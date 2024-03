- Thẩm phán Georgia: Biện Lý Fani Willis được phép tiếp tục truy tố Trump, nếu Nathan Wade rời nhóm công tố. - Trump: TikTok “ít gây nguy hiểm” cho đất nước hơn Facebook, vì FB là “kẻ thù thực sự của nhân dân”. - Florida: Thẩm phán Aileen Cannon từ chối hủy vụ truy tố Trump giấu hồ sơ mật, nhưng có vẻ cho câu giờ - Ohio kỳ lạ: Trump và các viên chức Dân Chủ cùng muốn Bernie Moreno thắng sơ bộ C

Bà Biện Lý Fani Willis (hình trái) có quyền chỉ huy hồ sơ truy tố Trump ở Georgia, nhưng Thẩm phán muốn Công tố đặc biệt Nathan Wade (bước sau Willis) nên rời nhóm công tố, cho có vẻ trong sáng.

.

- Thẩm phán Georgia: Biện Lý Fani Willis được phép tiếp tục truy tố Trump, nếu Nathan Wade rời nhóm công tố.

- Trump: TikTok “ít gây nguy hiểm” cho đất nước hơn Facebook, vì FB là “kẻ thù thực sự của nhân dân”.

- Florida: Thẩm phán Aileen Cannon từ chối hủy vụ truy tố Trump giấu hồ sơ mật, nhưng có vẻ cho câu giờ

- Ohio kỳ lạ: Trump và các viên chức Dân Chủ cùng muốn Bernie Moreno thắng sơ bộ Cộng Hòa tranh ghé Thượng nghị sĩ

- New York: Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg OK cho Trump hoãn 30 ngày nghiên cứu hồ sơ vụ án

- Quân Israel thú nhận đã nổ súng vào một cuộc tụ tập của những người tìm viện trợ, bắn chết nhiều dân Palestine

- Israel: từ chối cho hàng nghìn người Hồi giáo Palestine vào Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem để dự lễ cầu nguyện

- Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “trở ngại cho hòa bình”

- Các ứng dụng taxi công nghệ Lyft và Uber sẽ rời Minneapolis vì luật mới đòi lương tối thiểu địa phương là 15 USD/giờ.

- Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan: 200 biệt kích Mỹ đang đóng ở đảo Kim Môn để huấn luyện lính Đài Loan

- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã chúc mừng Tổng thống Nga: bầu cử độc diễn, không đối lập, Putin thắng vang dội.

- Điều tra vụ phi cơ Boeing lao dốc bất ngờ giữa không trung khiến 50 người bị thương

- 2.000 tiệm Target hạn chế 10 món hàng đối với làn tự thanh toán (self-checkout lanes)

- Cảnh sát Quận Los Angeles điều tra: Các em nữ sinh bị ghép hình khỏa thân.

- Quận Los Angeles: Một nghị viên và một người đàn ông đứng "tè" trước cửa một câu lạc bộ bị quay phim

- Quận Cam: Học khu Trung học Anaheim sẽ sa thải hơn 100 giáo viên

- Quận Cam: từng có 4 tiền án say rượu lái xe DUI lại bị bắt vì lại say rượu lái xe đụng chết người

- Quận Cam: tông xe vào gốc cây, tắt thở.

- TIN VN. Đề nghị làm rõ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông.

- TIN VN. Trạm kiểm dịch động vật tại Hà Tĩnh xây xong bỏ hoang vì không có đường vào.

- TIN VN. Khủng hoảng Biển Đỏ làm 'giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam'.

- HỎI 1: Thăm dò toàn quốc" Biden qua mặt Trump, hơn 1% điểm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có phải 58% dân Mỹ tin tưởng cao vào khoa học? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-15/3/2024) ⚪ ---- Các ứng dụng taxi công nghệ chia sẻ chuyến đi Lyft và Uber cho biết họ sẽ cắt bỏ kinh doanh ở Minneapolis trước ngày 1 tháng 5, cùng ngày luật mới được thông qua hôm thứ Năm bắt đầu có hiệu lực. Luật mới yêu cầu các công ty tăng lương tài xế để đáp ứng mức lương tối thiểu địa phương là 15 USD/giờ. Trong một tuyên bố với một số hãng tin, Lyft nói rằng họ không phản đối việc tăng lương cho tài xế nhưng luật này “có sai sót sâu sắc” và khiến “hoạt động của công ty không bền vững. Do đó, chúng tôi sẽ ngừng hoạt động ở Minneapolis khi luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5/2024.”

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Chiu Kuo-cheng (Khâu Quốc Thành) hôm thứ Năm xác nhận sự hiện diện của các binh sĩ Lực lượng Đặc biệt của Quân đội Hoa Kỳ tại Kim Môn (Kinmen), một nhóm đảo do Đài Loan kiểm soát nhưng nằm ngay ngoài khơi Trung Quốc đại lục. Một số khu vực của quần đảo Kim Môn chỉ cách thành phố Hạ Môn (Xiamen) của Trung Quốc đại lục 2,5 dặm. Sự hiện diện của quân đội Mỹ trên quần đảo này lần đầu tiên được truyền thông Đài Loan đưa tin vào tháng trước.

.

Chiu xác nhận việc triển khai mang tính khiêu khích cao khi được hỏi về một báo cáo mới từ hãng tin SOFREP của Hoa Kỳ cho biết Mũ nồi xanh của Hoa Kỳ đã đảm nhận “các vị trí thường trực” với tư cách là cố vấn quân sự ở Kinmen. Lính Mỹ cũng được triển khai ở Penghu (Bành Hồ), một quần đảo do Đài Loan kiểm soát, cách đảo chính Đài Loan khoảng 30 dặm về phía tây và cách Trung Quốc đại lục 70 dặm về phía đông.

.

Báo cáo của SOFREP cho biết lực lượng Mũ nồi xanh của Mỹ đóng quân tại các trung tâm chỉ huy đổ bộ của Quân đội Đài Loan. Việc triển khai được thực hiện theo quy định trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2023, trong đó kêu gọi Mỹ xây dựng chương trình huấn luyện toàn diện cho quân đội Đài Loan. Sự hợp tác mới bao gồm việc quân đội Hoa Kỳ huấn luyện lực lượng Đài Loan sử dụng Black Hornet Nano, một phi cơ không người lái quân sự nhỏ gọn. Chiu cho biết sự hiện diện của Mũ nồi xanh của Mỹ là “cơ hội học tập” cho quân đội Đài Loan.

Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao cho Đài Loan trong những năm gần đây, làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Năm ngoái, Mỹ đã triển khai khoảng 200 binh sĩ tới Đài Loan, đánh dấu sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ trên hòn đảo này kể từ khi Mỹ rút quân sau khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc vào năm 1979.

.

⚪ ---- Nga: bầu cử độc diễn, không đối lập, Putin thắng vang dội. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin về chiến thắng bầu cử của Putin trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Sáu. Các cuộc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga đã mở hôm nay Thứ Sáu và sẽ đóng cửa vào Chủ nhật. Michel viết trên X, trước đây là Twitter: “Xin chúc mừng Vladimir Putin về chiến thắng vang dội của ông ấy trong cuộc bầu cử bắt đầu từ hôm nay. Không có phe đối lập. Không có tự do. Không có sự lựa chọn”.

.

Đối thủ chính của Putin, lãnh đạo phe đối lập Alexey Navalny, đã chết trong trại cải tạo hồi đầu năm nay. Ngoài ra, Nghị viện Châu Âu cho biết những thay đổi gần đây đối với luật bầu cử của Nga "khiến cho việc tiến hành bất kỳ hoạt động giám sát có ý nghĩa nào gần như không thể thực hiện được" và các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) sẽ không giám sát quá trình bầu cử, như đã từng làm. trường hợp xảy ra với cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 năm 2021.

.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Sáu đã chính thức thừa nhận rằng quân đội của họ đã nổ súng vào một cuộc tụ tập của những người tìm kiếm viện trợ ở phía bắc Gaza vào ngày hôm Thứ Năm: “Khi xe tải viện trợ tiến vào, các tay súng Palestine tiếp tục nổ súng khi đám đông người Gaza bắt đầu cướp phá xe tải. Ngoài ra, một số thường dân Gaza đã bị xe tải cán qua”. Bộ y tế do Hamas điều hành báo cáo rằng ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương do tiếng súng của Israel. Trước đó, IDF phủ nhận sự việc, tương tự như vụ bắn vào người tìm cứu trợ hồi cuối tháng 2.

.

⚪ ---- Theo báo cáo của WAFA, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã từ chối cho hàng nghìn người Hồi giáo Palestine vào Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem bị chiếm đóng để tham dự buổi cầu nguyện thứ Sáu đầu tiên của tháng Ramadan. Báo cáo viết: "Các nhân chứng cho biết quân đội Israel đã bố trí xung quanh trạm kiểm soát Qalandiya ở phía bắc Jerusalem, trạm kiểm soát Zeitoun ở phía đông và Bethlehem ở phía nam. Hàng ngàn tín đồ đã bị quay trở lại và bị từ chối vào thành phố với lý do không có các giấy phép cần thiết." Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo sẽ cho phép "số lượng tín đồ tương tự" so với những năm trước, ước tính khoảng 50.000 đến 60.000 người tại nhà thờ Hồi giáo.

.

⚪ ---- Hôm thứ Năm, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-NY) khi phát biểu tại Thượng viện đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “trở ngại cho hòa bình” và kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Israel: “Là một người suốt đời ủng hộ Israel, tôi thấy rõ: Liên minh Netanyahu không còn phù hợp với nhu cầu của Israel sau ngày 7 tháng 10. Kể từ đó, thế giới đã thay đổi hoàn toàn và người dân Israel hiện đang bị bóp nghẹt bởi một cuộc khủng hoảng tầm nhìn quản lý đã bị mắc kẹt trong quá khứ. Tôi tin rằng một cuộc bầu cử mới là cách duy nhất cho phép một quá trình ra quyết định lành mạnh và cởi mở về tương lai của Israel, vào thời điểm mà rất nhiều người Israel đã mất niềm tin vào tầm nhìn và đường hướng của chính phủ họ”.

.

⚪ ---- Biện Lý Fani Willis có quyền chỉ huy hồ sơ truy tố Trump ở Georgia, nhưng Thẩm phán muốn Nathan Wade nên rời nhóm công tố, cho có vẻ trong sáng. Một thẩm phán ở Georgia giám sát vụ lật ngược bầu cử của Donald Trump hôm thứ Sáu đã từ chối sa thải Biện Lý Willis, người đóng vai công tố truy tố Trump và nhiều đồng phạm, sau nhiều tuần lễ xem xét về mối quan hệ giấu kín mà cô Willis có với Nathan Wade, một công tố phụ tá hàng đầu.

Phán quyết của Thẩm phán Scott McAfee là đòn bất lợi cho cựu tổng thống Mỹ và ứng cử viên đảng Cộng hòa trong việc thách thức Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Trump đã tìm cách trì hoãn các phiên tòa xét xử 4 vụ án hình sự mà ông phải đối mặt cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11. Quyết định của Thẩm phán McAfee chấm dứt hai tháng đầy biến động đối với Biện lý quận Fulton Fani Willis, người có mối quan hệ với công tố viên đặc biệt mà bà chỉ định lãnh đạo vụ án đã được tiết lộ trong hồ sơ tòa án vào tháng 1 của một đồng phạm Trump.

.

Các luật sư bào chữa của Trump cho biết mối quan hệ này gây ra xung đột lợi ích và làm giàu không chính đáng cho Willis và Wade, những người đi chơi xa cùng nhau trong khi Wade đang lãnh lương chính phủ. McAfree cho biết ông không thấy có xung đột lợi ích nhưng yêu cầu Willis giữ gìn cho trong sáng để tránh "có vẻ không đúng đắn" ("appearance of impropriety.")

.

Thẩm phán giám sát vụ án đã ra phán quyết hôm thứ Sáu: Biện lý Fani Willis phải rút lui khỏi vụ án lật ngược bầu cử Georgia chống lại Donald Trump hoặc loại bỏ công tố viên đặc biệt Nathan Wade mà cô có mối quan hệ lãng mạn trước khi vụ án có thể tiến hành. Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton không nhận thấy rằng mối quan hệ của Willis với công tố viên đặc biệt Nathan Wade dẫn đến xung đột lợi ích khiến cô bị loại khỏi vụ án. Tuy nhiên, ông cho biết, những cáo buộc đã tạo ra một “dấu hiệu không đúng đắn” khiến nhóm công tố bị ảnh hưởng. Thẩm phán viết: chừng nào Wade còn tham gia vụ án thì nhận thức không cần thiết này sẽ còn tồn tại.

.

Biện Lý Willis (trái) và theo sau lưng kế tiếp là Công tố đặc biệt Wade.

.

Trump đã không nhận tội trong tất cả các vụ kiện chống lại ông. Trump bị cáo buộc trong vụ Georgia gây áp lực bất hợp pháp cho các quan chức tiểu bang để lật ngược lại thất bại của anh ta trước Joe Biden ở đó trong cuộc bầu cử năm 2020. Phán quyết của Thẩm phán McAfee được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đồng ý xem xét nỗ lực của Trump để được miễn tố tổng thống trong vụ kiện can thiệp bầu cử ở Washington của ông, điều này có thể trì hoãn phiên tòa đó cho đến sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, có vẻ như hồ sơ Georgia sẽ không thể sớm trước ngày bầu cử.

.

⚪ ---- Tại Florida, cựu tổng thống Trump hôm Thứ Năm đã chứng kiến trước tòa khi các luật sư của ông kêu gọi thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện cáo buộc Trump giữ trái phép các tài liệu mật sau khi Trump rời Bạch Ốc. Theo New York Times, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Aileen Cannon không hề lay chuyển, bác bỏ đề nghị hủy bỏ vụ án, sau khi nghe các tranh luận về việc liệu một đạo luật củng cố phần lớn các cáo buộc có được diễn đạt quá mơ hồ để thực thi chống lại một cựu tổng thống hay không.

.

Thẩm phán Cannon, người được Trump đề cử vào ghế Thẩm phán, đã đặt câu hỏi thăm dò cho cả hai bên trước khi lần đầu tiên bà phủ nhận cuộc tấn công pháp lý của Trump vào bản cáo trạng. Thẩm phán nói với luật sư của Trump rằng việc bãi bỏ đạo luật sẽ là “một bước đi khá bất thường”. Nhưng bà cũng lưu ý với công tố viên rằng chưa có cựu tổng thống nào từng bị buộc tội xử lý sai tài liệu mật. Các hành động bác bỏ khác của Trump vẫn đang chờ giải quyết. Thái độ Thẩm phán Cannon vẫn lơ lửng, choi thấy hồ sơ này hẳn là sẽ kéo dài.

.

⚪ ---- Ohio kỳ lạ: Trump và các viên chức Dân Chủ bắt tay nhau giúp 1 ứng cử viên Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Trump và các đảng viên Đảng Dân chủ đều đang muốn ứng cử viên Đảng Cộng hòa ưa thích của họ - doanh nhân Bernie Moreno - thắng sơ bộ tại Thượng viện GOP vào hôm thứ Ba tuần sau ở Ohio.

.

Tại sao Dân Chủ d8ồng 1y với Trump? Bởi vì Đảng Dân chủ coi Moreno là đối thủ yếu nhất trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2024 đối với Thượng nghị sĩ Sherrod Brown (D-Ohio) dễ bị tổn thương. Moreno cũng là ứng cử viên Thượng viện duy nhất được Trump hậu thuẫn có nguy cơ thua trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa - một đòn có thể khiến cựu tổng thống xấu hổ.

.

Theo một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch, Trump sẽ liên thủ với Moreno trong chuyến thăm "bất ngờ" gần Dayton, Ohio, vào thứ Bảy, ba ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ ngày 19 tháng 3. Các đồng minh của Trump như Thượng nghị sĩ J.D. Vance (R-Ohio), Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (R-Ohio), Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem và Kari Lake thuộc đảng Cộng hòa Arizona cũng sẽ tới Ohio trong tuần này.Ứng viên Moreno đang tranh ghế củaThượng nghị sĩ Cộng Hòa Matt Dolan, người được sự ủng hộ của các đảng viên Cộng hòa cố cựu như Thống đốc bang Ohio Mike DeWine và cựu Thượng nghị sĩ Rob Portman (R-Ohio). Một cuộc thăm dò từ Emerson tuần này cho thấy Dolan dẫn trước Moreno một chút. Dolan, người cha sở hữu đội Cleveland Guardians, đã chi nhiều hơn Moreno. Bất chấp sự tán thành từ Trump và Câu lạc bộ Tăng trưởng bảo thủ, Moreno đã không thể củng cố vị trí dẫn đầu của mình.⚪ ---- Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg hôm thứ Năm cho biết ông sẵn sàng hoãn bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Donald Trump trong tối đa một tháng để nhóm pháp lý của Trump có thời gian xem xét bằng chứng mới được chuyển giao.Cụ thể, văn phòng Biện Lý Hoa Kỳ “đã sản xuất khoảng 31.000 trang hồ sơ bổ sung và tuyên bố rằng sẽ có một đợt sản xuất tài liệu khác vào tuần tới”, theo hồ sơ từ văn phòng Bragg, đồng thời cho biết thêm rằng công tố tiểu bang đã sẵn sàng bắt đầu xét xử vào ngày 25 tháng 3. theo kế hoạch nhưng không phản đối việc trì hoãn 30 ngày. Các đại diện pháp lý của cựu tổng thống trước đó đã yêu cầu gia hạn 90 ngày hoặc bác bỏ các cáo buộc chống lại Trump.⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm khẳng định rằng TikTok của ByteDance Ltd. “ít gây nguy hiểm” cho đất nước hơn Meta Platforms Inc. và các ứng dụng của nó, bao gồm cả Facebook, mô tả ứng dụng này (Facebook) là “kẻ thù thực sự của nhân dân”.Trump viết trên Truth Social: “Họ đã chi 500.000.000 USD để chống lại tôi và Đảng Cộng hòa vĩ đại của chúng ta, những ‘hộp khóa’ và tất cả những thứ khác, và không bao giờ được phép làm điều đó. Giống như [Tổng thống] quanh co Joe Biden, Facebook là một mối đe dọa lớn đối với nền dân chủ và nó sẽ chỉ ngày càng lớn mạnh hơn nếu TikTok bị loại bỏ.”Bình luận của Trump được đưa ra một ngày sau khi Hạ viện bỏ phiếu loại bỏ TikTok khỏi đất nước trừ khi nó thay đổi chủ sở hữu từ ByteDance của Trung Quốc.⚪ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin, vụ lao dốc bất ngờ giữa không trung trên chuyến bay của LATAM Airlines từ Sydney đến Auckland khiến 50 người bị thương hôm thứ Hai, được cho là do trục trặc ở ghế trong buồng lái khiến phi công rơi vào tình trạng mất kiểm soát của chiếc Boeing 787.Một tiếp viên đã vô tình chạm vào công tắc trên ghế phi công khi đang phục vụ bữa ăn, khiến động cơ bị hỏng khiến phi công phải điều khiển máy bay. Công tắc có nắp bảo vệ theo mặc định và không được sử dụng khi phi công đang ngồi trên ghế. Người phát ngôn của LATAM cho biết công ty đang làm việc với chính quyền để điều tra.⚪ ---- Hệ thống siêu thị Target đang triển khai những thay đổi mới đối với các làn tự thanh toán (self-checkout lanes) nhằm giới hạn số lượng mặt hàng mà khách hàng có thể mua. Bắt đầu từ ngày 17/3, làn tự thanh toán nhanh sẽ ra mắt tại gần 2.000 cửa hàng trên toàn quốc. Các làn đường mới cho phép khách hàng mua 10 mặt hàng trở xuống, theo công ty đã công bố hôm thứ Năm.Các lãnh đạo cửa hàng sẽ có thể linh hoạt mở thêm làn đường khi cần thiết, nhưng Target đã thông báo rằng những làn đường tự thanh toán nhanh đó sẽ được mở trong thời gian mua sắm bận rộn nhất.⚪ ----- Quận Los Angeles báo động: Các em học sinh bị ghép hình. Một học sinh năm lớp mười 16 tuổi tại trường trung học Calabasas nói rằng cô rất xấu hổ khi biết một người bạn cũ đã phát tán những hình ảnh mà cô cho rằng đã bị thao túng để cho cô thấy mình trong tư thế khỏa thân, và thậm chí là khiêu dâm. Cô nói với Samantha Cortese của KTLA: “Theo hiểu biết của tôi, cô bạn cũ đã ghép khuôn mặt của tôi vào một hình ảnh khác lấy từ Pornhub về một cô gái có thể có thân hình giống tôi.”Jacqueline Smith, mẹ của cô bé 16 tuổi, nói rằng những bức ảnh được gửi qua Snapchat và Airdrop và chúng lan truyền như cháy rừng. Theo con gái của Smith, vụ này bắt nguồn từ một cuộc cãi vã giữa cô và một học sinh viên khác vì một cậu và một buổi hòa nhạc, và đó là lúc học sinh kia được cho là đã chọn chia sẻ những hình ảnh này để trả thù.Smith cho biết: “Chúng tôi hiện đã chuyển vụ việc sang Biện Lý, vì vậy ngày ra tòa của chúng tôi là ngày 9 tháng 4,” Smith nói và cho biết thêm rằng vụ án liên quan đến việc sở hữu và phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em. Mẹ của thiếu niên cho biết bà muốn khu học chánh phải hành động. Vụ việc này xảy ra chỉ vài tuần sau khi hơn chục học sinh trung học ở Beverly Hills trở thành nạn nhân của những bức ảnh khỏa thân giả tạo được chia sẻ giữa các bạn cùng lớp.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một nghị viên từ Thung lũng Crescenta Valley đang bị chỉ trích sau khi anh và một người đàn ông khác bị quay video đang "tè" trước cửa một câu lạc bộ LGBTQ nổi tiếng ở trung tâm thành phố Los Angeles. Sự việc xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy tại Precinct, một quán bar dành cho người trên 21 tuổi nằm ở 357 S Broadway. Đoạn video được quán bar chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hai người đàn ông bước tới cửa kính và bắt đầu vén quần ra tè.“Tối thứ Bảy tuần trước, hai chàng trai thích tiệc tùng này đã quyết định cho mọi người thấy những điều không nên làm ở Precinct,” một bài đăng trên Instagram viết. “Đầu tiên, họ rời quán bar với những ly cocktail đầy trên tay, sau đó quyết định đi đến lối vào dành cho nhân viên của chúng tôi, cùng nhau cởi nút quần ra tè trên lối vào đó.”Một trong những người đàn ông, được xác định là Chris Kilpatrick, nghị viên Hội đồng Thị trấn Thung lũng Crescenta Valley, được cho là đã xung đột với người quản lý câu lạc bộ sau khi anh này ra đối đầu. Quán bar cáo buộc rằng người quản lý đã bị Kilpatrick hành hung và xô xuống đất. Trong một tuyên bố cung cấp cho KTLA thông qua John Duran, luật sư của Kilpatrick, nghị viên hội đồng cáo buộc rằng cuộc xung đột thể xác xuất phát từ nỗi sợ rằng anh và bạn trai sắp “có thể bị hai cá nhân này đánh vì thù ghét đồng tính”.⚪ ---- Quận Cam: Học khu Trung học Anaheim Union (AUHSD) dự kiến sẽ sa thải hơn 100 giáo viên trước năm học tới. Hôm thứ Ba, giám đốc Học khu Trung học Anaheim Union công bố Hội đồng quản trị đã đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự. Họ cho rằng sự cần thiết phải cắt giảm là do số lượng học sinh giảm và áp lực tài chính. Theo Hiệp hội phụ huynh giáo viên trường trung học cơ sở Brookhurst, 195 giáo viên trên toàn AUHSD đã được thông báo nhưng chỉ có 110 giáo viên sẽ bị sa thải. AUHSD chưa nêu rõ có bao nhiêu giáo viên và trường nào sẽ bị ảnh hưởng.Michael Matsuda, Giám đốc Học khu AUHSD cho biết: "Việc giảm số lượng học sinh ghi danh và áp lực tài chính đòi hỏi phải có những quyết định khó khăn phía trước. Chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để ưu tiên giữ chân tất cả nhân viên, bao gồm cả giáo viên."Các bậc cha mẹ tỏ ra thất vọng về thông báo này và một số người nói rằng họ lo lắng cho việc học tập của con mình. “Các lớp học lớn vốn đã quá lớn rồi. Mỗi giáo viên có hơn 32 học sinh, một điều khó khăn đối với các giáo viên. Chất lượng của học sinh kém hơn,” phụ huynh Daniel Olea nói.⚪ ---- Quận Cam: Một người lái xe từng có 4 tiền án say rượu lái xe DUI lại bị bắt vì tình nghi lái xe trong tình trạng say rượu hôm thứ Ba sau khi tông chết một người đi bộ ở Orange. Theo Cảnh sát Orange, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11:20 sáng khi người đi bộ băng qua đường N. Tustin gần Palm Avenue, bên ngoài lối băng qua đường được đánh dấu. Nạn nhân, chưa xác định được danh tính, đã chết tại hiện trường.⚪ ---- Quận Cam: tông xe vào gốc cây, tắt thở. Một thanh niên 23 tuổi đã thiệt mạng hôm thứ Năm khi xe của anh đâm vào một cội cây ở Fullerton. Người lái xe, hiện chưa được tiết lộ tên, đang lái chiếc Toyota Corolla về phía nam trên phố Gilbert vào khoảng 1 giờ sáng thì đột ngột rẽ qua dải phân cách ở giữa và đâm vào một cái cây.Theo Sở Cảnh sát Fullerton, nguyên nhân tai nạn đang điều tra. Bất cứ ai có thông tin xin gọi cho các nhà điều tra theo số 714-738-6815 hoặc gửi email tới jmanes@fullertonpd.org. Nếu muốn ẩn danh, xin gọi số 855-TIP-OCCS.⚪ ---- TIN VN. Đề nghị làm rõ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông. Theo Báo Tuổi Trẻ. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần làm rất rõ, rành mạch, bảo đảm sự thống nhất đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông. Tại dự thảo mới nhất của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật. Có nhiều lĩnh vực bị xử phạt hành chính, sao chỉ có lĩnh vực giao thông được trích lại?⚪ ---- TIN VN. Trạm kiểm dịch động vật tại Hà Tĩnh xây xong bỏ hoang vì không có đường vào. Theo Báo Lao Động. Mặc dù đã xây dựng xong từ năm 2021, nhưng đến nay Trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh nằm gần Quốc lộ 1A thuộc phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) vẫn đang bỏ hoang vì không có đường vào. Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, công trình Trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh đã xây dựng xong 3 năm nay nhưng chưa được đưa vào sử dụng. Tường bắt đầu rêu phong, bong sơn và cỏ dại lấn vào sân, vào thềm. Trước đó, vào năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư gần 8 tỉ đồng, nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.⚪ ---- TIN VN. Khủng hoảng Biển Đỏ làm 'giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam'. Theo VnExpress. Khủng hoảng Biển Đỏ gây nút thắt cho huyết mạch hàng hải, làm tăng chi phí vận chuyển và giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, theo Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao. "Lĩnh vực hàng hải giờ đây phải đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, các mối đe dọa đến lưu thông hàng hải, cướp biển, tội phạm, khủng bố và suy thoái môi trường", ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, phát biểu tại Đối thoại Biển lần thứ 12 ngày 15/3 tại TP HCM. Theo ông Vũ, dù ở xa Biển Đỏ, Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến động ở khu vực này, khi các cuộc tập kích liên tiếp của lực lượng Houthi đã khiến một số tàu hàng trúng tên lửa, nhiều phương tiện khác phải chuyển sang lộ trình xa hơn, đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở châu Phi để tránh rủi ro tại Biển Đỏ. "Khó khăn về vận chuyển hàng hải đã làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam và gây ra đình trệ trong chuỗi cung ứng. Việt Nam cũng đã chịu thương vong đầu tiên trong các cuộc tấn công của Houthi" trên vùng biển này, ông Vũ nói.⚪ ---- HỎI 1: Thăm dò toàn quốc" Biden qua mặt Trump, hơn 1% điểm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Tổng thống Biden đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump 1 điểm trong một cuộc khảo sát quốc gia được công bố hôm thứ Năm khi cả hai hướng tới một trận tái đấu có thể xảy ra vào tháng 11. Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy Biden dẫn trước Trump với 39% tỷ lệ ủng hộ trong số cử tri đã ghi danh, so với 38% của cựu tổng thống. Cuộc thăm dò kéo dài một tuần, kết thúc hôm thứ Tư, cũng cho thấy 12% số người được hỏi cho biết họ không biết họ sẽ bỏ phiếu cho ai hoặc sẽ không bỏ phiếu nào, trong khi 11% sẽ ủng hộ một số ứng cử viên khác.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 58% dân Mỹ tin tưởng cao vào khoa học?ĐÁP 2: Đúng thế. Một phân tích mới cho thấy các cuộc tấn công của chính quyền Trump nhằm vào các nhà khoa học không làm lung lay niềm tin của người Mỹ vào khoa học. Tác giả chính Jon Miller, nhà nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị tại Đại học Michigan ở Ann Arbor, cho biết: “Tỷ lệ người Mỹ có mức độ tin tưởng thấp vào chuyên môn khoa học đã tăng từ 3% năm 2016 lên 13% vào năm 2020. Nhưng sự gia tăng đó còn lớn hơn sự gia tăng tỷ lệ người Mỹ có mức độ tin tưởng cao vào chuyên môn khoa học, từ 23% lên 58%."Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các cuộc tấn công của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm vào các chuyên gia y tế - đặc biệt là Tiến sĩ Anthony Fauci, cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia - đã thúc đẩy sự phân cực trong đại dịch nhưng khiến câu hỏi về chuyên môn khoa học trở nên quan trọng hơn đối với nhiều người Mỹ.Chi tiết: