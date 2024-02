Lý luận cù nhầy về độc quyền cai trị ở Việt Nam

(

Thời gian gần đây, những người thương vay khóc mướn ở Việt Nam thường đem vấn đề Chủ nghĩa Xã hội và đảng có quyền một mình lãnh đạo ra hù họa dư luận. Tuy nhiên, càng vênh váo và cù nhầy bao nhiêu lại càng lâm vào thế bí. Những bài viết không trả lời được câu hỏi: Ai đã trao quyền lãnh đạo cho Đảng, và tại sao Đảng sợ Dân chủ đến thế?Thực tế “không ai trao quyền cai trị độc quyền cho Đảng”. Nhân dân chưa bao giờ bỏ phiếu bầu Đảng vào vị trí lãnh đạo độc tôn. Đảng đã tự cho mình quyền lãnh đạo “toàn xã hội” như đã tự vẽ trong Điếu 4 Hiến pháp năm 2013, theo đó: “Lời lẽ “tự biên, tự diễn” này đã đưa đất nước vào 30 năm nội chiến nồi da xáo thịt (1945-1975), đất nước tan hoang và lòng người ly tán sau 94 năm đảng có mặt trên đất nước (3/2/1930- 3/2/2024).Bằng chứng Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, người thành lập đảng CSVN, đã sụp đổ khi Chế độ Cộng sản và khối Liên Xô tan rã năm 1991. Sau 70 năm chịu sự lãnh đạo kìm kẹp của nhà nước Liên Xô, người dân Nga và các Dân tộc chư hầu Đông Âu đã vùng lên đạp đổ thành trì cai trị hà khắc này.Thế nhưng, 23 năm sau (1972-2924), luận điệu “chữa lửa” vẫn tồn tại gượng ép ở Việt Nam như: “(Báo Nhân Dân, ngày 02/02/2024).Lập luận “cố đấm ăn xôi” này không có cơ sở, vì sự tan rã của Liên Xô không phải là “mà vĩnh viễn. Thế nhưng, với thái độ ù lỳ và quan điểm chậm tiến, đảng CSVN vẫn cố bám lấy chiếc áo rách để lập luận: “Theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên Chủ nghĩa Xã hội, bổ sung, phát triên năm 2011).SA LẦY-THAM NHŨNGHy vọng hão huyền này đã lật tẩy mặt trái của Chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực và suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, nhất là giới lãnh đạo, đã phơi ra “con người thật” của đảng CSVN. Đảng nhìn nhận đã có “một số không nhỏ” đảng viên “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, công khai phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Những người này chê đảng lỗi thời, chậm tiến và ngoan cố không nhận ra Chế độ Cộng sản đã chết. Họ cũng biết đảng cố bám lấy hình ảnh Hồ Chí Minh để làm chiếc phao cứu sống. Đảng cũng phải sử dụng Quân đội và Công an để bảo vệ chế độ, chống dân chủ và đàn áp đối lập.Những lập luận “” của Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của đảng CSVN, đã bị thực tế phủ nhận. Với bằng chứng Thé giới Cộng sản do Nga-Trung Quốc lãnh đạo đã tan rã. Trên Thế giới ngày nay, chỉ còn lại Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn và Cuba theo Chủ nghĩa Cộng sản.Để tồn tại, Việt Nam phải dựa vào Trung Quốc hầu hết mọi phương diện từ Chính trị đến Kinh tế và Ngoại giao. Việt Nam không dám “quay trục” sang Tư bản Chủ nghĩa khi Trung Quốc còn do đảng Cộng sản độc quyền cai trị. Việt Nam cũng không dám chống lại Trung Quốc ở Biển Đông, dù đã mất Quần đảo Hoàng Sa và một số vị trí chiến lược quan trọng ở Quần đảo Trường Sa.Hơn nữa Việt Nam đã phải lệ thuộc vào Kinh tế của Trung Quốc để tồn tại. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam “nhập siêu” từ Trung Quốc từ 50 đến 60 tỷ Mỹ kim, tập trung vào máy móc và hàng dân dụng. Sự lê thuộc này là “chén thuốc độc” của Việt Nam. Tình hình sẽ nguy hiểm đến sự tồn vong của đất nước, nếu Trung Quốc “quay mặt” trừng phạt Việt Nam như họ đã làm trong 10 năm chiến tranh biên giới từ 1979 đến 1989.Vì vậy, đảng CSVN đã phải làm theo Trung Quốc trong chủ trương kinh tế được gọi là “thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa” do nhà nước lãnh đạo. Kinh tế tư nhân được nhà nước đề cao, nhưng cũng do nhà nước giám sát.Với chủ trương kinh tế “giở giăng, giở đèn” như vậy, Việt Nam không vượt qua được những khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Bởi vì “cái bóng” Trung Quốc đã bao phủ mọi lĩnh vực. Do đó, khi bị chỉ trích, Tuyên giáo đảng đã bịa ra chuyện kinh tế Tư bản đã bóc lột công nhân và người lao động để làm giầu cho thiểu số nhà Tư sản là giới tài phiệt và siêu giầu.Đảng CSVN cũng rêu rao Kinh tế Xã hội chủ nghĩa là nhằm phục vụ “quảng đại quần chúng”, nhưng thực tế chỉ có “tư bản đỏ” mới giầu lên trong nền kinh tế chỉ huy này. Vậy mà đảng vẫn quanh co rằng: “.” (báo Nhân Dân, ngày 02/02/2024)Đảng nói vậy mà “không phải vậy”. Đảng đã “tư bản hóa” chủ trương kinh tế, nhưng vẫn nắm quyền kiểm soát để hưởng lợi. Đảng không dám nói thẳng ra là nền “kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa” chỉ là cách nói để nhân dân không nghi ngờ. Vì vậy, đảng vẫn không từ bỏ độc quyền cai trị và độc đảng cầm quyền theo phương châm “đổi mới nhưng không đổi mầu, hòa hợp mà không hòa tan”.Do đó, mỗi khi bị chỉ trích độc tài, đảng lại ra sức chống đỡ và chống đòi hỏi “đa nguyên, đa đảng”. Bằng chứng bởi lập luận: “.” (Báo CAND, ngày 05/02/2024).