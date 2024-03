Cầu Francis Scott Key ở Baltimore (Maryland) bị tàu hàng tông, sập cầu, nhiều xe đang chạy trên cầu lọt sông, đang tìm người mất tích (hình camera giám sát)

- Cầu Francis Scott Key ở Baltimore (Maryland) bị tàu hàng tông, sập cầu, nhiều xe đang chạy lọt sông, đang tìm người mất tích

- Biden tăng nỗ lực tìm phiếu giới trẻ, cấp tiến. Một điểm tập trung là cần sa, bên cạnh học phí đại học, quyền sinh sản, kinh tế, khí hậu và chăm sóc sức khỏe.

- Mạng Truth Social của Trump: Trump y hệt Chúa Jesus vì bị truy tố mọi ngã đường, hứng "các mũi tên cho chúng tôi" (dẫn Thi thiên)

- Georgia: Biện Lý Fani Willis vẫn còn phải tự biện hộ trong phiên điều trần Thứ Năm 28/3

- Trump bắt đầu nắm quyền sở hữu 58% DWAC, vào danh sách 500 người giàu nhất Mỹ, nhưng chưa thể nắm tiền mặt

- Báo WP: Trump không ưa di dân vào Mỹ theo diện bảo lãnh thân nhân, nhưng má vợ của Trump vào Mỹ theo diện này

- Rudy Giuliani (cựu luật sư của Trump, và đồng phạm ở tòa Georgia) tự thú đang sống “thế giới đầy ác mộng”

- Thăm dò mới: Biden sát nút Trump ở 6/7 tiểu bang chiến trường, và vượt Trump 1% điểm ở Wisconsin

- Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Trump, nói về phiên tòa do Biện Lý Bragg truy tố: Trump sẽ thê thảm vì nhiều chứng cớ giấy tờ.

- Một người đàn ông Texas đổi tên thành “Literally Anybody Else” (“Bất cứ ai khác theo nghĩa đen”) tranh cử tổng thống kình với Biden, Trump

- Tòa hình sự do Biện Lý Bragg truyt ố Trump sẽ xét xử từ ngày 15/4/2024

- Tòa kháng án cho hồ sơ dân sự: Thay vì nộp gần 500 triệu đô, Trump phải nộp thế chấp là 175 triệu đô trong vòng 10 ngày.

- TTK/LHQ kêu gọi thực hiện nghị quyết ngừng bắn ở Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua

- Thổ Nhĩ Kỳ: bắt 147 người bị nghi ngờ có quan hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS)

- Gaza: 32.414 người Palestine chết, 74.787 bị thương từ 7/10.

- Gaza được thả dù viện trợ: 18 người Palestine đã chết, trong đó 12 người chết đuối trên biển khi bơi ra nhặt các gói hàng,6 người khác chết "do giẫm đạp" nhau.

- Amazon Pharmacy mở rộng dịch vụ Giao hàng trong ngày đối với thuốc theo toa, bao gồm Thành phố New York và Los Angeles.

- Liên Âu: Putin đừng đổ lỗi vụ tấn công khủng bố gần đây ở Moscow cho Ukraine.

- Putin: bọn khủng bố tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow, làm chết 140 người là Hồi giáo cực đoan, nhưng người Ukraine hoặc Mỹ là đồng lõa.

- Mỹ truy tố 7 công dân TQ tội tin tặc nhắm vào chính quyền Mỹ

- Chỉ còn 3/10 dân Mỹ tham dự các buổi lễ tôn giáo hàng tuần. Tỷ lệ dự lễ đạo hàng tuần đông nhất là 2/3 giáo dân Mormon. 33% Công giáo, 38% đạo Hồi...

- Quận Los Angeles: Một cô gái tự bắn chết tại Trạm Cảnh Sát Industry Station.

- Quận Los Angeles: Một chuyên gia tài chánh bị án 8 năm tù vì trộm hơn 1 triệu đô la

- Quận Cam: Một xe đầu kéo lớn đụng vào khối bêtông ngăn đường và bốc cháy

- Utah: Anh Duy Pham, 26 tuổi, bị truy tố vì 4 tai nạn cố ý tông xe rồi bỏ chạy

- TIN VN. Giáo Dục VN: 'Shark' Thủy bị bắt, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- TIN VN. Doanh nghiệp ở Cần Thơ giải thể cao gấp ba lần thành lập mới.

- TIN VN. Thêm công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động hàng trăm triệu đồng.

- HỎI 1: Có tới 92% doanh nghiệp lên kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số, nhưng chỉ 28% nói thực hiện xong và 1/3 số này nói chưa đủ trình độ để tận dụng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Siêu thực phẩm cho sức khỏe: Kimchi, sữa chua (yaourt), trà kombucha, rau muối (pickled vegetables), hạt..." ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-26/3/2024) ⚪ ---- Hôm thứ Ba, Amazon Pharmacy đã công bố mở rộng dịch vụ Giao hàng trong ngày đối với thuốc theo toa, bao gồm Thành phố New York và Los Angeles. Hai thành phố này hiện sẽ tham gia cùng Austin, Indianapolis, Miami, Phoenix và Seattle như một phần của chương trình.

Bằng cách sử dụng các cơ sở nhỏ hơn "dự trữ các loại thuốc theo toa phổ biến nhất cho các bệnh cấp tính", khách hàng của Amazon giờ đây có thể đặt mua thuốc theo toa cho bệnh cúm, huyết áp cao, tiểu đường và "các bệnh thông thường khác" để giao hàng tận nhà, miễn phí vận chuyển cho các thành viên Prime.

⚪ ---- Một phần lớn của cây cầu Francis Scott Key ở Baltimore đã bị sập sau khi một chiếc tàu lớn va chạm vào lúc 1:30 giờ sáng Thứ Ba, và nhiều xe đang chạy trên cầu rơi xuống nước. Nhà chức trách đang cố gắng giải cứu ít nhất 7 người. Một tàu lớn đâm vào cầu, bốc cháy trước khi chìm khiến nhiều xe rơi xuống sông Patapsco, theo video đăng trên X. Cơ quan Giao thông vận tải tiểu bang Maryland đăng trên X rằng Thị trưởng Baltimore cho biết nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường và các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành.

