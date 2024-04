Viện trợ, nghĩa là vũ khí, sẽ giúp Ukraine đứng vững. Thượng viện Mỹ OK gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan. TT Biden nói sẽ ký ngay hôm nay. Zelensky cảm ơn Mỹ giúp chống Nga.

- Thượng viện Mỹ OK gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Sẽ cấm TikTok nếu không bán công ty. TT Biden nói sẽ ký ngay hôm nay. Zelensky cảm ơn Mỹ giúp chống Nga.

- Liên Âu cấp thêm 1,5 tỷ euro cho Ukraine

- Nga bắt Thứ trưởng Quốc phòng vì cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ

- Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R-Utah) nói với CNN: không ai tin lời Trump, trả cho ai đó 130.000 USD chỉ để không vui sex

- Trump liên tục thanh minh: không hề dan díu sex với 2 cô Stormy Daniels và Karen McDougal.

- Tin tặc xâm nhập quỹ The Lincoln Project (nhóm chống Trump), trộm 35.000 USD

- Ca sĩ John Legend nhắc lại trên MSNBC: Trump “tận cốt lõi” là kẻ kỳ thị chủng tộc, ghét dân da màu, từng ra lệnh Bộ trưởng Quốc phòng đưa lính bắn vào chân bọn biểu tình da đen

- Thăm dò của Bloomberg: Trump (49%) hơn TT Biden (43%) cách biệt 6 điểm ở các tiểu bang chiến trường quan trọng

- TT Biden tới Floria vận động: lên án Trump móc nối với Tin lành bảo thủ để thu hồi quyền phá thai của liên bang.

- David Pecker (cựu chủ nhiệm báo lá cải National Enquirer) khai trước tòa về chuyện giúp Trump: làm tai mắt cho Trump, bôi nhỏ đối thủ của Trump (chụp mũ TNS Ted Cruz), tung tin giả để giúp Trump vận động, giúp dìm tin cô Karen McDougal (cô người mẫu báo Playboy).

- Hamas: sẵn sàng thả 40 con tin trong giai đoạn ngừng bắn đầu tiên với Israel

- LHQ kêu gọi điều tra về các mộ tập thể Israel vùi hàng trăm xác ở 2 bệnh viện lớn ở Gaza

- Thánh chiến Ấn Độ: Đảng đối lập hàng đầu tố Thủ tướng Narendra Modi kích động kỳ thị khi nói phe đối lập sẽ phân phối lại lợi tức cho những “kẻ xâm nhập” Hồi giáo

- Giới trẻ Đài Loan có 77% trả lời sẵn sàng ra trận bảo vệ tổ quốc, giới trẻ Hoa Lục có 88,6% nói sẵn sàng ra trận

- Boeing: doanh thu trong quý 1 là 16,57 tỷ USD, tốt hơn mong đợi

- Tesla: sẽ sa thải hơn 3.000 nhân viên ở California, sau khi sa thải 2.688 công nhân ở Texas

- Tennessee: Phim cao bồi tái hiện ở các sân trường, lớp học. Thầy cô có quyền mang súng, sau khi học bắn 40 giờ.

- TT Biden ra quy định mở rộng việc trả lương làm quá giờ bắt buộc cho thêm khoảng 4 triệu công nhân

- Texas: Cậu bé 10 tuổi thú nhận dùng súng của ông nội đã bắn chết 1 người hồi 2 năm trước, khi cậu mới 8 tuổi

- Bệnh nhân sống thọ hơn, nếu được nữ bác sĩ điều trị: tỷ lệ chết ở bệnh nhân do nữ bác sĩ chăm sóc thấp hơn do nam bác sĩ chăm sóc

- Tennessee: Nghia Nguyen bị bắt vì buôn ma túy

- California: nhiều học sinh gốc Việt được học bổng khoa học, kỹ thuật từ Amazon Future Engineer initiative

- TIN VN. Trên 20.000ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước.

- TIN VN. Đường dây thực phẩm chức năng 'chống đột quỵ' dỏm: Đã bán 20.000 hộp, thu 50 tỉ.

- TIN VN. Sài Gòn: Chủ lớp mẫu giáo Tí Bo thú nhận đánh hai bé trai.

- HỎI 1: Có thể giảm 40% nguy cơ bệnh sa sút trí tuệ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Học sinh có mang họ ở vần cuối bản mẫu tự abc sẽ thường có điểmt hấp hơn học sinh có họ đầu bản mẫu tự abc? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/4/2024) ⚪ ---- Công ty Boeing đã công bố hôm thứ Tư rằng doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 là 16,57 tỷ USD. Kết quả tốt hơn mong đợi của công ty có được khi công ty thực hiện "các hành động toàn diện" để tăng cường "chất lượng và an toàn" trong hoạt động kinh doanh thương mại của mình.

Theo báo cáo ngày hôm Thứ Tư, khoản lỗ ròng GAAP là 355 triệu USD hay 0,56 USD trên mỗi cổ phiếu, tốt hơn mức lỗ ròng 425 triệu USD được ghi nhận trong quý tương tự một năm trước đó. Tổng số đơn hàng tồn đọng của công ty đã tăng lên 529 tỷ USD, bao gồm hơn 5.600 máy bay thương mại. Boeing tuyên bố giảm tốc độ sản xuất chương trình 737 dưới 38 chiếc mỗi tháng "để kết hợp các cải tiến cho hệ thống quản lý chất lượng của mình." Cổ phiếu của Boeing đã tăng 3,70% sau khi báo cáo được công bố tại thị trường New York.

⚪ ---- Tesla Inc. hôm thứ Ba đã thông báo cho các cơ xưởng ở California trong Thông báo Điều chỉnh và Đào tạo lại Công nhân (WARN) rằng họ có ý định sa thải hơn 3.000 nhân viên tại một số nhà máy ở tiểu bang đó. Hãng xe điện sẽ cắt giảm 2.267 việc làm tại nhà máy Fremont, 515 việc làm tại Lathrop Megafactory và 64 việc làm tại trung tâm dịch vụ ở Burbank. Trước đó, công ty đã thông báo rằng 2.688 công nhân ở Austin, Texas sẽ bị sa thải như một phần của kế hoạch cắt giảm việc làm toàn cầu.

⚪ ---- Phim cao bồi được tái hiện ở các sân trường, lớp học ở một tiểu bang. Khi những người biểu tình hô vang “Bàn tay của bạn dính máu”, Hạ viện tiểu bang Tennessee hôm thứ Ba đã thông qua dự luật cho phép một số giáo viên và nhân viên mang súng ngắn trong khuôn viên trường học. Đạo luật này trước đây đã được Thượng viện tiểu bang thông qua và tờ báo Tennessean loan tin rằng nó "gần như được đảm bảo sẽ trở thành luật trong vòng vài tuần", vì Thống đốc Bill Lee, người chưa bao giờ phủ quyết một dự luật, có thể ký vào nó hoặc chỉ để nó tự động trở thành luật mà không cần phải ký.

Tất cả thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện, cũng như 4 thành viên Đảng Cộng hòa, đều phản đối dự luật, theo CBS News đưa tin. Sinh viên và những người ủng hộ cải cách súng đạn nằm trong số những người cầu xin đảng Cộng hòa đừng thông qua dự luật mà họ cho rằng sẽ tạo ra môi trường học đường nguy hiểm. Dự luật sẽ không yêu cầu các trường cho phép mang súng vào khuôn viên trường, nhưng sẽ cho hiệu trưởng khả năng phê duyệt những nhân viên được phép mang súng.

Giám đốc các học khu, cũng như cơ quan thực thi pháp luật địa phương, cũng sẽ được yêu cầu ký xác nhận và bất kỳ nhân viên nào muốn mang súng sẽ phải có giấy phép mang súng, trải qua 40 giờ đào tạo và vượt qua các thủ tục hình sự và kiểm tra lý lịch sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, họ sẽ không bắt buộc phải thông báo cho phụ huynh hoặc hầu hết đồng nghiệp của mình rằng họ đang mang súng. Một số phụ huynh của những người sống sót sau vụ xả súng ở trường học năm ngoái tại trường Covenant của tiểu bang nằm trong số những người phản đối dự luật.

⚪ ---- Thượng viện Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD nhằm hỗ trợ Ukraine, Israel và Đài Loan. Điều đặc biệt quan tâm là một điều khoản trong dự luật liên quan đến TikTok. Nó bao gồm một điều khoản buộc công ty ByteDance, chủ sở hữu của TikTok, phải bán nền tảng truyền thông xã hội phổ biến này hoặc phải đối mặt với lệnh cấm ở Hoa Kỳ.

Nỗ lực lưỡng đảng này được thực hiện sau nhiều tháng cân nhắc và trì hoãn. Cuộc bỏ phiếu đứng ở tỷ lệ 79-18, chứng kiến ​​sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa tăng lên đáng kể so với những cân nhắc trước đó. Có 31 đảng viên Đảng Cộng hòa liên kết với 48 đảng viên Đảng Dân chủ để đảm bảo dự luật được thông qua, đánh dấu chiến thắng của lưỡng đảng. Tuy nhiên, hai Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Merkley và Welch, cùng với Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders, đã cùng với 15 đảng viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống lại đạo luật.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đêm Thứ Ba đã ca ngợi việc thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD nhằm hỗ trợ Ukraine, Israel và Đài Loan, đồng thời cam kết sẽ ký nó "ngay khi nó đến bàn làm việc của ông. Tôi sẽ ký dự luật này thành luật và phát biểu trước người dân Mỹ ngay khi nó đến bàn của tôi vào ngày mai để chúng tôi có thể bắt đầu gửi vũ khí và thiết bị tới Ukraine trong tuần này. Nhu cầu là cấp thiết: đối với Ukraine, đang phải đối mặt với sự bắn phá không ngừng từ Nga; đối với Israel, quốc gia vừa phải đối mặt với các cuộc tấn công chưa từng có từ Iran; đối với người tị nạn và những người bị ảnh hưởng bởi xung đột và thảm họa thiên nhiên trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Gaza, Sudan và Haiti; và cho các đối tác của chúng tôi đang tìm kiếm an ninh và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.” Biden kết thúc tuyên bố của mình bằng cách nhấn mạnh sự đóng góp của dự luật trong việc chống lại "những kẻ bạo chúa như Putin".

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết lên X, bày tỏ lòng biết ơn tới Thượng viện Hoa Kỳ vì đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trong đó có 61 tỷ USD viện trợ cho Ukraine: “Tôi cảm ơn Lãnh đạo Đa số Chuck Schumer và Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mitch McConnell vì sự lãnh đạo mạnh mẽ của họ trong việc thúc đẩy đạo luật lưỡng đảng này, cũng như tất cả các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ở cả hai đảng đã bỏ phiếu ủng hộ nó.”

Ông nói thêm rằng cuộc bỏ phiếu củng cố vai trò của Hoa Kỳ “như một ngọn hải đăng của nền dân chủ và là nhà lãnh đạo của thế giới tự do”. Ông tiếp tục cảm ơn tất cả những người Mỹ có thể coi dự luật này không chỉ là một động thái chính trị, do "ý nghĩa lịch sử" của nó. Ông viết: “Tôi cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Tổng thống Biden và mong dự luật sẽ sớm được ký kết”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của năng lực quân sự của Ukraine trong việc “khôi phục hòa bình sớm hơn”.

⚪ ---- Ủy ban Châu Âu đã cung cấp thêm 1,5 tỷ euro thông qua Ukraine Facility (UF) vào thứ Tư, nâng tổng số tiền dành cho Ukraine lên 6 tỷ euro như một phần của gói "tài trợ bắc cầu đặc biệt" nhằm hỗ trợ sự ổn định kinh tế vĩ mô của Kiev: "Ukraine đang gánh một gánh nặng lớn lên vai tất cả chúng ta. Khoản tiền 1,5 tỷ euro bổ sung mà chúng tôi giải ngân ngày hôm nay sẽ đảm bảo rằng Ukraine có thể tiếp tục duy trì hoạt động của Nhà nước và các dịch vụ cơ bản cho người dân trong khi chống lại kẻ xâm lược."

Cơ chế mới UF dành cho Ukraine, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3, phác thảo việc cung cấp "nguồn tài chính ổn định, dưới dạng viện trợ và cho vay" lên tới 50 tỷ euro để hỗ trợ quá trình phục hồi, tái thiết và hiện đại hóa của Ukraine từ năm 2024 đến năm 2027. Kể từ tháng 2 năm 2022, Cơ chế này tổng hỗ trợ của Liên Âu dành cho Ukraine đã đạt 98,5 tỷ euro.

⚪ ---- Nga đã bắt Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov vì cáo buộc tham nhũng có tổ chức trong vụ án cấp cao nhất kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine. Tuyên bố ngắn gọn của Ủy ban Điều tra Nga trích dẫn quy chế nhận hối lộ “trên quy mô đặc biệt lớn” hôm thứ Tư cho biết vụ bắt giữ được thực hiện một ngày trước đó. Truyền thông nhà nước chiếu đoạn phim ngắn về quan chức quân sự đứng tại tòa án Moscow. Ivanov phải đối mặt với án tù 15 năm nếu bị kết án.

Ivanov sẽ bị giam trong hai tháng, theo hãng tin TASS, trong đó cho biết một người đàn ông tên là Sergei Borodin cũng đã bị bắt giam vì nghi ngờ đồng lõa nhận hối lộ của Ivanov. Thứ trưởng Quốc phòng 48 tuổi giám sát việc xây dựng và sửa chữa quân đội và bị cáo buộc tham gia vào một “âm mưu tội phạm” trong việc quản lý các hợp đồng mang lại lợi ích to lớn cho cá nhân ông, được cho là góp phần vào lối sống xa hoa.

⚪ ---- Một quan chức Hamas nói rằng nhóm phiến quân sẵn sàng thả 40 con tin trong giai đoạn ngừng bắn đầu tiên, mặc dù các báo cáo truyền thông gần đây cho biết con số này thấp hơn, theo báo Al-Araby Al-Jadeed đưa tin hôm thứ Tư: “Tất nhiên là không thể xác định chính xác số lượng tù nhân còn sống, nhưng điều chắc chắn là nó cao hơn con số được truyền thông Do Thái đưa tin”. Tranh cãi về số lượng con tin và tình trạng của họ xảy ra khi Hamas cũng tuyên bố điều chỉnh yêu cầu thả các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ, giảm số lượng từ 500 xuống 50 cho mỗi binh sĩ Israel.

⚪ ---- Liên hợp quốc kêu gọi hôm thứ Ba tiến hành "một cuộc điều tra rõ ràng, minh bạch và đáng tin cậy" về những ngôi mộ tập thể được phát hiện tại hai bệnh viện lớn ở Gaza bị chiến tranh tàn phá đã bị quân đội Israel đột kích, AP đưa tin. Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nói với các phóng viên rằng các nhà điều tra đáng tin cậy phải có quyền truy cập vào các địa điểm này và nói thêm rằng cần có nhiều nhà báo hơn để có thể làm việc an toàn ở Gaza để đưa tin về sự thật.

Lực lượng phòng vệ dân sự Palestine ở Dải Gaza hôm thứ Hai cho biết họ đã phát hiện 283 thi thể từ một khu chôn cất tạm thời bên trong bệnh viện chính ở Khan Younis, được xây dựng khi lực lượng Israel bao vây cơ sở này vào tháng trước. Nhóm này cho biết vào thời điểm đó, người dân không thể chôn cất người chết ở nghĩa trang và đào mộ trong sân bệnh viện. Cơ quan phòng vệ dân sự cho biết một số thi thể là của những người thiệt mạng trong cuộc bao vây bệnh viện. Những người khác thiệt mạng khi lực lượng Israel đột kích vào bệnh viện. Quân đội Israel cho biết họ đã khai quật các thi thể mà người Palestine đã chôn trước đó nhằm tìm hài cốt của các con tin bị Hamas bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R-Utah) nói với CNN rằng không ai tin câu chuyện cựu Tổng thống Trump không có quan hệ tình dục với cô diễn viên phim người lớn Stormy Daniels: “Bạn không trả cho ai đó 130.000 USD chỉ để không vui sex với bạn."

Cựu luật sư cá nhân của Trump, Michael Cohen, đã trả tiền cho cô Daniels một tuần rưỡi trước cuộc bầu cử năm 2016 để giữ im lặng về mối quan hệ của cô với Trump. Daniels sau đó kể cho phóng viên Anderson Cooper và “60 Minutes” rằng cô có quan hệ tình dục với Trump trong phòng khách sạn sau khi gặp ông tại một giải đấu gôn dành cho những người nổi tiếng ở Lake Tahoe năm 2006.

Trump sau đó phủ nhận việc có vui vẻ với Daniels và đội ngũ pháp lý của Trump đe dọa sẽ kiện cô vì vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Nhưng Romney, từng là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2012 và đã tuyên bố vào năm ngoái rằng ông sẽ không tái tranh cử vào Thượng viện, nói với CNN hôm thứ Ba rằng ông tin câu chuyện của Daniels: “Và theo những gì tôi biết, bạn không trả cho ai đó 130.000 USD để không quan hệ tình dục với bạn”.

Vụ này và khoản tiền bịt miệng cho cô Daniels là tâm điểm của vụ kiện mà Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã truy tố Trump, cáo buộc Trump vi phạm luật của New York về việc làm giả hồ sơ kinh doanh. Các bồi thẩm đoàn đã nghe lời khai hôm thứ Ba từ David Pecker, cựu nhà xuất bản của National Enquirer, người nói rằng ông đã hứa với Trump khi tranh cử tổng thống rằng ông sẽ mua những câu chuyện có thể gây hại về ứng cử viên để ngăn chúng bị lộ ra công chúng.

⚪ ---- Tòa xử Trump đã trải qua 2 tuần lễ, và Trump vẫn nói là không hề "vui vẻ" với các cô ngoài vòng gia đình. Trump giữ nguyên tuyên bố của mình rằng Trump chưa bao giờ dan díu sex với cô Stormy Daniels và cả với cô Karen McDougal. Qua mấy ngày ở tòa New York, Trump không chỉ lập luận rằng đây là một cách áp dụng nhảm nhí luật hồ sơ kinh doanh [giả giấy tờ để che khoản tiền thanh toàn] và rằng Trump không làm gì dẫn đến hành vi phạm tội. Trump lộ ý tiếp tục với sự phủ nhận tối đa: Không hề ngoại tình.

Điều đó đặt ra thách thức là phải vượt qua lời khai dự kiến ​​của Daniels về tình dục, bên cạnh tất cả lời khai từ Michael Cohen, David Pecker và những người khác về cách giao dịch này diễn ra, nó nhằm mục đích gì, ai có liên quan, v.v. Nếu bạn là bồi thẩm đoàn đang ngồi lắng nghe, bạn phải suy nghĩ rằng kẻ đã trốn thuế gần 2 thập niên bỗng nhiền từ bi, ký chi phiếu trả cho 2 cô qua con đường lòng vòng trung gian. Điều khó cho các cô phải chứng minh rằng có các sự kiện Trump "vui vẻ" với các cô.

⚪ ---- Bọn tin tặc không rõ danh tính đã tấn công ủy ban hành động chính trị The Lincoln Project, cuối cùng đã trộm 35.000 USD từ tổ chức nổi tiếng với những lời chỉ trích cưu Tổng thống Donald Trump. Dự án Lincoln ghi nhận mất tiền trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý liên bang bao gồm hai giao dịch “lừa đảo”. Được biết đến với các quảng cáo chống Trump, siêu PAC đã đổ lỗi vụ mất tiền cho “tin tặc”, theo người phát ngôn Greg Minchak nói với Raw Story: “Email của một công ty cung cấp [quảng cáo] đã bị tấn công, trong đó tin tặc tạo ra các hóa đơn trông giống như thật được gửi từ email hợp pháp của nơi cung cấp. Vụ hack đã ảnh hưởng đến nhiều khách hàng của nơi cung cấp, bao gồm cả Lincoln Project.”

Minchak nói thêm rằng “các giao dịch không ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào trong cuộc đấu tranh vì một tương lai dân chủ cho đất nước chúng ta”. Minchak không nêu tên nơi hay người bán [quảng cáo] nhưng cho biết tổ chức này đang “thực hiện các thủ tục mới để xác nhận hóa đơn và thanh toán. Vì nhà cung cấp đã bị tấn công nên chúng tôi để họ và bộ phận chống gian lận của ngân hàng chúng tôi tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào.”

⚪ ---- Ca sĩ John Legend nói rằng Trump “đến tận cốt lõi” là một kẻ phân biệt chủng tộc. Nói chuyện với Jen Psaki của MSNBC vào Chủ nhật, Legend nói về phản ứng của Trump đối với các cuộc biểu tình Black Lives Matter sau vụ sát hại George Floyd năm 2020: “Khi chúng tôi phản đối việc giết George Floyd, Trump đang ủng hộ việc quân đội bắn chúng tôi trên đường phố. Trong suốt cuộc đời của mình, Trump đã nói rõ rằng Trump tin rằng người Da đen thấp kém hơn. Giống như, Trump tin điều đó từ tận cốt lõi, tận xương tủy của mình.”

Theo Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Mark Esper, vào năm 2020, Trump đã hỏi chính quyền liệu họ có thể bắn vào chân những người biểu tình trong tình trạng bất ổn trên khắp đất nước hay không. Tướng Mark Milley, người từng là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân vào năm 2020, cũng nói với The Wall Street Journal rằng ý tưởng của Trump để cơ quan thực thi pháp luật xử lý những người biểu tình là “đánh nứt sọ của tụi nó” (crack their skulls).

Trump đã phải đối mặt với cáo buộc phân biệt chủng tộc trong và trước sự nghiệp chính trị của mình. Trump đã phát động chiến dịch năm 2016 chỉ trích những người nhập cư là tội phạm và “những kẻ phân biệt chủng tộc”, và đầu năm nay Trump đưa ra giả thuyết rằng “người da đen” đánh giá cao Trump hơn vì những cáo trạng hình sự của Trump. Hôm Chủ nhật, Legend cũng nói về việc Trump đã tránh, không cho người Mỹ da đen thuê các căn hộ trong tòa nhà của Trump như thế nào, điều mà FBI đã nêu chi tiết vào năm 20117.

Trên 20.000ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước.

Đường dây thực phẩm chức năng 'chống đột quỵ' dỏm: Đã bán 20.000 hộp, thu 50 tỉ.

Sài Gòn: Chủ lớp mẫu giáo Tí Bo thú nhận đánh hai bé trai.

⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát mới, cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden 6 điểm ở các tiểu bang chiến trường quan trọng, có khả năng quyết định kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11. Cuộc thăm dò của Bloomberg News/Morning Consult, được công bố hôm thứ Tư, cho thấy Trump nhận được 49% sự ủng hộ so với 43% của Biden.Cựu tổng thống dẫn đầu ở 6 trong số 7 tiểu bang – bao gồm Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, North Carolina, Georgia và Arizona. Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát, Biden đã dẫn trước 2 điểm ở Michigan. Ở Wisconsin và Pennsylvania, biên độ cũng rất hẹp. Cuộc thăm dò cho thấy người đương nhiệm có mức thâm hụt lớn hơn ở Nevada, North Carolina, Georgia và Arizona.⚪ ---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba đã chỉ trích Trump móc nối với những người theo đạo Tin lành bảo thủ dẫn đến việc thu hồi quyền phá thai của liên bang. Tại điểm dừng vận động tranh cử ở Tampa (Florida), Biden nói rằng Trump đã kể công vì quyết định của Tòa án Tối cao lật ngược phán quyết Roe v. Wade, một tiền lệ bảo vệ quyền phá thai ở cấp liên bang.“Trump mô tả phán quyết Dobbs [của Tòa Tối Cao] là một phép màu”, Biden nói với những người ủng hộ. "Có lẽ nó đến từ cuốn Kinh thánh mà Trump đang cố bán. Ôi. Tôi gần như muốn mua một cuốn chỉ để xem trong đó có cái quái gì."(Ghi chú: phán quyết Dobbs năm 2022 của Tòa Tối Cao phán rằng, Hiến pháp Mỹ không cho quyền phá thai, và do vậy lật ngược 2 tiền lệ Roe v. Wade (1973) và Planned Parenthood v. Casey (1992)... Nói cho dễ hiểu, Tòa Tối Cao qua phán quyết Dobbs năm 2022 nói rằng liên bang cấm phá thai.)Biden giải thích tại sao quyết định lật ngược quyền phá thai là “không có phép lạ gì cả. Việc loại bỏ Roe là một thỏa thuận chính trị. Một thỏa thuận chính trị mà Trump đã thực hiện với các nhóm truyền giáo của Đảng Cộng hòa để xin nhà thờ tha tội cho Trump về đạo đức và tư cách của Trump để đổi lấy cam kết bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủvào Tòa án Tối cao, những người sẽ lật đổ tiền lệ Roe."⚪ ---- David Pecker (cựu chủ nhiệm báo lá cải National Enquirer) đã khai về mối quan hệ lâu dài của ông với Donald Trump trong phiên tòa xét xử Trump đòi tiền bịt miệng hôm thứ Ba. Pecker cho biết ông đã gặp Trump vào những năm 80s và coi ông là bạn cho đến năm 2017, NBC News đưa tin. Ông làm chứng rằng tại cuộc gặp tại Trump Tower vào tháng 8 năm 2015 với Trump, luật sư Michael Cohen và phụ tá của Trump là cô Hope Hicks, ông đã được hỏi rằng ông có thể làm gì cho chiến dịch tranh cử của Trump và cam kết sẽ là "tai mắt" của Trump, theo AP đưa tin.Bôi nhỏ đối thủ của Trump: Pecker nói rằng trong chiến dịch tranh cử 2016, báo Enquirer đã đăng những câu chuyện tích cực về Trump và sẽ đăng những câu chuyện tiêu cực về các đối thủ chính của Trump theo yêu cầu của LS Cohen. Công tố viên Joshua Steinglass "có vẻ thích thú" khi đọc một số tiêu đề bài viết của Enquirer, trong đó có "Ted Cruz Shamed by Porn Star" ("Ted Cruz xấu hổ vì ngôi sao phim khiêu dâm"). Lúc đó, Thượng nghị sĩ Ted Cruz là đối th3u của Trump.Tung tin giả để giúp Trump vận động. Pecker cho biết tờ báo lá cải sẽ "tô điểm" những câu chuyện về TNS Cruz và các đối thủ khác của Trump, mà New York Times mô tả là một lời thú nhận "rằng họ đã đăng 'tin giả' để giúp đỡ" Trump. Ông cho biết Cohen sẽ gọi cho ông sau các cuộc tranh luận và hỏi những câu chuyện tiêu cực về đối thủ nào của Trump thành công nhất. Ông cho biết ông đã nói với biên tập viên lúc bấy giờ là Dylan Howard rằng thỏa thuận với Trump và các trợ lý của ông là "rất, rất bí mật".Chuyện người gác cửa và "con rơi" của Trump. Tờ NY Times đưa tin rằng Pecker đã được hỏi về một người gác cửa tại tòa nhà Trump, người đã cố gắng bán những gì được cho là câu chuyện sai sự thật về việc Trump có một đứa con ngoài giá thú. Pecker làm chứng: “Tôi đã quyết định mua câu chuyện vì nó có thể gây ra sự bối rối cho chiến dịch tranh cử và ông Trump”. Anh ta cho biết người gác cửa được trả 30.000 USD, và Cohen nói với anh ta rằng "ông chủ sẽ rất hài lòng" nếu câu chuyện bị tung ra thị trường.Giúp dìm tin Karen McDougal (cô người mẫu báo Playboy). Trước khi phiên tòa kết thúc trong ngày, Pecker bắt đầu làm chứng về một thỏa thuận "bắt và giết" khác, liên quan đến cựu người mẫu Playboy Karen McDougal, người cho biết cô có quan hệ tình dục với Trump vào năm 2006, NBC đưa tin. Lời khai của anh ta sẽ tiếp tục khi phiên tòa tiếp tục vào thứ Năm và McDougal dự kiến sẽ được gọi làm nhân chứng vào một thời điểm nào đó. Tòa nghỉ hôm nay Thứ Tư 24/4/2024, và tiếp tục vào Thứ Năm.⚪ ---- Thánh chiến Ấn Độ. Đảng đối lập hàng đầu của Ấn Độ đã tố cáo Thủ tướng Narendra Modi sau khi ông nói rằng họ sẽ phân phối lại lợi tức cho những “kẻ xâm nhập” Hồi giáo trong một bài phát biểu tranh cử gay gắt cuối tuần qua. Đảng Quốc đại Ấn Độ đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên ủy ban bầu cử nước này hôm thứ Hai, cáo buộc ông Modi vi phạm các quy định cấm ứng cử viên kích động thù địch tôn giáo.Modi, một người thuộc phe cánh hữu trung thành và là người theo chủ nghĩa dân tộc theo đạo Hindu, từ lâu đã gây tranh cãi về việc bôi nhọ thiểu số Hồi giáo ở Ấn Độ, và những bình luận của ông tại cuộc biểu tình ở Rajasthan hôm Chủ nhật được coi là một dấu hiệu báo trước cho các nhóm tôn giáo thiểu số nếu ông giành được nhiệm kỳ thứ ba trong năm nay.Ông nói với đám đông rằng khi Đảng Quốc đại nắm quyền, “họ nói người Hồi giáo có quyền đầu tiên đối với tài nguyên của đất nước” và cảnh báo rằng nếu họ quay trở lại, họ “sẽ thu thập tất cả tài sản của bạn và phân phát cho những người có nhiều con hơn.” Khi đám đông cổ vũ, Modi tiếp tục, “Họ sẽ phân phát nó cho những kẻ xâm nhập.”⚪ ---- Một bài báo trên tờ Economist cho biết ý chí chiến đấu của giới trẻ Đài Loan là tương đối cao, do có nguy cơ xảy ra xung đột lớn với Trung Quốc. Bài báo có tựa đề “Bạn có thực sự chết vì đất nước của mình không?” (“Would you really die for your country?”) cho biết một số nước phát triển phải đối mặt với vấn đề tuyển dụng, vì “những người trẻ có cá tính và định hướng nghề nghiệp ngày nay không muốn gia nhập quân đội.” Đáp lại, một số quốc gia đang xem xét lại nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong khi Đài Loan đang gia hạn nghĩa vụ quân sự.Khi Trung Quốc tiếp tục xây dựng lực lượng và căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, Đài Loan đã kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 4 tháng lên một năm vào năm 2024. Tuy nhiên, họ vẫn cần tìm những cách mới để tuyển mộ vì họ chỉ có 169.000 binh sĩ so với 2 triệu của Trung Quốc.Ở những quốc gia thua trong Thế chiến thứ hai, chỉ 45% thanh niên ở Đức sẵn sàng chiến đấu, 34% ở Ý và 13% ở Nhật Bản. Tuy nhiên, các quốc gia có nguy cơ xảy ra chiến tranh lại có tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao hơn. Ở Đài Loan, 77% trả lời “có” cho câu hỏi, trong khi 23% nói “không”. Trung Quốc, quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ với một số nước láng giềng, có tỷ lệ rất cao là 88,6 người trả lời có và chỉ 10,2% chọn không.⚪ ---- Tesla sẽ sa thải gần 2.700 nhân viên tại Gigafactory Texas, theo Reuters. Thông tin này xuất phát từ thông báo Thông báo Điều chỉnh và Đào tạo lại Người lao động (WARN). 2.688 nhân viên sẽ bị sa thải bắt đầu từ ngày 14/6. Thông báo hôm thứ Hai được đưa ra theo Đạo luật WARN, luật lao động của Hoa Kỳ yêu cầu các công ty có 100 nhân viên trở lên phải thông báo 60 ngày trước khi có kế hoạch đóng cửa hoặc sa thải hàng loạt.⚪ ---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba đã công bố quy định mở rộng việc trả lương làm thêm giờ bắt buộc cho khoảng 4 triệu người làm công ăn lương, thậm chí còn đi xa hơn quy định thời Obama đã bị bãi bỏ tại tòa án. Quy định mới của Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ yêu cầu người sử dụng lao động trả phí làm thêm giờ (overtime premiums) cho những người lao động có mức lương năm (salary) dưới 1.128 USD mỗi tuần, hoặc khoảng 58.600 USD/năm, khi họ làm việc hơn 40 giờ trong một tuần.Ngưỡng lương (salary threshold) hiện tại khoảng 35.500 USD/năm do chính quyền Trump đặt ra trong quy định năm 2020 mà những người ủng hộ người lao động và nhiều đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng chưa đi đủ xa. Quy định này không ảnh hưởng đến yêu cầu làm thêm giờ đối với người lao động được trả lương theo giờ.Julie Su, quyền Bộ trưởng Lao động và là người được Biden đề cử đảm nhiệm vị trí này vĩnh viễn, cho biết trong một tuyên bố rằng quy định này đảm bảo rằng người lao động kiếm được nhiều tiền hơn hoặc được trả lương như nhau nếu làm việc ít giờ hơn.Theo quy định, ngưỡng lương sẽ tăng lên 43.888 USD vào ngày 1 tháng 7 và lên 58.656 USD vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Và bắt đầu từ năm 2027, ngưỡng này sẽ tự động tăng ba năm một lần để phù hợp những thay đổi về thu nhập trung bình.⚪ ---- Texas: Một cậu bé 10 tuổi đã thú nhận về một vụ giết người chưa dò ra thủ phạm ở Texas, khai với các nhà điều tra rằng cậu đã bắn một người đàn ông mà cậu không quen biết khi nạn nhân đang ngủ. Cậu bé, vừa mới mừng sinh nhật lần thứ tám khi người đàn ông bị bắn hai năm trước, đã được giám định tại một bệnh viện tâm thần nhưng không thể bị buộc tội vì cậu còn nhỏ vào thời điểm đó, theo Cảnh sát trưởng Quận Gonzales cho biết.Luật Texas yêu cầu trẻ em phải ít nhất 10 tuổi mới có khả năng phạm tội. Nhà chức trách cho biết cậu bé đang bị giam giữ ở nhà vị thành niên vì đe dọa một học sinh trên xe buýt trong một vụ khác hồi đầu tháng này. Cảnh sát nói Brandon O'Quinn Rasberry, 32 tuổi, bị bắn vào đầu vào năm 2022 khi đang ngủ tại một công viên RV ở Nixon, Texas, cách San Antonio khoảng 60 dặm (97 km) về phía đông. Anh mới chuyển đến đây được vài ngày.Mối liên hệ có thể có của cậu bé với vụ án đã bị lộ sau khi cảnh sát được liên lạc vào ngày 12 tháng 4 năm nay về một học sinh đe dọa hành hung và giết một học sinh khác trên xe buýt của trường. Họ được biết cậu bé đã khoe trước đó rằng cậu đã giết ai đó hai năm trước. Cậu bé được đưa đến một trung tâm bảo vệ trẻ em, nơi cậu mô tả cho những người phỏng vấn chi tiết về cái chết của Rasberry "phù hợp với kiến thức trực tiếp" về tội ác. Cậu bé cho biết cậu đã đến thăm ông nội, người sống cách Rasberry vài dãy nhà trong công viên RV. Cậu mô tả khẩu súng lục 9 mm và màu "xanh đất và xanh quân đội" của nó, đồng thời cho biết cậu lấy nó từ hộp đựng găng tay trên xe tải của ông nội mình.⚪ ---- Nếu bạn muốn sống lâu hơn, hãy đến gặp nữ bác sĩ. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine, bệnh nhân được nữ bác sĩ điều trị có tỷ lệ tử vong và tái nhập viện thấp hơn so với bệnh nhân do nam bác sĩ điều trị. Các nữ bác sĩ chỉ chiếm 37% số bác sĩ ở Mỹ.Đối với nghiên cứu này, Bác sĩ Yusuke Tsugawa, phó giáo sư y khoa tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), đã cùng các đồng nghiệp của mình xem xét các tờ khai Medicare được đưa ra từ năm 2016 đến năm 2019.Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nữ được nữ bác sĩ điều trị là 8,15% so với 8,38% khi điều trị bằng nam bác sĩ. Tỷ lệ tử vong là 10,15% ở nam giới khi được điều trị bởi nữ bác sĩ so với 10,23% khi được điều trị bởi nam giới. Theo Medical News Today, nghiên cứu bao gồm khoảng 485.100 bệnh nhân nữ và 318.800 bệnh nhân nam.⚪ ---- Tennessee:, 22 tuổi, đã bị bắt tạm giam vì trọng tội ma túy vào ngày 22/4. Vào ngày 10 tháng 12/2023, các thám tử đã tiến hành một hoạt động “mua có kiểm soát” với một mật báo viên về hình sự. Người này đã gọi cho Nguyễn và mời Nguyen đến một bãi đậu xe gần Lebanon Pike và Central Pike, nơi các cảnh sát quan sát qua giám sát rằng Nguyen đã cung cấp một số lượng lớn thuốc với số tiền đã thỏa thuận trước.Sau khi mật báo viên rời đi, các cảnh sát đã kiểm tra ma túy tại hiện trường và họ cho kết quả dương tính với thuốc lắc. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2024, lệnh bắt giữ Nguyễn được ban hành. Nghia V Nguyen ở Danyacrest Drive ở Nashville, TN, bị đưa vào Nhà tù Metro Nashville vào ngày 22 tháng 4, bị buộc tội sử dụng chất cấm. Anh được tự do với khoản tiền bảo lãnh 15.000 USD.⚪ ---- Quận Cam: Hôm thứ Hai, 9 học sinh lớp 12 ở các trường trung học Quận Cam nằm trong số 63 học sinh được thưởng các khoản học bổng STEM (khoa học, kỹ thuật) từ sáng kiến Amazon Future Engineer initiative (Học bổng Kỹ sư Tương lai Amazon). Các học bổng có giá trị lên tới 40.000 USD trong bốn năm, tùy theo nhu cầu, sẽ giúp họ theo đuổi các bằng cấp về khoa học máy tính, kỹ thuật hoặc lĩnh vực nghiên cứu tương tự.Theo người phát ngôn của Amazon Future Engineer, sáng kiến học bổng này bắt đầu vào năm 2019. Sẽ có nhiều công việc về khoa học máy tính hơn số sinh viên tốt nghiệp năm 2024 ở Hoa Kỳ. Họ cho biết: “Ở California, có 37.285 việc làm về điện toán mở với mức lương trung bình là 153.544 USD, tuy nhiên có dưới 9.400 sinh viên tốt nghiệp có bằng khoa học máy tính và chỉ 45% các trường trung học công lập hiện cung cấp các khóa học cơ bản”.Trong 63 học sinh nhận Học bổng Kỹ sư Tương lai Amazon tại California được trao học bổng năm 2024là:. Tristan Hoang, Oakland Charter High School, Oakland. Jazmine Le, Hoover High School, San Diego. Larry Le, Westminster High School,. Huy Nguyen, Redwood High School, Visalia. Trianna Nguyentu, Valhalla High School, El CajonCác học sinh có thể xin học bổng này ở đây:⚪ ---- TIN VN.Theo VietnamPlus. Hiện khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang có khoảng 20.090ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước; cùng với đó là khoảng hơn 2.600 hộ bị ảnh hưởng thiếu nước. Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ hiện đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô 2023-2024. Hiện khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang có khoảng 20.090ha bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước. Cùng với đó là khoảng hơn 2.600 hộ bị ảnh hưởng thiếu nước.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Các bị can khai nhận đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 20.000 hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ giả, với trị giá tương đương khoảng 50 tỉ đồng. Ngày 24-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Hằng (37 tuổi, ngụ xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ quy mô lớn ở TP Hà Nội và Thanh Hóa do Nguyễn Thị Thịnh (46 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cầm đầu.⚪ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Chủ lớp mẫu giáo Tí Bo thừa nhận đánh, tát, ngồi lên người hai bé trai vì các em không ăn và nghịch. Lãnh đạo Sở Giáo dục nói "không thể chấp nhận". Chiều 24/4, UBND phường Linh Đông, TP Thủ Đức, phát đi báo cáo nhanh về vụ bạo hành trẻ em tại lớp mẫu giáo Tí Bo. Sau khi làm việc với bà Lâm Thị Bạch Nga, chủ cơ sở, vào sáng nay, nhà chức trách xác định sự việc xảy ra vào sáng 11/4. Bà Nga thừa nhận mình là người đánh, tát, ngồi lên trẻ trong hai video lan truyền trên mạng, nói đã nhận thức được sai phạm và chấp nhận chịu trách nhiệm.⚪ ---- HỎI 1: Có thể giảm 40% nguy cơ bệnh sa sút trí tuệ?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát đầu tiên cho thấy chứng mất trí nhớ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm ở người Úc lớn tuổi, nhưng chưa đến một phần ba số người tự tin rằng họ biết cách giảm nguy cơ mắc bệnh này. Khảo sát Nhận thức về Chứng mất trí nhớ (Dementia Awareness Survey) do Viện Y tế và Phúc lợi Úc (AIHW) công bố hôm thứ Tư là cuộc khảo sát mang tính đại diện lớn nhất trên toàn quốc về loại khảo sát này nhằm đo lường kiến thức về các yếu tố nguy cơ sa sút trí tuệ và những quan niệm sai lầm phổ biến.Chứng sa sút trí tuệ là thuật ngữ chung cho một số bệnh mà theo thời gian sẽ phá hủy các tế bào thần kinh và làm tổn thương não, ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ và khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày. Một số yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như lão hóa và di truyền, không thể thay đổi được, nhưng bằng chứng hiện tại cho thấy khoảng 40% nguy cơ có thể giảm bớt bằng cách tránh hoặc thay đổi một số hành vi như không hút thuốc, duy trì huyết áp khỏe mạnh và giao tiếp xã hội.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Học sinh có mang họ ở vần cuối bản mẫu tự abc sẽ thường có điểmt hấp hơn học sinh có họ đầu bản mẫu tự abc?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy rằng việc học sinh được điểm cao hay thấp không chỉ dựa vào kết quả học tập mà còn được đánh giá dựa trên họ của học sinh. Những học sinh có họ gần cuối bảng chữ cái nhận điểm thấp hơn, trong khi những học sinh có tên bắt đầu bằng một chữ cái ở đầu danh sách nhận điểm cao hơn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan phát hiện ra rằng những học sinh có họ bắt đầu bằng A, B, C, D hoặc E nhận được điểm cao hơn 0,3 điểm trong tổng số 100 điểm. Nghiên cứu giải thích rằng những học sinh có họ ở sau trong bảng chữ cái sẽ bị điểm thấp hơn 0,3 điểm - tạo ra khoảng cách 0,6 điểm.Nhóm đã đánh giá hơn 30 triệu hồ sơ chấm điểm của học sinh tại trường, với những tên xếp hạng thấp hơn theo thứ tự bảng chữ cái sẽ nhận được điểm thấp hơn. Họ cũng thu thập dữ liệu về tất cả các chương trình, học sinh và bài tập trên Canvas từ học kỳ mùa thu năm 2014 đến học kỳ mùa hè năm 2022. Canvas là một công cụ hệ thống quản lý học tập trực tuyến được sử dụng rộng rãi với cài đặt mặc định liệt kê học sinh theo họ của họ theo thứ tự bảng chữ cái. Một cách khắc phục đơn giản là sửa đổi cài đặt mặc định trong hệ thống chấm điểm để sắp xếp thứ tự học sinh xuất hiện ngẫu nhiên hơn.Chi tiết: