- RFA: PEN America công bố giải thưởng tự do viết cho Nhà báo Phạm Đoan Trang (đang bị giam). - Tòa thủ đô: Antony Võ lãnh 9 tháng tù vì cuồng nhiệt nghe lời Trump, tham dự bạo lực tấn công tòa nhà Quốc Hội. Sau khi bị kêu án, Võ nói tòa án Mỹ là tòa án kangaroo - Bịa đặt cũng là quyền tự do ngôn luận: Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC phóng ra 145.000 cú phone trong tuần qua rằng bầu cử 2020 là g

RFA: PEN America công bố giải thưởng tự do viết cho Nhà báo Phạm Đoan Trang. Theo Đài Á Châu Tự Do. Tổ chức phi chính phủ PEN America tại Mỹ hôm 11/4 thông báo sẽ trao giải thưởng về tự do viết năm 2024 cho nhà báo Phạm Đoan Trang - người đang phải thụ án tù chín năm tại Việt Nam với cáo buộc tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”.

- Tòa thủ đô: Antony Võ lãnh 9 tháng tù vì cuồng nhiệt nghe lời Trump, tham dự bạo lực tấn công tòa nhà Quốc Hội. Sau khi bị kêu án, Võ nói tòa án Mỹ là tòa án kangaroo

- Bịa đặt cũng là quyền tự do ngôn luận: Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC phóng ra 145.000 cú phone trong tuần qua rằng bầu cử 2020 là gian lận

- Dự luật tái thực hiện do thám ngoại kiều bế tắc ở Hạ viện vì Trump ra lệnh Cộng Hòa ngăn cản

- Trump ra chiêu mới, đệ đơn kiện dân sự lên tòa kháng án chống lại thẩm phán Juan Merchan, đòi quyền miễn tố

- Trump lần nữa chửi mắng những người Mỹ gốc Do Thái bầu cho Biden hay Dân Chủ

- New York: các luật sư của Trump triệu tập nhầm người, nhắm vào Jeremy Rosenberg (phụ tá Biện lý Bragg) nhưng thư triệu ậtp gửi người trùng tên

- Cảnh sát Điện Capitol thuê 3 công tố viên đặc biệt để điều tra: hơn 8.000 lời đe dọa nhắm vào các thành viên Quốc hội trong năm 2023

- Lizzie Marbach (cựu giám đốc truyền thông của Ohio Right to Life, giúp Trump năm 2020): rời bỏ Trump vì Trump đã khạc nhổ vào Thiên Chúa

- TQ công bố lệnh trừng phạt đối với 2 công ty Hoa Kỳ vì bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Đài Loan.

- Huawei bơm 1,66 tỷ USD, xây trung tâm nghiên cứu và phát triển thiết bị bán dẫn (R&D) “rộng lớn” ở Thượng Hải

- Thủ Tướng Israel: sẵn sàng chiến tranh ở mọi khu vực, đang chờ Iran trả đũa

- Nga: cảnh báo công dân Nga đừng đi du lịch đến các vùng lãnh thổ Trung Đông

- Mỹ: phá hủy 11 máy bay không người lái của lực lượng Houthis có trụ sở tại Yemen

- Lãnh tụ Hamas: chỉ 1 trận bom của Israel làm chết 3 con trai và 4 đứa cháu của ông

- Gaza: 33.545 người Palestine chết và 76.094 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7/10. Trong đó 14.350 trẻ em Palestine bị giết, tức 44%

- Israel: xác nhận đã giết 3 người con trai của chủ tịch văn phòng chính trị Hamas

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel phải chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại loài người mà Israel đã gây ra ở Gaza.

- Pháp: đâm dao, làm 1 người bị thương nguy kịch. Hung thủ bị cảnh sát bắn chết.

- Tiền tem gửi thư ở Mỹ có thể lại tăng.

- Quận Los Angeles: Đẩy xe bán hàng rong được khuyến khích, Long Beach tặng xe bán rong cho người hành nghề bán rong.

- Quận Los Angeles bắt đầu dịch vụ taxi robot: Waymo, sản phẩm xe tự lái của Google, bắt đầu chạy

- London: Tòa phán Nam Nguyen, 26 tuổi, có tội giam, hiếp 1 phụ nữ trong 10 ngày, sẽ kêu án ngày 24/5

- TIN VN. Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, buộc bồi thưởng 674.000 tỷ đồng (=27 tỷ USD)

- TIN VN. Tiết lộ về 2 tuyến đường sắt tốc độ cao 600km ở Việt Nam nối Trung Quốc được 'ưu tiên khởi công sớm'.

- TIN VN. Cô giáo bất ngờ phát hiện học sinh lớp 6 gần như không biết đọc, chỉ viết được tên mình.

- HỎI 1: Thế hệ Z kém hạnh phúc hơn các thế hệ khác? ĐÁP 1: Đúng với đa số.

- HỎI 2: Gần 69% người Mỹ trễ ít nhất 1 lần khám ung thư? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-11/4/2024) ⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm công bố các lệnh trừng phạt đối với các công ty Hoa Kỳ General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) và General Dynamics Land Systems (GDLS) vì bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Đài Loan. Các doanh nghiệp sẽ bị phong tỏa tài sản di chuyển và bất động sản ở Trung Quốc, đồng thời ban lãnh đạo cấp cao của họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào TQ. Các lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi TQ một lần nữa cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của TQ bằng cách can thiệp vào vấn đề quy chế của Đài Loan.

⚪ ---- Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Năm rằng Huawei Technologies Co. Ltd. được cho là đang xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển thiết bị bán dẫn (R&D) “rộng lớn” ở Thượng Hải nhằm củng cố chuỗi cung ứng chip của mình. Trọng tâm của trung tâm sẽ hướng tới việc chế tạo máy in thạch bản (lithography machines), thiết bị quan trọng để sản xuất chip tiên tiến. Huawei có kế hoạch tuyển nhân viên cho trung tâm của mình bằng cách đưa ra các gói lương “gấp đôi giá trị của các nhà sản xuất chip địa phương”. Huawei sẽ rót 1,66 tỷ USD vào dự án nằm ở quận Qingpu, phía tây Thượng Hải, gần trụ sở mới của HiSilicon Technologies, một nhà thiết kế chip thuộc sở hữu hoàn toàn của Huawei.

⚪ ---- Antony Võ lãnh 9 tháng tù vì nghe lời Trump, tham dự bạo lực tấn công tòa nhà Quốc Hội ra tòa thủ đô. Thẩm phán Tanya Chutkan, giám sát vụ can thiệp bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump, đã bác bỏ quan điểm hôm thứ Tư rằng các bị cáo bị bỏ tù bị buộc tội về một số tội ác bạo lực nhất trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol Hoa Kỳ là “con tin” - một nhãn hiệu mà Trump và các đồng minh của ông thường dùng để mô tả các tù nhân.

Thẩm phán Chutkan cho biết các bị cáo bạo loạn ở Điện Capitol vẫn đang bị bỏ tù ở thủ đô Washington, D.C., không đáng được gọi là con tin hay anh hùng vì hành động của họ trong cuộc tấn công của đám đông vào ngày 6 tháng 1/2021. “Họ bị giam vào tù vì họ là những người nguy hiểm,” Chutkan nói trong phiên tòa tuyên án đối với Antony Võ, một người đàn ông bị kết tội xông vào Điện Capitol cùng mẹ mình.

Trong thời gian chờ phiên tòa xét xử, Võ đã tham dự buổi cầu nguyện hàng đêm do những người ủng hộ các bị cáo bạo loạn ngày 6 tháng 1 tổ chức bên ngoài nhà tù Washington. Thẩm phán trước đó đã ra phán quyết rằng việc Võ tham dự buổi cầu nguyện đã vi phạm điều kiện trả tự do tại ngoại cho Võ.

Chutkan tròn mắt và lắc đầu khi biết được từ một công tố viên trong phiên điều trần hôm thứ Tư rằng những người tổ chức buổi cầu nguyện gọi địa điểm tập trung của họ bên ngoài nhà tù là “Góc Tự do” (Freedom Corner). “Nó được gọi như vậy à? Góc Tự Do?” thẩm phán hỏi, nghe có vẻ hoài nghi.

Chutkan đã không đề cập đến tên của Trump trong phiên điều trần hôm thứ Tư, nơi bà kết án Võ 9 tháng tù. Bồi thẩm đoàn đã kết án Võ bốn tội nhẹ liên quan đến vụ bạo loạn. Mẹ của anh ta cũng bị truy tố tội liên quan đến ngày 6 tháng 1.

Hơn 1.300 người đã bị buộc tội liên bang liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. Phần lớn trong số họ vẫn được tự do trong khi chờ xét xử hoặc thỏa thuận nhận tội để giải quyết vụ việc của họ. Chutkan nói với Võ, 31 tuổi, ở Bloomington, Indiana, rằng Võ thật may mắn khi bà không ra lệnh bỏ tù anh sau khi bị kết án. Bà cho biết anh ta đã liên tục từ chối bày tỏ sự hối hận hoặc nhận trách nhiệm về hành vi của mình vào ngày 6/1.

Trước khi nhận bản án, Võ nói rằng anh “xin lỗi vì mọi chuyện” và biết rằng lẽ ra anh không nên vào Điện Capitol vào ngày 6/1. Võ nói với thẩm phán: “Tôi không ở đó để lật đổ bất kỳ tiến trình dân chủ nào hay bất cứ điều gì”.

Nhưng trong tiểu sử của mình cho một tài khoản mạng xã hội, Võ đã tự gọi mình là “người bị kết án oan J6”. Trong một bài đăng sau phiên tòa, Võ viết rằng “không có bồi thẩm đoàn gồm những người ngang hàng và đây 100% là tòa án kangaroo.”

“Tôi từng bị gọi là tệ hơn,” Thẩm phán Chutkan nói, nhấn mạnh rằng cô không trừng phạt Võ vì sự xúc phạm hay quan điểm chính trị của anh. “Tôi là người có da mặt dày,” thẩm phán nói thêm.

Thẩm phán Chutkan nổi bật là một trong những kẻ trừng phạt cứng rắn nhất đối với những kẻ bạo loạn ở Điện Capitol, thường đưa ra những bản án tù khắc nghiệt hơn khuyến nghị của các công tố viên. Luật sư của Võ, Carmen Hernandez, nói với Chutkan rằng Chutkan dường như là một “người ngoại lệ” so với các thẩm phán khác đã kết án các bị cáo vào ngày 6 tháng Giêng.

“Tôi có thể là một người ngoại lệ, như cô Hernandez gợi ý. Tôi không nhất thiết phải nghĩ như vậy,” Chutkan nói.

⚪ ---- Bịa đặt cũng là quyền tự do ngôn luận. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC tuần trước đã tấn công cử tri bằng một thông điệp được ghi âm trước thay mặt cho tân đồng chủ tịch Lara Trump, con dâu của Trump, đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về “gian lận lớn” trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. “Tất cả chúng ta đều biết vấn đề,” thông điệp mà CNN thu được cho biết. “Không có giấy tờ tùy thân có ảnh, thùng đựng phiếu không bảo mật, gửi phiếu bầu hàng loạt qua thư và danh sách cử tri chứa đầy những người đã qua đời và những người không phải là công dân chỉ là một vài ví dụ về vụ gian lận lớn đã diễn ra.”

Cú phone hàng loạt tiếp tục nói: “Rõ ràng là các quan chức và chính trị gia cấp tiến của Đảng Dân chủ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo các đồng chí Đảng Dân chủ của họ đắc cử. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra được. Nếu đảng Dân chủ làm theo cách của họ, phiếu bầu của bạn có thể bị hủy bỏ bởi một người thậm chí không phải là công dân Mỹ”.

Cuộc gọi thay mặt con dâu Donald Trump ước tính đã được thực hiện 145.000 lần trong tuần đầu tiên của tháng 4/2024. Cuộc gọi tự động RNC đưa ra các tuyên bố gian lận bầu cử không có thật xảy ra sau khi tổ chức này phủ nhận việc báo cáo tuyên bố rằng họ hỏi thăm những nhân viên mới tiềm năng về việc liệu họ có tin rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đã bị “đánh cắp” hay không.

⚪ ---- Một dự luật sẽ cho phép tái thực hiện một chương trình giám sát an ninh quốc gia quan trọng đã bị chặn hôm thứ Tư bởi một cuộc nổi dậy của các Dân biểu bảo thủ. Sự bế tắc của dự luật diễn ra sau khi cựu Tổng Thống Donald Trump trước đó trong ngày yêu cầu "giết chết" dự luật này. Cuộc bỏ phiếu theo thủ tục để đưa ra dự luật đã thất bại với tỷ phiếu 193-228, với 19 Dân biểu Cộng hòa tham gia cùng đảng Dân chủ bỏ phiếu không.

Dự luật được đề cập sẽ gia hạn Mục 702 của Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (Foreign Intelligence Surveillance Act: FISA), cho phép chính phủ Hoa Kỳ thu thập mà không cần có lệnh tòa đối với thông tin liên lạc của những người không phải là người Mỹ ở bên ngoài đất nước để thu thập thông tin tình báo nước ngoài. Các quan chức Mỹ cho biết công cụ do thám này, được cấp phép lần đầu vào năm 2008 và được gia hạn nhiều lần kể từ đó, rất quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố, xâm nhập mạng và gián điệp nước ngoài.

Việc cho phép tái thực hiện dự luật hiện gắn liền với một loạt cải cách nhằm làm hài lòng những người chỉ trích phàn nàn về hành vi vi phạm quyền tự do dân sự đối với người Mỹ. Trong đó có những người chỉ trích gay gắt nhất đối với Chủ tịch Hạ viện Johnson. Chống dự luật mang tính lưỡng đảng, với các đảng viên Đảng Dân chủ như Thượng nghị sĩ Ron Wyden, người từ lâu đã ủng hộ quyền tự do dân sự, đứng về phía những người ủng hộ Trump trong Đảng Cộng hòa, muốn siết quyền lực do thám của tình báo Mỹ.

"Hãy giết FISA." Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Tư, Trump đã tuyên bố không chính xác rằng Mục 702 đã được sử dụng để theo dõi chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump. “Hãy tiêu diệt FISA,” Trump viết bằng chữ in hoa toàn bộ. "Nó đã được sử dụng bất hợp pháp để chống lại tôi và nhiều người khác. Họ đã theo dõi chiến dịch của tôi." Một cựu cố vấn cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump đã bị nhắm mục tiêu giám sát các mối quan hệ tiềm năng với Nga theo một phần khác của luật.

Ngày hết hạn. Mặc dù chương trình này về mặt kỹ thuật sẽ hết hạn vào ngày 19 tháng 4, nhưng chính quyền Biden cho biết họ hy vọng cơ quan thu thập thông tin tình báo sẽ tiếp tục hoạt động trong ít nhất một năm nữa, nhờ ý kiến hồi đầu tháng này từ Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài (Foreign Intelligence Surveillance Court: FISC).

⚪ ---- Trong ba ngày, Trump 3 lần đòi trì hoãn phiên tòa. Hai nỗ lực hôm thứ Hai của Donald Trump nhằm trì hoãn phiên tòa về tiền bịt miệng của Trump đã không đi đến đâu, vì vậy vào hôm thứ Tư, Trump đã thử ra chiêu mới. Tờ New York Times đưa tin các luật sư của Trump đã đệ đơn kiện dân sự lên tòa kháng án chống lại thẩm phán Juan Merchan.

.

Đơn kiện đã được niêm phong, nhưng các nguồn tin của tờ báo cho biết hồ sơ bao gồm, cùng với những điều khác, yêu cầu trì hoãn vụ án tiền bịt miệng để tòa kháng án có thể cân nhắc xem liệu Merchan có nên bị loại khỏi vụ Biện lý Bragg truy tố Trump do xung đột lợi ích hay không; hồ sơ chỉ ra công việc của con gái Thẩm phán Merchan với tư cách là cố vấn chính trị của đảng Dân chủ. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ Hai 15/4.

.

ABC News đưa tin việc nộp đơn của Trump cũng có vấn đề với việc Merchan từ chối để Trump tranh luận rằng Trump có quyền miễn tố của tổng thống. Nhận định trước đây của Merchan về cả hai là:

. Tòa án này nhận thấy rằng Bị cáo [Trump] có vô số cơ hội để nêu yêu cầu về quyền miễn tố của tổng thống trước ngày 7 tháng 3/2024.

. Tòa án này đã xem xét lương tâm của mình và đã chắc chắn về khả năng sẽ xử công bằng và vô tư.

Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ Hai 15/4.

⚪ ---- Donald Trump một lần nữa chửi mắng những người Mỹ gốc Do Thái không sẵn lòng ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của Trump. “Bất kỳ người Do Thái nào bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ hoặc Biden đều nên kiểm tra đầu óc của họ,” Trump nói hôm thứ Tư, trong một cuộc họp báo trên đường băng tại Phi trường Quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta, Georgia. Đây không phải là lần đầu tiên Trump cố gắng sử dụng phản ứng phân cực đối với chiến dịch quân sự tàn bạo của Israel ở Gaza để thu hút sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của chính Trump. Hôm thứ Hai, Trump cho biết bất kỳ người Do Thái nào bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden đều “không yêu Israel” và “nên được nói chuyện”.

Vào tháng 3, Trump cũng đưa ra lời lên án tương tự. Ông nói: “Bất kỳ người Do Thái nào bỏ phiếu cho đảng Dân chủ đều ghét tôn giáo của họ. Họ ghét mọi thứ về Israel và họ nên xấu hổ về bản thân vì Israel sẽ bị tiêu diệt.” Việc Trump nhấn mạnh rằng Biden đã “bỏ rơi” Israel là một sự khác biệt hoàn toàn so với thực tế, vì Biden đã tiếp tục tài trợ vũ khí cho Israel bất kể số người Palestine chết ngày càng tăng và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng ở Gaza.

⚪ ---- Hồ sơ tòa án được công bố hôm thứ Ba tiết lộ rằng các luật sư của Trump đã triệu tập nhầm người. Luật sư của Trump, Todd Blanche đang tìm cách triệu tập Jeremy Rosenberg, người làm việc trong văn phòng của Biện lý Bragg để cung cấp thông tin về cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về việc Trump trả 130.000 USD cho Daniels. Thay vào đó, anh ta gửi nó cho một người đàn ông cùng tên là Jeremy Rosenberg, sống ở Brooklyn và không liên quan gì đến vụ án.

“Tôi không có bất kỳ hồ sơ nào cho bạn,” Brooklyn Rosenberg trả lời trát đòi hầu tòa của Blanche. Các công tố viên trong nhóm của Bragg nói với tòa án rằng Jeremy Rosenberg, người trên thực tế, người điều tra khoản thanh toán của Trump cho Daniels chưa bao giờ nghe thấy gì từ các luật sư của Trump.

Các công tố viên viết: “Sau khi nhận được lá thư đề nghị của bị cáo, phía Công tố đã nói chuyện với luật sư của ông Rosenberg, người đã thông báo cho phía Công tố rằng trên thực tế, ông Rosenberg không bị tống đạt trát đòi hầu tòa”.

LS Blanche đã gửi cho Rosenberg, cư dân Brooklyn 15 đô la để trang trải chi phí gửi thư cho các tài liệu được yêu cầu, và để trả lời, Rosenberg đã thông báo với luật sư rằng anh ta đang giữ số tiền đó. “Tôi đang giữ mười lăm đô la,” anh viết. Trump bị buộc tội 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản thanh toán cho Daniels.

⚪ ---- Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ (USCP) đã thuê ba công tố viên đặc biệt để điều tra các mối đe dọa nhắm vào các thành viên Quốc hội và giúp truy tố các trường hợp đe dọa liên quan đến các thành viên, cơ quan này xác nhận với báo The Hill hôm thứ Tư.

Ba luật sư này sống rải rác khắp nước Mỹ, mỗi người có một người ở Washington, D.C.; Cơ quan này xác nhận rằng San Jose, California và Tampa, Fla. Vị trí đầu tiên được tạo vào năm 2022, trong khi hai vị trí còn lại được bổ sung vào năm 2023.

Các công tố này sẽ không truy tố các vụ bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021. Họ sẽ tư vấn cho Bộ Tư pháp trong quá trình truy tố các nghi phạm đe dọa các nhà lập pháp. Việc thuê các công tố viên diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa chống lại các nhà lập pháp, nhân viên và gia đình của họ ngày càng gia tăng trong những năm qua.

Cảnh sát Capitol đã điều tra hơn 8.000 lời đe dọa nhắm vào các thành viên Quốc hội vào năm 2023, tăng đột biến so với năm trước. Vào năm 2022, có khoảng 7.500 mối đe dọa. Cả hai năm vẫn còn thua năm 2021, khi có khoảng 9.600 mối đe dọa xảy ra. Kể từ vụ tấn công ngày 6 tháng 1, Cảnh sát Capitol đã tăng cường nhân sự và các quy trình đảm bảo an toàn.

⚪ ---- “Tôi ra ngoài khỏi phe Trump,” cựu nhân viên chiến dịch tranh cử của Donald Trump nói hôm thứ Tư. Lizzie Marbach, cựu giám đốc truyền thông của Ohio Right to Life, người cũng từng làm việc cho đảng Cộng hòa Ohio và chiến dịch tranh cử năm 2020 của Trump, cho biết Trump gần đây đã đi một bước quá xa và không giành được phiếu bầu của côh Marbach đặc biệt chỉ ra một đoạn video của CSPAN cho thấy Trump cho rằng Arizona đã "đi quá xa" khi ban hành một đạo luật về cơ bản cấm phá thai.

"Thế là xong. Tôi ra ngoài, rời phe Trump" cô nói hôm thứ Tư. "Trump đã chính thức mất phiếu bầu của tôi. Không một Cơ đốc nhân chân thành nào có thể bỏ phiếu cho Trump trong khi Trump hiện đang công khai [và] mạnh dạn ủng hộ việc phá thai. Đây không còn là vấn đề tự do của Cơ đốc giáo nữa. Bỏ phiếu cho người đàn ông đó là tội lỗi. Chúa Kitô là vua, không phải Trump. Nghĩa là khi Trump vượt quá giới hạn [và] khạc nhổ vào Chúa, chúng ta phải chỉ trích Trump."⚪ ---- Thủ Tướng Israel Netanyahu tuyên bố rằng Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza và đồng thời chuẩn bị giải quyết những thách thức tiềm ẩn ở các khu vực khác, vì lo ngại rằng Iran có thể đang lên kế hoạch trả đũa Israel vì đã giết chết các chỉ huy cấp cao của Iran ở Syria: "Chúng ta đang ở giữa cuộc chiến ở Gaza và chúng ta đang tiếp tục nỗ lực trao trả những người bị bắt cóc, nhưng chúng ta cũng đang chuẩn bị cho các kịch bản ở các đấu trường khác, chúng ta đang chuẩn bị đáp ứng các nhu cầu an ninh của Israel cả trong phòng thủ và tấn công."Trước đó, Axios đưa tin Tướng Michael Erik Kurilla, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM), sẽ đến thăm Israel hôm nay Thứ Năm để phối hợp các nỗ lực về một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng cảnh báo công dân Nga không đi du lịch đến các vùng lãnh thổ Trung Đông được đưa ra vào tháng 10 năm 2023 vẫn được giữ nguyên vì sự an toàn trong khu vực vẫn “không ổn định”. Zakharova nói rằng các khu vực Lebanon, Israel và Palestine nên tránh làm điểm đến của các công dân "trừ khi thực sự cần thiết". Về Jordan, bà nói rằng "tình hình an ninh ở đó vẫn ổn định. Việc chuyển giao chiến sự từ Dải Gaza sang lãnh thổ Vương quốc dường như khó xảy ra vào thời điểm này."Trước đó, được biết hãng hàng không Lufthansa của Đức đã thông báo tạm dừng các chuyến bay đến thủ đô Tehran của Iran. Trong khi đó, Mỹ, Israel và giới truyền thông bóng gió rằng một cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel có khả năng xảy ra.⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) tuyên bố trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, rằng lực lượng của họ đã phá hủy 11 máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthis có trụ sở tại Yemen hôm thứ Tư. Lực lượng Hoa Kỳ đã chặn 2 máy bay không người lái do người Houthis phóng qua Vịnh Aden, đồng thời vô hiệu hóa 1 máy bay không người lái trên Biển Đỏ. Cuối ngày, lực lượng Mỹ đã phá hủy thêm 8 máy bay không người lái tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo bởi các tàu của Mỹ hoặc liên minh trong khu vực.⚪ ---- Người đứng đầu quan hệ chính trị và quốc tế của Hamas, Basem Naim nói với Al Jazeera rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang "làm hết sức để ngăn chặn hoặc làm suy yếu mọi cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn." Naim nói thêm rằng Netanyahu đang bị áp lực bởi Hoa Kỳ và xã hội Israel, vì vậy ông quyết định sử dụng "tất cả các công cụ bẩn thỉu khác bằng cách giết vợ, con của chúng tôi, [hoặc] bằng cách ám sát các nhà lãnh đạo."Bình luận của Naim được đưa ra sau khi Ismail Haniyeh, lãnh đạo cấp cao của Hamas và cựu thủ tướng Chính quyền Palestine, tiết lộ rằng 3 con trai và 4 cháu của ông đã chết trong một cuộc không kích của Israel ở phía bắc Gaza.⚪ ---- Ít nhất 33.545 người Palestine đã chết và 76.094 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Tính chung, Israel đã sát hại 14.350 trẻ em Palestine trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 4 tháng 4. Điều này có nghĩa là trẻ em chiếm 44% tổng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến diệt chủng của Israel ở Gaza, theo Cục Thống kê Trung ương Palestine (PCBS) cho biết trong một thông cáo báo chí trước Ngày Trẻ em Palestine. Phụ nữ và trẻ em chiếm gần 70% trong số hơn 7.000 người mất tích trong cùng thời kỳ, và phần lớn trong số hơn 75.000 người Palestine bị thương là phụ nữ và trẻ em.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Tư xác nhận đã giết chết ba người con trai của chủ tịch văn phòng chính trị Hamas Ismail Haniyeh trong các hoạt động hôm Thứ Tư ở trung tâm Gaza: "Amir Haniyeh, Mohammad Haniyeh và Hazem Haniyeh mà chúng tôi đã giết trong các cuộc không kích vì tất cả họ được cho là đều nắm giữ các vị trí quân sự trong Hamas."Trước đó, Haniyeh nói với Al Jazeera rằng cuộc tấn công của Israel nhằm vào gia đình anh sẽ không làm thay đổi lập trường của nhóm trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. "Nếu họ nghĩ rằng việc nhắm mục tiêu vào các con tôi vào lúc cao điểm của các cuộc đàm phán này trước khi có phản hồi của phong trào sẽ khiến Hamas thay đổi lập trường, thì họ đã ảo tưởng […] Máu của các con tôi không quý hơn máu của các con của người dân Palestine," ông nói.⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư cho biết Israel “chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tội ác chống lại loài người mà Israel đã gây ra”. Qua điện thoại với lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh, Erdogan đã gửi lời chia buồn sau khi ba đứa con của Haniyeh chết trong một cuộc tấn công của quân Israel. Trước đó, Ankara tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế xuất cảng đối với Israel vì các hành động của nước này ở Gaza.⚪ ---- Một người chết và một người khác bị thương nặng sau vụ tấn công bằng dao ở thành phố Bordeaux, Pháp, BFM TV đưa tin hôm thứ Tư, dẫn nguồn tin cảnh sát. Theo các cơ quan truyền thông, vụ tấn công diễn ra tại các bến cảng ở trung tâm thành phố. Nguồn tin cho biết người bị thương đang nguy kịch. Người ta nói thêm rằng ban đầu nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó bị một cảnh sát khác phát hiện và bắn chết anh ta.⚪ ---- Tiền tem gửi thư ở Mỹ có thể lại tăng. Bưu điện Hoa Kỳ đã đệ trình một thông báo với các cơ quan quản lý vào thứ Ba để tăng giá Tem “Mãi mãi” Hạng nhất lên 73 xu từ 68 xu. Nếu được chấp thuận, thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 14 tháng 7/2024. Việc điều chỉnh được đề xuất sẽ làm tăng giá tem lên 7,8% và đánh dấu lần tăng giá thứ bảy trong vòng ba năm qua. Lần tăng gần đây nhất là vào tháng 1 năm nay khi giá tăng lên 68 xu so với mức 66 xu trước đó. Năm 2019, chi phí gửi một lá thư là 50 xu.⚪ ---- Quận Los Angeles: Đẩy xe bán hàng rong được khuyến khích, tặng xe bán rong cho người hành nghề bán rong. Thành phố Long Beach đang chuẩn bị tặng xe đẩy miễn phí, đạt tiêu chuẩn cho những người bán hàng rong hoạt động hợp pháp. Thành phố Long Beach đang phát triển giai đoạn thứ hai của chương trình “Hè phố để thành công”, nhằm khuyến khích những người bán hàng rong tuân thủ các quy định. Giai đoạn thứ hai sẽ cho phép 40 doanh nghiệp tuân thủ quy định có được xe bán hàng tự động miễn phí từ thành phố. Xe đẩy sẽ được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của thành phố.Cameron Kudie, người đã thành lập doanh nghiệp Cafablanca Coffee Cart của mình trong thời kỳ đại dịch, cho biết ông cho rằng chương trình này là một bước đi đúng hướng. Kudie nói: “Chúng tôi đã chuyển từ việc cấm bán hàng rong sang quy định về bán hàng rong, điều này cực kỳ quan trọng."Trong giai đoạn một, chương trình sẽ chi trả phí giấy phép kinh doanh và giấy phép y tế trong năm đầu tiên hoạt động bán hàng tự động trên đường phố. Chi phí bảo hiểm không quá 450 USD cũng được hoàn trả. Các quan chức của Long Beach đang nghiên cứu chi tiết về cách thức hoạt động của chương trình tặng xe đẩy bán hàng rong. Thành phố dự kiến sẽ có xe đẩy trong vài tháng tới. Sau khi chương trình được khởi chạy, bạn có thể tìm thấy các ứng dụng cho chương trình tại đây: https://www.longbeach.gov/finance/business-license/sidewalk-vending-application/⚪ ---- Quận Los Angeles: Tài xế taxi sẽ rủ nhau thất nghiệp? Thứ Tư 10/4/2024 là một ngày quan trọng đối với Waymo, sản phẩm xe tự lái của Google. Công ty cho biết họ sẽ bổ sung Los Angeles vào danh sách các thành phố cung cấp dịch vụ taxi robot trả phí. Công ty cũng cung cấp dịch vụ này ở San Francisco, cho biết họ có hơn 50.000 người trong danh sách chờ. Waymo, công ty đã cung cấp các chuyến đi robotaxi miễn phí cho một nhóm nhỏ người dùng ở Los Angeles kể từ đầu năm nay, đã nhận được sự chấp thuận theo quy định đối với dịch vụ trả phí vào tháng trước.Với một ứng dụng tương tự như ứng dụng của các đối thủ Uber và Lyft, ngoại trừ tài xế con người, Waymo hiện đang vận hành xe tự lái của mình trong khu vực rộng 63 dặm vuông của Los Angeles, từ Santa Monica đến trung tâm thành phố. Việc xe tự lái chạy ở Los Angeles đã bị phản đối mạnh mẽ bởi các nhóm công đoàn, bao gồm liên đoàn Teamsters, Rideshare Drivers United và sở giao thông vận tải của thành phố.⚪ ---- London: Tòa phán rằng, 26 tuổi, có tội vì giam một phụ nữ trong một căn hộ ở phía nam London, lạm dụng thể chất và tinh thần cô này. Nam Nguyen, không có địa chỉ cố định, đã kiểm soát cuộc sống của người phụ nữ này trong khoảng thời gian mười ngày, giam cô trong một căn hộ ở Tulse Hill. Cô đã trốn thoát được sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ rồi chạy đến nhà chăm sóc gần đó để được giúp đỡ. Người phụ nữ được phát hiện với nhiều vết thương trên mặt và cơ thể.Cảnh sát xác nhận cô đã bị cưỡng hiếp và tấn công liên tục. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra và Nguyễn được xác định là nghi phạm và bị bắt ngay sau đó. Nạn nhân đã nói rất lâu với cảnh sát về sự lạm dụng khủng khiếp mà cô phải đối mặt, bao gồm cả những vụ tấn công tàn ác, một trong số đó khiến cô bị gãy xương sống. Cô cũng khai với cảnh sát rằng Nguyễn đã kiểm soát tài chính của cô và ngăn cản cô rời khỏi căn hộ. Nguyễn sẽ bị kêu án tại Tòa án Nội thành Luân Đôn vào thứ Sáu, 24/5/2024.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Tổ chức phi chính phủ PEN America tại Mỹ hôm 11/4 thông báo sẽ trao giải thưởng về tự do viết năm 2024 cho nhà báo Phạm Đoan Trang - người đang phải thụ án tù chín năm tại Việt Nam với cáo buộc tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”.

Giải thưởng Tự do Viết Barbey được Pen America trao hàng năm cho những người viết vì lương tâm đang bị cầm tù.

Trong thông cáo báo chí đưa ra vào ngày 11/4, CEO của PEN America là bà Suzanne Nossel viết: “Phạm Đoan Trang đã khích lệ người Việt Nam qua các trang viết của mình về dân chủ, nhân quyền, môi trường và phụ nữ. Chính phủ Việt Nam đã bỏ tù bà Trang nhằm bịt miệng bà. Bà đã hy sinh sức khoẻ và tự do của bản thân để tìm kiếm công lý. Bất chấp những đàn áp của Chính phủ đối với các hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến, các câu chữ mạnh mẽ của bà tiếp tục khích lệ mọi người trên khắp Việt Nam và toàn thế giới.”



Nhà báo Phạm Đoan Trang (45 tuổi) bị bắt giữ vào năm 2020 và bị tuyên án chín năm tù vào năm 2021. Bà bị chính quyền chuyển đến nhà tù An Phước, tỉnh Bình Dương, cách xa gia đình đến hơn 1.000 km.



Nhà báo Phạm Đoan Trang từng là phóng viên của một số tờ báo Nhà nước Việt Nam và đã viết những sách bị chính quyền cấm lưu hành như Chính Trị Bình Dân, Cẩm Nang Nuôi Tù, Phản Kháng Phi Bạo Lự. Bà cũng tham gia viết những báo cáo song ngữ về tình hình nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam mà nổi bật là Báo Cáo Đồng Tâm viết về vụ công an cưỡng chế đất gây chết người ở ngoại thành Hà Nội hồi năm 2020 gây phẫn nộ trong dư luận.



Nhà báo Phạm Đoan Trang đã nhận nhiều giải thưởng về các hoạt động nhân quyền bao gồm: Giải Người Phụ nữ Can đảm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giải Tự do Truyền thông (Media Freedom 2022) của hai chính phủ Anh và Canada, giải Homo Homini năm 2017 của People In Need (Cộng hoà Séc), Giải thưởng Tự do Báo chí năm 2019 của Phóng viên Không Biên giới (RFS), Giải thưởng Martin Ennals năm 2022, và giải Tự do Báo chí Quốc tế 2022 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ).

Lễ trao giải thưởng cho nhà báo Phạm Đoan Trang sẽ diễn ra vào ngày 16/5 tới tại New York.

⚪ ---- TIN VN. Tiết lộ về 2 tuyến đường sắt tốc độ cao 600km ở Việt Nam nối Trung Quốc được 'ưu tiên khởi công sớm'. Theo Báo Đời Sống & Pháp Luật. Trong thời gian tới sẽ thí điểm cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam quá cảnh đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba qua tuyến đường sắt Á - Âu. Văn phòng Chính phủ ngày 8/4 đã ra thông báo kết luận của thường trực Chính phủ về quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong thông báo kết luận, bên cạnh những nội dung cụ thể về quy hoạch vùng như không gian phát triển vùng, không gian văn hóa, không gian các dòng sông, không gian phát triển đô thị còn có không gian phát triển giao thông. Đặc biệt, tại bản thông báo kết luận về quy hoạch vùng, Chính phủ nhấn mạnh "ưu tiên chuẩn bị và khởi công trước năm 2030 tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và tuyến đường đường sắt tốc độ cao Lạng Sơn - Hà Nội kết nối với Trung Quốc".

⚪ ---- TIN VN. Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, buộc bồi thưởng 27 tỷ USD. Theo VnExpress. HĐXX bác toàn bộ quan điểm của bà Trương Mỹ Lan và các luật sư, xác định bị cáo phạm 3 tội; tuyên phạt mức án tử hình, buộc bồi thường gần 674.000 tỷ đồng (=27 tỷ USD). Chiều 11/4, TAND TP HCM tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. Khi tòa công bố mức án, bà Lan loạng choạng, được các cảnh sát đỡ. Ngay sau đó bà tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Trước đó, HĐXX đã đưa ra quan điểm đánh giá hành vi phạm tội của bà Lan và 85 bị cáo khác - hầu như chấp nhận toàn bộ quan điểm cáo buộc của VKS, bác toàn bộ quan điểm của các bị cáo và luật sư.

⚪ ---- TIN VN. Cô giáo bất ngờ phát hiện học sinh lớp 6 gần như không biết đọc, chỉ viết được tên mình. Theo Báo Tuổi Trẻ. Cô giáo phát hiện trong bài kiểm tra của một học sinh lớp 6 có dòng chữ ‘chép nhanh để về'. Hỏi ra mới biết em này không đọc thông viết thạo, chỉ biết viết họ tên mình. Ngày 11-4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận đơn vị này vừa nhận được báo cáo của ban giám hiệu Trường THCS Hồng Hóa về trường hợp một học sinh lớp 6 của trường không biết đọc thông viết thạo, chỉ có thể viết được họ tên mình. Trước đó, khi cho học sinh làm bài kiểm tra môn giáo dục công dân ở lớp 6B, cô Đinh Thị Thu Hòa, giáo viên bộ môn, thấy trong bài của một nam sinh có dòng chữ "chép nhanh để về" ở cuối bài nên đã gọi lên hỏi lý do. Em học sinh này thừa nhận nhìn bài bạn để chép chứ không hiểu nghĩa. Còn người bạn cho em này chép bài thì trả lời cố tình viết câu đó để đùa giỡn, không nghĩ là bạn chép luôn vào bài kiểm tra. Sau đó, cô Hòa yêu cầu nam sinh này làm lại bài kiểm tra và phát hiện em đọc, viết rất kém và không hiểu từ ngữ nên không làm được bài. Em chỉ viết được dòng họ tên của mình.

⚪ ---- HỎI 1: Thế hệ Z kém hạnh phúc hơn các thế hệ khác?

ĐÁP 1: Đúng với đa số. Một cuộc khảo sát mới cho thấy Thế hệ Z kém hạnh phúc hơn các thế hệ khác. Theo nghiên cứu mới của Gallup kết hợp với Quỹ Gia đình Walton (Walton Family Foundation), những người từ 12 đến 26 tuổi cho biết họ đang gặp khó khăn hơn so với các thế hệ trước ở độ tuổi của họ. Trong số 2.000 người Mỹ thuộc thế hệ Z được khảo sát, 75% cho biết ít nhất họ cũng cảm thấy hạnh phúc phần nào. Tuy nhiên, con số này giảm đáng kể khi trẻ em và thanh thiếu niên đến tuổi trưởng thành.

Tiến sĩ Arthur C. Brooks, Giáo sư Thực hành Quản lý (Management Practice) tại Trường Kinh doanh Harvard, cho biết: “Thế hệ Z – tương lai của đất nước chúng ta – đã chứng kiến sự suy giảm đáng kể về mức độ hạnh phúc và chúng ta phải tìm hiểu lý do tại sao”. Theo cuộc khảo sát, ít nhất 6 trong 10 người thuộc Thế hệ Z hạnh phúc cũng cho biết họ làm điều gì đó thú vị mỗi ngày, có động lực đi làm hoặc đi học và cảm thấy những việc họ làm ở cơ quan hoặc trường học là quan trọng.

Chi tiết:

https://www.wafb.com/2024/04/10/gen-z-is-less-happy-than-previous-generations-survey-says/

⚪ ---- HỎI 2: Gần 69% người Mỹ trễ ít nhất 1 lần khám ung thư?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo Tổ chức Ngăn ngừa Ung thư (Prevent Cancer Foundation), gần 69% người trưởng thành ở Hoa Kỳ chậm trễ ít nhất một lần khám sàng lọc ung thư định kỳ. Jody Hoyos, Giám đốc điều hành của tổ chức cho biết: “Điều đó có nghĩa là cứ 10 người trong chúng ta thì có 7 người không nhận được lợi ích từ khả năng ngăn ngừa hoặc phát hiện bệnh ung thư sớm”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sàng lọc ung thư, Tổng thống Biden đã tuyên bố Tháng 4 năm 2024 Phòng chống và Phát hiện sớm Ung thư. Nó xuất hiện khi Tổ chức công bố kết quả Khảo sát phát hiện sớm, nghiên cứu lý do tại sao mọi người có thể bỏ qua việc kiểm tra các bệnh ung thư bao gồm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng và ung thư phổi.

https://www.kxan.com/news/survey-finds-7-in-10-adults-skip-cancer-screenings/

