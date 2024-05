San Jose: Bản tin ABC 7 News ghi rằng các thành viên của Cộng đồng người Việt ở San Jose vui mừng nhìn thấy một dự án và lời hứa phát triển Vườn Truyền Thống Việt (Viet Heritage Garden), vốn bị trì hoãn nhiều, cuối cùng cũng sẽ được thực hiện.

- Biden thách Trump tranh luận 2 lần: cuối tháng 6 và trong tháng 9. Trump nói đã sẵn sàng tranh luận.

- Mike Stiegler (viên chức Phòng Tình Hình của Trump) nói trên ABC: ngày 6/1/2021, PTT Mike Pence suýt bị người mê Trump giết chết

- Cô Stormy Daniels phải mặc áo giáp chống đạn dưới quần áo thường, vì sợ người mê Trump ám sát

- Arizona truy tố Rudy Giuliani và nhóm Trump về tội lật ngược bầu cử 2020 ở Arizona nhưng Giuliani biến mất, không trao hồ sơ tòa được

- Biden thắng sơ bộ Dân chủ ở Nebraska, Maryland và West Virginia.

- Trump thắng sơ bộ Cộng Hòa ở Nebraska, Maryland và West Virginia.

- Thăm dò mới của YouGov: 52% cử tri tin rằng Trump “làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng" cho một ngôi sao phim đen

- Trump xin gỡ lệnh bịt miệng do Thẩm phán Merchant áp đặt, bị Tòa kháng án bác đơn, nói bịt miệng Trump là phải vì Trump chửi mắng gây nguy hiểm

- Các luật sư của Trump chất vấn Michael Cohen, tìm cách chứng minh Cohen nói sai về Trump. Cohen sẽ bị chất vấn tiếp vào thứ Năm.

- Chính phủ Israel bác bỏ quyết định ĐHĐ/LHQ về công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của LHQ

- Liên Âu: kêu gọi Israel tạm dừng tấn công Rafah của Gaza, đòi ngưng bắn tức khắc

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: sẽ tiếp tục sát cánh cùng Hamas, vì nền độc lập của Palestine, nơi bị Israel chiếm đóng 76 năm nay

- Hezbollah: Tư lệnh cấp cao chết vì Israel không kích

- Bệnh viện Châu Âu gần Rafah ở Gaza tê liệt, cạn nguồn

- Baidu Inc. hợp tác với Tesla Inc. để sản xuất Robotaxi tự lái tại TQ

- Tỷ phú Mỹ Frank McCourt muốn dự thầu mua TikTok tại Hoa Kỳ.

- Tesla Inc. sẽ sa thải thêm 601 công nhân ở Bắc California

- Mỹ: hơn 4.500 người chết/năm vì đuối nước

- Khứ hồi từ nhà tới sở và về: tiếp viên hàng không mất 1 giờ 57 phút, phi công máy bay và kỹ sư bay mất 1 giờ 47 phút, thợ máy khai thác mỏ mất 90 phút, thợ đặt/sửa thang máy mất 88 phút...

- California: Nhiệt độ nóng như thiêu đốt của mùa hè năm 2023 là nóng nhất trong 2 thiên niên kỷ.

- Florida: xe buýt chở công nhân đụng 1 xe Ford Ranger, 8 người chết và 45 người bị thương.

- Google ra công cụ tìm kiếm sẽ kèm các phản hồi do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra, đẩy nhanh việc tìm thông tin

- Quận Cam: 1 ông bị bắt vì lái xe say rượu, tông vào 1 ngôi nhà ở Garden Grove, làm chết 1 người

- Thảo Trần, Phó giáo sư hóa học tại College of Science, được vinh danh là Nhà nghiên cứu trẻ của năm.

- Quận Los Angeles: Jaime Tran nhận tội bắn 2 người gốc Do Thái vì thù hận sắc tộc, có thể sẽ lãnh án tù 40 năm.

- Quận San Diego: Phong Huynh bị kết án 25 năm tù vì bắn chết Nghai Tan Pham năm 2000

- San Jose: Vườn Truyền Thống Việt xây tượng đài tôn vinh tất cả những người đã chiến đấu trong Cuộc Chiến VN

- TIN VN. TPSG mưa sầm sập, nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập sâu.

- TIN VN. Nhà máy khốn khổ vì hàng xuất khẩu bị tuồn ra ngoài.

- TIN VN. Công ty Trúc Tây Bắc nợ lương hàng trăm lao động vùng cao, trả nhỏ giọt 1%/tháng.

- HỎI 1: Phụ nữ gốc Latin 63% bị áp lực 2 nền văn hóa: thành công kiểu phụ nữ Mỹ, gánh vác việc nhà kiểu gốc Latin? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bệnh viện trung bình tính tiền bảo hiểm tư đắt gấp 354% cao hơn tính tiền Medicare? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-15/5/2024) ⚪ ---- Baidu Inc. đang xem xét hợp tác với Tesla Inc. để sản xuất Robotaxi tự lái tại Trung Quốc, theo Xu Baoqiang (tổng giám đốc về xe tự lái của Baidu) hôm thứ Tư viết trên mạng xã hội Weibo. Xu nói rằng việc hai công ty có đạt được thỏa thuận hay không phụ thuộc vào kế hoạch của Tesla về tốc độ và cách thức họ dự định thâm nhập thị trường Trung Quốc. Hợp tác này có nghĩa là một bước nữa trong việc thúc đẩy dự án robotaxi có tên Apollo Go của riêng Baidu, dự án mà doanh nghiệp cho biết dự kiến sẽ huề vốn vào quý 4 năm 2024 và bắt đầu tạo ra lợi nhuận vào năm 2025.

⚪ ---- Nhà phê bình công nghệ tỷ phú Frank McCourt đã nói với thông tấn Semafor trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm thứ Tư rằng ông dự định khởi động gói thầu mua TikTok của BytDance Ltd. tại Hoa Kỳ. McCourt, người sáng lập dự án sáng kiến công nghệ Project Liberty, đồng thời là chủ tịch điều hành của McCourt Global, nói rằng ông muốn biến nền tảng truyền thông xã hội TikTok thành "một phiên bản mới và tốt hơn của Internet, nơi các cá nhân được tôn trọng và họ sở hữu và kiểm soát danh tính và dữ liệu của họ." McCourt nhận xét rằng mặc dù TikTok cho phép tới 170 triệu người dùng sáng tạo, nhưng các cá nhân này “không thực sự được chia sẻ giá trị được tạo ra và dữ liệu của họ bị thu thập, đánh cắp và chuyển đến Trung Quốc”.

⚪ ---- Theo hồ sơ ở California tiết lộ Tesla Inc. có kế hoạch sa thải thêm 601 công nhân ở Vùng Vịnh Bắc California, bắt đầu từ ngày 20/6. Việc cắt giảm ảnh hưởng đến công nhân tại các cơ sở Palo Alto và Fremont, phù hợp với mục tiêu của công ty là cắt giảm 10% lực lượng lao động. Nó cũng được cho là nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong bối cảnh doanh thu giảm. Động thái này làm tăng thêm số lượng việc làm bị sa thải trước đó, nâng tổng số việc làm bị mất vào năm 2024 lên hơn 5.500 vị trí.

⚪ ---- Chính phủ Israel hôm thứ Tư đã phê chuẩn đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu không công nhận quyết định của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) trong đó thừa nhận Palestine là thành viên đầy đủ của LHQ: "Chúng tôi sẽ không thưởng cho vụ thảm sát khủng khiếp ngày 7 tháng 10, mà 80% người Palestine, cả ở Judea, Samaria và Gaza, ủng hộ. Chúng tôi sẽ không cho phép họ thành lập một nhà nước khủng bố mà từ đó họ có thể tấn công chúng tôi một cách mạnh mẽ. Không ai có thể ngăn cản chúng tôi, sẽ ngăn cản Israel thực hiện quyền tự vệ cơ bản của chúng tôi."

Hơn nữa, chính phủ Israel nhấn mạnh rằng kết quả bỏ phiếu của UNGA sẽ không "thay đổi tình trạng của các vùng lãnh thổ được đề cập; không có gì trong đó sẽ cấp bất kỳ quyền nào hoặc làm mất đi bất kỳ quyền nào của Nhà nước Israel và Người Do Thái ở Vùng đất của Israel," cũng không phải là nhân tố trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với chính quyền Palestine.

⚪ ---- Viên chức Liên Âu về đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Tư kêu gọi Israel tạm dừng hoạt động trên bộ tại thành phố Rafah của Gaza, nhấn mạnh rằng một động thái như vậy "chắc chắn sẽ gây căng thẳng nặng nề" cho mối quan hệ giữa Israel và Liên Âu. Borrell viết: "Hơn một triệu dân thường đang trú ẩn trong và xung quanh Rafah và được yêu cầu sơ tán đến những khu vực mà theo LHQ không được coi là an toàn. Trong khi Liên Âu công nhận quyền tự vệ của Israel, Israel phải làm phù hợp với Luật Nhân đạo Quốc tế và giữ an toàn cho dân thường.. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tăng cường nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và thả vô điều kiện tất cả các con tin do Hamas bắt giữ”.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng TNK sẽ “tiếp tục sát cánh cùng Hamas, nhóm chiến đấu vì nền độc lập của chính vùng đất của mình”. Nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố trong bài phát biểu tại cuộc họp của Đảng AK rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ phải chịu trách nhiệm về "nạn diệt chủng" ở Dải Gaza. "Đừng nghĩ rằng Israel sẽ ở lại Gaza. Nếu nhà nước Israel hung hãn này, nhà nước khủng bố này không bị ngăn chặn, sớm muộn gì họ cũng sẽ mất tầm nhìn vào ảo tưởng về miền đất hứa." Erdogan cảnh báo Israel có thể lan rộng xung đột trên bán đảo Anatolia, khu vực cấu thành lãnh thổ lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng sau ngày 7 tháng 10, dẫn đến hoạt động quân sự toàn diện của Israel ở Dải Gaza và các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa lực lượng Hamas và Israel.

⚪ ---- Hezbollah cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư, được phát sóng bởi kênh Al Mayadeen (bị xem là thân Iran), rằng một trong những chỉ huy cấp cao của họ đã chết trong một cuộc tấn công của Israel. Cá nhân được đề cập là Hussain Ibrahim Mekky, người mà quân đội Israel tin rằng chịu trách nhiệm về mặt trận phía nam của nhóm chiến binh. Israel còn nói rằng ông ta là một trong những người lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại Israel. Theo báo cáo, một chiếc xe chở người chỉ huy đã bị nhắm mục tiêu, khiến ông và một số người khác thiệt mạng.

⚪ ---- Bệnh viện Châu Âu nằm gần thành phố Rafah phía nam Gaza được cho là "không hoạt động" do máy phát điện hết nhiên liệu, theo Wafa đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn y tế. Tình trạng thiếu nhiên liệu đang đe dọa tính mạng của "hàng trăm người bị thương và bệnh tật bên trong". Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) hôm thứ Ba đã cảnh báo về “sự xấu đi của các điều kiện nhân đạo” ở Dải Gaza, do Israel đóng cửa các cửa khẩu biên giới nhằm ngăn cản việc vận chuyển viện trợ và nhiên liệu.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở Nebraska, Maryland và West Virginia. Với việc Biden là ứng cử viên chính duy nhất trong lá phiếu, Bideny đã là ứng cử viên giả định ở cả 3 tiểu bang. Với những chiến thắng này, số đại biểu của Biden tăng lên 144, củng cố vị thế của Biden với tư cách là ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa ở Nebraska, Maryland và West Virginia. Tại Nebraska, Trump đã thắng mà không phải đối mặt với sự cạnh tranh với tư cách là ứng cử viên chính duy nhất của Đảng Cộng hòa. Tương tự, ở Maryland và West Virginia, chiến thắng của Trump đã được dự đoán trước vì ông đã là ứng cử viên giả định kể từ tháng 3. Trump đã tích lũy được các đại biểu từ cuộc thi thắng là được tất cả, củng cố thêm vị thế của mình. Bầu cử sơ bộ ở West Virginia bổ sung thêm 32 đại biểu vào tổng số đại biểu của Trump, trong khi Maryland và Nebraska lần lượt có 37 và 36 đại biểu.

⚪ ---- Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden hôm thứ Tư đã đề xuất hai cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Trump, có khả năng tạo tiền đề cho tranh luận ngay ở tháng 6/2024. Ban vận động của Biden đề nghị tranh luận buổi đầu là cuối tháng 6, sau khi Biden trở về từ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy (G-7) ở châu Âu và sau khi phiên tòa xét xử tiềnbịt miệng của Trump ở New York có thể sẽ kết thúc.

Ban vận động của Biden đề nghị cuộc tranh luận thứ hai vào tháng 9 trước khi bắt đầu bỏ phiếu sớm ở nhiều tiểu bang, cũng như cuộc tranh luận phó tổng thống vào cuối tháng 7 sau Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Jen O’Malley Dillon, Chủ tịch ban vận động của Biden, viết thư gửi Ủy ban Commission on Presidential Debates: “Như Trump đã nói rằng Trump sẽ tranh luận ‘mọi lúc, mọi nơi’, chúng tôi hy vọng cả hai chiến dịch có thể nhanh chóng chấp nhận lời mời tranh luận trên phương tiện truyền thông phát sóng dựa trên các thông số trê. Người Mỹ cần một cuộc tranh luận về các vấn đề – chứ không phải một cuộc tranh luận tẻ nhạt về các cuộc tranh luận.”

Trump, người đã nhiều lần đặt câu hỏi về trí tuệ nhạy bén và khả năng thực hiện công việc của Biden, hôm thứ Tư cho biết Trump sẽ chấp nhận các điều khoản mà chiến dịch tranh cử của Biden đề xuất. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai chiến dịch cũng có thể ngăn cản các ứng cử viên độc lập và bên thứ ba.

⚪ ---- Một cựu viên chức của Phòng Tình Hình (trong Bạch Ốc) nói cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã “suýt” bị giết vào ngày 6 tháng 1/2021, trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol Hoa Kỳ. Mike Stiegler nói trong một cuộc phỏng vấn với George Stephanopoulos của đài ABC: “Đối với tôi, điều quan trọng là chúng tôi không quên rằng mọi chuyện đã đến rất gần và chúng tôi đã có các cuộc thảo luận, 'Nếu chúng tôi mất [phó tổng thống], nếu [Tu chính án] thứ 25 được viện dẫn [để truất phế Trump]..."

Stiegler cũng đồng ý với Stephanopoulos khi ông coi cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 là “được truyền cảm hứng” bởi Trump: “Nhưng vào thời điểm đó, điều đó thậm chí còn không xuất hiện trong tâm trí chúng tôi. Không quan trọng bằng cách nào chúng ta đến được đây. Đã từng ở đây. Chúng tôi thực hiện như thế nào? Làm thế nào để chúng ta tiến về phía trước [quên đi]?"

Pence phải đối mặt với lời đe dọa treo cổ vào ngày 6 tháng 1/2021 vì từ chối lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Thượng nghị sĩ JD Vance (R-Ohio), được coi là người có thể tranh cử với cựu Tổng thống Trump vào năm 2024, đã bày tỏ nghi ngờ rằng tính mạng của Pence sẽ gặp nguy hiểm vào ngày hôm đó: “Tôi nghĩ - nhìn này, ngày 6 tháng 1 là một ngày tồi tệ. Đó là một cuộc bạo loạn. Nhưng ý tưởng cho rằng Donald Trump gây nguy hiểm đến tính mạng của bất kỳ ai khi Trump bảo họ biểu tình một cách hòa bình thì thật là vô lý.”

⚪ ---- Các công tố viên Arizona đã cố gắng trong nhiều tuần - và cho đến nay vẫn thất bại - không thông báo được cho Rudy Giuliani về bản cáo trạng truy tố Giuliani về tội lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở tiểu bang Arizona. Giuliani nằm trong nhóm đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố vào tháng trước tại Arizona cùng với 11 cá nhân đóng vai trò là đại cử tri Cộng Hòa giả mạo của Arizona trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Nhưng Giuliani (cựu thị trưởng thành phố New York và luật sư một thời của Trump) là bị cáo duy nhất mà các công tố viên không thể trao lệnh triệu tập, theo Richie Taylor, người phát ngôn của Bộ trưởng Tư pháp Arizona. Lệnh triệu tập là thông báo chính thức rằng Giuliani đã bị buộc tội hình sự và phải xuất hiện trước thẩm phán vào ngày 21 tháng 5.

Taylor nói với CNN rằng một nhóm gồm các công tố viên và điều tra viên làm việc cho Bộ trưởng Tư pháp Arizona Kris Mayes, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã nhiều lần cố gắng xác định vị trí của Giuliani. Một ngày sau khi đại bồi thẩm đoàn cấp tiểu bang đưa ra bản cáo trạng, hai đặc vụ của Arizona đã tới Thành phố New York với kế hoạch chuyển tận tay thông báo cho Giuliani, theo Taylor cho biết.

Các đặc vụ tin rằng Giuliani có khả năng đang ở trong căn hộ ở Thành phố New York của anh ta vì gần đây anh ta đã phát video trực tuyến từ đó. Nhưng khi đến tòa nhà, một người ở quầy tiếp tân đã nói với các đặc vụ rằng họ không được phép nhận tống đạt các tài liệu, theo Taylor, người nói thêm rằng cá nhân này không chối việc Giuliani sống ở đó.

Mặc dù Trump không nằm trong số những người bị truy tố ở Arizona, nhưng các chi tiết trong bản cáo trạng cho thấy Trump là “Kẻ đồng mưu không bị truy tố 1” (“Unindicted Coconspirator 1”). Cáo trạng viết: “Tại Arizona và Hoa Kỳ, người dân đã bầu Joseph Biden làm Tổng thống vào ngày 3 tháng 11/2020. Không muốn chấp nhận sự thật này, Bị cáo [Giuliani] và những người đồng mưu không bị truy tố đã lên kế hoạch ngăn chặn việc chuyển giao chức vụ tổng thống một cách hợp pháp để giữ Người đồng mưu không bị truy tố 1 tại vị trái với ý muốn của cử tri Arizona.”

Cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump, Mark Meadows, cố vấn thân cận của ông, Boris Epshteyn, luật sư hàng đầu của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa về “sự liêm chính trong bầu cử” Christina Bobb và cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của Trump, Mike Roman nằm trong số những người bị truy tố ở Arizona cùng với Giuliani. Tất cả các bị cáo ngoại trừ Giuliani đều đã được tống đạt.

⚪ ---- Theo luật sư của cô, cô Stormy Daniels đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa quan trọng để bảo vệ bản thân khi làm chứng trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của Donald Trump ở New York. Luật sư Clark Brewster đã xuất hiện trên chương trình “Anderson Cooper 360” của CNN vào thứ Hai, nơi ông tiết lộ cách cô Stormy Daniels mặc áo chống đạn bên dưới quần áo “hàng ngày” cho đến khi cô ấy đến tòa án Manhattan, nơi phiên tòa đang diễn ra.

“Cô ấy lo ngại về an ninh khi đến New York,” Brewster nói với người dẫn chương trình Anderson Cooper và những người tham gia hội thảo của chương trình. Cung cấp một số thông tin chi tiết về khoảng không gian trong đầu của Daniels trong phiên tòa, Brewster nói, "Tôi có thể nói với bạn rằng trước khi cô ấy đến vào Chủ nhật, ý tôi là, cô ấy đã khóc đến mất ngủ. Cô ấy tê liệt vì sợ, không phải vì sợ đứng lên hay kể câu chuyện của mình mà là vì những gì một tên điên nào đó có thể bắn cô. Và tôi cũng thực sự lo ngại về điều đó.”

⚪ ---- Lần đầu tiên, một cuộc thăm dò mới của Yahoo News/YouGov cho thấy đa số người Mỹ (52%) tin rằng Trump “làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm” - tức là tin vào lời buộc tội ở tòa hình sự đang diễn ra ở Manhattan. Con số này thể hiện mức cao mới - và mức tăng đáng kể so với các cuộc thăm dò trước đây của Yahoo News/YouGov được thực hiện trước khi lời khai tại phòng xử án bắt đầu vào tháng trước, cho thấy rằng việc đưa tin về phiên tòa có thể làm thay đổi nhận thức về hành vi của Trump.

Nếu bồi thẩm đoàn đồng ý, Trump có thể trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án trọng tội. Ngược lại, chỉ 22% người Mỹ nói rằng Trump không làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm. Cuộc khảo sát mới với 1.794 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, được thực hiện từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5, cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ cựu tổng thống đã giảm xuống – từ 45% trong tháng 3 xuống còn 41% hiện nay.

⚪ ---- Khi Michael Cohen làm chứng vào ngày thứ hai trong phiên tòa tiểu bang New York xét xử Donald Trump đòi tiền bịt miệng ở Manhattan hôm thứ Ba, một tòa kháng án đã bác bỏ nỗ lực của cựu tổng thống nhằm lật ngược lệnh bịt miệng chống lại Trump trong vụ án. Tờ New York Times đưa tin, một hội đồng xét xử kháng án gồm 5 thẩm phán ở New York đã bác bỏ lập luận của Trump rằng lệnh do Thẩm phán Juan Merchan đưa ra đã vi phạm các quyền của Trump trong Tu chính án thứ nhất.

Trump thường xuyên phàn nàn về lệnh cấm Trump đưa ra nhận xét công khai về nhiều người liên quan đến vụ án, bao gồm các nhân chứng, bồi thẩm đoàn và nhân viên tòa án, mặc dù lệnh này không áp dụng cho Merchan hoặc Biện lý Alvin Bragg của Manhattan.

Trump cho rằng lệnh này không công bằng vì điều đó có nghĩa là ông không thể trả lời các lời khai từ các nhân chứng bao gồm Cohen và Stormy Daniels. Trump nói với các phóng viên vào sáng thứ Ba rằng Trump không được phép trả lời các câu hỏi của họ. Trump nói: “Lệnh bịt miệng phải được bãi bỏ."

Tuy nhiên, quyết định của tòa án cho biết Thẩm phán Merchan đã "xác định chính xác rằng những lời tuyên bố công khai của Trump gây ra mối đe dọa đáng kể đối với tính toàn vẹn của lời khai của các nhân chứng cũng như các nhân chứng tiềm năng trong vụ án này," theo báo The Hill.

Quyết định cho biết Merchan đã cân bằng chính xác quyền tự do ngôn luận của Trump với "sự quản lý công lý công bằng" và quyền của các nhân chứng và bồi thẩm đoàn được "không bị đe dọa, hăm dọa, quấy rối và tổn hại", theo tờ NY Times đưa tin. Trump đã bị phạt tổng cộng 10.000 USD vì vi phạm lệnh bịt miệng. Merchan đã cảnh báo Trump rằng nếu vi phạm nhiều lần có thể phải ngồi tù.

⚪ ---- Các luật sư của Trump bắt đầu tìm cách hạ gục kẻ thù cũ của Trump là luật sư Michael Cohen hôm thứ Ba. Cuộc kiểm tra chéo bắt đầu nảy lửa sau khi Cohen bị công tố thẩm vấn trong khoảng một ngày rưỡi. Cohen là nhân vật quan trọng trong phiên tòa vì Cohen đã trả cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels 130.000 USD trong giai đoạn cuối của chiến dịch bầu cử năm 2016. Số tiền này nhằm ngăn chặn Daniels công khai câu chuyện quan hệ tình dục với Trump tại một sự kiện chơi gôn dành cho người nổi tiếng ở Lake Tahoe một thập niên trước.

Cohen sau đó đã được hoàn trả từ tài khoản cá nhân của Trump và một quỹ tín thác liên hệ. Liệu những khoản thanh toán đó có phải là khoản thanh toán hợp pháp cho các dịch vụ pháp lý như Trump tranh luận hay không, hay liệu chúng có bị phân loại sai luật như các công tố viên cáo buộc hay không. Trường hợp của bên công tố là các khoản thanh toán đã được cố tình dán nhãn sai để che giấu mục đích thực sự của chúng - nhằm bịt miệng Daniels và do đó nâng cao cơ hội thắng cử của Trump trong cuộc bầu cử.

Trump bị buộc tội 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh. Anh ta phủ nhận mọi hành vi sai trái và cũng nói Trump không có quan hệ tình dục với Daniels. Giọng điệu chất vấn Cohen đã được thiết lập ngay từ những giây phút đầu tiên. Luật sư bào chữa chính, Todd Blanche, đã hỏi Cohen rằng liệu Cohen có gọi Trump là “thằng khốn nạn đang khóc” trong một video TikTok hay không. Cohen đáp: “Nghe có vẻ giống điều tôi muốn nói.”

LS Blanche tiếp tục miêu tả Cohen về cơ bản là không đáng tin cậy, trích dẫn những ví dụ trong quá khứ khi nhân chứng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ quá mức dành cho Trump, lưu ý mong muốn hiện tại của anh ta là thấy Trump bị kết án và thu hút sự chú ý đến hàng hóa chống Trump mà Cohen hiện đang bán. Có lúc, Blanche hỏi Cohen rằng liệu Cohen có “được thúc đẩy bởi sự nổi tiếng hay không”. Cohen phủ nhận điều này, nói rằng điều đó không “công bằng” và Cohen bị thúc đẩy “bởi nhiều thứ”.

Nhà hóa học Thảo Trần

Thảo Trần, trái, nhận giải thưởng Nhà nghiên cứu của năm từ Viện- trưởng Jim Clements. (Photo: clemson.edu)

Jaime Tran

Phong Huynh

Vườn Truyền Thống Việt (Viet Heritage Garden)

Hình ảnh trong buổi lễ ở Vườn Truyền Thống Việt.

TPSG mưa sầm sập, nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập sâu

Mưa ngập nhiều phố Sài Gòn.

Công ty Trúc Tây Bắc nợ lương hàng trăm lao động vùng cao, trả nhỏ giọt 1%/tháng.

Nhà máy khốn khổ vì hàng xuất khẩu bị tuồn ra ngoài.

Cohen sẽ bị chất vấn tiếp khi phiên tòa mở lại vào thứ Năm. Cốt lõi của vụ kiện chống lại Trump nằm ở hai câu hỏi: Thứ nhất, việc số tiền Trump trả cho Cohen là đúng hay sai? Thứ hai, khoản tiền bịt miệng ban đầu cho Daniels có phải được thực hiện vì mục đích bầu cử chứ không phải để cứu vãn sự xấu hổ cá nhân của Trump?Cohen đã nhiều lần làm chứng hôm thứ Ba rằng số tiền ông nhận được từ Trump không phải để trả phí pháp lý và hai người không có thỏa thuận trả trước vào thời điểm đó. Cohen cũng làm chứng về chuyến thăm Bạch Ốc vào đầu năm 2017, chưa đầy một tháng sau khi ông Trump nhậm chức.Theo lời kể của Cohen, Trump đã thể hiện sự hiểu biết trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục về các điều khoản hoàn trả, thảo luận với Cohen về một số khoản thanh toán sắp xảy ra và yêu cầu Cohen “thỏa thuận với Allen” - ám chỉ Allen Weisselberg, giám đốc tài chính lâu năm của Tổ chức Trump Organization. Những chi tiết đó, được đưa ra để trả lời các câu hỏi của bên công tố, có thể rất quan trọng.Cohen được cho là sẽ là nhân chứng truy tố cuối cùng trong một phiên tòa mà cho đến nay dường như đang diễn ra hoặc sớm hơn một chút so với lịch trình. Câu hỏi lớn nhất còn lại là liệu Trump có làm chứng để bào chữa cho chính mình hay không. Hãng tin AP lưu ý rằng bản ghi của tòa án bao gồm một cuộc trao đổi ngoài tầm nghe của giới truyền thông tập hợp, trong đó Thẩm phán Juan Merchan hỏi Blanche liệu có bất kỳ “quyết định” nào về việc liệu Trump có chịu ra làm chứng hay không. “Không,” Blanche trả lời. Nghĩa là, Trump im lặng.⚪ ---- Dữ liệu mới cho thấy sau nhiều thập niên suy giảm, số ca tử vong do đuối nước một lần nữa lại gia tăng ở Hoa Kỳ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDCP cho biết, hơn 4.500 người chết vì đuối nước mỗi năm từ năm 2020 đến năm 2022, nhiều hơn 500 người mỗi năm so với năm 2019.Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ mới biết đi từ 1 đến 4 tuổi ở Hoa Kỳ và nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ đuối nước cao nhất ở nhóm tuổi này. Theo sắc tộc, tỷ lệ đuối nước cao nhất được tìm thấy ở người da đen và người Mỹ bản địa/người Alaska bản địa. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng gần 40 triệu người trưởng thành (15%) không biết bơi và hơn một nửa (55%) chưa bao giờ học bơi.⚪ ---- California: Các đường cao tốc Nam California có thể bị kẹt xe rất nhiều - đặc biệt là trong giờ cao điểm. Nghiên cứu do LLC.org thực hiện đã phân tích thời gian đi làm của những người lao động toàn thời gian trong 530 ngành nghề tại 170 thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Các tiếp viên hàng không, LLC.org nhận thấy, có thời gian đi làm trung bình dài nhất so với bất kỳ công nhân nào ở Hoa Kỳ, trong đó nhiều người có hành trình khứ hồi (từ nhà tới sở và về nhà) kéo dài gần hai giờ và đó là chưa tính toàn bộ thời gian họ ở sân bay và trên máy bay.Các nhà nghiên cứu cho biết: “Nhìn chung, thời gian di chuyển khứ hồi trung bình của tiếp viên hàng không là khoảng một giờ 57 phút. Phi công máy bay và kỹ sư bay xếp ngang hàng với thời gian di chuyển khứ hồi trung bình là một giờ 47 phút… ở những nơi khác trong ngành du lịch, nhân viên kiểm tra an ninh giao thông được xếp hạng trong số 25 nghề có thời gian di chuyển khứ hồi tệ nhất, trung bình mất 70 phút cho một chuyến khứ hồi.”Nghiên cứu cho thấy phần lớn trong số 25 nghề có thời gian đi lại lâu nhất là các công việc giới lao động cổ xanh, chẳng hạn như vận hành máy khai thác mỏ (90 phút); thợ lắp đặt/sửa chữa thang máy và thang cuốn (88 phút); công nhân sắt thép (84 phút) và thợ lắp đặt vách thạch cao và trần nhà (76 phút). Nhân viên truyền thông và truyền thông xếp thứ 17 với thời gian đi làm là 72 phút.⚪ ---- California: Nhiệt độ nóng như thiêu đốt của mùa hè năm ngoái (2023) không chỉ là nóng nhất trong cuộc đời chúng ta; theo một nghiên cứu, chúng đã nóng nhất trong 2 thiên niên kỷ. Tờ Los Angeles Times đưa tin, ở Bắc bán cầu, nhiệt độ cao hơn bình thường 3,72 độ, cao nhất kể từ năm 1900, khi việc lưu giữ hồ sơ bắt đầu, đồng thời cũng cao hơn nhiệt độ trung bình được các nhà khoa học tính toán từ năm 1 Tây lịch.Các nhà nghiên cứu Jan Esper, Max Torbenson và Ulf Büntgen viết cho tạp chí Nature: “Kết luận này được đưa ra không có gì đáng ngạc nhiên vì nhiều đợt nắng nóng trong khu vực, vượt quá mọi phép đo công cụ hàng ngày hoặc hàng tuần, đã được báo cáo trong suốt mùa hè phương bắc năm 2023”. Nóng ở vị trí thứ hai xa xôi là năm 246, mát hơn 2,14 độ so với năm 2023.⚪ ---- Florida: Một chiếc xe buýt chở công nhân nông dân và một chiếc xe tải Ford Ranger đã tông vào nhau trên Quốc lộ 40 ở Ocala, Fla. vào sáng thứ Ba, khiến 8 người chết và 45 người khác bị thương. Cơ quan tuần tra đường cao tốc Florida cho biết 8 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và đã được nhập viện địa phương. Chiếc xe buýt đang chở 53 công nhân đến Cannon Farms ở Dunnellon thì va chạm với một chiếc xe bán tải.Các xe đang di chuyển về phía đông trên Quốc lộ 40 thì chiếc xe bán tải cố gắng rẽ vào làn đường giữa và va chạm với xe buýt. Chiếc xe buýt đã lao khỏi đường, xuyên qua hàng rào và đâm vào một cái cây. “Có khả năng cao là con số chết sẽ có thể vượt quá 8 trường hợp tử vong," theo Trung úy FHP Patrick Riordan nói với WESH-TV.⚪ ---- Hôm thứ Ba, Google đã tung ra một công cụ tìm kiếm được trang bị lại sẽ thường xuyên ưu tiên các phản hồi do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra đối với các liên kết trang web, một sự thay đổi hứa hẹn sẽ đẩy nhanh việc tìm kiếm thông tin đồng thời có khả năng làm gián đoạn luồng lưu lượng truy cập internet kiếm tiền. Sự thay đổi được công bố tại hội nghị các nhà phát triển hàng năm của Google sẽ bắt đầu vào tuần này tại Mỹ khi hàng trăm triệu người sẽ bắt đầu xem định kỳ các bản tóm tắt hội thoại do công nghệ AI của công ty tạo ra ở đầu trang kết quả của công cụ tìm kiếm.Các thông tin tổng quan thực hiện bởi AI được cho là chỉ xuất hiện khi công nghệ của Google xác định rằng chúng sẽ là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để thỏa mãn sự tò mò của người dùng — một giải pháp hầu như có thể xảy ra với các chủ đề phức tạp hoặc khi mọi người đang suy nghĩ hoặc lập kế hoạch. Mọi người có thể vẫn thấy các liên kết và quảng cáo trang web truyền thống của Google cho những tìm kiếm đơn giản.⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Riverside đã bị bắt hôm thứ Hai vì tình nghi gây ra vụ đâm xe chết người vào một ngôi nhà ở Garden Grove, Quận Cam, vào sáng sớm Chủ nhật. Người đàn ông 35 tuổi, chưa được tiết lộ danh tính, đã đâm chiếc Toyota Camry 2019 vào phòng ngủ của một ngôi nhà ở số 11800 phố Magnolia St. vào khoảng 1h55 giớ sáng Chủ nhật. Nạn nhân được xác định là bà Janet Carrillo, 40 tuổi, mẹ của hai cậu bé tuổi teen.Cảnh sát đã nhận được nhiều cuộc gọi thông báo về một vụ đâm xe rồi bỏ chạy vào khoảng thời gian xảy ra vụ tai nạn và khi đến nơi, họ đã tìm thấy nghi phạm sau khi y rời khỏi hiện trường. Anh ta đã bị bắt mà không chống đối gì. Carrillo bị mắc kẹt trong chiếc xe đâm vào nhà bà và sau đó được xác định bà đã chết tại hiện trường. Cảnh sát nói nghi phạm dường như đã say rượu và dường như điều đó đã góp phần gây ra vụ tai nạn.⚪ ----đang nỗ lực gỡ khóa sức mạnh của công nghệ lượng tử và chuyên gia an ninh mạng Mashrur “Ronnie” Chowdhury giúp phát triển các thành phố và khu vực thông minh đã được vinh danh là Nhà nghiên cứu của năm 2024 của Đại học Clemson (2024 Clemson University Researchers of the Year).Thảo Trần, Phó giáo sư hóa học tại Trường College of Science, được vinh danh là Nhà nghiên cứu trẻ của năm (Junior Researcher of the Year).Mashrur “Ronnie” Chowdhury, Chủ tịch Giao thông vận tải của Eugene Douglas Mays thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng Glenn, được vinh danh là Nhà nghiên cứu cấp cao của năm (Senior Researcher of the Year) tại Hội nghị chuyên đề nghiên cứu thường niên của Đại học Clemson.Chowdhury nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực đang phát triển như cảm biến, truyền thông, điện toán, an ninh mạng và khả năng phục hồi mạng, tất cả đều nhằm mục tiêu thiết lập một môi trường IoT an toàn và linh hoạt cho các thành phố và khu vực thông minh.Thao Tran đang nỗ lực phát triển sự hiểu biết sâu sắc về cách hóa học xác định các đặc tính vật lý mục tiêu trong các vật liệu đổi mới và lý do tồn tại các mối quan hệ hóa học-tính chất như vậy. Công việc của cô là hỗ trợ những tiến bộ quan trọng trong công nghệ năng lượng và thông tin có thể thúc đẩy bảo tồn môi trường, an ninh quốc gia và chăm sóc sức khỏe.Thao Tran nói, "Tôi thực sự vinh dự khi nhận được giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ của năm 2024. Nhóm nghiên cứu của tôi, trong đó có các sinh viên bậc Tiến sĩ, bậc cử nhân và các học giả trao đổi đã cảm thấy được khuyến khích khi được công nhận cho tất cả công việc chúng tôi đang thực hiện. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ liên tục và tuyệt vời từ nhiều đơn vị, người dân và lãnh đạo trong toàn tổ chức. Chúng tôi rất vui được tiếp tục đóng góp cho nghiên cứu vật liệu lượng tử (quantum materials) mang lại lợi ích cho con người và xã hội, đồng thời nuôi dưỡng lực lượng lao động STEM trong tương lai với kiến thức, bộ kỹ năng và khả năng tư duy mới cần thiết để xây dựng sự nghiệp có ý nghĩa.”Tran là một trong 11 nhà nghiên cứu đến từ Hoa Kỳ được chọn cho Giải thưởng "2023 Beckman Young Investigators Award" từ tổ chức Arnold and Mabel Beckman Foundation để hỗ trợ nghiên cứu của cô về công nghệ lượng tử. Cô là người đầu tiên nhận được giải thưởng từ Đại học Clemson hoặc bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học nào ở South Carolina. Trần cũng là người nhận được Giải "Early CAREER Award" (Giải thưởng NGHỀ NGHIỆP sớm) and the College of Science 2024 Rising Star in Discovery Award" (Giải thưởng Ngôi sao mới nổi năm 2024 của Trường Khoa học) từ Quỹ Khoa học Quốc gia National Science Foundation. Cô cũng được Hiệp hội Research Corporation for Science Advancement vinh danh là 2024 Scialog Fellow và được Hiệp hội American Chemical Society Materials Au vinh danh là Ngôi sao đang lên năm 2024 về Khoa học Hóa học Vật liệu (2024 Rising Star in Materials Chemistry Science).⚪ ---- Quận Los Angeles:, 29 tuổi, đã đồng ý nhận tội vì thù hận và tội sử dụng súng vì Tran đã bắn 2 người đàn ông Do Thái sau khi họ rời khỏi giáo đường Do Thái ở khu vực Pico-Robertson vào năm ngoái, cách nhau chưa đầy 24 giờ, theo các công tố hôm thứ Ba. Jaime Tran, trước đây sống ở Riverside, đã đồng ý nhận các tội chống lại Tran: hai tội ác căm thù với ý định giết người và hai tội sử dụng, mang theo và xả súng trong và liên quan đến tội bạo lực.Tran dự kiến sẽ nhận tội trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ George H. Wu trong những tuần tới. Sau khi nhận tội, Tran sẽ phải đối mặt với mức án chung thân trong nhà tù liên bang cho mỗi tội danh thù hận, tối đa là tù chung thân và mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm cho mỗi tội liên quan đến súng. Theo thỏa thuận nhận tội, Tran sẽ nhận mức án tù từ 35 năm đến 40 năm.Tran đã phổ biến tư tưởng bài Do Thái cũng như đưa ra những lời đe dọa bạo lực đối với người Do Thái. Ví dụ, vào năm 2018, Tran đã rời trường nha khoa sau khi đưa ra những tuyên bố đầy căm thù về những sinh viên khác mà Tran cho là người Do Thái. Từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, các tuyên bố chống Do Thái của Trần leo thang và sử dụng ngôn ngữ ngày càng bạo lực.Tran thừa nhận, vào tháng 11/2022, Tran đã gửi cho hai chục bạn học cũ một tờ rơi có nội dung tuyên truyền chống Do Thái qua email, trong đó có tuyên bố đổ lỗi cho đại dịch COVID-19 là do âm mưu của người Do Thái. Do bị giữ sức khỏe tâm thần trước đó, kể từ năm 2023, Tran bị cấm mua súng. Tháng 1/2023 tại Phoenix, Trần nhờ người thứ ba mua cho mình hai khẩu súng. Công tố cho biết, Tran đã chọn những khẩu súng mà anh muốn và trả khoảng 1.500 USD tiền mặt cho bên thứ ba, người sau đó đã mua chúng.Tran thừa nhận rằng vào sáng ngày 15 tháng 2/2023, Tran sử dụng Internet để nghiên cứu các địa điểm có “chợ kosher” và định bắn ai đó gần chợ kosher vì anh ta tin rằng sẽ có người Do Thái trong khu vực. Tran lái xe đến Pico-Robertson và bắn một nạn nhân Do Thái mặc yarmulke khi anh này đang rời khỏi buổi lễ tôn giáo tại một giáo đường Do Thái. Trần tưởng nạn nhân là người Do Thái nên đã bắn anh ta ở cự ly gần vào lưng với ý định giết anh ta. Sau đó, Trần đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, theo thỏa thuận nhận tội của Tran.Sáng hôm sau, ngày 16 tháng 2/2023, Trần quay lại khu Pico-Robertson, có ý định bắn một người Do Thái khác. Tran bắn nạn nhân Do Thái thứ hai, cũng mặc yarmulke và rời khỏi giáo đường sau khi tham dự các buổi lễ tôn giáo. Trần bắn nạn nhân ở cự ly gần, định giết nạn nhân khi nạn nhân băng qua đường. Trần lại bỏ trốn khỏi hiện trường. Cả hai nạn nhân đều sống sót sau vụ tấn công. Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ Trần vào ngày 17 tháng 2 năm 2023 và Tran vẫn bị giam giữ kể từ đó.⚪ ---- Quận San Diego:đã bị kết án - hai lần - về tội giết một thiếu niên 16 tuổi trên xa lộ San Diego gần 25 năm trước, hôm thứ Ba đã bị kết án 25 năm tù cho tới chung thân trong nhà tù tiểu bang. Phong Huynh, 47 tuổi, bị kết án trong hai phiên tòa xét xử bởi bồi thẩm đoàn riêng biệt vào năm 2015 và 2019 về tội giết người cấp độ một trong vụ nổ súng giữa hai xe hơi ngày 13 tháng 2/2000 bắn vào Nghĩa Tấn Phạm.Pham bị một trong khoảng sáu phát đạn bắn vào đầu vào chiếc xe anh đang lái trên xa lộ 15 về phía nam, ngay phía bắc xa lộ 52. Công tố nói rằng Phạm bị giết để trả thù cho một cuộc ẩu đả từng tham gia tại một phòng bi-a ở San Diego, nơi anh vô tình va phải một người đàn ông đang cầm cây bi-a khi đang chuẩn bị đánh bi-a. Cuộc ẩu đả có sự tham gia của một số bạn bè và cộng sự của Huynh, đã gây ra một cuộc xung đột khác vài ngày sau đó tại một quán cà phê. Pham bị bắn chết khoảng một tuần sau vụ ẩu đả ở phòng bi-a.Vụ án bế tắc và Huỳnh, lúc đó mới 23 tuổi, mãi đến hơn một thập niên sau mới bị bắt. Huỳnh mỗi lần bị kết án từ 50 năm đến chung thân trong nhà tù tiểu bang, nhưng tòa kháng án đã hủy bỏ cả hai bản án. Thay vì để bị xét xử lần thứ ba, Huỳnh đã nhận tội đầu năm nay về tội giết người cấp độ hai và tội sử dụng súng trong vụ giết người.Tại phiên tòa tuyên án hôm thứ Ba 14/5/2024, Huỳnh đã xin lỗi một số thành viên gia đình nạn nhân có mặt, nói rằng Huynh đã đưa ra “một lựa chọn khủng khiếp” và đã thực hiện “một hành động xấu xa”.⚪ ---- San Jose: Bản tin ABC 7 News ghi rằng các thành viên của Cộng đồng người Việt ở San Jose vui mừng nhìn thấy một dự án và lời hứa phát triển, vốn bị trì hoãn nhiều, cuối cùng cũng sẽ được thực hiện. San Jose là nơi có 130.000 người Việt tử tế sinh sống, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào ngoài Việt Nam.Giờ đây tại Vườn Truyền Thống Việt , nghị viên Bien Doan và cộng đồng sẽ chứng kiến lịch sử văn hóa của họ được tái hiện một cách sống động. Doan nói: “Thời điểm này không chỉ đơn thuần là việc đào đất, đặt gạch. Đó là sự tôn vinh di sản của chúng ta - bản sắc tập thể, tinh thần bền bỉ của chúng ta."Hiện tại, dự án sẽ giúp biến đổi khu vườn di sản này đã chính thức được khởi công. Phần trung tâm của nó là bức tượng mô tả một người lính Mỹ và Việt Nam đứng cạnh nhau, được đặt tên là "Thank you, America". Tượng đài có ý định tôn vinh tất cả những người đã chiến đấu trong Chiến tranh Việt Nam.Nghị viên Bien Doan cho biết: “Đây là nơi tôn nghiêm của sự tưởng nhớ, ngọn hải đăng của hy vọng và là minh chứng cho tinh thần bất khuất của cộng đồng chúng ta”. Bức tượng chỉ là sự khởi đầu. Sau ba thập niên trì hoãn, việc xây dựng các bức tượng sẽ bắt đầu ngay lập tức và sẽ kết thúc vào tháng 7/2024. Các nhà lãnh đạo San Jose cuối cùng đã hình dung ra một trung tâm cộng đồng dành cho các buổi biểu diễn và chương trình giáo dục nhằm ghi nhận quá khứ và hướng tới tương lai.Thị trưởng Matt Mahan nói: “Dự án bày tỏ lòng tôn kính đối với hành trình mà hàng nghìn gia đình đã trải qua để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ. Và nó giúp tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách cung cấp không gian để mọi người đến với nhau, tôn vinh và chia sẻ nền văn hóa phong phú của Việt Nam với thế hệ tiếp theo." Cộng đồng cảm thấy may mắn khi biết rằng họ sẽ không bao giờ cảm thấy văn hóa của mình bị dìm nữa.⚪ ---- TIN VN.. Theo Báo Người Lao Động. Mưa lớn trút xuống từ chiều đến tối 15-5, khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM nhanh chóng ngập sâu trong nước. Chiều 15-5, TP HCM có mưa lớn sau một ngày nắng nóng oi bức. Trận mưa bắt đầu khoảng 16 giờ. Qua ghi nhận, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực như quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận 1, quận 3, TP Thủ Đức... Mưa lớn kèm theo dông, sét. Bầu trời nhiều khu vực cũng tối sầm lại.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Lao Động. Không những nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần Trúc Tây Bắc còn nợ cả người dân bán nguyên liệu gần 10 tỉ đồng. Phản ánh tới Báo Lao Động nhiều công nhân đã nghỉ hoặc đang làm việc tại Công ty TNHH Chế biến Lâm sản trúc Tây Bắc (Công ty Trúc Tây Bắc) bày tỏ sự bức xúc và lo lắng khi doanh nghiệp này nợ lương người lao động kéo dài. Xưởng chế biến của đơn vị này đặt tại xã Quang Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Các dây chuyền được thiết kế sản xuất nan trúc với công suất khoảng 12.150 tấn/năm, sản phẩm viên nén được ép từ mùn tre, trúc với công suất khoảng 20.475 tấn/năm. Đi vào hoạt động từ tháng 10.2021, lúc cao điểm, các dây chuyền của nhà máy này sử dụng trên 400 công nhân. Trong năm 2023, tính đến tháng 5, Công ty Trúc Tây Bắc đạt doanh thu trên 21,4 tỉ đồng. Doanh thu là vậy, nhưng đơn vị này liên tiếp nợ lương người lao động, nợ luôn cả tiền mua trúc nguyên liệu của các hộ dân gần đó.⚪ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Đối tác hủy đơn hàng, thiệt hại tiền bạc, uy tín bị ảnh hưởng, tốn thời gian xử lý... là những vấn đề nhà máy sản xuất gặp phải khi sản phẩm bị tuồn ra ngoài. Công ty S.H Vina ở TP HCM chuyên làm hàng may mặc xuất khẩu, không bán nội địa, song thỉnh thoảng phát hiện áo quần chưa xuất bị bán bên ngoài. Dù ban giám đốc đã nhiều lần rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, quản lý kho, cách thức đưa hàng ra khỏi cổng nhưng không phát hiện lỗ hổng. Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng ban Chính sách pháp luật (Liên đoàn lao động TP HCM), cho hay tình trạng nhà máy mất hàng hóa, bị tuồn sản phẩm xuất khẩu ra ngoài không phải cá biệt. Từng là Chủ tịch công đoàn các Khu chế xuất, công nghiệp TP HCM, ông Đô tham gia xử lý vụ Công ty may S.H Vina bị mất cả chục nghìn chiếc áo. Ông Kim Vĩnh Cường, Phó chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, nói nhà máy từng xảy ra mất cắp hàng trăm đôi giày, tất cả đều là hàng xuất khẩu.⚪ ---- HỎI 1: Phụ nữ gốc Latin 63% bị áp lực 2 nền văn hóa: thành công kiểu phụ nữ Mỹ, gánh vác việc nhà kiểu gốc Latin?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát được công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew, hầu hết phụ nữ Mỹ gốc Latin cho biết họ cảm thấy áp lực phải thành công trong công việc và chu cấp cho những người thân yêu ở nhà, đồng thời phải đối mặt với những kỳ vọng về văn hóa xung quanh vai trò truyền thống của giới Tây Ban Nha: làm việc nhà, lập gia đình và sống theo những tiêu chuẩn sắc đẹp nhất định. Theo khảo sát của Pew, khoảng 6 trong 10 người Latina (63%) cho biết họ thường cảm thấy áp lực gia đình hoặc liên quan đến công việc.Với 22,2 triệu người, phụ nữ Mỹ gốc Latin chiếm 17% dân số phụ nữ trưởng thành trên toàn quốc Hoa Kỳ. Pew lưu ý rằng từ năm 2010 đến năm 2022, dân số nữ gốc Latin của Hoa Kỳ đã tăng 5,6 triệu người, trở thành mức tăng lớn nhất so với bất kỳ nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc nữ chính nào. Ngoài ra, đại đa số phụ nữ gốc Latin (77%) đều là người nhập cư hoặc có ít nhất cha hoặc mẹ là người nhập cư.Chi tiết:Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Bệnh viện trung bình tính tiền bảo hiểm tư đắt gấp 354% cao hơn tính tiền Medicare?ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu mới cảnh báo rằng có bảo hiểm tư nhân có thể không phải là tất cả những gì người ta thường nghĩ khi nói đến hóa đơn bệnh viện. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Hai bởi viện nghiên cứu phi lợi nhuận RAND Corp., các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân có bảo hiểm y tế tư nhân có thể phải trả nhiều tiền hơn cho các thủ tục hoặc xét nghiệm được thực hiện trong thời gian lưu trú của họ so với bệnh nhân Medicare. Trung bình, các bệnh viện tính phí cho các nhà cung cấp bảo hiểm tư nhân nhiều hơn 254% so với số tiền mà Medicare sẽ trả cho cùng một dịch vụ.Chi tiết: