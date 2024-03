- California: bão tuyết, gió lớn làm cây đổ, mất điện - Đệ nhất phu nhân Jill Biden diễn thuyết, bị người ủng hộ Palestine bểu tình chống - Biden tố Trump áp lực Hạ Viện dìm dự luật an ninh biên giới - Thăm dò mới: Trump 52%, Biden 48% phiếu

Tuyết, gió, bão, mất điện, tai nạn xe vì trơn trượt đường lộ... tràn ngập nhiều nơi ở Bắc Caliifornia. Hơn 12.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở California bị mất điện vào sáng sớm Chủ nhật - giảm so với gần 40.000 vào hôm trước.

- California: bão tuyết, gió lớn, xe đụng, cây đổ, mất điện...

- Đệ nhất phu nhân Jill Biden diễn thuyết, bị người ủng hộ Palestine bểu tình chống

- Biden tố Trump áp lực Hạ Viện dìm dự luật an ninh biên giới

- Thăm dò mới: Trump 52%, Biden 48% phiếu

- Trump tố cáo Biden gửi lính Mỹ tới nhiều nơi lạ toàn cầu (ám chỉ Đài Loan, Nhật?)

- Trump thắng ở cả 3 tiểu bang Idaho, Missouri và Michigan.

- 1 bác sĩ từ California tình nguyện vào Gaza làm bác sĩ cấp cứu: cần ngưng bắn để cứu mạng người

- Trump chỉ trích Biden cung cấp "viện trợ và an ủi cho kẻ thù nước ngoài" (ám chỉ không vận cứu đói Gaza)

- Trump: Thị trường chứng khoán 2024 tăng vọt không phải nhờ công của Biden, mà nhờ viễn ảnh thắng của Trump

- 6 Dân Biểu Dân Chủ (phe thân Israel) dânngười Palestine

- Hội nhân quyền Châu Âu: Israel không chỉ bắn súng, mà còn cho xe tăng cán lên người Palestine.

- CNN: Tình báo Mỹ lộ tin mật rằng Israel có thể sắp tấn công Lebanon

- Hamas: lệnh ngừng bắn ở Gaza có thể được hoàn tất "trong vòng 24 đến 48 giờ" nếu Israel đồng ý

- Israel đổi giọng: Israel không tấn công đoàn xe tải viện trợ, hơn 100 người Palestine chết chỉ vì giẫm đạp nhau.

- Nga: Một số người bị thương trong vụ nổ tại một tòa nhà ở thành phố St. Petersburg nghi do phi cơ không người lái

- Biển Đông: Biệt Kích Mũ Xanh Hoa Kỳ vào Đài Loan đồn trú thường trực để huấn luyện

- Các viện dưỡng lão Hoa Kỳ thê thảm: người ít, việc nhiều, nhân viên kiệt sức, quy trình bê bối.

- 4 cảnh sát Los Angeles kiện Thành phố Los Angeles vì nghi lễ bắt nạt, huấn nhục, hành hạ tân khóa sinh

- California: bắn chết 2 người đang ngồi xem phim trong rạp, hung thủ bị kết án tù chung thân miễn ân xá.

- Trộm xe ở Quận Los Angeles: số lượng xe Camaro bị đánh cắp đã tăng 500%.

- Quận Los Angeles: các chị ra công viên, gây sự nhau, một chị ra xe, lái ngang qua và bắn mấy phát.

- Quận San Diego: Một người bị kết án 8 năm tù vì tra tấn và giết chết ít nhất 10 con mèo

- HỎI 1: Có phải 40% bệnh ung thư có thể ngừa được, và 10% ung thư là di truyền? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tiền chuyên chở bay trực thăng cấp cứu xa 79 dặm tốn kém cho 1 cụ bà 70 tuổi tới $81,739.40? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/3/2024) ⚪ ---- Tình trạng bão tuyết tấn công miền Bắc California vào những ngày cuối tuần-- Thứ Bảy và Chủ Nhật -- với những cơn gió dữ dội và tuyết rơi dày đặc trên các rặng núi xuống các thung lũng. Bản tin sáng Chủ Nhật các đài truyền hình Bắc California ghi rằng khoảng 6,5 triệu người đang nhận cảnh báo thời tiết mùa đông trên khắp Mountain West, trong khi cảnh báo bão tuyết vẫn còn hiệu lực đối với khu vực Sierra Nevada.

Các điều kiện khắc nghiệt nhất đang diễn ra ở những độ cao cao nhất, với tình trạng mất trắng và gió mạnh như bão ở Sierra Nevada. Tuyết đã đóng cửa đoạn đường Xa lộ Liên tiểu bang 80 dài 70 dặm gần ranh giới tiểu bang Nevada trong hơn một ngày sau khi các quan chức đường cao tốc báo cáo các tài xế bị mắc kẹt vào tối thứ Sáu.

Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết: “Tốc độ tuyết rơi cực kỳ dày từ 2-6 inch/giờ kết hợp với gió rất mạnh có lúc vượt quá 100 dặm/giờ sẽ khiến việc di chuyển ở Sierra Nevada trở nên bất khả thi”. Cơ quan thời tiết đã cảnh báo về nguy cơ tuyết lở “cao đến cực độ” cho đến chiều Chủ nhật tại khu vực Central Sierra và Greater Lake Tahoe.



Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, lượng tuyết khoảng 5-12 feet được dự báo sẽ rơi dọc theo đỉnh Sierra vào cuối Chủ nhật, trong khi gió giật mạnh “có thể vượt quá 75 dặm/giờ” có thể xảy ra trên khắp Intermountain West. Cơ quan này cho biết: “Những cơn gió này có thể sẽ làm đổ cây cối và đường dây điện, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng”. “Hơn nữa, nhiệt độ mát hơn sẽ mở ra phía Tây phía sau mặt trận ban đầu, làm giảm lượng tuyết xuống nhiều thung lũng.”

Theo trang web theo dõi PowerOutage.us, hơn 12.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở California bị mất điện vào sáng sớm Chủ nhật - giảm so với gần 40.000 vào hôm trước. Nhiều sân trượt tuyết và cáp treo cũng đã đóng cửa vào thứ Bảy, bao gồm cả ở Palisades Tahoe, Sierra ở Tahoe và Mammoth, với một số khu nghỉ dưỡng cảnh báo về việc bắt đầu bị trì hoãn vào Chủ nhật.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Sierra-at-Tahoe ở Twin Bridges đã chia sẻ với CNN những hình ảnh về tuyết chồng chất trước cửa cửa hàng bảo trì của khu nghỉ dưỡng và một chiếc xe trong bãi đậu xe dành cho khách của khu nghỉ dưỡng bị chôn vùi trong tuyết rơi qua đêm.

“Cường độ gió sẽ giảm dần, mặc dù dự kiến sẽ có thêm tuyết rơi dày trong ngày, đặc biệt là ở phía nam Cascades/Sierra, Wasatch và miền trung Rockies,” Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết trong cuộc thảo luận về dự báo mới nhất vào đầu Chủ nhật. Cơ quan thời tiết cho biết cơn bão sẽ bắt đầu giảm dần vào chiều Chủ nhật (hôm nay) nhưng sẽ thời tiết sẽ tốt hơn vào ngày mai, Thứ Hai.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cáo buộc người tiền nhiệm Donald Trump rằng Trump chỉ trích dự luật an ninh biên giới quốc gia lưỡng đảng được đề xuất nhằm Trump bảo đảm số phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín [thủ tục sơ bộ] cho cuộc bầu cử năm 2024. Biden viết trên X: “Thỏa thuận An ninh Biên giới Lưỡng đảng đang trên đường được thông qua. Sau đó, Donald Trump đến và nói, đừng làm vậy, điều đó sẽ làm tổn hại đến cơ hội bầu cử của tôi. Đó là một cách kinh doanh tồi tệ ở Mỹ đối với một vấn đề nghiêm trọng như vậy. Đã đến lúc phải hành động.” Biden một lần nữa kêu gọi Hạ viện bỏ phiếu ủng hộ dự luật đã được Thượng viện thông qua trước đó (mà Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang dìm).

⚪ ---- Cựu Hoa Kỳ Donald Trump có nhiều cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nguyên thủ quốc gia năm 2024 so với người kế nhiệm Joe Biden, theo một cuộc thăm dò mới do Forbes công bố tiết lộ. Theo cuộc khảo sát, Trump nhận được sự ủng hộ của 52% người tham gia, trong khi Biden nhận được sự ủng hộ của 48%. Cuộc thăm dò diễn ra khi Trump được tuyên bố là người chiến thắng dự kiến trong các cuộc họp kín [hình thức bầu sơ bộ] của Đảng Cộng hòa ở Idaho, Missouri và Michigan.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Richmond, Virginia, rằng việc rút quân khỏi Afghanistan dẫn đến thành tích quân sự kém hơn so với Việt Nam. Hơn nữa, Trump còn cáo buộc Biden gửi quân đội Mỹ tới các quốc gia thuộc “những quốc gia mà bạn chưa từng nghe đến” và gán cho tổng thống đương nhiệm là “kẻ ngốc.”

⚪ ---- Trump hôm Thứ Bảy đã thắng các cuộc bầu sơ bộ và họp kín (thủ tục sơ bộ) ở ba tiểu bang Idaho, Missouri và Michigan. Cựu Tổng thống Trump tiếp tục tiến tới đề cử của Đảng Cộng hòa vào thứ Bảy bằng cách giành được mọi đại biểu đang bị đe dọa ở ba tiểu bang. AP đưa tin, Trump dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc họp kín ở Idaho và Missouri, đồng thời thu hút tất cả các đại biểu tại đại hội đảng ở Michigan. Hiện ông có 244 đại biểu so với 24 của Nikki Haley và Trump dự kiến sẽ đạt ngưỡng cần thiết là 1.215 đại biểu vào cuối tháng này. Một phần lớn trong tổng số đó sẽ đến trong cuộc bỏ phiếu Siêu Thứ Ba vào tuần tới.

Tổng kết như sau. Cần 1.215 phiếu đại biểu để giành được đề cử từ Cộng Hòa:

. Trump đang dẫn đầu với 244 phiếu đại biểu.

. Nikki Haley: 24 phiếu đại biểu.

. Ron DeSantis: 9 phiếu đại biểu (rút lui ngày 21/1)

. Vivek Ramaswamy: 3 phiếu đại biểu (rút lui ngày 15/1)

⚪ ---- Cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã làm gián đoạn sự kiện của Đệ nhất phu nhân Jill Biden ở Tucson, Ariz., hôm thứ Bảy trong khi bà Jill Biden phát biểu về vấn đề phụ nữ. Sự kiện ở Arizona có chủ đề là về quyền phá thai khi bà Biden đang thực hiện chuyến lưu diễn “Phụ nữ vì Biden-Harris” (“Women for Biden-Harris”) vòng quanh đất nước, nhưng ngay từ đầu trong khi phát biểu, bà đã bị gián đoạn bởi những người biểu tình kêu gọi ngưng bắn cho cuộc chiến Israel-Hamas.

.

Một phụ nữ biểu tình đứng lên và hét lên "Jill, khi nào bà và tổng thống sẽ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza?" Cô sau đó đã bị an ninh đưa ra khỏi sự kiện. Một phụ nữ biểu tình khác cũng hét lên "Đây là một cuộc diệt chủng được thực hiện bằng tiền thuế của chúng tôi - phụ nữ và trẻ em gái rất quan trọng" và cô này cũng bị áp giải ra khỏi địa điểm.

Tuy nhiên, cử tri ưa thích Đệ nhất Phu nhân hơn là chồng bà. Cuộc thăm dò gần đây của CNN do SSRS thực hiện cho thấy 59% số người được hỏi có quan điểm không thiện cảm với tổng thống Biden, so với 30% có quan điểm không thiện cảm với đệ nhất phu nhân. Là một nhân vật ít phân cực và dễ gần hơn, đệ nhất phu nhân hiện đang được điều động để thuyết phục các chính sách và khả năng ứng cử của chồng mình cho liên minh quan trọng của phụ nữ mà ông Biden sẽ cần một lần nữa vào tháng 11.

⚪ ---- Có 1 bác sĩ từ California tình nguyện vào Gaza làm bác sĩ cấp cứu từ hơn một tháng nay, chỉ ước mơ rằng ngưng bắn tới thật sớm cho Gaza. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu 1/3/2024 tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ thả viện trợ lương thực vào Dải Gaza. Biden cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ đang cố gắng thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Hamas và Israel để cho phép thêm viện trợ vào Gaza.

Bác sĩ lĩnh vực cấp cứu Mohammad Subeh của Bay Area ER cũng đang hy vọng vào lệnh ngừng bắn vì ông hiện đang điều trị cho các bệnh nhân ở Gaza. Subeh đã gửi thông tin cập nhật hàng ngày từ Gaza cho gia đình anh ở Vùng Vịnh Bắc California. Sau đó, họ đăng chúng lên tài khoản mạng xã hội của anh để người khác xem. Anh đã rời đi vào tháng trước trong một chuyến công tác kéo dài 5 tuần.

Subeh nói: “Hôm nay chúng tôi hy vọng có lệnh ngừng bắn, khói mù mịt khắp bệnh viện. Trước đó trong ngày, đã thấy nhiều bệnh nhân chấn thương." Ở nhà ở Bay Area Bắc California, vợ của Subeh là Naiema Din chăm sóc các con của họ, Ahmad và Maged. Cô ủng hộ quyết định đến Gaza của Subeh: “Cuối cùng, khi bạn nhìn thấy người dân đau khổ, bạn lại muốn ra tay giúp đỡ. Và Mohammad, là một bác sĩ phòng cấp cứu, có vẻ như đó là cách anh có thể làm được điều đó.”

Video của NBC dài 2:22 phút:



https://youtu.be/vaN6lyGatbc?si=0KpTKX-TT4AwKBMs

⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổng thống Joe Biden cung cấp "viện trợ và an ủi cho kẻ thù nước ngoài" của Mỹ. Chủ yếu nói về các chính sách biên giới của Biden, Trump cho rằng hành động của Biden đang làm giảm sự tôn trọng đối với Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Điều kỳ lạ là những nhận xét này cũng được đưa ra sau khi Washington bắt đầu thả hàng cứu đói nhân đạo xuống Gaza, như một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường viện trợ cho các trại tỵ nạn Palestine đang bị quân Israel bao vây.

⚪ ---- Không chỉ bắn súng, mà còn cho xe tăng cán người Palestine. Hội giám sát nhân quyền Euro-Med (Euro-Med Human Rights Monitor) hôm Chủ nhật đã tiết lộ những chuyện đáng lo ngại về xe tăng của Israel chạy lên người Palestine ở Dải Gaza và khẳng định Israel có tội trong một vụ thảm sát gần đây, trong đó những người tìm kiếm viện trợ cho người Palestine đã trở thành mục tiêu.

Các cuộc điều tra sơ bộ của tổ chức này, được tiết lộ trong cuộc họp báo tại Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza, cũng bác bỏ nỗ lực của quân đội Israel cho rằng cái chết của các nạn nhân là do giẫm đạp, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế mạnh mẽ để đảm bảo trách nhiệm giải trình về tội ác.

Tổ chức có trụ sở tại Geneva đã ghi lại một sự kiện bi thảm vào ngày 23/1, khi một chiếc xe tăng của Israel cố tình chạy vào một gia đình đang ngủ ở khu vực Taiba Towers ở Khan Younis. Hành động này đã khiến một người đàn ông và con gái lớn của ông thiệt mạng, trong khi vợ ông và 3 đứa con còn lại bị thương. Ngoài ra, vào ngày 29 tháng 2, tại khu phố Zeitoun của Thành phố Gaza, một người đàn ông Palestine, bị còng tay bằng dây nhựa, đã bị cán chết sau khi bị bắt.

⚪ ---- Các quan chức Mỹ tin rằng Israel đang lên kế hoạch tấn công trên bộ vào Lebanon vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè nếu không đạt được giải pháp ngoại giao, CNN đưa tin hôm thứ Năm. Một viên chức cấp cao giấu tên của chính quyền Biden nói với CNN: “Chúng tôi hoạt động với giả định rằng một hoạt động quân sự của Israel sẽ diễn ra trong các tháng tới. Không phải xảy ra trong vài tuần tới nhưng có lẽ là vào cuối mùa xuân này. Một chiến dịch quân sự của Israel đang thấy rõ ràng.”

Israel và Hezbollah đã giao tranh dữ dội qua biên giới kể từ ngày 7 tháng 10 và các quan chức Israel đã ám chỉ việc xâm chiếm miền nam Lebanon nếu Hezbollah không rút xa khỏi biên giới. Nhưng quan chức nói với CNN rằng một thỏa thuận chỉ đẩy lùi Hezbollah sẽ không đủ đối với Israel, vì Israel muốn vào Lebanon để san bằng một số cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Tình báo Mỹ đã xác định rằng nếu Israel leo thang tình hình thành một cuộc chiến toàn diện, Israel có thể sẽ không thể đồng thời đối phó với Hezbollah và duy trì chiến dịch quân sự ở Gaza. Điều đó có nghĩa là Israel hy vọng Mỹ can thiệp quân sự trực tiếp nếu mọi việc leo thang. CNN đưa tin Mỹ là trung gian hòa giải chính giữa hai bên nhưng Mỹ không đàm phán trực tiếp với Hezbollah. Và quan chức Mỹ chịu trách nhiệm tìm giải pháp ngoại giao là Amos Hochstein, người sinh ra ở Israel và phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), khiến Hezbollah khó có thể coi ông là người hòa giải trung lập.

Các nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết họ sẽ dừng các cuộc tấn công vào miền bắc Israel nếu đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Nhưng Israel đang gửi thông điệp ngược lại, khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng việc tạm dừng ở Gaza sẽ đồng nghĩa với sự leo thang ở miền nam Lebanon.

⚪ ---- Sáu Dân Biểu Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ trở về sau chuyến đi Israel đã cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu "hoàn toàn coi thường mạng sống của người Palestine" và lo sợ rằng ông đang tiến tới "sự hủy diệt hoàn toàn" ở Gaza. Nhóm Đảng Dân chủ - bao gồm cả đảng viên Dân chủ cấp cao nhất trong ủy ban phân bổ ngân sách của Hạ viện, DB Rosa DeLauro của Connecticut - đã đưa ra nhận xét này trong một bản tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu. Họ đại diện cho bề rộng các hệ tư tưởng của đảng và bao gồm một số trong quá khứ có thành tích ủng hộ Israel. Nhưng không thấy có Dân biểu nào trong quá khứ bênh vực Palestine nồng nhiệt.

Tuyên bố được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang và sẽ thả hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza sau một vụ việc chết người hôm thứ Năm, trong đó Hamas tuyên bố hơn 100 người đã chết trong một cuộc giao hàng viện trợ hỗn loạn trong hoàn cảnh tranh chấp. Israel cho biết có hàng chục người thương vong trong vụ chen lấn xô đẩy đoàn xe viện trợ. Phát biểu ngắn gọn hôm thứ Sáu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Biden gọi sự kiện này là “bi thảm và đáng báo động”.

Các khuyến nghị trong tuyên bố chung được ký bởi DeLauro, Sean Casten của Illinois, Madeleine Dean của Pennsylvania, Becca Balint của Vermont, Salud Carvajal và Mark Takano của California đều phù hợp với các chính sách của Biden, bao gồm cả lời kêu gọi ngừng bắn kéo dài sáu tuần để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ và đưa hàng viện trợ nhân đạo cực kỳ cần thiết vào Dải Gaza.

Nhóm 6 Dân biểu Dân chủ này đổ lỗi cho Thủ Tướng Netanyahu về việc chận cứu trợ cho người Palestine. Tuyên bố cho biết: “Chúng tôi vô cùng lo lắng rằng Thủ tướng Netanyahu đang tiến tới việc hủy diệt hoàn toàn Gaza và đã thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với mạng sống của người Palestine. Gần 30.000 người Palestine đã thiệt mạng - gần 70.000 người khác bị thương và hàng ngàn người mất tích. Đáng xấu hổ là ông ấy không sẵn lòng cho phép thực hiện các dịch vụ nhân đạo ở quy mô cần thiết.”

⚪ ---- Một quan chức cấp cao của Hamas nói với AFP hôm Chủ nhật rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza có thể được hoàn tất "trong vòng 24 đến 48 giờ" nếu Israel đồng ý với các điều khoản của Hamas trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Quan chức giấu tên này được cho là đã nhấn mạnh rằng các yêu cầu chính bao gồm việc đưa những người Palestine di tản trở lại phía bắc Gaza và tăng cường viện trợ nhân đạo, đồng thời lưu ý rằng triển vọng đình chiến phụ thuộc vào việc Israel có sẵn sàng đáp ứng những điều kiện này hay không. Thông tin này được đưa ra sau khi các phái đoàn của Hamas, Qatar và Mỹ tới Cairo để nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn, với đại diện của Israel dự kiến sẽ tham gia sau đó.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng quân đội của họ không liên quan gì đến việc tấn công đoàn xe tải viện trợ khiến hơn 100 người Palestine thiệt mạng. Theo người phát ngôn IDF Daniel Hagari, cuộc kiểm tra sơ bộ của IDF về vụ việc đã kết luận rằng phần lớn thương vong của người Palestine là do giẫm đạp chứ không phải do một cuộc tấn công vào đoàn xe viện trợ. Ông nói thêm rằng các phát súng cảnh cáo đã được bắn để giải tán đám đông và sau khi lực lượng rút lui, họ đáp trả những kẻ cướp bóc gây ra mối đe dọa ngay lập tức.Phiên bản này mâu thuẫn gay gắt với lời kể của các quan chức y tế Gaza, vốn cho rằng lực lượng Israel đã nổ súng khiến ít nhất 116 người thiệt mạng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi đây là một "vụ thảm sát tồi tệ" và nhiều chính phủ nước ngoài lên án cáo buộc bắn chết dân thường đang tìm kiếm thực phẩm, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra.⚪ ---- Nga: Một số người bị thương trong vụ nổ tại một tòa nhà dân cư ở thành phố St. Petersburg của Nga hôm thứ Bảy, khi truyền thông địa phương đưa tin rằng một máy bay không người lái đã phát nổ. Thống đốc Alexander Beglow chỉ nói về một "sự cố" khi ông thề sẽ hứa giúp đỡ cư dân trong những căn hộ bị hư hại. Nhà chức trách cho biết, sáu người đã tìm kiếm sự trợ giúp y tế và một phụ nữ 92 tuổi đã được đưa đến bệnh viện. Vụ nổ làm vỡ một số cửa sổ của tòa nhà chung cư 5 tầng.⚪ ---- Lần đầu tiên, Bi65t Kích Mũ Xanh Hoa Kỳ vào Đài Loan đồn trú. Hoa Kỳ đã thực hiện bước đi chưa từng có khi đồn trú thường xuyên các lực lượng đặc biệt ở Đài Loan để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện liên tục ở nước này. Sau khi thực thi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho Năm tài chính 2023 (NDAA) ở Mỹ, các cố vấn quân sự Mỹ đã bắt đầu đóng quân thường trực tại các căn cứ đổ bộ của Quân đội ở Kim Môn (Kinmen) và Bành Hồ (Penghu) trong năm nay, UDN đưa tin. Họ đang tiến hành các khóa huấn luyện định kỳ với nhiều đơn vị lực lượng đặc biệt khác nhau của Đài Loan.Kể từ năm ngoái, lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã hỗ trợ lực lượng đặc biệt của Đài Loan học cách vận hành Black Hornet Nano, một loại máy bay không người lái siêu nhỏ (UAV) quân sự, đồng thời hỗ trợ phát triển các hướng dẫn và tài liệu giảng dạy. Bộ Tư lệnh Hàng không và Lực lượng Đặc biệt đã đệ trình đề xuất tìm hiểu việc mua loại vũ khí này từ Mỹ thông qua các kênh bán vũ khí.Có thông tin cho rằng Đơn vị liên lạc lực lượng tác chiến đặc biệt (SOFLE) của quân đội Mỹ đang chủ động mở rộng chương trình huấn luyện tại Đài Loan. Điều này liên quan đến việc gửi các đội gồm ba người từ Mũ nồi xanh của Quân đội, đặc biệt là từ Nhóm Lực lượng Đặc biệt số 1, Tiểu đoàn 2, Đại đội Alpha, đóng quân tại các căn cứ của Tiểu đoàn Trinh sát Đổ bộ 101 của Đài Loan và Đại đội Dịch vụ Đặc biệt Dù để liên tục huấn luyện chung, phục vụ như quan sát viên đào tạo thường trú.Ngược lại với trước đây, khi quân đội Hoa Kỳ thường xuyên đến thăm Trung tâm Huấn luyện Dù của Quân đội (nay đặt tại địa điểm mới ở Bình Đông [Pingtung]) và Trung tâm Huấn luyện Lực lượng Đặc biệt Guguan, trước đây không có nhân viên Hoa Kỳ nào đóng quân tại các địa điểm này. Kể từ năm ngoái, SOFLE đã được đặt tại căn cứ chỉ huy hoạt động đặc biệt của Đài Loan ở quận Longtan, thành phố Đào Viên.⚪ ---- Thị trường chứng khoán tăng vọt là nhờ công của TT Biden? Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở Bắc Carolina, cho rằng những mức tích cực của thị trường là do niềm tin rằng khả năng ông trở lại nhiệm sở sẽ thuận lợi cho nền kinh tế. Không đi sâu vào động lực thị trường cụ thể, Trump khẳng định có mối liên hệ giữa khả năng trở lại chính trị của Trump và quỹ đạo đi lên của giá cổ phiếu. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bitcoin tăng vượt mốc 60.000 USD trong tuần.⚪ ---- Các viện dưỡng lão Hoa Kỳ thê thảm: người ít, việc nhiều, nhân viên kiệt sức, quy trình bê bối. Một báo cáo mới của chính phủ cho thấy, mặc dù đại dịch đã kết thúc nhưng tình trạng thiếu nhân sự và tình trạng kiệt sức của nhân viên vẫn bi thảm tại các viện dưỡng lão Hoa Kỳ. Đặc biệt, các quy trình kiểm soát lây nhiễm vẫn còn thiếu sót trầm trọng ở nhiều cơ sở.Theobáo cáo của KFF, tỷ lệ tiêm chủng tăng cường COVID-19 vẫn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết, chỉ có 38% cư dân và 15% nhân viên cập nhật các mũi tiêm của họ. Rachel Bryan, nhà phân tích khoa học xã hội của văn phòng tổng thanh tra, nói với New York Times: “Giống như máy bay không thể được sửa chữa khi đang bay, những thách thức của viện dưỡng lão cũng không thể được sửa chữa hoàn toàn trong thời kỳ đại dịch.”⚪ ---- Ba chuyến xe lửa đụng nhau. Các nhà chức trách cho biết ba đoàn tàu đã va chạm và trật bánh ở phía đông Pennsylvania vào sáng thứ Bảy, không gây thương tích hoặc sơ tán nhưng khiến các toa tàu nằm rải rác dọc theo bờ sông và ít nhất một phần nằm trên sông. Các quan chức ở Quận Northampton cho biết tai nạn được báo cáo vào khoảng 7h15 sáng tại Thị trấn Lower Saucon dọc theo sông Lehigh, AP đưa tin.Cảnh sát trưởng thị trấn, Thomas Barndt, cho biết các nhân viên cấp cứu đến nơi đã phát hiện "nhiều toa xe lửa trật đường ray". Ông cho biết không có vật liệu nguy hiểm nào liên quan và không có lệnh di tản nào được đưa ra. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết thông tin sơ bộ cho thấy một đoàn tàu Norfolk Southern đi về phía đông đã đâm vào một đoàn tàu Norfolk Southern khác đang dừng trên cùng đường ray. NTSB cho biết trong một email gửi tới AP rằng các mảnh vỡ của đoàn tàu đang va chạm tràn ra đường ray liền kề và bị một đoàn tàu Norfolk Southern đi về phía Tây tông vào. Cơ quan chức năng cho biết, vụ va chạm đã khiến nhiều toa xe trật đường rầy.⚪ ---- Nghi lễ huấn nhục là chuyện bình thường khi một tân binh bước vào tuần lễ đầu tiên trong quân trường: họ bị hành hạ, la hét, bắt chạy, bắt quỳ, bắt bò... để tăng thể lực và kỷ luật. Nhưng với cảnh sát thì là vô lý. Một cảnh sát Los Angeles (LAPD) đã cùng 3 cảnh sát khác tham gia vụ kiện chống lại Thành phố Los Angeles về cáo buộc tấn công tình dục trong các nghi lễ bắt nạt mà anh nói đã xảy ra trong các buổi tập bóng đá của liên đoàn cảnh sát cho biết anh cảm thấy buộc phải hành động sau hơn một thập niên im lặng.Cảnh sát này nói đơn kiện được đệ trình vào cuối tháng 12 năm 2023. Anh cho biết lần đầu tiên anh báo cáo với tư cách là người tố giác là vào đầu năm 2023 và nộp đơn khiếu nại lên chính phủ vào tháng 10/2023. Anh trả lời đài NBC với tư cách ẩn danh: "Là một cảnh sát, tại sao tôi lại sợ báo cảnh sát những gì đã xảy ra với mình? Đó là một quyết định đạo đức về nhiều mặt.” Luật sư của họ giải thích rằng anh và ba cảnh sát khác đã đệ đơn kiện ẩn danh do tính chất của các cáo buộc và sợ bị trả thù về mặt nghề nghiệp và cá nhân.⚪ ---- Joseph Jimenez Jr., 23 tuổi, bị tòa kết tội bắn chết hai thiếu niên tại một rạp chiếu phim Nam California trong buổi chiếu phim “The Forever Purge” năm 2021 đã bị kết án tù chung thân hôm thứ Hai mà không có khả năng được ân xá. Y bị kết tội vào tháng 12 về hai tội giết người cấp độ một, cũng như tăng mức án cho hành vi sử dụng súng cá nhân gây tử vong.Các công tố viên cho biết y đã bắn vào gáy Rylee Goodrich, 18 tuổi và Anthony Barajas, 19 tuổi khi họ xem buổi chiếu muộn của bộ phim hành động kinh dị tại một rạp chiếu phim ở Corona, phía đông nam Los Angeles, vào ngày 26 tháng 7. Năm 2021. Họ là những người duy nhất còn lại trong rạp. Goodrich chết tại hiện trường. Barajas, một ngôi sao mạng xã hội mới nổi, đã qua đời tại bệnh viện.⚪ ---- Kiểu xe Chevy Camaros dường như là mục tiêu hấp dẫn của những tên trộm xe ở Quận Los Angeles. Cảnh sát Los Angeles (LAPD) báo cáo số lượng xe Camaro bị đánh cắp đã tăng 500%. Theo LAPD, những tên trộm xe đang sử dụng các thiết bị nhân bản chìa khóa (key clone devices) để đột nhập vào các mẫu xe mới hơn. Có kích thước bằng một chiếc điện thoại di động, những thiết bị này chứa một công cụ lập trình thu tín hiệu từ một chiếc chìa khóa điện tử gần đó. Chìa khóa thông minh dùng để khóa hoặc mở khóa cửa và một số có chìa khóa mới được lập trình để sử dụng để khởi động hệ thống đánh lửa.Theo LAPD, hai chiếc Camaro đã bị đánh cắp trong khoảng thời gian năm 2023 tại Newton. Từ đầu năm đến nay, đã có 10 chiếc Camaro bị đánh cắp ở cùng khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 90 chiếc Camaro đã bị đánh cắp trên toàn thành phố. Có bảy vụ trộm Camaro được báo cáo trên toàn thành phố vào năm 2023.Mặc dù không có lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao Camaros lại là mục tiêu nhưng các vụ trộm xe nhìn chung đã gia tăng trong thập niên qua. Theo LAPD, gần 30.000 xe bị đánh cắp mỗi năm ở Los Angeles. LAPD nói 89% số xe bị đánh cắp đã được thu hồi và 50% đã bị lục soát hoặc hư hỏng ở mức độ nào đó vào năm 2023. Trong 5 năm qua, những mẫu xe dễ gỡ khóa thường xuyên bị đánh cắp. Điều này bao gồm mẫu xe Toyota Camry cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, Honda Civic và Honda Accord. Giờ đây, Camaros đang được ưa chuộng.⚪ ---- Quận Los Angeles: các chị ra công viên, gây sự nhau, một chị ra xe, lái ngang qua và bắn mấy phát. Cảnh sát đang truy lùng một người phụ nữ sau khi cuộc tranh cãi tại công viên dành cho chó ở Bắc Hollywood leo thang thành vụ nổ súng lái xe ngang qua. Các phát súng đã được bắn ra từ một chiếc xe hướng tới một công viên dành cho chó vào thứ Sáu trên đoạn đường 5800 của Xa lộ Whitnall. Tại đây, Sở cảnh sát Los Angeles nhận được cuộc gọi báo về vụ ẩu đả giữa hai nhóm phụ nữ vào buổi chiều.Thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn đến cuộc ẩu đả vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều nhân chứng cho biết vụ việc kết thúc bằng việc một người phụ nữ đi tới xe của mình và đe dọa bắn vào công viên dành cho chó. Một nhân chứng muốn giấu danh tính để đảm bảo an toàn cho biết, cô và các con đang đứng trước xe của người phụ nữ thì nghe thấy lời đe dọa. Cô kể lời cô kia hăm dọa: "Tôi nghe 'Tui sẽ bắn tụi nó, coi chừng nhé.' Lúc đó, tôi quyết định gọi cảnh sát và trong khi tôi đang nói chuyện điện thoại với cảnh sát, cô kia bắt đầu bắn họ trong công viên. Rất đáng sợ.”Một nhân chứng khác cho biết tay súng đã bắn nhiều phát súng về phía công viên dành cho chó. Patricia Winstead nói: “Người phụ nữ kia lên xe, cô đó nói sẽ bắn các cô gái kia và cô này lái xe đi trên đường Whitnall (Xa lộ), chĩa một khẩu súng ra ngoài cửa sổ xe và, 'Bang, bang, bang,' thế đấy, 3 phát đạn.” Rất may không có ai bị thương. LAPD cho biết họ vẫn đang truy tìm kẻ xả súng. Tay súng nữ đã phóng xe trốn trên chiếc Toyota RAV4 màu đen.⚪ ---- Quận San Diego: Một người đàn ông 31 tuổi đã bị kết án 8 năm tù hôm thứ Sáu 1/3/2024 sau khi thừa nhận đã tra tấn và giết chết ít nhất 10 con mèo hồi năm 2019. Phiên điều trần diễn ra tại Tòa án Quận Bắc ở Vista. Các quan chức của Hiệp hội Nhân đạo San Diego (San Diego Humane Society), chủ của những con mèo bị giết và những người yêu động vật khác đều có mặt trong đám đông.Bị cáo Joshua Boyer đeo mặt nạ ở tòa. Y nhận tội tàn ác với thú vật trong năm 2023. Các nhà điều tra của Hiệp hội Nhân đạo San Diego mô tả nhà kho của Boyer là một 'ngôi nhà kinh hoàng'. Ông cho biết điều tra viên chính của vụ án nói với ông rằng cô đã không thể ngủ được trong 4 năm trong khi chờ đợi vụ án này được đưa ra xét xử.Hồ sơ tòa ghi: "Bằng chứng trong chuồng của Joshua Boyer bao gồm những con mèo bị kim đâm vào như những chiếc đệm ghim, những con mèo bị gắn vào ắc quy xe hơi và bị điện giật, những con mèo được dùng làm mục tiêu luyện tập bằng nỏ. Mèo bị chặt thành từng mảnh bằng dao rựa, mèo bị trói vào lồng bên ngoài và bỏ mặc chết một cách chậm rãi, đau đớn trong cái nóng mà không có bóng râm, nước uống hay thức ăn."⚪ ---- HỎI 1: Có phải 40% bệnh ung thư có thể ngăn ngừa được, và 10% ung thư là di truyền?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention), ung thư là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai cho người Mỹ và các dự đoán từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (American Cancer Society ) cho thấy sẽ có hơn 2 triệu ca ung thư mới ở Mỹ trong năm nay.Hơn nữa, một nghiên cứu gần đây do chính phủ tài trợ đối với 17 cơ quan đăng bộ trong Viện Ung thư Quốc gia cho thấy bệnh ung thư đang gia tăng ở những người Mỹ trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ (tăng 4,4%), dân số gốc Tây Ban Nha, người châu Á hoặc người dân đảo Thái Bình Dương. Nghiên cứu cũng cho thấy ung thư đường tiêu hóa (GI: gastrointestinal cancer) là loại ung thư phát triển nhanh nhất ở những người trẻ tuổi.Điều đó nói lên rằng, điều quan trọng là phải hiểu rằng nhiều bệnh ung thư được coi là “bệnh ung thư có thể phòng ngừa được” và rất ít (tới 10%) bệnh ung thư là do di truyền. Heather Thompson Mackey, y tá và giám đốc cấp cao về phòng chống ung thư của Tổ chức Ngăn ngừa Ung thư (Prevent Cancer Foundation), nói với Yahoo Life: “Những bệnh ung thư có thể phòng ngừa được là những bệnh mà chúng ta có thể thực hiện các bước thích hợp để giảm thiểu rủi ro”.Trong khi một số yếu tố bất biến - chẳng hạn như chủng tộc, tuổi tác hoặc khuynh hướng di truyền - có thể ảnh hưởng đến chẩn đoán ung thư và tỷ lệ sống sót, thì những thay đổi trong lối sống có thể cải thiện cơ hội của một người. Mackey cho biết: “Khoảng 40% số ca ung thư nói chung có thể liên quan đến các yếu tố rủi ro có thể thay đổi được”. Tại đây, cô và các chuyên gia khác chia sẻ những cách để giảm thiểu rủi ro.Bớt nhậu: Như CDC lưu ý, uống rượu có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư khác nhau, bao gồm gan, tuyến tiền liệt và tuyến tụy. Mackey nói: “Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là không uống gì cả. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng nếu mọi người uống rượu, họ không nên uống quá một ly (đối với phụ nữ) hoặc hai ly (đối với nam) mỗi ngày."Đừng hút thuốc: Theo CDC, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ số 1 gây ung thư phổi, với số liệu thống kê cho thấy những người hút thuốc có nguy cơ phát triển hoặc tử vong vì ung thư phổi cao gấp 15 đến 30 lần so với những người không hút thuốc.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Tiền chuyên chở bay trực thăng cấp cứu xa 79 dặm tốn kém cho 1 cụ bà 70 tuổi tới $81,739.40?ĐÁP 2: Đúng thế. Cụ bà Debra Prichard là một công nhân nhà máy đã nghỉ hưu và rất cẩn thận với tiền bạc của mình, bao gồm cả những gì bà chi cho việc chăm sóc y tế, con gái bà, Alicia Wieberg, cho biết. "Mẹ là kiểu người không đi khám bác sĩ vì bất cứ điều gì." Điều đó đã kết thúc vào năm ngoái, khi cư dân vùng nông thôn Tennessee bị đột quỵ nặng và nhiều chứng phình động mạch. Cụ bà đã hai lần được đưa từ bệnh viện địa phương đến Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, cách đó 79 dặm, nơi cụ bà được các chuyên gia về não điều trị. Bà qua đời ngày 31/10/2023 ở tuổi 70.Một trong những chuyến đi của Prichard đến bệnh viện Nashville là bằng trực thăng cứu thương. Wieberg cho biết cô đã nghe nói những chuyến bay như vậy có thể rất tốn kém, nhưng cô không nhận ra mức phí sẽ lớn đến mức nào. Sau đó, hóa đơn đã đến.. Bệnh nhân: Debra Prichard, người đã có bảo hiểm Medicare Phần A trước khi qua đời.. Dịch vụ Y tế: Một chuyến bay cứu thương đến Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt.. Nhà cung cấp dịch vụ: Med-Trans Corp., một dịch vụ vận chuyển y tế là một phần của Global Medical Response, một công ty khổng lồ trong ngành được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư cổ phần tư nhân. Công ty lớn hơn hoạt động ở tất cả 50 tiểu bang và cho biết họ có tổng cộng 498 máy bay trực thăng và máy bay.. Tổng hóa đơn: 81.739,40 USD, không có khoản nào được bảo hiểm chi trả.Chi tiết: