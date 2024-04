Tro bụi Gaza, bom Israel: số người Palestine chết ở Gaza lên tới 33.634, bị thương 76.214 người. Hội đồng Bảo an LHQ không đồng thuận về tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại LHQ.

- Các chuyên gia luật dự đoán kết quả tòa vụ án Trump giả giấy tờ để bịt miệng nữ nhơn ở New York: Trump sẽ bị quản chế thay vì tù

- Giá cổ phiếu Trump Media đã giảm xuống dưới 30 USD sáng thứ Sáu, giảm hơn 8% trong giờ đầu tiên

- Vì chức Chủ tịch Hạ Viện cơ nguy mất, Mike Johnson tới xin Trump hỗ trợ

- Tòa Florida: Evan Corcoran (luật sư chủ chốt của Trump) trở thành nhân chứng để khai về Trump

- Quỹ pháp lý của Rudy Giuliani có thể trả lại 100.000 đô vì người cúng bị truy tố lừa đảo về chăm sóc da.

- Ben Rhodes (Cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của Obama): Jared Kushner, con rể của Trump, tham nhũng kinh khủng, nhận tiền Saudi Arabia để dìm vụ thủ tiêu nhà báo Mỷ Jamal Khashoggi.

- Nhóm luật sư của Trump tính giải pháp cuối cùng: xin cho Trump nhận tội nhẹ, để khỏi lãnh án vì tội nặng.

- Phiên tòa xét xử TNS Dân chủ Bob Menendez về tội hối lộ sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 5

- Dấu hiệu TQ sẽ gây chiến tranh sau năm 2027? TQ yêu cầu các công ty mạng viễn thông loại bỏ chip nước ngoài trước năm 2027.

- Trung Quốc hù dọa: Nhật Bản, Philippines đừng khiêu khích.

- TT Biden: sẽ bảo vệ Philippines khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào ở Biển Đông

- Hải quân 3 nước Mỹ, Nhật Bản, Nam Hàn tập trận chung

- Bỉ điều tra các nhà lập pháp Liên Âu bị cáo buộc nhận tiền Nga để làm loa kèn tuyên truyền thân Nga.

- Số người Palestine chết ở Gaza lên tới 33.634, bị thương 76.214 người.

- Israel tiên đoán Iran sẽ tấn công trong 2 ngày tới.

- Hội đồng Bảo an LHQ không đồng thuận về tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại LHQ.

- Cựu quan chức Israel muốn đánh Iran trước...

- Tình báo Nga: bắn hạ 1 khủng bố sắ1p tấn công một giáo đường Do Thái ở Moscow

- Putin gặp Tổng thống Belarus: tấn công nhà máy điện Ukraine là phi quân sự hóa Ukraine.

- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói trước Quốc hội Mỹ: Ukraine của ngày hôm nay có thể là Đông Á của ngày mai. Nếu Mỹ không giúp, Ukraine sẽ sụp đổ.

- Doanh thu quý 1 của JPMorgan tăng 9% lên 41,93 tỷ USD.

- Doanh thu quý 1 của Citigroup giảm 2% xuống còn 21,1 tỷ USD.

- Thu nhập ròng quý 1 của Wells Fargo giảm 7% xuống còn 4,6 tỷ USD.

- Volvo sẽ sản xuất xe ở Mexico.

- Volkswagen AG bơm 2,7 tỷ euro vào TQ để mở một trung tâm sáng tạo về sản xuất xe điện (EV)

- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần đã giảm 11.000, chạm mức 211.000.

- O.J. Simpson chết vì ung thư, thọ 76 tuổi

- TSA tịch thu hơn 1.500 khẩu súng tại các sân bay Hoa Kỳ trong quý đầu năm nay

- Florida: cá sấu khổng lồ bò vào sân nhà Tim Nguyen

- Quận Cam: Brandon Van Nguyen bị bắt ở phi trường LAX sau khi đâm chết 1 người, tạm giam chờ ra tòa ngày 10/5/2024

- TIN VN. Xôn xao văn bản giới thiệu người có khả năng cầu mưa cho TP HCM.

- TIN VN. Xe lửa từ Bình Dương chở hàng thẳng tới Trung Quốc. Hàng trăm doanh nghiệp Trung Quốc tới Bình Dương tìm cơ hội hợp tác kinh tế.

- TIN VN. Sẽ có độc chiêu: Chưa thể tối ưu nguồn lực từ kiều bào trí thức, sẽ đưa các đoàn công tác ra hải ngoại thuyết phục Việt kiều về phục vụ cho đất nước.

- HỎI 1: Gần 60% giáo viên Mỹ từ lớp 12 trở xuống sợ nạn xả súng hàng loạt trong trường? ĐÁP 1: Tới 59% lo như thế.

- HỎI 2: Khoảng 30% thanh thiếu niên Anh quốc dùng mạng xã hội làm nguồn thông tin chính về tính phái và dục tình? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/4/2024) ⚪ ---- Doanh thu quý 1 của JPMorgan tăng 9% lên 41,93 tỷ USD. JPMorgan Chase & Co. đã công bố ho6m thứ Sáu rằng doanh thu thuần được báo cáo trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đã ghi nhận mức tăng hàng năm là 9%, đạt 41,93 USD. Thu nhập ròng của ngân hàng tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 13,42 tỷ USD. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nó tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,44 USD trên mỗi cổ phiếu. Với thu nhập lãi ròng thấp hơn kỳ vọng ở mức 23,2 tỷ USD, cổ phiếu của JPMorgan đã giảm 3,65% trong giao dịch tiếp thị trước.

⚪ ---- Doanh thu quý 1 của Citigroup giảm 2% xuống còn 21,1 tỷ USD. Citigroup Inc. đã báo cáo hôm thứ Sáu rằng doanh thu của họ trong quý đầu tiên năm 2024 đã giảm 2% hàng năm xuống còn 21,1 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng. Thu nhập ròng giảm 27%, ở mức 4,5 tỷ USD so với 6,2 tỷ USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu ở mức 1,58 USD, giảm từ 2,19 USD cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu của Citi đã tăng 1,54% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi kết quả được công bố với giá 61,64 USD mỗi cổ phiếu.

⚪ ---- Thu nhập ròng quý 1 của Wells Fargo giảm 7% xuống còn 4,6 tỷ USD. Wells Fargo & Company đã công bố vào thứ Sáu rằng thu nhập ròng của họ trong quý tài chính đầu tiên của năm 2024 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 4,6 tỷ USD so với 5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023 trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu đạt 1,20 USD sau khi giảm 2% hàng năm. Tổng doanh thu đạt 20,9 tỷ USD trong ba tháng đầu năm, giảm 1% so với 20,7 tỷ USD. Cổ phiếu của Wells Fargo đã giảm 1,68% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi kết quả được công bố với giá 55,74 USD mỗi cổ phiếu.

⚪ ---- Trung Quốc sẽ gây chiến tranh sau năm 2027? TQ yêu cầu các công ty mạng viễn thông loại bỏ chip nước ngoài trước năm 2027. Trung Quốc đã yêu cầu các nhà mạng viễn thông loại bỏ chip bán dẫn do nước ngoài sản xuất khỏi mạng của họ trước năm 2027, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người quen thuộc với chủ đề này.

Các quan chức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã chỉ đạo các nhà khai thác di động thuộc sở hữu nhà nước đánh giá sự hiện diện của chip không phải của Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng của họ và xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang các lựa chọn thay thế địa phương. Động thái này được thực hiện khi chất lượng và hiệu suất chip của Trung Quốc được cải thiện.

Theo nguồn tin, nỗ lực này sẽ tác động mạnh nhất đến Intel và AMD, vì hai nhà sản xuất chip này đã cung cấp phần lớn bộ xử lý lõi được sử dụng trong các thiết bị mạng ở Trung Quốc và thế giới trong những năm gần đây. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu AMD và Intel lần lượt giảm 1,81% và 1,75% tại thị trường tiền thị trường New York.

⚪ ---- Trung Quốc hù dọa: Nhật Bản, Philippines đừng khiêu khích. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ning hôm thứ Sáu kêu gọi Nhật Bản và Philippines đừngng tham gia vào việc tạo ra các khối, bè phái và tham gia vào các hành động khiêu khích ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Tại một cuộc họp báo, Mao kêu gọi Tokyo và Manila đừng "đưa ra sự đối đầu phe phái" và mời các nước ngoài khu vực góp phần gây ra những căng thẳng như vậy.

Bà nhấn mạnh rằng Trung Quốc "giữ vững chắc chắn" về chủ quyền của mình, bao gồm cả lãnh thổ trên biển và duy trì đối thoại với các nước khác trong khu vực. Bình luận của bà được đưa ra sau khi Mỹ, Nhật Bản và Philippines đưa ra tuyên bố chung và coi lập trường của Trung Quốc đối với Biển Đông là "nguy hiểm và hung hăng". Do đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập đặc phái viên Nhật Bản tại nước này, Kanasugi Kenji.

⚪ ---- Mỹ, Nhật Bản, Nam Hàn tổ chức tập trận hải quân ba bên. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân ba bên vào thứ Năm và thứ Sáu, với sự tham gia của một tàu khu trục máy bay Mỹ, theo Yonhap đưa tin, dẫn lời Hải quân Nam Hàn.

Cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển quốc tế phía nam đảo Jeju, cách bán đảo Triều Tiên khoảng 82,8 km về phía nam. Ba nước đã triển khai tổng cộng 6 tàu chiến, trong đó Hải quân Hoa Kỳ cử tàu mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt cùng với ba tàu khu trục mang hỏa tiễn dẫn đường lớp Arleigh Burke. Hải quân Nam Hàn cho biết: “Cuộc tập trận tập trung vào việc tăng cường khả năng ứng phó chung của ba quốc gia trong bối cảnh Bắc Hàn gia tăng hỏa tiễn và hạt nhân”.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm hứa sẽ bảo vệ Philippines khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào ở Biển Đông khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên với Manila và Tokyo. Gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Biden nói rằng cam kết quốc phòng của Mỹ đối với Nhật Bản và Philippines là "bọc thép", rằng "Bất kỳ cuộc tấn công nào vào máy bay, tàu hoặc lực lượng vũ trang của Philippines ở Biển Đông Sea sẽ dẫn ra hiệp ước phòng thủ chung của chúng ta." Ba nước sẽ công bố các cuộc tập trận hải quân có sự tham gia của Australia, đồng thời công bố các biện pháp hợp tác kinh tế mới.

⚪ ---- Công tố viên liên bang Bỉ đã mở cuộc điều tra các nhà lập pháp Liên Âu bị cáo buộc nhận tiền để làm loa kèn tuyên truyền thân Nga. Thủ tướng Alexander De Croo nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng các cơ quan tình báo của Bỉ đã xác nhận "sự tồn tại của một mạng lưới can thiệp thân Nga với các hoạt động ở một số nước châu Âu" và "có thể bị truy tố" ở nước này.

Một cuộc điều tra gần đây do chính quyền Czech tiến hành tiết lộ các nhà lập pháp ngồi trong Nghị viện châu Âu ở Brussels đã nhận tiền từ một hoạt động gây ảnh hưởng do Moscow hậu thuẫn để "thúc đẩy" hoạt động tuyên truyền của họ trong khối. De Croo nói: “Việc thanh toán bằng tiền mặt không diễn ra ở Bỉ nhưng có sự can thiệp. Vì Bỉ là trụ sở của các tổ chức Liên Âu, chúng tôi có trách nhiệm duy trì quyền bầu cử tự do và an toàn của mọi công dân”.

Trong khi De Croo không thể nêu rõ có bao nhiêu nhà lập pháp Liên Âu có thể bị truy tố, truyền thông Séc dẫn lời các quan chức tình báo cho biết các cáo buộc liên quan đến các chính trị gia đến từ Đức, Pháp, Ba Lan, Bỉ, Hà Lan và Hungary. Cuộc điều tra của Czech dẫn đến việc trừng phạt hai cá nhân và công ty tin tức Voice of Europe, qua đó các nhà điều tra nói rằng hoạt động của Nga đã được chuyển hướng.

⚪ ---- Số người Palestine chết ở Gaza lên tới 33.634. Người bị thương kể từ khi bắt đầu chiến tranh lên tới 76.214 người. Với 89 thường dân thiệt mạng trong 24 giờ qua trong bối cảnh 8 cuộc tấn công của lực lượng Israel cũng khiến 120 người bị thương. Israel thông báo xây dựng một "điểm cửa khẩu mới" ở phía bắc Gaza để tăng cường viện trợ nhân đạo cho dân thường bị ảnh hưởng.

⚪ ---- Israel tiên đoán cuộc tấn công của Iran trong hai ngày tới. Israel được cho là đang mong đợi Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào phần phía nam hoặc phía bắc của Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tới, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Một người khác được lãnh đạo Iran thông báo ngắn gọn với hãng tin này rằng Iran không đưa ra quyết định cuối cùng nào về vấn đề này, mặc dù kế hoạch tấn công đang được thảo luận. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nhấn mạnh "sự cần thiết" của "phòng thủ hợp pháp với mục tiêu trừng phạt kẻ xâm lược" hôm thứ Sáu khi Hội đồng Bảo an LHQ không lên án vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damascus.

Gaza.

⚪ ---- AFP đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đã không đạt được sự đồng thuận vào thứ Năm về tư cách thành viên đầy đủ của người Palestine tại LHQ. Đại sứ Malta Vanessa Frazier, hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của hội đồng vào tháng 4, tuyên bố rằng mặc dù không đạt được sự đồng thuận nhưng "đa số rất rõ ràng ủng hộ", với 2/3 số thành viên ủng hộ tư cách thành viên đầy đủ. Một cuộc bỏ phiếu có thể được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 theo nguồn tin được hãng thông tấn Algeria đưa ra.

⚪ ---- Cựu quan chức Israel muốn đánh Iran trước... Cựu Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ Danny Ayalon hôm thứ Sáu cho biết cách tốt nhất để kiểm soát ý định tấn công và giảm căng thẳng của Iran ở Trung Đông là đánh vào “đầu con rắn” mà họ đại diện. Phát biểu với Sky News, Ayalon nói rằng "bằng cách đánh vào đầu con rắn, như chúng tôi vẫn gọi, ở Iran và ở Tehran, có lẽ là cách hiệu quả nhất để đưa Iran quay trở lại, giữ nó ở lại gần".

Ông nói thêm rằng "không có gì đáng ngạc nhiên khi Iran đang tiếp tục một cách tiếp cận rất hung hăng, nơi họ thực sự cố gắng thay đổi toàn bộ cục diện của Trung Đông theo hướng có lợi cho nước này để trở thành bá chủ vùng Vịnh, Libya" và các quốc gia khác. Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Mỹ là nền tảng cho các hành động của Israel trong trường hợp Tehran cố gắng "tấn công quê hương". Ông lưu ý: “Israel sẽ không ngồi yên”.

⚪ ---- Các chuyên gia luật dự đoán kết quả tòa vụ án Trump giả giấy tờ để bịt miệng nữ nhơn ở New York: Trump ở tù hay quản chế? Nếu cựu Tổng thống Donald Trump bị kết án về mọi tội danh trong phiên tòa xét xử tội phạm bịt miệng tiền ở New York bắt đầu vào ngày 15 tháng 4, về mặt lý thuyết, Trump có thể phải đối mặt với án tù hơn một thập niên.

Nhưng hầu hết các chuyên gia pháp lý đã nói chuyện với USA TODAY đều cho rằng một kết quả bi thảm như vậy khó có thể xảy ra. Thay vào đó, Trump có thể sẽ bị kết án từ quản chế đến bốn năm tù. Và Trump có thể vẫn sẽ ra ngoài, tự do vận động tranh cử tổng thống với tư cách là ứng cử viên đảng Cộng hòa giả định hoặc thực tế vào năm 2024, trong khi đơn kháng cáo gần như chắc chắn của Trump đang chờ xử lý.

Trump phải đối mặt với 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền bịt miệng cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Mỗi tội có mức án tối đa là bốn năm. Về nguyên tắc, Trump có thể bị kết án nhiều tội danh liên tiếp, nhưng một số chuyên gia cho rằng điều đó khó xảy ra vì ông không có tiền án trọng tội và các cáo buộc không liên quan đến cáo buộc bạo lực thể xác.

⚪ ---- Sáng sớm Thứ Sáu, tiền Trump Medica bốc hơi thêm. Giá cổ phiếu của Trump Media đã giảm xuống dưới 30 USD trong phiên giao dịch sớm vào sáng thứ Sáu, thấp hơn mức 40 USD so với giá cổ phiếu được bán lần đầu khi công ty truyền thông xã hội này bắt đầu giao dịch đại chúng vào ngày 26 tháng 3. Cổ phiếu DJT đã giảm hơn 8% trong giờ đầu tiên giao dịch hôm thứ Sáu.

Lần giảm giá mới nhất của mã cổ phiếu này tiếp tục trượt dốc, bao gồm mức giảm 5,4% vào thứ Năm và giảm hơn 8,5% vào thứ Tư. Cổ phiếu của Trump Media, công ty sở hữu ứng dụng Truth Social, đã giảm hơn 47% từ đầu tháng đến nay, xóa sạch hàng tỷ đô la vốn hóa thị trường của công ty. Cựu Tổng thống Donald Trump là cổ đông lớn nhất của công ty, sở hữu gần 60% cổ phần.

⚪ ---- Khi chức vụ Chủ tịch Hạ Viện cơ nguy mất, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson dự định tới Florida vào thứ Sáu để gặp người đàn ông có thể cứu vãn vai trò Chủ Tịch Hạ Viện bấp bênh của mình: cựu Tổng thống Donald Trump. Dự kiến Trump và Johnson, R-La., có kế hoạch đưa ra những nhận xét về “sự liêm chính trong bầu cử”, một trong số họ cho biết hai đảng viên Đảng Cộng hòa sẽ nói về luật tập trung vào việc ngăn chặn những người không phải là công dân bỏ phiếu. Điều đó vốn đã bất hợp pháp - và rất hiếm - nhưng Trump và nhiều đồng minh của ông đã tuyên bố sai rằng những người nhập cư không có giấy tờ đã ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2020 và cảnh báo rằng họ có thể làm như vậy trong năm nay.

Johnson nói với các phóng viên hôm thứ Sáu: “Quốc hội có vai trò liên quan đến các cuộc bầu cử liên bang. Chúng tôi muốn hoàn toàn chắc chắn rằng bất kỳ ai [ai] bỏ phiếu đều thực sự là công dân Mỹ. Chúng ta cần đảm bảo luật liên bang quy định rõ ràng về vấn đề đó và đảm bảo rằng chúng ta thực sự có được sự liêm chính trong bầu cử vì đó là mối quan tâm lớn nhất của người dân Mỹ hiện nay.”

⚪ ---- Evan Corcoran, luật sư chủ chốt của Donald Trump và trở thành nhân chứng trong vụ kiện tài liệu mật chống lại Trump, đã rời khỏi nhóm pháp lý của Trump, theo CNN. Trump ban đầu thuê Corcoran trong giai đoạn đầu của vụ án, nhưng vị luật sư dày dạn kinh nghiệm này cuối cùng nhận thấy mình bị cuốn vào đó, đã phải viết các lời khai bằng âm thanh và chữ viết sâu rộng xuất hiện trong bản cáo trạng liên bang chống lại Trump vào mùa hè năm ngoái.

Các truy tố từ công tố mô tả Corcoran là “Luật sư số 1 của Trump”, ghi rằng Trump đã khuyến khích ông nói dối các đặc vụ liên bang về các tài liệu mà Trump sở hữu và muốn giấu chính phủ. Một thẩm phán quận đã ra phán quyết hồi năm ngoái đã ra phán quyết rằng ngoại lệ về gian lận tội phạm đối với thông tin liên lạc của cặp đôi (Trump-Corcoran) đã tạo điều kiện thuận lợi cho lời khai của Corcoran trước đại bồi thẩm đoàn Florida. Trên nguyên tắc các liên lạc giữa luật sư (Corcoran) va thân chủ (Trump) là bí mật, nhưng liên lạc này phạm luật khi luật sư trở thành tội phạm cấu kết với thân chủ, và do vậy phải ra khai.

Mặc dù Corcoran sau đó đã rút lui khỏi việc đại diện cho Trump trong vụ kiện tài liệu mật của Trump ở tòa Florida, nhưng Corcoran đã ở bên cạnh Trump trong phiên công tố truy tố Trump ở tòa thủ đô Washington, D.C. vào ngày 6 tháng 8/2023 về các cáo buộc liên quan. Chiến dịch tranh cử của Trump đã bác bỏ bản tin của CNN. Corcoran đã không trả lời yêu cầu bình luận của CNN.

⚪ ---- Khoản quyên góp lớn cho quỹ pháp lý của Rudy Giuliani có nguy cơ bị thu hồi sau khi người đàn ông đưa tiền bị cáo buộc có liên quan đến một vụ lừa đảo về chăm sóc da. Matthew Martorano đã trao tặng 100.000 đô la cho quỹ pháp lý của Giuliani vào tháng 9/2023, quỹ này được thành lập để giúp thị trưởng thành phố New York một thời trả phí pháp lý sau khi ông bị truy tố cùng với cựu Tổng thống Donald Trump ở tòa Georgia vì cáo buộc họ cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. CNBC đưa tin, khoản quyên góp này chiếm gần 13% thu nhập của quỹ cho đến nay.

Nhưng một vụ kiện mới được đệ trình trong tuần này thay mặt cho những khách hàng cho rằng họ đã bị Martorano lừa gạt đang tìm cách “hủy bỏ” khoản quyên góp vì họ nói rằng nó thuộc về nạn nhân của anh ta một cách hợp pháp. Kế hoạch này được vạch ra trong một vụ kiện tập thể cáo buộc một công ty thuộc sở hữu của Martorano và vợ ông, Kathryn, đã lừa khách hàng ghi anh “dùng thử miễn phí” các sản phẩm chăm sóc da — sau đó tiến hành lập hóa đơn cho tài khoản ngân hàng của những người đó bằng các giao dịch mua gian lận. Người phát ngôn của Giuliani, Ted Goodman nói với CNBC: “Đây là một vụ kiện không liên quan đến chúng tôi”.

⚪ ---- Cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của Obama, Ben Rhodes, cho biết Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, đã tham gia vào “mức độ tham nhũng mà chúng tôi chưa từng thấy” khi nói về các khoản đầu tư gần đây của công ty ông ở nước ngoài. Rhodes đưa ra nhận xét này khi được hỏi về báo cáo gần đây của The New York Times nêu chi tiết rằng 99% tiền quỹ đầu tư của Kushner đến từ các nguồn nước ngoài.

Tim Nguyen

Brandon Van Nguyen

TIN VN. Xôn xao văn bản giới thiệu người có khả năng cầu mưa cho TP HCM.

Xe lửa từ Bình Dương chở hàng thẳng tới Trung Quốc. Hàng trăm doanh nghiệp Trung Quốc tới Bình Dương tìm cơ hội hợp tác kinh tế.

Sẽ có độc chiêu: Chưa thể tối ưu nguồn lực từ kiều bào trí thức, sẽ đưa các đoàn công tác ra hải ngoại thuyết phục Việt kiều về phục vụ cho đất nước.

Tờ báo này cũng đưa tin Kushner đang nỗ lực phát triển các khách sạn ở Balkan, đặc biệt là ở Serbia và Albania, đồng thời lưu ý rằng công ty này đã nhận tiền từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. “Ý tôi là, hãy nhìn xem, đây không phải là hành vi tham nhũng tinh vi mà chúng tôi đang xem xét,” Rhodes nói với Alex Wagner của MSNBC trong lần xuất hiện hôm thứ Tư trên “Alex Wagner Tonight”.“Đây là một chàng trai, Jared Kushner, người không có chuyên môn, không có bằng cấp gì để có thể vào Bạch Ốc khi ông ấy ở đó. Anh ấy quyết định làm việc ở các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh. Về cơ bản, ông ấy đã giúp che tội cho [Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman] thoát cuộc điều tra về vụ [Thái tử] thủ tiêu Jamal Khashoggi.”Rhodes cho biết Kushner đảm bảo khoản đầu tư 2 tỷ USD từ Ả Rập Saudi sáu tháng sau khi rời Bạch Ốc là cách để Thái tử Mohammed gây ảnh hưởng lên chính sách đối ngoại của Mỹ nếu Trump trở lại Phòng Bầu dục sau cuộc bầu cử tháng 11.Kushner giám sát chính sách Trung Đông trong khi làm việc trong chính quyền Trump. Khoản đầu tư này đã được xem xét kỹ lưỡng sau khi tờ NY Times đưa tin vào năm 2022 rằng ban cố vấn của chính quyền Saudi đã phản đối việc cấp vốn cho công ty của Kushner, lưu ý đến “sự thiếu kinh nghiệm” của Kushner, nhưng quyết định đã bị đảo ngược bởi một hội đồng lớn hơn do thái tử đứng đầu.⚪ ---- Nhóm luật sư của Trump tính giải pháp cuối cùng: xin cho Trump nhận tội nhẹ, để khỏi lãnh án vì tội nặng. Theo một bản tin, đội ngũ pháp lý của Donald Trump đang xem xét yêu cầu bồi thẩm đoàn xem xét các tội nhẹ như một cách để Trump tránh bị kết án trọng tội trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng sẽ bắt đầu ở Manhattan vào thứ Hai. Một người trong nhóm của Trump nói với Politico rằng các luật sư của Trump đang đưa ra lựa chọn này vì họ thấy việc trắng án trong phiên tòa ngày càng khó xảy ra.“Thực tế là hầu hết các bị cáo hình sự ra tòa đều bị kết án,” Politico đưa tin. “Bản thân Trump cũng cực kỳ không được ưa chuộng ở Manhattan, và những trò hề trong phòng xử án của Trump trong những tháng gần đây có lẽ đã khiến Trump không được nhiều bồi thẩm viên tương lai trong quận quý mến. Tệ hơn nữa đối với cựu tổng thống, Thẩm phán Juan Merchan, người đang chủ trì phiên tòa hình sự của Trump, đã thu hẹp đáng kể các tuyến phòng thủ tiềm năng của Trump trong một loạt phán quyết trước khi xét xử về các vấn đề pháp lý và chứng cứ.”Nguồn tin của Politico, người giấu tên nhưng được cho là quen thuộc với chiến lược xét xử của cựu tổng thống, cho biết các luật sư đã “tạm thời” cân nhắc phương án này. Trump đang phải đối mặt với 34 tội danh liên quan đến việc trả tiền cho một ngôi sao phim người lớn để mua chuộc sự im lặng của cô ấy về mối tình mà cặp đôi này được cho là đã có.⚪ ---- Phiên tòa xét xử Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Bob Menendez về tội hối lộ sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 5 như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, do lo ngại về mặt y tế, phiên tòa xét xử vợ ông, Nadine Menendez, đã tạm hoãn đến ngày 8 tháng 7, theo Thẩm phán Sidney H. Stein của New York cho biết hôm thứ Năm.Cặp đôi này bị cáo buộc âm mưu lợi dụng chức vụ thượng nghị sĩ là người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện để làm lợi cho các quan chức chính phủ Ai Cập và Qatar để đổi lấy tiền mặt, vàng miếng và các quà tặng khác. Cả hai cũng đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến cản trở công lý và âm mưu cản trở công lý. Bất chấp những thách thức pháp lý này, Menendez, người đã phục vụ tại Thượng viện từ năm 2006, vẫn từ chối từ chức.⚪ ---- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm thứ Năm cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố theo kế hoạch nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Moscow: “Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn các hoạt động tội phạm của một người gốc ở một trong những quốc gia Trung Á, người đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào một cơ sở tôn giáo của người Do Thái ở Moscow vào thời điểm tập trung đông đảo người dân.”Cơ quan này tuyên bố và nói, cá nhân liên quan đến âm mưu đã bị giết. FSB khẳng định người đàn ông Trung Á này “đã chủ động thiết lập mối liên hệ với những người bị kết án tham gia các hoạt động khủng bố, những người mà dưới ảnh hưởng của họ, anh ta bắt đầu chia sẻ hệ tư tưởng của một tổ chức khủng bố quốc tế bị cấm ở Liên bang Nga”.Vào tháng 3, hơn 130 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow mà IS đã nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, Nga khẳng định Ukraine có liên quan đến vụ tấn công mặc dù Ukraine phủ nhận cáo buộc.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm nhấn mạnh, trong cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, rằng việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy năng lượng của Ukraine là "một phần của quá trình phi quân sự hóa".“Tôi muốn nhấn mạnh rằng ngay cả vì lý do nhân đạo, chúng tôi đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trong mùa đông. Chúng tôi không muốn khiến các tổ chức xã hội, bệnh viện, v.v. không có nguồn cung cấp điện”, nguyên thủ quốc gia nói rõ. Tuy nhiên, Putin tuyên bố rằng hiện tại, Moscow "buộc phải" tấn công các cơ sở năng lượng vì Kiev cũng đang tấn công lĩnh vực năng lượng của Nga.Trong khi đó, bình luận về hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ vào tháng 6, ông Lukashenko cho rằng nếu không có Nga tại sự kiện này thì "chỉ có thể đồng ý về việc leo thang". Ông Putin khẳng định Nga không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm "giải pháp hòa bình" cho cuộc chiến ở Ukraine.⚪ ---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói trước Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm rằng "Ukraine của ngày hôm nay có thể là Đông Á của ngày mai. Tôi phát hiện ra sự nghi ngờ tiềm ẩn trong một số người Mỹ về vai trò của quý vị trên thế giới… Vào thời điểm thế giới của chúng ta đang ở bước ngoặt của lịch sử… tự do và dân chủ hiện đang bị đe dọa trên toàn cầu.” Ông cảnh báo rằng nếu không có sự giúp đỡ của Washington, hy vọng đè bẹp cuộc tấn công dữ dội từ Nga của Ukraine “sẽ sụp đổ”. Kishida nhấn mạnh rằng Tokyo sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev và kêu gọi các quốc gia khác cũng làm như vậy.⚪ ---- Volvo sẽ sản xuất xe ở Mexico. Tập đoàn Volvo hôm thứ Năm đã công bố kế hoạch xây một nhà máy sản xuất rộng 1,7 triệu feet vuông ở Mexico để bổ sung cho hoạt động sản xuất xe tải hiện có của tập đoàn tại Hoa Kỳ. Nhà máy dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2026: "Việc bổ sung sản xuất ở Mexico sẽ mang lại hiệu quả về mặt hậu cần để hỗ trợ bán hàng đến các khu vực Tây Nam/Tây Hoa Kỳ cũng như Mexico và Châu Mỹ Latinh. Nó cũng cung cấp một hệ sinh thái sản xuất và cung ứng trưởng thành sẽ bổ sung cho hệ thống của Hoa Kỳ và tăng khả năng phục hồi và tính linh hoạt về dấu chân công nghiệp ở Bắc Mỹ của Tập đoàn."⚪ ---- Volkswagen AG hôm thứ Năm công bố rằng họ sẽ cam kết 2,7 tỷ euro để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, bao gồm cả việc thành lập một trung tâm sáng tạo tại thành phố Hefei, tỉnh An Huy. Khoản đầu tư chiến lược này nhằm mục đích mở rộng khả năng của Volkswagen tại một trong những thị trường quan trọng nhất của hãng, tăng cường sản xuất xe điện (EV) và đẩy nhanh sự phát triển của các công nghệ mới.Phối hợp với đối tác Trung Quốc XPENG, Volkswagen đang chuẩn bị sản xuất hai mẫu xe thương hiệu mới dự kiến bắt đầu vào năm 2026. Cuối cùng, thành viên ban quản lý của Tập đoàn Volkswagen tại Trung Quốc, Ralf Brandstaetter, chỉ ra rằng trung tâm mới thể hiện sự cải thiện 30% về tốc độ cung cấp công nghệ cho thị trường.⚪ ---- Theo báo cáo của Bộ Lao động hôm thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ở Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 4 đã giảm 11.000 so với mức sửa đổi của tuần trước, chạm mức 211.000. Mức trung bình động trong 4 tuần là 214.250, giảm 250 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước.Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm là 1,2% trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 3, không thay đổi so với tuần trước. Tổng số người thất nghiệp được bảo hiểm là 1.817.000, tăng 28.000 so với mức sửa đổi của tuần trước. Mức trung bình động trong 4 tuần là 1.802.750, tăng 3.500 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước.⚪ ---- O.J. Simpson, cựu ngôi sao da đen của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia (NFL), đã qua đời ở tuổi 76, theo gia đình ông thông báo hôm thứ Năm. Gia đình chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X rằng ông qua đời vào ngày 10 tháng 4, tại Las Vegas, vì căn bệnh ung thư. Bài đăng còn viết thêm: “Ông ấy được bao quanh bởi con cháu của mình”.Với biệt danh "The Juice", Simpson đã có một sự nghiệp bóng bầu dục nổi tiếng, giành được Heisman Trophy ở đại học, lập kỷ lục về số yard đạt được nhiều nhất trong một mùa giải ở NFL cho Buffalo Bills với 2.003 yard vào năm 1973. Simpson tiếp nối điều đó với thành công phát thanh viên thể thao cho NBC và người chào hàng cho các công ty như Hertz khi tham gia một số bộ phim.Tuy nhiên, tất cả những điều đó đã lùi bước khi Simpson bị buộc tội giết vợ cũ Nicole Brown Simpson và bạn của cô là Ron Goldman ở Los Angeles. Simpson được tuyên trắng án trong cái gọi là "Phiên tòa thế kỷ". Phiên tòa kéo dài nhiều tháng và phán quyết của nó đã phân cực một quốc gia chủ yếu dựa trên các đường lối chủng tộc vì người bào chữa cho Simpson sử dụng thành kiến ở Sở Cảnh sát Los Angeles làm một trong những biện pháp bào chữa của mình, rằng Simpson là người da đen, bị cảnh sát kỳ thị vì vợ Simpson là da trắng.Ngay cả vụ bắt giữ Simpson cũng gây chú ý trên truyền hình quốc gia khi Simpson chạy trốn khỏi cảnh sát trên chiếc Ford Bronco màu trắng do người bạn và đồng đội cũ Al Cowlings lái trước khi đầu hàng. Cuộc rượt đuổi của cảnh sát diễn ra trước màn rượt đuổi trực thăng của truyền hình ở Los Angeles trong nhiều thập niên đã kết nối thương hiệu phương tiện này với Simpson. Sau đó, Simpson phải chịu trách nhiệm về những cái chết trong một phiên tòa dân sự và phải trả 33,5 triệu USD cho gia đình Brown và Goldman.Simpson lại gặp rắc rối pháp lý vào năm 2008, khi Simpson bị kết tội với 12 tội danh bao gồm bắt cóc và cướp có vũ trang trong một vụ án liên quan đến kỷ vật thể thao ở Las Vegas. Simpson được tạm tha vào năm 2017 sau khi chấp hành 9 năm bản án 33 năm. Thời gian tạm tha của Simpson kết thúc vào năm 2021.⚪ ---- Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) đã tìm thấy hơn 1.500 khẩu súng tại các sân bay Hoa Kỳ trong quý đầu tiên của năm nay, theo dữ liệu cơ quan này công bố hôm thứ Năm. TSA đã chặn 1.503 khẩu súng tại các điểm kiểm tra an ninh sân bay trong năm nay, đánh dấu mức trung bình 16,5 khẩu súng mỗi ngày. Mức trung bình giảm nhẹ so với 16,8 khẩu súng mỗi ngày của năm ngoái.Mức giảm trung bình xảy ra do có nhiều hành khách được sàng lọc hơn trong năm nay so với quý đầu tiên của năm 2023. Nhân viên An ninh Vận tải đã sàng lọc hơn 206 triệu người, tăng 7,8% so với 191 triệu người được quét năm ngoái trong cùng thời gian. Hơn 93% súng đã được nạp đạn trong cả hai thời kỳ.David Pekoske, Quản trị viên TSA cho biết trong một tuyên bố: “Mặc dù chắc chắn có hứa hẹn rằng tỷ lệ hành khách mang súng đến trạm kiểm soát đã giảm, nhưng một khẩu súng tại trạm kiểm soát là quá nhiều”. Mức trung bình giảm nhẹ xảy ra do tổng số súng bị chặn đã tăng lên trong vài năm qua. TSA đã chặn hơn 6.700 khẩu súng vào năm 2023, vượt qua kỷ lục năm 2022, trong đó hơn 6.500 khẩu súng đã bị bắt giữ.⚪ ---- Florida: Một chủ nhà ở Florida đã được cảnh báo về một kẻ đột nhập có vảy ở sân sau của mình nhờ tiếng chó sủa. Kẻ đột nhập là một con cá sấu khổng lồ dài 11 feet và nặng gần 500 pound.cho biết anh đã chụp được hình ảnh con cá sấu trên điện thoại di động và cho biết anh cảm thấy lo lắng và đã gọi 911 ngay lập tức.Sở Cảnh sát Miami-Dade đã đáp lại lời kêu gọi của Nguyễn cùng với người đánh bẫy kỳ cựu Todd Hardwick của công ty kiểm soát động vật Pesky Critters. Hardwick nói: “Đây là điều điển hình vào thời điểm này trong năm. Đây là một con cá sấu đực dài hơn 11 feet (3,35 mét) đã ra khỏi kênh đêm qua.”Nguyễn cũng chụp ảnh đội khi họ đặt con cá sấu bắt được vào xe bán tải của Hardwick. Con cá sấu bị bắt là một trong 2,3 triệu con cá sấu đang sống ở Florida. Hardwick cho biết đây là thời điểm cá sấu di chuyển khắp nơi trong năm. Hardwick cho biết mọi người nên chú ý đến môi trường xung quanh vào thời điểm này trong năm để tránh những cuộc chạm trán nguy hiểm với cá sấu, đặc biệt là ở những khu vực có nước. Luật pháp tiểu bang Florida cấm người dân quấy rối hoặc giết cá sấu.⚪ ---- Quận Cam:, 29 tuổi, cư dân Huntington Beach hôm thứ Tư đã không nhận tội về tội giết người xuất phát từ vụ đâm một người đàn ông tại một nhà hàng chuyên bán thịt gà ở Long Beach. Brandon Van Nguyen bị chận lại vào ngày 4 tháng 3/2024 tại Phi trường Quốc tế Los Angeles, bị đưa đến Nhà tù Thành phố Long Beach và bị tạm giam vì tình nghi giết người.Cảnh sát cho biết đã được điều động đến khu vực Phố East Second và Đại lộ Covina lúc 1:06 sáng ngày 3 tháng 3/2024 liên quan đến một vụ đâm dao bên trong một cơ sở kinh doanh gần đó và tìm thấy một người đàn ông bị vết thương ở phần trên cơ thể. Cứu Hỏa Long Beach đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện, nơi anh kia chết vì vết thương. Người đàn ông sau đó được xác định là Adrian Hernandez, 20 tuổi, ở Long Beach.“Điều tra sơ bộ cho thấy hai nhóm đối tượng đã tham gia đánh nhau. Trong lúc xô xát, một nam thanh niên đã dùng dao đâm nạn nhân. Nghi phạm và các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường,” cảnh sát cho biết sau khi Nguyễn bị bắt. Hiện chưa rõ lý do cuộc ẩu đả tại Dave's Hot Chicken ở 5246 Second St. Theo hồ sơ nhà tù, Nguyễn vẫn bị giam kể từ khi bị bắt. Nguyễn sẽ bị áp giải trở lại phòng xử án Long Beach vào ngày 10 tháng 5/2024.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Nội dung văn bản nhằm giới thiệu cho Chi cục Thủy lợi TP HCM về trường hợp của ông Lê Minh Hoàng bởi "có khả năng cầu mưa có hiệu quả". Văn bản do Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ gửi Chi cục Thủy lợi TP HCM. Trong văn bản, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu đang là Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học - Công nghệ (CTCS); đồng thời hiện là giảng viên thỉnh giảng cao cấp của 3 trường đại học và nguyên là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người. Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học - Công nghệ (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) để xác nhận thông tin. Qua trao đổi, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp xác nhận văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội chính là do ông gửi Chi cục Thủy lợi TP HCM: "Văn bản đó do tôi gửi, nhằm giới thiệu về ông Lê Minh Hoàng đến các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi nắng nóng."⚪ ---- TIN VN.Theo báo Tuổi Trẻ. Bình Dương hiện đã có ga hàng hóa để xuất khẩu nông sản trực tiếp đi Trung Quốc, sắp tới sẽ còn nhiều cơ hội hợp tác được mở ra khi hàng trăm doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội tại diễn đàn kinh tế lớn. Ngày 12-4, UBND tỉnh Bình Dương họp báo công bố Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024, dự kiến thu hút hàng trăm doanh nghiệp, khách mời trong và ngoài nước, trong đó có hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc tới tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online, ông Mai Hùng Dũng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương - cho biết sau khi Bình Dương có những chuyến tàu chở nông sản xuất khẩu trực tiếp đi Trung Quốc từ ga Sóng Thần, sắp tới sẽ có nhiều hoạt động hợp tác để tiếp tục thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa hai bên. Bình Dương hiện chiếm hơn 10% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Trong đó ga Sóng Thần (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là ga đường sắt đầu tiên của cả khu vực miền Nam xuất khẩu nông sản trực tiếp đi Trung Quốc.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Trí. Bà Phạm Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN), cho rằng kết quả hoạt động thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. "Hoạt động có sự tham gia của trí thức người Việt ở nước ngoài chủ yếu là các hội thảo, dự án ngắn ngày. Số lượng người về nước làm việc lâu dài, số lượng công trình nghiên cứu, phát minh, các kết quả có tầm ảnh hưởng thay đổi căn bản ngành, lĩnh vực còn hạn chế", bà Vân Anh chia sẻ. Bộ KH&CN sẽ kêu gọi vào cuộc từ các cơ quan viện trường, các địa phương, tổ chức các đoàn doanh nghiệp, đoàn lãnh đạo sở... để sang nước ngoài, trực tiếp tập hợp đội ngũ các nhà khoa học, tri thức người Việt, và đưa họ trở về phục vụ cho đất nước.⚪ ---- HỎI 1: Gần 60% giáo viên Mỹ từ lớp 12 trở xuống sợ nạn xả súng hàng loạt trong trường?ĐÁP 1: Tới 59% lo như thế. Theo một cuộc khảo sát mới do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, phần lớn giáo viên trường công lập K-12 của Mỹ cho biết họ ít nhất cũng lo lắng phần nào về khả năng xảy ra vụ xả súng tại trường học của mình. Tới 59% nói với các nhà nghiên cứu của Pew rằng họ lo ngại về các vụ xả súng trong khuôn viên trường của họ, với 18 phần trăm nói rằng họ “rất” hoặc “cực kỳ” lo lắng. Chỉ có 7% giáo viên được hỏi cho biết họ không hề lo lắng. Các vụ xả súng ở trường học đã đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái, với 83 vụ riêng biệt xảy ra vào năm 2023.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 30% thanh thiếu niên Anh quốc dùng mạng xã hội làm nguồn thông tin chính về tính phái và dục tình?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy cứ năm thanh thiếu niên thì có một người nói rằng web là nguồn thông tin chính của họ về các mối quan hệ và sức khỏe tình dục. Thăm dò với 1.000 học sinh cũng cho thấy 30% sử dụng mạng xã hội làm nguồn thông tin chính về bản dạng giới và xu hướng tính dục. Diễn đàn Giáo dục Giới tính (Sex Education Forum), nơi thực hiện nghiên cứu, cho biết giới trẻ đang chuyển sang các nguồn 'nguy hiểm' và 'không đáng tin cậy' vì thiếu thông tin ở trường.Chi tiết: