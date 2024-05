Giới thiệu "xe hơi bay" trong hội nghị kỹ thuật quốc tế SusHi Tech Tokyo 2024.

- Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm Chủ Tịch Nước và Bộ Trưởng Công An nhiều tuần lễ và có thể là nhiều tháng.

- Trump gợi ý sẽ bám ghế Tổng Thống 3 nhiệm kỳ, vì TT Roosevelt đã giữ ghế Tổng Thống 16 năm (4 nhiệm kỳ)

- Phiên tòa xử Trump vài ngày nữa là xong, bổi thẩm sẽ bàn từ Thứ Năm.

- Hỏi các bồi thẩm đều là trí tuệ nhân tạo AI, phán lệnh 3 chatbot đưa ra là: Trump có tội.

- Trao tận tay Cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani lệnh truy tố lập đại cử tri giải 2020 tại Arizona

- Trump kêu gọi những người có súng hãy bầu phiếu tháng 11/2024 để giữ quyền súng

- TT Biden: Trump chỉ ra tranh cử tổng thống lần nữa để "trả thù".

- Trump lại vu khống: Dân chủ muốn đưa Trump vào tù

- Ngoại trưởng Jordan: xin quốc tế điều tra Israel vì "nhiều tội ác chiến tranh"

- Gaza: Quân đội Israel chỉ trong 3 tuần lễ đã phá hủy 300 ngôi nhà ở Jabalia, một thành phố phía bắc Gaza

- Hamas: Israel tấn công dã man vào trại tị nạn Jabalia, giết ít nhất 15 mạng sống

- Israel: Benny Gantz dọa từ chức Bộ trưởng hạn chót là ngày 8 tháng 6 để Thủ tướng Netanyahu trình bày một chiến lược toàn diện về Gaza.

- Các bác sĩ Mỹ mắc kẹt ở Gaza yêu cầu Mỹ cắt đứt các chuyến hàng vũ khí tới Israel vì Israel đang diệt chủng Palestine.

- Xe điện TQ rẻ bằng 1/3 xe điện Mỹ sẽ thàn sát các hãng xe Mỹ nếu không ghìm lại

- New York: xe lửa Amtrak đụng xe bán tải, 3 người chết

- Không khí hại nhất Hoa Kỳ là Inland Empire (khu vực thành thị của 2 quận San Bernardino và Riverside, giáp biên Quận L.A.): chỉ có 54 ngày không khí tốt lành trong năm 2023.

- Năm 2022-2023 tăng dân số nhiều nhất Mỹ là: San Antonio (TX), Fort Worth (TX), Charlotte (N.C.). Trong California, tăng dân số nhiều nhất là Lathrop (CA) tăng 13,6% dân số.

- Quận Los Angeles: 1 nghệ sĩ đi dây nối 2 tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố L.A.

- Quận Cam: Cảnh sát bắt Rhean Fontanoza vì bắn chết 1 tài xế cùng làm trong UPS

- HỎI 1: Không khí trong xe có thể độc hại, gây ung thư? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Vào năm 2050, tuổi thọ của nam sẽ thêm 5 năm, của nữ sẽ thêm 4 năm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/5/2024) ⚪ ---- Xe điện Trung Quốc rẻ bằng 1/3 xe Mỹ sẽ gây kinh hoàng cho các hãng xe Mỹ, theo tin AP. Một chiếc xe điện nhỏ xíu, giá rẻ mang tên Seagull đã khiến các nhà sản xuất xe và chính trị gia Mỹ phải run sợ. Chiếc xe được hãng xe Trung Quốc BYD ra mắt vào năm ngoái, được bán với giá khoảng 12.000 USD ở Trung Quốc, nhưng nó lái tốt và được lắp ráp khéo léo, sánh ngang với những chiếc xe điện của Mỹ có giá cao gấp ba lần.

Phiên bản tầm ngắn hơn của xe điện này có giá dưới 10.000 USD. Theo AP, thuế quan đối với xe nhập cảng của Trung Quốc sẽ khiến Seagull không thể vào Mỹ, nhưng sự xuất hiện nhanh chóng của xe điện giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm rung chuyển ngành công nghiệp xe toàn cầu theo những cách chưa từng thấy kể từ khi các nhà sản xuất Nhật Bản xuất hiện trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970s.

BYD, viết tắt của "Build Your Dreams", có thể là cơn ác mộng đối với ngành xe hơi Mỹ. Sam Fiorani, Phó chủ tịch của AutoForecast Solutions, cho biết: “Bất kỳ công ty xe nào không chú ý đến họ như một đối thủ cạnh tranh sẽ bị thua cuộc khi họ tấn công thị trường. Việc BYD gia nhập thị trường Mỹ không phải là chuyện nếu có vào hay không. Mà là khi nào vào."

⚪ ---- Một đoàn tàu xe lửa Amtrak đã đâm vào một xe bán tải hôm thứ Sáu ở ngoại ô New York, khiến 3 người thiệt mạng. Sở Cảnh sát Bắc Tonawanda trong một bài đăng trên Facebook cho biết đoàn tàu đã đâm vào một chiếc xe bán tải Dodge lúc 7:56 giờ tối giờ miền Đông. Cuộc điều tra đang diễn ra và cảnh sát không cho biết vụ tai nạn xảy ra như thế nào.

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng người tiền nhiệm Donald Trump chỉ ra tranh cử tổng thống một lần nữa để "trả thù". “Mọi người, Trump không tranh cử để lãnh đạo nước Mỹ. Ông ấy tranh cử để trả thù,” Biden tuyên bố trong một sự kiện ở Atlanta. “Và hãy nhìn xem, trả thù không phải là cách để lãnh đạo một đất nước,” ông nói thêm và khẳng định người Mỹ “không thể để người đàn ông này trở thành tổng thống”.

Tổng thống đương nhiệm nhấn mạnh rằng ông cảm thấy "tốt về tình hình cuộc đua" mặc dù đang theo sau Trump trong các cuộc thăm dò ở một số tiểu bang xung đột, bao gồm cả Georgia. Trước đó, Trump khẳng định ông có thể thắng cử bằng một trận " lở đất" vì Biden đang "hủy hoại" đất nước và người dân "không muốn gã này nữa".

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa chỉ trích lệnh bịt miệng ông trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng đang diễn ra và tuyên bố Đảng Dân chủ muốn "đưa ông vào tù" nếu ông "nói sự thật". Trump khẳng định lệnh bịt miệng do một "thẩm phán địa phương" do đảng Dân chủ bổ nhiệm ban hành "phải vi hiến".

Trump lưu ý rằng, vì điều đó, Trump không thể trả lời các câu hỏi mà cử tri hỏi Trump với tư cách là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và khẳng định lệnh bịt miệng ngăn Trump nói về những điều Trump muốn nói, khẳng định đó là "những điều tốt nhất".

Thẩm phán Juan Merchan nhận thấy Trump khinh thường tòa án sau khi Trump vi phạm lệnh bịt miệng nhiều lần và đe dọa sẽ bỏ tù Trump nếu Trump tái phạm. Trong khi đó, Trump yêu cầu tòa án cao nhất của New York, Tòa kháng án, dỡ bỏ lệnh bịt miệng.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy đã đưa ra ý tưởng về nhiệm kỳ thứ ba nếu ông giành chiến thắng vào tháng 11: “Bạn biết đấy, FDR (Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt) đã giữ ghế Tổng Thống 16 năm - gần 16 năm - ông ấy đã có 4 nhiệm kỳ. Tôi không biết, liệu chúng ta có được coi là 3 nhiệm kỳ không? Hay 2 nhiệm kỳ?” Trump nói như thế tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA, phát biểu trước đám đông những người ủng hộ quyền sử dụng súng. Một số người trong đám đông hét lên đáp lại: “Ba.”

Đây không phải là lần đầu tiên Trump đề cập đến việc kéo dài thời gian ở Bạch Ốc, một ý tưởng mà ông đã đề xuất khi đang trong quá trình vận động tranh cử vào năm 2020. Nhận xét mới nhất của Trump đã cung cấp thêm động lực cho chiến dịch Biden, vốn đã thu hút các bình luận khi cố gắng vẽ tranh về Trump như một mối đe dọa đối với nền dân chủ và các chuẩn mực thể chế.

⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp Arizona Kris Mayes (D) xác nhận qua mạng xã hội rằng cựu Thị trưởng Thành phố New York Rudy Giuliani đã bị tống đạt lệnh truy tố trong vụ kiện bầu cử năm 2020 của bang chống lại ông. “Bị cáo cuối cùng đã được tống đạt cách đây không lâu. @RudyGiuliani không ai đứng trên pháp luật,” Mayes viết trên nền tảng truyền thông xã hội X.

Guiliani, cùng với các đồng minh khác của Trump và đảng viên Cộng hòa Arizona, bị cáo buộc tội vì cáo buộc cố gắng ngăn cản việc chuyển giao quyền lực hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các công tố viên cho biết họ đã nghĩ ra một kế hoạch để các đại cử tri giả sẽ khai man về gian lận bầu cử để các quan chức bầu cử ở Arizona cảm thấy bị áp lực phải lật ngược kết quả.

⚪ ---- Phiên tòa xử Trump vài ngày nữa là xong phần các nhân chứng, bổi thẩm sẽ mật nghị từ Thứ Năm. Trừ khi Trump quyết định ra làm chứng, phiên tòa gần như kết thúc. Michael Cohen, nhân chứng quan trọng của phiên tòa, dự kiến ​​kết thúc lời khai vào ngày mai, thứ Hai, và thẩm phán yêu cầu các luật sư chuẩn bị kết thúc phần tranh luận vào thứ Ba. Các cuộc thảo luận có thể bắt đầu ngay sau thứ Năm.

⚪ ---- Giả sử Thẩm phán và bồi thẩm đều là trí tuệ nhân tạo AI, phán lệnh sẽ có là: Trump có tội. Báo Business Insider đưa ra một góc nhìn khác: đó là các chatbot AI. Business Insider đã biên soạn một bản ghi phiên tòa dài 4.179 trang, kết hợp các bản PDF của bản ghi chính thức hàng ngày được mua từ văn phòng tốc ký của Tòa án Hình sự Bang New York. Biên bản bao gồm tất cả các thủ tục tố tụng kéo dài đến thứ Năm, bao gồm tất cả cuộc thẩm vấn trực tiếp của Cohen và phần lớn cuộc thẩm vấn chéo của anh ta.

Bằng cách sử dụng tài liệu đó, Business Insider đã hỏi nhiều chatbot AI khác nhau xem họ có thấy Trump có tội hay không. Có 3 mô hình AI được hỏi: Gemini, ChatGPT và Perplexity được gợi ý tưởng tượng họ là một cư dân Manhattan bình thường trong bồi thẩm đoàn, chịu trách nhiệm đánh giá các bằng chứng trong phiên tòa. Mỗi người được yêu cầu xem lại bản ghi và đưa ra câu trả lời dựa trên các bằng chứng và lập luận được đưa ra. Họ được yêu cầu "chọn ngay bây giờ xem bạn sẽ thấy anh ta có tội hay không có tội."

Gemini, chatbot AI của Google, cho biết họ "vẫn đang học" cách trả lời câu hỏi. Nhưng ChatGPT và Perplexity của OpenAI đã có ảnh hưởng - và cả hai đều nói rằng họ sẽ thấy Trump có tội. “Tôi sẽ bỏ phiếu có tội về tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh,” Perplexity trả lời dứt khoát. "Cơ quan công tố đã cung cấp bằng chứng đáng tin cậy và quan trọng chứng minh rõ ràng rằng Trump đã tham gia vào hành vi bị cáo buộc."

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy kêu gọi những người sở hữu súng hãy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đồng thời tuyên bố rằng, nếu họ bỏ phiếu, Trump chắc chắn sẽ thắng. Phát biểu tại Hội nghị NRA thường niên ở Dallas, Texas, Trump khẳng định "những người sở hữu súng không bỏ phiếu" vì họ "nổi loạn" mà kêu gọi những người tham dự bỏ phiếu và khuyên bạn bè của họ là những người sở hữu súng hãy tham gia bầu cử. vào tháng 11 để đảm bảo Trump có thể đánh bại Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

⚪ ---- Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về điều mà ông gọi là "nhiều tội ác chiến tranh đã xảy ra" trong hoạt động quân sự gần đây của Israel ở Gaza. Khi họp báo cùng với người đứng đầu Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (UNRWA) Philippe Lazzarini, Safadi nhấn mạnh sự cần thiết phải có trách nhiệm giải trình đối với những người chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo được ghi nhận. Yêu cầu của Safadi về một cuộc điều tra kỹ lưỡng nhấn mạnh lập trường của Jordan về cuộc xung đột và cam kết mang lại công lý cho các nạn nhân.

⚪ ---- Quân đội Israel đã phá hủy 300 ngôi nhà ở Jabalia, một thành phố phía bắc Gaza, kể từ khi bắt đầu hoạt động ở đó vào đầu tháng này, theo cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza. Trong một tuyên bố trên Telegram, các quan chức báo cáo rằng các cuộc tấn công của Israel đã giết chết hàng chục người. Tuyên bố cũng lưu ý rằng cuộc pháo kích của Israel nhắm vào Bệnh viện al-Awda ở khu vực Tel al-Zaatar của Jabalia. Cơ quan phòng vệ dân sự của Gaza cũng cảnh báo rằng Bệnh viện Kamal Adwan có thể sớm ngừng hoạt động do các mối đe dọa và tấn công đang diễn ra từ lực lượng Israel.

⚪ ---- Hamas hôm thứ Bảy đã lên án mạnh mẽ cái mà họ gọi là "các cuộc tấn công dã man của Israel" vào trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Dải Gaza. Hamas tiếp tục nhắc lại cam kết phản kháng và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp và chấm dứt các cuộc tấn công của Israel. Tin tức này được đưa ra sau khi các cuộc tấn công vào trang web được cho là đã cướp đi ít nhất 15 mạng sống chỉ riêng vào ngày thứ Bảy.

⚪ ---- Benny Gantz, Bộ trưởng không bộ của Israel, đặt ra thời hạn ngày 8 tháng 6 để Thủ tướng Benjamin Netanyahu trình bày một chiến lược toàn diện về Gaza. Họp báo, Gantz kêu gọi một kế hoạch rõ ràng để giải quyết xung đột với Hamas, bao gồm cả việc quản trị Gaza trong tương lai. Gantz đề xuất chiến lược 6 điểm và cảnh báo rằng nếu nó không được thông qua, ông sẽ rút đảng của mình khỏi chính phủ Netanyahu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có một "la bàn chiến lược rõ ràng và thực tế". Chuyện này xảy ra sau khi lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid kêu gọi Gantz từ chức.

Chiếc xe bay thử nghiệm, một chỗ ngồi.

⚪ ---- Các bác sĩ Mỹ mắc kẹt ở Gaza đang yêu cầu Mỹ cắt đứt các chuyến hàng vũ khí tới Israel. Các bác sĩ đã mô tả một cảnh tượng kinh hoàng về sự đau khổ hàng loạt ở Rafah do cuộc tấn công của Israel vào thành phố gây ra. Phát biểu với tờ Washington Post, Bác sĩ Adam Hamawy so sánh sự đau khổ ở Gaza với các vùng chiến sự khác nhưng cho biết nạn nhân hiện là trẻ em. Cựu sĩ quan quân y giải thích: “Hãy nghĩ đến những vết thương mà bạn thấy trong chiến tranh, với máu khắp nơi, với những mảnh đạn được cho là có thể giết chết binh lính và quân nhân cũng như phá hủy xe tăng và hầm trú ẩn. Bây giờ hãy nghĩ về điều đó đang diễn ra trong cơ thể một đứa trẻ.”Dân biểu tiểu bang Illinois Abdelnasser Rashid, người đang giữ chức vụ đại diện cho các bác sĩ trong chính phủ liên bang, cho biết các bác sĩ muốn chứng kiến sự chấm dứt hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với nạn diệt chủng. Rashid nói: “Chúng tôi đang làm cả hai việc: cố gắng đảm bảo rằng chính phủ của chúng tôi đang thúc đẩy các biện pháp bảo vệ cơ bản cho nhân viên cứu trợ và trên toàn cầu hơn là cố gắng ngăn chặn chính phủ của chúng tôi tài trợ cho nạn diệt chủng đang diễn ra ở Gaza”.Mahmoud Sabha, bác sĩ người Mỹ thứ hai mắc kẹt ở Gaza, viết trên tờ LA Times rằng các bác sĩ “bị sốc trước sự tàn ác” trong hành động của Israel. Ông cảnh báo rằng việc cắt đứt lối đi qua Rafah không chỉ chặn dòng viện trợ mà còn cản trở các nhân viên cứu trợ mới thay thế những người luân chuyển. Sabha báo cáo sức khỏe của các bác sĩ Mỹ ở Gaza đang giảm sút.Ông cũng giải thích rằng nếu Israel buộc các bệnh viện ở Rafah phải sơ tán, giống như IDF đã làm ở các khu vực khác của Gaza, thì đó sẽ là bản án tử hình đối với những người bị cụt chân và bỏng nặng. “Nếu bệnh viện bị bỏ hoang hoặc gia đình họ buộc phải sơ tán, tôi không biết những bệnh nhân này sẽ sống sót như thế nào, đặc biệt là những người bị cắt cụt chân, hạn chế khả năng di chuyển của họ.” Sabha nói thêm, “Tôi hình dung các bệnh nhân đang nói lời tạm biệt cuối cùng với những người thân yêu của họ.”⚪ ---- Nhật Bản: Một chiếc "xe hơi bay" đã cất cánh lần đầu tiên ở Tokyo hôm thứ Sáu 17/5/2024 trong một sự kiện quốc tế giới thiệu công nghệ tiên tiến. Khoảng 500 khán giả đã vỗ tay khi chiếc xe lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 mét trong bãi đậu xe bên ngoài trung tâm hội nghị Tokyo Big Sight ở quận Koto của thủ đô cho SusHi Tech Tokyo 2024.Chính quyền thủ đô Tokyo và các nhà tổ chức khác cho biết chiếc xe bay dự kiến sẽ trở thành một phần của thế hệ phương tiện giao thông tiếp theo của nhân loại và sẽ có hiệu quả trong việc giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông cũng như cung cấp nhu yếu phẩm cho các khu vực thiên tai.Chiếc Hexa do hãng Lift Aircraft Inc của Mỹ sản xuất, có 18 cánh quạt gắn trên nóc cabin hành khách một chỗ ngồi. Nó rộng 4,5 mét, cao 2,6 mét và nặng khoảng 196 kg. Các nhà tổ chức cho biết Hexa sẽ tiến hành các cuộc biểu tình một lần nữa, hai lần mỗi ngày, kéo dài khoảng 15 phút mỗi phiên vào thứ Bảy, thứ Tư và thứ Năm. Vào cửa để xem các cuộc bay trình diễn là miễn phí."Tôi muốn nhiều người hơn nữa được trải nghiệm công nghệ tiên tiến này", Thống đốc Tokyo Yuko Koike nói tại buổi lễ cho chuyến bay đầu tiên. “Tôi mong muốn xe hơi bay trở thành phương tiện di chuyển bình thường.”⚪ ---- California: Trong một nghiên cứu do SmartSurvey thực hiện sử dụng 12 số liệu để đo chất lượng không khí, Inland Empire (khu vực thành thị của 2 quận San Bernardino và Riverside, giáp biên Quận Los Angeles và Quận Cam) đứng đầu danh sách có chất lượng không khí tổng thể tồi tệ nhất ở Hoa Kỳ. Khu vực xung quanh Riverside, San Bernardino và Ontario, chỉ có 54 ngày không khí tốt lành trong năm 2023.Trong cùng năm đó, Inland Empire đã trải qua 59 ngày “đáng kinh ngạc” với chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe của các nhóm nhạy cảm. Giám đốc điều hành SmartSurvey Mo Naser cho biết: “Thật ngạc nhiên khi thấy Inland Empire có chất lượng không khí kém hơn so với khu vực hàng xóm đông dân của nó, Greater Los Angeles. Người ta suy đoán rằng các kiểu gió tự nhiên trên bờ biển sẽ vận chuyển các hạt khí có hại từ LA tới Inland Empire, nơi các chất ô nhiễm sau đó bị giữ lại bởi địa hình đồi núi.”Xếp sau Inland Empire về không khí tệ hại lần lượt là Houston (Texas) và Albuquerque (New Mexico) ở vị trí thứ hai và thứ ba. Một khu vực khác ở California, El Centro, được xếp hạng là có chất lượng không khí kém lành mạnh thứ sáu ở Hoa Kỳ. Khu vực đại diện cho L.A., Long Beach và Anaheim được xếp hạng thứ 28 về không khí có hại (trong đó, Anaheim là Quận Cam).⚪ ---- Theo dữ liệu mới từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ, các thành phố phát triển nhanh nhất ở Mỹ đều nằm ở miền Nam. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7/2022 đến ngày 1 tháng 7/2023, theo dữ liệu gần đây nhất hiện có, các thành phố của Texas thống trị danh sách 15 thành phố phát triển nhanh nhất.Crystal Delbé, một nhà thống kê thuộc Cục Điều tra Dân số, cho biết: “Sự gia tăng dân số trên toàn miền Nam vào năm 2023 được thúc đẩy bởi mức tăng đáng kể về số lượng và tỷ lệ phần trăm. Mười ba trong số 15 thành phố phát triển nhanh nhất là ở miền Nam, riêng Texas có tám thành phố.”Theo Cục Điều tra Dân số, Celina, nằm gần Dallas, đã tăng hơn một phần tư - gấp 53 lần tốc độ tăng trưởng toàn quốc là 0,5%. Ngoài các cộng đồng phía nam, hai thành phố duy nhất lọt vào danh sách các thành phố phát triển nhanh nhất là Lathrop, California (13,6%) và Athens, Ohio (8,6%). Khi nói đến tổng mức tăng lớn nhất, San Antonio, Texas đứng đầu (21.970), tiếp theo là Fort Worth, Texas (21.365) và Charlotte, N.C. (15.607).⚪ ---- Quận Los Angeles: Đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một nghệ sĩ liều mạng đi trên dây giữa hai tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố Los Angeles. Oceanwide Plaza, một tòa nhà chung cư cao cấp và bán lẻ trị giá 1 tỷ USD, đã bị bỏ trống trong nhiều năm và nổi tiếng là những tòa tháp graffiti, thu hút các nghệ sĩ và những người muốn thực hiện các pha nguy hiểm chết người.Người sáng tạo nội dung YouTuber Ben Schneider là người mới nhất đi trên dây giăng ngang qua một đường nối 2 tòa nhà chọc trời Los Angeles. Schneider, một nghệ sĩ biểu diễn những trò liều lĩnh, đăng video dưới tên YouTube "Reckless Ben" và đã thu hút được hơn 350.000 người theo dõi. Bất chấp cảnh sát bao quanh các tòa nhà, Schenider cho biết anh đã lọt qua mọi con mắt cảnh giác vào ngày 12 tháng 5/2024.“Chúng tôi giả vờ rằng chúng tôi là một giáo phái tôn giáo và chúng tôi có 20 người giơ biển ghi ‘Chúa Giêsu cứu rỗi’ và các biển báo này đang chặn tầm nhìn của cảnh sát nên chúng tôi chỉ nhảy qua hàng rào là vào,” anh nói. Bên trong tòa nhà, anh và các thành viên trong nhóm đã leo lên tháp nhiều lần ở độ cao 500 feet để xâu chuỗi và thắt chặt hai dây nylon dài 1 inch giữa các tòa tháp.Trong khi cầm máy ảnh gắn vào gậy selfie, Schneider cẩn thận gắn dây và bắt đầu đi ngang qua sợi dây, máy ảnh của anh ghi lại góc nhìn cao vút và di chuyển giao thông xuống bên dưới.

“Tôi gọi đó là vẽ bậy đạo đức,” Schneider nói về diễn viên đóng thế của mình. “Tôi là một nghệ sĩ graffiti có đạo đức. Tôi phá hoại các tòa nhà mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho tòa nhà.”



Schneider, một người lười biếng có kinh nghiệm, đã dành hơn hai phút đi bộ trên dây trong khi thắt dây an toàn. Khi cảnh sát nhận ra có kẻ xâm nhập bên trong tòa tháp, chính quyền bắt đầu khám xét cơ sở. Schneider trốn trong bồn tắm và che mình bằng ván ép. Anh ta ở đó vài giờ trước khi rời khỏi tòa nhà và trốn tránh bị bắt.

Bất chấp tên tài khoản YouTube của mình, Schneider cho biết anh nhận thức rõ về sự nguy hiểm của những pha nguy hiểm như vậy. “Mọi thứ đều nguy hiểm,” anh nói. “Lái xe rất nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn lái xe. Màn đi dây mà tôi thực hiện rất nguy hiểm nhưng tôi nghĩ phần thưởng lớn hơn rủi ro vì tôi nghĩ chúng tôi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Tôi phải đẩy mình ra khỏi vùng an toàn của mình. Chúng ta phải làm điều gì đó đáng sợ và truyền cảm hứng cho thế giới để họ sống cuộc sống tốt nhất của họ.”

⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát Irvine đã công bố danh tính của người đàn ông bị cáo buộc tội bắn chết 1 tài xế UPS trong xe tải của anh hôm thứ Năm, và có vẻ như hai người này đã làm việc cùng nhau. Rhean Fontanoza, 46 tuổi, là kẻ bắn Expedito Cuesta De Leon, 50 tuổi, tại góc đường Chrysler và Bendix ở Irvine vào khoảng 3 giờ chiều. De Leon được tuyên bố đã chết tại hiện trường.

Trong khi đó, Fontanoza bị phát hiện khoảng một giờ sau đó và cuối cùng bị bắt sau cuộc đối đầu với đội SWAT. Tài xế UPS thiệt mạng trong xe tải được xác định là người đàn ông cư ngụ ở Aliso Viejo. Cảnh sát cho biết cả hai người đàn ông đều đến từ Aliso Viejo, và “có vẻ như Fontanoza và De Leon là người quen”. Sau đó có tin Fontanoza cũng là nhân viên của UPS.

⚪ ---- TIN VN. Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm Chủ Tịch Nước và Bộ Trưởng Công An nhiều tuần lễ và có thể là nhiều tháng. Theo báo Người Lao Động. Chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an tại kỳ họp thứ 7. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, bầu Chủ tịch nước, nhưng chưa có nội dung phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an. Sáng 19-5, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tại cuộc họp báo, phóng viên nêu câu hỏi về việc Văn phòng Trung ương Đảng đã có thông cáo, trong đó nêu rõ việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày mai 20-5, dự kiến bế mạc vào ngày 28-6. (Có nghĩa là, Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm chức Chủ Tịch Nước và Bộ Trưởng Công An trong nhiều tuần lễ hay nhiều tháng, cho tới khi Kỳ họp thứ 8 đưa lên Bộ Trưởng Công An mới.)

⚪ ---- HỎI 1: Không khí trong xe có thể độc hại, gây ung thư?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu gần đây cho thấy người Mỹ có thể hít phải hóa chất gây ung thư khi lái xe. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học & Công nghệ Môi trường (Environmental Science & Technology) đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về các chất độc hại tiềm ẩn có thể ẩn nấp trong cabin xe cộ. Tiến sĩ Ken Speath, MD, trưởng bộ phận và giám đốc y tế về y học nghề nghiệp và môi trường tại Northwell Health ở Long Island, New York, nói với Fox News Digital: “Chắc chắn chất lượng không khí trong nhà có thể gây ra các triệu chứng về sức khỏe”.

Nghiên cứu được bình duyệt đã xem xét 101 xe thuộc sở hữu ở Mỹ, đời 2015 hoặc mới hơn. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng các hóa chất chống cháy có hại – bao gồm cả những hóa chất bị nghi ngờ có khả năng gây ung thư và một số vấn đề về thần kinh – có thể gây ô nhiễm không khí bên trong xe.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/health/could-car-make-you-sick-study-highlights-potentially-cancerous-toxins-vehicles

⚪ ---- HỎI 2: Vào năm 2050, tuổi thọ của nam sẽ thêm 5 năm, của nữ sẽ thêm 4 năm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu dự đoán tuổi thọ trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng gần 5 năm ở nam và hơn 4 năm ở nữ trong ba thập niên tới. Theo báo cáo được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí The Lancet, những mức tăng này dự kiến sẽ xảy ra ở những quốc gia có tuổi thọ thường ngắn hơn.

Các nhà nghiên cứu cho biết tuổi thọ chung được dự đoán sẽ tăng từ 73,6 tuổi lên 78,1 tuổi trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2050. Số năm trung bình mà một người có thể mong đợi để sống với sức khỏe tốt sẽ tăng từ 64,8 năm vào năm 2022 lên 67,4 năm vào năm 2050.

Theo một báo cáo gần đây của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia, tuổi thọ của người Mỹ đã tăng vào năm 2022 lên 77,5 tuổi, tăng từ 76,4 vào năm 2021. NCHS lưu ý rằng đây là năm đầu tiên tuổi thọ tăng ở Hoa Kỳ kể từ đại dịch, nhưng nó vẫn thấp hơn so với tuổi thọ trước đại dịch là 78,8 tuổi.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/05/17/global-life-expectancy/4171715964739/

.