Năm Điều Cần Biết Trước Khi Sử Dụng Các Loại Thuốc Bổ

Mặc dù các loại thuốc bổ đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ MK, nhưng không phải tất cả chúng đều hiệu quả và thậm chí có thể gây hại nếu sử dụng không đúng cách. (Nguồn: pixabay.com)



Thử tưởng tượng rằng chỉ cần uống một viên thuốc là quý vị sẽ tràn trề năng lượng, da dẻ mịn màng, và tim mạch khỏe re? Các viễn cảnh hấp dẫn này vẫy gọi mãnh liệt mỗi khi chúng ta dạo quanh qua các quầy hàng bán các loại thực dược phẩm bổ dưỡng trong hiệu thuốc, từ các loại viên uống dầu cá ( fish oil ), bột collagen ( collagen powder ), kẹo bổ sung ma-giê và muôn hình vạn trạng các loại vitamin.

Thật hấp dẫn làm sao! Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi ngành công nghiệp thực dược phẩm bổ dưỡng này được dự đoán sẽ trở thành ngành công nghiệp toàn cầu trị giá 200 tỷ MK vào năm 2025.

Dù vậy, một số người vẫn hoài nghi về độ hiệu quả thực sự của các loại sản phẩm dinh dưỡng này, và những sản phẩm này có xứng đáng với chi phí mà người tiêu dùng bỏ ra hay không. Dưới đây là một số điều cần biết về những sản phẩm ‘thần kỳ’ này:

1) Các loại thực dược phẩm dinh dưỡng này không được kiểm soát chặt chẽ.

Gần như mọi bài viết về các các loại thuốc bổ dưỡng đều nhấn mạnh một điểm quan trọng: Cơ Quan Kiểm Soát Thực-Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) không kiểm soát các loại thuốc này chặt chẽ như đối với thực dược phẩm y học hay thuốc kê toa. Điều này có nghĩa là các công ty không cần phải đệ trình sản phẩm của mình cho FDA xem xét và chuẩn thuận trước khi đưa ra thị trường.

Điều này có thể dẫn đến một số thông tin ‘mơ hồ’ trên nhãn sản phẩm. Jen Messer, một chuyên gia dinh dưỡng và là chủ tịch của Học viện Dinh dưỡng và Thực phẩm New Hampshire, đã giải thích cho phóng viên Daryl Austin của Nationalgeographic một phân tích về 57 loại sản phẩm bổ sung. Kết quả của phân tích cho thấy rằng 84% trong số các sản phẩm này không chứa lượng thành phần như quảng cáo, 40% không có bất kỳ thành phần nào như quảng cáo, và 12% “có chứa các thành phần không được công bố, bị cấm bởi FDA.”

Và quy định lỏng lẻo cũng có nghĩa là các công ty không cần phải trình cho FDA bằng chứng cho thấy sản phẩm của họ thực sự có hiệu quả như những lời quảng cáo. David Hibbett, giáo sư sinh học tại Đại học Clark, nói về sự phát triển mạnh mẽ của thị trường các sản phẩm từ nấm như chaga và lion’s mane: “Thị trường bây giờ loạn cào cào lắm. Bằng chứng khoa học thì rất hiếm hoi, và theo quan điểm của tôi, thì chẳng đủ để có thể quảng cáo mấy loại sản phẩm này là thuốc bổ.”

2) Không phải ai cũng nên sử dụng, dù đó có là vitamin tổng hợp.

Rất nhiều người tin rằng uống vitamin tổng hợp (multivitamin) mỗi ngày là đủ khỏe rồi. Nhưng điều này không đúng với tất cả mọi người, quý vị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định uống vitamin tổng hợp hàng ngày.

Lý do thứ nhất, vitamin tổng hợp có thể ảnh hưởng đến một số loại thuốc như thuốc kháng sinh hoặc thuốc làm loãng máu. Thứ hai, những người mắc bệnh gan hoặc thận có nguy cơ không đào thải hết được lượng chất dinh dưỡng dư thừa từ vitamin tổng hợp. Và cuối cùng, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Quyết định về việc có sử dụng vitamin tổng hợp hay không phụ thuộc vào yêu cầu và điều kiện sức khỏe cụ thể của mỗi người.

3) Cơ thể hấp thụ và phân giải các loại vitamin khác nhau theo các cách khác nhau.

Không chỉ phải lưu ý đến tình hình sức khỏe của bản thân, quý vị cũng nên chú ý đến cách cơ thể hấp thụ và phân giải các loại vitamin khác nhau.

Các chuyên gia đã cảnh báo hãy đặc biệt cẩn trọng với vitamin A và E vì đây là các loại vitamin hòa tan trong chất béo. Điều này có nghĩa là cơ thể lưu trữ các loại vitamin này trong gan và mô mỡ để sử dụng trong tương lai, thay vì phân giải và chuyển hóa như đối với các loại vitamin khác. Tích tụ nhiều các loại vitamin A và E trong cơ thể có thể gây hại cho quý vị.

4) Có thể dẫn đến tình trạng quá liều.

Có một hiện tượng gọi là ngộ độc vitamin, tức là đưa các loại chất dinh dưỡng này vào cơ thể quá nhiều, nhiều đến mức lợi bất cập hại.

Lấy thí dụ vitamin A chẳng hạn, vượt quá giới hạn tiêu thụ hàng ngày là 3,000 microgam có thể gây ra các vấn đề như đau khớp, tổn thương gan và các dị tật bẩm sinh. Quá liều vitamin E có thể ảnh hưởng tới quá trình đông máu, gây xuất huyết và các vấn đề khác. Và dư thừa vitamin D có thể gây buồn nôn, yếu cơ, lú lẫn, nôn mửa và mất nước.

5) Ăn uống bình thường vẫn là cách tốt nhất để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể.

Nhiều chất dinh dưỡng như collagen và vitamin C đã có sẵn và đầy đủ trong các loại thực phẩm bình thường, và ăn các loại thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến, chẳng hạn như rau củ và trái cây, thường là cách hiệu quả hơn để cung cấp cho cơ thể các loại vitamin, khoáng chất, và vi khuẩn tốt (probiotics). Theo chuyên gia dinh dưỡng Gail Cresci của Phòng khám Cleveland, chỉ uống hoặc sử dụng sản phẩm bổ sung probiotics sẽ không thể thay thế cho một chế độ dinh dưỡng lành mạnh.





Cung Đô biên dịch