Đức, Hàn, Mexico, Pháp sẽ thê thảm nhất, trong khi Mỹ, TQ, Nga vẫn chịu được?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu do Phòng thí nghiệm Trung-Nga (Sino-Russian Laboratory for Assessing the Consequences of Intercountry Trade Wars) thực hiện để đánh giá hậu quả của các cuộc chiến tranh thương mại liên quốc cho thấy Đức, Hàn, Mexico, Pháp sẽ thê thảm nhất, trong khi Mỹ, TQ, Nga vẫn chịu được.

Phân tích được thực hiện vào đầu năm 2024 tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc, sử dụng mô hình toán học để đánh giá khả năng phục hồi của 19 nền kinh tế thế giới trước các lệnh trừng phạt kinh tế quy mô lớn. Các nhà phân tích đã tính toán tổn thất trực tiếp về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mà mỗi quốc gia sẽ gặp phải nếu phải đối mặt với lệnh phong tỏa thương mại toàn diện mà không có lựa chọn nhập khẩu song song.

Phân tích cho thấy rằng trong khi nền kinh tế của tất cả các quốc gia sẽ sụp đổ theo kịch bản đề xuất, một số quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn những quốc gia khác. Nga sẽ là một trong ba quốc gia kiên cường nhất, với GDP giảm không quá 3,5%. GDP của Trung Quốc sẽ giảm 3,1%, trong khi Mỹ sẽ giảm 2,3%.

Nếu các liên kết thương mại bị cắt đứt, nền kinh tế Đức sẽ chịu thiệt hại lớn nhất, suy giảm 8,1%. Nam Hàn (giảm 7,9%), Mexico (7,2%), Pháp (7%), Thổ Nhĩ Kỳ (6,6%), Ý (6,0%) và Vương quốc Anh (5,7%) đều sẽ chịu thiệt hại đáng kể.

Chi tiết:

https://english.almayadeen.net/news/Economy/study-finds-uk--germany--france-most-reliant-on-global-trade

.