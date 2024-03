- Hội nghị Trung ương bất thường để truất phế Võ Văn Thưởng (Báo Tiếng Dân, Lê Văn Đoành) - Bay tàng hình: Pacific Airlines trả toàn bộ máy bay, đại diện Cục Hàng không nói gì? - Sài Gòn: Gần 1.400 học sinh trường Quốc tế Mỹ phải nghỉ học. - Mục sư Al Sharpton lên án Trump vì Trump nói dòng máu di dân "là độc dược" cho máu dân Mỹ, nhưng 4/5 đứa con của Trump có mẹ là di dân

Từ niềm vui cất cánh tới niềm vui tàng hình: Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng xác nhận hãng Pacific Airlines đã trả toàn bộ tàu bay trong ngày 18/3 để tái cơ cấu các khoản nợ.

QUẬN CAM (VB-18/3/2024) ⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát quốc gia mới đượ Thăm dò do Quỹ Hành động Tiến bộ (Progress Action Fund) của đảng Dân chủ công bố, do công ty Public Policy Polling thực hiện, cho thấy Biden dẫn trước Trump với tỷ lệ 46% đến 45% trong khi 9% riêng biệt cho biết họ không chắc chắn. Bởi vì cuộc thăm dò nằm trong phạm vi sai số cộng hoặc trừ 3,4 điểm phần trăm của cuộc khảo sát, nên hai người đang huề nhau về mặt thống kê.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy Biden có tỷ lệ tán thành 39%, so với 55% cho biết họ không tán thành công việc tổng thống của ông và 6% cho biết họ không chắc chắn. Riêng một nửa số người được hỏi có quan điểm không thuận lợi về Trump, so với 43% có quan điểm thuận lợi và 7% cho biết họ không chắc chắn.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy đảng Cộng hòa có lợi thế hơn một chút so với đảng Dân chủ trong một cuộc bỏ phiếu chung của quốc hội, với 46% số người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa ở quận của họ nếu cuộc bầu cử được tổ chức cùng nhau, so với 45% cho biết sẽ bầu cho các ứng viên Đảng Dân chủ và 9 phần trăm nói rằng họ không chắc chắn. Thăm dò thực hiện từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 13/3 với 837 cử tri đã đăng bộ. Biên độ sai số là cộng hoặc trừ 3,4 điểm phần trăm.

⚪ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (D-Calif.) hôm Chủ nhật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử tháng 11/2024 sau khi cựu Tổng thống Trump cảnh báo về một “cuộc tắm máu” đối với ngành công nghiệp ô tô và cả đất nước nếu Trump thất cử. Khi vận động tranh cử ở Ohio hôm thứ Bảy, Trump đã kêu gọi đánh thuế 100% đối với xe sản xuất ở nước ngoài, nói rằng ngành này sẽ chỉ được bảo vệ khi ông còn đương chức: “Nếu tôi không đắc cử, đó sẽ là một cuộc tắm máu cho toàn thể - nhưng đó sẽ chỉ là chuyện nhỏ nhất. Đó sẽ là một cuộc tắm máu cho cả đất nước.”

Pelosi (người trong ngày bạo loạn 6/1/2021 bị nhiều người bạo loạn truy lùng với lời hăm dọa là để bắn 1 phát vào giữa trán bà Pelosi) nói rằng các tuyên bố của Trump nêu tầm quan trọng của việc Biden tái đắc cử đối với đảng Dân chủ. Pelosi nói với Dana Bash trên giờ truyền hình “State of the Union” của CNN: “Chúng ta chỉ cần thắng cuộc bầu cử này vì Trump thậm chí còn dự đoán về một cuộc tắm máu. Điều đó nghĩa là gì? Trump định tắm máu à? Có điều gì đó không ổn ở đây. Tôi tôn trọng người dân Mỹ và lòng tốt của họ biết bao. Nhưng họ phải nhìn thêm bao nhiêu nữa từ Trump để hiểu rằng đây không phải là điều mà đất nước chúng ta hướng tới? Trump đã ca ngợi Hitler, ca ngợi người Nga, Trump đã mạt sát những người lính của chúng ta đã thua trận hoặc chết trong chiến tranh hoặc bị bắt trong chiến tranh.”

Pelosi cầu xin công chúng Mỹ hãy cân nhắc những vấn đề này khi họ tiến hành các cuộc bỏ phiếu vào tháng 11: “Có gì đó không ổn ở đây. Vì vậy, tôi chỉ nói, với tất cả sự tôn trọng trên thế giới dành cho cử tri và quyền đưa ra quyết định của họ, hãy cân nhắc những sự công bằng này. Bạn lo lắng đến mức nào về việc… phụ nữ có quyền lựa chọn hay người LGBT có quyền sống của họ, rằng bạn sẽ bỏ phiếu cho Trump?”

⚪ ---- Lời đe dọa cuối tuần của Donald Trump về một cuộc “tắm máu” nếu Trump không tái đắc cử vào tháng 11 đã nhận được phần lớn sự chú ý từ báo chí và các nhà phê bình, nhưng vào sáng thứ Hai, hội thảo về “Morning Joe” của MSNBC cũng lưu ý đến các cuộc tấn công của Trump đối với người nhập cư và con cái của họ.

Phát biểu ở Ohio trước đám đông những người hâm mộ cuồng nhiệt của mình, cựu tổng thống nói về những người nhập cư, nói rằng: "Tôi không biết liệu bạn có gọi họ là người hay không. Trong một số trường hợp, theo quan điểm của tôi, họ không phải là người. Nhưng tôi thì không. Họ cho - tôi nghĩ con số thực là 15, 16 triệu người vào đất nước chúng ta. Khi họ làm điều đó, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Họ đang đầu độc máu của đất nước chúng ta."

Người đồng dẫn chương trình Morning Joe Joe Scarborough đã nhận xét rằng 4 trong số 5 đứa con của Trump là sản phẩm của cuộc hôn nhân của ông với những người nhập cư Ivana Trump (Don Trump Jr., Ivanka và Eric) và Melania Trump (Barron). Đứa con thứ năm của Trump, Tiffany, đến từ cuộc hôn nhân của ông với Marla Maples. Gần đây cô đã kết hôn với doanh nhân người Lebanon Michael Boulos.

Phát biểu về việc Trump chửi mắng những người di dân kiểu như Hitler, người dẫn chương trình MSNBC, Mục sư Al Sharpton nói với hội thảo, "Bạn có quyền không đồng ý với chính sách đón nhận di dân của Hoa Kỳ, nhưng hạ thấp mọi người trở nên kém cỏi hơn con người chính xác là những điều mà người da đen đã trải qua ở Mỹ; dân da đen bị gọi là 3/5 của một người. Tôi muốn nhắc nhở Donald Trump, vợ chồng ông là những người di dân được nhập quốc tịch. Vậy điều gì làm cho máu của họ khác với máu của ai đó đến từ Nam Mỹ có thể đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn và chúng ta cần có một chính sách để họ không đến theo cách trái ngược với quan điểm của chúng tôi. Nhưng rõ ràng, chúng ta không thể hành động như thể máu của di dân có chất độc.”

⚪ ---- Nhận xét của cựu Tổng thống Trump về việc “cắt giảm” An sinh xã hội đã mang lại cơ hội lớn cho Tổng thống Biden, đồng thời nhấn mạnh chương trình quyền lợi đã trở thành đường ray thứ ba trong chính trị như thế nào. Trump trong một cuộc phỏng vấn với CNBC cho biết “có rất nhiều điều bạn có thể làm về mặt quyền lợi trợ cấp, về mặt cắt giảm”.

Ban vận động tranh cử của Trump nhanh chóng làm rõ rằng cựu tổng thống chỉ muốn cắt giảm lãng phí, nhưng những nhận xét ban đầu của Trump đã tạo ra những lời lẽ mà Biden sẽ sử dụng để chống lại Trump từ nay đến tháng 11 và các ứng cử viên quốc hội của Đảng Dân chủ cũng sẽ lợi dụng điều đó.

Đảng Dân chủ đã nhiều lần công kích Đảng Cộng hòa vì đề xuất cắt giảm An sinh xã hội. Gần đây nhất là vào năm 2022, Thượng nghị sĩ Mark Kelly (D-Ariz.) đã tấn công đối thủ Cộng Hòa của mình, Blake Masters, bằng một loạt quảng cáo tiêu cực về các đề xuất cải cách An sinh xã hội.

Arizona có dân số về hưu cao nhất trong số 2024 bang xung đột trong trận tái đấu Biden-Trump, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Nhưng nó cũng có thể là một yếu tố lớn ở một số nơi khác, theo Alex Conant, chiến lược gia của đảng Cộng hòa và đối tác tại Firehouse Strategies, cho biết.

Ông nói: “Hầu hết cử tri sẽ già hơn và hiện tại những chương trình này sẽ được áp dụng trong khoảng thập niên tới. Vì vậy tôi có thể nói rằng chúng sẽ quan trọng ở mọi nơi. Trừ khi Trump thực sự muốn cải cách các quyền lợi trợ cấp, trong trường hợp đó Trump cần phải giải thích lý do tại sao những đề xuất của Trump sẽ không gây tổn hại gì cho An sinh xã hội”.

Tổng thống Biden đã hứa sẽ “bảo vệ và củng cố” An sinh xã hội và Medicare trong bài phát biểu tại Liên bang hồi đầu tháng này, đồng thời với việc Biden cam kết sẽ khiến những người giàu có “trả phần công bằng của họ”.

Những người Mỹ đang đi làm hiện phải trả thuế An sinh xã hội đối với thu nhập lên tới 168.600 USD nhưng không bị đánh thuế vượt quá số tiền đó. Biden cũng đề xuất đánh thuế tiền lương trên 400.000 USD/năm để giúp củng cố An sinh xã hội, nghĩa là khoảng từ 168.600 USD đến 400.000 USD sẽ không bị tăng thuế.

An sinh xã hội được dự đoán sẽ mất khả năng thanh toán vào năm 2033, tại thời điểm đó việc cắt giảm có thể trở thành điều không thể tránh khỏi nếu không có hành động của quốc hội. Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm ước tính việc cắt giảm chương trình này để duy trì khả năng thanh toán của chương trình có thể khiến một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu điển hình phải trả 17.400 USD mỗi năm.

.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence, phát biểu hôm Chủ nhật, đã mở rộng về điều mà ông gọi là “sự khác biệt sâu sắc” với cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời làm rõ lập trường của ông về lý do tại sao ông sẽ không ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử năm nay.

Pence nói trên CBS: "Tôi đã nói điều đó trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình - tổng thống và tôi có những khác biệt sâu sắc. Nhiều người cho rằng chỉ mới kết thúc ngày 6 tháng 1 và thành thật mà nói, việc tổng thống tiếp tục khẳng định rằng tôi có quyền hủy bỏ cuộc bầu cử vào ngày hôm đó là một điều đáng tiếc."

Lập trường này lần đầu tiên được gợi ý trong một cuộc phỏng vấn trên "The Story with Martha MacCallum" của FOX News Channel, nơi Pence nói rõ rằng việc ông không ủng hộ Trump là điều không có gì bất ngờ.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden đã mang những câu chuyện cười về Donald Trump—và về bản thân ông—đến bữa tối của Câu lạc bộ Gridiron vào thứ Bảy ở Washington, D.C., lưu ý một cách hài hước về những lựa chọn mà cử tri đã có trước họ vào tháng 11/2024. Theo báo The Wall Street Journal, Biden giễu Trump, nói trong bài phát biểu quan trọng rằng Trump gia và suy sụp tinh thần: “Hai ứng cử viên đã giành được sự đề cử của đảng họ để tranh chức tổng thống. Một ứng cử viên đã quá già và không đủ năng lực về tinh thần để trở thành tổng thống. Còn người kia là tôi.”

Biden cũng giễu về các khoản nợ của Trump: "Hôm nọ, một người đàn ông có vẻ thất bại đến gặp tôi và nói: 'Tôi đang nợ nần chồng chất. Tôi hoàn toàn kiệt sức. Thế là tôi nói:' Xin lỗi, Donald ơi, tôi không thể giúp gì cho anh.'"

Biden đã phát biểu hơn ba giờ sau sự kiện bắt đầu lúc 7 giờ tối. thời điểm mà Biden chắc chắn lưu ý là “sáu giờ đồng hồ trước giờ đi ngủ của tôi”. Những trò đùa khác bao gồm việc chỉ trích người tham dự bữa tối Jeff Bezos và The Washington Post ("người giàu nhất thế giới, thậm chí còn sở hữu tờ The Washington Post").

Biden cũng giễu cợt ông bạn Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, 82 tuổi, người từ chức lãnh đạo Đảng Cộng hòa (“Tôi ghét chứng kiến một người bạn bỏ cuộc trong thời kỳ đỉnh cao”); và Đảng Cộng hòa tại Hạ viện (“Đảng Cộng hòa định biểu diễn một vở kịch tối nay, nhưng họ không tìm được diễn giả”). Những người tham dự sự kiện khác bao gồm các nhà lãnh đạo từ Ireland và Estonia, trong khi các diễn giả khác bao gồm Thống đốc Utah Spencer Cox và Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer.

⚪ ---- Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini đã nhấn mạnh hôm thứ Hai trong cuộc họp báo ở Cairo rằng nạn đói ở Gaza là "do con người tạo ra". Lazzarini tiếp tục nói rằng có một cách để đảo ngược những tác động này và "làm tràn ngập" thực phẩm ở Dải Gaza thông qua các cửa khẩu. Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell trước đây đã cáo buộc Israel gây ra nạn đói trong khu vực bằng cách ngăn chặn viện trợ nhân đạo vào.

⚪ ---- Ngoại trưởng Israel Israel Katz hôm thứ Hai kêu gọi Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell kiềm chế không chỉ trích thêm Israel: "Israel cho phép viện trợ nhân đạo rộng rãi vào Gaza bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển cho bất kỳ ai sẵn sàng giúp đỡ. Bất chấp việc Hamas làm gián đoạn một cách thô bạo các đoàn xe viện trợ và sự hợp tác của UNRWA với họ, chúng tôi vẫn kiên trì. Đã đến lúc Ngoại trưởng EU Josep Borrell ngừng tấn công Israel và công nhận quyền tự vệ của chúng tôi trước tội ác của Hamas." Trước đó, Borrell cáo buộc Israel gây ra nạn đói và sử dụng "nạn đói làm vũ khí chiến tranh" ở Dải Gaza.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát hôm thứ Hai đưa tin, số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã tăng lên 31.726 người. Theo ước tính mới nhất của Bộ, tổng số người bị thương kể từ ngày 7/10 lên tới 73.792 người. Trong 24 giờ qua, lực lượng Israel đã thực hiện "8 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình" khiến 81 người Palestine thiệt mạng và 116 người bị thương, cùng nhiều người vẫn nằm dưới đống đổ nát.

⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem hôm Chủ nhật rằng Đức không thể ngồi yên nhìn người dân Palestine chết đói trong cuộc chiến ở Gaza: "Cần phải có nhiều viện trợ nhân đạo hơn nữa đến Gaza, phải tìm ra cách để cải thiện phương tiện phân phối”.

TIN VN. Sài Gòn: Gần 1.400 học sinh trường Quốc tế Mỹ phải nghỉ học.

TIN VN. Bay tàng hình: Pacific Airlines trả toàn bộ máy bay, đại diện Cục Hàng không nói gì?

Báo Tiếng Dân (Lê Văn Đoành): Hội nghị Trung ương bất thường để truất phế Võ Văn Thưởng.

Tuy nhiên, Scholz tái khẳng định niềm tin của mình rằng Israel "có quyền tự vệ" mà không cần giải quyết liệu quyền đó có được mở rộng cho người Palestine hay không. Và ông gọi chiến dịch của Israel ở Gaza là cuộc chiến chống lại "chủ nghĩa khủng bố". Israel và các đồng minh, trong đó có Đức và Mỹ, coi dân quân Hamas của Palestine là một tổ chức khủng bố. Sau cuộc gặp, ông Netanyahu tuyên bố trên mạng xã hội rằng Israel "đã làm nhiều hơn để giảm thiểu thương vong cho dân thường hơn bất kỳ quân đội nào khác trong thời hiện đại". (ghi chú: chính khách Đức, Mỹ đều làm 2 mặt như nhau: lên án Israel để vuốt ve cử tri Hồi giáo, đồng thời nói Israel có quyền tự vệ để vuốt ve cử tri gốc Do Thái.)⚪ ---- Sau nhiều năm mới lộ ra cho báo chí: 1 tướng Anh tại Afghanistan bị triệu hồi về Anh sớm chỉ vì uống rượu sâm panh (champagne). Thiếu tướng Charlie Herbert, một trong những nhân vật quân sự cấp cao nhất của Anh được cử đến Afghanistan, bắt đầu đảm nhiệm chức vụ ở Kabul vào năm 2017, nơi ông chịu trách nhiệm đào tạo các quan chức Afghanistan, theo The Telegraph đưa tin. Nhiệm kỳ của ông dự kiến kéo dài một năm nhưng ông đã trở lại sớm 3 tháng sau khi có khiếu nại về hành vi của mình, bao gồm cáo buộc sử dụng ngôn ngữ không phù hợp và công khai uống rượu với các đồng nghiệp người Afghanistan.Herbert, người đã nghỉ hưu từ Quân đội Anh vào năm 2019, nói với tờ báo: “Sau khi Quân đội Anh điều tra, các cáo buộc được đề cập đến được phát hiện là không được chứng minh và gây khó chịu, ngoại trừ một cáo buộc duy nhất là tôi đã dùng chung một chai sâm panh với một số đồng nghiệp tại nơi làm việc, vi phạm quy định của Hoa Kỳ về việc uống rượu.”⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai cho biết những tuyên bố của nước ngoài về tính hợp pháp của các cuộc bầu cử ở Nga là "vô lý. Nếu chúng ta nói về tính bất hợp pháp của các cuộc bầu cử ở đất nước chúng ta, thì có lẽ chúng ta cần nói về tính bất hợp pháp của 87% số phiếu bầu của dân chúng đất nước chúng ta đã bầu cho Tổng thống [Vladimir] Putin. Điều này thật vô lý." Trước đây, các nước phương Tây đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc bầu cử ở Nga, cho rằng chúng khó có thể “tự do” và “công bằng”.⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin đắc cử nhiệm kỳ thứ tư. Ông cho biết cuộc bỏ phiếu "cho thấy đầy đủ sự ủng hộ của người dân Nga". Theo kết quả mới nhất từ Ủy ban bầu cử trung ương Nga, Putin đã giành được 87,29% số phiếu sau khi kiểm hơn 99% số phiếu. Tập nói thêm rằng Trung Quốc và Nga là “láng giềng lớn nhất và đối tác chiến lược toàn diện của nhau trong kỷ nguyên mới”. Ông khẳng định, dưới sự lãnh đạo của ông và Putin, quan hệ song phương sẽ "tiếp tục tiến lên".⚪ ---- Bộ Ngoại giao Pháp hôm thứ Hai cho biết trong một tuyên bố rằng các điều kiện cho "bầu cử tự do ... và dân chủ" ở Nga không được đáp ứng: “Tiến trình bầu cử ở Nga diễn ra trong bối cảnh gia tăng đàn áp đối với xã hội dân sự và mọi hình thức phản đối chế độ, hạn chế ngày càng tăng đối với quyền tự do ngôn luận và cấm hoạt động của các phương tiện truyền thông độc lập”. Paris tiếp tục lên án việc tổ chức các cuộc bầu cử "được gọi là" trên các vùng lãnh thổ Ukraine đã bị "Nga chiếm đóng", nói rằng đây là "vi phạm luật pháp quốc tế" và chính quyền Pháp sẽ không bao giờ coi kết quả này là hợp pháp.⚪ ---- Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un hôm thứ Hai đã chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử lần thứ tư với tư cách là nguyên thủ quốc gia của quốc gia Á-Âu. Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim sẽ chuyển thông điệp của mình thông qua đại sứ Bắc Hàn tại Moscow, Sin Hong-chol. Putin dự kiến sẽ trở thành tổng thống Nga trong nhiệm kỳ thứ 5 sau khi giành được hơn 87% số phiếu được kiểm cho đến nay.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đang dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống với 87% số phiếu bầu đáng kinh ngạc, vượt qua chiến thắng năm 2018 của ông, theo một cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (RPORC: Russian Public Opinion Research Center) thực hiện hôm Chủ nhật.Kết quả sơ bộ giúp Putin vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh, với Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản theo sau với 4,6%, Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới với 4,2% và Leonid Slutsky của LDPR với 3,0%. Cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 1,2% phiếu bầu không hợp lệ.Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu mới tính sơ khởi là 74,22%, theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương chiếu trên truyền hình nhà nước. Đây là con số cao nhất kể từ khi Boris Yeltsin nhậm chức vào năm 1991, sau sự sụp đổ của Liên Xô và cao hơn nhiều so với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 67,5% được ghi nhận vào năm 2018.⚪ ---- Một cuộc khảo sát hôm thứ Bảy cho thấy chưa đến 1/2 số sinh viên Nam Hàn nghĩ rằng việc thống nhất với Bắc Hàn là cần thiết. Trong một cuộc khảo sát trực tuyến với 73.991 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Thống nhất và Bộ Giáo dục thực hiện từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11/2023, có 49,8% trả lời rằng thống nhất là cần thiết, trong khi 38,9% cho rằng điều đó là không cần thiết. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ sinh viên ủng hộ thống nhất giảm xuống dưới 50% kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2014.Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh khi cuộc chiến 1950-53 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. Trong số những người phản đối ý tưởng thống nhất, các vấn đề xã hội tiềm ẩn sau thống nhất là lý do lớn nhất khiến họ phản đối với tỷ lệ 28,6%, tiếp theo là gánh nặng kinh tế ở mức 27,9%.Tỷ lệ người được hỏi coi Bắc Hàn là quốc gia mà Nam Hàn nên hợp tác giảm xuống 32,1% vào năm 2023 từ mức 38,7% vào năm 2022. Ngoài ra, số sinh viên coi Bắc Hàn là kẻ thù của nhà nước đã tăng từ 10,9% lên 12,5% trong thời gian đó. cùng thời kỳ.Tỷ lệ sinh viên không quan tâm đến thống nhất đã tăng trong năm thứ tư liên tiếp từ 20,2% năm 2020 lên 28,3% vào năm 2023. Những người tin rằng quan hệ liên Triều không hòa bình đã tăng lên 56% vào năm 2023 từ 55,7% vào năm 2022.⚪ ---- Nhật Bản có kế hoạch mở rộng phạm vi sinh viên đại học nước ngoài đủ điều kiện nhận học bổng từ tháng 4 để mang lại nhiều cơ hội học tập hơn cho con em của lao động nước ngoài tại Nhật Bản. Bộ giáo dục dự kiến sẽ đưa vào danh sách những học sinh mục tiêu đang cư trú tại Nhật Bản đi cùng với cha mẹ theo thị thực "phụ thuộc" với điều kiện họ đã hoàn thành chương trình giáo dục thông qua cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Nhật Bản và có ý định làm việc và ở lại Nhật Bản. đất nước sau khi tốt nghiệp đại học.Học bổng do Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản cung cấp hiện chỉ dành cho công dân Nhật Bản và người nước ngoài có thị thực là thường trú nhân đặc biệt, thường trú nhân hoặc cư dân dài hạn có ý định ở lại Nhật Bản vĩnh viễn. Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ dự kiến khoảng 500 đến 1.000 sinh viên sẽ đủ điều kiện nhận học bổng dưới hình thức trợ cấp hoặc cho vay.Theo Bộ Lao động, số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản tính đến cuối tháng 10 năm ngoái lần đầu tiên đạt 2 triệu người, đạt kỷ lục 2.048.675 lao động nước ngoài, tăng 12,4% so với năm trước. Cùng với sự gia tăng lao động nước ngoài, những người đã vào Nhật Bản theo thị thực "phụ thuộc" đã lên tới 244.890 người vào cuối tháng 6/2023, tăng 7,5% so với năm trước, theo dữ liệu của Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản cho thấy.⚪ ---- Theo một nghiên cứu mới của AAA, giá xăng đang tăng trên khắp Hoa Kỳ, nhưng nếu bạn đổ đầy bình xăng ở California, bạn có thể phải trả nhiều tiền hơn so với khách du lịch ở các tiểu bang khác. California được xếp hạng đầu tiên trong số 10 tiểu bang có giá xăng đắt nhất nước Mỹ, theo nghiên cứu của AAA công bố tuần trước. Tại California, khách du lịch phải trả khoảng 4,86 USD/gallon - cao hơn 1,47 USD so với mức trung bình toàn quốc là 3,39 USD/gallon.Cuộc nghiên cứu cho biết mức giá trung bình toàn quốc hiện nay cao hơn khoảng 25 xu so với một tháng trước nhưng thấp hơn 2 xu so với một năm trước. Để xác định bang nào có giá xăng tăng vọt nhất, AAA đã phân tích sự chênh lệch về chi phí từ ngày 29/2 đến ngày 7/3/2024.Các tiểu bang có giá xăng cao nhất thòi gian này là:1. California ($4.86)2. Hawaii ($4.71)3. Washington ($4.16)4. Nevada ($4.09)5. Oregon ($3.89)6. Illinois ($3.75)7. Alaska ($3.66)8. Arizona ($3.58)9. Pennsylvania ($3.54)10. Thủ đô Washington, DC ($3.48)⚪ ---- San Francisco: thân thiện nhất với xe hơi điện. Cơ sở hạ tầng sạc xe điện vẫn là yếu tố hạn chế trong quá trình chuyển đổi từ động cơ đốt trong sang xe điện. Sự lo lắng về phạm vi hoạt động và sạc pin là một trong những thách thức lớn nhất đối với những người sở hữu xe điện hiện tại và có thể là mối quan tâm hàng đầu đối với những người mua xe điện tiềm năng đang cân nhắc chiếc xe hơi điện đầu tiên của họ.Rất may, các thành phố và tiểu bang đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách đầu tư thêm bộ sạc. Cơ sở hạ tầng sạc xe điện của Mỹ đã tăng 23,9% trong 12 tháng qua, với tổng số Bộ sạc cấp 2 (240V) và Cấp 3/Bộ sạc nhanh (480V+) tăng từ 146.337 lên 181.270. Số lượng cư dân trên mỗi bộ sạc đã cải thiện 18,9%, giảm từ 2.277 cư dân trên mỗi bộ sạc một năm trước xuống còn 1.848 cư dân trên mỗi bộ sạc hiện nay.Trung bình toàn quốc là cứ 1.848 cư dân Hoa Kỳ có một bộ sạc EV:. San Francisco là thành phố thân thiện với xe điện nhất ở Hoa Kỳ và Milwaukee là thành phố ít thân thiện với xe điện nhất. Vermont là tiểu bang thân thiện với xe điện nhất, trong khi Mississippi là tiểu bang ít thân thiện với xe điện nhất⚪ ---- Quận Cam: nếu bạn hiến máu, bạn sẽ được 10 USD và cơ may trúng 3,000 USD. Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ đã công bố những ưu đãi mới dành cho những người hiến máu ở Quận Cam. Thông cáo báo chí của Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ viết. "Mọi người thuộc mọi nhóm máu - đặc biệt là những người có nhóm máu O - đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các bệnh viện có thể đáp ứng nhu cầu truyền máu hàng ngày."Những cư dân hiến máu cho đến ngày 24/3 sẽ nhận được thẻ quà tặng điện tử trị giá 10 đô la cho người bán cung cấp vật nuôi mà họ lựa chọn, cùng với cơ hội giành được một trong năm thẻ quà tặng trị giá 3.000 đô la. Xin vào ghi danh:⚪ ----Theo VnExpress. Khoảng 1.400 học sinh trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) phải nghỉ học ngày 18/3, do hầu hết giáo viên ngừng giảng dạy vì bị nợ lương. AISVN có khuôn viên nằm ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè, nhận học sinh từ mầm non đến lớp 12, theo chương trình Tú tài quốc tế (IB). Chị Hạnh cho biết trong cuộc họp với phụ huynh hôm qua, trường cho biết 95% giáo viên không đi dạy vào ngày thứ hai vì các khoản lương, bảo hiểm chưa được thanh toán. Do đó, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, đã quyết định cho học sinh nghỉ ngày 18/3.⚪ ----Theo Báo Doanh Nhân VN. Chia sẻ với báo chí, Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng xác nhận hãng Pacific Airlines đã trả toàn bộ tàu bay trong ngày 18/3 để tái cơ cấu các khoản nợ. Thông tin trên báo điện tử Công Thương, Pacific Airlines là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Dù rất cố gắng duy trì, song hoạt động kinh doanh không khởi sắc nên hãng rơi vào thua lỗ nặng. Tình hình tài chính nghiêm trọng, dòng tiền thiếu hụt, nợ quá hạn lớn, nên từ ngày 15 – 18/3, hoạt động khai thác của Pacific Airlines bị ngưng trệ.⚪ ----Bài viết của nhà báo Lê Văn Đoành trên báo Tiếng Dân trích như sau:"Hội nghị Trung ương bất thường để truất phế Võ Văn ThưởngLê Văn Đoành18-3-2024Suốt tuần vừa qua, chính trường Việt Nam nóng như lửa đốt, với nhiều đồn đoán xoay quanh số phận chính trị của nhân vật Võ Văn Thưởng, đương kim chủ tịch nước.Mọi việc càng trở nên nóng hơn khi ông Thưởng vắng mặt bất thường ở phủ chủ tịch nhiều ngày, thêm chuyện hoàng gia Hà Lan thông báo, vua Willem-Alexander và hoàng hậu Maxima huỷ chuyến thăm Việt Nam, theo yêu cầu của phía Việt Nam với lý do “tình hình nội bộ”; chuyến thăm đã được ông Võ Văn Thưởng mời từ cuối năm ngoái, dự kiến diễn ra từ ngày 19-3 đến 22-3-2024.Đến hôm nay mọi chuyện đã ngã ngũ. Theo thông tin nội bộ mà chúng tôi có được, ngày 16-3-2024 Bộ Chính trị đã nhóm họp để giải quyết một số vấn đề cấp bách trong nội bộ đảng, như sau:– Xem xét đơn xin thôi tất cả các chức vụ trong đảng của Võ Văn Thưởng.– Thảo luận, giới thiệu nhân sự tạm nắm quyền chủ tịch nước.Sau khi bàn bạc, cân nhắc, lấy phiếu kín trong các ủy viên, Bộ Chính trị quyết định triệu tập kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương bất thường khoá 13, thống nhất kết thúc vai trò của ông Võ Văn Thưởng.Thời gian họp vào lúc 15 giờ 00 chiều ngày 20-3-2024 tại Hà Nội. Địa điểm tại Trụ sở Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, Ba Đình Hà Nội. Nội dung kỳ họp, Bộ Chính trị khoá 13 sẽ có tờ trình đề nghị Ban Chấp hành Trung ương:– Xem xét và đồng ý cho thôi tất cả các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng: Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng ý để ông Võ Văn Thưởng ngưng công tác và nghỉ hưu.– Chỉ đạo Uỷ ban Thường vụ quốc hội triệu tập phiên họp đại biểu quốc hội bất thường vào lúc 8 giờ sáng 21-3-2023 để bỏ phiếu, ra nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng.Xem tiếp:⚪ ---- HỎI 1: Xét nghiệm thử máu chính xác 83% ung thư dại trực tràng?ĐÁP 1: Đúng thế. Một xét nghiệm máu để sàng lọc ung thư đại trực tràng ở những người có nguy cơ trung bình không có triệu chứng đã phát hiện chính xác khối u ác tính ở 83% số người được xác nhận mắc bệnh, một nghiên cứu công bố hôm thứ Tư cho thấy. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England (The New England Journal of Medicine).Chi tiết:https://www.upi.com/Health_News/2024/03/13/colon-cancer-blood-test/5681710356676/⚪ ---- HỎI 2: Hỏa tiễn Bắc Hàn do quân Nga dùng là đồ dỏm, chính xác chỉ 20%?ĐÁP 2: Đúng thế. Các hỏa tiễn đạn đạo do Bắc Hàn sản xuất do Nga phóng vào Ukraine trong bối cảnh chiến tranh có chất lượng "rất thấp" với tỷ lệ chính xác chỉ khoảng 20%, công tố viên tội phạm chiến tranh hàng đầu của Ukraine gần đây cho biết dựa trên phân tích các mảnh vỡ vũ khí. Theo ông Yury Belousov, người đứng đầu Cục Tội phạm Chiến tranh thuộc Văn phòng Tổng Công tố Ukraine, cho đến nay, khoảng 50 hỏa tiễn của Bắc Hàn đã được phóng vào Ukraine, khiến 24 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.Chi tiết:https://english.kyodonews.net/news/2024/03/10e0778eecdc-n-korean-missiles-fired-by-russia-low-quality-ukraine-official.html#google_vignette