Kevin Cartwright, giám đốc truyền thông của Sở cứu hỏa Baltimore, nói với AP vào khoảng 3 giờ sáng rằng những người ứng cứu khẩn cấp đang tìm kiếm ít nhất 7 người được cho là đang ở dưới nước. Ông cho biết các cơ quan đã nhận được cuộc gọi 911 vào khoảng 1h30 sáng báo cáo một tàu đi từ Baltimore đã tông vào một cột trên cầu khiến cầu bị sập. Vào thời điểm đó, có nhiều xe đang ở trên cầu, trong đó có một xe lớn cỡ xe đầu kéo. Vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương, có 2 người đã được kéo lên khỏi mặt nước và một người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Nhiệt độ nước khoảng 47 độ.

Cartwright nói: “Trọng tâm của chúng tôi lúc này là cố gắng giải cứu và phục hồi những người này." Ông cho biết còn quá sớm để biết có bao nhiêu người bị ảnh hưởng nhưng gọi vụ sập cầu là một "sự kiện thương vong hàng loạt đang gia tăng". Cartwright nói, "Đây là một trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng."

Con tàu đâm vào cầu là một tàu chở hàng dài 948 feet (289 mét) có tên Dali, theo New York Times. Không ai trong số thành viên thủy thủ đoàn, kể cả hai tài công, bị thương. WTOP đưa tin, con tàu mang cờ Singapore rời cảng Baltimore vào khoảng 1 giờ sáng để hướng tới Sri Lanka.

Hình ảnh sập cầu theo camera giám sát từ các viên chức tiểu bang Maryland.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Trump hôm Thứ Hai được đánh bóng rằng ông y hệt Chúa Jesus khi bị truy tố mọi ngã đường. Phóng viên Ryan Grenoble của HuffPost ghi rằng Donald Trump hôm thứ Hai đã chấp nhận ý tưởng rằng Trump giống Chúa Jesus Christ, khi Trump tham dự phiên tòa xét xử hình sự sắp tới về việc trả tiền im lặng cho một ngôi sao phim người lớn mà Trump bị cáo buộc có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Sự so sánh [với Chúa Jesus] được thực hiện bởi Truth Social, nơi tài khoản của Trump chia sẻ một tin nhắn được một người theo dõi cố tình gửi cho ông.

“Thật trớ trêu khi Đấng Christ đã phải trải qua cuộc đàn áp lớn nhất của Ngài ngay trong tuần mà họ đang cố gắng cướp tài sản của bạn,” thông điệp viết, cho thấy rằng khoản tiền phạt 468 triệu đô la của Trump vì gian lận tài chính trong nhiều thập niên ngang bằng với việc đóng đinh và phục sinh của Đấng Christ.

Sau đó, thông điệp chỉ đến Thi thiên 109 (Psalm 109), một câu thơ mà cánh hữu Cơ đốc giáo đã coi như một lời kêu gọi tập hợp chính trị. Đoạn thơ kết thúc: “Nguyện cho ngày của người ấy thật ít; và để người khác chiếm lấy chức vụ của mình."

Kết thúc dòng tin nhắn có thể cho thấy có vẻ [nhưng không chắc] được gửi bởi một người hâm mộ cựu tổng thống: "Cảm ơn ngài một lần nữa vì đã hứng những mũi tên dành cho chúng tôi. Chúng tôi yêu ngài.”

Thế rồi, Trump đáp lại bằng cách gọi tình cảm biểu hiện là “đẹp”. Dù vậy, thơ gì thì thơ, Thẩm phán Manuel Mercan đã phán rằng ngày xét xử Trump sẽ là 15/4/2024.

⚪ ---- Tổng Thống Biden tăng nỗ lực tìm phiếu giới trẻ, cấp tiến. Phó Tổng thống Kamala Harris ngước lên sau những bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn trong Phòng Roosevelt được trang trí công phu của Bạch Ốc trong tháng này để đảm bảo rằng các phóng viên trong phòng có thể nghe rõ lời bà: “Không ai đáng phải vào tù vì hút cỏ dại (weed)”. Chữ này chữ của giới trẻ gọi "cần sa," chất say đã được chấp nhận dùng cho y khoa tại nhiều tiểu bang.

“Hội nghị bàn tròn cải cách cần sa” của PTT Harris là một lời nhắc nhở nổi bật về việc chính trị đã thay đổi như thế nào đối với một công tố viên một thời được nuôi dưỡng trong kỷ nguyên “Just Say No” (Cấm Ngặt) của việc thực thi cấm ma túy không khoan nhượng. Khi Tổng thống Biden đang tìm kiếm sự hỗ trợ rất cần thiết từ những người trẻ tuổi, chính quyền của Biden đang coi chính sách cần sa như một điểm thu hút tiềm năng.

Biden đã đưa ra những nhận xét tương tự với Harris trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tháng này - mặc dù tổng thống 81 tuổi đã sử dụng thuật ngữ “cần sa” (marijuana) thay vì “cỏ dại”. Chính quyền đang nêu bật quyết định của mình về việc khoan hồng cho việc sở hữu cần sa khi Biden chạy đua để phân loại lại cần sa theo Đạo luật về các chất bị kiểm soát trước khi Biden đối mặt với cử tri vào tháng 11.

Celinda Lake, một trong những người thăm dò ý kiến ​​năm 2020 của Biden, người cũng làm việc cho Liên minh Cải cách Lập kế hoạch Cần sa, một nhóm ngành, cùng với các tổ chức Dân chủ ủng hộ việc tái tranh cử của Biden, cho biết: “Điều tốt về vấn đề này là nó sạch sẽ, rõ ràng và xuyên suốt. Và thật khó để thu hút được sự chú ý của cử tri trong môi trường đầy hoài nghi này.”

Thách thức là đáng kể. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Economist/YouGov, Biden chỉ được 31% số người từ 18 đến 29 ưa thích, kém hơn nhiều so với các nhóm tuổi khác. Mặc dù dẫn trước cựu Tổng thống Trump 21 điểm phần trăm trong nhóm tuổi đó, nhưng Biden cần tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao để lặp lại công thức năm 2020 của mình. Tuổi tác của Biden có lẽ đã đóng một vai trò trong việc xa lánh một nhóm vừa cần thiết cho Đảng Dân chủ, vừa khó khuyến khích hơn về mặt lịch sử so với những cử tri lớn tuổi, những người thường xuyên xuất hiện tại các cuộc bỏ phiếu.

Một phụ tá chiến dịch, người chỉ phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết chính sách cần sa là một trong số vấn đề mà Ban tranh cử của Biden tin rằng sẽ thúc đẩy giới trẻ – quan trọng nhưng không nổi bật bằng những mối quan tâm hàng đầu bao gồm khả năng chi trả cho đại học, quyền sinh sản, nền kinh tế, khí hậu và chăm sóc sức khỏe.

⚪ ---- Georgia: Biện Lý Fani Willis vẫn còn phải biện hộ. Thẩm phán giám sát vụ can thiệp bầu cử Georgia của cựu Tổng thống Donald Trump đã lên lịch một phiên điều trần vào thứ Năm 28/3/2024 để nghe tranh luận bằng miệng về một số yêu cầu từ Trump và đồng phạm David Shafer. Phiên điều trần sẽ là phiên điều trần đầu tiên kể từ nỗ lực loại bỏ tư cách không thành công đối với Biện Lý Quận Fulton Fani Willis, người đã lập hồ sơ vụ án, truy tố Trump và nhiều đồng phạm về tội cấu kết lửa đảo khi lật ngược bầu cử Georgia.

Buổi điều trần Thứ Năm xảy ra sau khi Thẩm phán Scott McAfee cho phép Trump kháng cáo phán quyết - nhưng McAfee tuyên bố sẽ tiếp tục vụ án trong thời gian cho Trump kháng cáo. McAfee hồi đầu tháng này đã từ chối loại bỏ hoàn toàn tư cách của Biện Lý Willis dựa trên cáo buộc rằng cô được hưởng lợi tài chính từ mối quan hệ lãng mạn với công tố viên Nathan Wade, nhưng ra phán quyết rằng cô hoặc Wade phải rút lui khỏi vụ án. Wade sau đó đã từ chức công tố viên đặc biệt. Chưa rõ Trump và đồng phạm sẽ đưa ra yếu tố mới nào, có đủ mạnh hay không, trong buổi điều trần ngày mốt.

Trump và 18 người khác đã không nhận tội vào tháng 8 năm ngoái đối với tất cả các cáo buộc trong một bản cáo trạng lừa đảo sâu rộng vì bị cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang Georgia. Các bị cáo Kenneth Chesebro, Sidney Powell, Jenna Ellis và Scott Hall sau đó đã thực hiện các thỏa thuận nhận tội để đổi lấy việc đồng ý làm chứng chống lại các bị cáo khác.

⚪ ---- Hôm Thứ Hai là một ngày tuyệt vời đối với Donald Trump, theo Bloomberg đưa tin, “ngày vĩ đại nhất được ghi nhận đối với sự giàu có của cựu tổng thống.” Khi sáp nhập công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group với Digital World Acquisition Corp., Trump đã nắm quyền sở hữu 58% DWAC, và công ty sẽ bắt đầu giao dịch dưới tên DJT vào hôm nay, Thứ Ba.

Cổ phiếu DWAC đã tăng 20% vào chiều Thứ Hai, đóng cửa ở mức khoảng 50 USD, có nghĩa là cổ phần của Trump trong công ty được định giá 3,9 tỷ USD, theo Bloomberg đưa tin. Điều đó nâng giá trị tài sản ròng của Trump lên 6,5 tỷ USD và lần đầu tiên đưa Trump vào Chỉ số tỷ phú Bloomberg, danh sách 500 người giàu nhất thế giới, mặc dù Trump không thể bán cổ phiếu của mình trong 6 tháng.

Có nhiều lý do để thận trọng. CNN giải thích: “Các chuyên gia cảnh báo rằng thị trường đang định giá quá cao Trump Media dựa trên các nguyên tắc cơ bản của công ty”. Nó chỉ thu về doanh thu 3,4 triệu USD trong 9 tháng đầu năm ngoái trong khi lỗ ròng 49 triệu USD. Nó cũng không thể giữ chân người dùng mạng khi số người dùng hoạt động hàng tháng ở Mỹ trên các điện thoại iOS và Android giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng "chắc chắn có những người thích Trump và muốn ủng hộ Trump. Có lẽ họ đang mua cổ phiếu", theo Kristi Marvin của SPACInsider nói với Time. “Và có lẽ những người khác đang nghĩ: Nếu Trump thắng cử tổng thống thì ai biết được?” Về cơ bản, có một số hy vọng rằng nếu Trump chiếm lại Bạch Ốc, trang mạng xã hội Truth Social của Trump sẽ được sự thúc đẩy tăng vọt.

⚪ ---- Trump không ưa di dân vào Mỹ. Vậy còn vợ và má vợ của Trump? Đó là bản tin mới của Washington Post. Má vợ của Donald Trump đã nhập cư vào Mỹ theo một quy trình bảo lãnh thân nhân mà cựu tổng thống đã lên án và tìm cách loại bỏ. Vợ của ông, bà Melania, đã bảo lãnh cho má bà, Amalija Knavs, đến Mỹ bằng cách sử dụng con đường hợp pháp mà Trump chỉ trích là “di cư theo chuỗi” (“chain migration”), trong đó công dân Mỹ có quyền bảo lãnh cha mẹ họ để có thẻ xanh, theo The Washington Post.

Trump đã nói trong nhiệm kỳ tổng thống của mình rằng Hoa Kỳ cần “CHẤM DỨT chuỗi di cư khủng khiếp”. Bà Knavs sinh ra ở Slovenia—qua đời ở tuổi 78 vào tháng 1/2024—trở thành thường trú nhân hợp pháp vào tháng 3/2010, WP đưa tin dựa trên hồ sơ nhập cư của Knavs. Sau đó, bà nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ đầy đủ vào tháng 8/2017 ngay sau khi Trump nhậm chức. Trong một bài kiểm tra quốc tịch vào năm sau, cụ bà được cho là đã trả lời đủ câu hỏi một cách chính xác để vượt qua nhưng không trả lời câu hỏi: “'Pháp quyền là gì?'" Bà cũng cho biết bà lúc đó đang sống ở Trump Tower ở Thành phố New York trên đơn xin nhập tịch.

⚪ ---- Rudy Giuliani, từng là thị trưởng Mỹ, giờ đang bị mắc kẹt trong địa ngục do chính mình tạo ra sau một thời gian làm luật sư cho Trump và nỗ lực tìm cách lật ngược kết quả bầu cử 2020. Đã nộp đơn xin phá sản sau khi bồi thẩm đoàn xác định rằng Giuliani phải bồi thường hơn 148 triệu đô la vì bôi nhọ hai nhân viên bầu cử ở Georgia, cựu luật sư của Trump còn lâu mới thoát khỏi nguy hiểm, phải đối mặt với hàng loạt vụ án đang chờ tòa xét xử, trong đó nổi bật nhất là vụ gian lận bầu cử ở Quận Fulton, nơi vụ án nêu tên Giuliani là đồng phạm cùng với ông chủ cũ Donald Trump.

Vì vậy, Giuliani đã nói với bạn bè về “thế giới ác mộng” mà Giuliani đang sống, theo New York Post. Tại Mar-a-Lago vào tuần trước để gây quỹ cho một ứng viên quốc hội đầy hy vọng của Đảng Cộng hòa, người ta tình cờ nghe Giuliani nói rằng Giuliani thức dậy hàng ngày và Giuliani cũng không thể tin đó là sự thật, theo một nguồn tin nghe lén của báo WP. Người trong cuộc cho biết gần đây đã có “những cuộc gây quỹ không ngừng nghỉ” tại khu bất động sản ở Florida, đôi khi có tới hai hoặc ba khoản trợ cấp riêng biệt được tổ chức trong một đêm. Có lẽ Giuliani, người không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Washington Post, đang hy vọng rằng một trong những sự kiện đó có thể sớm mang tên Giuliani.

⚪ ---- Theo một cuộc thăm dò mới cho thấy Tổng thống Biden đã thu hẹp khoảng cách với cựu Tổng thống Trump ở 6 trong số 7 tiểu bang chiến trường quan trọng trong tháng qua, gợi ý về một cuộc tổng tuyển cử sít sao có thể xảy ra giữa hai người vào tháng 11. Thăm dò của Bloomberg News/Morning Consult, được công bố hôm thứ Ba, cho thấy Biden vẫn sau Trump về tổng thể trong số tất cả cử tri ở 7 tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả cuộc bầu cử. Nhưng đó là tin tốt cho Biden khi Biden sát nút Trump và vượt qua Trump ở một tiểu bang.

Cuộc thăm dò cho thấy Biden đang thể hiện đặc biệt tốt ở các tiểu bang Bức tường Xanh như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Biden đang dẫn trước Trump 1 điểm phần trăm ở Wisconsin sau khi trước đó kém 4 điểm trong một cuộc khảo sát hồi tháng 2/2024.

Tại Michigan và Pennsylvania, hai ứng cử viên đang hòa nhau với tỷ số 45-45. Một cuộc thăm dò hồi tháng 2 cho thấy Trump dẫn trước ở Michigan 2% điểm và dẫn trước ở Pennsylvania 6% điểm.

Biden đã làm suy yếu vị trí dẫn đầu của Trump ở Nevada, thu hẹp khoảng cách từ 6 điểm trong cuộc khảo sát tháng 2/2024 xuống còn 2% điểm trong cuộc thăm dò hôm thứ Ba.

Biden cũng thu hẹp khoảng cách với Trump ở Arizona, mặc dù Biden vẫn kém 5% điểm và ở North Carolina, nơi Trump vẫn dẫn đầu với 6$ điểm.

Cuộc thăm dò cho thấy Trump đã cố gắng mở rộng vị trí dẫn đầu của mình ở Georgia từ 6% điểm lên 7 điểm.

Cuộc khảo sát cho thấy, nhìn chung, Trump vẫn dẫn đầu Biden trong số cử tri ở các tiểu bang dao động, với tỷ lệ 47% so với 43%.

Thành tích của Biden trong cuộc thăm dò được nâng cao một phần nhờ bài phát biểu Thông điệp Liên bang của ông vào đầu tháng 3, khi ông mạnh mẽ đối chiếu chương trình nghị sự của mình với những lời lẽ và hành động của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên tại vị. Từ đó, Biden đã bắt tay vào một chiến dịch tranh cử rầm rộ, thăm Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Nevada và Pennsylvania trong những tuần gần đây. Biden và Phó Tổng thống Harris sẽ tới North Carolina vào thứ Ba để thảo luận về chương trình chăm sóc sức khỏe của họ.

⚪ ----- Trump sẽ thê thảm. Michael Cohen, cựu luật sư riêng của cựu Tổng thống Trump, cho biết Trump “nên lo lắng” về các công tố viên, nhân chứng và bằng chứng đang đến với Trump sau khi thẩm phán ấn định ngày bắt đầu phiên tòa xét xử vụ giả giấy tờ để giấu tiền bịt miệng nữ nhơn của Trump.

Cohen nói với Jen Psaki của MSNBC hôm thứ Hai: “Trump không nên lo lắng cho tôi. Trump nên lo lắng về Biện Lý quận Manhattan, các công tố viên New York, Trump nên lo lắng về các bằng chứng tài liệu, nên lo lắng về tất cả các nhân chứng sẽ tham gia phiên tòa đó đơn giản vì, như những người khác cũng đã nói một cách thích hợp thì đây là một trường hợp đơn giản.”

Thẩm phán đã tổ chức một phiên điều trần hôm thứ Hai, nơi các luật sư của Trump đấu tranh với tiểu bang về các tài liệu mới được chuyển giao trong vụ án. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào thứ Hai, nhưng sau khi các tài liệu được đưa ra ánh sáng, nó đã bị trì hoãn. Thẩm phán cuối cùng đã quyết định không trì hoãn phiên tòa nữa, ấn định ngày bắt đầu mới là ngày 15/4/2024.

Cohen sẽ làm chứng trong vụ án cùng với ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels, bất chấp sự phản đối của Trump. Daniels cho biết cô đã được Cohen trả tiền để giữ im lặng về cáo buộc ngoại tình với Trump. Trong một bộ phim tài liệu gần đây, Daniels cho biết cô chỉ lấy tiền vì lo sợ cho tính mạng của mình.

Cohen sẽ không tiết lộ những gì Cohen có thể sẽ nói trong lời khai của mình, nhưng hôm thứ Hai bày tỏ sự bực dọc với các tài liệu mới. Cohen nói rằng nhóm của Trump đang cố gắng tấn công uy tín của Cohen và “tìm ra cách để công kích lại, danh tiếng của tôi với mục đích duy nhất là trì hoãn phiên tòa này hơn nữa hoặc khiến nó bị loại ra khỏi lịch trình cùng nhau, điều đó chỉ là, bạn biết đấy, suy nghĩ viển vông."

Cohen ám chỉ rằng lời khai sắp tới của Cohen sẽ cho thấy hành vi sai trái của Trump: “Đây là vụ án dựa trên bằng chứng tài liệu và lời khai chứng thực. Bạn biết đấy, những tài liệu [giấy tờ] này không nói dối và chúng chỉ ra một bức tranh rất cụ thể, một trong số đó tất nhiên không có lợi cho Donald Trump.”

Anh Duy Pham

⚪ ---- Chán nản với hệ thống hai đảng sẽ một lần nữa khiến Joe Biden và Donald Trump đối đầu nhau vào mùa thu này, một người đàn ông Texas 35 tuổi đã tự mình giải quyết vấn đề. Trước đây được biết đến với cái tên Dustin Elbey, người đàn ông này — một cựu chiến binh quân đội và là giáo viên lớp 7 — đã đổi tên thành “Literally Anybody Else” (“Bất cứ ai khác theo nghĩa đen”) và ghi danh tranh cử tổng thống trong tháng này. Anh nói rằng chiến dịch tranh cử của anh không thực sự hướng tới cá nhân anh mà là về ý tưởng có một ứng cử viên bên thứ ba.Anh nói: “Tôi thực sự muốn có một lối thoát cho những người như tôi, những người đã quá chán ngấy với việc giành quyền lực liên tục giữa hai bên mà không mang lại lợi ích gì cho người dân bình thường. Chúng ta có thể làm tốt hơn với 300 triệu người đang tranh cử tổng thống.”Anh này đã nộp đơn lên Ủy ban bầu cử liên bang, nhưng anh phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để kiếm được 113.151 chữ ký từ những người không bỏ phiếu trong một trong hai cuộc bầu cử sơ bộ của Texas để đủ điều kiện trở thành một ứng cử viên độc lập. Anh sẽ phải đối mặt với những rào cản tương tự ở 49 tiểu bang khác.⚪ ---- Một thẩm phán ở New York cho biết phiên tòa truy tố Trump về tội giả hồ sơ kinh doanh để che giấu tiền bịt miệng bạn tình sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 4/2024 bất chấp nỗ lực trì hoãn của cựu tổng thống. Thẩm phán Juan M. Mercan đã mắng các luật sư của Trump khi ông cân nhắc thời điểm lên lịch xét xử. Merchan phản đối những gì ông cho là những tuyên bố bào chữa vô căn cứ về "hành vi sai trái của cơ quan tố tụng", dường như không bị thuyết phục bởi lập luận của nhóm Trump rằng các công tố viên cho đến gần đây đã che giấu hàng chục nghìn trang hồ sơ từ một cuộc điều tra liên bang trước đó.Các công tố viên cho biết chỉ một số ít hồ sơ mới có liên quan đến vụ án, trong khi các luật sư bào chữa cho Trump nói rằng hàng nghìn trang có thể quan trọng và cần thêm thời gian để được xem xét kỹ lưỡng. Mercan nói với các luật sư bào chữa rằng lẽ ra họ phải hành động sớm hơn nhiều nếu họ tin rằng mình không có tất cả hồ sơ mà họ cảm thấy mình có quyền có. Merchan nói: “Việc bạn không có vụ kiện nào ngay bây giờ thực sự đáng lo ngại vì cáo buộc mà người bào chữa đưa ra trong tất cả các giấy tờ của bạn là cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức không thể tin được. Quý vị đang cáo buộc Biện lý quận Manhattan và những người liên quan đến hành vi sai trái của cơ quan công tố và cố gắng khiến tôi làm đồng lõa trong đó. Và quý vị không có một trích dẫn nào để hỗ trợ quan điểm đó." Sáng Thứ Hai, Trump đích thân xuất hiện tại phiên điều trần New York. Đây là vụ án hình sự, sẽ xét xử theo luật tiểu bang New York.⚪ ---- Cũng hôm Thứ Hai, một phiên tòa khác tại New York, nhưng là tòa kháng án cho hồ sơ dân sự: Trump được nhẹ thở hơn. Thay vì phải đưa ra gần 500 triệu đô la cho một khoản bảo lãnh trong vụ gian lận dân sự của mình, thay vào đó, Trump phải nộp một khoản thế chấp là 175 triệu đô la trong vòng 10 ngày. Những người trong nội bộ Trump nói rằng Trump có thể nộp như vậy. Nếu không có phán quyết đó, Trump phải đối mặt với nguy cơ bị Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James tịch biên tài sản bắt đầu từ thứ Hai.Trump tiếp tục kháng cáo sự thua kiện của mình trong vụ lừa đảo dân sự, nhưng tòa kháng cáo này đã từ chối hoãn hình phạt tài chính cho Trump trong khi kháng cáo diễn ra tại tòa án. Và các luật sư của Trump nói rằng họ không thể tìm thấy bất kỳ công ty nào sẵn sàng bảo lãnh cho tiền thế chấp lớn hơn 450 triệu USD.⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya hôm thứ Ba cho biết lực lượng thực thi pháp luật nước này đã bắt 147 cá nhân bị nghi ngờ có quan hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) trong cuộc bố ráp toàn quốc, bị cho là đã thực hiện các hoạt động trong "tổ chức khủng bố". Theo Yerilkaya, “một lượng lớn ngoại tệ, tài liệu tổ chức và tài liệu kỹ thuật số” đã bị thu giữ trong cuộc đột kích tại hơn 30 tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả Istanbul và Antalya. Bộ trưởng cho biết, từ ngày 1 tháng 6/2023 đến ngày 25/3, hơn 2.900 cá nhân đã bị bắt vì nghi ngờ hợp tác với IS.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Ba cho biết số người Palestine chết trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 32.414. Con số này tăng lên sau khi 81 thường dân che61t trong 24 giờ qua trong bối cảnh 8 cuộc tấn công của lực lượng Israel cũng khiến 93 người bị thương trong ngày qua. Tổng số người bị thương kể từ đầu chiến tranh đã tăng lên 74.787. Trước đó trong ngày, được biết, ngoài các nạn nhân của cuộc xung đột bạo lực, 18 cư dân trong khu vực cần viện trợ nhân đạo cũng thiệt mạng khi các gói hàng rơi từ máy bay rơi xuống.⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ có trụ sở tại Gaza hôm thứ Ba cho biết 18 người Palestine đã chết do phi cơ chở viện trợ nhân đạo thả các thùng hàng và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động được thực hiện theo cách "tấn công, sai trái, không phù hợp và vô ích". "Bản tin cho biết rằng 12 người chết đuối trên biển khi cố gắng bơi ra nhặt các gói hàng, trong khi 6 người khác chết "do giẫm đạp" sau khi phi cơ "thả [đồ viện trợ không đúng chỗ". Văn phòng truyền thông kêu gọi "mở nhanh các cửa khẩu chở hàng viện trợ trên đất liền" vì các đợt thả dù gây ra "nguy cơ vì không chính xác, bởi vì một phần viện trợ này bị thả lạc ra biển, một phần được ném vào các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine, và một phần của nó bị ném vào những khu vực nguy hiểm, khiến mạng sống của những công dân đói khát gặp nguy hiểm tột độ."⚪ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm thứ Hai cho biết điều cần thiết là phải thực hiện nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) thông qua hôm Thứ Hai. "Nghị quyết này phải được thực hiện. Thất bại sẽ không thể tha thứ", Guterres nhấn mạnh trong một bài đăng trên X. Trong một bài viết riêng, ông nhấn mạnh rằng cách duy nhất để chấm dứt vĩnh viễn xung đột Israel-Palestine là giải pháp hai nhà nước.Trước đó, UNSC đã thông qua nghị quyết về Gaza, với 14 trong số 15 thành viên của hội đồng bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua nghị quyết ngừng bắn này, trong khi Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng mặc dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đe dọa sẽ không cử phái đoàn ngoại giao đến thăm Mỹ theo chương trình đã định nếu Mỹ không phủ quyết nghị quyết này.⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Hai tuyên bố rằng khối phải "kêu gọi" Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã cố gắng đổ lỗi toàn bộ vụ tấn công khủng bố gần đây ở Moscow cho Ukraine. Viết trên X, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, Borrell nói thêm rằng việc tăng cường hỗ trợ quân sự của khối cho Kiev và "tăng tốc giao hàng" là "quan trọng hơn bao giờ hết".Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng Nga sau đó chỉ ra rằng Ukraine có thể có liên quan đến nhóm này. Hoa Kỳ đã bác bỏ những gợi ý đó và nói thêm rằng Mỹ trước đó đã cảnh báo Moscow rằng một sự kiện khủng bố như vậy có thể xảy ra.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu ai đã ra lệnh tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus ở khu Krasnogorsk của Moscow, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng. Phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin lưu ý rằng Nga đã xác định đích thân ai thực hiện vụ tấn công, mô tả các nghi phạm là "những người Hồi giáo cực đoan", nhưng bây giờ phải tìm ra "ai được hưởng lợi từ việc này".Putin cũng tuyên bố rằng thủ phạm "đã tìm cách trốn từ Nga đến Ukraine." Putin đổ lỗi cho "những người Hồi giáo cực đoan" trong khi vẫn cho rằng người Ukraine - hoặc người Mỹ - là đồng lõa. “Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi những người Hồi giáo cực đoan”, ông Putin nói trong một cuộc họp trên truyền hình. “Chúng tôi cũng biết rằng Mỹ thông qua nhiều kênh khác nhau đang cố gắng thuyết phục các vệ tinh của họ và các quốc gia khác rằng, theo thông tin tình báo của họ, được cho là không có dấu vết nào ở Kyiv trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow và vụ tấn công này được thực hiện bởi các thành viên của ISIS.”⚪ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hôm thứ Hai đã truy tố 7 công dân Trung Quốc “âm mưu xâm nhập máy tính và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây” khi làm việc cho Nhóm hack APT31, được cho là do Bộ An ninh Nhà nước Bắc Kinh thuê để theo dõi cơ sở hạ tầng chính trị quan trọng của Washington và các quan chức Mỹ.Tuyên bố của sở nêu tên Ni Gaobin, Weng Ming, Cheng Feng, Peng Yaowen, Sun Xiaohui, Xiong Wang và Zhao Guanzong là bị cáo. Bộ phận An ninh Quốc gia và Tội phạm mạng Hoa Kỳ sẽ khởi tố vụ việc.Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bình luận: “Bộ Tư pháp sẽ không tha thứ cho những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm đe dọa những người Mỹ phục vụ công chúng, bịt miệng những người bất đồng chính kiến được luật pháp Mỹ bảo vệ hoặc ăn cắp từ các doanh nghiệp Mỹ. Trường hợp này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về mục đích mà chính phủ Trung Quốc sẵn sàng nhắm tới và đe dọa những người chỉ trích họ, bao gồm cả việc phát động các hoạt động mạng độc hại nhằm đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi.”⚪ ---- Gallup tiết lộ trong một cuộc khảo sát rằng với các lễ kỷ niệm tôn giáo lớn diễn ra vào tháng 3 và tháng 4, tỷ lệ người trưởng thành thường xuyên tham dự các buổi lễ ở Mỹ đã giảm. Chỉ 3/10 dân Mỹ cho biết họ tham dự các buổi lễ tôn giáo hàng tuần (21%) hoặc gần như hàng tuần (9%), trong khi 11% cho biết họ tham dự khoảng một lần mỗi tháng và 56% hiếm khi (25%) hoặc không bao giờ (31%) tham dự.Người Công giáo có tỷ lệ tham dự lễ đạo nhà thờ giảm mạnh hơn, từ 45% xuống 33%, và tỷ lệ tham dự hàng tuần của người Tin lành/Kitô giáo cũng giảm. Ngược lại, người Mỹ theo đạo Hồi và Do Thái đã cho thấy sự gia tăng nhẹ trong việc tham dự các buổi lễ tôn giáo trong hai thập niên qua, Gallup lưu ý. Có 38% người trưởng thành theo đạo Hồi thường xuyên đến nhà thờ Hồi giáo.Giáo dân Giáo hội Mormon là những người siêng nhất, với 2/3 số người đến nhà thờ hàng tuần hoặc gần như hàng tuần. Người Tin lành (bao gồm cả những người theo đạo Cơ đốc không thuộc giáo phái) đứng thứ hai, với 44% tham dự các buổi lễ thường xuyên, tiếp theo là người Hồi giáo (38%) và người Công giáo (33%). Những người trưởng thành theo đạo Phật có nhiều khả năng nói rằng họ hiếm khi hoặc không bao giờ tham dự (75%).Những người Mỹ không theo tôn giáo nào, kể cả những người nói rằng họ là người vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri, rất ít có khả năng đến nhà thờ. Tuy nhiên, 3% cho biết họ tham dự hàng tuần hoặc gần như hàng tuần.Nhiều người từ 18 đến 29 tuổi, 35%, nói rằng họ không có sở thích tôn giáo nào hơn là xác định theo bất kỳ đức tin cụ thể nào, chẳng hạn như Tin lành/Cơ đốc giáo phi giáo phái (32%) hoặc Công giáo (19%).⚪ ---- Quận Los Angeles: Một cô gái đã chết sau khi tự bắn mình bằng khẩu súng mà cô lấy từ bao súng của 1 cảnh sát quận Los Angeles tại Trạm Cảnh Sát Industry Station. Cảnh sát ban đầu đã trả lời cuộc gọi về hỗn loạn trong gia đình ngay trước khi cô gái đến trạm cảnh sát này. Bộ cho biết một phụ huynh (bố hya mẹ) nuôi đã nói với các cảnh sát rằng cô gái đang bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần rõ ràng.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một chuyêng ia quản lý tiền 62 tuổi đã bị kết án gần 8 năm tù tiểu bang vì ăn trộm hơn 1 triệu đô la từ một bác sĩ tâm thần đang hành nghề ở Thousand Oaks, nhà chức trách công bố vào cuối tuần trước. Biện lý Quận Ventura cho biết David Howard Syner, cư dân của Whittier, đã có được quyền truy cập vào tài khoản tài chính của nạn nhân sau khi thỏa thuận quản lý công việc kinh doanh của bác sĩ.Từ năm 2014 đến cuối năm 2018, Syner đã thực hiện hơn 13 kế hoạch khác nhau để bòn rút tiền bất hợp pháp từ bác sĩ tâm thần, sử dụng phần lớn tiền mặt để mua hàng hóa và dịch vụ xa xỉ cho bản thân và vợ sắp cưới, bao gồm cả du lịch hạng nhất, giải trí và phẫu thuật thẩm mỹ. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng VCDA, các khoản thanh toán tốt cho các hạng mục như bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà, tiền mua ô tô và học phí.Đến tháng 8 năm 2018, nạn nhân nghi ngờ rằng Syner đã ăn cắp của anh ta và thuê một kế toán viên được chứng nhận để khám phá số tiền anh ta đã bị lừa. Hai tháng sau, Cục Điều tra của VCDA bắt đầu xem xét vấn đề và vào năm 2020 đã sử dụng một kế toán pháp y nội bộ để theo dõi các giao dịch mua hàng của Syner. Công tố cho biết: “…tội ác được thực hiện theo cách có kế hoạch, tinh vi hoặc chuyên nghiệp và tội phạm liên quan đến việc lấy đi hoặc gây thiệt hại thực sự có giá trị tiền tệ lớn”. Vào tháng 6/2023, Syner thú nhận 13 tội trộm cắp lớn và thừa nhận đã đánh cắp hơn 500.000 USD.⚪ ---- Quận Cam: Một xe đầu kéo lớn đụng vào khối bêtông ngăn đường và bốc cháy hôm thứ Hai, chặn tất cả các làn đường đi về hướng nam của Xa lộ Orange (57) ở khu vực Fullerton. Tai nạn được báo cáo ngay sau 8 giờ sáng gần Imperial Highway, theo Đội tuần tra đường cao tốc California. Không có thương tích đã được báo cáo ngay lập tức. Chiếc xe tải lúc đó đang đi về phía bắc trên xa lộ thì đâm xuyên qua dải phân cách ở giữa và dừng lại ở phía nam của xa lộ. Có ít nhất một xe khác bị hư hỏng, có thể do các mảnh vụn bay ra. Việc đóng cửa tiếp tục hơn một giờ sau đó khi các đội làm việc để dọn dẹp hiện trường. Tai nạn đang được điều tra.⚪ ---- Utah: Cảnh sát đã truy tố, 26 tuổi, vì liên quan đến 4 tai nạn tông xe rồi bỏ chạy ở Thành phố Salt Lake trong bảy tháng qua. Anh Duy Pham phải đối mặt với 10 cáo buộc trọng tội, trong đó có sáu tội danh cố ý giết người cấp độ một đối với cái mà cảnh sát gọi là “đâm xe có chủ đích vào người đi bộ”. Pham bị bắt cách đây gần hai tuần sau khi cảnh sát cho biết họ tin rằng y có liên quan đến một vụ tông xe rồi bỏ chạy ở North Temple, thành phố Salt Lake. Một người phụ nữ bị thương nặng trong vụ tai nạn đó.Phạm bị buộc tội trong các vụ tai nạn đâm xe rồi bỏ chạy sau đây:. Ngày 22/8/2023 – một phụ nữ 36 tuổi ở 1000 West 500 South.. Ngày 24/2/2024 – một phụ nữ 50 tuổi và một thanh thiếu niên ở 1700 East Lipman Drive. (Sở cảnh sát Sandy đang điều tra vụ án này.). Ngày 28/2/2024 – một phụ nữ 44 tuổi và một phụ nữ 50 tuổi ở Đại lộ Laird và Phố Douglas.. Ngày 11/3/2024 – một thiếu nữ 20 tuổi ở 600 West North Temple. Vụ va chạm khiến nạn nhân bị thương nặng.⚪ ----Theo VnExcpress. Ông Nguyễn Ngọc Thủy - "Shark" Thủy, Chủ tịch Egroup, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. Ông Nguyễn Ngọc Thủy (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame); ông Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame) bị Bộ Công an bắt tạm giam, ngày 25/3. Apax Leaders là chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em, được cấp phép từ 2016. Trên trang web, chuỗi cho biết có 120 trung tâm trên cả nước, với khoảng 120.000 học viên. Tại TP HCM, Apax Leaders (của "Shark" Thủy) từng có hơn 15.000 học viên. Từ cuối năm 2022 đến nay Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại TP HCM, Hà Nội, Đăk Lăk, Đà Nẵng khiếu nại vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, "ôm tiền bỏ rơi khách hàng" và yêu cầu hoàn trả học phí.⚪ ----Theo Tuổi Trẻ. Chỉ có 351 doanh nghiệp thành lập mới nhưng có đến 1.066 doanh nghiệp giải thể, bỏ địa điểm kinh doanh ở Cần Thơ. Cục Thống kê thành phố Cần Thơ vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1-2024. Theo đó trong quý 1, có 351 doanh nghiệp thành lập với tổng số vốn đăng ký gần 2.750 tỉ đồng. Tuy nhiên tính đến cuối tháng 2-2024, đã có 1.066 doanh nghiệp giải thể, bỏ địa điểm kinh doanh, tạm ngưng..., gấp ba lần so với số doanh nghiệp thành lập mới. Quý 1-2024, trên địa bàn thành phố chỉ có một dự án đầu tư trong nước (ngoài khu công nghiệp) được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, với vốn đầu tư đăng ký 150 tỉ đồng. Thành phố cũng không thu hút được dự án FDI nào. Cũng theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, qua kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đa số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn trong quý 1-2024.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Sau Công ty Cổ phần Điện tử BHS bị nhiều người lao động tố nợ lương kéo dài, Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không có bất kỳ cam kết nào về việc trả nợ lương cho người lao động.⚪ ---- HỎI 1: Có tới 92% doanh nghiệp lên kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số, nhưng chỉ 28% nói thực hiện xong và 1/3 số này nói chưa đủ trình độ để tận dụng?ĐÁP 1: Đúng thế. AVANT, một nền tảng đưa ra quyết định về CNTT (công nghệ thông tin) và là Nhà phân phối Dịch vụ Công nghệ hàng đầu quốc gia, hôm Thứ Hai đã tiết lộ kết quả của Báo cáo Tình trạng gián đoạn của Nghiên cứu & Phân tích AVANT năm 2024. Báo cáo xem xét quá trình chuyển đổi mà các doanh nghiệp đang thực hiện từ các giải pháp truyền thống sang các dịch vụ dựa trên đám mây hiện đại, bao gồm UCaaS, CCaaS và bảo mật, cũng như vai trò của Trusted Advisor trong việc tác động đến các quyết định mua công nghệ này.Ian Keininger, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng trong khi 92% số người được hỏi trong tất cả các ngành đã có kế hoạch và bắt đầu hành trình chuyển đổi, chỉ 28% số người được hỏi cho biết công ty của họ đã thực hiện đầy đủ các kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số, với 1/3 tin rằng đội ngũ nội bộ của họ đang thực hiện đầy đủ các kế hoạch đó chưa đủ trình độ để lập kế hoạch, quản lý, tối ưu hóa và khắc phục trở ngại toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT của họ.”Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Siêu thực phẩm cho sức khỏe: Kimchi, sữa chua (yaourt), trà kombucha, rau muối (pickled vegetables), hạt..."ĐÁP 2: Đúng thế. Kimchi, một món ăn truyền thống của Đại Hàn được làm từ bắp cải lên men và tương gochugaru, đã được các chuyên gia dinh dưỡng vinh danh là một trong 10 siêu thực phẩm hàng đầu cho năm 2023 trong một nghiên cứu mới. Trong cuộc khảo sát hàng năm "Xu hướng dinh dưỡng" của Pollock Communications và Today's Dietitian, 757 chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký (RDN) đã được thăm dò ý kiến để xác định loại thực phẩm siêu dinh dưỡng nào mà người tiêu dùng sẽ đánh giá cao vào năm 2023.Nhóm 10 siêu thực phẩm hàng đầu trong danh sách phù hợp với chế độ ăn dựa trên thực vật lần đầu tiên sau 11 năm khảo sát, với kim chi và các thực phẩm lên men khác, chẳng hạn như sữa chua, trà kombucha và rau muối, đứng đầu. Hoàn thành danh sách là các loại hạt (seeds), quả blueberries, quả bơ, các loại hạt (nuts), rau lá xanh, rau thủy sinh, trà xanh, ngũ cốc cổ (ancient grains) và các loại sữa không phải sữa (non-dairy milks).Chi tiết: