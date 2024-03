Cô Jenn Trần sẽ đóng vai chính trong truyền hình nhiều tập "The Bachelorette" chuyên về thực tế hẹn hò.

- Pat Philbin (Phó cố vấn Bạch Ốc của Trump) kể trước Hội Đồng Luật Thủ Đô: Trump không chịu rời Bạch Ốc sau thất cử 2020, gạ bổ nhiệm Jeffrey Clark làm Bộ Trưởng Tư Pháp để tuyên bố bầu cử 2020 gian lận, cần điều tra, chấp nhận sẽ có bạo loạn toàn quốc, sẽ tuyên bố Luật Chống Nổi Dậy

- Alabama: Ứng viên Dân chủ thắng cuộc bầu cử đặc biệt 1 ghế Hạ viện cấp tiểu bang lâu đời của Cộng hòa nhờ quyền phá thai.

- Đài NBC thuê cô Ronna McDaniel (cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa) lương 6 hàng số/năm, 2 ngày sau thì sa thải. Cô McDaniel sẽ thuê luật sư kiện NBC. Trump chọc quê cả NBC và cô.

- Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC tuyển nhân viên, nêu câu hỏi: tin là bầu cử 2020 có bị đánh cắp hay không?

- Tòa New York: Thẩm phán Juan Merchan ký lệnh buộc Trump phải giữ một phần bí mật phiên tòa vì an toàn các bồi thẩm, công tố, nhân chứng

- TT Biden nói về sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, Maryland

- Đảng Dân chủ tăng cường chỉ trích Robert F. Kennedy Jr. sau khi ông này tuyên bố chọn Nicole Shanahan làm ứng cử viên phó tổng thống phá phiếu Biden

- Trump rao bán Kinh Thánh gây quỹ pháp lý, bị Cựu Dân Biểu Liz Cheney chất vấn: hãy đọc xem Chúa nói gì về ngoại tình

- Gaza: 32.490 người Palestine chết, 74.889 người bị thương vì Israel tấn công

- Hamas từ chối ngưng bắn: cần Israel rút quân toàn bộ ra khỏi Gaza và ngưng chiến, vì ngưng bắn mấy tuần lễ sẽ vô ích

- Israel giữ an ninh cho bến tàu tạm mà Mỹ xây để đưa viện trợ cứu đói dân Gaza

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bộ trưởng Quốc phòng Israel: an ninh 2 nước gắn bó, không lay chuyển, sẽ viện trợ vũ khí thêm

- 1 vé số bán ở New Jersey đã trúng giải độc đắc Mega Millions 1,13 tỷ USD

- Maryland: 6 người chết vì sập cầu Francis Scott Key

- Cách mạng xã hội: Hạ Viện Thái Lan OK hôm nhân đồng giới, chờ Thượng Viện và nhà vua phê duyệt

- Quận Los Angeles: Cụ bà 67 tuổi bị thương vì bị 1 người xô té, giựt ví, lấy dao đâm vì kháng cự

- Quận Los Angeles: 1 người đàn ông trên xe tải công sở bị một tay súng bắn chết rồi chạy

- California: các quán rượu phải có que thử dò thuốc mê để các cô dùng khi nghi ngờ rơi vào bẫy bạn trai

- Quận Los Angeles: bà bầu đang đi, tự nhiên chuyển bụng, bé sơ sinh ra đời trên vỉa hè

- RFA: Sư trụ trì chùa Đại Thọ của người Khmer Krom bị bắt với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ”.

- TIN VN. Hà Nội: Nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não khi chơi bóng rổ: Cục Trẻ em lên tiếng

- TIN VN. UBND TP Cần Thơ nghiên cứu hỗ trợ một công ty muốn làm "chợ dành cho phụ nữ đơn thân".

- HỎI 1: Gần 69% dân Mỹ lo lắng về chi phí cho 1 buổi hẹn hò? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ban đêm, ánh sáng thành phố ngoài trời làm tăng cơ nguy các bệnh mạch máu não và đột quỵ 43%? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-28/3/2024) ⚪ ---- Một vé số bán ở New Jersey đã trúng giải độc đắc Mega Millions tối thứ Ba trị giá ước tính 1,13 tỷ USD, lớn thứ năm trong lịch sử xổ số, theo các quan chức cho biết. Vé độc đắc mang tất cả năm số 7, 11, 22, 29 và 38, với một số Mega Ball 4. Quay số được tổ chức lúc 11 giờ tối giờ Miền Đông. Nếu lãnh trọn một lần, vé này sau thuế có giá trị tiền mặt là 537,5 triệu USD.

⚪ ---- Có 6 công nhân xây dựng được cho là đã chết sau vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, Maryland hôm thứ Ba, theo lời Jeffrey Pritzker, phó chủ tịch điều hành của Brawner Builders, công ty tuyển dụng các công nhân này. Lúc đó, 8 công nhân đang sửa ổ gà trên cầu thì bị tàu container tông trúng khiến cầu sập. Vớt kịp 2 trong các công nhân, trong đó một người bị thương nặng. Và 6 người còn lại được cho là đã chết do độ sâu của nước và khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra.

⚪ ---- Thái Lan trên đà trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên công nhận hôn nhân bình đẳng. Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật hôn nhân đồng giới với tỷ lệ áp đảo, với 400 người ủng hộ việc thông qua và chỉ 10 người phản đối trong lần đọc cuối cùng vào thứ Tư. Nếu dự luật có hiệu lực, Thái Lan sẽ là quốc gia châu Á thứ ba hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Dự luật sẽ cần Thượng viện chấp thuận và cuối cùng là sự chứng thực của nhà vua trước khi trở thành luật. Luật được vận động từ hơn 1 thập niên, sẽ có thể hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ ngày vua phê duyệt.

Luật sẽ thay đổi các từ ngữ liên quan đến “đàn ông”, “phụ nữ”, “chồng” và “vợ” trong luật hôn nhân thành các thuật ngữ trung lập về giới tính. Luật cũng sẽ cấp cho các cặp LGBTQ quyền thừa kế và nhận con nuôi ngang bằng với quyền của các cuộc hôn nhân khác giới.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát hôm thứ Tư cho biết tổng số người Palestine che61t ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Israel và nhóm này hiện đã lên tới 32.490. Với ít nhất 74.889 người đã bị thương do các cuộc tấn công của Israel. Trong 24 giờ qua, có thêm 76 người chết và 102 người bị thương. Hamas đã từ chối đề xuất ngừng bắn mới nhất của Israel. Hamas vẫn giữ vững các đòi hỏi cũ.

⚪ ---- Báo Haaretz hôm thứ Ba đưa tin Hamas bị cáo buộc từ chối nới lỏng các yêu cầu của mình liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả con tin, trích dẫn các nguồn tin tham gia cuộc đàm phán. Theo các nguồn tin, chính phủ Israel chưa gây đủ áp lực lên nhóm phiến quân và dự kiến sẽ tìm ra những cách khác để "tăng áp lực quân sự" lên thủ lĩnh Gaza của Hamas, Yahya Sinwar. Một trong những nguồn tin nói với hãng truyền thông: “Rõ ràng là lãnh tụ Sinwar không muốn thúc đẩy thỏa thuận ngay bây giờ”.

Theo báo này, Hamas yêu cầu tất cả cư dân phải di dời được phép quay trở lại phía bắc Gaza, bao gồm cả các thành viên của nhóm, đồng thời yêu cầu Israel rút toàn bộ quân khỏi Gaza và tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Ngoài ra, nhóm chiến binh Hamas từ chối đàm phán về số lượng tù nhân Palestine được Israel đề xuất thả ra để đổi tất cả các con tin được Hamas thả ra, các nguồn tin cho biết. Nghĩa là Hamas đòi ngưng chiến, nhưng Israel chỉ muốn ngưng bắn vài tuần lễ.

⚪ ---- Israel được cho là đã đồng ý cung cấp an ninh cho bến tàu tạm thời mà Hoa Kỳ đang lên kế hoạch xây dựng ngoài khơi bờ biển Gaza trong nỗ lực cứu đói dân Gaza, theo báo Politico đưa tin, dẫn lời hai quan chức Mỹ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ đảm bảo an toàn cho các công nhân Mỹ xây dựng bến tàu cũng như sự an toàn của những cá nhân chịu trách nhiệm dỡ hàng và chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Dải Gaza.

Hai quan chức được hãng tin này trích dẫn nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng nào liên quan đến dự án bến tàu, đồng thời nói thêm rằng một quốc gia đối tác khác có thể tham gia cung cấp an ninh, một tình huống cuối cùng phụ thuộc vào vị trí cuối cùng của bến tàu. Một phát ngôn viên của IDF nói với hãng tin này rằng Israel "thực sự sẽ phối hợp với quân đội Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án" nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đón Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tại Washington hôm thứ Ba, nói quan hệ quân sự Mỹ-Israel là “không thể lay chuyển” khi Israel tiếp tục tàn sát người Palestine. Austin nói: "An ninh của Israel là — an ninh của chúng ta, là không thể lay chuyển. Mỹ là người bạn thân nhất của Israel và điều đó sẽ không thay đổi.” Chuyến đi của Gallant là để đảm bảo Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân đội Israel và yêu cầu cung cấp thêm vũ khí. Các quan chức nói với CNN rằng ông sẽ yêu cầu cung cấp thêm hỏa tiễn hành trình chính xác và chiến đấu cơ F-35 và F-15.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump đã chỉ trích cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel hôm thứ Ba, vài giờ sau khi bà McDaniel bị NBC News sa thải chỉ sau bốn ngày. "Ah! Ronna McDaniel đã bị NBC Tin Dỏm sa thải. Cô McDaniel chỉ tồn tại được hai ngày, và điều này xảy ra sau khi McDaniel cố gắng nói những gì họ muốn nghe," theo Trump viết trên Truth Social, ngay sau khi NBC News rút lại quyết định bổ nhiệm McDaniel làm cộng tác viên được trả lương.

Những tên tuổi lớn nhất của công ty truyền thông NBC đã lên tiếng phản đối về việc thuê cô McDaniel hôm thứ Hai, trích dẫn sự ủng hộ của McDaniel đối với các lời Trump bịa đặt về gian lận bầu cử của Trump và các lời cô đã vu khống Dân Chủ trên các phương tiện truyền thông. Người dẫn chương trình MSNBC Joy Reid cho biết: “Cô McDaniel thực sự ủng hộ một kế hoạch bất hợp pháp nhằm đánh cắp cuộc bầu cử ở tiểu bang Michigan”.

Sau khi cô McDaniel bị Trump áp lực từ chức Chủ Tịch Ủy ban Cộng Hòa để con dâu Trump vào giữ chức này, NBC thuê cô làm bình luận viên, nhưng bây giờ NBC sa thải, và Trump hài lòng khi thấy MAGA đi đâu cũng truyền thông tránh né. “Chuyện này đưa cô ấy đến một nơi rất xa lạ, nó được gọi là KHÔNG BAO GIỜ NEVERLAND, và đó không phải là nơi bạn muốn đến,” Trump nói, đồng thời cho rằng McDaniel hiện đang “ở một loại luyện ngục chính trị nào đó,” theo New York Post. McDaniel và NBC thường xuyên là mục tiêu chỉ trích của Trump.

Hôm thứ Ba, Trump cũng chỉ trích các giám đốc điều hành của NBC là “yếu đuối” và tài năng của công ty là “được trả lương quá cao”. Trong khi đó, McDaniel được cho là đang xem xét các lựa chọn pháp lý khi NBC từ bỏ hợp đồng "trả cho cô McDaniel hơn sáu con số hàng năm", The Hill đưa tin. Cô dự định thuê một luật sư, trong đó báo cáo rằng NBC đã thông báo cho các nhân viên rằng họ đã hủy quyết định thuê cô McDaniel. Như thế, MAGA không có chỗ ở NBC. Ngược lại, trong RNC chỉ có chỗ cho người nói rằng Trump thất cử vì "gian lận" năm 2020.

⚪ ---- Những người đang tìm việc làm tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa NBC đang bị tra hỏi quan điểm của họ về việc liệu cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có bị [Biden] đánh cắp hay không. Một ứng cử viên nói với The Washington Post rằng họ được hỏi thẳng thừng: "Cuộc bầu cử năm 2020 có bị đánh cắp không?" khi ở trong phòng với hai cố vấn cấp cao của Donald Trump. Những người quen thuộc với các cuộc phỏng vấn nói với tờ WP rằng một số nhân viên mới tiềm năng đã giật mình trước câu hỏi này và coi đó là dấu hiệu nghi ngờ lòng trung thành của họ đối với cựu tổng thống.

Các nhân viên tương lai cũng được cho biết rằng nhiều người dự kiến sẽ chuyển đến làm việc ở Palm Beach, Florida, gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump. Người phát ngôn của RNC và Trump, Danielle Alvarez, cho biết trong một tuyên bố rằng các ứng cử viên làm việc ở các tiểu bang chiến trường “hoặc hiện đang ở những tiểu bang nơi phổ biến cáo buộc gian lận đã được hỏi về kinh nghiệm làm việc của họ”. Alvarez nói thêm: “Chúng tôi muốn có những nhân viên giàu kinh nghiệm với những quan điểm có ý nghĩa về cách thắng và thua trong cuộc bầu cử cũng như những ý kiến ​​thực tế dựa trên kinh nghiệm về những gì xảy ra trong chiến hào”.

⚪ ---- Alabama: Đảng viên Đảng Dân chủ Marilyn Lands đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt ở Alabama hôm thứ Ba, giành được một ghế Hạ viện cấp tiểu bang tại một khu vực lâu đời của Đảng Cộng hòa sau khi thực hiện chiến dịch tranh cử về IVF (mang thai ống nghiệm) và quyền phá thai. Lands đã đánh bại thành viên Đảng Cộng hòa và Hội đồng Thành phố Madison, Teddy Powell ở Quận 10 của tiểu bang với tỷ số chênh lệch khoảng 25%, theo The Washington Post. Chiến thắng cũng đã được CNN dự đoán trước. Quận này nằm ở phía bắc Alabama, đã được Donald Trump giành chiến thắng trong gang tấc vào năm 2020, tờ báo này đưa tin.

Lands nói với The Washington Post vào tối thứ Ba: “Theo những gì tôi nghe được từ cử tri tại các cuộc bỏ phiếu mà tôi tham dự, [quyền sinh sản] là một yếu tố thực sự quan trọng. Và rất nhiều phụ nữ bước ra. Tôi có một người phụ nữ cùng cô con gái nhỏ muốn cô ấy chứng kiến lịch sử đang được tạo nên.”

Trong một bài đăng trên X, đảng Dân chủ Alabama vui mừng: “Đây là chiến thắng của đảng Dân chủ ở Alabama và quyền lựa chọn của phụ nữ! Thủy triều đang chuyển hướng.” Cú đảo ngược gây sốc mang lại hy vọng cho các đảng viên Đảng Dân chủ rằng các cử tri khó chịu với việc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết Roe v. Wade sẽ phản ánh ý kiến ​​của họ tại phòng bỏ phiếu.

⚪ ---- Theo Báo Politico. Chuyện Trump không chịu rời Bạch Ốc sau thất cử 2020. Phó cố vấn Bạch Ốc của Donald Trump, Pat Philbin, lúc đó lo lắng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi Quốc hội dự kiến chứng nhận chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, và Trump đã bất ngờ khởi động lại kế hoạch thay thế lãnh đạo Bộ Tư pháp bằng Jeffrey Clark, một nhân viên Bộ Tư Pháp ít được biết đến, người mà Trump mong đợi sẽ thực hiện một nỗ lực sâu rộng trên toàn quốc để giúp Trump ngồi lì ghế Tổng Thống.

Vì vậy, Philbin đã gọi cho Clark, một đồng nghiệp từ thời họ còn hành nghề tư nhân từ những năm 1990 và cố gắng thuyết phục Clark từ bỏ chuyện đó. “Tôi đã cố gắng giải thích với anh ấy rằng đó là một ý tưởng tồi vì nhiều lý do,” Philbin nhớ lại hôm thứ Ba tại phiên điều trần tước quyền hành nghề đối với Clark bị trì hoãn từ lâu. “Anh Clark sẽ bắt đầu con đường chắc chắn sẽ thất bại… Nếu bằng một phép màu nào đó, nó thành công, thì sẽ có bạo loạn ở mọi thành phố lớn trong cả nước và đó không phải là kết quả mà đất nước Hoa Kỳ sẽ chấp nhận.”

Đó là lời khai công khai đầu tiên của Philbin về những ngày cuối cùng đầy hỗn loạn của nhiệm kỳ tổng thống Trump kể từ khi ông rời Bạch Ốc. Mặc dù Philbin đã nói chuyện với cả ủy ban tuyển chọn ngày 6 tháng 1 và đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Trump vì nỗ lực giành lấy nhiệm kỳ thứ hai, nhưng chưa có bản ghi chép hoặc bản ghi âm nào của ông được công bố trước giờ.

Mô tả của Philbin về những tương tác của ông với Clark đã làm sáng tỏ nỗ lực điên cuồng của Trump nhằm biến Bộ Tư pháp thành một công cụ để Trump bám lấy quyền lực mặc dù thua cuộc trong cuộc bầu cử - một lời kể từ Bộ Tư Pháp đáng chú ý hơn ba năm sau một đám đông ủng hộ- Những kẻ bạo loạn của Trump đã xông vào Điện Capitol nhân danh ông. Lời khai của ông Philbin theo sau Richard Donoghue, cựu quyền Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp.

Cùng nhau, hai người đàn ông mô tả một Bạch Ốc đã buông bỏ mọi rào chắn, với các thuyết âm mưu về gian lận bầu cử đã đến tai Trump, người rất háo hức đón nhận những tuyên bố gian lận không đáng tin cậy. Họ nói rằng Clark cũng chấp nhận một số tuyên bố đó.

Philbin mô tả cảm giác nhẹ nhõm trong những ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2021 khi nghe tin Trump từ bỏ kế hoạch bổ nhiệm Clark làm quyền Bộ Trưởng Tư Pháp. Nhưng Philbin nhanh chóng biết được trong các cuộc thảo luận với sếp của mình, Pat Cipollone, và hai quan chức hàng đầu của Bộ Tư Pháp – quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Rosen và Thứ Trưởng Richard Donoghue – rằng nỗ lực này đã được hồi sinh. Những người đàn ông đồng ý rằng Philbin nên nói chuyện với Clark, do mối quan hệ kéo dài hàng thập niên của họ và cố gắng tìm hiểu điều gì đang xảy ra.

Philbin, người đã ra khai trong khoảng hai giờ vào thứ Ba 26/3/2024, mô tả Clark là người đã đưa ra thông tin sai lệch nghiêm trọng về các cáo buộc gian lận bầu cử - củng cố giả thuyết về "bộ điều nhiệt thông minh" (“smart thermostats”) được sử dụng để thao túng máy bỏ phiếu (lật ngược phiếu bầu) - và không nhận thức đầy đủ về sự tàn phá mà nó sẽ gây ra cho đất nước nếu kế hoạch của Trump thành công. Nhưng anh nói rằng Clark có vẻ “chân thành 100%” với niềm tin của mình.

Philbin nói: “Tôi tin rằng anh Jeffrey Clark cảm thấy về cơ bản mình có nghĩa vụ. Tôi nghĩ quan điểm của Jeffrey Clark là đất nước đang có một cuộc khủng hoảng thực sự và Jeffrey Clark đang được trao cơ hội để làm điều gì đó để giải quyết vấn đề đó.”

Khi Philbin cảnh báo Clark rằng sẽ có bạo loạn ở mọi thành phố lớn của Mỹ nếu Trump đảo ngược kết quả cuộc bầu cử, Clark trả lời: “Chà, Pat, đó là mục đích của Đạo luật nổi dậy,” Philbin nhớ lại.

Clark, theo lời kể của Philbin, đang đề cập đến luật liên bang thế kỷ 19 cho phép tổng thống sử dụng quân đội để dập tắt tình trạng bất ổn dân sự, một dấu hiệu cho thấy Jeffrey Clark đã nhận ra những tác động nghiêm trọng trong những nỗ lực của mình. Mặc dù đây là lần đầu tiên Philbin thảo luận công khai về cuộc trao đổi, cuộc trò chuyện đã được ghi lại trong bản cáo trạng của cố vấn đặc biệt Jack Smith về Trump - mà không nêu tên Philbin hay Clark, mặc dù danh tính của cả hai người đều dễ dàng được xác định. Vào thứ Ba 26/3/2024, Philbin được yêu cầu giải thích chi tiết về cuộc thảo luận này.

“Tôi không nghĩ mình đã nói bất cứ điều gì trên điện thoại. Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó cho thấy sự thiếu phán xét”, ông Philbin nói. “Gây ra bạo loạn ở mọi thành phố lớn ở Mỹ, bạn phải thực sự chắc chắn về những gì mình đang làm và không có lựa chọn thay thế nào… Theo ước tính của tôi, đó không phải là loại tình huống mà chúng ta đang nói đến.”

Philbin là nhân chứng thứ hai làm chứng trong một thủ tục kỷ luật có thể dẫn đến việc Clark bị mất giấy phép hành nghề luật sư. Các nhà điều tra của Hội đồng Luật Thủ Đô D.C. Bar đã buộc tội Jeffrey Clark cố gắng ép buộc các nhà lãnh đạo Bộ Tư Pháp chấp nhận những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử để gây áp lực cho các nhà lập pháp của các tiểu bang xem xét đảo ngược thất bại của Trump ở Georgia và các tiểu bang xung đột khác. Trump, nổi giận với lãnh đạo Bộ Tư Pháp của mình vì điều mà ông cho là đã thất bại trong việc theo đuổi các cuộc điều tra gian lận, liên tục gạ gẫm việc bổ nhiệm Clark làm lãnh đạo của họ nhưng cuối cùng lại phải lùi bước trước nguy cơ từ chức hàng loạt.

Clark kể từ đó đã bị cáo buộc tội âm mưu cùng với Trump ở Georgia vì nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử (do Biện lý quận Fulton là bà Fani Willis truy tố) và Clark cũng bị Công Tố đặc biệt Jack Smith xác định là đồng phạm trong vụ truyt ố Trump ở thủ đô Washington, D.C. Philbin cho biết lời đe dọa từ chức hàng loạt của các viên chức Bộ Tư Pháp khiến Trump rút lui khỏi việc bổ nhiệm Clark một phần là do ông nghĩ ra.

⚪ ---- Trump phải giữ một phần bí mật phiên tòa: Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phải nhận lệnh im lặng bán phần liên quan đến vụ án giả mạo hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản tiền bịt miệng nữ nhơn ở một phiên tòa New York hôm thứ Ba, theo một tài liệu tòa án cho thấy.

Thẩm phán Juan Merchan nói rằng Trump phải kiềm chế đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về "các nhân chứng đã biết hoặc có thể đoán trước một cách hợp lý" trong vụ án này, cũng như về "các viên chức trong vụ án mà không phải là Biện lý quận, các nhân viên tòa án và nhân viên Phòng Biện Lý quận, hay là người trong gia đình của bất kỳ viên chức nào,” nếu những nhận xét đó được đưa ra với mục đích “can thiệp vật thể đối với công việc của luật sư hoặc nhân viên trong vụ án hình sự này.”Cựu nguyên thủ quốc gia cũng bị cấm đưa ra tuyên bố công khai về các bồi thẩm đoàn liên quan đến vụ án. Nói cho dễ hiểu: lệnh cấm Trump mở miệng vì nếu lộ tên các bồi thẩm, các nhân viên trong tòa hay văn phòng Biện lý, những người cuồng MAGA có thể tới tận nhà họ để hăm dọa hay bạo hành, hay gọi điện thoại hăm dọa để đổi lời khai nhằm có lợi cho Trump. Đó là chưa kể, có thể sẽ có ai bị MAGA tới tận nhà để bắn hay hành hung.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba cho biết vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, Maryland là sản phẩm của một “tai nạn khủng khiếp”, đồng thời nhấn mạnh rằng vào thời điểm hiện tại, chính phủ không có dấu hiệu nào khác. Biden nói thêm rằng vụ tai nạn đã khiến một số người rơi xuống vùng nước bên dưới, trong đó có 8 người hiện mất tích và một người đang trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng Cảnh sát biển, dẫn đầu hoạt động ứng phó cùng với FBI, cảnh sát địa phương và sở cứu hỏa, đang điều phối một hoạt động khẩn cấp toàn diện.Tổng thống đảm bảo rằng các nỗ lực nhằm thông luồng và nối lại giao thông đang được tiến hành, nhấn mạnh vai trò quan trọng của cây cầu trong việc hỗ trợ hoạt động của cảng và nền kinh tế nói chung.⚪ ---- Đảng Dân chủ đang tăng cường chỉ trích Robert F. Kennedy Jr. sau khi ông này tuyên bố chọn Nicole Shanahan làm ứng cử viên phó tổng thống hôm thứ Ba, cho rằng 2 người này sẽ có lợi cho cựu Tổng thống Trump (vì phá phiếu Biden).Các đồng minh của Kennedy cho biết việc lựa chọn Shanahan, một nhà từ thiện và luật sư về bằng sáng chế, sẽ tạo ra tiếng vang cho chiến dịch hướng tới cuộc tổng tuyển cử, đồng thời cho phép Kennedy đánh dấu vào ô cần thiết ở một số tiểu bang yêu cầu một người độc lập phải có một người đồng hành tranh cử để đủ điều kiện tham gia lá phiếu của họ.Nhưng nhiều nhân vật ủng hộ Biden trong đảng đang chỉ trích Kennedy là “kẻ phá hoại” được thúc đẩy bởi các quỹ của Đảng Cộng hòa và các thuyết âm mưu, đồng thời chỉ trích chiến dịch tranh cử tổng thống của Kennedy ngay sau khi ông tiết lộ người bạn tranh cử của mình ở Oakland, California.Dân Biểu Robert Garcia (D-Calif.) cho biết: “Cá nhân tôi cảm thấy bị xúc phạm và chán ghét chiến dịch tranh cử của ông Kennedy. Ông nên xấu hổ về bản thân mình. Ông Kennedy nên ngừng tranh cử tổng thống.”Đảng Dân chủ đã coi thường Kennedy trong hầu hết nhiệm kỳ tổng thống năm 2024, suy đoán rằng ông Kennedy không có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến giành Bạch Ốc. Tuy nhiên, sự thờ ơ đó đối với Kennedy đã biến thành nỗi thống khổ và giận dữ trong những tuần gần đây. Khi các cuộc bầu cử sơ bộ của cả hai đảng đều chỉ ra một cuộc tái đấu giữa Biden-Trump, các đảng viên Đảng Dân chủ bắt đầu xem xét kỹ hơn ứng cử viên bên thứ ba, người có thể tạo ra một kết quả khó lường và có thể bất lợi cho Biden vào tháng 11.Được giao nhiệm vụ giúp Biden giành chiến thắng thứ hai, DNC đã bận tâm đến Kennedy trong những tuần gần đây, phân bổ các nguồn lực để làm suy yếu chiến dịch tranh cử của ông Kennedy và coi ông Kennedy như một công cụ tái tranh cử hữu ích cho Trump. Ngay sau khi Kennedy công khai lựa chọn Shanahan, người từng là tài trợ Dân Chủ lớn trong các kỳ bầu cử trước, Ủy ban DNC đã triệu tập một cuộc gọi với các đảng viên Đảng Dân chủ được bầu từ các tiểu bang xung đột để cảnh báo về viễn ảnh Kennedy phá phiếu Biden đối với cơ hội đánh bại Trump hai lần của Biden. Phó Thống đốc Pennsylvania Austin Davis nói trong cuộc gọi: “Kennedy là một kẻ phá hoại. Kennedy được những người ủng hộ hàng đầu của Trump đưa vào cuộc đua này.”⚪ ----- Cựu Dân Biểu Liz Cheney (R-Wyo.) đã nhắm vào cựu Tổng thống Trump vì Trump đã đưa ra sáng kiến bán Kinh thánh vào thứ Ba và khuyến khích Trump đọc những gì Kinh thánh nói về ngoại tình. “Chúc mừng Tuần Thánh, Donald. Thay vì bán Kinh thánh, có lẽ bạn nên mua một cuốn,” Cheney viết trong một bài đăng trên X, để đáp lại ảnh chụp màn hình bài thuyết trình về Kinh thánh của Trump trên Truth Social. “Và hãy đọc nó, bao gồm cả Exodus 20:14,” Cheney nói thêm, đề cập đến câu mệnh lệnh, “Ngươi không được ngoại tình.”Trong nỗ lực mới nhất của mình để gây quỹ, Trump đã giới thiệu cuốn Kinh thánh “God Bless USA” mà ông đang hợp tác bán với nhạc sĩ nhạc đồng quê Lee Greenwood, trước Thứ Sáu Tuần Thánh và Chủ Nhật Phục Sinh.

Trong một video đăng lên Truth Social hôm thứ Ba, Trump cho biết ông nghĩ rằng điều quan trọng là mọi người Mỹ phải có một bản sao Kinh thánh trong nhà của họ. Nhưng chỉ với ấn bản này, do Trump chính thức ủng hộ.

Trump nói: “Đó là cuốn sách yêu thích của tôi. Tôi tự hào xác nhận và khuyến khích bạn mua cuốn Kinh thánh này. Chúng ta phải khiến nước Mỹ cầu nguyện một lần nữa. Tôn giáo và Cơ đốc giáo là những thứ lớn nhất còn thiếu ở đất nước này. Và tôi thực sự tin rằng chúng ta cần đưa họ trở lại và phải đưa họ quay trở lại nhanh chóng. Tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta gặp phải. Đó là lý do tại sao đất nước chúng ta đang trở nên hỗn loạn. Chúng ta đã mất tôn giáo ở đất nước mình.”

Cuốn Kinh thánh ấn bản King James trị giá 60 đô la sẽ bao gồm lời bài hát từ “God Bless the U.S.A.” của Greenwood, cũng như Hiến pháp Hoa Kỳ, Tuyên ngôn Nhân quyền, Tuyên ngôn Độc lập và Lời cam kết trung thành.

Trump đã nhiều lần vướng vào các vụ bê bối liên quan đến cáo buộc ngoại tình. Vào tháng 1, một bồi thẩm đoàn đã ra lệnh cho Trump phải trả 83,3 triệu đô la vì đã phỉ báng E. Jean Carroll bằng cách phủ nhận cáo buộc của cô về việc tấn công tình dục khi người phụ trách chuyên mục Elle lâu năm đưa ra vào năm 2019. Một bồi thẩm đoàn trước đó đã kết luận Trump phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng tình dục cô Carroll vào giữa những năm 1990, khi Trump kết hôn với Marla Maples.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một phụ nữ 67 tuổi bị thương vào chiều Chủ Nhật khi bị một người đàn ông xô té xuống đất và đâm dao ở Khu Phố Tàu ở Los Angeles. Vụ này báo cáo vào khoảng 3:30 chiều. ở dãy nhà 700 ở North Broadway. Cảnh sát cho biết, cụ bà đang đi bộ trong khu vực thì bị một người đàn ông theo sau, giật lấy ví của cụ bà, xô cụ té xuống đất và chạy khỏi hiện trường.

Người phụ nữ đuổi theo kẻ tấn công, kẻ này rút dao đâm cô nhiều nhát. Theo cảnh sát LAPD, hung thủ này cũng tấn công một người đàn ông khác bằng cán dao. Vết thương của nạn nhân không guy hiểm đến tính mạng. Nghi phạm 26 tuổi đã bị bắt vì tình nghi cố ý giết người. Tiền thế chấp tại ngoại được đặt ở mức 2 triệu đô la.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông trên xe tải công sở đã bị một người ngồi trong 1 nxe hơi bắn chết vào đêm thứ Hai trên đường phố ở Reseda. Nổ súng được báo cáo vào khoảng 7:15 tối. ở dãy nhà 7500 Đại lộ Jamieson, gần Phố Saticoy, trong cộng đồng Thung lũng San Fernando. Tay súng đã phóng khỏi hiện trường trên chiếc sedan BMW màu đen.

Nạn nhân chỉ được mô tả là một người đàn ông 60 tuổi. Cửa sổ trên chiếc xe tải màu trắng bị vỡ tan. Cảnh sát thấy xác nạn nhân nằm trên đường phố bên ngoài chiếc xe tải. Chưa bắt giữ ai vào đầu ngày thứ Ba. Kẻ xả súng được mô tả là người đàn ông ở độ tuổi 20s được nhìn thấy lần cuối đeo kính đen và áo phông trắng, đi về phía bắc trên Đại lộ Jamieson, gần Phố Saticoy. Chưa rõ động cơ của vụ nổ súng. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu liên hệ với các thám tử Valley Bureau Homicide theo số 818-374-9550.

⚪ ---- California: các cô có hẹn hò ở tiệm với ai, bây giờ sẽ an tâm hơn, vì các quán rượu California sẽ có thuốc để thử xem lý nước các cô có bị rắc thuốc mê để hiếp dâm (date rape drugs) hay không. Các nhà lập pháp tiểu bang California đã thông qua Dự luật Quốc hội 1013. Nó yêu cầu các quán rượu có giấy phép loại 48 phải cung cấp các cuộc kiểm tra đồ uống trước giữa mùa hè năm 2024 để có thể phát hiện các loại thuốc gây mê để hiếp dâm phổ biến.

NBC San Diego đã nói chuyện với quán rượu “Happy Does” ở khu Gaslamp Quarter hôm thứ Hai rằng đã có sẵn que thử thuốc rồi. Nhân viên pha chế rượu Jon Hayes nói về các que thử dò thuốc mê: “Chúng tôi đang ở một quận cực kỳ sầm uất. Có rất nhiều người đến từ ngoài thị trấn và rất nhiều người trong thị trấn. Đó chỉ là một trường hợp tốt hơn là an toàn.”

Hayes cho biết công ty đã bắt đầu cung cấp các que thử tại tất cả các cơ sở của mình vào tháng 1 năm 2024. Hayes cho biết chưa thấy khách hàng nào yêu cầu. Que thử nhanh chóng và dễ sử dụng. Chỉ cần nhỏ một vài giọt đồ uống của bạn lên các khu vực được chỉ định trên que thử. Nếu nó chuyển sang màu xanh hoặc đen thì rất có thể bạn đã bị "rắc thuốc gây mê", đó là khi ai đó đã bỏ Rohypnol (tên gọi khác của flunitrazepam) vào đồ uống.

Phụ nữ trong khu vực cho biết nó bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho những người có thể ra ngoài một mình hoặc ra ngoài mà không đề phòng. Nó cũng giúp họ kiểm soát tốt hơn buổi tối của các cô. Heather Strohm, cư dân trung tâm thành phố nói: “Tôi nghĩ bất cứ điều gì bạn có thể làm để bảo vệ phụ nữ đều là điều tốt”.

Luật tiểu bang yêu cầu các tiệm có giấy phép bán rượu theo mục 48 - những nơi không tiếp nhận trẻ vị thành niên hoặc phục vụ đồ ăn - nhưng có bán rượu mạnh, rượu nhẹ và bia, phải cung cấp các xét nghiệm ngừa thuốc gây mê hiếp dâm cho khách hàng theo yêu cầu.

Không phải tất cả các cơ sở kinh doanh bán rượu đều có thể có bộ xét nghiệm thuốc mê. Khi nghi ngờ, hãy vứt que thử đi và yêu cầu que thứ khác. Chủ quán bar và câu lạc bộ đêm không tuân thủ có thể phải đối mặt với các hình phạt ảnh hưởng đến giấy phép của họ. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7/2024.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một bé sơ sinh được sinh ra trên vỉa hè ở Công viên Exposition Park vào tối thứ Hai. Lính cứu hỏa đã được điều động đến dãy nhà 3800 trên Phố S. Figueroa St. vào khoảng 11:30 giờ tối để hỗ trợ một phụ nữ đang chuyển dạ. Nước ối của người phụ nữ dường như đã bị vỡ khi cô đang đi trên vỉa hè. Cứu hỏa đã giúp sản phụ, đỡ đẻ và sau đó cắt dây rốn, hãng tin RMG News đưa tin. Cả hai mẹ con sau đó đều được đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra nhưng có vẻ khỏe mạnh.

⚪ ---- Nhan sắc Việt lên màn hình Mỹ. Jenn Trần, một trong những thí sinh của chương trình "The Bachelor" của ABC mùa này, được vinh danh là "Bachelorette" mới trong đêm chung kết của chương trình vào tối thứ Hai 25/3/2024. Cô Trần, 26 tuổi, sẽ là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên tham gia chương trình thực tế về hẹn hò:

Trần, một người Mỹ gốc Việt, nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình như một phần của thông báo: “Thật sự là không thể tin được và tôi cảm thấy rất biết ơn và vinh dự khi được trở thành Bachelorette gốc Châu Á đầu tiên trong loạt phim TV này. Lớn lên, tôi luôn muốn thấy sự xuất hiện của người châu Á trên TV. Tôi cảm thấy nó thực sự rất thưa thớt. Bất cứ khi nào người châu Á xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đó là để đảm nhận vai trò nhân vật phụ, để hoàn thành một số khuôn mẫu và tôi luôn cảm thấy bị đóng khung bởi điều đó bởi vì tôi nghĩ, tôi không thấy mình trên màn ảnh. Tôi không thấy mình là nhân vật chính.”

Trong số 32 phụ nữ, Tran nằm trong số sáu người cuối cùng quyến rũ "Chàng Độc Thân "Bachelor" Joey Graziadei. Nhưng cô bị loại ở tập phim thứ 7, dù vậy cô đã để lại ấn tượng lâu dài trong lòng khán giả. Trong buổi hẹn hò riêng với Graziadei (trên loạt phim "Bachelor"), cô đã cởi mở về cuộc sống gia đình mình, nói rằng bố cô không phải lúc nào cũng có mặt và mẹ cô, một người Việt nhập cư, đã một mình chăm sóc họ.

Trần nói: “Mẹ là người phụ nữ mà tôi muốn trở thành khi lớn lên. Mẹ từ Việt Nam đến đây và bỏ học y để mang lại cho anh em tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và khi bố tôi ra đi, mẹ đã đảm nhận vai trò của hai bậc cha mẹ và chưa bao giờ phàn nàn một lần”.

Cô Trần mô tả mối quan hệ của cô với mẹ, người mà cô ấy nói đã theo dõi cô ấy trên loạt phim TV "The Bachelor". Cô nói: “Trong văn hóa châu Á, bạn sống với bố mẹ cho đến khi kết hôn và thậm chí cả sau khi kết hôn. Mẹ chưa bao giờ thực sự coi tôi là một người trưởng thành trọn vẹn. tình yêu, mẹ thực sự đã chứng kiến tôi trưởng thành và điều đó thật tuyệt vời cho mối quan hệ của chúng tôi."

Nhưng cho đến nay, người hâm mộ dường như rất vui mừng trước tin tức về vai diễn mới của Trần là "The Bachelorette", đăng tải sự ủng hộ của họ dành cho cô trên mạng xã hội. Một người hâm mộ nói trên X: "Người PHỤ NỮ ĐẸP LÀ BACHELORETTE GỐC CHÂU Á ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TÔI. TÔI THỰC SỰ CẦU NGUYỆN CHO ĐIỀU NÀY."

Tran sống ở Miami và đang học để trở thành phụ tá bác sĩ, thông cáo cho biết. Cô ấy cũng là người song ngữ. Các phim nhiều tập của cô sẽ chiếu trên đài ABC và làn sóng phim Hulu khi "The Bachelorette" trở lại vào mùa hè này. Như thế, điều hy hữu đã xảy ra: cô Jenn Trần sẽ giữ vai chính trong phim nhiều tập "The Bachelorette" và cô là người gốc Á đầu tiên cho vai này.

⚪ ---- RFA: Sư trụ trì chùa Đại Thọ của người Khmer Krom bị bắt với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Theo Đài Á Châu Tự Do. Sư trụ trì và một tín đồ của ngôi chùa của người Khmer Krom bị bắt giữ với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ,” một nhà sư ở chùa này nói cáo buộc trên là quy chụp, không đúng sự thật. Truyền thông nhà nước đưa tin Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long hôm 26/03 bắt giữ ông Thạch Chanh Đa Ra, sinh năm 1990, và ông Kim Khiêm, sinh năm 1978 cùng ngụ ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình về cáo buộc theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự. Ông Thạch Chanh Đa Ra là trụ trì chùa Đại Thọ, ông bị loại ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam hồi năm ngoái, trong khi ông Kim Khiêm là Phật tử và cũng là người giúp việc của cơ sở tôn giáo này. Dẫn nguồn tin từ công an địa phương, truyền thông nhà nước đưa tin từ năm 2020 đến nay, hai ông Thạch Chanh Đa Ra và Kim Khiêm sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ bài viết, video và livestream nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Tuy nhiên, sư Dương Khải, người bảo vệ an ninh - di sản của chùa Đại Thọ cho hay đây là cáo buộc nguỵ tạo.

⚪ ---- TIN VN. Hà Nội: Nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não khi chơi bóng rổ: Cục Trẻ em lên tiếng. Theo VTC News. Cục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ. Báo cáo của Cục Trẻ em nêu rõ, theo báo cáo của UBND phường Việt Hưng và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận Long Biên (TP Hà Nội), khoảng 16h ngày 17/3, cháu N.H.Đ (SN 2010, thường trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, hiện đang học lớp 8, trường THCS Việt Hưng) bị cháu T.V.M (SN 2008, thường trú tại quận Long Biên) dùng tay đấm vào vùng mặt bên trái khiến cháu Đ. ngã. Sự việc xảy ra tại khu vực sân Bát Giác, đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội). Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán, Đ. bị chấn thương sọ não nặng, đang thở oxy và rất nguy kịch về tính mạng. Mẹ nam sinh cho biết, cháu bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn. Hiện tại, gia đình cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở cho cháu Đ.

⚪ ---- TIN VN. UBND TP Cần Thơ nghiên cứu hỗ trợ một công ty muốn làm "chợ dành cho phụ nữ đơn thân". Báo Người Lao Động. Một văn bản của UBND TP Cần Thơ số 1151/VPUB-KT do ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ, ký ngày 27-3 về việc hỗ trợ thành lập "Chợ Mekong Single Ladies Market (chợ dành cho phụ nữ đơn thân) trên địa bàn cồn Ấu, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Công văn nêu: "Xét Công văn số 74/2024-CV-NVLG ngày 12-3-2024 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA về việc đề xuất hỗ trợ thành lập Chợ Mekong Single Ladies Market (chợ dành cho phụ nữ đơn thân) trên địa bàn cồn Ấu, Chủ tịch UBND TP có ý kiến như sau: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND quận Cái Răng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động liên hệ, làm việc với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA đối với nội dung đề xuất của công ty tại công văn nêu trên; có ý kiến tham mưu, trình UBND TP xem xét, quyết định theo quy định trước ngày 15-4-2024". Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND TP Cần Thơ xác nhận Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA xin làm chợ trên nên Văn phòng UBND TP gửi văn bản cho các sở tham mưu.

⚪ ---- HỎI 1: Gần 69% dân Mỹ lo lắng về chi phí cho 1 buổi hẹn hò?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Cuộc khảo sát gần đây do Self Financial thực hiện cho thấy tiền có thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc hẹn hò. Theo kết quả khảo sát, gần 69% người Mỹ trưởng thành cảm thấy bất an về chi phí cho một buổi hẹn hò, trong khi gần 68% bày tỏ lo lắng về việc quản lý chi phí khi lên kế hoạch hẹn hò.

Đây không phải là dữ liệu đầu tiên cho thấy sự mệt mỏi của người Mỹ khi hẹn hò trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt cao. Một cuộc khảo sát riêng từ tháng 10/2022 của Lending Tree cho thấy cứ 1/5 người Mỹ không hẹn hò vì chi phí ngày càng tăng. Số tiền trung bình mà người Mỹ chi tiêu cho một cuộc hẹn hò khác nhau tùy theo giới tính. Trung bình, đàn ông cho biết chi 67,87 USD, trong khi phụ nữ chi ít hơn, 56,61 USD mỗi buổi hẹn hò.

Chi tiết:

https://www.fox26houston.com/news/the-cost-of-dating-in-2024-is-stressing-people-out-survey-finds

⚪ ---- HỎI 2: Ban đêm, ánh sáng thành phố ngoài trời làm tăng cơ nguy các bệnh mạch máu não và đột quỵ 43%?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy ánh đèn rực rỡ của thành phố lớn có vẻ thú vị nhưng chúng cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ ở một người. Các nhà nghiên cứu cho biết, ánh sáng nhân tạo chiếu sáng vào ban đêm dường như ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến não theo cách khiến dễ bị đột quỵ hơn. Kết quả cho thấy những người tiếp xúc nhiều nhất với ánh sáng ngoài trời vào ban đêm có nguy cơ mắc các bệnh ảnh hưởng đến mạch máu não tăng 43%. Chúng bao gồm các động mạch bị tắc làm tắc nghẽn nguồn cung cấp máu cho não và chảy máu vào não, hai nguyên nhân chính gây ra đột quỵ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/03/26/bright-lights-stroke-risk/4441711463977/

.