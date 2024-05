Hình trên: 1 góc siêu thị ở Sài Gòn. Khoảng 80% thương hiệu gia dụng trong Việt Nam có "bắt tay" với Trung Quốc.

.

- Hôm nay luật sư của Trump chất vấn chéo cô Stormy Daniels về "chuyện cổ tích" với Trump. Cô Daniels: tôi không xin tiền, tôi chỉ bán câu chuyện cho 1 tờ báo để trình bày sự thật."

- Cậu út Barron Trump sẽ là đại biểu Florida tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa

- Trump kêu gọi Cộng hòa đừng ủng hộ DB Marjorie Taylor Greene vụ đòi lật đổ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, bảo phải đoàn kết

- Ủy ban Bầu cử Liên bang cho Trump gia hạn 45 ngày để nộp báo cáo tiết lộ tài chính cá nhân

- Tòa kháng án Georgia hứa duyệt lại phán quyết của tòa dưới cho Biện lý quận Fulton Fani Willis tiếp tục truy tố Trump

- Chuyện không có, nhưng Cộng Hòa dựng lên để vu khống Dân Chủ và để vuốt ve Trump: dự luật cấm người không có quốc tịch Mỹ đi bầu

- Tòa kháng án Hồng Kông phán quyết cấm bài hát "Glory to Hong Kong" của phong trào dân chủ

- Thăm dò DPZ hỏi có phải Israel đang diệt chủng dân Palestine: 56% cử tri Đảng Dân chủ, 36% cử tri Độc lập và 23% cử tri Cộng hòa nói có. Và 55% cử tri Dân chủ “không tán thành” việc đàn áp sinh viên biểu tình phản chiến.

- Phái đoàn Hamas đã rời Cairo sau khi Israel từ chối ngưng bắn

- Biden nói với CNN: nếu họ [quân Israel] tiến vào Rafah, tôi sẽ không cấp vũ khí tấn công nữa (chỉ cấp vũ khí phòng thủ)

- Israel chỉ trích Đại diện Liên Âu khi nói Hamas đã chịu ngừng bắn và Israel đã bác bỏ nó.

- Gaza: 34.904 người chết, 78.514 người Palestine đã bị thương từ ngày 7 tháng 10.

- LHQ: 80.000 người đã chạy trốn khỏi Rafah, chúng ta cần ngừng bắn NGAY BÂY GIỜ

- Xe tăng Israel vào giáp biên Gaza City

- Putin rút quân Nga ra khỏi một số khu vực của đồng minh Armenia

- Anh: đặt an ninh lên ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh toàn cầu nguy hiểm hơn, bất ổn hơn

- Tập Cận Bình đã đến Budapest để thăm Hungary, sẽ ký nhiều thỏa thuận kinh tế

- Ukraine: hơn 70% cơ sở sản xuất năng lượng của Ukraine đã bị Nga phá hủy, hư hỏng hoặc tịch thu, Nga vi phạm Công ước Geneva

- Máy bay không người lái của Ukraine tấn công xưởng lọc dầu Nga sâu 1.700 km trong nội địa Nga

- FBI bắt 4 tiếp viên hàng không trên các đường bay từ New York đến Cộng hòa Dominica vì buôn lậu khoảng 8 triệu USD

- Senegal: Một Boeing 737 đã chệch khỏi đường băng tại Sân bay Quốc tế Blaise Diagne, 10 người bị thương phải nhập viện.

- Ohio: Larissa Brady, 53 tuổi, dự lễ tốt nghiệp của con gái, tự tử bằng cách rơi từ khán đài tại lễ khai giảng Đại học OSU

- California: bỏ khẩu hiệu “Dream Big” (Mơ mộng lớn), thay bằng khẩu hiệu mới: “Ultimate Playground" (Sân chơi tột cùng).

- Quận Los Angeles: Khu phố Little Tokyo kỷ niệm 140 năm thành lập, bi quan khu di tích Nhật Bản sắp biến mất

- Phụ huynh xin Học khu Los Angeles mời cảnh sát quay trở lại vì con em kể khói cần sa bay ngợp phòng vệ sinh trường

- Quận Cam: Anaheim OK dự án Disneyland Forward, mở rộng Disneyland cho nhiều thế hệ mai sau.

- Florida: Một cửa tiệm Việt ở Miami bị tấn công, đập bể kính.

- TIN VN. Nhà khoa học trong top 'ảnh hưởng nhất thế giới' của Việt Nam bị gỡ bài báo quốc tế.

- TIN VN. Đến 80% thương hiệu gia dụng trong nước có "bắt tay" với Trung Quốc.

- TIN VN. Samsung sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam.

- HỎI 1: Chỉ còn 40% người thuê nhà nghĩ là tương lai họ có thể mua nhà? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 9/10 dân Mỹ đã rơi vào hội chứng dẫn đến bệnh tim? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-9/5/2024) ⚪ ---- Bốn tiếp viên hàng không làm trên các đường bay đến Cộng hòa Dominica từ Sân bay JFK ở New York đã lạm dụng lộ trình dễ dàng của họ để vượt qua an ninh bằng cách buôn lậu hàng triệu đô la đến quốc gia Caribe này. Công tố liên bang cho biết các tiếp viên hàng không đã sử dụng làn đường nhanh của phi hành đoàn cho phép họ "vượt qua an ninh sân bay với số lượng lớn tiền mặt mà không bị dò ra để tịch thu." Số tiền mặt này có liên quan đến việc bán ma túy, bao gồm cả fentanyl, và các tiếp viên hàng không đã nhận huê hồng 1.000 USD hoặc 2.000 USD từ mỗi 60.000 USD họ buôn lậu.

.

Các tiếp viên hàng không đã buôn lậu tổng cộng khoảng 8 triệu USD từ năm 2014 đến năm ngoái. Charlie Hernandez, Sarah Valerio Pujols, Emmanuel Torres và Jarol Fabio đã bị bắt hôm thứ Ba. Họ phải đối mặt với cáo buộc trọng tội là điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các yêu cầu an ninh sân bay. Hernandez và Pujols cũng phải đối mặt với cáo buộc âm mưu. Theo bản cáo trạng, vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về một đường dây rửa tiền.

.

⚪ ---- Senegal: Một chiếc Boeing 737 đã chệch khỏi đường băng tại Sân bay Quốc tế Blaise Diagne ở Senegal, theo lời Bộ trưởng Giao thông Vận tải nước này El Malick Ndiaye cho biết hôm thứ Năm. Chuyến bay của AirSenegal đến Bamako do Transair khai thác chở 79 hành khách, 2 phi công và 4 thành viên phi hành đoàn. Cấp cứu đã ngay lập tức được thông báo và sơ tán khỏi máy bay. 10 người bị thương phải nhập viện. Bộ trưởng nói thêm rằng chính quyền Senegal đang mở một cuộc điều tra.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý rút quân Nga ra khỏi một số khu vực của Armenia, theo Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm. Quyết định này được xác nhận sau cuộc gặp giữa ông Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, đánh dấu sự thay đổi về sự hiện diện quân sự của Nga trong khu vực. Tuy nhiên, biên phòng Nga sẽ tiếp tục đóng quân dọc biên giới Armenia với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, theo yêu cầu của Yerevan. Căn cứ quân sự Nga đóng quân ở Armenia từ năm 1996 với khoảng 3.000 quân tại Căn cứ quân sự số 102 ở Gyumri.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Năm tuyên bố rằng Anh phải "đặt an ninh lên ưu tiên hàng đầu" trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu đang "nguy hiểm hơn, bất ổn hơn, đối đầu hơn hầu hết chúng ta từng biết. Niềm tin của tôi là chúng ta, cùng với các đối tác của mình, có thể lựa chọn để tạo ra sự khác biệt”, Cameron nói trong cuộc họp báo đồng thời thúc giục hành động chống lại những đối thủ như Trung Quốc và Nga và các hoạt động “ác độc” của họ. Cameron nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh phải "cứng rắn hơn và quyết đoán hơn. Chúng ta không thể ngây thơ được.”

.

⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Budapest vào tối thứ Tư để thăm chính thức Hungary trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu của ông. Trong chuyến thăm này, ông dự kiến ​​sẽ ký kết một loạt thỏa thuận với Thủ tướng Viktor Orban nhằm tăng cường hơn nữa sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc trong khu vực. Tập nói trong bài phát biểu bằng văn bản khi đến nơi: “Tôi tin tưởng rằng, với những nỗ lực phối hợp của hai bên, chuyến thăm này sẽ thành công hoàn toàn và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho mối quan hệ Trung Quốc-Hungary.”

.

Theo truyền thông địa phương, các cuộc thảo luận sẽ chủ yếu tập trung vào các khoản đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng, sản xuất, năng lượng và công nghệ tại quốc gia Trung Âu này. Ngoài ra, việc ký kết một số thỏa thuận song phương với các quan chức địa phương cũng dự kiến ​​sẽ diễn ra trong chuyến thăm.

.

⚪ ---- Giám đốc chương trình năng lượng của Trung tâm Razumkov, Volodymyr Omelchenko, cho biết trên đài phát thanh quốc gia Ukraine rằng hơn 70% cơ sở sản xuất năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc tịch thu: “Cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ đô la đã bị hư hại - Dnipro HPP bị thiệt hại nặng nề nhất. Đây thực sự là một tổn thất to lớn đối với Ukraine. Cần nhấn mạnh rằng Dnipro HPP là nhà máy điện đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hệ thống năng lượng của chúng ta. Chúng ta vốn đang thiếu khả năng cơ động nên sự mất mát của nó là rất đáng chú ý”.

.

Thực tế, Nga đã vi phạm Công ước Geneva cấm tấn công các cơ sở hạt nhân và nhà máy thủy điện. Ông nói thêm Moldova, Romania, Hungary, Slovakia và Ba Lan có thể giúp Ukraine. Ông nói: “Chúng tôi không có thông tin liệu có tình trạng thiếu điện ở Liên Âu hay không; thông thường thị trường điện ở Liên Âu sẽ dư thừa, đặc biệt là vào tháng 5. Tôi nghĩ điều này cũng sẽ xảy ra vào mùa hè, vì rất nhiều nhà máy năng lượng mặt trời và năng lượng gió đã được xây dựng ở Liên Âu. Vì vậy, tôi không mong họ không thể giúp chúng ta vào mùa xuân hay mùa hè – nhưng một số vấn đề có thể nảy sinh vào mùa đông hoặc mùa thu."

.

⚪ ---- Máy bay không người lái của Ukraine tấn công xưởng lọc dầu Nga sâu trong nội địa Nga, cách biên giới Ukraine 1.700 km. Thống đốc Radiy Khabirov tuyên bố hôm 9/5: Khói được nhìn thấy phía trên tòa nhà Gazprom Naftokhim Salavat của Nga ở Salavat, Cộng hòa Bashkortostan (Bashkiria) sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ông khẳng định cơ sở Gazprom ở Salavat vẫn đang hoạt động. Khabirov gọi cuộc tấn công là "một nỗ lực nhằm làm ô danh ngày Lễ Chiến thắng (kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến 2).

.

Truyền hình BAZA Telegram tuyên bố không có thương vong trong vụ tấn công hoặc vụ cháy tại cơ sở. Gazprom Naftokhim Salavat là một trong những tổ hợp sản xuất lọc hóa dầu lớn nhất ở Nga, chuyên sản xuất xăng, nhiên liệu diesel và các loại sản phẩm dầu mỏ khác. Salavat nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.700 km.

.

⚪ ---- Izzat al-Risheq, thành viên Bộ Chính trị Hamas, hôm thứ Năm cho biết phái đoàn của nhóm Palestine đã rời Cairo sau vòng đàm phán ngừng bắn mới nhất với Israel. Không có thỏa thuận nào đạt được khi Israel bắt đầu hoạt động quân sự ở Rafah ở phía nam Gaza. Al-Risheq cho biết hoạt động của Israel "nhằm cản trở nỗ lực của các nhà hòa giải và leo thang sự xâm lược cũng như chiến tranh hủy diệt". Sự phản đối của quốc tế đối với cuộc xâm lược Rafah đã gia tăng trong những ngày gần đây, với việc Hoa Kỳ tuyên bố sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel nếu Israel quyết định tiến hành chiến dịch quân sự vào Rafah.

.

⚪ ---- Đêm Thứ Tư, Tổng thống Biden nói với CNN, đã đưa ra một tuyên bố lớn. "Tôi đã nói rõ rằng nếu họ [quân Israel] tiến vào Rafah — họ chưa đến Rafah — nếu họ tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp vũ khí mà trước giờ vẫn đang viện trợ Israel ... để đối phó với các thành phố." Tờ Washington Post gọi đây là "lời cảnh báo trực tiếp nhất" của Biden đối với Israel kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 và lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Biden đe dọa từ chối viện trợ quân sự của Mỹ. Trước đó, Biden hôm thứ Ba đã có bài phát biểu ủng hộ Israel và nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ “cho Israel là sắt đá, ngay cả khi chúng tôi không đồng ý.”

.

“Chúng ta sẽ tiếp tục đảm bảo Israel được an toàn về Iron Dome (Vòm sắt chống phi đạn) và khả năng đáp trả các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Đông gần đây của họ”, ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn với CNN, đồng thời xác nhận rằng vũ khí phòng thủ sẽ tiếp tục được cung cấp nhưng sẽ ngưng viện trợ vũ khí tấn công nếu Israel tấn công lớn trên bộ ở Rafah. Biden nói, "Chúng ta sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo. Chúng ta sẽ không từ bỏ an ninh của Israel. Chúng ta đang từ bỏ khả năng tiến hành chiến tranh của Israel ở những khu vực đó." Ông thừa nhận vũ khí do Mỹ cung cấp đã được sử dụng trong các cuộc tấn công giết chết dân thường ở Gaza.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein hôm thứ Năm đã chỉ trích Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Josep Borrell sau khi Borrell nói rằng Hamas đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và Israel đã bác bỏ nó. Marmorstein cho biết nhận xét của Borrell là "sự kết hợp nguy hiểm giữa sự thiếu hiểu biết, thái độ thù địch và việc hợp pháp hóa chủ nghĩa khủng bố."

.

Ông cho biết Hamas "đã chọn phóng tên lửa về phía khu vực cửa khẩu nhân đạo Kerem Shalom" trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn và cáo buộc nhóm Palestine đang cố gắng "giết chết thỏa thuận". Ông nói thêm rằng Israel sẽ "hành động ở bất cứ nơi nào cần thiết để bảo vệ công dân của mình và sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi thả 132 con tin và tiêu diệt Hamas."

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza cho biết trong bản cập nhật hàng ngày hôm thứ Năm rằng số người chết ở vùng đất này đã tăng lên 34.904 người kể từ ngày 7 tháng 10. Khoảng 78.514 người Palestine đã bị thương. Trong 24 giờ qua, 60 người chết và 110 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo cả 3 bệnh viện ở thành phố Rafah phía nam Gaza có nguy cơ cạn kiệt nhiên liệu sau khi Israel cắt đứt tuyến đường viện trợ lớn.

.

⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm thứ Năm thông báo trênX rằng có tới 80.000 người đã chạy trốn khỏi Rafah sau chiến dịch quân sự của Israel diễn ra vào ngày 6 tháng 5. "Tổn thất đối với những gia đình này là không thể chịu đựng được. Không nơi nào an toàn. Chúng tôi cần ngừng bắn NGAY BÂY GIỜ", cơ quan này tuyên bố và cho biết thêm rằng những người rời khỏi khu vực đang tìm nơi ẩn náu.

.

Trong khi đó, Giám đốc Kế hoạch UNRWA Sam Rose nói với hãng tin The New Humanitarian rằng "nếu chiến dịch quân sự của Israel tiếp tục, thành phố cuối cùng còn lại ở Gaza chưa bị phá hủy sẽ bị phá hủy."

.

⚪ ---- Xe tăng của Israel được cho là đã tiến vào khu vực lân cận Zeitoun của Thành phố Gaza City trong đêm, theo tờ Times of Israel đưa tin, trích dẫn phương tiện truyền thông địa phương của Palestine. Báo cáo được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành các cuộc tấn công bằng trực thăng vào khu vực lân cận nói trên, với một số báo cáo cảnh báo về các cuộc tấn công bằng pháo binh vào khu vực này, Al Jazeera viết. Ngoài ra, một cuộc tấn công của IDF vào một ngôi nhà ở phía tây thành phố Rafah phía nam Gaza đã giết chết 4 người hôm thứ Năm, làm 16 người khác bị thương, theo hãng tin này.

.

⚪ ---- Một cuộc thăm dò mới từ Data for Progress và Zeteo cho thấy phần lớn cử tri Đảng Dân chủ tin rằng Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza trong chiến dịch quân sự được Tổng thống Biden ủng hộ. Khi được hỏi liệu họ có tin rằng Israel đang phạm tội diệt chủng chống lại người Palestine ở Gaza hay không, 56% cử tri Đảng Dân chủ, 36% cử tri Độc lập và 23% cử tri Cộng hòa nói có.

.

Chính quyền Biden đã bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ rằng Israel đang phạm tội diệt chủng và Biden tiếp tục hỗ trợ chiến dịch quân sự tàn bạo đã giết chết hơn 34.800 người Palestine, trong đó có hơn 14.000 trẻ em.

.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 55% cử tri Đảng Dân chủ “không tán thành” việc đàn áp sinh viên biểu tình phản đối chiến tranh diệt chủng tại các đại học trên khắp Hoa Kỳ, một quan điểm khác khiến họ bất hòa với Tổng thống Biden, người đã lên án mạnh mẽ các cuộc biểu tình.

.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với lệnh ngừng bắn ở Gaza trong số tất cả những người được hỏi. Kết quả cho thấy 70% tổng số cử tri có khả năng ủng hộ ý tưởng Mỹ kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza và giảm leo thang, bao gồm 83% cử tri Đảng Dân chủ, 65% cử tri Độc lập và 56% cử tri Cộng hòa. Data for Progress đã công bố một cuộc thăm dò tương tự vào tháng 2 cho thấy 67% cử tri Mỹ ủng hộ ý tưởng ngừng bắn vĩnh viễn.

.

⚪ ---- Hôm nay, Thứ Năm, luật sư của Trump chất vấn chéo cô Stormy Daniels về chuyện cổ tích phòng the gặp gỡ Trump. Trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Trump đã được tiếp tục vào thứ Năm, với việc luật sư của Trump tiếp tục trao đổi gay gắt với cô diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels là trung tâm của vụ án. Cô Daniels đã kể hàng giờ trước tòa hôm thứ Ba những chi tiết "sống động, trần gian" về cuộc gặp gỡ hoan lạc mà cô nói rằng cô đã có với Trump, điều mà Trump phủ nhận, gần hai thập nir6n trước.

.

Trọng tâm của vụ án là khoản thanh toán được trả cho Daniels mà các công tố viên cho rằng Trump đã che giấu một cách không thích đáng nhằm giữ im lặng cho câu chuyện về cuộc gặp gỡ trước cuộc bầu cử năm 2016. Luật sư của Trump, Susan Necheles, kiểm tra chéo đối với Daniels.

.

Necheles chất vấn Daniels về việc liệu cô Daniels có muốn kiếm tiền từ những cuộc gặp gỡ được cho là với Trump hay không, đôi khi cô Necheles cao giọng. Necheles hỏi liệu cô Daniels có muốn nhận tiền từ Trump vào năm 2016 không. Daniels trả lời: “Tôi chưa bao giờ xin tiền từ bất kỳ ai cụ thể. Tôi đã yêu cầu bán câu chuyện của mình cho một ấn phẩm để trình bày sự thật."

.

⚪ ---- Cậu út Barron Trump lộ ý quan tâm đến việc nối bước chính trị của cha mình. Theo danh sách mà NBC News có được, chàng trai 18 tuổi này sẽ là đại biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa sau khi được Cộng Hòa tiểu bang Florida chọn vào vai trò này. Đây là vai trò nổi bật nhất mà con út của Trump đảm nhận cho đến nay, sau một tuổi thơ gần như riêng tư được mẹ cậu, cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump, bảo vệ.

.

Tin tức này xuất hiện ngay sau một tin nổi bật trên tờ The Daily Mail hôm thứ Tư, trong đó tờ báo Anh khẳng định Barron có “khát vọng chính trị” của riêng mình. Barron cũng sẽ tham gia cùng với ba anh chị em của mình tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa: Eric, Donald Jr. và Tiffany, tất cả đều sẽ đóng vai trò là đại biểu của Florida.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi đảng Cộng hòa không ủng hộ nỗ lực của Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R- Georgia) nhằm lật đổ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, đồng thời nhấn mạnh rằng "không phải lúc" để làm như vậy trong một bài đăng trên Truth Social. “Tại một thời điểm nào đó, chúng tôi rất có thể sẽ như vậy, nhưng đây không phải là lúc,” Trump nói, đề cập đến việc các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẵn sàng bỏ phiếu về một kiến ​​nghị bãi nhiệm như đề xuất của Greene.

.

Trump nhấn mạnh rằng nếu Cộng hòa thể hiện sự mất đoàn kết, nó sẽ nhanh chóng bị miêu tả là "hỗn loạn" và do đó sẽ "ảnh hưởng tiêu cực đến mọi thứ." Mặc dù không ủng hộ đề nghị của Greene, Trump chia sẻ rằng Trump tin rằng bà Greene sẽ "ở bên và đứng về phía chúng tôi trong một thời gian dài sắp tới", bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với "tinh thần" của bà.

.

⚪ ---- Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã cho ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump gia hạn 45 ngày để nộp báo cáo tiết lộ tài chính cá nhân theo yêu cầu của nhóm pháp lý của ông trước thời hạn ngày 15 tháng 5. Cựu tổng thống giờ đây sẽ có thời hạn đến ngày 1 tháng 7 để hoàn thiện và nộp hồ sơ tài chính liên quan đến việc ứng cử tổng thống của mình "do sự phức tạp trong việc nắm giữ tài chính của ông", như giải thích trong thư của luật sư Scott Gast.

.

Trump một lần nữa lại trở thành tâm điểm tranh cãi trong tuần này liên quan đến việc trả tiền để bịt miệng nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Vào ngày 14 tháng 4 năm ngoái, đảng viên Đảng Cộng hòa 77 tuổi cuối cùng đã nộp báo cáo tài chính của mình sau khi hết thời gian gia hạn 90 ngày kể từ khi ông bắt đầu tranh cử tổng thống vào cuối năm 2022.

⚪ ---- Tòa Georgia: Một tòa kháng án Georgia hôm thứ Tư đã đồng ý duyệt lại xem có đúng không đối với phán quyết của tòa án cấp dưới cho phép Biện lý quận Fulton Fani Willis tiếp tục truy tố vụ Trump can thiệp bầu cử 2020. Trump và một số bị cáo khác trong vụ án đã cố gắng loại bỏ cô Willis và văn phòng của cô ra khỏi vụ án, nói rằng mối quan hệ lãng mạn của cô với công tố viên đặc biệt Nathan Wade đã tạo ra xung đột lợi ích.Thẩm phán Tòa án Tối cao Scott McAfee vào tháng 3 nhận thấy rằng không có xung đột lợi ích nào có thể buộc Willis phải rút khỏi vụ án, nhưng ông đã cho phép Trump và các bị cáo khác kháng cáo phán quyết của ông lên Tòa kháng án Georgia. ABC News lưu ý rằng Trump và các đồng phạm hiện có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo.Sau khi tòa kháng án trung gian ra phán quyết, bên thua kiện có thể yêu cầu Tòa án tối cao Georgia xem xét kháng cáo. Quyết định xem xét của tòa kháng án dường như có thể khiến vụ án bị trì hoãn và càng làm giảm khả năng vụ án sẽ được đưa ra xét xử trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Theo lệnh của mình, Thẩm phán McAfee cho biết ông dự định tiếp tục giải quyết các đơn tòa trước khi xét xử khác “bất kể đơn thỉnh cầu có được chấp thuận hay không… và ngay cả khi bất kỳ kháng cáo nào tiếp theo được tòa kháng án giải quyết.”Nhưng Trump và những người khác có thể yêu cầu Tòa kháng án ghìm lại vụ án trong khi kháng cáo đang chờ xử lý. Trump và các bị cáo khác đã lập luận trong đơn kháng cáo của họ rằng McAfee đã sai khi không loại bỏ cả Willis và Wade, viết rằng "việc cung cấp cho Biện Lý Willis tùy chọn đơn giản loại bỏ Wade là trái với logic và trái với luật Georgia."⚪ ---- Chuyện không có, nhưng Cộng Hòa dựng lên để vu khống Dân Chủ và để vuốt ve Trump: Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã công bố dự luật cấm những người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Thực tế, người chưa có quốc tịch Mỹ đã và đang bị cầm bầu phiếu ở Mỹ. Cộng Hòa dựng chuyện nhằm thu hút sự chú ý nhiều hơn đến những tuyên bố sai trái của Donald Trump rằng các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ bị hủy hoại bởi gian lận tràn lan.Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã dựa vào sự ủng hộ của Trump để ngăn chặn nỗ lực phế truất ông khỏi vị trí lãnh đạo từ DB Marjorie Taylor Greene, người theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa, cho biết biện pháp đánh gió này (cấm ngoại kiều bầu phiếu) nhằm mục đích ngăn chặn những người không phải là công dân bỏ phiếu vào tháng 11.Johnson nói với các phóng viên mà không đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố: “Tất cả chúng ta đều biết - bằng trực giác - rằng rất nhiều người bất hợp pháp đang bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Nhưng đó không phải là điều có thể dễ dàng chứng minh được”.Đảng Cộng hòa cho rằng luật này sẽ cung cấp một cơ chế cần thiết để bảo vệ quyền bầu cử bằng cách yêu cầu các tiểu bang thu thập bằng chứng về quyền công dân Hoa Kỳ trước khi đăng ký cử tri và loại bỏ danh sách cử tri của họ gồm những người không phải là công dân. Nhưng các nghiên cứu độc lập cho thấy việc bỏ phiếu của những người không phải là công dân là rất hiếm.Một nghiên cứu của Trung tâm Tư pháp Brennan tại Đại học New York đã xem xét 42 khu vực pháp lý, chiếm 23,5 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và chỉ tìm thấy 30 trường hợp có thể là người không phải là công dân bỏ phiếu, hoặc 0,0001% số phiếu bầu.Đạo luật này có thể sẽ mất hiệu lực khi đến Thượng viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo. Dân chủ đã gọi dự luật này là “dư thừa” và là một “màn đóng thế” nhằm gieo rắc “sự nhầm lẫn và mất lòng tin” trước cuộc tái đấu bầu cử ngày 5 tháng 11 giữa đảng Cộng hòa Trump và Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.Walter Olson, một thành viên cấp cao của viện nghiên cứu Leaning Cato Institute, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết: “Điều này, giống như nhiều hành động kích động khác về an ninh và liêm chính trong bầu cử, xuất phát từ nhu cầu của Trump để duy trì ảo tưởng rằng bằng cách nào đó Trump đã thắng và đã bị tước quyền một cách sai trái trong cuộc bầu cử 4 năm trước.”⚪ ---- Một tòa kháng án Hồng Kông hôm thứ Tư đã ra phán quyết rằng một bài hát được sử dụng rộng rãi làm quốc ca cho phong trào ủng hộ dân chủ năm 2019 của Hồng Kông hiện đã bị cấm, đảo ngược quyết định trước đó bác bỏ nỗ lực cấm bài hát này của chính quyền thành phố.Lệnh cấm bài hát "Glory to Hong Kong" được coi là làm suy yếu thêm quyền tự do ngôn luận ở khu vực bán tự trị của Trung Quốc. Tòa chính thức hình sự hóa việc phát sóng, biểu diễn, in ấn, xuất bản, phân phối và sao chép bài hát dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trực tuyến, ngoại trừ các hoạt động báo chí và học thuật hợp pháp.Vào tháng 6 năm ngoái, chính quyền Hong Kong đã xin lệnh tòa án cấm bài hát này sau khi nó bị phát nhầm thành quốc ca Trung Quốc tại một số sự kiện thể thao quốc tế. Lệnh cấm cũng bao gồm giai điệu, lời bài hát và bất kỳ bản chuyển thể nào của bài hát. Nhiều người biểu tình đã hát bài hát, lời bài hát nhắc đến “nước mắt và máu” của các “tử sĩ” trong cuộc đấu tranh vì tự do và vì một Hồng Kông được giải phóng.Trong phán quyết hôm thứ Tư, tòa án chỉ ra rằng bài hát đã được sử dụng như một “vũ khí” để “thúc đẩy các cuộc biểu tình bạo lực đang hoành hành ở Hồng Kông kể từ năm 2019”, mang tác dụng biện minh, lãng mạn hóa và tôn vinh phong trào dân chủ.Phán quyết mới nhất nói thêm rằng bài hát có thể được sử dụng để "kích động tình cảm chống chính quyền" và ủng hộ việc tách Hồng Kông khỏi Trung Quốc. Tòa án kết luận rằng họ phải "can thiệp ngay lập tức" để ngăn chặn những hành vi đó và xác định rằng lệnh cấm là cần thiết.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian hoan nghênh phán quyết của tòa án Hồng Kông, nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng các biện pháp nhằm ngăn chặn các nỗ lực kích động chia rẽ và xúc phạm quốc ca Trung Quốc là “hợp pháp”.Ca khúc phụ đề lời Việt dài 1:52 phút ở YouTube:



https://www.youtube.com/watch?v=5C6dIrB1jxA

.

⚪ ---- Ohio: Cái chết của một phụ nữ rơi từ khán đài tại lễ khai giảng của Đại học Ohio State University vào cuối tuần qua đang được điều tra như một “vụ tự tử thấy rõ”, theo báo cáo sơ bộ từ văn phòng Điều tra viên Quận Franklin. Larissa Brady, 53 tuổi, đang tham dự lễ tốt nghiệp của con gái cùng chồng và cậu con trai 12 tuổi thì nói với gia đình rằng bà muốn có được một chỗ ngồi cao hơn trong sân vận động Ohio State.

.

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Brady vượt qua hàng ghế dài cao nhất và trèo qua bức tường bê tông ở trên cùng. Brady trước đây từng mắc các vấn đề tâm thần và đã cố gắng tự tử hồi đầu năm nay. Vụ ngã không được các diễn giả hoặc quan chức đề cập trong suốt buổi lễ kéo dài ba giờ đồng hồ, khiến một số sinh viên chứng kiến vụ ngã bị lo lắng. Văn phòng điều tra vẫn chưa chính thức công bố nguyên nhân cái chết.

.

Nếu bạn hoặc người thân đang vật lộn với ý nghĩ tự tử, hãy liên hệ với Đường dây nóng National Suicide Prevention Lifeline bằng cách quay số hoặc nhắn tin 988.

.

⚪ ---- California: Trong hơn một thập niên, California được coi là nơi dành cho những người mơ mộng thông qua các quảng cáo giới thiệu những bãi biển, vườn nho và công viên quốc gia nổi tiếng của tiểu bang. Nhưng mọi giấc mơ đều phải chấm dứt khi Sở du lịch của tiểu bang, Visit California, công bố khẩu hiệu mới. Tổ chức phi lợi nhuận được giao nhiệm vụ phát triển và duy trì các chương trình tiếp thị nhằm giúp thúc đẩy du lịch trong California đã thông báo khẩu hiệu “Dream Big” (Mơ mộng lớn) sẽ được thay bằng khẩu hiệu mới: “Ultimate Playground" (Sân chơi tột cùng).

.

Khung cảnh của chiến dịch quảng cáo mới giống như chiến dịchcũ, giới thiệu các địa danh và điểm đến mang tính biểu tượng của California dọc theo bờ biển, nhưng không còn đề cập đến những giấc mơ nữa.

.

Caroline Beteta, giám đốc điều hành của Visit California, nói với tờ New York Times rằng có nhiều lý do dẫn đến sự thay đổi này, bao gồm cả những cụm từ như “Dream Big” có xu hướng giảm theo thời gian, có thể bị coi là mang tính chính trị và đang được nhiều công ty ngoài đời chôm để sử dụng. Theo Beteta, “Sân chơi tột cùng” là một thông điệp an toàn hơn và ít mang tính chính trị hơn. Thông điệp mới cũng nhằm mục đích khai thác nhu cầu giải trí của một người. Nói kiểu dân chơi Việt Nam là: nhậu tới khi phải bò lết mà về.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Khi khu phố Little Tokyo của LA kỷ niệm 140 năm thành lập, cộng đồng thực sự lo ngại rằng nó có thể không tồn tại được thêm 140 năm nữa. Hiện tại nó đã được Ủy ban Bảo tồn Lịch sử Quốc gia (National Trust for Historic Preservation) chỉ định là “một trong những di tích lịch sử có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất ở Mỹ”.

.

Kristin Fukushima, giám đốc điều hành của Little Tokyo Community Council cho biết: “Vẫn còn rất nhiều thứ chúng tôi đang phải đấu tranh chống lại. Nó thực sự làm mất đi ý thức cộng đồng cũng như tinh thần và linh hồn của những gì luôn tồn tại ở đây." Fukushima và những người khác chỉ ra rằng khu vực lân cận có thể trông có vẻ đang phát triển mạnh với lượng du khách đông đúc và những dấu hiệu trực quan về nguồn gốc văn hóa người Mỹ gốc Nhật, nhưng vẻ ngoài có thể bị đánh lừa.

.

Cô cho biết sự ra đi của Suehiro Café, địa điểm tụ tập yêu thích trên Phố 1st Street trong nhiều thập niên, “đã trở thành một biểu tượng thực sự lớn đối với chúng tôi về những áp lực mà Little Tokyo phải đối mặt”.

.

Chủ nhà hàng cà phê, đối mặt với việc bị đuổi khỏi nhà và tiền thuê nhà tăng cao, cuối cùng đã đóng cửa tiệm và chuyển đi nơi khác trong thành phố, bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của những khách hàng lâu năm. Fukushima cho biết nguyên nhân là do "quá trình đô thị hóa và tái định cư", do nỗ lực khôi phục tổng thể khu vực trung tâm thành phố - hiện đã diễn ra hơn một thập niên.

.

Tiền phố bây giờ quá đắt. “Câu trả lời mà chúng tôi có là ‘có lẽ chúng tôi chỉ cần sở hữu đất của riêng mình.’ Nhưng đất rất đắt.” Cô gợi ý rằng những công dân bình thường có thể giúp đỡ bằng cách thường xuyên tới mua sắm ở các doanh nghiệp ở Little Tokyo, bao gồm khoảng 400 cửa hàng và nhà hàng còn lại cũng như các trung tâm văn hóa, chẳng hạn như Bảo tàng Quốc gia Người Mỹ gốc Nhật (Japanese American National Museum).

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một nhóm phụ huynh có con đang theo học tại các trường trong Học khu Thống nhất Los Angeles đã yêu cầu cảnh sát quay trở lại khuôn viên trường hôm thứ Ba. Phụ huynh, những người đã tổ chức một bản kiến nghị sau làn sóng bạo lực tại các trường học LAUSD, đã đến trước hội đồng học khu để kêu gọi phục hồi các sĩ quan cảnh sát trong khuôn viên trường sau khi các cảnh sát này gần như bị sa thải khoảng hai năm trước để đáp lại cái gọi là cắt giảm ngân sách trong giới cảnh sát.

.

“[Những đứa trẻ của chúng tôi] nói với chúng tôi rằng phòng vệ sinh trường có mùi cần sa." Maria Luisa Palma, thành viên của Nhóm Tư vấn Phụ huynh, cho biết rất nhiều trẻ em không muốn sử dụng phòng vệ sinh ở trường. “Một số em gọi điện cho bố mẹ đến đón về nhà vệ sinh.”

.

Dữ liệu mới nhất từ Học khu LAUSD đã ghi rằng kể từ khi cảnh sát bị đưa ra khỏi sân trường, đánh nhau và bạo lực thể xác đã tăng gần gấp đôi từ 2.270 vụ lên 4.569 vụ. Trong khi đơn yêu cầu phục hồi cảnh sát trong khuôn viên trường được đệ trình, các phụ huynh khác như những phụ huynh từ Students Deserve Coalition nói rằng học khu nên đầu tư nhiều hơn vào việc huấn luyện cách giảm leo thang để ngăn chặn bạo lực.

.

⚪ ---- Quận Cam: Hội đồng Thành phố Anaheim đã phê duyệt Disneyland Forward, một kế hoạch mở rộng có thể thay đổi bộ mặt của Disneyland trong nhiều thế hệ mai sau. Hội đồng 7 thành viên đã bỏ phiếu đồng thuận hôm thứ Ba. Theo thành phố, những thay đổi và sắc lệnh quy hoạch đã được phê duyệt cần thêm 30 ngày nữa để những thay đổi có hiệu lực. Anaheim Disneyland Forward là một dự án trị giá 1,9 tỷ USD nhằm hướng dẫn địa điểm và cách thức phát triển trong tương lai trong 40 năm tới.

.

Dự kiến nó sẽ mang lại nhiều điểm tham quan, khách sạn, nhà hàng và cửa hàng hơn ở phía tây của Disneyland Drive, nhưng kế hoạch đề xuất vẫn chưa hết tranh cãi. Một số người sống gần khu vực này không hài lòng vì kế hoạch sẽ liên quan đến việc đóng cửa Magic Way, con đường mà nhiều tài xế sử dụng để lên và xuống Xa lộ 5. Disney sẽ trả 39 triệu USD để chịu trách nhiệm về con đường Magic Way đó. Các khoản đầu tư khác của Disney sẽ bao gồm 30 triệu USD cho nhà ở giá rẻ, cải thiện hệ thống thoát nước, tài trợ cải thiện đường phố và giao thông.

.

⚪ ---- Florida: Một doanh nghiệp Việt ở Miami bị tấn công. Chủ nhà hàng ở NE 71st và Biscayne Boulevard phát hiện một cánh cửa bị đập vỡ vào sáng thứ Tư. Người chủ cho biết không có gì bị mất trộm và cũng không biết cửa bị đập phá như thế nào. Cảnh sát Miami đang điều tra.

.

⚪ ---- TIN VN. Đến 80% thương hiệu gia dụng trong nước có "bắt tay" với Trung Quốc. Theo Báo Người Lao Động. Nhu cầu mua sắm các thiết bị điện gia dụng, thiết bị nhà bếp sẽ tiếp tục tăng cao cho đến năm 2025. Trung bình, mỗi hộ gia đình Việt Nam chi tiêu khoảng 8,4 triệu đồng cho các thiết bị gia dụng" – bà Đỗ Thị Thúy Hương - Ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), cho biết như vậy tại buổi họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc tế Điện tử & Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE).

.

Theo bà Thúy Hương, quy mô thị trường đồ gia dụng tại Việt Nam trị giá ước tính lên đến 12,5 – 13 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng trung bình 10%/năm. Đáng chú ý, hiện nay, các thương hiệu hàng gia dụng trong nước đang chiếm 80% thị phần hàng gia dụng, 20% thuộc về các thương hiệu ngoại. Tuy nhiên, trong 80% thị phần các doanh nghiệp tại Việt Nam, chủ yếu là hàng có xuất xứ Trung Quốc thông qua "bắt tay" với doanh nghiệp nội như Sunhouse, Kangaroo...

.

⚪ ---- TIN VN. Nhà khoa học trong top 'ảnh hưởng nhất thế giới' của Việt Nam bị gỡ bài báo quốc tế. Theo Báo Tuổi Trẻ. GS.TS Võ Xuân Vinh, người ở vị trí thứ 8 trong 47 người Việt vào ‘top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới’, là tác giả của bài báo vừa bị một tạp chí quốc tế gỡ bỏ. Tạp chí Environmental Science and Pollution Research thuộc Nhà xuất bản Springer vừa gỡ bỏ (retracted) bài báo của nhóm tác giả Trung Quốc, Việt Nam, Ghana, Eswatini. Bài báo bị gỡ bỏ có tên "Trade openness and CO2 emanations: a heterogeneous analysis on the developing eight (D8) countries", được xuất bản ngày 13-4-2021. Tác giả Việt Nam có tên trong bài báo bị gỡ là GS.TS Võ Xuân Vinh (tác giả thứ 5), viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Nhà xuất bản Springer gỡ bỏ bài báo khoa học trên do kết quả điều tra cho thấy bài báo này nằm trong một nhóm bài có nhiều vấn đề: quy trình bình duyệt bị lũng đoạn; trích dẫn các tài liệu tham khảo không phù hợp hoặc không liên quan; chứa nhiều cụm từ không chuẩn. Ngoài ra, nội dung bài báo không nằm trong phạm vi, chủ đề của tạp chí. Nhà xuất bản và tạp chí không còn tin tưởng vào các kết quả và kết luận của bài báo nên quyết định gỡ bài. Trong số 9 tác giả bài báo, chỉ có 2 người phản hồi quyết định gỡ bài. Tác giả đầu Mohammed Musah không đồng ý với quyết định. Tác giả Võ Xuân Vinh tuyên bố không biết đến việc nộp và xuất bản bài báo này.

.

⚪ ---- TIN VN. Samsung sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam. Theo Báo Chính Phủ. Chiều 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Park Hark Kyu, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn Samsung đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Park Hark Kyu đã báo cáo cập nhật tình hình sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và và tìm hiểu, trao đổi về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Từ 25 doanh nghiệp vào năm 2014, đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam cấp 1 và cấp 2 tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng 12 lần, lên 309 doanh nghiệp. Mong muốn và tin tưởng Việt Nam sẽ liên tục cải thiện môi trường kinh doanh, ông cho biết Samsung dự kiến đầu tư thêm khoảng 1 tỷ USD mỗi năm thời gian tới tại Việt Nam, tiếp tục nâng số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực… Samsung hiện nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam với các dự án lớn tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn đầu tư lên đến 22,4 tỷ USD. Sản lượng sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Việt Nam chiếm trên 50% sản lượng của Samsung trên toàn cầu.

.

⚪ ---- HỎI 1: Chỉ còn 40% người thuê nhà nghĩ là tương lai họ có thể mua nhà?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy hy vọng sở hữu một ngôi nhà đang giảm dần trong số những người thuê nhà trên toàn quốc. Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, chỉ còn 40% người thuê nhà nghĩ rằng họ sẽ có thể mua được nhà. Đó là con số thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu cách đây 10 năm. Ở vùng Đông Bắc, chỉ có 26% người thuê nhà nghĩ rằng họ có thể mua nhà, giảm so với mức 51% vào năm ngoái.

Chi tiết:

https://www.wmur.com/article/federal-reserve-bank-of-new-york-rent-buy-home/60733186

.

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 9/10 dân Mỹ đã rơi vào hội chứng dẫn đến bệnh tim?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới cho thấy 9 trong số 10 người Mỹ trưởng thành đang ở giai đoạn đầu, giữa hoặc cuối của hội chứng dẫn đến bệnh tim và gần 10% đã mắc bệnh này. Một nhóm do Tiến sĩ Muthiah Vaduganathan của Bệnh viện Brigham and Women's và Trường Harvard Medical School ở Boston kết luận: "Sức khỏe tim mạch, thận và trao đổi chất kém đang phổ biến trong dân số Hoa Kỳ".

.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét cụ thể tỷ lệ mà Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ gọi là hội chứng tim mạch, thận và chuyển hóa (CKM: cardiovascular, kidney and metabolic) - các yếu tố liên quan đến nhau tiến triển theo thời gian và nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến bệnh tim.

.

Hội chứng CKM được chia thành bốn giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tích tụ mỡ thừa trong cơ thể (yếu tố nguy cơ dẫn đến sức khỏe kém).

Giai đoạn 2: Xuất hiện các yếu tố nguy cơ chuyển hóa khác (ví dụ, huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường).

Giai đoạn 3: Xuất hiện bệnh thận nguy cơ cao và/hoặc nguy cơ cao mắc bệnh tim được chẩn đoán trong vòng 10 năm tới.

Giai đoạn 4: Chẩn đoán bệnh tim toàn phát, có hoặc không có bệnh thận.

.

Trong số những người trưởng thành từ 20 tuổi trở lên, chỉ có 10,6% không mắc hội chứng CKM ở mức độ nào đó, các nhà nghiên cứu báo cáo hôm thứ Tư trên Tạp chí Journal of the American Medical Association.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/05/08/adults-heart-disease/6161715184668/

.

.