- TT Biden đi nhiều tiểu bang chiến trường vận động, bất kể mưa gió, phong cách khác biệt: Trong khi Trump ồn ào chửi mắng, Biden mỉm cười hòa nhã - Thần khẩu hại xác phàm: Chủ tịch mới đắc cử của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Michael Whatley đã vô tình nói rằng nước Mỹ dưới thời Biden tốt hơn dưới thời Trump - Nathan Wade, công tố viên chính trong vụ Biện lý quận Fulton của Georgia truy t

Mưa mặc mưa, vẫn bước ra bắt tay cử tri tại tiểu bang chiến trường: Hình trên, Tổng thống Joe Biden đã ghé khoảng 5 giờ ở Quận Saginaw, tiểu bang Michigan, trong chuyến thăm vận động tranh cử vào thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2024.

- TT Biden đi nhiều tiểu bang chiến trường vận động, bất kể mưa gió, phong cách khác biệt: Trong khi Trump ồn ào chửi mắng, Biden mỉm cười hòa nhã

- Thần khẩu hại xác phàm: Chủ tịch mới đắc cử của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Michael Whatley đã vô tình nói rằng nước Mỹ dưới thời Biden tốt hơn dưới thời Trump

- Nathan Wade, công tố viên chính trong vụ Biện lý quận Fulton của Georgia truy tố Trump và 19 đồng phạm về tội lật ngược bầu cử ở tiểu bang Georgia, đã từ chức để vụ án thuận lợi

- Georgia: Thẩm phán Scott McAfee gợi ý rằng ông có thể ra lệnh bịt miệng Biện Lý Willis vì lời nói của Willis có thể làm bồi thẩm tương lai có thành kiến với Trump

- New York: Thẩm phán Juan Mercan cho hoãn 30 ngày hồ sơ Biện lý Alvin Bragg truy tố Trump

- Peter Navarro (cựu cố vấn thương mại của Trump) xin Tòa Tối Cao cản gấp vì sẽ vô tù ngày 19/3.

- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence: không ủng hộ Trump

- TT Biden: Putin chỉ là một tên "côn đồ".

- Gaza: quân Israel dội bom nhà dân di dời, ít nhất 36 người Palestine chết

- Oregon: Một phi cơ Boeing chở 139 hành khách, hạ cánh bình an xong, mới thấy mất 1 tấm bừng ngoài thân phi cơ

- Chi phí chở hàng container từ châu Âu đến Nam Hàn đã tăng gần 40% trong tháng 2 vì hỏa tiễn vùng Biển Đỏ.

- Năm 2022: hôn nhân ở Mỹ phục hồi trở lại mức trước đại dịch với gần 2,1 triệu cuộc hôn nhân

- California: 1 cô đã chết khi mất lái và lái xe lao qua sườn vách đá trên Cao tốc Pacific Coast

- Los Angeles: Lấy vợ người Mỹ Latin, con trai tỷ phú L.A. gốc Do Thái bị kỳ thị, bị cấm cửa vào 1 câu lạc bộ Do Thái đang được công quỹ tài trợ.

- California: tiết lộ về người thắng lô độc đắc xổ số Powerball trị giá 1,765 tỷ đô la

- Quận Cam: một người đàn ông 63 tuổi đã bị bắt vì hành hạ một con chó ở Anaheim.

- Georgia: Dân biểu tiểu bang Long Trần sẽ tổ chức Georgia Film Day nhằm thúc đẩy ngành điện ảnh của Georgia.

- California: Chiếc Boeing 737 bung cửa, Cuong Tran thoát chết, bị thương, được dây an toàn giữ lại trong phi cơ, nộp đơn kiện Boeing.

- RFA: An ninh Việt Nam sang tới Thái Lan để truy tìm người Thượng tị nạn.

- VOA: Giới quan sát: Việc VN hoãn chuyến thăm của Vua Hà Lan gây mất uy tín lãnh đạo.

- HỎI 1: Tới 60% người lái xe điện cần các trạm có bộ sạc nhanh dọc đường, và trong khi sạc xe điện thì 60% tài xế trong khi chờ sạc xe điện đã tới các tiệm ăn ngồi chờ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Các dây thần kinh gây bệnh nhiều nhất toàn cầu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/3/2024) ⚪ ---- Một phi cơ 25 năm tuổi đã bình an hạ cánh như thường lệ hôm Thứ Sáu, và các cơ khí viên khi kiểm tra mới thấy rằng thiếu một tấm bửng bên ngoài (external panel) phí cơ, hoặc chưa gắn vào hoặc đã rớt trong khi bay. Các quan chức cho biết, một cuộc kiểm tra sau chuyến bay đã phát hiện một tấm bửng bị thiếu trên một chiếc Boeing 737-800 cũ vừa đến điểm đến ở miền nam Oregon vào thứ Sáu sau khi bay từ San Francisco, đây là sự sơ sót kỹ thuật mới nhất trong một loạt sự kiện gần đây liên quan đến phi cơ Boeing (nghĩa là, phi cơ đã bay 25 năm thì không có vấn đề gì, hôm Thứ Sáu thiếu tấm bửng chỉ là do kỹ thuật viên quên ráp vào, hoặc là rớt trong khi bay).

Chuyến bay 433 của United rời San Francisco lúc 10:20 sáng giờ địa phương và hạ cánh xuống Phi trường Quốc tế Rogue Valley-Medford ở Medford ngay trước buổi trưa, theo FlightAware. Giám đốc sân bay, Amber Judd, cho biết phi cơ đã hạ cánh an toàn mà không gặp vấn đề và tấm bửng bên ngoài (external panel) được phát hiện bị mất trong quá trình kiểm tra sau chuyến bay, theo AP. Không có ai thương tích được báo cáo. Judd cho biết phi trường đã tạm dừng hoạt động để kiểm tra đường băng và phi trường xem có mảnh vỡ nào không, nhưng không tìm thấy mảnh vỡ nào. Judd cho biết cô tin rằng phi hành đoàn mặt đất của United hoặc các phi công đang kiểm tra định kỳ trước chuyến bay tiếp theo là những người đã phát hiện ra tấm bửng bị mất.

Người phát ngôn của United Airlines cho biết qua email rằng chuyến bay chở 139 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn, và không có trường hợp khẩn cấp nào được ban ra vì không có dấu hiệu nào cho thấy thiệt hại trong chuyến bay. Người phát ngôn cho biết: “Sau khi phi cơ đậu ở cổng, người ta phát hiện ra nó bị thiếu 1 tấm bửng bên ngoài. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng máy bay và thực hiện tất cả các sửa chữa cần thiết trước khi nó hoạt động trở lại. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra để hiểu rõ hơn về nguyên nhân thiệt hại này xảy ra."

⚪ ---- Thần khẩu hại xác phàm: Chủ tịch mới đắc cử của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Michael Whatley đã vô tình nói rằng nước Mỹ hiện nay tốt hơn dưới thời cựu Tổng thống Trump, trong lần Whatley xuất hiện trên Fox News hôm thứ Sáu. Lúc đó Whatley đã cố gắng lập luận rằng đất nước đang trở nên tồi tệ hơn dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden so với 4 năm trước khi Trump nắm quyền và rằng đất nước sẽ cải thiện nếu cựu tổng thống tái đắc cử, nhưng Whatley đã nhầm lẫn lời nói của mình khi phát sóng.

Whatley nói: “Cuối cùng, điều này dẫn đến sự tương phản rất đơn giản giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Biden. “Bốn năm trước bạn có khá hơn bây giờ không? Câu trả lời cho toàn bộ đất nước này là không. Ý tôi là đồng ý. Hôm nay chúng ta tốt hơn, hoặc, chúng ta sẽ tốt hơn dưới thời Tổng thống Trump hơn là dưới thời Tổng thống Biden.”

Whatley đã đảm nhận vị trí lãnh đạo RNC vào tuần trước. Kể từ đó, ông đã tiến hành một cuộc tái thiết lớn cho đảng. Hơn 60 người đã bị RNC sa thải trong những ngày gần đây, bao gồm cả nhân viên cấp cao. Trump đã giành được đề cử của đảng cho cuộc tổng tuyển cử và việc sa thải báo hiệu rằng sự thay đổi đang đến với đảng khi đảng này chuẩn bị đối đầu với Tổng thống Biden vào mùa thu.

⚪ ---- Đảng Dân chủ đang cố gắng xây dựng lại liên minh đã giúp Tổng thống Biden giành được Bạch Ốc hồi năm 2020, nỗ lực đưa những cử tri quan trọng trở lại bầu cử vào thời điểm này. Chiến lược này diễn ra một phần từ cách đi lại và ngoại hình của Biden. Tuần này, Biden đã đến thăm hai tiểu bang đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Biden năm 2020, Michigan và Wisconsin.

Nhưng Biden cũng đã dành thời gian tới các thành trì của Đảng Dân chủ như New York và California và dự kiến ​​tiếp theo sẽ dành thời gian tới Phoenix và Las Vegas, nơi có hai tiểu bang được theo dõi chặt chẽ khác trong bầu cử 2024.

Tại thủ đô Washington, D.C., Biden đã gặp các lãnh đạo công đoàn Teamsters để cố gắng thuyết phục họ chính thức ủng hộ Biden, trong nỗ lực giành được sự hỗ trợ quan trọng hơn từ một liên đoàn lao động lớn, một đội ngũ công nhân mà Biden thường ca ngợi vì đã củng cố sự nghiệp chính trị của Biden. Những nỗ lực xông xáo trên đánh dấu một kế hoạch rộng lớn hơn nhằm cùng nhau tìm lại con đường giành chiến thắng vào năm 2024 trong cuộc đua mà Biden đang bám sát nút với cựu Tổng thống Trump.

Cựu Dân Biểu Steve Israel (D-N.Y.), Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Quốc hội của Đảng Dân chủ, cho biết: “Đó là một trọng tâm thông minh, một chiến lược thông minh. Trong chính trị bầu cử, bạn phải bắt đầu với cơ sở và với các tiểu bang chiến trường quan trọng của mình, sau đó mở rộng cơ sở hạ tầng và làm sao cho đử tri nhìn thấy mình càng nhiều càng tốt.”

Biden vận động tập trung vào Michigan, Wisconsin và Pennsylvania phần lớn là vì cộng đồng người da đen đông đảo, điều mà chiến dịch coi là cần thiết để củng cố căn cứ. Biden đã đến Atlanta vào tuần trước— một khu vực khác mà cử tri Da đen là khối lớn. Tổng thống đã được hầu hết các công đoàn lớn ủng hộ, bao gồm cả United Auto Workers sau khi làm nên lịch sử bằng cách tham gia nhóm biểu tình của họ hồi năm ngoái, nhưng vẫn chưa nhận được sự tán thành của công đoàn Teamsters.

Cuộc gặp của Biden với Teamsters tuần này được kết hợp với sự đồng tình lớn mà ông dành cho các công nhân Hoa Kỳ hôm thứ Năm bằng cách đẩy lùi khả năng bán công ty thép US Steel cho hãng thép Nippon Steel của Nhật Bản. Việc mua bán tiềm năng đã làm dấy lên cảnh báo trong người dân Pennsylvania về cơ nguy sa thảo hàng loạt sau khi bán công ty.

“Chúng tôi không giả sử là có sẵn phiếu bầu của bất kỳ ai." Seth Schuster (người phát ngôn của chiến dịch Biden) cho biết: “Chúng tôi đang nhận được sự ủng hộ của họ bằng cách gặp họ ở nơi họ đang ở - đầu tư sớm để tiếp cận các liên minh chủ chốt như cử tri Da đen và La tinh, xây dựng năng lực ở các tiểu bang chiến trường của chúng ta và điều hành một chương trình trả phí quảng cáo mạnh mẽ trên các nền tảng truyền hình và kỹ thuật số với lượng người xem đa dạng.”

Ông nói thêm: “Điều đó hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận của Trump: Trump tấn công những người không đồng ý, lập các chương trình để tiếp cận những cử tri quan trọng và Trump thực hiện một chương trình nghị sự độc hại và thua cuộc”.

Biden cũng chuẩn bị đi đến Arizona và Nevada vào tuần tới, những chuyến đi này là một phần trong nỗ lực của ông sau Thông điệp Liên bang để đến thăm tất cả các tiểu bang chiến trường.

Michael LaRosa, thư ký báo chí lưu động của đệ nhất phu nhân Jill Biden trong chiến dịch tranh cử năm 2020, cho biết: “Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ các tiểu bang mà Biden đã giành được vào năm 2020, bắt đầu với những mục tiêu rõ ràng nhất— Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Hiện thời Arizona đã chuyển sang màu xanh lam, cũng như cuộc đua vào Thượng viện Georgia trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, vì vậy những tiểu bang đó vẫn có khả năng giành chiến thắng cho Tổng thống một lần nữa vào năm 2024”.

Ban vận động Biden trong một bản ghi nhớ có tên là “Con đường dẫn tới 270” (ám chỉ 270 phiếu đại cử tri) được gửi đi sau Thông điệp Liên bang ít tập trung vào đảng Cộng hòa mà tập trung nhiều hơn vào việc “bảo vệ bức tường xanh và mở rộng bản đồ”. Cái gọi là “bức tường xanh” ám chỉ các tiểu bang Trung Tây mà Biden đã giành chiến thắng vào năm 2020 và chiến dịch tranh cử đang tìm cách đầu tư lớn vào các tiểu bang chiến trường Vành đai Mặt trời: Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã có mặt tại Denver vào thứ Ba trong khuôn khổ cuộc bầu cử năm tiểu bang, bao gồm các chuyến đi đến Arizona, Nevada, California và Minnesota sau bài phát biểu chung của Biden.

⚪ ---- New York: Thẩm phán Juan Mercan hôm thứ Sáu tuyên bố trong một phán quyết rằng phiên tòa liên quan đến vụ án tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ bị trì hoãn trong 30 ngày. Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg trước đây cho biết ông sẽ ủng hộ việc dời phiên tòa vì có chứng cớ mới cần xem xét. Ông nói: “Mặc dù công tố đã chuẩn bị tiến hành xét xử vào ngày 25 tháng 3, nhưng chúng tôi không phản đối việc hoãn xét xử với lý do hết sức thận trọng và để đảm bảo rằng bị cáo có đủ thời gian để xem xét các tài liệu mới”. Phiên tòa hiện có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng 4/2024.

.

⚪ ---- Nathan Wade, công tố viên chính trong vụ Biện lý quận Fulton của Georgia truy tố Trump và nhiều đồng phạm về tội lật ngược bầu cử ở tiểu bang Georgia, đã từ chức hôm thứ Sáu 15/3/2024. Đầu ngày thứ Sáu, Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Scott McAfee đã ra phán quyết rằng Biện lý quận Fani Willis có thể tiếp tục tham gia vụ án – nếu Wade rút lui, vì mối tình lãng mạn của họ trong quá khứ có thể là trở ngại cho hình ảnh phiên tòa.

Nathan Wade viết trong lá thư từ chức: “Tôi xin từ chức vì lợi ích dân chủ, để cống hiến cho công chúng Mỹ và để đẩy hồ sơ truy tố này tiến triển nhanh nhất có thể."

Trước đó, thỉnh nguyện loại bỏ Biện lý Willis ra khỏi vụ án đã được đồng phạm của Trump là Michael Roman và luật sư Ashleigh Merchant đưa ra tòa vào tháng 1/2024. Người bào chữa đã phát hiện ra mối quan hệ lãng mạn giữa Willis và Wade và quan hệ này bị cho là xung đột lợi ích, quy chụp rằng Biện lý Willis và Công tố Wade được hưởng lợi tài chính từ vụ truy tố Trump trong các chuyến đi chơi xa, mặc dù không có chứng cớ cụ thể về lợi ích tài chính.

Steven Sadow, luật sư của Trump, cho biết trong một tuyên bố được gửi qua email bởi ban vận động tranh cử của Trump: “Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các lựa chọn pháp lý có sẵn khi chúng tôi tiếp tục đấu tranh để chấm dứt vụ truy tố này, điều lẽ ra không bao giờ được đưa ra ngay từ đầu”.

Thẩm phán đã viết rằng người bào chữa [cho bị cáo Michael Roman] đã không chứng minh được rằng Biện Lý Willis được hưởng lợi về mặt tài chính từ mối quan hệ của cô với Công tố Wade. Tuy nhiên, ông đưa ra quan điểm rằng việc thiếu hồ sơ chứng minh rằng việc chia đều chi phí của hai người có thể khiến một người quan sát hợp lý nhận ra sự xuất hiện của một lợi ích.

Thẩm phán McAfee viết: “Ý kiến của [thẩm phán] là luật pháp Georgia không cho phép phát hiện một cuộc xung đột thực sự chỉ vì đưa ra những lựa chọn sai lầm – thậm chí nhiều lần”.

McAfee cũng bác bỏ quan điểm cho rằng cơ quan công tố đã cố gắng kéo dài vụ án để thu lợi về mặt tài chính: “Các bị cáo [Trump và đồng phạm] lý luận rằng thỏa thuận tài chính đã tạo ra động cơ để kéo dài vụ án, nhưng trên thực tế, không có dấu hiệu nào cho thấy Biện Lý quận muốn trì hoãn bất cứ điều gì. Quả thực, hồ sơ hoàn toàn trái ngược."

Thẩm phán chỉ ra rằng khi bản cáo trạng được công bố, ý định của Biện Lý Willis là đưa vụ án ra xét xử trong vòng sáu tháng. Bên công tố đã tìm cách xét xử Trump và tất cả 19 đồng phạm cùng nhau, ngoại trừ những người đã được giải quyết thành công vụ án của họ. Văn phòng Biện Lý có lúc dự định buộc tội ít bị cáo hơn nhưng lại buộc tội nhiều hơn theo khuyến nghị của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt.

Trump và 19 đồng phạm bị buộc tội âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia. Các cáo buộc ghi rằng Trump và những người khác đã thực hiện một kế hoạch "đại cử tri giả", gây áp lực buộcBộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia là Brad Raffensperger phải "tìm cho ra [thêm]" phiếu bầu và như thế để lật ngược kết quả bầu cử. Biện lý Willis đã thành công một phần: có 5 đồng phạm của Trump đã nhận tội, đạt được thỏa thuận nhận tội để tránh bị xét xử.

Biện Lý Willis và Công tố Wade cho biết trong các lời khai [riêng biệt trước tòa] rằng mối quan hệ của họ bắt đầu vào mùa xuân năm 2022, khoảng tháng 3. Người bào chữa [của bị cáo Roman] cho rằng nó đã bắt đầu sớm hơn nhiều tháng, vào khoảng hoặc trước tháng 11/2021. Đối tác luật cũ của Wade và luật sư ly hôn Terrence Bradley đã làm chứng với tư cách là nhân chứng chính cho bên bào chữa. Tuy nhiên, Bradley không xác nhận rằng mối quan hệ của Willis và Wade đã bắt đầu trước khi họ nói ra điều đó.

Bradley nói với Thẩm phán Merchant rằng anh tin rằng mối quan hệ đã bắt đầu sớm hơn. Nhưng ông cho biết mình chỉ suy đoán và không có bất kỳ thông tin trực tiếp nào. Biện Lý Willis làm chứng trước tòa rằng Nathan Wade không phải là lựa chọn đầu tiên của cô cho vai trò công tố viên đặc biệt. Cô đã gặp Roy Barnes (cựu Thống đốc tiểu bang Georgia) và nhờ Barnes giữ nhiệm vụ truy tố Trump và các đồng phạm. Nhưng Barnes từ chối, với lý do ông có thể gặp phải những mối đe dọa và quấy rối bạo lực từ các nhóm MAGA. Mối quan hệ lãng mạn giữa Willis và Wade kết thúc vào mùa hè năm 2023.

⚪ ---- Georgia: Thẩm phán Scott McAfee gợi ý rằng có thể áp dụng lệnh bịt miệng đối với văn phòng Biện lý quận Fulton để ngăn văn phòng Biện lý Fani Willis đề cập đến vụ truy tố cựu Tổng thống Trump và các bị cáo khác ở nơi công cộng. McAfee đã đưa ra khả năng này như một phần của phán quyết hôm thứ Sáu. McAfee viết khi đề xuất khả năng này: “Có thể đã đến lúc ra lệnh ngăn Nhà nước [Biện lý] đề cập đến vụ án trên bất kỳ diễn đàn công cộng nào nhằm ngăn chặn việc công khai gây thành kiến ​​trước khi xét xử, nhưng đó không phải là hành động hiện tại trước Tòa án”.

Trong phán quyết dài 23 trang của mình, thẩm phán đã nhiều lần chỉ trích Biện Lý quận, cả về mối quan hệ lẫn những bình luận công khai của bà trong lời khai của bà. Sau khi bị tố có quan hệ tình cảm với Wade, trong những bình luận đầu tiên công khai, Willis đã bảo vệ tư cách và vai trò của mình trong vụ án. Cô nói trong một buổi lễ nhà thờ rằng [kỳ thị] chủng tộc đóng một vai trò trong những lời chỉ trích về mối quan hệ của họ [Biện lý Willis và Công tố Wade] vì cả hai đều là người da đen. Willis lập luận rằng mọi người chỉ tấn công Wade chứ không phải hai công tố viên đặc biệt khác được thuê để điều tra vụ án, những người da trắng.

Thẩm phán McAfee xác định rằng bình luận của Willis không vượt quá giới hạn đến mức cô phải bị loại khỏi vụ án hoàn toàn hoặc cựu tổng thống đang bị xét xử không công bằng. Nhưng McAfee lập luận rằng bình luận của cô ấy “vẫn không đúng về mặt pháp lý”. Thẩm phán đã đi xa hơn khi nói rằng có thể có lệnh bịt miệng để ngăn nhóm bồi thẩm đoàn trong tương lai bị thành kiến bởi những bình luận của Willis.

McAfee cũng chỉ trích Willis vì những bình luận công khai của cô Willis về tranh cãi và vụ truy tố chống lại nỗ lực can thiệp bầu cử năm 2020 của Trump. Ông nói rằng việc Willis tham gia trả lời phỏng vấn từ các tác giả viết sách về việc truy tố Trump là một “quyết định không chính thống”. (Nghĩa là, cô Willis trong khi trả lời phỏng vấn, sẽ có thể làm cho bồi thẩm viên nào đó có thành kiến sẵn với Trump, và Thẩm phán không muốn bồi thẩm viên nào có thành kiến trước phiên tòa.)⚪ ---- Cựu cố vấn thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Peter Navarro đã đệ đơn yêu cầu khẩn cấp lên Tòa án Tối cao để xin phép hoãn báo cáo vào tù vào tuần tới như một phần của bản án 4 tháng vì khinh thường lệnh triệu tập của Quốc hội.Luật sư của Navarro viết: “Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng ta, một cố vấn cấp cao của tổng thống bị kết tội khinh thường Quốc hội sau khi khẳng định đặc quyền hành pháp đối với trát đòi hầu tòa của quốc hội số vấn đề kháng cáo mà đương sự tranh luận có khả năng dẫn đến việc hủy bỏ bản án hoặc một phiên tòa mới."Đơn thỉnh cầu được đưa ra sau khi tòa phúc thẩm liên bang bác bỏ nỗ lực của Navarro nhằm hoãn trình diện để vào tù vào ngày 19 tháng 3. Các thẩm phán viện dẫn không đủ căn cứ để Navarro được tự do trong khi kháng cáo bản án của anh ta đang chờ giải quyết.⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Sáu tuyên bố rằng ông sẽ không ủng hộ Donald Trump làm tổng thống. Thông báo này coi Pence là nhân vật nổi bật nhất của Đảng Cộng hòa từ chối ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Nói chuyện với Fox News, cựu phó tổng thống bày tỏ: “Không có gì ngạc nhiên khi tôi sẽ không ủng hộ Donald Trump trong năm nay”. Ông cũng nhấn mạnh “sự khác biệt sâu sắc” giữa ông và Trump, đề cập đến các vấn đề như nợ quốc gia, hạn chế phá thai và chính sách đối với quyền sở hữu của Trung Quốc đối với các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok.Trước đó, cựu phó tổng thống đã cạnh tranh với Trump để giành được sự đề cử của Đảng Cộng hòa nhưng đã rút lui khỏi cuộc đua vài tháng trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu sau khi không thu hút được bất kỳ sự thu hút nào của cử tri trong chu kỳ này. Quyết định này diễn ra sau một động thái tương tự của Nikkie Haley, người cũng từ chối tán thành cựu tổng thống.⚪ ---- Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 36 người Palestine đã chết sau khi lực lượng Israel ném bom một khu dân cư ở trung tâm Dải Gaza. Cuộc tấn công trong đêm không xa trại tị nạn Nuseirat đã khiến nhiều người khác bị thương. Theo Al Jazeera, cuộc tấn công của Israel vào khu phố Al-Rimal ở trung tâm thành phố Gaza cũng phá hủy một tòa nhà 7 tầng là nơi ở của những người Palestine phải di dời. Quân Israel trước đó đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng chết người vào những người tìm kiếm viện trợ ở phía bắc Gaza.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã chỉ trích người đồng cấp Nga Vladimir Putin, gọi Putin là "côn đồ". Tổng thống nói khi phát biểu tại Điện Capitol, bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội sẽ thông qua dự luật bổ sung nhằm đảm bảo hỗ trợ thêm về vật chất và tài chính cho Ukraine: “Tôi tiếp tục kêu gọi mọi thành viên trong phòng này hãy đứng lên chống lại Putin.” Trong khi đó, Putin trước đó tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các điểm bỏ phiếu ở khu vực Kherson bị sáp nhập.⚪ ---- Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy chi phí vận chuyển thùng hàng container từ châu Âu đến Nam Hàn đã tăng gần 40% trong tháng 2 trong bối cảnh hỏa tiễn bắn nôi vùng Biển Đỏ. Theo dữ liệu từ Cục Hải quan Nam Hàn, chi phí vận chuyển trung bình cho một container 40 feet trên tuyến này đã tăng 38,7% so với cùng kỳ lên 1,24 triệu won (934,16 USD) vào tháng trước. Nó đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ khi dữ liệu có sẵn vào năm 2019.Căng thẳng vẫn ở mức cao dọc theo tuyến đường quan trọng ở Trung Đông khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn có trụ sở tại Yemen đang tiến hành các cuộc tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ. Theo đó, các hãng vận tải buộc phải tạm dừng vận chuyển qua tuyến hàng hải, dẫn đến thời gian vận chuyển kéo dài hơn và chi phí vận chuyển tăng cao.⚪ ---- Các cuộc hôn nhân ở Hoa Kỳ đã phục hồi trở lại mức trước đại dịch với gần 2,1 triệu cuộc hôn nhân vào năm 2022. Đó là mức tăng 4% so với năm trước. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã công bố dữ liệu vào thứ Sáu, nhưng chưa công bố dữ liệu về hôn nhân trong năm ngoái.Năm 2020, năm đầu tiên xảy ra đại dịch COVID-19, đã có 1,7 triệu đám cưới ở Mỹ - con số thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 1963. Đại dịch đã khiến nhiều kế hoạch kết hôn bị xáo trộn, cộng đồng ra lệnh cho mọi người ở nhà và cấm tụ tập đông người để hạn chế tụ tập đông người vì sự lây lan của COVID-19.Các cuộc hôn nhân sau đó đã tăng lên vào năm 2021, nhưng không đến mức trước đại dịch. Họ lại tăng trưởng vào năm 2022 và vượt qua số liệu thống kê về hôn nhân năm 2019 với một khoảng cách nhỏ.

New York, thủ đô Washington DC, và Hawaii chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về số lượng kết hôn từ năm 2021 đến năm 2022. Nevada - nơi có nhà thờ tổ chức đám cưới nổi tiếng của Las Vegas - tiếp tục có tỷ lệ kết hôn cao nhất trên toàn quốc, mặc dù tỷ lệ này giảm nhẹ so với năm 2021. CDC cho biết số lượng và tỷ lệ ly hôn ở Mỹ vào năm 2022 giảm nhẹ, tiếp tục xu hướng giảm.

⚪ ---- California: Một phụ nữ trẻ đã chết khi mất lái và lái xe lao qua sườn vách đá trên Đường cao tốc Pacific Coast ở khu vực Malibu hôm thứ Năm. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 9:45 tối. trên đoạn đường cao tốc gần Bãi biển Leo Carrillo State Beach. Một phụ nữ ở độ tuổi 20 đang lái chiếc Honda CRV về hướng bắc thì không rõ vì lý do gì mà cô ấy rẽ sang làn đường hướng nam và tông vào một chiếc Toyota Yaris đang đậu.

Chiếc Honda tiếp tục lao sang lề đường và va chạm với cột điện trước khi lật xuống bờ kè. Người lái xe sau đó đã bị sức đẩy phóng ra khỏi xe và được tìm thấy cách vách đá vài mét. Người phụ nữ chưa rõ danh tính đã chết tại hiện trường. Hai người trên xe Toyota phải nhập viện vì bị thương nhẹ. Hiện chưa rõ liệu ma túy, rượu hay tốc độ có phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hay không.

⚪ ---- Lấy vợ người Mỹ Latin, con trai của tỷ phú L.A. gốc Do Thái bị kỳ thị, bị cấm cửa vào 1 câu lạc bộ Do Thái đang được công quỹ tài trợ. Con trai của một tỷ phú quá cố đang kiện Câu lạc bộ Hillcrest Country ưu tú của Los Angeles, gọi đó là “tầng lớp quý tộc chủng tộc, được thành phố trợ cấp” và cáo buộc ông bị bôi xấu vì vợ và các con ông là người gốc Tây Ban Nha.

Tờ Los Angeles Times đưa tin Matthew Winnick, có cha là Gary Winnick, đã kiếm được nhiều tiền từ lĩnh vực viễn thông, đã đưa ra một loạt cáo buộc chống lại các thành viên hội đồng quản trị của câu lạc bộ Do Thái lịch sử - từ chủ nghĩa gia đình trị đến tấn công tình dục. Alex Winnick, luật sư và anh trai của ông, nói với tờ báo: “Có một nhóm người điều hành Hillcrest như lãnh địa riêng của họ, vi phạm các nguyên tắc cơ bản về sự công bằng và bình đẳng”.

Câu lạc bộ phủ nhận những tuyên bố và lưu ý rằng Gary Winnick là thành viên cho đến khi ông qua đời và các con trai của ông đã tổ chức lễ tưởng niệm ông ở đó. Luật sư Bryan Freedman nói: “Đối với tôi, có vẻ như… điều thực sự khiến họ khó chịu là họ không thể vào được CLB Hillcrest bất chấp chính sách bị cáo buộc là ưu đãi cho gia đình”. Ông cho biết thêm, ba thành viên Hillcrest có tên trong đơn kiện sẽ kiện lại Winnick.

⚪ ---- Người thắng lô độc đắc xổ số Jackpot Powerball trị giá 1,765 tỷ đô la năm ngoái, giải cao thứ hai từ trước đến nay, đã được các quan chức Xổ số California tiết lộ hôm thứ Sáu. Theodorus Struyck đại diện cho một nhóm người chiến thắng đã mua chiếc vé quý giá từ Chợ Midway Market ở khu Frazier Park của Quận Kern vào tháng 10. Chợ Midway Market - một doanh nghiệp do gia đình sở hữu trong 30 năm - đã nhận được chi phiếu thưởng 1 triệu đô la khi bán vé.

⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát cho biết hôm thứ Năm, một người đàn ông 63 tuổi đã bị bắt vì hành hạ một con chó ở Anaheim. Maynard Allen đã bị bắt hôm thứ Tư tại Los Angeles và được thả khỏi nhà tù Anaheim khi y đóng tiền bảo lãnh 100.000 USD. Cảnh sát đã đến dãy nhà 1400 trên phố South Sunkist vì có báo cáo về một người đàn ông hành hạ một con chó. Hình ảnh tra tấn chó đã được quay video và chia sẻ trên mạng xã hội. Con chó đã được tịch thu vào Chủ nhật, được đưa đến bệnh viện động vật địa phương và đang được OC Animal Care chăm sóc.

⚪ ---- Dân biểu Hạ viện Georgia Long Trần sẽ tổ chức một sự kiện mang tên Georgia Film Day (Ngày phim Georgia) tại Tòa thị chính Atlanta vào ngày 18 tháng 3. Sự kiện này được tổ chức với sự cộng tác của Georgia Production Partnership (GPP), một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh của Georgia. Sự kiện này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa những người làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và các nhà lãnh đạo lập pháp của bang.

Đây là lần đầu tiên sự kiện này diễn ra kể từ năm 2020. Theo DB/TB Long Trần, COVID-19 là một phần lớn lý do tại sao, cũng như các cuộc đình công của các biên kịch và diễn viên năm ngoái ở Hollywood. Sự kiện vào ngày 18 tháng 3 sẽ bao gồm các cơ hội kết nối và thảo luận về ngành công nghiệp điện ảnh của tiểu bang. “Chúng tôi vẫn đang nhận được phản hồi từ những người nổi tiếng địa phương đã thực hiện một số bộ phim và chương trình truyền hình,” Trần nói về những người sẽ tham dự. “Chúng tôi cũng có các nhà sản xuất và đạo diễn từ các chương trình truyền hình như ‘The Walking Dead’ và tất cả các tổ chức trong ngành, cho dù đó là SAG và IATSE, hay sân khấu âm thanh, nhà cung cấp thực phẩm – hầu như bất kỳ ai tham gia vào ngành này đều sẽ có mặt ở đó.”

GPP, bắt đầu hoạt động vào năm 1995, là tổ chức đầu tiên vận động hành lang để được giảm thuế phim ở Georgia. Năm nay, Hạ viện tiểu bang muốn đưa ra một số hạn chế về ưu đãi thuế dưới hình thức Dự luật Hạ viện 1180. Hiện tại, nếu một công ty sản xuất chi 500.000 USD cho việc sản xuất phim hoặc truyền hình trong tiểu bang, Georgia sẽ cấp các khoản tín dụng thuế lên tới 30% chi phí sản xuất đó.

Tín dụng bắt đầu ở mức 20%, tăng lên 30% nếu sản phẩm hiển thị biểu tượng quả đào của Georgia. Luật pháp sẽ yêu cầu các công ty sản xuất phim phải đáp ứng ít nhất bốn trong số 10 tiêu chí để đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế thu nhập bổ sung 10% đó ngoài mức cơ bản 20%. Long Trần, thành viên Ủy ban Nghệ thuật và Giải trí Georgia, cho biết ông có một số lo ngại về việc siết chặt ưu đãi thuế. Tình trạng của House Bill 1180 có thể được theo dõi trực tuyến. Georgia Film Day sẽ diễn ra tại Tòa thị chính Atlanta vào ngày 18 tháng 3 lúc 6 giờ chiều.

⚪ ---- California: Chiếc phi cơ Boeing 737 bung cửa, Cuong Tran thoát chết, bị thương, được dây an toàn giữ lại trong phi cơ, nộp đơn kiện Boeing. Theo một vụ kiện mới, dây an toàn đã cứu sống một hành khách ngồi ngay một hàng ghế phía sau tấm cửa chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Alaska Airlines bị nổ tung giữa không trung hồi tháng 1. Cường Trần bị sức gió nhấc ra khỏi ghế, lực hút xé toạc giày và vớ, chân anh bị thương khi một cánh cửa thổi bay thân máy bay ngay trước hàng ghế cửa số 27 của anh trên chuyến bay 1282 của hãng hàng không Alaska Airlines ngày 5/1 qua Portland, Oregon, theo một vụ kiện mới được đệ trình hôm thứ Năm tranh luận.

Tran, đến từ Upland, California, nói rằng dây an toàn đã giữ anh đúng vị trí khi không khí thoát ra khỏi lỗ hổng ở độ cao 16.000 feet trong không khí, các luật sư trong vụ án cho biết trong một thông cáo báo chí. Vụ kiện được đệ trình lên Tòa Thượng thẩm Quận King thay mặt cho bảy hành khách trong đó có Trần chống lại Boeing, Alaska Airlines và Spirit AeroSystems, chỉ là vụ kiện mới nhất được đệ trình sau vụ tai nạn chuyến bay.

Các nguyên đơn cho rằng vụ nổ bung cửa phi cơ khiến họ bị tổn thương về thể chất và tâm lý. Trong trường hợp của Trần, chân của Tran “bị giật mạnh đến mức bàn chân của anh ấy bị thương khi bị kẹt vào cấu trúc ghế phía trước”, thông cáo báo chí cho biết. Vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại chung và trừng phạt đối với sự sơ suất, trách nhiệm pháp lý về lỗi sản xuất và cấu tạo sản phẩm cũng như việc không bảo vệ hành khách khỏi bị tổn hại.

Chuyến bay 1282, chở 174 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn, hướng đến Quận San Bernardino, California, nhưng đã quay trở lại Portland sau khi phích cắm cửa bung ra ngay sau khi cất cánh. Không ai trên máy bay bị thương nặng và máy bay đã hạ cánh an toàn. Một cuộc điều tra sơ bộ của Ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy đinh ốc bù lon chưa được lắp vào chốt cửa đó.

⚪ ---- VOA: Giới quan sát: Việc VN hoãn chuyến thăm của Vua Hà Lan gây mất uy tín lãnh đạo. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Giới quan sát nhận định rằng việc chuyến thăm cấp nhà nước của Hoàng gia Hà Lan đến Việt Nam buộc phải hủy vào phút chót do “tình hình nội bộ” của Hà Nội sẽ để lại một tiền lệ xấu trong nền ngoại giao Việt Nam và ảnh hưởng đến uy tín của giới lãnh đạo Cộng sản trong cộng đồng quốc tế. Vào tháng 12/2023, Hoàng gia Hà Lan đã loan báo về chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày đến Việt Nam của Nhà vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm, với mục đích nhằm tái khẳng định mối quan hệ song phương giữa hai nước và tập trung đặc biệt vào hỗ trợ phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo. Thế nhưng, như VOA đã đưa tin, hôm 14/3, Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan sẽ hoãn chuyến thăm này theo đề nghị của chính quyền Việt Nam vì “tình hình nội bộ” và lịch trình mới vẫn chưa được ấn định.

⚪ ---- RFA: An ninh Việt Nam sang tới Thái Lan để truy tìm người Thượng tị nạn. Theo Đài Á Châu Tư Do. Cộng đồng người Thượng đang xin tị nạn chính trị ở Thái Lan vô cùng hoang mang sau khi cơ quan an ninh Việt Nam tìm tới xóm trọ để thuyết phục cũng như đe dọa họ phải hồi hương, đồng thời truy tìm những người đang có lệnh truy nã liên quan đến vụ việc ở Đắk Lắk. Thuyết phục người tị nạn hồi hương. Một số người Thượng ở khu vực quận Bang Len (tỉnh Nonthaburi) cách Bangkok khoảng 20 km, cho biết vào sáng ngày 14/3, một toán công an Việt Nam được cảnh sát Hoàng gia Thái Lan dẫn đường vào nơi họ đang sinh sống. Ban đầu, cảnh sát Thái gõ cửa các phòng trọ để buộc họ ra tập trung trước sân rồi một nhóm công an Việt Nam mặc thường phục đến nói chuyện. Một người tị nạn muốn giấu tên vì lý do an ninh, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong ngày 15/3: “Ngày hôm qua tầm cỡ 10 giờ có cảnh sát Thái tập trung tại Bang Len, có công an Việt Nam xuống hỏi thăm bên khu vực Bang Len của người Thượng của chúng tôi, hỏi thăm về nơi ở, bên phát gạo, hỏi chúng tôi rất nhiều điều.” Theo người này, đoàn an ninh Việt Nam có tất cả tám người, nhưng chỉ có hai người nói chuyện với người tị nạn, sáu người còn lại dùng điện thoại và camera để quay phim, chụp hình.

⚪ ---- HỎI 1: Tới 60% người lái xe điện cần các trạm có bộ sạc nhanh dọc đường, và trong khi sạc xe điện thì 60% tài xế trong khi chờ sạc xe điện đã tới các tiệm ăn ngồi chờ?

ĐÁP 1: Đúng vậy. FLO, công ty sạc xe điện (EV) hàng đầu Bắc Mỹ và là nhà cung cấp giải pháp sạc thông minh, nhận thấy rằng phần lớn người lái xe điện đều dựa vào bộ sạc nhanh DC cho những chuyến đi kéo dài theo một cuộc khảo sát khách hàng gần đây. Kết quả được thu thập từ gần 40.000 người lái xe điện ở Hoa Kỳ và Canada, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thói quen sạc của người lái xe điện và các hoạt động họ thường xuyên tham gia trong khi sạc.

Các kết quả từ cuộc khảo sát bao gồm:

. Bộ sạc nhanh DC là cần thiết cho hầu hết người lái xe EV. 42% số người được hỏi cho biết họ sử dụng chúng ít nhất mỗi tháng một lần và 60% cho biết họ sử dụng chúng cho các chuyến đi kéo dài hoặc nhiều thành phố.

. Thời gian sạc không phải là thời gian nhàn rỗi. Khi được hỏi về những hoạt động mà người lái xe tham gia khi xe của họ đang sạc bằng bộ sạc nhanh, 51% người lái xe điện cho biết họ tham gia vào các tiện nghi tại chỗ. Khi được hỏi họ thích làm hoạt động nào trong khi sạc pin, 60% tài xế cho biết họ tận dụng thời gian này để ăn uống hoặc mua đồ giải khát trong khi 19% cho biết họ sử dụng các cửa hàng bán lẻ gần đó để mua sắm.

Chi tiết:

https://www.prnewswire.com/news-releases/survey-says-most-ev-drivers-rely-on-fast-chargers-for-long-trips-use-onsite-amenities-while-charging-302090029.html

⚪ ---- HỎI 2: Các dây thần kinh gây bệnh nhiều nhất toàn cầu?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới công bố hôm thứ Năm cho thấy các tình trạng thần kinh ảnh hưởng đến 3,4 tỷ người là nguyên nhân số 1 gây ra bệnh tật và khuyết tật trên toàn thế giới, trước các bệnh tim mạch. Trong nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu cho là toàn diện nhất cho đến nay, phân tích có hệ thống dữ liệu từ một nghiên cứu năm 2021 cho thấy rằng tình trạng khuyết tật, bệnh tật và tử vong sớm do các tình trạng thần kinh nói chung đã tăng 18% từ 375 triệu năm sống khỏe mạnh bị mất vào năm 1990 lên 443 triệu năm vào năm 2021.

Được công bố trên The Lancet, nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Washington, Đại học Aukland và Đơn vị Y tế Não của WHO, cho thấy gánh nặng do 37 bệnh gây ra lớn hơn nhiều so với hiểu biết trước đây, ảnh hưởng đến 43% dân số toàn cầu, theo một tin tức. giải phóng. Các nhà nghiên cứu cho biết những bệnh này bao gồm đột quỵ, chấn thương não, đau nửa đầu, bệnh Alzheimer và các chứng mất trí nhớ khác cũng như tổn thương thần kinh.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/03/14/study-nervous-system-conditions-leading-illness-cause/9991710406445/

.