- Hôm nay gay cấn vì kể chuyện sex: cô Stormy Daniels khai trước tòa về chuyện dan díu với Trump. - Thẩm phán Merchan: Tòa sẽ xử xong Trump trong tháng 5. - Thẩm phán Merchan: Trump vi phạm nữa là sẽ vào tù. - Trump: sẵn sàng vào tù, không ngán. - Suffolk University thăm dò: Biden huề 37% với Trump,

Hôm nay sẽ gay cấn vì kể chuyện sex: cô Stormy Daniels sẽ khai trước tòa về chuyện dan díu với Trump. Hình trên: Cô Stormy Daniels (trái) phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia (National Press Club) năm 2008. Hình Wikipedia.

.

- Thẩm phán Merchan: Tòa sẽ xử xong Trump trong tháng 5.

- Thẩm phán Merchan: Trump vi phạm nữa là sẽ vào tù.

- Trump: sẵn sàng vào tù, không ngán.

- Suffolk University thăm dò: Biden huề 37% với Trump, 8% ủng hộ Kennedy Jr. và 5% khác ủng hộ hoặc Cornel West hoặc Jill Stein. Có 6 tiểu bang dao động: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Cử tri từ 35 tuổi trở xuống, Biden dẫn trước 34-25. Với cử tri Da đen: Biden dẫn trước 64-12.

- Đức khám xét văn phòng Brussels của thành viên Nghị viện Châu Âu Maximilian Krah vụ gián điệp cho TQ

- FAA điều tra về Boeing sau khi công ty báo cáo có người giả hồ sơ kiểm tra trên một số máy bay 787.

- Quân đội Israel vào chiếm cửa khẩu Rafah

- Hamas kêu gọi Mỹ và toàn cầu gây áp lực lên Israel để ngừng bắn

- Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel đã phạm một "tội ác chiến tranh" khác khi tấn công Rafah sau khi Hamas đồng ý ngừng bắn.

- Gaza: 34.789 người chết, 78.204 người bị thương từ 7/10

- Đức quốc: Cảnh sát gỡ khu trại ủng hộ người Palestine tại Đại học Free University tại Berlin

- Hòa Lan: Cảnh sát Amsterdam gỡ khu cắm trại đòi ngưng thảm sát dân Palestine tại Đại học Amsterdam, bắt 125 người

- Jerusalem: biểu tình chống tấn công Rafah, đòi ngưng bắn, cứu con tin

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ca ngợi Hamas đã 1 thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và kêu gọi Israel làm theo

- Ukraine: bắt 2 quan chức Sở An ninh vì âm mưu ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh đạo khác

- Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5

- Nga: lên kế hoạch tập trận mô phỏng tác chiến vũ khí hạt nhân chiến thuật gần Ukraine.

- 1 lính Mỹ từ Nam Hàn vào Nga, bị Nga bắt, quy chụp tội trộm cắp

- Vận động viên cử tạ Oleksandr Pielieshenko, người thi đấu cho Ukraine tại Thế vận hội Mùa hè 2016, đã tử trận

- Walt Disney: doanh thu quý 2 đạt 22,08 tỷ USD, tăng 1%

- BP: lợi nhuận quý 1 của 2024 đã giảm 72,46% xuống 2,3 tỷ USD

- Giải Pulitzer trao cho ProPublica vì bài báo cho thấy các tỷ phú chiêu dụ các thẩm phán Tòa Tối cao. AP thắng giải nhiếp ảnh. New York Times và Washington Post mỗi tờ 3 giải Pulitzer

- Nhà nước TQ dùng tin tặc tấn công Bộ Quốc phòng Anh

- Tiêu thụ dầu ô liu có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do chứng mất trí nhớ

- Pennsylvania: 1 mục sư đang giảng, bị 1 tay súng bước tới bắn, súng kẹt đạn, tay súng bị vật té, bắt

- UC Riverside đình chỉ tạm 1 sinh viên vì đưa súng trường vào khuôn viên trường, cảnh sát tịch thu để điều tra

- Bỏ ăn thịt sẽ đảo ngược tiến trình xơ gan.

- California: Một dự luật sẽ buộc các siêu thị điều chỉnh làn đường tự thanh toán

- Nghiên cứu: Nấu ăn gây ô nhiễm không khí.

- Bưu điện Mỹ kêu gọi dân Mỹ sửa chữa hộp thư, nếu thay thì xài hộp thư lớn hơn

- California: 35% cư dân vẫn xài điện thoại cố định, 64,2% không xài điện thoại cố định (có dây) nữa

- Quận Cam: 1 người thắng giải marathon OC bị loại vì nhận nước uống từ người đi xe đạp.

- Quận Los Angeles: 1 ông căm thù dân gốc Á, lái xe chận biểu tình, đòi đuổi gốc Á về Tàu, la hét hù dọa, lãnh án tù.

- Anh quốc: BS Yến Hoàng Lâm nói thời nay di dân không được người Anh hoan hỷ đón nhận như xưa

- Iowa: Phoukham Trần và Kevin Cram sẽ là 2 cảnh sát mới nhất khắc tên vào Đài tưởng niệm Iowa Peace Officer Memorial.

- TIN VN. VN cảnh giác. Xe điện Trung Quốc 'đánh sập' thị trường Thái Lan: Bài học cảnh tỉnh trước dòng lũ ô tô điện giá rẻ.

- TIN VN. Mưa trắng trời, người và xe té ngã trong nước ngập.

- TIN VN: Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian: Cục Xuất bản yêu cầu báo cáo và mời chuyên gia thẩm định.

- HỎI 1: Chiến dịch quảng cáo "Chúng ta có thể làm điều này" (We Can Do This) để chống COVID-19 của Biden đã cứu hơn 50.000 người? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Vào tiệm, 79% lúng túng không biết nên gọi ăn món gì? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-7/5/2024) ⚪ ---- Công ty Walt Disney hôm thứ Ba đã công bố rằng doanh thu của họ trong quý 2 năm tài chính 2024 đạt 22,08 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khoản lỗ pha loãng trên mỗi cổ phiếu trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 ở mức 0,01 USD so với mức thu nhập 0,69 USD trên mỗi cổ phiếu được báo cáo trong cùng khung thời gian của năm 2023. Trong quý thứ 2, khoản lỗ ròng do công ty gây ra đã ở mức 20 triệu USD so với mức 1,27 USD. tỷ được đăng trong quý 2 năm 2023. Trong khi đó, số người đăng ký Disney+ Core đã tăng hơn 6 triệu trong quý được báo cáo. Cổ phiếu của Disney đã giảm 5,46% trong phiên giao dịch tiếp thị trước sau khi báo cáo được công bố sáng Thứ Ba.

.

⚪ ---- BP plc báo cáo hôm thứ Ba rằng lợi nhuận trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đã giảm 72,46% xuống 2,3 tỷ USD từ mức 8,2 tỷ USD một năm trước đó. So với quý 4 năm 2023, giá dầu và khí đốt giảm, nhà máy lọc dầu Whiting ngừng hoạt động và biên lợi nhuận nhiên liệu yếu hơn đã ảnh hưởng đến kết quả. Với dòng tiền hoạt động là 5 tỷ USD, công ty đã ghi nhận EBITDA điều chỉnh là 10,3 tỷ USD, thấp hơn mức 13 tỷ USD được ghi nhận vào năm trước. Trong khi đó, cổ tức được công bố trên mỗi cổ phiếu phổ thông đã tăng lên 7,2 cent. Trong báo cáo thu nhập ngày hôm nay, BP đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1,75 tỷ USD cho quý 1 năm 2024.

.

⚪ ---- Đức quốc: Chính quyền Đức đã khám xét văn phòng Brussels của thành viên Nghị viện Châu Âu Maximilian Krah, theo Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết hôm thứ Ba. Cuộc khám xét được thực hiện như một phần của cuộc điều tra các cá nhân bị nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc, cho đến nay đã có 4 vụ bắt giữ. Krah là thành viên của đảng cánh hữu Sự thay thế cho nước Đức (AfD: Alternative for Germany). Phụ tá của ông, Jian Guo, nằm trong số những người bị bắt giữ vào tháng trước và căn hộ của ông cũng bị khám xét.

.

⚪ ---- Cục Hàng không Liên bang hôm thứ Hai cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về Boeing sau khi công ty báo cáo rằng các công nhân tại một nhà máy ở Nam Carolina đã làm giả hồ sơ kiểm tra trên một số máy bay 787. Boeing cho biết các kỹ sư của họ đã xác định rằng hành vi sai trái không tạo ra "vấn đề an toàn ngay lập tức cho chuyến bay". Trong một email gửi tới các nhân viên của Boeing ở Nam Carolina vào ngày 29/4, Scott Stocker, người đứng đầu chương trình 787, cho biết một công nhân đã quan sát thấy "sự bất thường" trong cuộc kiểm tra bắt buộc về mối nối cánh với thân và báo cáo điều đó với người quản lý của anh ta.

.

Stocker viết: “Sau khi nhận được báo cáo, chúng tôi nhanh chóng xem xét vấn đề và được biết rằng một số người đã vi phạm chính sách của Công ty khi không thực hiện bài kiểm tra bắt buộc mà ghi lại công việc là đã hoàn thành”. Boeing đã thông báo cho FAA và đang thực hiện "hành động khắc phục nhanh chóng và nghiêm túc với nhiều đồng đội", Stocker cho biết, theo AP.

.

787 là máy bay hai lối đi ra mắt năm 2011 và được sử dụng chủ yếu cho các chuyến bay quốc tế đường dài. Cơ quan FAA cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản: “Công ty đã tự nguyện thông báo cho chúng tôi vào tháng 4 rằng họ có thể chưa hoàn thành các cuộc kiểm tra cần thiết để xác nhận sự liên kết và gắn chặt đầy đủ ở nơi các cánh nối với thân máy bay trên một số máy bay 787 Dreamliner. FAA đang điều tra xem liệu Boeing có hoàn thành việc kiểm tra hay không và liệu nhân viên của công ty có thể làm giả hồ sơ máy bay hay không."

.

⚪ ---- Ukraine: Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm thứ Ba tiết lộ rằng họ đã bắt giữ hai quan chức của Cơ quan An ninh Nhà nước (UDO) vì âm mưu ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky và “các đại diện khác của giới lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu”. Các quan chức này bị cáo buộc cung cấp cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) những thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động bị cáo buộc.

.

Theo SBU, FSB đã lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái nhằm vào các quan chức Ukraine, trong khi Zelensky sẽ bị bắt làm con tin và sau đó bị ám sát. Các quan chức UDO phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

.

⚪ ---- Nga: Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ năm của mình vào thứ Ba. Cuộc bầu cử ngày 15-17/3 đã giúp Putin giành được hơn 88% số phiếu bầu, đánh bại các lãnh đạo đối lập từ Đảng Cộng sản, Đảng Nhân dân Mới và Đảng Dân chủ Tự do. Trong nhiệm kỳ của mình, Putin được ghi nhận là người đã khôi phục vị thế của Nga với tư cách là một bên tham gia toàn cầu nhưng cũng bị quốc tế chỉ trích vì các chính sách đối ngoại hung hăng của mình, bao gồm cả cuộc chiến xâm lược đang diễn ra ở Ukraine.

.

Nhiệm kỳ này bắt đầu trong bối cảnh Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt toàn cầu đáng kể và ngày càng bị cô lập, gắn kết chặt chẽ hơn với các quốc gia như Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn. Kể từ lần đầu tiên nhậm chức, Putin đã vượt qua Josef Stalin để trở thành nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại, với nhiệm kỳ mới của ông sẽ kéo dài đến năm 2030.

.

⚪ ---- Nga hôm thứ Hai cho biết vì những tuyên bố của các quan chức Anh và Pháp, quân đội Nga đã bắt đầu lên kế hoạch cho các cuộc tập trận mô phỏng tác chiến vũ khí hạt nhân chiến thuật gần Ukraine. Nga cho biết các cuộc tập trận được lên kế hoạch "để đáp trả những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số quan chức phương Tây chống lại Liên bang Nga", theo Politico. Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine đã phản ứng với thông báo này bằng cách gọi đó là "bắt chẹt hạt nhân" và một phát ngôn viên của NATO cho biết kế hoạch này là "nguy hiểm và vô trách nhiệm".

.

⚪ ---- Một binh sĩ Mỹ đã bị bắt giữ ở Nga vào cuối tuần qua vì cáo buộc trộm cắp, theo NBC News đưa tin hôm thứ Hai, dẫn lời ba quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này. Người lính này đóng quân ở Nam Hàn và tự mình đến Nga. Không có thêm thông tin chi tiết nào được đưa ra và Nga vẫn chưa bình luận về vấn đề này. Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Bạch Ốc đã biết về vụ bắt giữ nhưng không muốn đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

.

Không rõ có phải đào ngũ hay không. CBS News xác định người lính là Trung sĩ Gordon D. Black, người đang trong quá trình chuyển trạm trực từ Nam Hàn sang Fort Cavazos, trước đây là Fort Hood, ở Texas. Trong một bài đăng trên X, Dân biểu Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết ông "quan ngại sâu sắc", NBC đưa tin. McCaul nói: “Putin có lịch sử lâu dài trong việc bắt giữ công dân Mỹ làm con tin. Một lời cảnh báo cho tất cả người Mỹ - như Bộ Ngoại giao đã nói, đi du lịch đến Nga là không an toàn."

.

⚪ ---- Vận động viên cử tạ Oleksandr Pielieshenko, người thi đấu cho Ukraine tại Thế vận hội Mùa hè 2016, đã tử trận trong cuộc chiến Nga-Ukraine, theo Liên đoàn cử tạ Ukraine thông báo hôm thứ Hai. Anh hưởng dương 30 tuổi.

Liên đoàn cho biết: “Thật vô cùng đau buồn khi chúng tôi thông báo rằng hôm nay trái tim của bậc thầy thể thao danh dự của Ukraine, nhà vô địch cử tạ châu Âu hai lần Oleksandr Pielieshenko đã ngừng đập. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình và tất cả những người biết đến Oleksandr!"

.

Ủy ban Olympic Ukraine cho biết Pielieshenko đã gia nhập quân đội từ đầu cuộc chiến. Pielieshenko từng hai lần vô địch châu Âu. Anh đã giành được các giải này – ở hạng cân 85 kg, hạng "light-heavyweight division" – vào năm 2016 và 2017 tại Giải vô địch cử tạ châu Âu.

.

⚪ ---- Quân đội Israel cho biết Lữ đoàn 401 của Israel đã tiến vào cửa khẩu Rafah vào sáng sớm thứ Ba, nắm quyền "kiểm soát hoạt động" cửa khẩu quan trọng. Động thái này được đưa ra sau nhiều giờ căng thẳng trong cuộc chiến Israel-Hamas, với việc nhóm chiến binh hôm thứ Hai cho biết họ đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Ai Cập-Qatari làm trung gian. Trong khi đó, Israel khẳng định thỏa thuận này không đáp ứng được những yêu cầu cốt lõi của nước này.

.

Hơn một triệu người đang co ro trong các lều và căn hộ quá đông đúc ở Rafah sau khi chạy trốn khỏi cuộc tấn công quân sự của Israel ở các khu vực khác của Dải Gaza. Israel cho biết Rafah là thành trì cuối cùng của Hamas, nhưng Hoa Kỳ phản đối cuộc xâm lược toàn diện vào thành phố giáp biên giới Ai Cập trừ khi Israel đưa ra một kế hoạch "đáng tin cậy" để bảo vệ dân thường ở đó. Cuộc chiến ở Gaza đã khiến khoảng 80% dân số 2,3 triệu người của lãnh thổ này phải rời bỏ nhà cửa và gây ra sự tàn phá lớn đối với các căn hộ, bệnh viện, nhà thờ Hồi giáo và trường học trên nhiều thành phố.

.

⚪ ---- Hamas hôm thứ Ba kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ và cộng đồng toàn cầu gây áp lực lên Israel để ngừng các hành động quân sự tại cửa khẩu biên giới Rafah. Nhóm này cho biết trong một thông điệp: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền Mỹ và cộng đồng quốc tế gây áp lực lên quân đội Israel để ngăn chặn tình trạng leo thang đe dọa tính mạng của hàng trăm nghìn thường dân phải di dời ở Rafah và khắp Dải Gaza”. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công gần đây nhất nhằm vào Rafah diễn ra sau khi Hamas "tuyên bố chấp thuận đề xuất của các nhà hòa giải", do đó nhấn mạnh "ý định phá vỡ các nỗ lực hòa giải để ngừng bắn và thả tù nhân."

.

⚪ ---- Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz hôm thứ Ba tuyên bố rằng Israel đã phạm một "tội ác chiến tranh" khác khi phát động chiến dịch quân sự ở Rafah sau khi Hamas đồng ý với đề xuất ngừng bắn. Yilmas viết trên mạng X: “Bằng cách thực hiện một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, chỉ một ngày sau khi Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn của Qatar và Ai Cập, Israel đã bổ sung thêm một tội ác chiến tranh khác vào các vùng lãnh thổ của Palestine kể từ ngày 7 tháng 10. Netanyahu và các cộng sự của hắn, những người đã phạm những tội ác chống lại loài người và những kẻ nắm quyền giữ im lặng, sớm hay muộn sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhân loại."

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát cho biết tổng số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 34.789 người. Và 78.204 người đã bị thương. Bộ nói rằng quân Israel đã thực hiện "sáu vụ thảm sát" trong 24 giờ qua, khiến 54 người Palestine chết và 96 người bị thương, đồng thời nhấn mạnh rằng các đội cứu hộ không thể tiếp cận nhiều nạn nhân vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

.

⚪ ---- Đức quốc: Cảnh sát đã dỡ bỏ khu trại ủng hộ người Palestine tại Đại học Free University tại Berlin vào thứ Ba sau cuộc gọi từ ban lãnh đạo trường đại học. Theo truyền thông Đức, khoảng 100 người biểu tình đã chiếm sân của trường đại học vào đầu ngày, dựng khoảng 20 lều. Cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay và giải tán một số người biểu tình ra khỏi khuôn viên trường.

.

Viện trưởng Đại học này là Gunter Ziegler nói với Die Zeit rằng cuộc biểu tình "không nhằm mục đích đối thoại" và "việc chiếm đóng là không thể chấp nhận được" trong khuôn viên trường. Ông nói thêm rằng những người biểu tình đã phá hoại tài sản của trường đại học trong khi cố gắng đột nhập vào khuôn viên để chiếm giữ.

.

⚪ ---- Hòa Lan: Cảnh sát Amsterdam cho biết một khu cắm trại đòi ngưng thảm sát dân Palestine tại Đại học Amsterdam đã bị dỡ bỏ hôm thứ Ba và khoảng 125 người đã bị bắt giữ. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc trấn áp của cảnh sát đối với các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở các đại học ở Châu Âu và Hoa Kỳ.

.

Cảnh sát cho biết sự hiện diện của họ là "cần thiết để lập lại trật tự và ngăn chặn leo thang" sau khi những người biểu tình từ chối rời khỏi khuôn viên trường. Cảnh sát thừa nhận rằng những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội có thể "đôi khi trông dữ dội" nhưng không chia sẻ thông tin chi tiết về thương vong có thể xảy ra do đụng độ với người biểu tình.

.

⚪ ---- Những người biểu tình và chi nhánh Jerusalem của Hostage Families Forum đã cùng nhau phản đối hoạt động quân sự Rafah của Israel hôm thứ Hai, cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng động thái như vậy gây nguy hiểm cho các con tin do Hamas bắt giữ. Người biểu tình tụ tập bên ngoài dinh thự chính thức của ông Netanyahu và yêu cầu chính phủ Israel đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. "Bibi đang bỏ rơi con tin!" họ hét lên.

.

Israel bắt đầu tấn công Rafah sau khi từ chối đề xuất ngừng bắn mới nhất do Qatar và Ai Cập làm trung gian và được Hamas chấp nhận, đồng thời tuyên bố rằng thỏa thuận này "khác xa những yêu cầu bắt buộc của Israel".

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khen ngợi Hamas đã chấp nhận đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza do Ai Cập và Qatar đưa ra, và kêu gọi Israel làm theo: "Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của Hamas rằng họ đã chấp nhận lệnh ngừng bắn theo đề nghị của chúng tôi. Bây giờ, Israel phải thực hiện bước đi tương tự." Sau khi Hamas chấp nhận đề xuất, các quan chức Israel được cho là đã bày tỏ lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn, cho rằng đề xuất này đã được sửa đổi so với phiên bản mà Israel đã đồng ý.

.

⚪ ---- Hôm nay sẽ gay cấn vì kể chuyện sex: cô Stormy Daniels sẽ khai trước tòa về chuyện dan díu với Trump. Thẩm phán Juan Merchan cho biết ông đồng ý với các luật sư của Trump rằng cô Stormy Daniel's có vấn đề về uy tín, nhưng đó là lý do tại sao các công tố viên cần có cơ hội để chứng minh uy tín của cô ấy. Thẩm phán nói rằng việc chứng tỏ rằng Trump và Stormy Daniels đã quan hệ tình dục là điều bình thường: "Không sao đâu. Nhưng chúng ta không cần biết các chi tiết giường chiếu."

.

Luật sư của Trump, Susan Necheles đang tiếp tục phản đối việc Công tố đưa cô Stormy Daniels làm chứng. Cô Necheles nói: “Chúng tôi muốn tiếp tục phản đối vào sáng nay. Chúng tôi được biết nhân chứng thứ hai sẽ là Stormy Daniels. Chúng tôi muốn tiếp tục phản đối lời khai của cô ấy, đặc biệt là về bất kỳ chi tiết nào về bất kỳ hành vi tình dục nào”.

.

Công tố viên Susan Hoffinger lập luận: “Chi tiết của chuyện kể lại cuộc dan díu rất quan trọng”, đồng thời cho biết thêm nhóm đang cẩn thận bỏ qua một số chi tiết “quá tục tĩu”. Các công tố viên cho biết đó là lý do vì sao Trump hoàn trả cho Michael Cohen sau khi Cohen trả cho Daniels 130.000 USD ngay trước cuộc bầu cử năm 2016 để giữ im lặng về những cáo buộc của cô về cuộc "vui vẻ" với Trump vì các chi tiết dan díu sẽ làm hại cuộc tranh cử của Trump.

.

Nếu độc giả muốn theo dõi cô Stormy Daniels kể như thế nào về chuyện gặp Trump gay cấn ra sao, xin vào nghe dịch trực tiếp sang tiếng Việt ở đây:



https://www.youtube.com/watch?v=1JzvyZR3-8A

.

⚪ ---- Còn 6 tháng nữa là đến cuộc bầu cử và một cuộc thăm dò quốc gia mới có một số tin tức không mấy ngạc nhiên: Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đều bế tắc ở mức 37% mỗi người, USA Today đưa tin. Cuộc thăm dò với Đại học Suffolk University cũng cho thấy 8% ủng hộ Robert F. Kennedy Jr. và 5% khác ủng hộ ứng cử viên của bên thứ ba như Cornel West hoặc Jill Stein.

.

Dao động: Trọng tâm thực sự của cuộc đua là ở các tiểu bang dao động, và Báo cáo Chính trị Cook Political Report có 6 tiểu bang nằm trong danh mục "không ổn định"—Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Nhiều hãng tin, bao gồm cả AP, gộp North Carolina vào 6 tiểu bang đó là những nơi sinh tử. Hiện tại, Cook xếp tiểu bang này (North Carolina) vào loại "nghiêng về Cộng hòa". Một cuộc thăm dò của Bloomberg/Morning Consult vào tháng 4 cho thấy Biden chỉ tăng nhẹ ở Michigan và kém Trump ở 6 tiểu bang còn lại.

.

Quan trọng nhất là... Báo Axios đưa tin rằng các chiến lược gia của cả hai đảng cho rằng mọi chuyện có thể tập trung vào Pennsylvania, một trong ba tiểu bang quan trọng của “Bức tường xanh” mà Biden đang cố gắng chinh phục. Hai nơi còn lại trong “bức tường” đó là Wisconsin và Michigan. Nhìn rộng hơn, phân tích cho thấy "6% cử tri chỉ ở 6 tiểu bang" có thể quyết định người chiến thắng.

.

Xu hướng nhân khẩu học: Cuộc thăm dò của USA Today cho thấy số lượng cử tri của Biden đang được cải thiện với số cử tri từ 35 tuổi trở xuống, nơi Biden hiện dẫn trước 34-25, và với cử tri Da đen, Biden dẫn trước 64-12. Trump vẫn dẫn trước 27-26 trong số các cử tri độc lập, mặc dù con số đang có xu hướng nghiêng về Biden.

.

Sự ảnh hưởng của Gaza: Business Insider lưu ý rằng Gaza đang trở thành một vấn đề quan trọng khi Biden cố gắng điều hướng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Israel và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza. Nó đang chia rẽ các cử tri Đảng Dân chủ nói riêng - đặc biệt là những người trẻ tuổi - và "rất có thể sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử". Nếu có ngưng bắn Gaza sớm, Biden có thể tăng điểm.

.

⚪ ---- Tòa sẽ xử xong Trump trong tháng 5. Phiên tòa xét xử Donald Trump ở New York đang diễn ra đúng tiến độ, với các công tố viên cho biết vào thứ Hai rằng họ dự định kết thúc nửa đường vào tuần lễ của ngày 20 tháng 5. Thẩm phán Juan Merchan lần đầu tiên yêu cầu cập nhật vào chiều thứ Hai và phụ tá luật sư quận Manhattan Joshua Steinglass cho biết việc này sẽ hoàn tất trong vòng hơn hai tuần nữa. Điều đó có nghĩa là phiên tòa hình sự đầu tiên của cựu tổng thống có thể sẽ kéo dài suốt tháng 5 — khiến ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng hòa năm 2024 phải rời khỏi chiến dịch tranh cử lâu hơn ông ấy mong đợi.

.

⚪ ---- Thẩm phán: Trump vi phạm nữa là sẽ vào tù. Sáng thứ Hai, Thẩm phán Juan Merchan nói rằng Trump có lỗi khinh thường tòa vì vi phạm lệnh bịt miệng lần thứ 10 - và phạt Trump thêm 1.000 đô la tiền phạt. Marchan cũng cho biết một cách chắc chắn rằng ông sẽ tống Trump vào tù nếu Trump vi phạm lệnh bịt miệng một lần nữa. “Trong tương lai, tòa án này sẽ phải xem xét hình phạt bỏ tù,” Merchan nói, trước khi bày tỏ sự dè dặt trong việc làm như vậy. "Ông. Trump, điều quan trọng là phải hiểu điều cuối cùng tôi muốn làm là tống ông vào tù. Ông là cựu Tổng thống Hoa Kỳ và có thể là Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo nữa”.

.

⚪ ---- Trump: sẵn sàng vào tù, không ngán. Trump hôm thứ Hai gợi ý rằng Trump sẽ sẵn sàng vào tù vì nhiều lần vi phạm lệnh bịt miệng do thẩm phán New York áp đặt. “Thẩm phán này đã ra lệnh bịt miệng tôi và nói rằng bạn sẽ đi tù nếu vi phạm,” Trump nói với các phóng viên sau khi phiên tòa hoãn lại một ngày trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của ông. “Và thành thật mà nói, bạn biết không, Hiến pháp của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với nhà tù. Nó thậm chí còn không gần. Tôi sẽ hy sinh điều đó bất cứ ngày nào. Nhưng những gì đang xảy ra ở đây là một sự ô nhục và các tòa kháng án phải vào cuộc”.

.

Lệnh bịt miệng cấm Trump chửi mắng, hù dọa các nhân chứng, bồi thẩm đoàn, công tố viên, nhân viên tòa án và gia đình thẩm phán. Điều đó không cấm Trump tấn công thẩm phán hoặc Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (D).

.

⚪ ---- Giải Pulitzer dành cho ngành báo chí phục vụ công cộng đã được trao hôm thứ Hai cho ProPublica vì bài báo "đột phá" tiết lộ cách các tỷ phú chiêu dụ các thẩm phán Tòa Tối cao bằng quà tặng và chuyến du lịch. Associated Press đã giành được Giải Pulitzer về nhiếp ảnh chuyên đề vì đưa tin về cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu tập trung ở biên giới Mỹ-Mexico, trong khi New York Times và Washington Post mỗi tờ giành được ba Pulitzer cho tác phẩm của họ vào năm 2023.

.

Tờ NY Times và hãng tin Reuters đều đoạt giải Pulitzer nhờ đưa tin về cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 và hậu quả của nó. Pulitzers cũng đưa ra những trích dẫn đặc biệt cho các nhà báo và nhà văn đưa tin về cuộc chiến ở Gaza, cũng như nhà phê bình hip-hop quá cố Greg Tate.

Hannah Dreier của NY Times đã giành được giải Pulitzer trong hạng mục phóng sự điều tra cho những câu chuyện của cô về lao động trẻ em nhập cư trên khắp nước Mỹ. Nhà văn đóng góp Katie Engelhart đã giành được giải Pulitzer thứ ba của tờ báo, ở hạng mục viết truyện, nhờ bức chân dung về một gia đình đang phải vật lộn với chứng mất trí nhớ của 1 nữ tộc trưởng.Những bức ảnh của AP được chụp khắp châu Mỹ Latinh và dọc biên giới Mỹ-Mexico ở Texas và California trong một năm mà vấn đề nhập cư là một trong những câu chuyện lớn nhất trên thế giới. Giải thưởng vinh danh 15 bức ảnh của các nhân viên AP là Greg Bull, Eric Gay, Fernando Llano, Marco Ugarte, và Eduardo Verdugo, cũng như các cộng tác viên lâu năm của AP là Christian Chavez, Felix Marquez và Ivan Valencia.Ban biên tập Washington Post đã giành chiến thắng trong cuộc báo cáo quốc gia nhờ "kiểm tra nghiêm túc" súng trường bán tự động AR-15, với những bức ảnh đau lòng. David Hoffman của WP đã giành chiến thắng ở phần viết xã luận cho loạt bài "hấp dẫn và được nghiên cứu kỹ lưỡng" về cách các chế độ độc tài đàn áp bất đồng chính kiến trong thời đại kỹ thuật số. Giải thưởng thứ ba thuộc về người đóng góp Vladimir Kara-Murza cho bài bình luận viết từ một phòng giam ở Nga.Tạp chí New Yorker đã giành được hai giải Pulitzer. Sarah Stillman đã giành chiến thắng trong phần báo cáo giải thích cho báo cáo của cô về sự phụ thuộc của hệ thống pháp luật vào các cáo buộc giết người trọng tội. Cộng tác viên Medar de la Cruz đã giành chiến thắng trong phần báo cáo và bình luận có minh họa cho câu chuyện nhân đạo hóa các tù nhân trong nhà tù Đảo Rikers ở Thành phố New York.Ban biên tập của Lookout Santa Cruz ở California đã giành được giải Pulitzer trong hạng mục đưa tin nóng hổi về điều mà hội đồng giải thưởng gọi là "đưa tin chi tiết và nhanh chóng mang tính cộng đồng về lũ lụt và lở đất trong cộng đồng của họ trong kỳ nghỉ cuối tuần."⚪ ---- Nhà nước Trung Quốc đã tấn công Bộ Quốc phòng Anh, theo Sky News hôm thứ Hai. Theo báo cáo, chính phủ Anh dự kiến sẽ thông báo ngắn gọn cho các nhà lập pháp về vụ việc vào thứ Ba, nhưng dự kiến sẽ không cho họ biết quốc gia nào đứng sau vụ tấn công mạng.Cơ quan này mô tả vụ việc là một "vụ vi phạm dữ liệu lớn" nhưng lưu ý rằng các cuộc điều tra không cho thấy rằng bất kỳ dữ liệu nào đã thu được trong quá trình tin tặc. Cuộc tấn công được cho là đã nhắm vào hệ thống trả lương và làm lộ hầu hết tên và chi tiết ngân hàng của các quân nhân hiện tại, cũng như một số quan chức và một số cựu chiến binh.⚪ ---- Một nghiên cứu mới trên người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho thấy tiêu thụ dầu ô liu có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do chứng mất trí nhớ, bất kể chất lượng chế độ ăn uống tổng thể như thế nào. Kết quả nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Harvard T.H. Chan School of Public Health ở Boston, được xuất bản hôm thứ Hai trên JAMA Network Open.ầu hết các nghiên cứu trước đây về lượng dầu ô liu tiêu thụ và nhận thức đều diễn ra ở các nước Địa Trung Hải, do đó, việc đo lường tác động của nó đối với dân số Hoa Kỳ, nơi mức tiêu thụ có xu hướng thấp hơn, có thể làm sáng tỏ nguồn chất béo lành mạnh này. Tác giả chính của nghiên cứu, Anne-Julie Tessier, chuyên gia dinh dưỡng và cộng tác viên nghiên cứu tại Đại học trên nói rằng trong cuộc điều tra này, các nhà nghiên cứu có thể đánh giá 92.383 người tham gia với độ tuổi trung bình là 56,4, trong đó có 60.582 phụ nữ (65,6%).Trong thời gian theo dõi 28 năm, đã xảy ra 4.751 trường hợp tử vong liên quan đến chứng mất trí nhớ (dementia-related deaths). Trong khi đó, những người trưởng thành tiêu thụ ít nhất 7 gam dầu ô liu mỗi ngày, hoặc nửa thìa canh, có nguy cơ tử vong liên quan đến chứng mất trí nhớ thấp hơn 28% so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi ăn dầu ô liu.⚪ ---- Bài giảng của một mục sư ở Pennsylvania đã bị gián đoạn hôm Chủ nhật khi một người đàn ông rút súng ra trong buổi lễ ở nhà thờ và cố bắn mục sư. Buổi lễ phát trực tiếp tại Nhà thờ Jesus' Dwelling Place ở Bắc Braddock đã ghi lại khoảnh khắc Bernard Junior Polite, 26 tuổi, tiến tới trước bục giảng và chĩa súng vào mục sư Glenn Germany khi mục sư này đang thuyết giảng.Người ta có thể thấy mục sư cúi xuống phía sau bục giảng để né đạn, trong khi khi Phó tế nhà thờ Clarence McCallister nhảy vào từ phía sau tay súng và đè tay súng xuống đất. Mục sư Germany và Phó tế McCallister sau đó giành lấy khẩu súng khỏi tay Polite.Cảnh sát Pennsylvania cho biết súng bị kẹt đạn và không bắn được. Mục sư Germany nói với WPIX-TV: “Anh ta rút súng; đã kéo cò súng. Bạn đã nghe thấy anh ta bắn súng. Chúa làm kẹt súng nên viên đạn không ra được”.Cảnh sát cho biết khoảng 25 giáo dân, trong đó có cô con gái 14 tuổi của mục sư, đã tham dự và chứng kiến vụ nổ súng. Các quan chức cho biết Polite không phải là một giáo dân của nhà thờ. Theo hồ sơ tòa án, anh ta đi lang thang đến nhà thờ vào khoảng 1 giờ chiều Chủ nhật sau khi nghe nhạc phát ra từ đó: Polite khai là có những giọng nói trong đầu bảo y làm điều đó và y lên kế hoạch bắn mục sư và “chờ bị bắt” để có thể vào tù và giải tỏa tâm trí.Video dài 2 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=7fADM4a9-Ck

.

⚪ ---- Một sinh viên UC Riverside đã bị đình chỉ tạm thời sau khi một khẩu súng trường tấn công được tìm thấy trong khuôn viên trường, vi phạm một số chính sách của trường đại học. Cảnh sát UC Riverside đã thực hiện lệnh khám xét vào ngày 3 tháng 5 tại ký túc xá trong khuôn viên trường sau khi tìm thấy bằng chứng về vũ khí. Bên trong phòng của sinh viên tại ký túc xá, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng trường tấn công, đạn dược, 5 băng đạn cỡ lớn và những hình ảnh vẽ tay trong nhật ký mô tả một hành động bạo lực.

.

Học sinh, tên và danh tính không được tiết lộ theo Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình, đã được lệnh rời khỏi khuôn viên trường và không được quay lại trong khi chờ kết quả của phiên điều trần. Theo trường đại học này cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy tại thời điểm này vụ này có liên quan đến bất kỳ sự kiện nào gần đây trong khuôn viên trường. Biện lý Quận Riverside sẽ quyết định xem có truy tố hình sự hay không.

.

⚪ ---- Bỏ ăn thịt sẽ đảo ngược tiến trình xơ gan. Nghiên cứu mới cho thấy xơ gan tiến triển có thể đẩy nồng độ amoniac trong máu đến mức nguy hiểm, nhưng việc bỏ thịt trong bữa ăn có thể giúp đảo ngược điều đó. Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Jasmohan Bajaj, bác sĩ tiêu hóa tại Đại học Virginia Commonwealth ở Richmond, cho biết: “Thật thú vị khi thấy rằng ngay cả những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống của bạn, như thỉnh thoảng ăn một bữa không có thịt, cũng có thể có lợi cho gan bằng cách giảm nồng độ amoniac có hại ở bệnh nhân xơ gan.”

.

Nhóm nghiên cứu đã giải thích, vi khuẩn trong ruột của bạn sẽ tự động tạo ra amoniac khi chúng giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn. Ở những người có gan khỏe mạnh, cơ quan này sẽ lấy amoniac đó và gửi đến thận, nơi nó được bài tiết vô hại qua nước tiểu. Tuy nhiên, xơ gan làm suy yếu khả năng xử lý amoniac của cơ quan, khiến nó tích tụ theo cách độc hại. Các nhà nghiên cứu thấy rằng amoniac thậm chí có thể di chuyển đến não và gây nhầm lẫn hoặc mê sảng. Đó gọi là bệnh não gan (hepatic encephalopathy) và nếu không điều trị có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.

.

⚪ ---- California: Một dự luật của California sẽ thay đổi cách các siêu thị điều chỉnh làn đường tự thanh toán, điều này có thể dẫn đến việc một số tiệm từ bỏ hoàn toàn dịch vụ này. Dự luật, có tên chính thức là SB 1446, sẽ cấm các tiệm bách hóa (grocery) hoặc cửa hàng thuốc tây bán lẻ (drug stores) cung cấp các lựa chọn tự thanh toán trừ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

.

. Thanh toán tự phục vụ được giới hạn khi mua từ 10 mặt hàng trở xuống.

. Ít nhất một trạm thanh toán thủ công có nhân viên.

. Khách hàng bị cấm mua một số mặt hàng như rượu và thuốc lá.

. Một nhân viên không thể giám sát hai làn tự kiểm tra cùng một lúc.

. Nhân viên sẽ được miễn mọi nhiệm vụ nếu họ phải giám sát làn đường tự kiểm tra.

.

Dự luật do Thượng nghị sĩ Lola Smallwood-Cuevas, D-Los Angeles đề xuất, cũng sẽ yêu cầu các cửa hàng muốn triển khai công nghệ mới sẽ ảnh hưởng đáng kể hoặc giảm bớt nhiệm vụ công việc của nhân viên phải tiến hành nghiên cứu trước khi triển khai. Nghĩa là, bảo vệ việc làm cho nhân viên.

Theo văn bản của dự luật, nơi sử dụng lao động cũng sẽ phải thông báo cho nhân viên ít nhất 60 ngày trước khi soạn thảo nghiên cứu và nhân viên hoặc đại diện thương lượng tập thể về nghiên cứu này ít nhất 60 ngày trước khi thực hiện. Dự luật đã nhận được sự ủng hộ từ các công đoàn và sự phản đối từ các nhóm kinh doanh, chẳng hạn như Phòng Thương mại California.

.

⚪ ---- Nấu ăn gây ô nhiễm không khí. Thật khó để cưỡng lại mùi thơm ngon khi nấu nướng tại các nhà hàng, xe bán đồ ăn và những người bán hàng rong trên khắp Los Angeles. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của chính phủ cho thấy những mùi hương đó có thể tác động tiêu cực đến chất lượng không khí.

.

Các nhà nghiên cứu từ NOAA, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia, đã công bố phát hiện của họ từ một nghiên cứu kéo dài nhiều năm về cái mà họ gọi là “các nguồn bị đánh giá thấp” gây ô nhiễm không khí đô thị. Họ tập trung vào ba thành phố: Los Angeles, Las Vegas và Boulder (Colorado), nơi họ đo các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC: volatile organic compounds) do con người gây ra liên quan đến nấu ăn.

.

Các nhà nghiên cứu tóm tắt: “Nếu bạn có thể ngửi thấy nó thì rất có thể nó đang ảnh hưởng đến chất lượng không khí”. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Las Vegas, nơi có mật độ nhà hàng cao nhất ở Mỹ, đang có vấn đề về chất lượng không khí dai dẳng - đặc biệt là dọc theo The Strip. Trung bình, 21% tổng khối lượng VOC có trong không khí ngoài trời của Vegas là từ “hoạt động nấu ăn”, theo NOAA ước tính và thường dao động từ 10% đến 30%.

.

⚪ ---- Bưu điện Hoa Kỳ đang khuyến khích người Mỹ dọn dẹp và sửa chữa hộp thư của họ như một phần của chiến dịch hàng năm. Tuần lễ Cải thiện Hộp thư diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 5 và nhằm mục đích nhẹ nhàng thúc giục các chủ nhà thực hiện bảo trì hộp thư của họ và sửa chữa những hao mòn thường xuyên.

.

Trong số những cải tiến mà USPS đề xuất, chủ nhà nên cân nhắc việc thay thế bản lề lỏng lẻo trên cửa hộp thư, lắp lại trụ hộp thư bị lỏng, thêm hoặc thay thế số nhà và sơn lại những hộp thư bị rỉ sét hoặc bong tróc. USPS cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai: “Việc thay thế các bản lề bị rỉ sét hoặc lắp lại các trụ bị lỏng sẽ giúp đảm bảo thư của bạn được gửi đến an toàn và kịp thời”.

.

Bạn cũng có thể thay thế hoặc nâng cấp hộp thư cũ của mình bằng cách mua hộp thư “thế hệ tiếp theo” có dung lượng lớn hơn. USPS cho biết: “Các hộp thư mới hơn ngày nay rộng hơn và cao hơn để đáp ứng việc giao các mặt hàng bạn đã đặt hàng trực tuyến, đồng thời giảm nhu cầu về các thông báo mời bạn đi đến Bưu điện để lấy gói hàng”.

.

⚪ ---- California: Việc sử dụng điện thoại cố định, tức điện thoại có dây, đã giảm mạnh trên khắp nước Mỹ kể từ khi điện thoại di động ra đời, nhưng một nghiên cứu mới được công bố cho thấy điện thoại cố định kiểu cũ vẫn được sử dụng rộng rãi ở Mỹ.

.

Theo dữ liệu từ Phòng Thương mại, hơn 70% người Mỹ trưởng thành - khoảng 183 triệu người - hiện chỉ dựa vào điện thoại di động để gọi điện, và mặc dù con số đó có vẻ là nhiều nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là 68,9 triệu người Mỹ - tức là hơn 25% - vẫn thường xuyên sử dụng điện thoại cố định.

.

Nghiên cứu cũng cho thấy có tới 3,3 triệu người “không có điện thoại” ở Mỹ. Đối với California, chỉ hơn 35% cư dân vẫn sử dụng điện thoại cố định, tương đương với khoảng 10,6 triệu người dân California. Những người không có điện thoại cố định chiếm 64,2% số người sở hữu điện thoại ở California, tương đương khoảng 19,4 triệu người.

.

⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Fountain Valley đã bị loại hôm Chủ nhật với tư cách là người chiến thắng cuộc đua marathon OC. Lý do thí sinh bị loại vì nhận được sự hỗ trợ trái phép từ người đi xe đạp. City News đưa tin rằng người chạy đã nhận chất lỏng từ một khán giả vi phạm quy định rằng người chạy thi chỉ được lấy nước tại các trạm cung cấp nước chính thức.

.

Giám đốc cuộc đua Gary Kutschar cho biết: “Trong cuộc thi Hoag OC Marathon ngày hôm qua, chúng tôi buộc phải loại một người tham gia sau khi được xác nhận rằng họ đã nhận được sự hỗ trợ trái phép từ một cá nhân đi xe đạp, vi phạm các quy tắc điền kinh của Hoa Kỳ cũng như các quy định về cuộc đua của chúng tôi.”

.

Jason Yang của San Pedro được tuyên bố là người chiến thắng marathon nam với thành tích 2 giờ 25 phút 11 giây. Trong cuộc chạy marathon đầu tiên của mình, Gabriella Smith ở Lynchburg (Virginia), là người chiến thắng nữ trong 3:05:30, trước Annika Mellquist của Gardena 12 giây.

.

Cuộc đua đóng vai trò là giải vô địch quốc gia cho Road Runners Club of America, tổ chức chạy cự ly lớn nhất và lâu đời nhất quốc gia. Sự kiện đã thu hút 3.500 người tham gia. Theo trang web của cuộc đua marathon, có 7 trạm cấp nước ở nửa trước của đường đua và 8 trạm khác ở nửa sau. Đồ uống điện giải (Electrolyte drinks) có sẵn ở một số trạm.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: căm thù dân gốc Á, lái xe chận biểu tình, đòi đuổi gốc Á về Tàu, la hét hù dọa, lãnh án tù. Một người đàn ông ở Diamond Bar đã bị kết án một năm tù liên bang hôm thứ Hai vì làm gián đoạn cuộc biểu tình “Ngăn chặn sự căm ghét của người châu Á” ("Stop Asian Hate") bằng cách cố tình vượt đèn đỏ, chặn đường người biểu tình và la hét những lời lẽ phân biệt chủng tộc với họ.

.

Steve Lee Dominguez, 57 tuổi, đã nhận tội vào năm ngoái tại trung tâm thành phố Los Angeles về một trọng tội can thiệp có động cơ vào các hoạt động được liên bang bảo vệ. Tại cuộc biểu tình ở Diamond Bar vào ngày 21 tháng 3/2021, Dominguez đã hét lên: "Tụi bay hãy trở về Trung Quốc!" và những lời nói xấu chủng tộc khác đối với người biểu tình. Sau đó, y lái xe qua phần đường dành cho người đi bộ qua đường khi đèn đỏ, quay đầu xe trái phép và cắt đứt tuyến đường của một số người tham gia cuộc biểu tình băng qua đường hợp pháp.

.

Các công tố viên cho biết một nạn nhân tại cuộc biểu tình là một phụ nữ người Mỹ gốc Á mang theo một tấm biển có dòng chữ "Ngăn chặn sự căm thù của người châu Á". Một nạn nhân khác là một cô gái da đen mang theo một tấm biển có dòng chữ "Chấm dứt bạo lực đối với người châu Á". Theo bản cáo trạng, một người khác bị cắt ngang trên đường dành cho người đi bộ là một đứa trẻ 9 tuổi, và xe của Dominguez suýt tiếp xúc với cô và những người khác. Không có thương tích nào được báo cáo.

.

Dominguez sau đó cho xe của mình đi một khoảng cách xa giao lộ, bước ra khỏi xe và tiếp tục la hét những lời lẽ chủng tộc và đe dọa những người biểu tình. Sau đó, y gọi cảnh sát, tự nhận mình là "John Doe" và báo cáo gian với cảnh sát rằng những người biểu tình đang chặn đường và y phải vượt đèn đỏ "vì họ chuẩn bị giẫm đạp lên xe của tôi", bản cáo trạng nộp trong Tòa án liên bang Los Angeles cho biết.

.

⚪ ---- Anh quốc: Một người di cư Việt Nam trốn khỏi quê hương ngay sau Chiến tranh Việt Nam trước khi đến Vương quốc Anh cho biết công chúng ngày nay “không chào đón” những người di cư. Yến Hoàng Lâm, 52 tuổi, bác sĩ đa khoa đến từ Wallington, gần Croydon, rời Việt Nam vào cuối những năm 1970 bằng thuyền cùng mẹ, cha và hai em trai song sinh. BS Lâm, người đã sống 5 năm ở Scotland trước khi chuyển đến Anh, nói với hãng tin PA: “Năm người chúng tôi lên một chiếc thuyền ọp ẹp và tôi nhớ mùi xăng, mùi nôn mửa. Một trong những ký ức đầu tiên của tôi thực sự là nhìn thấy cha tôi khóc, vì ban đầu ông phải… bán mọi thứ để có tiền đi đến Ma Cao.”

.

Báo Express & Star ghi rằng thân phụ của cô Lâm là Mạnh Hoàng, là người Việt gốc Hoa ở Việt Nam, một cộng đồng bị lưu đày khỏi Việt Nam từ năm 1978 đến 1979. Cô cho biết gia đình cô phải chạy trốn bằng thuyền đến Ma Cao trước khi định cư ở Hồng Kông trong một năm. Vào thời điểm đó, Vương quốc Anh nằm trong danh sách các quốc gia tiếp nhận người di cư Việt Nam mà cha cô Lam chọn vì “ông cảm thấy thời tiết ôn hòa nhất”.

.

Gia đình đã bay tới Livingston ở Scotland và cô Lam mô tả thời gian ở đó là tích cực và nói rằng cô “được cộng đồng đón nhận rất nồng nhiệt. Những người hàng xóm rất tốt bụng và hay giúp đỡ bố mẹ tôi rất nhiều. Họ đã giúp họ học lái xe và hỗ trợ họ hòa nhập vào cộng đồng.”

.

Cô nhớ lại có lần cô bị một số học sinh lớn tuổi hơn ở trường bắt nạt vì chủng tộc, nhưng nói rằng đó là “lần duy nhất tôi gặp phải chuyện như thế này” sau khi hiệu trưởng của cô trừng phạt học sinh. Cô tin rằng nhận thức hiện tại của công chúng Anh về người di cư không giống với trải nghiệm của cô hơn 40 năm trước. BS Lâm nói: “Bây giờ công chúng không còn chấp nhận hay chào đón nữa."

.

⚪ ---- Iowa: Cảnh sát Phoukham Trần và Cảnh sát Kevin Cram sẽ là hai cảnh sát mới nhất trong Đài tưởng niệm Iowa Peace Officer Memorial. Cram bị bắn khi đang cố gắng bắt giữ vào tháng 9/2023. Anh chết vì vết thương của mình. Cram đã làm việc trong ngành cảnh sát được 10 năm. Cram đã làm việc cho Sở cảnh sát Algona trong 8 năm đó.

.

Cảnh sát Phoukham Trần bị một người lái xe say rượu tông phải bên ngoài Hội chợ tiểu bang Iowa năm 2011. Trần phải nghỉ hưu vì lý do y tế sau vụ đó. Trần qua đời vào tháng 11 năm ngoái. Trong sự nghiệp của mình, Trần đã phục vụ Sở Cảnh sát Des Moines hơn 30 năm.

.

Vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, sẽ diễn ra buổi lễ tưởng nhớ tại Đài tưởng niệm Iowa Peace Officer Memorial. Chỉ còn hai ngày nữa là Tuần lễ Cảnh sát Quốc gia bắt đầu. Các nhà lãnh đạo Iowa trong đó có Thống đốc Kim Reynolds sẽ có mặt tại sự kiện này.

.

⚪ ---- TIN VN. Mưa trắng trời, người và xe té ngã trong nước ngập. Báo Người Lao Động. Cơn mưa lớn chiều 7-5 tại Đồng Nai đã khiến nhiều nơi như TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Thống Nhất... ngập sâu. Sau cơn mưa rào gần 1 giờ, các tuyến đường như: Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, Quốc lộ 1-Công viên 30-4 (TP Biên Hòa), nước ngập sâu đến đầu gối người lớn. Các xe di chuyển chậm dưới dòng nước. Do lượng mưa lớn, các cống thoát nước bị bịt kín bởi rác nên nước rút chậm.

.

⚪ ---- TIN VN: Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian: Cục Xuất bản yêu cầu báo cáo và mời chuyên gia thẩm định. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ông Nguyễn Nguyên - cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - cho biết cục đang yêu cầu rà soát lại nội dung tác phẩm ‘Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian’ của Ocean Vuong; đồng thời cũng nhờ chuyên gia có ý kiến về cuốn sách. Đồng thời ông Nguyên cũng khẳng định việc này không đồng nghĩa cuốn sách vi phạm hay sẽ bị xử lý. Yêu cầu báo cáo không đồng nghĩa sách vi phạm. Ông Nguyễn Nguyên cho biết trước dư luận sôi nổi của các phụ huynh cũng như những bạn đọc yêu văn chương nói chung đang tranh luận về việc cuốn Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian có phải là cuốn sách có yếu tố khiêu dâm hay không, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã gửi văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà Văn thẩm định lại cuốn sách này.

.

Theo nhận định của một nhà văn hải ngoại, chuyện sách của Ocean Vương nên giải quyết như ở Mỹ: nhiều học khu (trung học trở xuống, K-12, vì các em dưới 18 tuổi cả) không đưa sách này vào thư viện trường và không dùng như sách giáo khoa, sách tham khảo. Hiện thời nhiều học khu vẫn còn cấm nhiều sách mà học sinh VN đang đọc tự do, như “Của chuột và người” của John Steinbeck, như “Giết con chim nhại” của Harper Lee cho dù 2 cuốn này phát hành toàn cầu và thắng nhiều giải văn học. Các em ra cổng trường thì đọc tự do.

.

⚪ ---- TIN VN. VN cảnh giác. Xe điện Trung Quốc 'đánh sập' thị trường Thái Lan: Bài học cảnh tỉnh trước dòng lũ ô tô điện giá rẻ. Báo An Ninh Tiền Tệ. Thị trường xe điện Thái Lan bất ngờ suy giảm và trở nên khó dự đoán sau khi hàng loạt thương hiệu Trung Quốc tiếp cận và kích động cuộc chiến dìm giá. Tờ Nikkei Asian Review cho hay dòng lũ xe điện giá rẻ từ Trung Quốc đang khiến ngành ô tô điện Thái Lan đua nhau hạ giá và đẩy thị trường vào cảnh xem ai phá sản trước. Điều tồi tệ hơn là doanh số xe điện lại đang giảm mạnh khiến nhiều thương hiệu quyết định chuyển sang đầu tư xe Hybrid. Tại cuộc triển lãm ô tô quốc tế Bangkok (BIMS) mới đây, gian hàng của tập đoàn xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD đã trở thành tâm điểm thu hút người xem với bản Atto 3 có giá chỉ 899.900 Baht, tương đương 24.500 USD, tức rẻ hơn 18% so với mức giá bán ban đầu. Changan Automobile cũng đã ra mắt dòng xe điện Lumin siêu nhỏ với mức giá chỉ khoảng 480.000 Baht khiến sản phẩm này trở thành một trong những chiếc ô tô điện rẻ nhất Thái Lan. Những thương hiệu khác như Hozon New Energy Automobile cũng tung ra các dòng xe điện giá rẻ chỉ với 550.000 Baht, tức rẻ hơn 30% so với mẫu Dolphin tương ứng của đối thủ BYD.

.

⚪ ---- HỎI 1: Chiến dịch quảng cáo "Chúng ta có thể làm điều này" (We Can Do This) để chống COVID-19 của Biden đã cứu hơn 50.000 người?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai, chiến dịch giáo dục công cộng "Chúng ta có thể làm điều này" ("We Can Do This") về COVID-19 do Bạch Ốc phát động vào năm 2021 nhằm tăng cường niềm tin vào vắc xin đã thành công trong việc cứu sống hơn 50.000 người. Các nhà nghiên cứu từ công ty chiến lược truyền thông Fors Marsh phát hiện ra rằng chiến dịch này cũng ngăn chặn hàng trăm nghìn ca nhập viện và hàng triệu trường hợp nhiễm COVID-19, mang lại lợi ích cho quốc gia hàng trăm tỷ đô la trong vòng chưa đầy một năm.

.

Các tác giả kết luận trong nghiên cứu công bố trên Tạp chí Journal of Health Communications: “Các phát hiện cho thấy các chiến dịch giáo dục cộng đồng là một cách tiếp cận hiệu quả về mặt chi phí để giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do COVID-19”.

.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã xem xét kỹ chiến dịch We Can Do This, được chính quyền Biden chính thức phát động vào tháng 4/2021. Vào thời điểm đó, Bộ Y tế và Bộ Dịch vụ Nhân sinh đã thúc đẩy việc chấp nhận vắc xin COVID-19 bằng cách sử dụng “các chiến lược dựa trên nghiên cứu, đa kênh, tích hợp”.

.

Mục đích là tiếp cận 90% người trưởng thành ở Hoa Kỳ ít nhất một lần mỗi quý, đặc biệt chú trọng đến các cộng đồng có nguy cơ cao. Các quan chức đã triển khai 7.000 quảng cáo bằng 14 ngôn ngữ, bao gồm các tin nhắn đa phương tiện phù hợp về mặt địa lý và dân tộc bằng cách sử dụng "các sứ giả đáng tin cậy" để thuyết phục "các nhóm dân số do dự về vắc xin" xắn tay áo lên.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/05/06/study-finds-COVID-19-vaccine-promotion-campaign-saved-50000-lives/6141715014920/

.

⚪ ---- HỎI 2: Vào tiệm, 79% lúng túng không biết nên gọi ăn món gì?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Bạn đang gặp khó khăn khi tìm địa điểm ăn uống? Bạn không cô đơn. Một nghiên cứu mới của US Foods cho thấy 79% người Mỹ gặp khó khăn trong việc quyết định nên gọi món gì. Và mọi người mất trung bình khoảng 12 phút để trả lời câu hỏi: “Bạn muốn ăn gì cho bữa tối?” Nếu bạn là người xem lại thực đơn trước khi đến nhà hàng, thì bạn nằm trong số 83% số người trả lời khảo sát, một nửa trong số họ (50%) đã quyết định họ muốn gọi món gì trước khi đến. Chỉ 1 trong 10 người thích thực đơn có mã QR và 95% số người được hỏi cho rằng các nhà hàng nên cung cấp thực đơn trực tiếp.

Chi tiết:

https://www.ksat.com/news/local/2024/05/06/79-of-americans-have-a-difficult-time-deciding-what-to-order-survey-finds/

.