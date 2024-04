Cháy lớn, thiêu rụi nhiều căn nhà dọc mé kênh Tàu Hủ ở TPSG. (Hình: Youtube)

- TQ mở chiến dịch tin tặc, mở tài khoản giả làm dân Mỹ, tuyên truyền cho Trump và MAGA, bôi nhọ Biden

- MAGA có kế hoạch: Luật Mỹ sẽ không phải chống kỳ thị người da màu nữa, mà sẽ đổi thành chống kỳ thị người da trắng

- Di trú nơi biên giới là đề tài nhức nhối: TT Biden mất điểm, Cộng Hòa trì trệ thêm

- Trump và đồng minh lo ngại, vì thấy rõ người có trình độ đa số ủng hộ Biden.

- Chửi thề trước công chúng tràn lan bởi vì Trump: năm 2019 tới 64% người Mỹ nói quan chức chửi thề là không phù hợp, nhưng năm 2022 chỉ 49% nói thế

- Trump lạnh cẳng khi LS John Eastman (cựu cố vấn pháp lý Bạch Ốc của Trump) bị Thẩm phán để nghị tước giấy phép hành nghề luật, vì nhiều chứng cớ Trump và Eastman cùng vi phạm Hiến phán và luật pháp

- Các triệu chứng thần kinh bí ẩn ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao Mỹ từ năm 2016 là Hội chứng Havana từ 1 vũ khí mật của Nga GRU 29155

- Tình báo Châu Âu lo ngại về các tay súng của Nga đang hoạt động bí mật trên đường phố Châu Âu.

- Pháp: sẽ không "tách rời" khỏi TQ nhưng cần "tái cân bằng kinh tế" để thương mại cân bằng và bền vững.

- Ukraine: có thể sẽ cấm sử dụng TikTok ở Ukraine nếu Hoa Kỳ cấm mạng xã hội này

- Gaza: 32.845 người Palestine đã chết, 75.392 người bị thương. vì Israel tấn công.

- Quân Israel đã rút khỏi Bệnh viện al-Shifa ở Gaza, đốt tất cả phòng trong bệnhv iện, để lại hàng trăm xác Palestine bị xử bắn

- Thủ tướng Israel: sẽ cứu tất cả các con tin mà Hamas bắt cóc, "sẽ không bỏ lại bất kỳ ai."

- Cảnh sát Israel bắt em gái của Chủ tịch Cục Chính trị Hamas

- Thủ tướng Israel: sắp tấn công Rafah, miền nam Gaza

- Israel: không kích vào Lebanon, giết Ismail Al-Zin, một chỉ huy Hezbollah

- Anh quốc: Gần 9/10 giáo viên nói nghề dạy đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần của họ trong 12 tháng qua. Gần 1/4 giáo viên phải uống rượu để đối phó.

- Nhật sẽ dỡ bỏ hạn chế đối với nhân viên điều dưỡng nước ngoài: thiếu người chăm sóc cao niên ở Nhật

- Giáo dân Cơ Đốc giảm còn 68%, nhưng vẫn là đa số ở Mỹ, dự lễ hàng tuần chỉ còn 3/10. Vô thần tăng, tới 22%

- Tuyệt vời nhất để làm cảnh sát: California, Thủ đô DC, Connecticut, Maryland và Illinois. Tệ hại nhất để làm cảnh sát là: Arkansas, Alaska, West Virginia, Kentucky và Nevada.

- Quận Los Angeles: bắt 3 người có súng tự vây, cố thủ trong một nhà kho

- Quận Los Angeles: cô gái 17 tuổi chết do vết thương quá nặng vài ngày sau khi bị bắn giữa phố. Cảnh sát xin giúp thông tin để điều tra.

- TIN VN. Cháy lớn, thiêu rụi nhiều căn nhà dọc mé kênh Tàu Hủ ở TPSG.

- TIN VN. Coi chừng Tin Cá Tháng tư: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thi công đường dây 500kV mạch 3 với phương châm “dây không đợi cột, cột không đợi móng".

- TIN VN. Khởi tố hiệu trưởng và nguyên hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam.

- TIN VN: Không thể xác định nguyên nhân ngộ độc khiến 369 người nhập viện ở Nha Trang.

- HỎI 1: Chủ Nhật Lễ Phục Sinh là ngày giáo dân dự lễ đông nhất hay nhì, theo lời 90% mục sư nói? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhật Bản: 63,2% dân thấy không an toàn về tài chính? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-1/4/2024) ⚪ ---- Cuộc chiến bí mật. Các triệu chứng thần kinh bí ẩn ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao và quan chức Hoa Kỳ kể từ năm 2016 được gọi là Hội chứng Havana (Havana Syndrome) có thể liên quan đến Đơn vị GRU 29155 của Nga, theo một cuộc điều tra của CBS, The Insider và Der Spiegel được công bố vào cuối Chủ nhật.

Tiết lộ này sẽ là lần đầu tiên có bằng chứng liên quan đến một kẻ thù nước ngoài trong những vụ này, thách thức những đánh giá tình báo trước đây của Hoa Kỳ vốn phần lớn bác bỏ mối liên hệ như vậy. Hội chứng Havana lần đầu tiên được chú ý sau khi các ca bệnh được báo cáo tại Đại sứ quán Mỹ ở Havana, Cuba. Tuy nhiên, cuộc điều tra mới này cho thấy các cuộc tấn công tương tự đã xảy ra sớm nhất là vào năm 2014 tại Frankfurt, Đức, trước các sự cố ở Havana.

⚪ ---- Luật của Mỹ sẽ không phải chống kỳ thị người da màu nữa, mà sẽ đổi thành chống kỳ thị người da trắng, đó là ý định của cựu Tổng Thống Trump và dân MAGA. Nếu Trump giành được một nhiệm kỳ khác vào tháng 11. Theo báo Axios, Cộng hòa muốn đổi cách giải thích của chính phủ về luật thời Dân quyền để ưu tiên “chống phân biệt chủng tộc da trắng”. Tờ báo này cũng tuyên bố rằng Bộ Tư pháp mới của Trump sẽ tìm cách chấm dứt hoặc chuyển đổi các chương trình chống phân biệt chủng tộc ở cả chính phủ và khu vực tư nhân hiện đang được sử dụng để chống phân biệt chủng tộc để có lợi cho người da trắng.

Sự thay đổi này được cho là sẽ ảnh hưởng đến các chính sách khác nhau, từ những chính sách đã được sử dụng trong nhiều thập niên cho đến các chương trình được đưa ra nhằm đáp lại vụ giết George Floyd (người da đen bị 1 cảnh sát da trắng giết vì nghi xài tờ 20 đôla giả). Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Steven Cheung nói với Axios: “Như Tổng thống Trump đã nói, tất cả nhân viên, văn phòng và sáng kiến liên quan đến chính sách phi Mỹ của Biden sẽ bị chấm dứt ngay lập tức”. Ông nói thêm rằng Trump “cam kết loại bỏ các chương trình phân biệt đối xử và hệ tư tưởng phân biệt chủng tộc trong toàn chính phủ liên bang.”

⚪ ---- Theo một báo cáo, Trung Quốc đang sử dụng các tài khoản trực tuyến giả mạo giả danh những người Mỹ ủng hộ Trump để gây chia rẽ Hoa Kỳ và dể tấn công Tổng thống Joe Biden trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Các nhà nghiên cứu và quan chức chính phủ nói với The New York Times rằng chiến lược này dường như tuân theo một chiến thuật được Nga sử dụng trước cuộc bầu cử năm 2016, trong đó sự chia rẽ đảng phái được khuếch đại nhằm nỗ lực phá hoại các chính sách của chính phủ Hoa Kỳ.

Một tài khoản Trung Quốc, được cho là tự mô tả mình là “MAGA bằng mọi cách” (“MAGA all the way”), đã tấn công tuổi của Biden và nói Biden là kẻ ấu dâm theo chủ nghĩa Satan. Một tài khoản khác trên X sử dụng tên phương Tây và tham chiếu “MAGA 2024” đã đăng về một tuyên bố không có thật từ truyền thông nhà nước Nga rằng một tay xã hội đen theo chủ nghĩa phát xít mới đã được CIA cử đến chiến đấu ở Ukraine — một bài đăng sau đó được cho là đã được chia sẻ bởi Alex Jones tới hàng triệu người theo dõi kẻ này. Một số tài khoản được cho là đã đăng nội dung ủng hộ Bắc Kinh được viết bằng tiếng Quan Thoại trước khi chuyển đổi trong những tháng gần đây dưới hình thức công dân Hoa Kỳ đăng bằng tiếng Anh.

⚪ ---- Di trú nơi biên giới là đề tài nhức nhối. Tổng thống Joe Biden và các đồng minh Dân chủ thảo luận về biên giới như một tranh chấp chính sách mà Quốc hội có thể giải quyết và tấn công đảng Cộng hòa Hạ Viện vì đã rút lui khỏi thỏa thuận an ninh biên giới sau khi vấp phải sự chỉ trích từ Trump. Nhưng trong một dấu hiệu gây lo ngại cho Biden, kiểu tấn công di dân của Trump đang gây được tiếng vang với một số thành phần cử tri mà Biden sẽ cần để thắng vào tháng 11 này.

Một cuộc thăm dò gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 45% người Mỹ mô tả tình hình này là một cuộc khủng hoảng, trong khi 32% khác cho rằng đây là một vấn đề lớn. Vetress Boyce, một nhà hoạt động về công lý sắc tộc có trụ sở tại Chicago, nằm trong số những người bày tỏ sự thất vọng với chính sách nhập cư của Biden và cách tiếp cận của thành phố khi cố gắng che chở cho những người di cư mới đến. Cô cho rằng đảng Dân chủ nên tập trung vào đầu tư kinh tế vào cộng đồng người da đen đã ở Mỹ hơn 2 thế kỷ qua, chứ đừng tập trung giúp những người mới đến.

⚪ ---- Trump và đồng minh lo ngại, vì người có trình độ đa số ủng hộ Biden. Trong suốt thời gian ở Bạch Ốc, Donald Trump đã chứng kiến sự sụp đổ của Đảng Cộng hòa ở các cộng đồng ngoại ô trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở những khu nhà giàu, có nhiều cử tri có trình độ đại học. Trong bầu cử tổng thống năm 2016, Trump đã đánh mất các thành trì truyền thống của Đảng Cộng hòa như Quận Cam (Orange County), California và Quận Cobb, Georgia, một tiên tri về những thắng lợi của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 và cuộc bầu cử năm 2020.

Và năm nay, Trump hoạt động kém hiệu quả ở nhiều quận ngoại ô trong vòng so với tổng số phiếu bầu trên toàn tiểu bang của ông. Mô hình này xuất hiện ngay cả khi Trump đã được ủng hộ rất nhiều để được đề cử tổng thống của Cộng hòa. Bây giờ, Trump hiện có một vấn đề toán bầu cử khác mà ông sẽ phải giải quyết: thành tích kém cỏi của ông ở các quận ngoại ô quan trọng.

Politico đã kiểm tra 1.000 quận đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, cho thấy mức độ cử tri ưa thích một người mang tiêu chuẩn khác của Đảng Cộng hòa hơn: Cộng Hòa, nhưng đừng Trump. Nhiều quận ngoại ô vẫn nghiêng về Đảng Cộng hòa và thường bầu các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở cấp địa phương và quốc hội. Và không giống như các quận ở thành thị hơn, các quận ngoại ô thường có số lượng cử tri có trình độ đại học ít tập trung hơn, một nhóm nhân khẩu học ủng hộ Đảng Dân chủ. Vì vậy, nhiều cư dân ngoại ô thường muốn ủng hộ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa nhưng đơn giản là không muốn Trump.

Parker Fairbairn, Chủ tịch Cộng hòa ở Quận Emmet, Michigan, nói với Politico: “Bạn nghe thấy rất nhiều đảng viên Cộng hòa ôn hòa nói rằng họ sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho Trump nữa.” Trong tổng tuyển cử năm 2016, Trump đã thắng Quận Emmet - ở phía bắc Bán đảo Lower Peninsula - với 19 điểm. Bốn năm sau, Trump thắng quận với 11 điểm (tức là, giảm 8%. Trong bầu cử sơ bộ Cộng hòa Michigan năm 2024, Trump đã thắng Emmet với 34 điểm, nhưng con số này thấp hơn chiến thắng gần 42 điểm trên toàn tiểu bang của ông.

⚪ ---- Ba mẹ nào cũng dạy con đừng chửi thề, có lẽ trừ ba mẹ Trump và cả xóm MAGA. Vậy mà, việc chửi thề trước công chúng được chấp nhận nhiều hơn. Một cuộc khảo sát của Harris X năm 2019 cho thấy 64% người Mỹ cho biết việc các quan chức sử dụng ngôn ngữ tục tĩu ở nơi công cộng là không phù hợp. Ba năm sau thì khác: Khi cùng một công ty thăm dò ý kiến đặt câu hỏi tương tự vào năm 2022 về việc liệu người Mỹ có thấy phiền khi nghe những lời tục tĩu ở nơi công cộng hay không, chỉ 49% nói nhiều hoặc một ít.

Ví dụ, khi nói về Biện Lý quận Fulton Fani Willis, người đang truy tố vụ gian lận bầu cử ở Georgia chống lại Trump, cựu tổng thống Trump đã chế nhạo tên của cô Willis trong cuộc biểu tình ở Ohio. Trump nói: "Nó được đánh vần là 'fanny', giống như a-- của bạn phải không?" (ám chỉ chữ: ass____). Có lúc Trump còn nói thẳng những từ có bốn chữ cái mà không quanh co (chữ f...)

Báo USA TODAY đã ghi rằng, Trump đã giúp mở ra một kỷ nguyên mới của các quan chức dân cử và ứng cử viên mồm mép, những người có thể khiến các thế hệ trước phải xấu hổ. Ví dụ, tại một cuộc vận động tranh cử ở Georgia, Trump nói rằng mọi thứ mà Biden chạm vào đều “chuyển thành sh--.”

Biden cũng có lúc chửi thể, nhưng là khi nhới tới Trump, và chửi rất nhẹ nhàng, không tục nhiều, và chỉ nói ở hậu trường, theo một bản tin tháng 2 trên Politico cho biết tổng thống đã gọi Trump là "kẻ bệnh hoạn..." ("sick f---").

⚪ ---- Trump bắt đầu lạnh cẳng khi cựu cố vấn pháp lý Bạch Ốc của Trump bị Thẩm phán kỷ luật để nghị tước giấy phép hành nghề luật. Theo một báo cáo mới, Donald Trump "có rất nhiều điều phải lo lắng" sau khi sự thật về việc ông liên quan đến cáo buộc âm mưu lật đổ bầu cử được công khai trong một phán quyết gần đây đề nghị tước quyền đối với cựu cố vấn pháp lý của ông.

Trump đã làm việc với John Eastman trong các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020, và một thẩm phán kỷ luật gần đây đã thấy rằng Eastman đáng bị tước quyền hành nghề vì đã đi quá xa đối với thân chủ của mình khi cố gắng lật ngược một cuộc bỏ phiếu công bằng.

Theo bài viết Washington Post, ẩn chứa trong đó là các bằng chứng chống lại Trump. “Eastman có thể kháng cáo, nhưng phán quyết tỉ mỉ dài 128 trang của Thẩm phán Yvette Roland dựa trên những phát hiện thực tế có sức thuyết phục và phân tích pháp lý chặt chẽ”, nhà báo bảo thủ Jennifer Rubin viết cho tờ WP. Nhưng những phân tích đó cũng áp dụng cho Trump.

"Những phát hiện thực tế này phản ánh những phát hiện của ủy ban Hạ viện ngày 6 tháng 1. Dù ở địa điểm nào, bất kể bị cáo là ai, rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng Eastman và nói rộng hơn là sự tham gia của Trump vào một nỗ lực gian lận cuộc bầu cử. cả hai đều bị truy tố và không nhận tội) và trong vụ truy tố của công tố viên đặc biệt Jack Smith ở D.C. chống lại Trump sẽ được nghe nhiều sự kiện giống nhau,” báo cáo nêu rõ.

Rubin lưu ý thêm rằng thẩm phán đã bác bỏ lời bào chữa theo Tu chính án thứ nhất của Eastman, đây chính là lời biện hộ mà Trump đã đưa ra "nhiều lần". Rubin viết: "Những quyết định này không ràng buộc đối với các thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn trong các phiên tòa xét xử ở D.C. ngày 6 tháng 1 hoặc ở Georgia, nhưng chúng chắc chắn nhấn mạnh sự dễ bị tổn thương về mặt pháp lý của Trump. Hơn nữa, những quyết định này cho thấy rằng 'lời khuyên của luật sư bào chữa' của Trump, không thể áp dụng nếu bạn và luật sư của bạn phạm tội, chắc chắn sẽ thất bại. Tóm lại, quyết định của Roland không mang lại điềm báo tốt cho Eastman trong vụ án hình sự của anh ta ở Georgia. Và trong chừng mực Trump có thể phải đối mặt với nhiều bằng chứng tương tự và đưa ra những lời bào chữa tương tự, Trump có rất nhiều điều phải lo lắng ở D.C. và Georgia. "'

⚪ ---- Bạn còn nhớ vụ Trịnh Xuân Thanh trốn ở Đức, chỉ vì ra gặp cô bồ cũ ngoài công viên mà bị bắt cóc về VN. Chính phủ Nga cũng dùng mỹ nhân kế như thế, nhưng không bắt cóc, mà bắn chết. Tình báo Châu Âu bây giờ lo ngại về các tay súng của Nga đang hoạt động bí mật trên đường phố Châu Âu. Một tháng sau khi một cựu phi công quân sự Nga được phát hiện đã chết sau khi đào tẩu sang Ukraine, không có bằng chứng trực tiếp nào về sự liên quan của Điện Kremlin được đưa ra. Nhưng “thông điệp rõ ràng” về cái chết ô nhục của Maksim Kuzminov – bị bắn 6 phát và chạy vào một bãi đậu xe – đã làm dấy lên lo ngại rằng những sát thủ do Moscow ký hợp đồng tiếp tục hoạt động trên đất châu Âu, theo một báo cáo trên tờ The New York Times.

Sau khi Kuzminov lái trực thăng Mi-8 tới Ukraine vào tháng 8, anh đã dùng căn cước giả và đến Tây Ban Nha, nơi chính quyền được cho là không biết về sự hiện diện của anh cho đến khi thi thể của anh được tìm thấy ở thị trấn nghỉ mát phía nam Villajoyosa vào ngày 13 tháng 2/.2024. Đó là không biết bằng cách nào hai kẻ giết anh ta, những người chưa được xác định danh tính, đã lần ra anh. Nhưng Kuzminov đã sống “một cuộc sống vô kỷ luật” ở Tây Ban Nha, một quan chức cấp cao của Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha nói với tờ Times, đi chơi trong các quán bar nổi tiếng với người Nga và Ukraine và lái xe vòng quanh trên chiếc Mercedes hào nhoáng. Hai quan chức cấp cao của Ukraine nói với tờ NY Times rằng vào khoảng thời gian này, Kuzminov cũng đã liên hệ với người tình cũ vẫn sống ở Nga và mời cô đến thăm ông. “Đây là một sai lầm nghiêm trọng”, một quan chức nói.

Cháy lớn nhiều căn nhà dọc mé kênh Tàu Hủ ở TPHCM.

⚪ ---- Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne hôm thứ Hai cho biết, mặc dù Pháp sẽ không "tách rời" khỏi Trung Quốc nhưng nước này cần "tái cân bằng kinh tế" để đảm bảo mối quan hệ thương mại cân bằng và bền vững. Ông cho biết Pháp và Liên Âu sẽ tiếp tục đàm phán về "giảm rủi ro" với Trung Quốc mà không đề cập đến bất kỳ chính sách bảo hộ nào trong tương lai từ Liên Âu.Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng “không thể tách khỏi Trung Quốc và tách khỏi Trung Quốc là rủi ro lớn nhất”, nhấn mạnh Bắc Kinh đại diện cho “cơ hội chứ không phải rủi ro cho châu Âu”. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường nhập cảng "các sản phẩm chất lượng cao của Pháp" và mở rộng phạm vi các biện pháp miễn thị thực cho công dân Pháp.⚪ ---- Chính quyền Ukraine có thể xem xét việc cấm sử dụng TikTok ở nước này nếu Hoa Kỳ tiến hành lệnh cấm mạng truyền thông xã hội, Ủy ban Tự do Ngôn luận Verkhovna Rada Yaroslav Yurchyshyn nói với RBC-Ukraine hôm thứ Hai. “Nếu các biện pháp trừng phạt như vậy được áp dụng ở một quốc gia đối tác, chúng tôi cũng sẽ áp dụng chúng. Mọi chuyện rất phức tạp, nhưng đây có thể là một con bài thương lượng khác không chỉ với TikTok mà còn với Telegram nếu Hoa Kỳ thực hiện một bước đi quyết liệt như vậy”, Yurchyshyn nhấn mạnh.Vào tháng 3, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cấm TikTok trừ khi nó thay đổi chủ sở hữu, Công ty Trung Quốc ByteDance Ltd. (Ghi chú: Telegram do 2 kỹ sư gốc Nga thành lập, đặt bản doanh ở Dubai, hiện có 900 triệu người sử dụng.)⚪ ---- Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành hôm thứ Hai cho biết 32.845 người đã che61t trong cuộc xung đột Israel-Hamas kể từ ngày 7 tháng 10, trong khi 75.392 người bị thương. Trong 24 giờ qua, Bộ ghi nhận 63 người chết và 94 người bị thương. Một số nạn nhân vẫn đang ở dưới đống đổ nát và trên đường, và đội cứu thương và dân phòng không thể tiếp cận họ.⚪ ---- Quân Israel đã rút khỏi Bệnh viện al-Shifa ở Gaza sau cuộc đột kích kéo dài hai tuần, để lại dấu vết tàn phá. Hiệp hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine (PRCS) cho biết các khoa tại Bệnh viện al-Shifa đã bị “đốt cháy” và thi thể của những thường dân “bị hành quyết” nằm xung quanh khu phức hợp. Hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin các nguồn tin y tế cho biết hàng trăm thi thể của dân thường thiệt mạng đã được tìm thấy tại Khu liên hợp y tế al-Shifa. Quân Israel đã đào nghĩa trang tạm mà người dân đã dựng lên, lấy xác đã chôn từ dưới lòng đất và vứt ở các khu vực khác nhau của bệnh viện trong khi tìm xem có hầm nào không.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai khẳng định rằng ông sẽ làm việc để đảm bảo sự trao trả của tất cả các con tin mà Hamas bắt cóc, đồng thời nhấn mạnh rằng ông "sẽ không bỏ lại bất kỳ ai." Netanyahu viết trên X: “Tôi cam kết trả lại tất cả những người bị bắt cóc – phụ nữ và đàn ông, thường dân và binh lính, sinh mạng và không gian.” Nhận xét của ông được đưa ra khi Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid đổ lỗi cho ông Netanyahu vì đất nước không tiến bộ khi xảy ra xung đột với Hamas, đồng thời thúc giục các cuộc bầu cử mới.⚪ ---- Cảnh sát Israel đã bắt giữ em gái của Chủ tịch Cục Chính trị Hamas Ismail Haniyeh trong một cuộc đột kích được tiến hành cùng với Shin Bet, Kênh 13 đưa tin hôm thứ Hai. Theo nguồn tin, người phụ nữ được đề cập là 57 tuổi và là cư dân của Tel Sheva, một thị trấn ở Quận Nam Israel. Cô này dự kiến ​​sẽ có phiên điều trần tại Tòa án Sơ thẩm Beersheba vào cuối ngày.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu hôm Chủ nhật đã khẳng định lập trường của ông về chiến dịch quân sự sắp tới ở Rafah, miền nam Gaza, cũng như lập trường đàm phán của ông với Hamas. Thủ tướng tuyên bố rằng quân đội Israel đã sẵn sàng tham gia các hoạt động ở Rafah, bao gồm sơ tán dân thường và cung cấp viện trợ, mặc dù vậy, ông nhấn mạnh rằng những hành động như vậy sẽ mất thời gian.Netanyahu nhấn mạnh thêm cam kết của chính phủ ông trong việc sử dụng kết hợp áp lực quân sự và quyết tâm đàm phán để đảm bảo thả các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Ông cũng nhấn mạnh những lo ngại về yêu cầu của Hamas về việc hồi hương không kiểm soát những người Palestine di tản về phía bắc Gaza, điều mà ông cho rằng có thể có những tác động an ninh quan trọng. Netanyahu cảnh báo không nên nhượng bộ trước các yêu cầu bổ sung của Hamas, cho thấy rằng làm như vậy có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực đảm bảo thả con tin.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo rằng họ đã tiến hành một cuộc không kích vào làng Kounine phía nam Lebanon, dẫn đến cái chết của Ismail Al-Zin, một chỉ huy có liên hệ với Lực lượng Radwan của Hezbollah có trụ sở tại Lebanon. Theo IDF, Al-Zin đóng một vai trò quan trọng trong đơn vị hỏa tiễn chống tăng của Hezbollah và bị cáo buộc có liên quan đến nhiều cuộc tấn công nhắm vào dân thường và lực lượng an ninh Israel. Đoạn phim được cơ quan truyền thông địa phương Lebanon Al Jadeed chia sẻ mô tả hậu quả của vụ tấn công vào chiếc xe.⚪ ---- Anh quốc: Gần 9/10 giáo viên tin rằng công việc của họ đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần của họ trong 12 tháng qua. Cuộc thăm dò ý kiến của 11.574 thành viên công đoàn giảng dạy NASUWT cho thấy gần 1/4 giáo viên đã sử dụng rượu để cố gắng đối phó, trong khi 12% đã sử dụng thuốc chống trầm cảm. Khoảng 3% cho biết những căng thẳng trong công việc đã khiến họ tự làm hại bản thân. Một giáo viên trả lời cuộc khảo sát cho biết người này đã nôn mửa trước khi làm việc và khóc ở trường do “những học sinh cư xử tồi” khiến họ không thể dạy được lớp.⚪ ---- Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế đối với nhân viên điều dưỡng nước ngoài đến thăm người già chăm sóc tại nhà ngay sau năm tài chính 2024. Kế hoạch đưa ra khi Nhật Bản đang cố gắng mở rộng các tiêu chuẩn cho phép lao động nước ngoài có thể làm việc trong bối cảnh dân số ngày càng già đi và thiếu hụt người trong độ tuổi lao động. Khoảng 40% công ty cung cấp các dịch vụ như vậy báo cáo lỗ trong năm tài chính 2022 do áp lực nhân khẩu học gia tăng.Sự thay đổi này sẽ cho phép những người có thị thực lao động có tay nghề cụ thể, thực tập sinh kỹ thuật và nhân viên chăm sóc được chứng nhận có triển vọng được cấp chứng chỉ đến thăm chăm sóc tại nhà theo các thỏa thuận hợp tác kinh tế với một số quốc gia. Hiện có tổng cộng 8.600 người nước ngoài được phép đến thăm người già. Họ có thị thực làm việc chăm sóc điều dưỡng hoặc là nhân viên chăm sóc được chứng nhận theo thỏa thuận hợp tác kinh tế. Nhân viên chăm sóc đến nhà người cao tuổi để hỗ trợ họ tắm rửa, đi vệ sinh, giặt giũ, dọn dẹp và đưa họ đến các cơ sở y tế.⚪ ---- Giáo dân Cơ Đốc giảm, nhưng vẫn là đa số ở Mỹ, trong khi vô thần tăng đều. Theo cuộc khảo sát do Gallup thực hiện, khoảng 3 trong 4 người Mỹ cho biết họ xác định theo một tôn giáo cụ thể. Cuộc khảo sát cho thấy, trong số những người xác định, 68% xác định theo một hệ phái Kitô giáo, bao gồm 33% theo đạo Tin lành (Protestant), 22% theo Công giáo và 13% xác định theo một tôn giáo Kitô giáo khác. Nhưng, chỉ có 3/10 người trưởng thành theo đạo ở Hoa Kỳ tham dự buổi lễ hàng tuần.Chỉ có 7% số người được hỏi xác định theo một tôn giáo ngoài hệ thống Cơ đốc giáo. Gallup viết: 2% là người Do Thái, 1% là người Hồi giáo và 1% là Phật giáo, cùng với các tôn giáo khác. Trong khi đó, 22% số người được hỏi cho biết họ không có sở thích tôn giáo. Khảo sát cho thấy theo thời gian, số người theo đạo Cơ đốc đã giảm, trong khi số người không theo tôn giáo nào lại tăng nhẹ.Cách đây 50 năm, vào năm 1973, có 87% người trưởng thành xác định theo đạo Thiên Chúa và 5% không theo tôn giáo nào. Tầm quan trọng của tôn giáo trong đời sống người Mỹ cũng giảm sút. Năm 1965, Gallup nhận thấy 70% số người được hỏi cho biết tôn giáo rất quan trọng trong cuộc sống của họ. Ngày nay, 45 phần trăm cũng nói như vậy.⚪ ---- Tuyệt vời nhất để làm cảnh sát: California. Cuộc khảo sát hàng năm của WalletHub về các tiểu bang tuyệt vời nhất và tệ hại nhất để làm cảnh sát, đăng trên báo Police1, cho thấy, hệt bản khảo sát năm 2022 của WalletHub, năm địa điểm hàng đầu vào năm 2023 là: California, Thủ đô DC, Connecticut, Maryland và Illinois.Danh sách tiểu bang tệ hại nhất để làm cảnh sát là: Arkansas được xếp hạng là tiểu bang tệ nhất để làm cảnh sát, rồi tới Alaska, West Virginia, Kentucky và Nevada. Cuộc khảo sát đánh giá các tiểu bang dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm rủi ro, lương thưởng và chất lượng môi trường làm việc.⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát quận Los Angeles đã bắt 3 người tự vây trong một nhà kho ở Santa Clarita hôm thứ Bảy sau khi có tin có 1 người đàn ông có vũ trang bên trong. Cảnh sát tới khoảng 5:30 giờ sáng Thứ Bảy về một công trình ở dãy nhà 25500 trên Đại lộ Springbrook. Cảnh sát cũng liên lạc, thuyết phục nghi phạm. Dân thường đã được di tản khỏi khu vực ngay lập tức.Tới lúc 5:33 giờ chiều, cảnh sát nói 3 người đã bị bắt tại hiện trường đó, trong đó có một người đã đầu hàng ngay sau khi cảnh sát kêu gọi ra hàng, và 2 người khác đã đầu hàng sau khi lựu đạn hóa học ném vào. Cảnh sát trưởng không tiết lộ thêm các chi tiết khác.⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang điều tra vụ bắn chết một cô gái 17 tuổi do vết thương quá nặng vài ngày sau vụ bạo lực. Cảnh sát Long Beach nhận được báo cáo về vụ nổ súng vào tối thứ Ba gần giao lộ giữa Đại lộ Lewis và Phố 11. Ở đó, một cô gái 17 tuổi được tìm thấy với vết thương do đạn bắn ở phần trên cơ thể. Theo cảnh sát, bất chấp những nỗ lực cứu sống, cô gái đã chết ở bệnh viện vì vết thương vào thứ Bảy.Điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân đang đi dạo trong khu vực thì bị tay súng tiếp cận và bắn. Một mô tả về tay súng không có sẵn ngay lập tức. Cảnh sát Long Beach chưa công bố bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ nổ súng. Ai có thông tin về vụ án được khuyến khích liên hệ với Thám tử Ethan Shear hoặc Chasen Contreras theo số (562) 570-7244. Muốn ẩn danh xin gọi số 1-800-222-TIPS.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Trí. Đám cháy bùng lên dữ dội tại dãy nhà trên đường Phạm Thế Hiển, dọc mé kênh Tàu Hủ, quận 8 (TPHCM), người dân hoảng loạn tháo chạy. Khoảng 20h ngày 1/4, hỏa hoạn bùng lên tại khu vực nhà dân trên đường Phạm Thế Hiển, gần chân cầu chữ Y, quận 8. Ngoài việc bơm nước từ hướng đường Phạm Thế Hiển, cảnh sát cũng hút nước từ kênh Tàu Hủ dập lửa. Đến 20h40, cảnh sát khống chế được đám cháy, không để lan ra các khu dân cư lân cận. Ít nhất 4 căn nhà bị thiêu rụi, đổ sập hoàn toàn. Cảnh sát đang phun nước từ cano dưới kênh Tàu Hủ vào hiện trường dập lửa. "Đám cháy bùng lên từ một căn nhà rồi lan sang một căn còn lại. Đây là dãy nhà tạm bợ thuộc diện giải tỏa của TPHCM. Cảnh sát đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy", một cán bộ Phòng PC07 cho biết.

⚪ ---- TIN VN: Không thể xác định nguyên nhân ngộ độc khiến 369 người nhập viện ở Nha Trang. Theo Báo Pháp Luật. Quán cơm gà ở Nha Trang, Khánh Hòa không lưu mẫu thức ăn nên không thể xác định nguyên nhân gây ngộ độc làm hàng trăm người nhập viện. Ngày 1-4, nguồn tin của PLO cho biết Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) thuộc Sở Y tế Khánh Hòa đã có báo cáo kết thúc điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại quán cơm gà Trâm Anh, TP Nha Trang. Vụ ngộ độc này khiến 369 người nhập viện. Theo Chi cục ATVSTP, các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng lâm sàng chính như đau bụng, tiêu chảy nhiều lần phân lỏng, buồn nôn, nôn, sốt, mệt lả... Tất cả bệnh nhân đều có điểm chung là ăn cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh.

⚪ ---- TIN VN. Khởi tố hiệu trưởng và nguyên hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ngày 1-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến các sai phạm tại Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn - hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam, ông Nguyễn Ba - nguyên bí thư đảng ủy, nguyên hiệu trưởng - và một cán bộ kế toán trưởng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, do Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam nợ lương người lao động kéo dài nên tháng 12-2023 giảng viên của trường quyết định ngừng việc tập thể. Theo các giảng viên, nhà trường đã không thanh toán tiền lương và phụ cấp cho họ trong thời gian 6 tháng tính từ tháng 7-2023 đến tháng 12. Và 17 cán bộ, giảng viên của trường đã gửi thông báo quyết định ngừng việc tập thể tới lãnh đạo nhà trường.

⚪ ---- TIN VN. Coi chừng Tin Cá Tháng Tư: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thi công đường dây 500kV mạch 3 với phương châm “dây không đợi cột, cột không đợi móng". Theo Báo Quân Đội Nhân Dân. Chiều 1-4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Chính phủ với điểm cầu 9 tỉnh có dự án đi qua. Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài (Phố Nối, tỉnh Hưng Yên - Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có tổng chiều dài khoảng 519km, có tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần: Quảng Trạch – Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu – Thanh Hóa; Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 – Phố Nối. Các dự án đều đã khởi công vào tháng 10-2023 và tháng 1-2024; phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6-2024.

⚪ ---- HỎI 1: Chủ Nhật Lễ Phục Sinh là ngày giáo dân dự lễ đông nhất hay nhì, theo lời 90% mục sư nói?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo mới được công bố, Chủ nhật Phục sinh là một trong những ngày Chủ nhật có lượng người tham dự đông nhất đối với đại đa số các nhà thờ ở Hoa Kỳ. Báo cáo do Lifeway Research công bố hôm thứ Ba cho thấy 90% mục sư Tin lành được khảo sát đã liệt kê Lễ Phục sinh là ngày Chủ nhật có nhiều người tham dự nhất hoặc là Chủ nhật có nhiều người tham dự thứ hai hoặc thứ ba.

Chia nhỏ ra, 52% mục sư nói rằng Lễ Phục sinh là lễ thờ phượng vào Chủ nhật có nhiều người tham dự nhất, trong khi 30% xếp lễ này là lễ có nhiều người tham dự thứ hai và 8% xếp lễ này là lễ có nhiều người tham dự nhất thứ ba.

Chi tiết:

https://www.christianpost.com/news/easter-among-highest-attendance-days-for-churches-survey.html

⚪ ---- HỎI 2: Nhật Bản: 63,2% dân thấy không an toàn về tài chính?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một cuộc khảo sát gần đây của chính phủ cho thấy, 63,2% số người được hỏi cho biết họ không cảm thấy an toàn về mặt tài chính ở Nhật Bản và có quan điểm tiêu cực về tương lai của mình. Theo cuộc thăm dò của Văn phòng Nội các, tỷ lệ những người gặp căng thẳng tài chính vào năm 2023 đã tăng 0,7 điểm phần trăm so với một năm trước đó trong bối cảnh giá cả tăng cao.

Chi tiết:

https://english.kyodonews.net/news/2024/03/f6e6f1d27507-record-63-of-japanese-in-financial-stress-poll-shows.html?phrase=GCC&words=

.