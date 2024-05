- Putin tới Bắc Kinh, gặp Tập Cận Bình, ký hợp tác, tăng quan hệ - Putin, Tập họp báo: Nga-TQ hợp tác không nhằm chống lại bất kỳ ai - 19 ngày trước khi Nga xâm lược Ukraine, Nga phóng 1 vệ tinh thử nghiệm vũ khí nguyên tử thiết kế để hủy diệt vệ tinh nước khác - Biden: ​sẽ ngừng nhập cảng thêm từ 26 công ty TQ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Năm lần lượt ký một tuyên bố chung về tăng cường hợp tác và quan hệ chiến lược giữa hai nước.

- HỎI 1: Tại các tiểu bang cấm phá thai, 8.000 phụ nữ mỗi tháng nhận qua bưu điện thuốc phá thai? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Pew: 63% dân Mỹ nói rằng phá thai nên là hợp pháp trong hầu hết trướng hợp? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/5/2024) ⚪ ---- Walmart Inc. đã công bố hôm thứ Năm rằng doanh thu trong quý 1 của năm tài chính 2025 đã tăng 6% lên 161,5 tỷ USD, vượt kỳ vọng của thị trường. Thu nhập hoạt động tăng 9,6%, vượt xa tốc độ tăng trưởng doanh thu. Ngoài ra, doanh số bán hàng Thương mại điện tử toàn cầu đã tăng 21% trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 4, nhờ vào doanh số bán hàng tại cửa hàng và giao hàng tại cửa hàng cũng như doanh số bán hàng trên thị trường. Thu nhập ròng cơ bản trên mỗi cổ phiếu phổ thông thuộc về Walmart là 0,63 USD, cải thiện so với mức 0,21 USD được báo cáo cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu công ty đã tăng 5% trước giờ mở cửa thị trường ở New York sau khi báo cáo được công bố.

⚪ ---- Tập đoàn Microsoft đã yêu cầu nhân viên làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây rời khỏi Trung Quốc, theo Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Theo các nguồn tin, ưu đãi này chủ yếu áp dụng cho công dân Trung Quốc và có thể bao gồm khoảng 700 đến 800 nhân viên.

Người phát ngôn của Microsoft nói với WSJ rằng "cung cấp các cơ hội nội bộ là một phần trong hoạt động kinh doanh toàn cầu của họ". Các nguồn tin giấu tên cũng cho biết thêm công ty sẵn sàng cho phép những người không rời khỏi Trung Quốc tiếp tục làm việc tại Hoa Lục. Đầu tuần này, chính quyền Biden đã công bố mức thuế mới đối với chất bán dẫn của Trung Quốc, cũng như một số khoáng sản, xe điện và pin, khi căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

⚪ ---- Chính quyền Biden dự kiến ​​sẽ ngừng nhập cảng thêm từ 26 công ty Trung Quốc do bị cáo buộc có liên hệ với lao động cưỡng bức từ khu vực Tân Cương, quê hương của người Duy Ngô Nhĩ, theo báo The Wall Street Journal cho biết hôm thứ Năm. “Chúng tôi sẽ không cho phép hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc một phần thông qua lao động cưỡng bức vào Hoa Kỳ”, báo này dẫn lời Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas.

Tuyên bố chính thức sẽ được đưa ra sau ngày hôm nay, tờ báo này cho biết. Cụ thể, các công ty bị trừng phạt bị cáo buộc đóng vai trò trung gian bằng cách tìm nguồn cung ứng bông từ Tân Cương và bán chủ yếu cho các công ty TQ sử dụng nó để kéo sợi hoặc sản xuất vải. Năm ngoái, Washington đã bổ sung hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc vào Danh sách thực thể của Đạo luật phòng chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA).

⚪ ---- Theo một báo cáo, 19 ngày trước khi Tổng Thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine hồi tháng 2/2022, một tên lửa của Nga đã phóng vào vũ trụ mang theo một vệ tinh được thiết kế để thử nghiệm các bộ phận của vũ khí có thể sử dụng vũ khí nguyên từ để bắn hủy các vệ tinh. Các quan chức Mỹ nói với tờ The Wall Street Journal rằng vệ tinh Cosmos-2553 không được trang bị vũ khí nguyên từ nhưng nó là một phần trong chương trình chống vệ tinh đang diễn ra của Nga.

Các quan chức Mỹ được cho là đã bác bỏ lời giải thích của Nga rằng tàu vũ trụ được thiết kế để thực hiện nghiên cứu khoa học, nói rằng mục đích thực sự của nó là thử nghiệm các thành phần phi nguyên từ của hệ thống vũ khí mới. Loại vũ khí mới thử nghiệm này, nếu thành hiện thực, sẽ mang lại cho Putin khả năng tiêu diệt hàng trăm vệ tinh bằng một vụ nổ nguyên từ. Theo các quan chức, điều đó bao gồm cả vệ tinh thương mại và chính phủ Hoa Kỳ, như các vệ tinh SpaceX Starlink đã đóng một vai trò quan trọng trong liên lạc chiến trường giúp quân đội Ukraine.

⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Năm lần lượt ký một tuyên bố chung về tăng cường hợp tác và quan hệ chiến lược giữa hai nước. Tại cuộc họp báo chung, ông Tập nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của Bắc Kinh trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Putin tiếp tục mô tả mối quan hệ giữa hai nước là một "hình mẫu" về cách các nước láng giềng nên cư xử và hợp tác cùng nhau. Ông cũng coi sự hợp tác của họ là "đôi bên cùng có lợi". Ông Putin nói thêm rằng Nga sẽ kiên quyết tăng cường các mối quan hệ đó hơn nữa trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên nước này do hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm thứ Năm rằng quan hệ giữa hai nước "không nhằm mục đích chống lại bất kỳ ai", theo RIA Novosti đưa tin. “Điều cực kỳ quan trọng là quan hệ Nga-Trung không phải là những liên lạc đặc biệt và không nhằm mục đích chống lại bất kỳ ai”, ông Putin nói và mô tả mối quan hệ song phương là “ổn định” cho thế giới.

Ông Tập bày tỏ rằng Trung Quốc đặt mục tiêu tiếp tục xu hướng trở thành "người bạn tốt và hàng xóm đáng tin cậy" của Nga, đồng thời lưu ý rằng mối quan hệ giữa hai nước "đã vượt qua thử thách của tình hình quốc tế đầy biến động".

⚪ ---- Một quan chức cấp cao người Mỹ gốc Do Thái của Bộ Nội vụ, đã trở thành quan chức chính trị gốc Do Thái đầu tiên được bổ nhiệm công khai từ chức để phản đối việc Tổng thống Biden ủng hộ việc Israel tàn sát người Palestine ở Gaza. Lily Greenberg Call, Phụ tá đặc biệt của chánh văn phòng Bộ Nội vụ, người từng làm việc cho chiến dịch tranh cử của Biden năm 2020, cho biết cô không thể tham gia chính quyền nữa do cuộc chiến diệt chủng.

“Tôi gia nhập Chính quyền Biden vì tôi tin vào việc đấu tranh vì một nước Mỹ tốt đẹp hơn, vì một tương lai nơi người Mỹ có thể phát triển: một tương lai có nền kinh tế thịnh vượng, một hành tinh lành mạnh và quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Tôi đã cống hiến sự nghiệp của mình cho những ứng viên mà tôi tin rằng sẽ nâng cao tầm nhìn này,” Call viết trong lá thư từ chức của mình. “Tuy nhiên, với lương tâm trong sáng, tôi không còn có thể tiếp tục đại diện cho chính quyền này trong bối cảnh Tổng thống Biden tiếp tục ủng hộ thảm họa cho nạn diệt chủng của Israel ở Gaza.”

Trong một cuộc phỏng vấn với AP, Call cho biết Biden đang lợi dụng người Do Thái để biện minh cho việc ủng hộ cuộc tàn sát. Cô chỉ vào những bình luận mà Biden đưa ra tại một sự kiện Hanukkah ở Bạch Ốc, nơi ông nói, “Nếu không có Israel, sẽ không có một người Do Thái nào trên thế giới được an toàn.”

Call cho biết Biden đang “biến người Do Thái trở thành bộ mặt của cỗ máy chiến tranh Mỹ. Và điều đó thật sai lầm.” Trong lá thư từ chức của mình, Call viết, “Sự an toàn của người Do Thái không thể - và sẽ không - đánh đổi bằng sự tự do của người Palestine. Biến người Do Thái thành bộ mặt của cỗ máy chiến tranh Mỹ khiến chúng ta kém an toàn hơn ”.

Theo AP, Call là nhà hoạt động và ủng hộ Israel lâu năm trước khi gia nhập chính phủ. Trong thư, Call nói rằng cô đã dành “cả cuộc đời” của mình cho các cộng đồng Do Thái ở Mỹ và Israel.

⚪ ---- Lần đầu tiên tại Mỹ, 1 Viện trưởng đại học công lập đồng ý với các sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine rằng ông ủng hộ tẩy chay liên kết học thuật với Israel để sinh viên gỡ bỏ lều trại. Viện trưởng một trường đại học công lập ở Bắc California hôm thứ Tư thông báo rằng ông sẽ nghỉ phép, chưa đầy một ngày sau khi tán thành việc tẩy chay học thuật đối với Israel như một phần của thỏa thuận với những người biểu tình ủng hộ Palestine nhằm gỡ bỏ khu lều trại của họ vốn bị các nhóm Do Thái lên án gay gắt và các nhà lập pháp.

Ngoài việc tẩy chay học thuật, Mike Lee của Đại học Sonoma State University (hệ thống CSU) hôm thứ Ba đã đồng ý thành lập một “hội đồng cố vấn” dành cho hội Students for Justice in Palestine để đảm bảo tuân thủ thỏa thuận, trong đó cũng bao gồm một phần về “tiết lộ và thoái vốn [tiền đại học này đầu tư ở Israel]”.

Thỏa thuận này khiến trường này trở thành trường đại học đầu tiên của Mỹ đồng ý tẩy chay học thuật đối với Israel. Lee viết trong một email toàn trường: “Trong nỗ lực tìm kiếm sự đồng tình với một nhóm sinh viên, tôi đã loại trừ các thành viên khác trong cộng đồng sinh viên và cộng đồng của chúng tôi. Tôi nhận ra tác hại mà điều này đã gây ra và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Tôi vô cùng hối hận về những hậu quả vô ý không lường trước được từ hành động của mình.” (Nghĩa là, trong thâm tâm, ông đồng ý với các sinh viên rằng cần phải cứu dân Palestine, nhưng ông ý thức rằng CSU có thể cắt ngân sách hay trừng phạt trường SSU, và cũng có thể bị các hội Do Thái kiện trường này.)

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chặn, không cho các ủy ban Hạ viện lấy bản ghi âm các cuộc phỏng vấn của ông với Công tố đặc biệt Robert Hur về việc tổng thống xử lý các tài liệu mật. Diễn biến này được tiết lộ trong một bức thư do Luật sư Bạch Ốc Ed Siskel viết cho các lãnh đạo Hạ viện hôm thứ Năm.

Bức thư cho biết: “Việc không có nhu cầu chính đáng đối với các bản ghi âm cho thấy mục tiêu có thể xảy ra của quý vị – cắt chúng ra, bóp méo và sử dụng chúng cho các mục đích chính trị đảng phái đối với các tài liệu thực thi pháp luật từ Cơ quan Hành pháp vì quý vị muốn thao túng chúng vì lợi ích chính trị tiềm tàng là không phù hợp."

Vào tháng 10, Hur đã phỏng vấn tổng thống trong khoảng 5 giờ. Biden bị thẩm vấn về cách xử lý và thực tiễn liên quan đến việc sử dụng các tài liệu mật được tìm thấy trước đây tại văn phòng cũ của Biden tại Trung tâm Penn Biden ở Washington, DC và tại nơi ở riêng của Biden ở Wilmington, Delaware.

---- Biden và Trump đã tạm đồng ý về hai cuộc tranh luận: một là vào ngày 27/6 tại Atlanta, do CNN tổ chức và một vào ngày 10 tháng 9, do ABC News tổ chức. Chi tiết sẽ được bổ túc sau khi đàm phán thêm. Biden nhấn mạnh rằng các cuộc tranh luận diễn ra bên trong “một trường quay truyền hình chỉ có các ứng cử viên và người điều hành” - và micrô sẽ bị tắt khi hết thời gian quy định của ứng cử viên - thay vì để cho “khán giả trực tiếp [gồm] những người theo đảng phái và nhà tài trợ có thể ồn ào hoặc gây rối."

⚪ ---- Thẩm phán New York Juan Merchan bị người mê Trump đòi xử tử. Trump tuần trước tuyên bố trên Truth Social, rằng Thẩm phán Merchan là người giám sát “rất mâu thuẫn” của một “tòa án kangaroo”. Những người ủng hộ Trump đã nhanh chóng đáp lại bài đăng của Trump bằng một loạt đòn tấn công nhằm vào Merchan. Các bình luận nhanh chóng trở nên bạo lực. Một số người kêu gọi giết chết Mercan và các thẩm phán khác xét xử các vụ án chống lại Trump. “Tội phản quốc là một tội có thể bị treo cổ,” một người viết.

“Tất cả bọn họ đều nên bị xử tử,” một người khác nói thêm. Những lời hùng biện đang truyền cảm hứng cho những lời kêu gọi bạo lực rộng rãi. Theo dõi các bài đăng của người bình luận trên ba trang web ủng hộ Trump, bao gồm cả nền tảng Truth Social của chính Trump, Reuters đã ghi lại hơn 150 bài đăng kể từ ngày 1 tháng 3 kêu gọi bạo lực thể xác đối với các thẩm phán đang xử lý ba vụ án cấp cao nhất của ông – hai vụ các thẩm phán cấp tiểu bang ở Manhattan và một ở Georgia đang giám sát một vụ án hình sự trong đó Trump bị cáo buộc tìm cách bất hợp pháp nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của Georgia.

⚪ ---- Một Dân Biểu Dân chủ hàng đầu của Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba tuyên bố rằng ông đang yêu cầu câu trả lời từ các giám đốc điều hành nhiên liệu hóa thạch sau khi báo cáo của Washington Post tiết lộ vào tuần trước rằng cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump gần đây đã nói với các nhà lãnh đạo ngành rằng Trump sẽ gỡ bỏ các quy định về khí hậu và môi trường nếu họ quyên tặng Trump 1 tỷ USD để tranh cử tổng thống năm 2024.

Dân Biểu Jamie Raskin (D, Maryland), thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình, hôm thứ Hai đã viết thư cho những người đứng đầu Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) và 8 công ty: Cheniere Energy, Chesapeake Energy, Chevron, Continental Resources, EQT Corporation, ExxonMobil, Occidental Dầu khí và Liên doanh LNG toàn cầu.

Thư của Raskin lưu ý rằng các giám đốc điều hành "dường như đã tham dự" bữa tối gây quỹ của Trump tại Mar-a-Lago ở Florida vào tháng trước và "các báo nêu lên các vấn đề pháp lý, tài chính chiến dịch và đạo đức tiềm ẩn đáng kể có thể xảy ra từ việc bán năng lượng hiệu quả của Mỹ và chính sách quản lý đối với lợi ích thương mại để đổi lấy những đóng góp lớn cho chiến dịch."

“Lời đề nghị có qua có lại không được đánh giá cao của ông Trump là bằng chứng đặc biệt đáng lo ngại vì có những báo cáo gần đây cho thấy ‘ngành công nghiệp dầu mỏ của Hoa Kỳ đang soạn thảo các sắc lệnh hành pháp sẵn sàng ký cho Donald Trump nhằm thúc đẩy xuất cảng khí đốt tự nhiên, cắt giảm chi phí khoan và tăng thuê dầu ngoài khơi trong trường hợp Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai. Những hành động chuẩn bị này cho thấy rằng một số công ty dầu khí, có thành tích sử dụng các chiến thuật gian dối để phá hoại chính sách khí hậu hiệu quả, có thể đã chấp nhận hoặc tạo điều kiện cho thương lượng tham nhũng rõ ràng của ông Trump.”

Raskin cũng nhấn mạnh những phát hiện từ báo cáo từ Ủy ban Giám sát Tháng 1, trong đó cho thấy rằng “khi ông Trump còn đương chức, Trump đã nhận ít nhất 7,8 triệu USD từ các vị vua, hoàng tử và các quốc gia nước ngoài, bao gồm cả Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Ả Rập Saudi, vi phạm trắng trợn điều khoản thù lao nước ngoài của Hiến pháp và đưa ra một loạt ưu đãi về chính sách đối ngoại cho những người bảo trợ của Trumpy."

⚪ ---- Báo động: Trump sẽ gỡ bỏ yêu cầu vắc xin, bất kể ngừa bệnh nào. Nhà bình luận bảo thủ Charlie Sykes đã cảnh báo trong một bài xã luận gay gắt cho MSNBC rằng kế hoạch của Trump nhằm ép buộc các trường học trên khắp đất nước ngừng yêu cầu tiêm chủng "khiến trẻ em của chúng ta gặp nguy hiểm". Cụ thể, Trump cho biết ông sẽ rút toàn bộ nguồn tài trợ của liên bang dành cho các trường yêu cầu tiêm chủng “từ mẫu giáo đến đại học” - một cam kết mà Trump đã đưa ra nhiều lần. Và Trump thậm chí còn không giới hạn điều này đối với vắc-xin COVID, cho thấy Trump có thể sắp tuyên chiến với toàn bộ lịch trình vắc-xin dành cho trẻ em.

Sykes viết: “Thật khó để phóng đại ý nghĩa của điều này. "Mỗi tiểu bang, cũng như Quận Columbia, đều có yêu cầu tiêm chủng cho trẻ em đang đi học. Yêu cầu trẻ em phải chủng ngừa bệnh sởi, rubella, thủy đậu, uốn ván, ho gà, bại liệt, viêm gan B và phế cầu khuẩn là thông lệ. Những nhiệm vụ này nêu bật một trong những thành tựu lớn nhất của khoa học hiện đại. Bằng chứng đầy ấn tượng và không thể chối cãi. Những căn bệnh từng giết chết hàng trăm nghìn người Mỹ đã bị loại bỏ hoặc giảm đi đáng kể" - với bệnh đậu mùa bị loại bỏ hoàn toàn và bệnh bại liệt được loại bỏ một cách hiệu quả ở Hoa Kỳ. Trong năm 1994 và 2021, những chính sách này được cho là đã ngăn ngừa được 472 triệu ca bệnh và hơn 1 triệu ca tử vong."

Hiện nay, tất cả các tiểu bang đều cho phép miễn trừ vắc xin vì lý do sức khỏe và hầu hết đều cho phép vì lý do tôn giáo. Một số ít cho phép miễn trừ vì lý do "triết học", giúp việc từ chối dễ dàng hơn. Nhưng chính sách của Trump sẽ đi xa hơn điều này và gây áp lực buộc các trường phải loại bỏ hoàn toàn các yêu cầu.

⚪ ---- Các dân cử rủ nhau ra tòa để ủng hộ Trump. Theo một bản tin mới, vào thứ Năm, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa có kế hoạch tập trung đông đảo vào phiên tòa xét xử tội phạm liên quan đến tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Donald Trump. Có 4 đảng viên Cộng hòa nói với Politico hôm thứ Tư rằng một số lượng lớn những người bảo thủ ở Hạ viện muốn thực hiện một chuyến đi thực tế chính trị tới phòng xử án ở Thành phố New York, nơi Trump phải đối mặt với cáo buộc rằng Trump đã ngụy tạo sổ kế toán để trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Khoảng 16 Dân biểu của nhóm House Freedom Caucus dự kiến sẽ đi đến tòa New York, theo một du khách tiềm năng nói với hãng tin Politico. “Mọi đảng viên Cộng hòa nên ủng hộ [cựu] Tổng thống Trump,” Chủ tịch Bob Good (R-VA.) cho biết. Ông từ chối bình luận về việc liệu ông có tự mình thực hiện chuyến đi hay không. Trong những ngày gần đây, Trump đã được các đảng viên Đảng Cộng hòa tháp tùng tới tòa, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA), các Thượng nghị sĩ J.D. Vance (R-OH) và Tommy Tuberville (R-AL). Các cựu ứng cử viên tổng thống Doug Burgum và Vivek Ramaswamy cũng xuất hiện với trang phục thể thao phù hợp với áo blazer xanh và cà vạt đỏ.

⚪ --- Tuy nhiên, hành vi Dân cử ra tòa ủng hộ Trump bị một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa xem là hành vi quỳ lạy Trump kiểu rất xấu hổ. Hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho biết ông thấy cảnh tượng này "khó xem". Romney nói: “Việc đi ra ngoài và quỳ lạy trước công chúng để cố gắng và dường như nịnh bợ người được đề cử của chúng tôi là điều đáng xấu hổ. Có chút hạ thấp phẩm giá khi xuất hiện trước tòa án - và đặc biệt là nơi chúng ta đang nói về cáo buộc trả tiền cho một ngôi sao khiêu dâm.”⚪ ---- Thượng nghị sĩ Mitt Romney, R-Utah, nói rằng Tổng thống Joe Biden lẽ ra nên ân xá cho Donald Trump sau khi Bộ Tư pháp đưa ra cáo trạng chống lại Trump và gây áp lực buộc các công tố New York ngưng phiên tòa xét xử tiền bịt miệng đang diễn ra của Trump. Trả lời phỏng vấn trên MSNBC, Romney bày tỏ sự thất vọng trước các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, bao gồm cả các ứng cử viên phó tổng thống được cho là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, tập hợp để bảo vệ Trump bên ngoài tòa án Manhattan, nơi diễn ra phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của Trump. địa điểm.Romney, một người lớn tiếng chỉ trích Trump, nói: “Tôi nghĩ rằng thật là một lỗi lầm khủng khiếp đối với đất nước chúng ta khi chứng kiến mọi người tấn công hệ thống pháp luật của chúng ta - đó là một sai lầm to lớn. Tôi nghĩ việc mọi người cố gắng tranh cử chức phó tổng thống bằng cách đeo cà vạt đỏ và đứng bên ngoài tòa án cũng là hành động hạ thấp phẩm giá. Chỉ là – tôi sẽ cảm thấy khó xử.”Đảng viên Đảng Cộng hòa ở bang Utah lập luận rằng lẽ ra Biden nên ân xá cho Trump khi Bộ Tư pháp công bố cáo buộc chống lại Trump và rằng Biden “đã mắc một sai lầm to lớn” khi không gây áp lực cho các công tố New York từ bỏ vụ kiện chống lại Trump. (Hiến pháp: Tổng thống chỉ có thể ân xá trong các vụ án liên bang.)Romney nói, “Lẽ ra ông Biden phải chiến đấu điên cuồng để ngăn chặn New York truy tố tiếp tục." Bị phóng viên Stephanie Ruhle hỏi liệu việc ân xá cho Trump có phải là công việc của Biden hay không, Romney nói rằng ông tin rằng Biden lẽ ra nên nghe theo gợi ý từ cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson, nói rằng tổng thống có thể đã can thiệp và kêu gọi các công tố viên New York hủy bỏ vụ truy tố Trump.“Tôi đã ở đây được một thời gian. Nếu LBJ làm tổng thống và LBJ không muốn chuyện như thế này xảy ra thì LBJ sẽ đến gặp công tố viên đó và nói: 'Tốt nhất là ông đừng đưa chuyện đó ra, nếu không tôi sẽ đuổi ông ra khỏi văn phòng.'”Ruhle sau đó lưu ý rằng các nhánh chính phủ riêng biệt nhưng bình đẳng, ám chỉ rằng bên Hành pháp của Biden không muốn can thiệp vào bên Tư pháp dù liên bang hay tiểu bang. Bi hài của các quan chức Cộng Hòa: con trai Biden là Hunter Biden cũng đang bị truy tố, nhưng không thấy Biden can thiệp vào chuyện con trai bị truy tố. Thêm nữa, chuyện giường chiếu của Trump và cô Stormy Daniels trước giờ vẫn không nghe Biden nhắc tới, vì chê Trump thì kỳ quá, mà khen Trump thì... không lẽ khen cô Daniels là tuyệt sắc giai nhân.⚪ ---- Slovakia: Thủ tướng Robert Fico đã bị bắn 5 phát trong một vụ ám sát hôm thứ Tư mà các quan chức gọi là "có động cơ chính trị". Fico đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ và dự kiến sẽ hồi phục. Một nghi phạm trong vụ nổ súng đang bị giam giữ. Phó Thủ tướng Slovakia Tomas Taraba nói với BBC: "Tôi đoán cuối cùng Fico sẽ sống sót. Fico không ở trong tình huống đe dọa tính mạng vào lúc này."Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Matúš Šutaj Eštok cho biết Fico đã bị bắn trúng bụng, cánh tay và chân. Vụ tấn công xảy ra sau cuộc họp chính phủ ở thị trấn Handlova, miền trung Slovakia. Một tuyên bố trên tài khoản Facebook chính thức của Fico cho biết thủ tướng đã được chở bằng trực thăng đến Banska Bystrica để điều trị y tế “vì sẽ mất quá nhiều thời gian” để đưa ông trở lại thủ đô Bratislava.Fico đã đưa ra những tuyên bố thân Nga và tiến tới thắt chặt sự kiểm soát của nhà nước đối với các cơ quan truyền thông sau khi ông đắc cử vào tháng 9. Phản ứng dồn dập từ Slovakia và các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Joe Biden. Biden nói trong một tuyên bố hôm thứ Tư: “Tôi rất lo lắng khi nghe báo cáo về vụ tấn công Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Jill và tôi đang cầu nguyện cho sự hồi phục nhanh chóng và tâm trí của chúng tôi hướng về gia đình anh ấy cũng như người dân Slovakia. Chúng tôi lên án hành động bạo lực khủng khiếp này. Đại sứ quán của chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với chính phủ Slovakia và sẵn sàng hỗ trợ."Mặt khác, Tổng Thống Nga Putin bày tỏ mong muốn Thủ tướng Fico nhanh chóng bình phục trong cuộc điện đàm với Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova. “Tôi biết Robert Fico là một người dũng cảm và có ý chí mạnh mẽ. Tôi thực sự hy vọng rằng những phẩm chất này sẽ giúp anh ấy trụ vững trong hoàn cảnh khó khăn này,” Tổng thống Nga nói trong thông điệp trên Telegram.Cảnh sát Slovakia đã truy tố nghi phạm 71 tuổi Juraj Cintula về tội âm mưu sát hại Thủ tướng nước này Robert Fico. Nghi phạm phải đối mặt với mức án 25 năm tù. Thủ tướng Slovakia 59 tuổi được cho là đang trong tình trạng ổn định nhưng nghiêm trọng sau khi bị bắn vào ngực và bụng hôm 15/5 trong chuyến thăm Handlova.⚪ ---- Pentagon hôm thứ Tư tiết lộ rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản đã chính thức ký kết hợp tác để cùng nhau tạo ra một hệ thống đánh chặn tên lửa siêu thanh. Bộ Quốc phòng cho biết thêm: “Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Hoa Kỳ (US Missile Defense Agency) đang dẫn đầu việc phát triển Thiết bị đánh chặn pha lướt (GPI: Glide Phase Interceptor) cho Bộ, thiết bị này sẽ cung cấp khả năng phòng thủ tên lửa siêu thanh trong giai đoạn bay lượn của chuyến bay siêu thanh”. Nhật Bản sẽ phát triển động cơ tên lửa và các bộ phận của nhà máy điện cho hệ thống chống tên lửa tiên tiến này.⚪ ---- Không hài lòng với bài thuyết trình của người đứng đầu bộ phận Supercharger của Tesla, Tổng quản trị Elon Musk đã nhanh chóng đưa ra quyết định sa thải cô cùng với tất cả 500 nhân viên của cô. Bốn cựu nhân viên của bộ phận sạc xe điện, đã bị sa thải sau đợt sa thải lớn vào tuần trước, nói với Reuters rằng họ mất việc sau cuộc gặp định mệnh giữa Musk và trưởng bộ phận sạc Rebecca Tinnucci về tương lai của mạng lưới.Các nguồn tin cho biết trong cuộc họp, Tinnucci đã từ chối yêu cầu sa thải thêm của Musk vì cô đã cắt giảm từ 15% đến 20% nhân viên của mình hai tuần trước đó. Musk không hài lòng vì bộ phận làm mạng lưới sạc điện đóng vai trò chính trong doanh số bán xe điện, vì Bộ siêu nạp chiếm hơn 60% số cổng sạc tốc độ cao ở Hoa Kỳ. Các bộ sạc hiện nằm dưới sự giám sát của nhóm năng lượng Tesla và quá trình chuyển đổi đã khiến các nhà thầu, những người được yêu cầu tạm dừng bất kỳ dự án mới nào, rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tesla được cho là đã bắt đầu tuyển dụng lại khoảng 500 nhân viên đã bị sa thải.⚪ ---- Texas: Một sà lan đã đâm vào một trụ cầu ở Galveston, Texas, trước 10 giờ sáng hôm thứ Tư, làm tràn dầu ra vùng biển gần các kênh vận chuyển đông đúc và đóng cửa con đường duy nhất đến một hòn đảo nhỏ lân cận. Không có thương tích nào được báo cáo. Cú va chạm đã khiến các mảnh của cây cầu nối Galveston với Đảo Pelican đổ nhào lên nóc sà lan và khiến một đoạn đường thủy phải đóng cửa để các đội cứu hộ có thể dọn dẹp vết tràn.Thiếu tá Ray Nolen, Cảnh sát Quận Galveston cho biết, vụ tai nạn đã khiến một người đàn ông rơi khỏi tàu và rơi xuống nước, nhưng anh được cứu sớm và không bị thương. Các cảng dọc theo bờ biển Texas là trung tâm thương mại quốc tế, nhưng các chuyên gia cho biết vụ va chạm khó có thể gây ra sự gián đoạn kinh tế nghiêm trọng vì nó xảy ra ở một tuyến đường thủy ít được sử dụng hơn. Hòn đảo này nằm đối diện với các bãi biển của Đảo Galveston thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.⚪ ---- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong quý đầu tiên năm 2024 đã giảm 0,5% so với quý trước. Nền kinh tế Nhật Bản suy giảm nhiều hơn dự đoán của các nhà phân tích. GDP hàng năm giảm 2%, cũng thấp hơn kỳ vọng. Báo cáo cũng lưu ý rằng xuất cảng giảm 5% trong quý đầu tiên so với quý trước, là mức giảm lớn nhất kể từ quý 2 năm 2020. Trong khi đó, nhu cầu trong nước giảm 0,2% so với quý trước, trong 4 quý liên tục.⚪ ---- Quận Los Angeles: Ty cảnh sát LAPD báo cáo hôm thứ Ba rằng xe hơi bị đánh cắp đã tăng gần 30% ở Thung lũng San Fernando Valley vào năm 2024, do số vụ trộm xe tăng đột biến bất thường ở các khu vực Bắc Hollywood và Foothill. “Phân khu Bắc Hollywood có mức tăng 39%, tương đương 134 vụ trộm xe,” Cảnh sát trưởng Dominic Choi nói với Ủy ban Cảnh sát hôm thứ Ba về sự so sánh với thời điểm này năm ngoái.Choi cho biết: “Khu vực Foothill có mức tăng phần trăm lớn nhất trong thành phố với 51,6%, tương đương 131 vụ trộm xe cơ giới”. Dữ liệu của LAPD cho thấy khoảng 700 xe hơi được báo cáo là bị đánh cắp ở những khu vực này trong năm nay và cảnh sát trong cùng đơn vị đã thực hiện hơn 130 vụ bắt giữ hành vi trộm xe, bao gồm cả việc bắt giữ 19 trẻ vị thành niên - một số chỉ mới 12 tuổi.

Trong số những người bị bắt, 85 người đã bị bắt vì nghi ngờ lái xe mà không có sự đồng ý của chủ xe, còn được gọi là joyriding (vui lái xe); 34 người bị bắt vì tình nghi trộm xe hơi lớn. Hồ sơ nhà tù cho thấy khoảng 50 người sau đó đã bị buộc tội trọng tội. Choi cho biết các mẫu xe Chevrolet, Hyundai và Kia tiếp tục là mục tiêu hàng đầu của bọn trộm.

⚪ ---- California: Biện lý Thiên Hồ và nhiều viên chức bị người vô gia cư kiện ra tòa. Một nhóm đại diện cho những người vô gia cư đang kiện Thành phố Sacramento. Họ nói rằng thành phố đang đi ngược lại lời hứa của mình khi buộc mọi người phải rời bỏ nơi được gọi là Trại Camp Resolution. Trại dự kiến sẽ cuốn gói vào ngày hôm nay, 16 tháng 5.

Trại Nghị quyết là một khu trại dành cho người vô gia cư ngoài đường Colfax ở Bắc Sacramento. Cư dân đã có thể sống ở đó sau khi thành phố và Safe Ground Sacramento đồng ý cho thuê nó vào mùa xuân năm ngoái. Vào tháng 4, thành phố cho biết họ sẽ chấm dứt hợp đồng thuê do sự khác biệt trong phân vùng quản lý nước với lý do khu vực này có đất bị ô nhiễm.

Tammy Myler, một đại diện cho Trại Camp Resolution, nói: "Không phải tất cả chúng tôi đều là những kẻ nghiện ngập. Có rất nhiều người ngoài kia có vấn đề về sức khỏe tâm thần, và sau đó quý vị không giúp đỡ họ như lẽ ra phải giúp như vậy."

Luật sư Anthony Prince của Hiệp hội Người Vô gia cư Sacramento Homeless Union cho biết họ đang kiện thành phố vì vi phạm hợp đồng với Safe Ground Sacramento: “Đây là một trường hợp vi phạm hợp đồng rõ ràng. Đây là một vấn đề pháp lý và chính trị”.

Vụ kiện cho biết các cư dân tại Camp Nghị quyết đã phải chịu đựng nhiều cơn đau thương. Những người có tên trong vụ kiện bao gồm Phó Giám đốc Thành phố Mario Lara, Giám đốc Thành phố Howard Chan, Thị trưởng Darrell Steinberg và Biện lý Quận Sacramento Thiên Hồ.

⚪ ---- Philippines: Ba người Việt Nam và hai người Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt khi đột kích vào một phòng khám ở Thành phố Pasay, nơi 5 ngoại kiều thực hiện phá thai bất hợp pháp. Nhóm này đang điều hành một cơ sở trên Đại lộ Macapagal, nơi bề ngoài là một phòng khám chăm sóc sức khỏe thường xuyên cung cấp các dịch vụ spa và phẫu thuật thẩm mỹ.

Các nghi phạm bị bắt được dẫn đầu bởi một người đàn ông Việt Nam được xác định là Trinh Đình Sang, 29 tuổi, người tự giới thiệu là “Bác sĩ Sáng”. Hai công dân Việt Nam còn lại được xác định là Nguyễn Duy Quỳnh, 67 tuổi và Phạm Thị Như Hiếu, 28 tuổi; trong khi hai người đàn ông Trung Quốc được xác định là Xie Jun, 36 tuổi và Zhai Jian Gang, 43 tuổi.

Các đặc vụ của Cảnh sát Pasay đóng vai khách hàng hỏi về các phương pháp điều trị thẩm mỹ nhằm xác định sự hiện diện của các nghi phạm trước khi tiến hành đột kích hôm thứ Hai. Phát ngôn viên của Sở Di Trú Dana Sandoval cho biết trong diễn đàn Vịnh Kapihan sa Manila hôm thứ Tư, rằng trong số các thiết bị được tìm thấy trong cuộc đột kích có giường bệnh, kính hiển vi, ống nghiệm và thuốc.

Ủy viên Di trú Norman Tansingco cho biết vụ việc này rất đáng báo động vì cả các vụ phá thai và thủ thuật thẩm mỹ được thực hiện đều không được Bộ Y tế cho phép: “Hoạt động của họ rất nguy hiểm và đe dọa đến an toàn công cộng”.

⚪ ---- Canada: Cảnh sát Alex Doduk của thị trấn Edmonton đã bắn chết Steven Nguyễn, lúc đó Nguyen không có vũ khí, sẽ không phải đối mặt với cáo buộc hình sự mặc dù cơ quan giám sát của cảnh sát Alberta kết luận rằng có cơ sở để tin rằng cảnh sát Doduk có thể đã phạm tội. Nhóm ứng phó sự kiện nghiêm trọng của Alberta (ASIRT: Alberta Serious Incident Response Team) đã công bố một báo cáo hôm thứ Tư về vụ bắn chết Steven Nguyễn, 33 tuổi.

Alex Doduk đã bắn Nguyen trúng 4 phát vào ngày 5 tháng 6/2021. Michael Ewenson, giám đốc điều hành ASIRT viết: “Chỉ trong vài giây sau khi tương tác với (Doduk), (Nguyen) đã chết. Không có bất kỳ loại vũ khí nào được tìm thấy trên người Nguyen và lý do biện minh cho việc nổ súng của cảnh sát là một vật giống như súng đã chĩa vào anh ta trong điều kiện ánh sáng yếu. Vật đó là một chiếc điện thoại di động màu xanh.”

Ewenson - một công tố viên chuyên nghiệp - kết luận rằng có “cơ sở hợp lý” để tin rằng Doduk đã phạm tội và chuyển vụ này đến Cơ quan Công tố Alberta Crown để xem có phù hợp để truy tố Doduk hay không. Ewenson viết: “ASIRT sau đó đã nhận được ý kiến đó, rằng ACPS đề nghị không đưa ra cáo buộc nào.”

Trong vụ Doduk, người phát ngôn của ACPS Michelle Davio cho biết các công tố viên đã đánh giá bằng chứng và xác định rằng họ không thể chứng minh hành động của Doduk là “vô lý” theo Mục 25 của Bộ luật Hình sự, quy định việc cảnh sát sử dụng vũ lực.

⚪ ---- Báo Giác Ngộ (giacngo.vn) của GHPGVN loan tin, trích như sau: GHPGVN thông tin về người gọi là “Sư Thích Minh Tuệ”. Hôm nay, 16-5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ký phát hành Công văn số 151/HĐTS-VP1 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” không phải là tu sỹ Phật giáo. Công văn này gửi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố thuộc GHPGVN.



Theo đó, công văn này nêu: trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội Tiktok, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là “Sư Thích Minh Tuệ”. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dàng vật phẩm, thức ăn tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến GHPGVN.



Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN khẳng định người đàn ông này không phải là tu sỹ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của GHPGVN. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội.



Người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại H.Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của Tăng Ni, Phật tử GHPGVN.





Toàn văn bản tin và văn thư:

https://giacngo.vn/ghpgvn-thong-tin-ve-nguoi-goi-la-su-thich-minh-tue-post71637.html

⚪ ---- TIN VN. Xu hướng ra nước ngoài mở nhà máy, lập công ty… để tìm lợi thế kinh doanh. Theo Kinh Tế Sài Gòn Online. Trước bối cảnh kinh doanh đầy khó khăn và cạnh tranh khốc liệt, một số doanh nghiệp Việt đã xoay xở tìm đến những vùng đất xa xôi để mở nhà máy sản xuất, hay đi lập công ty ở nước ngoài… để tăng lợi thế cạnh tranh. Công ty Long Sơn, một doanh nghiệp chế biến hạt điều lớn xuất khẩu trong nước, đang đầu tư nhà máy sản xuất ở Bờ Biển Ngà nhằm tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu tại chỗ của đất nước Tây Phi này để gia tăng lợi thế cạnh tranh. Tương tự, với ngành dệt may vốn là thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam nhiều năm nay, nhưng lợi thế về lao động giá rẻ đang mất dần. Do đó để cạnh tranh hơn, có doanh nghiệp cũng đang xoay xở tìm cách mở rộng sản xuất ở nước ngoài. Đơn cử như Công ty cổ phần May Sông Hồng, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, công ty đã công bố kế hoạch đầu tư sang Ai Cập nhằm tận dụng lợi thế nhân công giá rẻ và được miễn thuế xuất sang Mỹ.

⚪ ---- TIN VN. Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai. Theo Báo TRí Thức & Cuộc Sống. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kin thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, bà Trương Thị Mai đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của bà Trương Thị Mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

⚪ ---- HỎI 1: Tại các tiểu bang cấm phá thai, 8.000 phụ nữ mỗi tháng nhận qua bưu điện thuốc phá thai?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một báo cáo mới cho thấy hàng nghìn phụ nữ ở các tiểu bang có lệnh cấm và hạn chế phá thai đang nhận thuốc phá thai qua đường bưu điện từ các tiểu bang có luật bảo vệ người kê đơn. Cuộc khảo sát #WeCount được công bố hôm thứ Ba cho thấy khoảng 8.000 phụ nữ mỗi tháng ở các tiểu bang hạn chế nghiêm ngặt việc phá thai hoặc đặt giới hạn cho việc phá thai thông qua telehealth đã nhận thuốc qua đường bưu điện vào cuối năm 2023, lần đầu tiên một con số được đưa ra về tần suất giải pháp hệ thống y tế đang được sử dụng. Nghiên cứu được thực hiện cho Hiệp hội Society of Family Planning, một tổ chức ủng hộ quyền phá thai.

Nghiên cứu cho thấy thêm 8.000 phụ nữ ở các bang không có lệnh cấm hoặc hạn chế lớn đối với việc phá thai bằng sức khỏe từ xa đã nhận được thuốc mỗi tháng thông qua các cuộc hẹn khám bệnh qua mạng. Tổng cộng, cuộc khảo sát đã thống kê có khoảng 90.000 ca phá thai bằng phẫu thuật hoặc thuốc hàng tháng được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ y tế vào năm 2023, cao hơn năm trước. Một nghiên cứu khác gần đây cho thấy gần 2/3 tổng số người sử dụng thuốc.

https://apnews.com/article/abortion-pills-prescription-medication-survey-7cfe1b8e69c5de936360f2687cb410c4

⚪ ---- HỎI 2: Pew: 63% dân Mỹ nói rằng phá thai nên là hợp pháp trong hầu hết trướng hợp?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố hôm thứ Hai, 63% người Mỹ nói rằng việc phá thai là hợp pháp trong tất cả hoặc hầu hết các trường hợp – tăng 4% kể từ năm 2022.

https://spectrumnews1.com/ca/la-west/politics/2024/05/13/majority-of-americans-support-legal-abortion--pew-research-survey-says

.