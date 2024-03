Nghiên Cứu Mới: Thiếu Ngủ Có Liên Quan Đến Nguy Cơ Bị Tiểu Đường

Thói quen ăn ngủ lành mạnh không chỉ giúp chúng ta có tâm trạng tốt và hiệu suất làm việc cao, mà còn là một yếu tố quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. (Nguồn: pixabay.com)



Một nghiên cứu mới cho thấy thiếu ngủ không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc trong ngày, mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Network Open, so với những người ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, những người ngủ ít hơn 6 tiếng/ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn khi về già.

Bác sĩ Diana Nôga, tác giả chính của nghiên cứu và là chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ tại Khoa Sinh Dược Học của Đại Học Uppsala ở Thụy Điển, cho biết: “Trước đây đã có nghiên cứu chỉ ra rằng (việc ngủ nghỉ hàng ngày không đủ) làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, còn thói quen ăn uống lành mạnh như thường xuyên ăn trái cây và rau củ quả có thể giúp làm giảm nguy cơ này.”

Nôga nói thêm: “Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những người ngủ quá ít có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 bằng cách duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh hay không.” Nhóm nghiên cứu nhắm vào việc tìm ra câu trả lời cho vấn đề này.

Nghiên cứu được thực hiện trên gần 247,900 người tham gia vào dự án UK Biobank của Anh. Dự án nghiên cứu lần này theo dõi kết quả sức khỏe của hơn nửa triệu người trong độ tuổi 40 đến 69 và trong ít nhất 10 năm. Ban đầu, những người tham gia nghiên cứu sẽ trả lời bảng câu hỏi liên quan đến thói quen ăn uống và số giờ ngủ nghỉ mỗi ngày, bao gồm cả giấc nghỉ trưa.

Một trong những tiêu chí để đánh giá liệu một chế độ dinh dưỡng có lành mạnh hay không, là mỗi ngày ăn ít nhất hai miếng trái cây, 4 muỗng rau, và mỗi tuần ăn cá ít nhất 2 lần. Ngoài ra, các tiêu chí khác là mỗi tuần ăn thịt đỏ (cả thịt chín và thịt tái, sống) không quá 2 lần. Mỗi hành vi ăn uống lành mạnh được tính 1 điểm; bảng kết quả tính điểm từ 0 (không lành mạnh nhất) đến 5 (lành mạnh nhất).

Ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày được đánh giá thời gian ngủ ‘bình thường,’ 6 giờ được phân loại là ‘ít’, 5 giờ được xếp vào mức ‘hạn chế,’ và 3 đến 4 giờ là ‘rất ít.’

Sau khoảng thời gian theo dõi trung bình là 12.5 năm, có 7,905 người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường type 2. Những người ngủ ít hơn 6 giờ mỗi ngày có nguy cơ tiến triển bệnh cao gần gấp đôi so với những người ngủ đủ 7-8 giờ. Về nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, không có sự khác biệt đáng kể giữa những người ngủ đủ giấc (7-8 giờ) và những người ngủ ít (6 giờ). Và thậm chí duy trì một chế độ dinh dưỡng lành mạnh cũng không đủ để bù đắp tác động tiêu cực của việc thiếu ngủ đối với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Bác sĩ Leana Wen, giáo sư về chính sách y tế tại Trường Y Tế Cộng Đồng Viện Milken thuộc Đại Học George Washington, cho biết: “Đây là một nghiên cứu nữa cho thấy mặc dù gen di truyền có liên quan đến sự phát triển của các bệnh mãn tính như tiểu đường, nhưng các yếu tố về lối sống cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, khi nói đến các yếu tố trong lối sống, người ta thường chỉ nghĩ đến chế độ dinh dưỡng và tập thể dục. Nghiên cứu mới cho thấy ngủ đủ giấc cũng quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh mãn tính.”

Thiếu ngủ và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Bác sĩ Naveed Sattar, giáo sư về sức khỏe tim mạch tại Đại học Glasgow ở Scotland, cho biết cách xây dựng của nghiên cứu chỉ chứng minh được là có sự liên quan giữa việc thiếu ngủ và bệnh tiểu đường, chứ không phải là một quan hệ nhân quả giữa hai việc này.

Những phát hiện của nghiên cứu chỉ dựa vào những lời kể lại của người tham gia về thói quen ăn uống và ngủ nghỉ của họ. Muốn xác định thiếu ngủ có dẫn tới bệnh tiểu đường hay không thì “phải thực hiện nhiều thử nghiệm ngẫu nhiên can thiệp vào thói quen ngủ, giảm hoặc tăng thời gian ngủ, để xem liệu điều này có làm tăng hay giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hay không.”

Tuy nhiên, Sattar nói thêm rằng “hiện nay có rất nhiều bằng chứng cho thấy thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể kiểm soát cảm giác thèm ăn, dẫn đến tình trạng ăn quá nhiều so với nhu cầu thực tế của cơ thể, đặc biệt là những loại thức ăn có thể giàu calo và không tốt cho sức khỏe.”

Wen cho biết, giấc ngủ cũng có ảnh hưởng đến chức năng chuyển hóa glucose, một phần trong nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường type 2.

Sẽ khó để luôn có thể ngủ nghỉ đầy đủ, nhưng thay đổi một số thói quen trước khi đi ngủ có thể khá hữu ích. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc định ra thời gian đi ngủ và thức dậy hàng ngày, tạo ra môi trường tối, mát mẻ và yên tĩnh trong phòng ngủ. Ngoài ra, chúng ta có thể tập thói quen tốt trước khi đi ngủ, chẳng hạn như đọc sách hoặc tắm nước ấm. Những hoạt động như vậy sẽ giúp “đưa bộ não vào trạng thái chuẩn bị” đi vào giấc ngủ.

Bên cạnh đó, tránh uống cà phê ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ, hoặc uống rượu, bia khi gần tới giờ ngủ. Mặc dù rượu, bia có thể giúp quý vị đi vào giấc ngủ nhanh hơn, nhưng lại gây ảnh hưởng đến việc tiến vào các giai đoạn ngủ sâu hơn, nên có thể khiến cho giấc ngủ không sâu và kém chất lượng.





