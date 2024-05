-- TT Biden vinh danh, trao Huân chương Tự do cho 19 người: Nancy Pelosi, Al Gore, Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh)... - Một người ở California bị truy tố vì lên YouTube đe dọa giết Biện lý quận Fulton Fani Willis - Cộng hòa Nevada kiện, đòi Nevada cấm đếm phiếu bưu điện sau ngày Bầu Cử, bất kể con dấu đúng ngày

Hôm Thứ Sáu, ngày 3/5, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, đã nhận Huân chương Tự do của Tổng thống từ Tổng thống Joe Biden trao tại Bạch Ốc.

QUẬN CAM (VB-4/5/2024) ⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã trao Huân chương Tự do của Tổng thống (Presidential Medal of Freedom) cho 19 cá nhân đã "có những đóng góp mẫu mực cho sự thịnh vượng, giá trị hoặc an ninh của Hoa Kỳ, hòa bình thế giới hoặc các nỗ lực xã hội, công hoặc tư quan trọng khác."

Trong số những người nhận giải có cựu Chủ tịch Hạ viện Đảng Dân chủ Nancy Pelosi, cựu Phó Tổng thống Al Gore, cựu Thị trưởng Thành phố New York Michael Bloomberg và nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh). Biden nói rằng Gore "chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống đang gây tranh cãi vì sự thống nhất và tin tưởng vào các thể chế của chúng ta", lộ ý ám chỉ việc cựu Tổng thống Donald Trump từ chối chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Hôm Thứ Sáu, ngày 3/5, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, đã nhận Huân chương Tự do của Tổng thống từ Tổng thống Joe Biden trao tại Bạch Ốc. Trong nhận xét ngắn gọn của mình, Biden thừa nhận Yeoh đã phá bỏ "khuôn mẫu và trần kính" trong sự nghiệp của cô để "làm phong phú và nâng cao nền văn hóa Mỹ", đồng thời nói thêm rằng các vai diễn của cô đã "vượt qua giới tính, văn hóa và ngôn ngữ, từ võ thuật, hài kịch lãng mạn đến khoa học viễn tưởng" để cho chúng ta thấy điểm chung của tất cả chúng ta."

Yeoh “kết nối các nền văn hóa, không chỉ để giải trí mà còn truyền cảm hứng và mở rộng trái tim,” Biden tiếp tục. “Và đó là điều cô ấy vẫn tiếp tục làm.” Theo Bạch Ốc, vinh dự này được trao cho những người "có những đóng góp mẫu mực cho sự thịnh vượng, giá trị hoặc an ninh của Hoa Kỳ, hòa bình thế giới hoặc những nỗ lực xã hội, công cộng hoặc tư nhân quan trọng khác".

Dương Tử Quỳnh được biết đến với các vai diễn trong các bộ phim võ thuật từ khi bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1980 đến những năm 2000, bao gồm các bộ phim đình đám như Ngọa hổ tàng long và đóng cùng các ngôi sao như Thành Long trong bối cảnh điện ảnh Hồng Kông.

Kể từ đó, cô đóng vai chính trong các bộ phim bom tấn và phim truyền hình ở Mỹ và trên toàn cầu, bao gồm Crazy Rich Asians, Memoirs of a Geisha, phim James Bond Tomorrow Never Dies, Transformers: Rise of the Beasts và nhiều phim khác.

Tại lễ trao giải Oscar năm ngoái, cô đã trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong toàn bộ lịch sử của buổi lễ cho vai diễn trong Everything Everywhere All at Once. Trong phim này, Quan Kế Huy (Jonathan Ke Quan) nam diễn viên người Mỹ, một thuyền nhân Việt Nam, xuất thân từ một gia đình người Việt gốc Hoa, thắng giải Oscar về nam diễn viên phụ và là người Mỹ gốc Việt đầu tiên thắng giải Oscar.

TT Biden trao Huân chương cho cô Dương Tử Quỳnh.

⚪ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã đệ đơn cáo buộc Dân biểu liên bang Hoa Kỳ tại khu vực quốc hội thứ 28 của Texas, Enrique "Henry" Roberto Cuellar, và vợ của ông về tội "nhận hối lộ, chịu ảnh hưởng bất hợp pháp của nước ngoài và rửa tiền."

.

Theo bản cáo trạng, gia đình Cuellars bị cáo buộc nhận hối lộ khoảng 600.000 USD từ một ngân hàng Mexico và một công ty dầu khí do Azerbaijan kiểm soát để đổi lấy việc Dân biểu này thực hiện các hành vi chính thức. Bộ Tư pháp cho biết Cuellar và vợ đã xuất hiện lần đầu vào thứ Sáu trước một thẩm phán sơ thẩm ở Houston.

.

⚪ ---- Một người đàn ông ở California đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Atlanta (Georgia) truy tố về tội đe dọa Biện lý quận Fulton Fani Willis vì Willis đã truy tố cựu Tổng thống Donald Trump, theo Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Sáu trong một thông cáo. Marc Shultz, 66 tuổi, ở Chula Vista, California, xuất hiện lần đầu vào thứ Năm tại tòa án liên bang ở San Diego. Theo thông cáo báo chí, y bị truy tố vào ngày 24 tháng 4 và sẽ bị buộc tội ở Atlanta vào tháng 6.

.

Theo các công tố viên, Shultz bị cáo buộc đã đăng nhiều bình luận lên hai video YouTube riêng biệt vào tháng 10 nhằm đe dọa Willis bằng bạo lực và giết người, nói rằng cô “sẽ bị giết như một con chó”.

.

Công tố Hoa Kỳ Ryan Buchanan cho biết trong một tuyên bố: “Gửi lời đe dọa giết một quan chức nhà nước là một hành vi phạm tội hình sự sẽ không được dung thứ. Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương để giúp bảo vệ các quan chức nhà nước trong khi thực hiện nhiệm vụ của họ và những người xứng đáng được làm điều đó mà không bị đe dọa tổn hại và đe dọa.”

.

Keri Farley, đặc vụ phụ trách văn phòng hiện trường của FBI ở Atlanta, cho biết: “Đặc biệt, các mối đe dọa bạo lực đối với các quan chức chính phủ đe dọa đến nền dân chủ của chúng ta”. Trong một tuyên bố, Willis cảm ơn Buchanan, nhân viên của ông và FBI “vì tin rằng mạng sống của một quan chức dân cử người Mỹ gốc Phi có giá trị cũng như những nỗ lực siêng năng của họ trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân tôi, nhân viên của tôi và gia đình chúng tôi.”

.

⚪ ---- Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa hôm thứ Sáu đã đệ đơn kiện liên bang nhằm ngăn cản Nevada kiểm phiếu qua thư nhận được sau Ngày bầu cử, vì luật pháp tiểu bang hiện cho phép. Đạo luật, được đảng Dân chủ thông qua vào năm 2021, cho phép kiểm đếm các lá phiếu qua thư nhận được tối đa 4 ngày sau Ngày bầu cử, miễn là các phong bì được đóng dấu bưu điện trước cuối ngày. Vụ kiện cho biết điều khoản này cũng giả định rằng những phong bì nhận được ba ngày sau Ngày bầu cử không có dấu bưu điện cho biết đã được gửi kịp thời. Đảng Cộng hòa cho rằng điều này vi phạm yêu cầu của Hiến pháp Hoa Kỳ rằng chỉ có một ngày duy nhất cho Ngày bầu cử.

.

Chủ tịch RNC Michael Whatley cho biết trong một tuyên bố: “Thời hạn nhận phiếu bầu của Nevada rõ ràng vi phạm luật liên bang và làm suy yếu tính liêm chính của cuộc bầu cử trong bang. Các lá phiếu nhận được vài ngày sau Ngày bầu cử sẽ không được tính”.

.

Vụ kiện xảy ra sau khi đảng Cộng hòa khởi kiện nhằm lật ngược luật cho phép kiểm phiếu nhận được sau Ngày bầu cử ở Mississippi và North Dakota, và đây là vụ kiện liên quan đến bầu cử thứ 83 được đảng đệ trình sáu tháng trước Ngày bầu cử. Đó là dấu hiệu cho thấy tốc độ kiện tụng liên quan đến bầu cử ngày càng gia tăng và sự tập trung của đảng Cộng Hòa vào việc đấu tranh về các quy tắc bầu cử sau khi cựu Tổng thống Donald Trump cài đặt những người trung thành đã lặp lại những tuyên bố sai lầm của Trump về cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi ông. Co 19 tiểu bang, bao gồm cả Nevada, cho phép kiểm phiếu nếu chúng được nhận sau Ngày bầu cử nếu dấu bưu điện trên phong bì không sau ngày đó.

.

⚪ ---- Cộng Hòa nhức nhối: kinh tế Mỹ thời Biden tăng tốc. Bài phân tích của Steve Benen trên MSNBC ghi rằng Cộng Hòa quyết định vu khống rằng các con số thống kê đều là giả. Hãy nhớ lại: Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Donald Trump, đảng Cộng hòa đã phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, nền kinh tế vào thời điểm đó tương đối lành mạnh và tỷ lệ thất nghiệp đang được cải thiện đều đặn trước Ngày bầu cử. Mặt khác, Trump muốn cử tri tin rằng nước Mỹ đang ở giữa một thảm họa kinh tế mà chỉ có Trump mới có thể khắc phục được.

.

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã quyết định một chiến lược nói dối cụ thể để giải quyết căng thẳng: Trump sẽ chỉ nói những điều vô nghĩa và bảo công chúng hãy tin ông ta, thay vì tin vào sự thật. Như đã thấy vào thời điểm đó, tại những thời điểm khác nhau trong chiến dịch tranh cử, đảng Cộng hòa đã công khai lập luận, chẳng hạn, tỷ lệ thất nghiệp là 20% - hoặc có thể là 42% - ngay cả khi thực tế chỉ ra tỷ lệ dưới 5%.

.

Sau cuộc bầu cử, tại cuộc họp báo trước lễ nhậm chức, Trump tuyên bố có “96 triệu người thực sự muốn có việc làm nhưng họ không thể có được”, điều này thật nực cười. Cùng lúc đó, tổng thống đắc cử lúc đó tuyên bố rằng tỷ lệ thất nghiệp “hoàn toàn là hư cấu”.

.

Tám năm sau, khi tốc độ tăng trưởng việc làm dưới thời một tổng thống khác của đảng Dân chủ tăng vọt, đảng Cộng hòa đang chuyển sang một thông điệp quen thuộc. “Số lượng việc làm ở Biden là giả,” Trump đã nói với khán giả ở Wisconsin ngày hôm 1/5/2024. Trump ở Wisconsin đồng thời phủ nhận thành tích kinh tế mạnh mẽ của Biden và ghi nhận: "Người ta gọi chúng là những con số giả. Người ta gọi chúng là những con số bị phản hồi."

.

Trong bối cảnh đó, thông điệp của Trump không hoàn toàn giống với quan điểm mà ông đã đưa ra cách đây 8 năm. Năm nay, ông không nói số lượng việc làm là hư cấu mà yêu cầu cử tri tin rằng Tổng thống Joe Biden không xứng đáng được ghi nhận vì sự bùng nổ việc làm xảy ra sau khi Trump bắt đầu thực hiện chương trình nghị sự kinh tế của mình.

.

⚪ ---- NEW YORK: Một trong những cái tên lớn hơn trong danh sách nhân chứng trong phiên tòa xét xử Donald Trump về giả giấy tờ giấu các khoản tiền bịt miệng đã ra hầu tòa hôm thứ Sáu 3/5/2024—cựu giám đốc truyền thông Bạch Ốc [chính phủ Trump] và thư ký báo chí Hope Hicks.

.

“Tôi thực sự lo lắng,” Hicks nói khi lời khai của cô bắt đầu, theo CNN. Nó kéo dài gần ba giờ. Hicks nói với bồi thẩm đoàn rằng cô đã nói chuyện với Trump khá nhiều hàng ngày sau khi tham gia chiến dịch tranh cử của Trump vào năm 2015, mặc dù cô nói rằng cô đã không nói chuyện với Trump kể từ mùa hè hoặc mùa thu năm 2022. Đó là khoảng thời gian các tin nhắn của cô khi cuộc tấn công đang diễn ra vào Điện Capitol đã bị công khai.

.

Cô mô tả Trump là người "rất tham gia" vào các phản ứng của chiến dịch tranh cử công khai và gọi ông là "người đa nhiệm rất giỏi." Đa nhiệm (multitasker) là làm nhiều việc cùng lúc.

.

Đoạn băng: Khi được hỏi về đoạn băng khét tiếng Access Hollywood, Hicks nói rằng cô "hơi choáng váng" khi nghe những lời nhận xét của Trump về việc sờ mó bộ phận sinh dục của phụ nữ. Cô gọi đây là một "cuộc khủng hoảng" đối với chiến dịch và được yêu cầu đọc to email của chính mình sau đó, cô khuyên các viên chức Bạch Ốc hãy "từ chối, từ chối, từ chối [rằng không có đoạn băng Trump nói nhảm đó]." Cô nói với bồi thẩm đoàn rằng đó là một phản ứng "phản xạ". Theo tờ NY Times, đoạn băng liên quan đến phiên tòa vì các công tố viên nói rằng nó khiến Trump phải trả tiền cho Stormy Daniels thay vì cho phép cô công khai cáo buộc ngoại tình.

.

Melania: Hicks cũng kể lại những lời nói dối để từ chối của chiến dịch tranh cử—thông qua cô—với tờ Wall Street Journal về một câu chuyện cáo buộc một khoản tiền bịt miệng liên quan đến cựu người mẫu Karen McDougal của Playboy. Hicks cho biết Trump lo lắng vợ Melania sẽ tiếp nhận câu chuyện về vụ ngoại tình như thế nào và yêu cầu Hicks đảm bảo không có tờ báo nào được chuyển đến nơi ở của họ vào sáng hôm đó.

.

Nước mắt: Ngay khi cuộc thẩm vấn chéo bắt đầu vào buổi chiều bởi luật sư Emil Bove của Trump, Hicks đã bật khóc và dùng một chiếc khăn giấy che lại, thấm nước mắt. Thẩm phán xin phép cô và bồi thẩm đoàn nghỉ giải lao một lát. “Xin lỗi về điều đó,” cô nói với LS Bove khi quay lại. "Không, không sao đâu," anh trả lời.

.

Về Cohen: Bove đang cố gắng xây dựng trường hợp "người dàn xếp" Michael Cohen đã tự mình thương lượng các khoản thanh toán bằng tiền bịt miệng. Cô nói, “Anh ấy thích tự gọi mình là người sửa chữa, hay Mr. Fix-it, và đó chỉ là vì lần đầu tiên anh ta tiết lộ tin đó.”

.

Tiểu sử: Tờ Washington Post có một bài viết sơ lược về Hicks, trong đó mô tả người phụ nữ 35 tuổi này là "Zelig của Trumpworld—một cựu người mẫu tuổi teen và người mới vào nghề chính trị, tinh nghịch, người đã tình cờ được đưa vào giới chính trị thượng lưu của nước Mỹ." Câu chuyện lưu ý rằng cô là bạn của cô Ivanka, và đã có mặt trong vòng thân cận của Trump vì tất cả những tranh cãi chính trị đã đeo bám ông ấy.

.

Thẩm phán Juan Merchan từ chối yêu cầu của các công tố viên về việc kiểm tra chéo Trump về những gì họ cho là Trump vi phạm lại lệnh bịt miệng của thẩm phán. Phiên tòa tạm nghỉ cuối tuần, sẽ tiếp tục vào thứ Hai. Các nhân chứng có thể gọi vào Thứ Hai là Cohen (cựu luật sư của Trump) và cô Stormy Daniels.

.

⚪ ---- Đính hôn. Cựu giám đốc truyền thông của Donald Trump, Hope Hicks, 35 tuổi, đã đính hôn với ông chủ Goldman Sachs, Jim Donovan, 58 tuổi, theo báo Page Six đưa tin. Trang này đưa tin rằng họ bắt đầu hẹn hò vào năm 2019 và đính hôn vài tháng trước khi đi leo núi ở Ý. Hicks trước đây từng hẹn hò với cựu phụ tá hàng đầu của Trump, Rob Porter, người đã từ chức sau những cáo buộc lạm dụng từ hai người vợ cũ. Trước đây, cô cũng được cho là có mối quan hệ không suôn sẻ với cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump, Corey Lewandowski, theo cuốn sách Fire and Fury của Michael Wolff.

.

Donovan trước đây đã từng kết hôn, vợ cũ là cô Christi, 52 tuổi và có chung 4 người con. Giống như Hicks, ông có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền Trump trước đây và từng phục vụ trong Ban Cố vấn Tình báo của cựu tổng thống. Hicks đã ra tòa khai hôm thứ Sáu trong phiên tòa xử Trump, và trong phiên tòa cô đã rơi nước mắt và từ chối giao tiếp bằng mắt với Trump khi cô đưa ra lời khai của mình.

.

⚪ ---- Nhiều người trẻ tuổi chỉ trích chính quyền Biden về cuộc chiến giữa Israel và Hamas, khi một số sinh viên đại học tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các khuôn viên trường trên khắp đất nước. Một nhóm trọng tâm mới gồm các sinh viên đại học độc lập về chính trị ở Wisconsin đã nêu bật một điểm khác biệt quan trọng cũng thể hiện rõ trong cuộc thăm dò ý kiến công chúng: họ gần như nhất trí tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không làm tốt hơn (hoặc thậm chí tệ hơn) về vấn đề này so với Tổng thống Joe Biden.

.

Các cuộc phỏng vấn với tổng cộng 16 sinh viên trong hệ thống Đại học Wisconsin đã làm sáng tỏ mức độ ủng hộ các cuộc biểu tình của những cử tri tiềm năng này, cũng như cảm giác thờ ơ tương đối đối với chính trị nói chung. Nhiều người đang cân nhắc việc ủng hộ các ứng cử viên độc lập hoặc bên thứ ba, vì họ không hài lòng với cả Biden và Trump.

.

Hơn một nửa số người tham gia - được phỏng vấn trong khuôn khổ chuỗi Nhóm tập trung của Người quyết định Tin tức NBC phối hợp với Engagious, Đại học Syracuse và Sago - đã chỉ ra chiến tranh là vấn đề trong tin tức khiến họ quan tâm nhất.

.

Suchita H., một sinh viên 19 tuổi đang ủng hộ Biden và đang theo học tại Đại học hàng đầu của Wisconsin, cho biết: “Tôi nghĩ hoàn toàn không công bằng khi những sinh viên đang đóng học phí không có tiếng nói về việc tiền của họ đi đâu”. Ở đó, những người biểu tình đang kêu gọi hệ thống trường đại học thoái vốn khỏi các công ty đã bán thiết bị quân sự cho Israel, quốc gia đã tiến hành các hoạt động quân sự ở Dải Gaza sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas.

.

“Ở quy mô lớn hơn, đó chỉ là ném bom và chiến tranh bừa bãi và các khoản nợ của cả hai bên không ngang nhau,” Suchita H. tiếp tục, chỉ trích hành vi của Israel trong cuộc chiến.

Sophia K., một sinh viên UW-Madison 18 tuổi cho biết cô sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Xanh Jill Stein, gọi các cuộc biểu tình là “mang tính giáo dục”. Sophia K. tiếp tục: “Các cuộc biểu tình mang lại rất nhiều sức mạnh khi chứng kiến rất nhiều thanh niên trong các khuôn viên này cùng nhau đứng lên trong tình đoàn kết với Gaza và người dân Palestine”.Nhìn chung, các sinh viên coi các cuộc biểu tình đòi ngưng bắn ở Gaza là một công cụ cần thiết để làm sáng tỏ cuộc tranh luận về phía họ về cuộc chiến giữa Israel và Hamas, đồng thời gây áp lực lên các trường học của họ và Bạch Ốc. Một số so sánh các cuộc biểu tình với cuộc bất đồng chính kiến của sinh viên ở Mỹ về Chiến tranh Việt Nam, và đa số nói rằng họ không tin các cuộc biểu tình là chống Do Thái.Angelina J., một sinh viên 19 tuổi của Đại học Wisconsin-Oshkosh, người nói rằng cô ấy sẽ bỏ phiếu cho Robert F. Kennedy Jr. độc lập, đã bày tỏ sự không đồng tình mà những người khác trong hội thảo đã chia sẻ.Sophia K., người ủng hộ Stein, người đã nói rằng cô sẽ không bỏ phiếu nếu chỉ được lựa chọn giữa Biden và Trump, cho biết sự ủng hộ của cả hai ứng cử viên đối với Israel là một phần nguyên nhân khiến cô ấy không ủng hộ họ. “Nếu Joe Biden không thay đổi những gì Biden đang làm, tôi sẽ không bỏ phiếu cho Biden. Và tôi cũng sẽ không bỏ phiếu cho Trump,” cô nói.⚪ ---- Với cuộc bầu cử năm 2024 chỉ còn hơn sáu tháng nữa là diễn ra, Tổng thống Biden đang phải đối mặt với hai cái gai lớn có nguy cơ làm hỏng nỗ lực tái tranh cử của ông: cuộc chiến tiếp tục của Israel chống lại Hamas ở Gaza và các cuộc biểu tình tiếp theo trong khuôn viên trường đang làm chấn động các trường cao đẳng và đại học trên khắp Hoa Kỳ.Báo Axios lưu ý rằng Biden hiện thường xuyên bị chỉ trích trong các lần xuất hiện trước công chúng về các chủ đề này, nhưng có một nhóm đặc biệt có thể khiến Biden đặc biệt lo lắng: các cử tri trẻ trong chính đảng của ông, với tỷ lệ ủng hộ đang giảm mạnh với "tốc độ ngày càng tăng" một cách quan ngại," theo Elise Joshi của Gen-Z for Change nói với báo The Hill.Thăm dò ý kiến I: Đây không phải là tin tuyệt vời cho Biden về mặt này. Một cuộc thăm dò của Harvard Youth Poll từ tháng trước cho thấy 45% thanh niên từ 18 đến 29 tuổi sẽ bỏ phiếu cho Biden, với 37% dành cho Trump. Xét về bối cảnh, tại thời điểm này của cuộc bầu cử năm 2020, Biden đã dẫn trước Trump từ 60% đến 30%. Nghĩa là, giới trẻ rời bỏ Biden trong khi tăng ủng hộ Trump.Cuộc thăm dò II: Trong một cuộc thăm dò của CNN công bố vào tháng trước, Biden thua Trump 11% trong số cử tri dưới 35 tuổi; cuộc thăm dò lưu ý rằng "Sự thua điểm của Biden với cử tri trong nhóm đó phần lớn là do những người không bỏ phiếu vào năm 2020." Khi nhóm đó bị loại khỏi phương trình, đó là Trump 47%, Biden 46%. Nghĩa là, đường nào thì Biden cũng thua Trump trong giới trẻ.James Carville (chiến lược gia của đảng Dân chủ) cũng báo động rằng có những dấu hiệu nguy hiểm. “Thật kinh hoàng về số lượng cử tri trẻ tuổi của chúng tôi, đặc biệt là những người da đen trẻ tuổi, những người gốc Latinh trẻ tuổi… những người da màu trẻ tuổi hơn. Đặc biệt là nam giới,” ông nói trong podcast của mình vào tháng trước, theo New York Post. "Chúng tôi sẽ không loại bỏ họ - nhưng họ đang rời bỏ đi như nước... lũ." Nếu có ngưng bắn ở Gaza, giới trẻ có quay về với Biden hay không?⚪ ---- BF Borgers CPA, công ty kiểm toán do Trump Media tuyển dụng, và chủ sở hữu của nó, Benjamin Borgers, đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc hôm thứ Sáu về tội “gian lận lớn”. SEC cho biết: “Do hành vi gian lận của họ, họ không chỉ khiến các nhà đầu tư và thị trường gặp rủi ro khi khiến các công ty đại chúng kết hợp các cuộc kiểm toán và đánh giá không tuân thủ vào hơn 1.500 hồ sơ gửi lên Ủy ban, mà còn làm suy yếu niềm tin và sự tin cậy vào thị trường của chúng ta.”SEC cho biết kiểm toán viên bị cáo buộc "không cố ý và có hệ thống trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn của Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng (PCAOB) trong các cuộc kiểm toán và đánh giá của mình... từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2023" và nói thêm rằng họ đã đồng ý nộp phạt dân sự 12 tỷ USD, trong khi bản thân Borgers đồng ý nộp phạt dân sự 2 triệu USD. Công ty và Borgers cũng đồng ý "đình chỉ vĩnh viễn việc xuất hiện và hành nghề kế toán trước Ủy ban" và có hiệu lực ngay lập tức.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Bảy cho biết số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel đã tăng lên 34.654 và bị thương là 77.908 người.Trước đó, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (World Food Programme) Cindy McCain nhấn mạnh tình hình nhân đạo ở Dải Gaza đã lên đến mức nghiêm trọng đến mức "nạn đói đang diễn ra, nạn đói toàn diện ở miền Bắc và nó đang di chuyển xuống phía Nam". Bà nhấn mạnh sự kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để cho phép "tiếp cận không bị cản trở" với viện trợ.⚪ ---- Al Jazeera đưa tin hôm thứ Bảy rằng các cuộc tấn công đang diễn ra của lực lượng Israel ở thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza đã khiến tổng cộng ít nhất 9 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em. Phóng viên Hani Mahmoud ở Rafah cho biết các cuộc tấn công qua đêm đã giết chết 3 người đang ở trong một ngôi nhà dân cư khi đang tìm nơi trú ẩn và gây ra "thương tích nghiêm trọng cho một số lượng lớn người đang kiểm tra ngôi nhà của họ ở phía đông thành phố." Người dân được cho là đã trở thành mục tiêu của pháo binh Israel và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.⚪ ---- Tờ Washington Post đưa tin Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với Tiểu vương Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani rằng Qatar nên trục xuất Hamas nếu vẫn tiếp tục từ chối thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Ban lãnh đạo chính trị của Hamas đặt trụ sở tại Qatar từ năm 2012, theo yêu cầu của Mỹ.Theo một nhà ngoại giao giấu tên quen thuộc với vấn đề này, Qatar đã nói với lãnh đạo Hamas rằng họ nên “đưa ra một kế hoạch dự phòng về nơi cư trú nếu họ cần rời đi”. Tuy nhiên, một quan chức khác cho biết việc gây áp lực lên cánh tay chính trị của Hamas sẽ không có mục đích gì vì "những người đưa ra quyết định đều ở Gaza và họ không quan tâm đến văn phòng chính trị nằm ở đâu."⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu đã nói rằng lệnh cấm vận thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Israel chỉ nhằm mục đích buộc chính quyền Netanyahu phải ngừng bắn ở Gaza. Tổng thống nói trong bài phát biểu trước Ban Giám đốc Hiệp hội Doanh nhân và Công nghiệp Độc lập (MUSIAD): "Khi đạt được lệnh ngừng bắn và viện trợ đầy đủ được phép vào Gaza, mục tiêu của chúng tôi sẽ hoàn thành. Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là tấm gương cho các quốc gia khác. Chúng tôi biết rõ phương Tây sẽ tấn công chúng tôi như thế nào do những hạn chế thương mại của chúng tôi đối với Israel.” Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng mọi hoạt động xuất nhập cảng thương mại với Israel trị giá khoảng 9,5 tỷ USD.⚪ ---- Rue21, công ty trang phục dành cho thanh thiếu niên, đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào thứ Năm và công bố kế hoạch đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình trên toàn quốc, trong đó có 19 cửa tiệm ở California. Theo hồ sơ, công ty bán lẻ có trụ sở tại Warrendale, Pennsylvania có kế hoạch thực hiện các đợt bán hàng “sắp ngừng kinh doanh” quy mô lớn. Theo tài liệu của tòa án, tất cả 543 cửa tiệm ở Mỹ dự kiến sẽ đóng cửa trong vòng hai tháng tới.Cùng với việc đóng cửa tất cả các cửa hàng truyền thống của mình, Rue21 có kế hoạch thanh lý tất cả tài sản trí tuệ và tài sản vô hình của mình. Công ty cho biết các yếu tố góp phần là khoản nợ tồn đọng hơn 194 triệu USD, với lý do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 và sự thay đổi mô hình mua sắm từ truyền thống sang trực tuyến. Ngoài ra, các khoản lỗ hoạt động còn tích lũy do các địa điểm bán lẻ hoạt động kém hiệu quả, cạnh tranh trong ngành gia tăng và lạm phát gia tăng.⚪ ---- Một người phụ nữ ở Attleboro, Massachusetts, đã trúng số độc đắc - không phải một lần mà là hai lần - khi chơi Xổ số tiểu bang Massachusetts. Ủy ban Xổ số tiểu bang Massachusetts cho biết Christine Wilson đã trúng giải xổ số trị giá 1 triệu USD với tấm vé trúng thưởng trị giá 10 USD. Cô đã mua vé tại Family Food Mart ở Mansfield.Tuy nhiên, đây không phải là lần duy nhất cô Wilson trúng số. Trở lại vào tháng 2, cô đã giành được giải độc đắc đầu tiên với một vé lấy liền trị giá 50 đô la mà cô đã mua tại tiệm tạp hóa Dub's Discount Liquors ở Mansfield. Trong cả hai trường hợp, Wilson đều mang về giải thưởng tiền mặt trị giá 650.000 USD, ủy ban cho biết.⚪ ---- California: Hơn 100 người đã bị bắt trong một chiến dịch triệt phá ma túy quy mô lớn ở Nam California. Theo Sở Cảnh sát Riverside, vụ bố ráp nhắm vào hành lang Đại lộ Magnolia, giữa Đại lộ Van Buren và Phố Pierce ở Riverside. Cảnh sát cho biết nỗ lực kéo dài nhiều ngày, được gọi là “Chiến dịch quét đường”, xuất phát từ “hoạt động tội phạm ngày càng gia tăng và khiếu nại từ các thành viên cộng đồng và doanh nghiệp”.Trong khoảng thời gian ba tuần, 46 người bị phát hiện mua nhiều loại ma túy bất hợp pháp bao gồm methamphetamine, fentanyl, cocaine, PCP và nấm Psilocybin. Trong chiến dịch kéo dài ba ngày, 44 kẻ buôn bán ma túy đã được xác định và 33 người trong số họ bị bắt vì vi phạm luật bán ma túy. Với sự giúp đỡ từ các cơ quan lân cận, 71 nghi phạm khác cũng bị bắt vì nhiều tội danh.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát đang điều tra hiện trường đẫm máu tại một cơ sở lưu trữ ở Quận Cam, nơi 2 người được tìm thấy đã chết và người thứ ba đang vật lộn để giành lấy sự sống. Cảnh sát tìm thấy các nạn nhân vào khoảng 4h25 giờ chiều Thứ Năm tại kho lưu trữ ở dãy nhà 1200 trên Đại lộ East Chestnut ở Santa Ana.Natalie Garcia, phát ngôn nhân Sở Cảnh sát Santa Ana, nói với ABC 7: “Các thám tử của chúng tôi tin rằng một số vụ ẩu đả đã xảy ra với ba người - có thể là một vụ đâm, có thể là một vụ nổ súng”. Cảnh sát tìm thấy một cây giáo dính máu tại hiện trường. Một người đàn ông và một phụ nữ được cho là đã chết tại hiện trường và người đàn ông thứ hai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Không có nghi phạm trong vụ giết người.⚪ ---- Quận Cam: Khi bạn đến các thư viện ở Quận Cam trong tháng này (tháng 5/2024) sẽ thấy trưng bày các cuốn sách được viết bởi các tác giả người Mỹ gốc Á và trên đảo Thái Bình Dương. Đây là một phần của Lễ kỷ niệmvà Người dân Đảo Thái Bình Dương (Asian Americans and Pacific Islanders Heritage Month) của Thư viện Công cộng Quận Cam.⚪ ---- Quận Cam: Thị trấn Buena Park sẽ phải trả 3,5 triệu đô la sau khi bồi thẩm đoàn phán rằng 2 cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức khi họ bắn chết một thanh niên 19 tuổi vào năm 2019 khi người này bị cảnh sát chận lại sau khi cướp trạm xăng Shell nơi anh này làm việc. David Patrick Sullivan, người mà gia đình cho biết đang bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần, đã bị giết vào ngày 19/8/2019 sau khi Sullivan bị cảnh sát bắn bốn phát khi Sullivan cố gắng trốn thoát sau khi y lái chiếc Range Rover bị đánh cắp khỏi nơi làm việc của mình trên đường Gilbert St.Theo các luật sư và Văn phòng Biện lý, Sullivan không có vũ khí, và có một lá thư tuyệt mệnh viết cho gia đình trong túi của anh ta. Theo các luật sư, Sullivan lúc đó bị suy sụp tinh thần. Bobby Colon và, 2 cảnh sát liên quan đến vụ nổ súng, đã được Biện lý Quận Cam xóa bỏ mọi hành vi sai trái hình sự vào năm 2020. Nhưng tuần này, một bồi thẩm đoàn dân sự nhận thấy họ chia nhau khoảng 40% trách nhiệm về những gì đã xảy ra.⚪ ---- LITTLE SAIGON, Quận Cam: Hôm qua thứ Sáu 3/5/2024, các nhà chức trách đã thông báo để xin giúp đỡ từ công chúng để xác định một cụ bà đã đến Bệnh viện St. Joseph trong tuần này sau khi bà được tìm thấy ở Westminster mà lãng trí và không có giấy tờ tùy thân. Cụ bà gốc Á, có lẽ là người Việt Nam, có tóc đen và đôi mắt nâu. Tên không rõ. Khoảng từ 80 đến 82 tuổi và ban đầu được tìm thấy trên Đại lộ Bolsa và Moran vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 5. Bất kỳ ai có thông tin về cụ bà hãy liên hệ với Sở Cảnh sát Westminster theo số 714-548-3212 hoặc Bệnh viện St. Joseph theo số 714-771-8113.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Công Thương. Doanh nghiệp dệt may đang tăng tốc sản xuất nhằm đáp ứng tiến độ giao hàng và tận dụng cơ hội từ thị trường đang “ấm dần”. Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch Hội Dệt - May - Thêu - Đan TP. Hồ Chí Minh cho hay, đơn hàng của doanh nghiệp trong quý II/2024 phục hồi tương đối thuận lợi, ở mức từ 10-15%. “Đơn hàng vẫn ở quy mô nhỏ nhưng phân khúc sản phẩm đa dạng giúp doanh nghiệp sản xuất “dễ thở” hơn”, ông Hồng cho hay. Ông Trần Như Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công cũng cho biết, doanh nghiệp đã nhận đơn hàng gần đủ cho quý III/2024. Dự kiến, đơn hàng cho quý cuối năm 2024 sẽ còn dồi dào hơn, bởi đây là thời gian bước vào mùa cao điểm sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường mùa lễ, Tết.⚪ ---- TIN VN.. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ông Vũ Tấn Công nhận định, triển lãm ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show 2024) rất có thể sẽ có nhiều biến động, vừa là cơ hội vừa thách thức cho các hãng xe tham dự. Triển lãm ô tô Việt Nam Vietnam Motor Show (VMS) sẽ trở lại vào tháng 10-2024 sau một năm phải hoãn tổ chức. Từ góc độ chuyên gia đã có khoảng 43 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô Việt Nam, ông Vũ Tấn Công, nguyên tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô (VAMA), đã đưa ra nhận định về cơ hội, thách thức và kỳ vọng với VMS 2024. Sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Theo thống kê của ông Vũ Tấn Công, tính đến 31-12-2023, Việt Nam có 44 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và cải tạo ô tô. Theo thống kê của Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có 259 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô. Như vậy, có hơn 300 doanh nghiệp trong ngành ô tô có thể tham gia VMS 2024. Con số này chưa tính đến các doanh nghiệp phân phối ô tô, kinh doanh phụ tùng và đồ chơi ô tô. Đánh giá cao sự phát triển thị trường ô tô Việt Nam, nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã có kế hoạch nhảy vào cả dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) và sản xuất - lắp ráp trong nước (CKD).⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Tiền Phong. Chiều 4/5, tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô – Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Theo ông Xô, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, ngày 30/4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan, thực hiện thủ tục tố tụng theo quy định.⚪ ---- HỎI 1: Phần lớn, 52% người Mỹ, không kể ra tên 1 người Mỹ gốc Á nào nổi tiếng?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát gần đây, phần lớn người Mỹ không thể kể tên một người Mỹ gốc Á nổi tiếng nào. Và trong năm thứ tư liên tiếp, câu trả lời phổ biến nhất ngoài "Tôi không thể nghĩ ra" là nam diễn viên Thành Long (Jackie Chan), người thực ra không phải người Mỹ. Báo cáo được tổ chức phi lợi nhuận Người Mỹ gốc Á công bố hôm thứ Ba đã khảo sát hơn 6.200 người trên 16 tuổi trên khắp nước Mỹ về thái độ của họ đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á.Phần lớn số người được hỏi, 52%, cho biết họ không thể nghĩ ra bất kỳ người Mỹ gốc Á nổi tiếng nào. Có 9% kể tên Thành Long, người từ Hồng Kông, và 5% kể tên nam diễn viên Lý Tiểu Long, người Mỹ gốc Á nhưng qua đời năm 1973. Chỉ 2% kể tên Phó Tổng thống Kamala Harris, người gốc Á. Người Mỹ gốc Á chiếm gần 26% số người tham gia khảo sát, trong khi 49,5% là người da trắng, 12,6% là người gốc Tây Ban Nha và 9,4% là người da đen.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 77% dân Mỹ lo ngại về kinh tế, 93% lo về bầu cử, 69% lo về súng?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một cuộc thăm dò mới cho thấy cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra, kinh tế và mối đe dọa bạo lực súng đạn khiến số người Mỹ năm nay lo lắng hơn so với năm ngoái. Cuộc khảo sát do Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (APA: American Psychiatric Association) thực hiện vào đầu tháng 4 với 2.000 người trưởng thành, cho thấy 43% số người được hỏi nói rằng năm nay họ lo lắng hơn năm ngoái.APA lưu ý rằng tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ được tìm thấy trong các cuộc thăm dò được thực hiện vào năm 2023 (37%) hoặc 2022 (32%). Trong khi đó, 70% người trưởng thành nói rằng họ lo lắng về các sự kiện hiện tại, đặc biệt là nền kinh tế (77%), cuộc bầu cử sắp tới (73%) và tin tức về bạo lực súng đạn (69%).Chi tiết: