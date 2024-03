Tưng bừng màu xanh Ái Nhĩ Lan. Thị trấn Manhattan trong thành phố New York tràn ngập niềm tự hào của người gốc Ireland (Ái Nhĩ Lan) với cuộc diễn hành Ngày Thánh Patrick ở New York lần thứ 236 hôm thứ Bảy 16/3/2024.

- Trump tới Ohio: nếu Trump không đắc cử, "sẽ là một cuộc tắm máu cho đất nước."

- Ban vận động của Biden lên án Trump muốn có thêm ngày 6 tháng 1 nữa để "tắm máu". Ban vận động của Trump thanh minh (nhưng Trump im lặng)

- Trump tiếp tục chửi mắng di dân: nhiều di dân không phải người, mà là súc vật

- Cựu Dân Biểu George Santos (Cộng Hòa) tin rằng siêu sao nhạc sĩ Taylor Swift sẽ tuyên bố ủng hộ Biden vì nhạc của cô đều có chủ đề “chọn sai người tình" và năm 2025 cô sẽ có 1 bài hát về thất tình

- Ban vận động của Biden quyên được 53 triệu USD trong tháng 2, tăng tốc

- 8 thượng nghị sĩ gửi thư cho TT Biden yêu cầu Biden dùng luật liên bang để ngăn Thủ tướng Israel thảm sát dân Palestine

- Gaza: 31.645 người Palestine chết và 73.676 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10.

- Nga bầu cử trình diễn: vùng Donetsk (nơi Nga chiếm đóng) đi bầu tỷ lệ đạt 88,17%

- Nam Ossetia, một khu vực ly khai khỏi Georgia, xin sáp nhập vào Nga.

- New Jersey: đã bắt Andre Gordon, tay súng bắn chết 3 người

- New York: diễn hành Ngày Thánh Patrick, tưng bừng màu xanh Ái Nhĩ Lan.

- Phim thắng lớn trong Giải Oscar, nhưng bị hoãn chiếu 1 năm tại Nhật Bản, bất kể là đã chiếu khắp thế giới

- Seoul: Các cô dâu Việt tại Nam Hàn được hối thúc tham gia chính trị.

- Quận Los Angeles: nghị viên thành phố từ chức sau khi bị quay phim đứng tè trước cửa 1 quán rượu.

- Quận Cam: bắt 1 người giữ súng trường đe dọa nhân viên 1 doanh nghiệp vì tranh chấp hợp đồng.

- Denver: Kevin Bui trong nhóm 3 hung thủ bị truy tố tội phóng hỏa, làm chết 5 người.

- TIN VN. Du học để trốn ở lại nước ngoài: Xét xử Giám đốc Công ty du học Edu Global về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

- TIN VN. Lo Việt Nam trở thành nước 'siêu nhập khẩu' heo, bò, gà.

- TIN VN. Công ty Hưng Phát báo cáo gì vụ nợ lương hàng trăm thợ xây rồi cắt liên lạc?

- HỎI 1: Chỉ mới 2/3 doanh nghiệp nhỏ ở Texas lũ lụt, động đất, cháy? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 45% cử tri muốn Biden tăng áp lực Israel để cứu dân Palestine? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/3/2024) ⚪ ---- Cảnh sát New Jersey thông báo rằng Andre Gordon, tay súng bị cáo buộc gây ra cái chết của 3 người ở Pennsylvania đã bị bắt. Tin các phương tiện truyền thông khác nhau, "một cảnh sát tuần tra đã phát hiện hung thủ đang đi bộ trên Đại lộ New York", cách ngôi nhà ở Trenton vài dãy nhà, nơi cảnh sát cho rằng y đã rào chắn cùng các con tin. Hung thủ sẽ bị dẫn độ đến Pennsylvania để đối mặt với cáo buộc đã giết 3 người ở Quận Bucks.

⚪ ---- Tưng bừng màu xanh Ái Nhĩ Lan. Thị trấn Manhattan trong thành phố New York tràn ngập niềm tự hào của người gốc Ireland (Ái Nhĩ Lan) với cuộc diễn hành Ngày Thánh Patrick ở New York lần thứ 236 hôm thứ Bảy 16/3/2024. Lễ kỷ niệm mang tính biểu tượng của Di sản Ireland diễn ra dọc theo Đại lộ số 5 và có điểm dừng chân truyền thống tại Nhà thờ St. Patrick.

Các ban nhạc diễn hành trình diễn các bài hát mang tính biểu tượng truyền thống Ireland. Du khách từ khắp Hoa Kỳ và Ireland hàng năm đến tham dự cuộc diễn hành Ngày Thánh Patrick ở New York, được coi là cuộc diễn hành Ngày Thánh Patrick lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới, có từ năm 1762.

Bridget O'Brien thuộc Ủy ban Diễn hành Ngày Thánh Patrick nói với WABC-TV: “Tôi nghĩ cuộc diễn hành này có ý nghĩa rất lớn đối với thành phố. Không chỉ người Mỹ gốc Ireland, mà toàn bộ thành phố, toàn bộ nơi hội tụ. Đó là một cộng đồng cởi mở, chào đón mọi người đến và ăn mừng cùng chúng tôi."

Bên lề Đại lộ số 5, các nhà hoạt động chống phá thai đã tập hợp lại sau khi những người tổ chức diễn hành cấm các nhóm ủng hộ sự sống diễn hành trong đám rước. Các nhà tổ chức cho biết họ tập hợp tại cuộc diễn hành để “thu hút sự chú ý mới đến cuộc khủng hoảng phá thai – một thảm họa nhân đạo lan rộng khắp thế giới từ Ireland đến New York đến thị trấn nhỏ ở Mỹ”.

⚪ ---- Theo CNN, ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có sự thúc đẩy đáng kể khi quyên được 53 triệu USD trong tháng 2. Mức tăng đáng kể so với 42 triệu USD huy động được trong tháng trước đánh dấu một bước tiến chiến lược trong nỗ lực tranh cử của Biden, cho phép mở thêm văn phòng tranh cử và tuyển thêm nhân viên. Biden dự kiến là ứng cử viên được đảng của ông đề cử, hiện có 1.968 đại biểu cần thiết để giành được đa số tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ tổ chức tại Chicago vào tháng 8, nơi việc đề cử ông sẽ chính thức công bố.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói khi xuất hiện với tư cách là diễn giả khách mời đặc biệt tại buổi tụ họp Buckeye Values PAC Rally ở Dayton, Ohio rằng nếu Trump không đắc cử, "đó sẽ là một cuộc tắm máu cho đất nước."

Trump tuyên bố rằng Trump bị đàn áp nhiều hơn cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, người bị ám sát, đồng thời lưu ý rằng "Không ai đến gần Trump". Trump cũng hứa sẽ không cắt giảm An sinh xã hội và Medicare, nói rằng "Chúng tôi sẽ khoan thai như một khẩu súng, nhưng chúng tôi sẽ để lại An sinh xã hội của bạn."

Trump mở đầu bài phát biểu của mình bằng cách yêu cầu những người tham dự “đại diện cho những con tin bị đối xử khủng khiếp và bất công vào ngày 6 tháng 1”. Bài phát biểu này được đưa ra sau thông tin phiên tòa liên quan đến vụ án bịt miệng của Trump ở New York sẽ trì hoãn trong 30 ngày.

⚪ ---- Theo AP, ban vận động tranh cử của Biden cáo buộc Trump tăng cường "đe dọa bạo lực chính trị. Trump muốn có thêm ngày 6 tháng 1 nữa." Tuy nhiên ban vận động tranh cử của Trump cho biết Trump nói về "tắm máu" là nói về ngành sản xuất xe hơi. Người phát ngôn Steven Cheung viết cho tờ Washington Post: “Nếu bạn thực sự xem và nghe phần này, thì Trump đang nói về ngành công nghiệp xe hơi và thuế quan. Các chính sách của Biden sẽ tạo ra một cuộc tắm máu kinh tế cho ngành công nghiệp xe hơi và công nhân xe hơi.”

Xem video dài 42 giây đồng hồ để nghe Trump nói chuyện tương lai Mỹ sẽ tắm máu:



https://youtu.be/KHJ9tTevmRM?si=qZAciNDzicIUHB8d

⚪ ---- Trump tiếp tục chửi mắng di dân, đưa ra những nhận xét "mất nhân tính" về những người di cư vào Mỹ trong bài phát biểu của mình: “Tôi không biết liệu bạn có gọi họ là ‘người’ trong một số trường hợp hay không,” ông nói. "Theo ý kiến của tôi, họ không phải là người." Theo tờ NY Times, ông cũng gọi di dân là "thú vật" và khẳng định rằng một số quốc gia đang gửi "những người trẻ tuổi" từ nhà tù của họ qua biên giới. Trump không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về điều đó hoặc nêu tên các quốc gia.

⚪ ---- Nga bầu cử chỉ là trò trình diễn, đặc biệt là ở các vùng Ukraine mà quân Nga đang chiếm đóng. Vladimir Vysotsky, Chủ tịch Ủy ban bầu cử DPR, công bố hôm Chủ nhật rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cử tổng thống ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đạt 88,17% lúc 12:00 giờ Moscow vào ngày bỏ phiếu thứ ba.

.

Theo quan chức Nga, số cử tri đi bỏ phiếu tính tới lúc này nhấn mạnh sự tham gia đáng kể của người dân vào quá trình bầu cử. Các điểm bỏ phiếu ở DPR dự kiến ​​sẽ đóng cửa vào lúc 15:00 giờ Moscow hôm nay Chủ Nhật. Báo cáo mới nhất của Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) Liên bang Nga cho biết tính đến 09h45 sáng theo giờ Moscow, tổng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống đã lên tới 61,37%.

⚪ ---- Thêm 1 vùng Nga chiếm đóng từ Georgia (VN thường dịch là Gruzia) xin sáp nhập vào Nga. Nam Ossetia, một khu vực ly khai khỏi Georgia, đang thảo luận với Moscow về khả năng gia nhập Liên bang Nga, theo hãng thông tấn RIA dẫn lời người đứng đầu quốc hội Nam Ossetia cho biết hôm Chủ nhật.

RIA dẫn lời Alan Alborov, Chủ tịch Quốc hội Nam Ossetia: “Chúng tôi đang thảo luận về tất cả những vấn đề này với sự phối hợp chặt chẽ với Nga, có tính đến các mối quan hệ song phương và các hiệp ước của chúng tôi. Khi chúng tôi cùng với Liên bang Nga đưa ra ý tưởng này, chúng tôi sẽ thực hiện nó."

Nam Ossetia, quốc gia tuyên bố độc lập khỏi Georgia sau cuộc xung đột vào đầu những năm 1990, vẫn duy trì mối quan hệ văn hóa và kinh tế chặt chẽ với Nga, bao gồm cả việc sử dụng rộng rãi hộ chiếu và tiền tệ Nga trong cư dân nước này. Moscow công nhận nền độc lập của Nam Ossetia sau cuộc chiến ngắn với Georgia năm 2008.

⚪ ---- Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành báo cáo hôm Chủ nhật rằng ít nhất 31.645 người Palestine đã chết và 73.676 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, Israel đã đưa ra số liệu của riêng mình, tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 13.000 thành viên Hamas ở Gaza. Các tin này được đưa ra sau khi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, một ngày trước đó bày tỏ lo ngại về kế hoạch của chính phủ Israel thực hiện một chiến dịch quân sự tại thị trấn Rafah của Gaza.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen (D-MD) dẫn đầu một nhóm 8 thượng nghị sĩ trong tuần này khi họ gửi thư cho Tổng thống Joe Biden yêu cầu Biden sử dụng luật liên bang để ngăn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối viện trợ cho thường dân Palestine đang tuyệt vọng ở Gaza. Trong thư, các thượng nghị sĩ tuyên bố rằng việc Israel phong tỏa viện trợ của Mỹ cho Gaza đã cấu thành hành vi vi phạm Đạo luật Hỗ trợ Nước ngoài, cấm Mỹ trang bị vũ khí cho bất kỳ quốc gia nào ngăn cản viện trợ của Mỹ đến đích.

Do đó, Israel phải ngừng phong tỏa nếu không sẽ có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Van Hollen cho biết hôm thứ Sáu: “Chúng tôi cần tổng thống và chính quyền Biden thúc đẩy mạnh mẽ hơn và sử dụng tất cả các đòn bẩy trong chính sách của Hoa Kỳ để người dân Palesrine không chết đói”. Hành động này diễn ra khi Thượng viện ngày càng chỉ trích Netanyahu; hôm thứ Ba, Lãnh đạo Đa số Chuck Schumer đã kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Israel để thay thế ông Netanyahu.

⚪ ---- Cựu Dân Biểu George Santos (Cộng Hòa-N.Y.) cho biết siêu sao nhạc pop Taylor Swift có thể ủng hộ việc tái tranh cử của Tổng thống Biden là điều “hợp lý” bởi vì các bài hát của cô Swift đều có chủ đề “chọn sai người tình."

“Tôi thấy @taylorswift13 đã ủng hộ @JoeBiden cho vị trí tổng thống,” Santos đăng trên X hôm thứ Bảy. “Ý tôi là tôi thấy điều này có lý vì 95% bài hát của cô ấy nói về việc chọn nhầm bạn trai. Tôi đoán tất cả chúng ta đều có thể mong đợi một bài hát trả thù Biden của Taylor Swift vào năm 2025…”

Swift đã ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của Biden, nhưng chưa công bố sự tán thành cho cuộc bầu cử năm 2024. Ca sĩ siêu sao gần đây đã trở thành mục tiêu của các thuyết âm mưu của phe cánh hữu. Đầu tháng này, Swift đã kêu gọi người hâm mộ bỏ phiếu vào Siêu Thứ Ba thông qua một bài đăng trên câu chuyện trên Instagram của cô, nói rằng cô “muốn nhắc các bạn bầu chọn những người đại diện cho BẠN nhất để nắm quyền”.

Cô tiếp tục: “Nếu bạn chưa làm vậy, hãy lên kế hoạch bỏ phiếu ngay hôm nay." Swift sau đó yêu cầu người hâm mộ của mình “kiểm tra địa điểm và thời gian bỏ phiếu của họ” và liên kết với Vote.org, nền tảng bỏ phiếu mà Swift đã quảng cáo trước đây.

Các cô dâu Việt tại Nam Hàn cần tham gia chính trị.

⚪ ---- Phim thắng lớn trong Giải Oscar, nhưng bị hoãn chiếu 1 năm tại Nhật Bản, bất kể là đã chiếu khắp thế giới ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Oppenheimer là phim thành công nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay, thắng được 7 giải Oscar trong đó có Phim hay nhất. Phim tiểu sử do Christopher Nolan đạo diễn cũng là một thành công về mặt thương mại, thu về hơn 953,8 triệu USD (1,4 tỷ USD) trên toàn thế giới kể từ khi khởi chiếu vào tháng 7/2023 toàn cầu (trừ tại Nhật Bản).Đối với khán giả Nhật Bản, những người cuối cùng cũng sẽ được xem bộ phim trong tháng này sau khi bị trì hoãn phát hành từ lâu, nhà tiên phong về nguyên tử J Robert Oppenheimer vẫn là một nhân vật gây tranh cãi ở một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh hạt nhân. Trong Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, giết chết hơn 200.000 người, chủ yếu là dân thường.Một số người lập luận rằng vụ đánh bom tháng 8/1945 là sự kết thúc mang tính quyết định đối với chiến tranh, trong khi những người khác cho rằng Nhật Bản đã trên bờ vực đầu hàng. Phim Oppenheimer đã bị một số nhà phê bình chỉ trích vì thiếu góc nhìn Nhật Bản và che đậy thiệt hại về người do chương trình nguyên tử thời chiến.Một số người theo chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản cũng coi vụ đánh bom kép là tội ác chiến tranh, với những tiếng nói bảo thủ ở địa phương bày tỏ lo ngại rằng bộ phim đã không lên án rõ ràng các vụ nổ nguyên tử như vậy. Các chỉ trích này cũng là lý do nhà sản xuất chiếu trễ 1 năm tại Nhật Bản.Nhưng đạo diễn Nhật Bản Mayu Nakamura, người đã thực hiện nhiều phim tài liệu về những người sống sót sau thảm họa hạt nhân Fukushima, đoán rằng nhiều người dân địa phương sẽ thất vọng với tác phẩm mới nhất của Nolan. Cô nói: “Anh Nolan không đưa ra bất kỳ trình tự bom nguyên tử nào, bom nguyên tử đã ảnh hưởng đến người dân ở Hiroshima, Nagasaki như thế nào. Nó không thực sự xuất hiện phần đó, chỉ có Oppenheimer kinh hoàng khi xem nó. Và vì vậy phần đó hơi thất vọng một chút."⚪ ----Những phụ nữ nhập cư kết hôn ở Nam Hàn và một nhà lập pháp Nam Hàn gốc Philippines đã kêu gọi các biện pháp đáng kể để bảo đảm có sự tham gia chính trị của họ nhằm đại diện tốt hơn cho 2,5 triệu người có nguồn gốc đa văn hóa.Dân biểu Lee Jasmine của Đảng Công lý Xanh (Green Justice Party), nhà lập pháp Nam Hàn đầu tiên và duy nhất có nguồn gốc di dân nhập cư, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Quốc hội ở Seoul, hôm thứ Sáu, cùng với các thành viên của hiệp hội phụ nữ nhập cư qua hôn nhân, chuẩn bị cho Tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4/2024 sắp tới.Lee Kyung-suk, người đứng đầu hiệp hội cho biết: “Không có đảng chính trị nào ở Nam Hàn tích cực đại diện cho quan điểm và quyền của người nhập cư. Các đảng phái chính trị của Nam Hàn phải tìm cách khuyến khích những người nhập cư kết hôn tham gia chính trị và lên tiếng cho chính mình. Cuộc tổng tuyển cử sắp tới phải là bước đi đầu tiên.”Được thành lập vào năm 2014 để giúp những cô dâu ngoại quốc hội nhập vào xã hội Nam Hàn và khuyến khích họ tham gia chính trị, hiệp hội có hơn 50.000 thành viên gốc Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Philippines, Uzabek, Campuchia, Nepal, Việt Nam và cả dân tộc Hàn Quốc (dân Bắc Hàn vượt tuyến).Hiệp hội đề xuất chính quyền thuê những người nhập cư theo diện kết hôn vào các vị trí trong chính quyền địa phương để phụ trách các công việc liên quan đến nhập cư và khuyến khích họ tham gia chính trị bằng cách cấp thêm điểm tuyển sinh cho các ứng viên có nguồn gốc nhập cư qua hôn nhân khi tham gia chính trường. Nhóm này lưu ý rằng Nam Hàn đã chứng kiến sự tăng vọt đáng kể trong những năm qua về số lượng người nhập cư theo diện kết hôn - từ 619 người vào năm 1990 lên 136.752 người vào năm 2022.

Nhà lập pháp chỉ ra rằng mặc dù dân số ngày càng tăng và đóng góp cho nền kinh tế đất nước trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm, nhưng không có đại diện chính trị thích hợp nào cho họ, nhà lập pháp chỉ ra và lưu ý rằng chưa đến 0,1% trong số 9.400 dự luật liên quan đến người nhập cư được Quốc hội thông qua từ năm 2020 đến năm 2024. .

⚪ ---- Quận Los Angeles: từ chức nghị viên thành phố sau khi bị quay phim đứng tè trước cửa 1 quán rượu. Chris Kilpatrick, Nghị viên Hội đồng Thị trấn Crescenta Valley, đã từ chức sau khi xuất hiện một đoạn video cho thấy ông đứng tiểu trước cửa một quán bar LGBTQ ở trung tâm thành phố Los Angeles. Kilpatrick đã từ chức hôm thứ Năm, vài giờ trước một cuộc họp đặc biệt dự kiến thảo luận về hành vi của ông, theo thành phố cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Quán bar Precinct đã chia sẻ video về vụ việc trên mạng xã hội vào đầu tuần này và cáo buộc rằng Kilpatrick và một người đàn ông khác, sau đó được xác định là bạn trai của anh ta, đã rời quán bar với đồ uống trên tay. Quán này nói rằng trong một cuộc đối đầu với các nhân viên, Kilpatrick đã hành hung Tổng giám đốc quán bar là ông Jeremy Lucindo.

⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát đã bắt một người đàn ông vì y đe dọa một cơ sở kinh doanh ở Quận Cam khi vẫn giữ một khẩu súng trường trong xe. Sở Cảnh sát Garden Grove cho biết một người đàn ông đã bị điều tra vì đe dọa nhân viên của một doanh nghiệp địa phương trong bối cảnh tranh chấp hợp đồng. Người đàn ông nói với các nhân viên rằng y “có một khẩu súng” và sẽ dùng khẩu súng đó bắn họ.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định được người đàn ông này là Stephen Joseph Strigas, 61 tuổi và xác định rằng y có nhiều khẩu súng được đứng tên mình. Cảnh sát đã bắt Strigas tại nơi làm việc của anh này ở Fontana hôm thứ Năm và trong xe của anh vào thời điểm đó có một khẩu súng trường AR-10 cùng đạn. Cảnh sát cũng thu hồi được nhiều súng và đạn hơn khi thực hiện lệnh khám xét tại ngôi nhà ở Quận San Bernardino của anh này.

⚪ ---- Denver: Kevin Bui bị truy tố tội phóng hỏa, làm chết 5 người. Một trong ba thiếu niên bị truy tố tội gây ra vụ cháy nhà ở Denver khiến 5 người thiệt mạng - rõ ràng là để trả thù cho chiếc điện thoại di động bị đánh cắp và bị truy tìm nhầm đến nhà - đã bị kết án hôm thứ Sáu 40 năm tù. Gavin Seymour, 19 tuổi, vào tháng 1 đã nhận tội một tội giết người cấp độ hai vì vai trò của anh ta trong vụ đốt nhà ngày 5 tháng 8/2020 khiến 5 thành viên trong một gia đình người Senegal thiệt mạng. Thẩm phán Tòa án quận Denver Karen Brody đã kết án Seymour với thời hạn tối đa có thể mà anh ta phải đối mặt, The Denver Post đưa tin.

Seymour và hai thiếu niên khác – Kevin Bui và Dillon Siebert – bị truy tố tội phóng hỏa vào lúc nửa đêm, giết chết các thành viên trong gia đình Djibril Diol, 29 tuổi; Adja Diol, 23; Khadija Diol, 1; Hassan Diol, 25 tuổi; và Hawa Baye 6 tháng tuổi. Ba người khác nhảy từ tầng hai của ngôi nhà trốn thoát.

Siebert, 14 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ cháy, mới 17 tuổi khi bị kết án 3 năm giam giữ trẻ vị thành niên và 7 năm trong chương trình nhà tù tiểu bang dành cho tù nhân trẻ tuổi vào tháng 2 năm 2023. Seymour và Bùi, người bị cáo buộc là người cầm đầu, đều 16 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Vụ án đối với Bùi, người phải đối mặt với nhiều tội danh giết người cấp độ một, vẫn đang chờ xét xử. Bùi sẽ ra tòa lần tiếp theo vào ngày 21/3/2024, theo The Denver Post.

⚪ ---- TIN VN. Du học để trốn ở lại nước ngoài: Xét xử Giám đốc Công ty du học Edu Global về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo Báo Pháp Luật Plus. Trao đổi với Phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Nhã, Thẩm phán TAND TP Hà Nội cho biết, dự kiến ngày 18/3 sẽ đưa ra xét xử đối với 4 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Các bị can bị truy tố gồm Phạm Thị Hà (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn du học và Lữ hành quốc tế Edu Global, Nguyễn Hữu Ninh (SN 1969) trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, Lê Thanh Tuyên (SN 1973), trú tại Quảng Bình và Vũ Thị Lan (SN 1974) trú tại Nghệ An.

⚪ ---- TIN VN. Lo Việt Nam trở thành nước 'siêu nhập khẩu' heo, bò, gà. Theo Báo 24H. Năm 2023, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam là 3,53 tỉ USD trong khi xuất khẩu chỉ có 515.000 USD. Mới đây các Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam, Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội gia cầm Việt Nam gửi đơn kiến nghị tới Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tháo gỡ một số bất cập trong ngành. Cụ thể, hiện nay các quy định về nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam chưa chặt chẽ. Trong khi đó, để xuất khẩu được sản phẩm thịt, trứng gia cầm, Việt Nam phải chịu rất nhiều rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu khiến sản phẩm chăn nuôi Việt Nam bị yếu thế, thiệt thòi ngay trên sân nhà. Theo thống kê năm 2023, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi là 3,53 tỉ USD trong khi Việt Nam xuất khẩu chỉ có 515.000 USD. Ngoài ra, còn một khối lượng rất lớn vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu tiểu ngạch.

⚪ ---- TIN VN. Công ty Hưng Phát báo cáo gì vụ nợ lương hàng trăm thợ xây rồi cắt liên lạc? Theo Báo Lao Động. Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) bị hàng trăm người lao động tố nợ lương, cắt liên lạc đã có báo cáo giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động. Công ty xác nhận đang nợ tiền công. Vừa qua, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc hàng chục tổ thợ xây bị Công ty Hưng Phát (có địa chỉ xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) không trả tiền lương, thậm chí chặn số, tắt máy.

⚪ ---- HỎI 1: Chỉ mới 2/3 doanh nghiệp nhỏ ở Texas lũ lụt, động đất, cháy?

ĐÁP 1: Đúng thế. Kết quả khảo sát từ Viện Chính trị và Chính sách Latino (Latino Policy and Politics Institute) của Đại học UCLA cho thấy các doanh nghiệp nhỏ ở Texas có thể chuẩn bị nhiều hơn cho thời tiết khắc nghiệt. Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy chỉ có 2 trong 3 doanh nghiệp nhỏ ở Texas cho biết họ có bảo hiểm lũ lụt, động đất hoặc hỏa hoạn.

Giám đốc Nghiên cứu Silvia González của viện cho biết số liệu thống kê được công bố trên mạng xã hội vào tháng 3, đến từ một cuộc khảo sát qua điện thoại với hơn 600 chủ doanh nghiệp nhỏ và giám đốc điều hành ở Texas.

Gần một phần ba (30%) số người trả lời khảo sát sống ở khu vực Houston. UCLA hợp tác với WestGroup Research có trụ sở tại Arizona, nhằm vào các doanh nghiệp do phụ nữ và người thiểu số làm chủ, để thu thập phản hồi từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023.

Chi tiết:

https://www.houstonchronicle.com/business/retail/article/ucla-disaster-preparation-texas-small-businesses-18928217.php

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 45% cử tri muốn Biden tăng áp lực Israel để cứu dân Palestine?

ĐÁP 2: Đúng thế. Gần một nửa số người được hỏi trong một cuộc khảo sát mới muốn Tổng thống Biden gây thêm áp lực lên Israel để xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Theo cuộc thăm dò của USA Today/Đại học Suffolk, 45% số người được hỏi cho rằng Biden nên làm nhiều hơn nữa để gây áp lực lên Israel nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Khoảng 33% cho rằng Biden nên làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ an ninh của Israel. Cuộc khảo sát cho thấy gần 17% chưa quyết định và 4,5% từ chối trả lời. Các cử tri trẻ tuổi đã liên tục kêu gọi Biden lên án cuộc phản công của Israel và kêu gọi ngừng bắn để cho phép gửi thêm viện trợ nhân đạo đến dân thường ở Gaza. Cuộc khảo sát mới cho thấy sự ủng hộ dành cho người Palestine hiện có thể đang gia tăng trong số các cử tri lớn tuổi.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/administration/4534917-almost-half-want-biden-pressure-israel-gaza-humanitarian-conditions-survey/

.