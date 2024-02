Đạo Mẫu là tín ngưỡng truyền thống tại Việt Nam cũng là một phần tâm linh trong tâm hồn Việt, và đôi khi pha trộn với Phật giáo. Trong dịp Tết, cũng người dân Hà Nội đã rủ nhau đội Lễ tới Phủ Tây Hồ. Như trong hình.

.

- IMF: trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ xóa sổ việc làm toàn cầu “như một cơn sóng thần”.

- Giám đốc điều hành Nvidia: trí tuệ nhân tạo AI là khởi đầu của “một cuộc cách mạng công nghiệp mới”

- Houston: tay súng nữ tay mang súng trường, tay dắt 1 cậu bé vào nhà thờ, bắn bị thương 1 ông. Cảnh sát tạic hỗ bắn chết tay súng nữ.

- Hôm nay, Thứ Hai 12/2/2024 dự kiến Trump ra tòa ở Florida, khai riêng vụ hồ sơ mật

- Tuần này, Trump sẽ bị xét xử ở trước 2 vụ án ở New York vào Thứ Năm và Thứ Sáu

- Đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs đã đánh bại đội San Francisco 49ers để thắng vô địch Super Bowl LVIII

- TT Biden chọc quê MAGA, giễu ácc thuyết âm mưu Cộng Hòa sau trận bóng Super Bowl 58.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhập viện tiếp

- Rick Wilson (cựu cố vấn chiến dịch của Đảng Cộng hòa) lên án những người Cộng hòa im lặng khi Trump nói Trump khuyến kích Putin tấn công các nước NATO

- Cũng có Cộng hòa chỉ trích Trump vì nói sẽ cho Putin tự do tấn công các nước NATO và Mỹ sẽ bỏ mặc

- Phó Tổng thống Kamala Harris: sẵn sàng nhập chức Tổng Thống khi có bất trắc

- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ quan ngại vì Trump nói Trump sẽ khuyến khích Putin tấn công NATO

- TT Biden chỉ trích Trump vì Trump nói sẽ “khuyến khích” Nga tấn công NATO

- Trump: siêu sao âm nhạc Taylor Swift sẽ không ủng hộ Biden trong cuộc bầu cử 2024

- TT Biden nói qua điện thoại với Thủ tướng Israel rằng đừng giết dân Palestine bừa bãi nữa

- Liên Âu: NATO "không thể là một liên minh quân sự hoạt động tùy thuộc vào sự "hài hước" (humor) của tổng thống Mỹ.

- Liên Âu: tại sao Mỹ không ngăn cản Israel thảm sát dân Palestine ở Gaza

- Chính quyền Palestine phản đối Israel thảm sát ở Rafah

- Hoà Lan phải ngừng xuất cảng các bộ phận máy bay chiến đấu F-35 do Hoa Kỳ sản xuất sang Israel để ngưng giết dân Palestine

- Gaza: người Palestine chết đã lên tới 28.340 người, và 67.984 người đã bị thương kể từ ngày 7/10. Israel nói đã cứu được 2 con tin.

- Houthi nói đã bắn trúng tàu Star Iris của Mỹ ở Biển Đỏ, và nói sẽ tiếp tục trả đũa các cuộc thảm sát của Israel nhắm vào dân Palestine

- Nhật Bản bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" và kêu gọi gìn giữ luật nhân đạo khi Israel nói sắpo tấn công thành phố Rafah

- Chết vì lở đất kinh hoàng ở Philippines đã tăng lên 54 người, với thêm 63 người vẫn mất tích.

- Missouri: truy tố bà mẹ để con 1 tháng tuổi vào lò nướng, làm chết em bé

- California: 3 người bị bắn chết, 1 người bị thương trong một nhà xe trailer ở Whittier

- alifornia: luật mới buộc đậu xe phải xa lối đi bộ qua đường khoảng 20 feet (6 mét)

- Quận Los Angeles: Cảnh sát đối đầu với một tay súng cả đêm, mới bắt được

- HỎI 1: Có tới 7/10 dân Nam Hàn giảm thu nhập từ đại dịch Covid-19? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Cao niên lãng trí ngoài viện dưỡng lão xài 97% thu nhập, trong viện dưỡng lão xài 83% thu nhập hàng tháng cho bệnh lãng trí? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-12/2/2024) ⚪ ---- Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai hôm thứ Hai rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tấn công thị trường lao động toàn cầu “như một cơn sóng thần”.

.

Lặp lại đánh giá trước đây của IMF rằng 40% tổng số việc làm sẽ bị ảnh hưởng, bà cho biết điều này bao gồm những việc làm mới được tạo ra, cũng như những việc làm sẽ được “tăng cường” và những việc làm sẽ “biến mất”. Georgieva cho rằng phần lớn các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, chưa sẵn sàng cho sự trỗi dậy của AI. Bà cảnh báo rằng sự bất bình đẳng gia tăng do sự ra đời của AI có thể gây ra sẽ "tàn phá" và kêu gọi các nước phát triển định hướng phát triển AI theo hướng tích cực.

.

⚪ ---- Giám đốc điều hành Nvidia Corporation Jensen Huang hôm thứ Hai đã nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo AI đại diện cho sự khởi đầu của “một cuộc cách mạng công nghiệp mới”, đồng thời nói thêm rằng các quốc gia trên toàn thế giới nên tìm cách khuyến khích sự phát triển của nó chứ không nên sợ hãi.

.

“Mỗi quốc gia cần sở hữu khả năng sản xuất trí thông minh [nhân tạo] của riêng mình”, Huang phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các quốc gia kiểm soát dữ liệu của mình và không phụ thuộc vào các nguồn bên ngoài. Ông nói thêm: “Phần còn lại thực sự tùy thuộc vào bạn để chủ động, kích hoạt ngành công nghiệp của mình, xây dựng cơ sở hạ tầng nhanh nhất có thể”.

.

Người đồng sáng lập Nvidia cho biết: “Có một số lợi ích khiến mọi người sợ hãi về công nghệ mới này, làm hoang mang công nghệ này, khuyến khích người khác không làm bất cứ điều gì về công nghệ đó và dựa vào họ để làm điều đó”.

.

⚪ ---- Cảnh sát Houston đang điều tra vụ nổ súng tại siêu nhà thờ của mục sư nổi tiếng Joel Osteen hôm Chủ nhật. Tay súng nữ đã chết, trong khi một cậu bé và một người đàn ông bị thương. Cảnh sát cho biết một phụ nữ cầm súng trường và ẵm một cậu bé bước vào Nhà thờ Lakewood ở Osteen vào khoảng 2 giờ chiều và nổ súng. Lúc đó, cảnh sát Houston đang làm nhiệm vụ và một đặc vụ của Texas Alcoholic Beverage Commission lúc đó không trong nhiệm vụ đã bắn trả và làm chết tay súng nữ.

.

AP đưa tin cậu bé 5 tuổi được người phụ nữ bế bị thương nặng và một người đàn ông 57 tuổi bị bắn vào chân. Vẫn chưa rõ liệu họ bị bắn bởi người phụ nữ hay các sĩ quan ngoài nhiệm vụ. Chưa có thông tin ngay lập tức về động cơ của người phụ nữ, người chưa được xác định danh tính và được cho là ở độ tuổi đầu 30s. Người phụ nữ mặc áo khoác dài cũng hét lên rằng cô có chất nổ, nhưng cảnh sát không tìm thấy gì trong ba lô hoặc xe của cô.

.

Vụ nổ súng diễn ra giữa các buổi lễ. Theo AP, khoảng 45.000 người tham dự các buổi lễ hàng tuần tại nhà thờ này. Cảnh sát trưởng Houston Troy Finner nói: “Tôi muốn khen ngợi những cảnhs át đó. Cô ấy có một khẩu súng dài và mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng họ đã bước lên và làm công việc của mình, và tôi muốn cảm ơn họ vì điều đó."

.

⚪ ---- Hôm nay, Thứ Hai 12/2/2024 dự kiến Trump ra tòa. Cựu Tổng thống Trump được cho là sẽ trực tiếp xuất hiện vào thứ Hai để điều trần về vụ kiện tài liệu mật chống lại Trump, sẽ được tổ chức trong một phòng an ninh được trang bị đặc biệt ở Florida.

.

Trump sẽ có mặt trong phiên điều trần do Thẩm phán Aileen Cannon của Hoa Kỳ chủ trì, phiên điều trần sẽ được niêm phong và giữ trong Cơ sở thông tin ngăn nhạy cảm hoặc SCIF, được thiết kế để xem các tài liệu mật, ở Fort Pierce, Florida, theo ABC News đưa tin, dẫn lời tòa án các tài liệu. Tuy nhiên, các đồng phạm của Trump, phụ tá Walt Nauta và người quản lý tài sản Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, dự kiến sẽ không tham dự vì họ không có đủ quyền hạn cần thiết để truy cập thông tin mật.

.

Một hồ sơ tòa án nêu chi tiết lịch trình cho biết Cannon, ở Quận Nam Florida, sẽ nghe tranh luận hôm thứ Hai từ các luật sư của Trump, Nauta và De Oliveira về “các lý thuyết bào chữa cho vụ án” và làm thế nào “bất kỳ thông tin mật nào có thể liên quan hoặc hữu ích cho việc điều tra”. Công tố đặc biệt Jack Smith sau đó sẽ trình bày lập luận với Cannon khi luật sư của Trump không còn có mặt. Cannon yêu cầu cả hai bên dành ngày thứ Ba để tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo "khi cần thiết".

.

Đội ngũ pháp lý của Trump và Smith thường xuyên bất đồng trong các phiên điều trần trước khi xét xử về mức độ khám phá nên được biên tập lại hoặc che chắn hoàn toàn khỏi tầm nhìn của công chúng trong hồ sơ tòa án. Tuần trước, Smith đã đệ trình kiến ​​nghị kêu gọi Thẩm phán Cannon xem xét lại phán quyết trước đó của bà, yêu cầu nhóm của Smith phải lưu trữ tài liệu vào sổ ghi chép công khai, và nếu công khai như thế sẽ lộ thông tin về nhân chứng, nghĩa là nhân chứng sẽ bị MAGA hăm dọa bạo lực hay mua chuộc để phản cung.

.

⚪ ---- Đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs đã đánh bại đội San Francisco 49ers để giành chức vô địch Super Bowl LVIII với tỷ số 25-22. Trận đấu bước vào thời gian bù giờ, điều này chỉ xảy ra một lần trước đó trong lịch sử Super Bowl, hồi năm 2017. Bàn thắng quyết định được ghi bởi người nhận Mecole Hardman sau đường chuyền thành công dài ba thước từ tiền vệ Patrick Mahomes.

.

Đội Kansas City Chiefs là đội đầu tiên liên tiếp sau 19 năm, giành chức vô địch Super Bowl thứ hai liên tiếp, thành tích mà New England Patriots đã lập trước đó vào các năm 2003-04 và 2004-05.

.

⚪ ---- TT Biden chọc quê MAGA sậu trận bóng Super Bowl 58. Tổng thống Biden không tiết lộ ông ủng hộ đội nào trong trận bóng bầu dục Super Bowl 58, nhưng sau đó ông đã lợi dụng chiến thắng của đội Kansas City Chiefs để chế nhạo những người theo thuyết âm mưu. “Giống như chúng tôi đã vẽ ra,” Biden đã tweet sau chiến thắng trong hiệp phụ, Deadline đưa tin.

.

Biden đã làm như vậy với hình ảnh meme "Dark Brandon", với đôi mắt đỏ rực và nụ cười toe toét đầy đe dọa. Tham chiếu đến các thuyết âm mưu cực hữu rằng trò chơi sẽ được dàn dựng theo hướng có lợi cho Kansas City Chiefs để cung cấp nền tảng cho siêu sao âm nhạc Taylor Swift sẽ tuyên bố ủng hộ Biden trong cuộc bầu cử 2024 - và dĩ nhiên cô Swift chỉ ngồi xem trận bóng, mà chẳng bận tâm chính trị như thuyết âm mưu của MAGA suy đoán.

.

Newsweek lưu ý rằng Biden cũng chế nhạo ý tưởng này trong một video TikTok trước trận đấu. Một giọng nói đưa ra cho Biden một loạt câu hỏi hoặc hỏi, "Âm mưu gian xảo để dàn xếp mùa giải để các đội trưởng biến Super Bowl hay các đội trưởng chỉ trở thành một đội bóng tốt?" Và Biden trả lời: "Tôi sẽ gặp rắc rối nếu nói với bạn" khi máy quay chuyển sang hình ảnh của meme.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã được gửi đến "đơn vị chăm sóc quan trọng tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed để chăm sóc hỗ trợ và theo dõi chặt chẽ", Pentagon thông báo trong một tuyên bố đưa ra vào cuối Chủ nhật (giờ ET). Hơn nữa, ông còn giao trách nhiệm và nhiệm vụ của mình cho Kathleen Hicks, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

.

Thông tin cập nhật của Pentagon được đưa ra vài giờ sau khi có thông báo rằng Austin phải nhập viện vì các bệnh về bàng quang. Pentagon cho biết thêm: "Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ Bộ trưởng Austin sẽ phải nằm viện bao lâu. Vấn đề về bàng quang hiện tại dự kiến sẽ không thay đổi khả năng hồi phục hoàn toàn như dự đoán của ông ấy. Tiên lượng bệnh ung thư của ông ấy vẫn rất tốt".

.

⚪ ---- Phản ứng với việc Donald Trump khoe khoang rằng Trump sẽ để Nga xâm lược và "khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì Nga muốn", ở các nước NATO nếu các nước NATO không đóng góp những gì ông cho là phần công bằng của họ cho NATO, Rick Wilson (cựu cố vấn chiến dịch của Đảng Cộng hòa) đã lên án những người Cộng hòa vì đã nhìn theo hướng khác.

.

Wilsom viết: "Việc Trump là kẻ hiếp dâm, lừa đảo và lún sâu hơn vào bệnh tâm thần và chứng bệnh xã hội vẫn chưa đủ. Họ sẽ chấp nhận Trump với điều đó miễn là họ giữ được quần chúng MAGA vui vẻ và giữ được công việc của mình." Theo Wilson, có rất ít đảng viên Cộng hòa sẵn sàng đứng lên chống lại Trump và ông cảm thấy mệt mỏi khi mọi người phàn nàn với Wilson rằng Wilson đang vẽ ra đảng Cộng Hòa bi thảm.

.

Wilson viết: “Tôi sẽ không nói với bản thân hoặc bất kỳ ai khác những lời nói dối thoải mái về đảng Cộng hòa. Tôi có thành tích lâu dài về việc nhìn trước rất chính xác những gì Đảng Cộng hòa sẽ *thực sự* làm như Trump, trái ngược với những gì mọi người *mơ* họ sẽ làm. Đã bao nhiêu lần tôi nhận được những lời kêu gọi 'Ồ, bạn có thể' không tấn công X hoặc Y... họ là một trong những người tốt' thế rồi chỉ để thấy 'người tốt' quỳ gối trước Trump trong vài giờ hoặc vài ngày? (Sue Collins, có ai không?)."

.

Wilson sau đó nhắm vào Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-FL), người đã tham gia chương trình "State of the Union" của CNN vào Chủ nhật và bảo vệ Trump về những lời Trump bình luận về Nga ("Đó không phải là cách tôi nhìn nhận tuyên bố đó. Trump đang nói về điều gì đó, một câu chuyện mà Trump nói đến đã xảy ra trong quá khứ.”) và tấn công người chồng chiến binh của Nikki Haley - một lời bôi nhọ khiến cố vấn chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa Scott Jennings ba lần sau đó đã gọi Trump là “một cái lỗ hậu môn” trong giớ “State of the Union” của CNN.

.

Như Wilson đã viết, "Không một dân cử Cộng hòa nào hôm nay ra mặt với cả hai quan điểm chỉ trích hành động đầu hàng mới nhất của Trump với Nga. Trên thực tế, theo câu hỏi 'Cái gì, tôi lo lắng?. Không có người tốt nào tại chức còn tiếp tục tham gia cuộc chiến. MAGA Cộng Hòa tham nhũng tận cốt lõi, hèn hạ đến tận xương tủy và việc họ hoàn toàn từ bỏ mọi nguyên tắc nhỏ nhặt trong quá trình phục vụ Trump là điều không đủ tiêu chuẩn để được chuộc lỗi. Hãy ngừng cố gắng thực hiện điều đó."

.

⚪ ---- Một số thành viên Cộng hòa hôm Chủ nhật đã chỉ trích Trump vì Trump nói rằng ông không muốn bảo vệ các thành viên NATO khỏi một cuộc tấn công trong tương lai của Nga nếu sự đóng góp của các nước đó cho liên minh quốc phòng bị chậm lại. “Đây là lý do tại sao tôi đã nói từ lâu rằng Trump không thích hợp làm tổng thống Mỹ”, cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Chris Christie nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của NBC.

.

Trong một cuộc biểu tình chính trị vào thứ Bảy ở Nam Carolina, Trump đã phàn nàn về điều mà Trump gọi là các khoản thanh toán "quá hạn" của một số quốc gia NATO và kể lại những gì ông nói là cuộc trò chuyện trong quá khứ với người đứng đầu "một nước lớn" về cuộc tấn công của Nga vào các quốc gia đó. "Không, tôi sẽ không bảo vệ quốc gia bạn. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì Nga muốn. Bạn phải trả tiền," theo lời Trump nói với nhà lãnh đạo giấu tên.

.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của Trump, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn ngắn ở hành lang rằng ông không đồng tình "với cách Trump nói", ám chỉ những nhận xét của NATO. Graham nói thêm: "Nga không xâm lược bất kỳ ai khi Trump còn là tổng thống và nếu Trump làm tổng thống một lần nữa thì họ cũng sẽ không xâm lược."

.

Politico đưa tin Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Thom Tillis đổ lỗi cho các phụ tá của Trump vì đã không giải thích với Trump rằng Hoa Kỳ, với tư cách là thành viên NATO, cam kết bảo vệ bất kỳ thành viên nào của liên minh bị tấn công. Politco cũng dẫn lời Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul nói rằng nhận xét của Trump là một "điều ngu ngốc để nói."

.

⚪ ---- Hai vụ án. Hai Thẩm phán. Một tuần đầy rủi ro đối với Trump. Donald Trump phải đối mặt với phán quyết về một vụ lừa đảo dân sự có thể làm cạn kiệt kho tiền mặt của Trump. Trump cũng có thể nhận được ngày ra tòa cho phiên tòa hình sự đầu tiên đối với một cựu tổng thống Hoa Kỳ. Trong hai tòa án cách nhau hai dãy nhà, hai thẩm phán ở New York có thể phá hỏng tuần lễ của Donald J. Trump.

.

Vào thứ Năm tuần này, một trong những thẩm phán, Juan M. Mercan, có thể lên lịch xét xử hình sự đầu tiên đối với một cựu tổng thống Mỹ sớm nhất là vào tháng 3/2024 – làm dấy lên lo ngại rằng ông Trump có thể phải ngồi sau song sắt.

.

Ngày hôm sau đó, vào hứ Sáu tuần này, theo hai người am hiểu vấn đề, thẩm phán thứ hai dự kiến sẽ đưa ra phán quyết không đe dọa đến quyền tự do của ông Trump mà đe dọa đến công việc kinh doanh của gia đình ông. Thẩm phán Arthur F. Engoron, giám sát phiên tòa xét xử gian lận dân sự của cựu tổng thống và đang cân nhắc yêu cầu của Bộ Trưởng Tư Pháp New York về việc phạt ông Trump hàng trăm triệu đô la và cắt đứt Trump khỏi công ty mà Trump đã điều hành trong nhiều thập niên.

.

Mối đe dọa kép thể hiện một bước ngoặt trong cuộc phiêu lưu pháp lý của ông Trump, một tuần có thể định hình lại vận mệnh cá nhân và tổng thống của Trump khi Trump tiến tới đề cử của Đảng Cộng hòa. Phán quyết của Thẩm phán Engoron có thể làm cạn kiệt kho tiền mặt của ông Trump, và nếu cựu tổng thống cuối cùng rời khỏi phòng xử án của Thẩm phán Merchan với tư cách là một tội phạm, điều đó sẽ đẩy nền chính trị vốn đã cay đắng của đất nước vào những lĩnh vực chưa được khám phá.

.

Ông Trump đã sử dụng các vụ án ở New York để miêu tả sai sự thật rằng Trump là nạn nhân của một đảng Dân chủ đang muốn khủng bố Trump. Và Trump đã liên tục tấn công hai đảng viên Đảng Dân chủ đã truy tố Trump – Biện lý quận Manhattan, Alvin L. Bragg, người đã đệ đơn cáo buộc hình sự, và Bộ Trưởng Tư Pháp New York, Letitia James, người đứng đầu vụ truyt ố Trump về gian lận.

.

Nhưng tuần lễ ở New York của Trump nhấn mạnh những hạn chế của một trong những chiến lược pháp lý đã được thử nghiệm trên chiến trường của Trump: câu giờ. Bộ trưởng James đã phải đấu tranh suốt hai năm kiện tụng trước khi đệ đơn kiện và văn phòng Biện lý quận phải mất 5 năm mới đưa ra được bản cáo trạng. Nhưng cả hai trường hợp đều đi qua hệ thống pháp luật để trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với cựu tổng thống và vào thời điểm không thích hợp.

.

Tất nhiên, rắc rối pháp lý của Trump không dừng lại ở New York. Ông Trump phải đối mặt với 91 tội danh trong bốn vụ án hình sự ở Washington, Florida và Georgia cũng như Manhattan. Về mặt dân sự, Trump phải đấu tranh với phán quyết gian lận của Thẩm phán Engoron và với số tiền 83,3 triệu USD mà Trump nợ từ một vụ phỉ báng gần đây.

.

Thứ Năm sẽ đặc biệt sôi động. Cùng ngày, cùng giờ mà Thẩm phán Mercan dự kiến sẽ ra phán quyết, Biện lý quận Fulton ở Georgia, người cáo buộc ông Trump âm mưu lật đổ cuộc bầu cử năm 2020, sẽ phải đối mặt với phiên điều trần về mối quan hệ lãng mạn của cô với một luật sư mà cô thuê để làm công tố truy tố Trump. Theo một người hiểu biết về vấn đề này, tính đến sáng thứ Hai, ông Trump vẫn đang thảo luận về việc liệu Trump có nên tham dự một trong các phiên điều trần hay không.

Tại phiên điều trần của Thẩm phán Mercan, thẩm phán dự kiến ​​sẽ ra phán quyết về nỗ lực lâu dài của ông Trump nhằm bác bỏ hoàn toàn vụ án hình sự ở Manhattan. Nếu Trump từ chối bác bỏ các cáo buộc bắt nguồn từ việc trả tiền bưng bít cho một ngôi sao khiêu dâm trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, Thẩm phán sẽ ấn định ngày xét xử.​.⚪ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn do The Wall Street Journal đăng hôm thứ Hai rằng bà sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của mình khi được hỏi về những lo ngại của cử tri về tuổi tác của Tổng thống Biden và liệu bà có cần thuyết phục họ về mình sẵn sàng tiếp quản hay không. “Tôi sẵn sàng phục vụ. Không có nghi ngờ gì về điều đó,” Harris tuyên bố đồng thời nhấn mạnh “khả năng lãnh đạo” của mình.⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ quan ngại về những bình luận gần đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong một cuộc vận động tranh cử gần đây, Trump nói rằng Nga nên được phép hành động theo ý muốn trước việc các thành viên NATO không đáp ứng các mục tiêu chi tiêu quốc phòng. “Quý vị trong NATO không trả tiền?… Không, tôi sẽ không bảo vệ NATO. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì Nga muốn,” theo Trump tuyên bố.Stoltenberg nhấn mạnh cam kết của NATO về một nền phòng thủ thống nhất và cảnh báo rằng bất kỳ quan niệm nào về việc các đồng minh không hỗ trợ lẫn nhau sẽ làm suy yếu an ninh tập thể, khiến binh lính Mỹ và châu Âu gặp nguy hiểm cao hơn. Người đứng đầu NATO khẳng định, bất kể kết quả bầu cử tổng thống thế nào, ông kỳ vọng Mỹ vẫn là một đồng minh mạnh mẽ và tận tụy của NATO.⚪ ---- Tổng thống Biden hôm Chủ nhật đã chỉ trích cựu Tổng thống Trump vì những bình luận của Trump thừa nhận Trump từng đe dọa các đồng minh NATO rằng Trump sẽ “khuyến khích” Nga tấn công NATO, gọi những nhận xét này là “kinh khủng và nguy hiểm”. Trump kể lại những nhận xét này trong một cuộc vận động tranh cử hôm thứ Bảy, nói rằng Trump “sẽ khuyến khích” Nga “làm bất cứ điều gì họ muốn” đối với các quốc gia “không trả đúng hạn” các khoản đóng góp tài chính và quân sự của NATO.Ông Biden cảnh báo hôm Chủ nhật rằng nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ phá hủy các mối quan hệ của Mỹ ở nước ngoài và khuyến khích kẻ thù của Hoa Kỳ. “Nếu đối thủ của tôi, Donald Trump, có thể giành lại quyền lực, ông ấy đang nói rõ rằng ông ấy sẽ từ bỏ các đồng minh NATO của chúng ta nếu Nga tấn công và cho phép Nga ‘làm bất cứ điều gì họ muốn’ với họ,” Biden nói trong một cuộc họp báo.Biden tiếp tục: “Phục vụ với tư cách là Tổng tư lệnh là trách nhiệm cao nhất và là trách nhiệm nặng nề đối với những cá nhân nắm giữ chức vụ này. Việc Donald Trump thừa nhận rằng ông ấy có ý định bật đèn xanh cho Putin tiến hành thêm chiến tranh và bạo lực, tiếp tục cuộc tấn công tàn bạo chống lại một Ukraine tự do và mở rộng sự gây hấn của ông ấy đối với người dân Ba Lan và các nước vùng Baltic là kinh khủng và nguy hiểm. Đáng buồn thay, những điều đó cũng có thể đoán trước được từ một người đàn ông hứa hẹn sẽ cai trị như một nhà độc tài giống như những người mà ông ấy ca ngợi ngay ngày đầu tiên nếu ông ấy trở lại văn phòng bầu dục.”⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump hôm Chủ nhật nói rằng sẽ không có chuyện siêu sao âm nhạc Taylor Swift sẽ tuyên bố ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử 2024, giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng nhóm vận động tranh cử của TT Biden đang tìm sự ủng hộ của nữ ca sĩ nhạc pop này.“Tôi đã ký và chịu trách nhiệm về Đạo luật hiện đại hóa âm nhạc cho Taylor Swift và tất cả các nghệ sĩ âm nhạc khác. Joe Biden đã không làm bất cứ điều gì cho Taylor và sẽ không bao giờ làm như vậy”, Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social vào Chủ nhật. “Không đời nào cô ấy có thể ủng hộ Joe Biden, vị Tổng thống tồi tệ nhất và tham nhũng nhất trong Lịch sử Đất nước chúng ta, lại không trung thành với người đã kiếm cho cô ấy rất nhiều tiền. Bên cạnh đó, tôi thích bạn trai của cô ta, Travis, mặc dù anh ta có thể là người theo chủ nghĩa cấp tiến [phe Dân Chủ] và có lẽ không thể chịu đựng được tôi!”Trump đang đề cập đến một dự luật mà ông đã ký vào năm 2018 giải quyết các vấn đề bản quyền được coi là dự luật mang tính bước ngoặt đối với ngành công nghiệp âm nhạc. Các câu hỏi xung quanh khả năng tham gia chính trị của Swift đã được đặt ra vào tháng trước sau khi The New York Times đưa ra một báo cáo rằng các phụ tá của Biden đang tranh giành sự ủng hộ của ca sĩ Swift khi chiến dịch tập trung vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.Bình luận của Trump về khả năng chứng thực Swift được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Kelce (bạn trai của Swift) và các đội trưởng sẽ đấu với San Francisco 49ers cho Super Bowl LVII vào Chủ nhật tại Las Vegas.Nữ ca sĩ Swift chưa nói về việc ủng hộ ai trong cuộc tranh cử năm 2024, nhưng cô đã lên tiếng ủng hộ Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 trong một cuộc phỏng vấn với V Magazine.⚪ ---- Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên Âu Josep Borrell hôm thứ Hai cho biết NATO "không thể là một liên minh quân sự hoạt động tùy thuộc vào sự "hài hước" (humor) của tổng thống Mỹ." Tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, cho biết ông sẽ "khuyến khích" Nga tấn công các quốc gia có chi tiêu quốc phòng không đạt mục tiêu của NATO.“Hãy nghiêm túc đi,” Borrell nói với các phóng viên và nói thêm rằng ông sẽ không “bình luận về bất kỳ ý tưởng ngớ ngẩn nào xuất hiện trong chiến dịch bầu cử này,” ám chỉ cuộc đua tổng thống ở Mỹ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng chỉ trích tuyên bố của Trump, nói rằng nó "khiến binh lính Mỹ và châu Âu gặp nguy hiểm" và nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào vào các đồng minh NATO sẽ gặp phải "phản ứng thống nhất và mạnh mẽ".⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm thứ Hai cho biết Hoa Kỳ, nước ủng hộ mạnh mẽ nhất của Israel, đã nói trong những ngày gần đây rằng số thường dân bị lực lượng Israel giết hại ở Dải Gaza là " không thể chịu nổi", nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ không thực hiện bất kỳ bước đi cụ thể nào để giảm số người chết ở Gaza.Borrell nói trong cuộc họp báo trước đó: “Câu hỏi của tôi là, ngoài lời nói, bạn nghĩ còn phải làm gì nữa không? Nếu bạn tin rằng số người chết quá cao, bạn có khả năng nào để giảm nó xuống không?”Cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng Phát triển EU, ngụ ý rằng Mỹ đang ở thế gây áp lực lên chính quyền Israel, vì Mỹ cung cấp vũ khí cho họ, trong khi Liên Âu thì không. Hơn nữa, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Âu cho biết khối này rất lo ngại về các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel nhằm vào Rafah, nơi có 1,6 triệu người đang trú ẩn.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine hôm thứ Hai đã đưa ra một tuyên bố lên án vụ "thảm sát" của Israel tại thành phố Rafah phía nam ở Dải Gaza: “Netanyahu thực hiện các vụ thảm sát hàng loạt với tâm lý trả thù chứ không phải để chiến thắng và không phù hợp với luật pháp quốc tế như hắn tuyên bố”. Cụ thể, hơn 60 người đã chết trong vụ đánh bom qua đêm ở Rafah, thành phố có khoảng 1,3 triệu người đang tìm nơi trú ẩn, theo ước tính mới nhất của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế.⚪ ---- Một tòa kháng án ở Hoà Lan hôm thứ Hai đã ra phán quyết rằng chính phủ Hoà Lan phải ngừng xuất cảng các bộ phận máy bay chiến đấu F-35 do Hoa Kỳ sản xuất sang Israel. Vụ này được đưa ra bởi các nhóm nhân quyền, trong đó lập luận rằng Hoà Lan đang "góp phần vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo trong chiến tranh ở Gaza" bằng cách cho phép các bộ phận này quá cảnh qua lãnh thổ của mình để đến Israel.Một tòa án quận ở The Hague đã ra phán quyết vào tháng 12 rằng việc xuất cảng các bộ phận máy bay chiến đấu là một quyết định chính trị và chính phủ cần được trao “một mức độ tự do lớn”. Tuy nhiên, tòa kháng án không đồng ý, cho rằng "không thể phủ nhận rằng có nguy cơ rõ ràng rằng các bộ phận của F-35 xuất cảng được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế".⚪ ---- Theo báo cáo mới nhất do Bộ Y tế do Hamas điều hành, số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 28.340 người, và 67.984 người đã bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7/10. Trong 24 giờ qua, lực lượng Israel đã "thực hiện 19 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình" ở Gaza, khiến 164 người Palestine thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Israel nói hôm Thứ Hai là đã giải thoát hai con tin người Argentina gốc Israel ở Rafah.⚪ ---- Nhóm nổi dậy Houthi của Yemen hôm thứ Hai cho biết họ đã phóng "một số hỏa tiễn hải quân" để tấn công và "trực tiếp" bắn trúng tàu Star Iris của Mỹ ở Biển Đỏ, người phát ngôn của lực lượng này Yahya Saree xác nhận trong một tuyên bố. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng nhóm này sẽ không ngần ngại thực hiện các cuộc tấn công bổ sung trong tương lai để trả đũa các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza và sự xâm lược "đang diễn ra" của Hoa Kỳ và Anh đối với Yemen.Trước đó, có thông tin cho rằng các quốc gia thành viên Liên Âu đã đồng thuận về các chi tiết của hoạt động Apsides nhằm bảo đảm vùng biển Đỏ trước các cuộc tấn công liên tục của Houthis. Mỹ đã đưa ra cảnh báo một tuần cho nhóm nổi dậy, yêu cầu nhóm này ngừng mọi hoạt động nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại trước khi việc tái liệt nhóm này là tổ chức "khủng bố" có hiệu lực.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" hôm thứ Hai về hoạt động quân sự của Israel tại thành phố Rafah phía nam Gaza, khi hơn một triệu người đã phải di dời khỏi khu vực và các cuộc tấn công đã khiến một số lượng đáng kể trẻ em, phụ nữ và người già thiệt mạng. hoặc bị thương.Trong một tuyên bố, Bộ này kêu gọi “tất cả các bên” hành động tuân theo các tiền đề của luật pháp quốc tế và “hành động có thiện chí dựa trên các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm cả việc đảm bảo hỗ trợ nhân đạo”. Tuyên bố của Nhật Bản được đưa ra sau khi 63 người ở Rafah đêm qua chết vì bom của quân đội Israel.⚪ ---- Theo thông tin từ Bạch Ốc về cuộc gọi, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc trò chuyện qua điện thoại gần đây với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tính mạng dân thường trong hoạt động quân sự ở Rafah.Cuộc trò chuyện xoay quanh lập trường của Biden rằng một hoạt động như vậy không nên tiến hành nếu không có kế hoạch đáng tin cậy đảm bảo an toàn và hỗ trợ cho hơn một triệu người đang trú ẩn trong khu vực. Ngoài ra, Biden kêu gọi sự cần thiết phải thúc đẩy tiến bộ trong các cuộc đàm. phán để nhanh chóng thả tất cả con tin.

Thông tin liên lạc này được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại về hành động của Israel ở Gaza, với việc ông Netanyahu tiết lộ rằng cuộc gọi này đánh dấu cuộc trò chuyện đầu tiên của họ kể từ những bình luận trước đó của Biden chỉ trích hành động giết bừa bãi của Israel trong khu vực.

.

⚪ ---- Theo báo cáo của CBN News, số người chết vì vụ lở đất kinh hoàng ở tỉnh Davao de Oro, miền nam Philippines, đã tăng lên 54 người, với thêm 63 người vẫn mất tích. Vụ thương tâm xảy ra hôm thứ Ba, chôn vùi hơn 50 ngôi nhà và xe buýt chở nhân viên của một công ty khai thác vàng gần đó. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, với sự tham gia của khoảng 500 nhân viên, vẫn tiếp tục với hy vọng tìm thấy những người sống sót.

.

⚪ ---- Missouri: Một bà mẹ ở thành phố Kansas bị truy tố vì đặt đứa con 1 tháng tuổi của mình vào lò nướng, theo Công tố viên Jean Peters Baker của Quận Jackson, Missouri. Hôm thứ Sáu, Cảnh sát thành phố Kansas bắt đầu điều tra cái chết đáng ngờ của một trẻ sơ sinh tại một ngôi nhà. Các công tố viên đã truy tố người mẹ vì tội giết đứa bé bằng cách cho đứa trẻ 1 tháng tuổi vào lò nướng.

.

Người mẹ, được các quan chức xác định là Mariah Thomas, đang phải đối mặt với trọng tội Cấp A là gây nguy hiểm cho phúc lợi của một đứa trẻ ở cấp độ 1, khiến đứa trẻ thiệt mạng. Hồ sơ ghi rằng khi cảnh sát đến hiện trường vào thứ Sáu, họ nhận thấy đứa bé bị bỏng nặng. Các công tố viên cho biết một nhân chứng đã nói với họ rằng người mẹ “đang đặt con mình ngủ trưa và vô tình đặt đứa trẻ vào lò nướng thay vì nôi”.

.

⚪ ---- California: Ba người đàn ông được tìm thấy bị bắn trong một nhà xe trailer ở Whittier vào sáng sớm Chủ nhật. Cảnh sát Whittier xác nhận rằng tiếng súng vang lên chỉ sau 1:05 sáng tại 13420 Lambert Road: “Vụ nổ súng xảy ra bên trong một nhà trên chiếc xe kéo du lịch đang đậu ở bãi đậu xe của một cửa hàng sửa chữa xe hơi.”

.

Ba người đàn ông bị nhiều vết thương do đạn bắn; Theo cảnh sát Whittier, hai người trong số họ được tuyên bố đã chết tại hiện trường trong khi người thứ ba được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nổ súng dường như không liên quan đến băng đảng nhưng các nạn nhân dường như có quan hệ họ hàng với nhau. Chưa công bố tên các nạn nhân. Nghi can hoặc những kẻ bị tình nghi vẫn chưa được xác định là ai. Bất cứ ai có thông tin được yêu cầu liên hệ với Sở cảnh sát Whittier.

.

⚪ ---- California: "Ánh sáng ban ngày" (Daylighting), một chính sách nhằm giúp người đi bộ và người lái xe hơi dễ dàng nhìn thấy nhau hơn, hiện sẽ là luật ở California. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là ít chỗ đậu xe hơn và nhiều vé phạt xe đậu sai chỗ hơn cho những người lái xe ở California.

.

Chiếu sáng ban ngày có nghĩa là giữ cho xe đang đậu cách xa lối qua đường dành cho người đi bộ. Theo luật tiểu bang có hiệu lực trong năm nay, người lái xe hiện bị cấm đậu xe ở một khoảng cách nhất định so với bất kỳ lối băng qua đường được đánh dấu hoặc không được đánh dấu nào. Thông thường, khoảng cách đó là từ 15 đến 20 feet (=6 mét) và áp dụng ngay cả khi lề đường không được sơn màu đỏ.

.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát Quận Los Angeles đã xảy ra cuộc đối đầu với một người đàn ông có vũ trang gần bệnh viện ở Lynwood bắt đầu vào tối thứ Bảy và tiếp tục đến sáng Chủ nhật. Cảnh sát đã trả lời cuộc gọi khẩn cấp về y tế liên quan đến một cá nhân có thể tự tử gần Trung tâm Y tế St. Francis ở Lynwood lúc 9:53 giờ tối Thứ bảy.

.

Cảnh sát đến và tìm thấy một người đàn ông có súng gần khuôn viên bệnh viện, và một cuộc đối đầu đã xảy ra sau đó. Cuộc đối đầu không phải là một tình huống xả súng đang diễn ra và người đàn ông có vũ trang đã bị kềm chế ở “1 khu vực gần bệnh viện”.

.

Các quan chức cho biết, tình trạng bế tắc kéo dài suốt đêm và đến sáng Chủ nhật, kéo dài đến hơn 5h30 giờ sáng. Đến 7:15 giờ sáng, người đàn ông đã bị bắt giữ cách Trung tâm Y tế St. Francis ở dãy nhà 3800 của Xa lộ Imperial vài dãy nhà.

.

⚪ ---- TIN VN. Tiền Giang: Mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền hơn 50km. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ngày 12-2 (mùng 3 Tết), ông Nguyễn Đức Thịnh - chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang - cho biết mấy ngày qua, độ mặn 0,7g/l đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 50km và đến cầu Trường Chính trị thuộc TP Mỹ Tho. Theo đó, đến ngày 12-2, độ mặn đo được tại vườn hoa Lạc Hồng (TP Mỹ Tho) đã gần 2g/l. Mặn xâm nhập đến khu vực cống Xoài Hột (huyện Châu Thành) là 0,1g/l, cầu Kênh Xáng (huyện Châu Thành) là 0,06g/l.

.

⚪ ---- Đạo Mẫu là tín ngưỡng truyền thống tại Việt Nam cũng là một phần tâm linh trong tâm hồn Việt, và đôi khi pha trộn với Phật giáo. Trong dịp Tết, cũng người dân Hà Nội đã rủ nhau đội Lễ tới Phủ Tây Hồ. Như trong hình.



.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 7/10 dân Nam Hàn giảm thu nhập từ đại dịch Covid-19?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một cuộc khảo sát hôm thứ Năm tiết lộ gần 7/10 người Nam Hàn chứng kiến thu nhập của họ giảm do đại dịch Covid-19. Trong cuộc khảo sát do Viện Hành chính công Nam Hàn thực hiện, 68% cho biết thu nhập trung bình hàng tháng của họ vào năm 2021 thấp hơn so với năm 2019 trước khi đại dịch xảy ra, theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

.

Chỉ 30% cho biết thu nhập của họ tăng, trong khi 2% còn lại cho biết thu nhập không đổi. Những người kiếm được ít hơn mất trung bình 1,25 triệu won (1.038 USD) mỗi tháng, trong khi những người kiếm được nhiều tiền hơn chứng kiến thu nhập hàng tháng của họ tăng trung bình 786.700 won. Thu nhập giảm dường như là do thời gian làm việc ngắn hơn trong bối cảnh đại dịch. Những người được hỏi làm việc trung bình 6,34 giờ mỗi ngày trước khi xảy ra đại dịch nhưng làm việc 5,62 giờ sau khi đại dịch bùng phát, giảm 0,72 giờ, tương đương 43 phút.

Chi tiết:

https://www.ahmedabadmirror.com/7-in-10-skoreans-suffered-income-reduction-amid-covid-survey/81823409.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Cao niên lãng trí ngoài viện dưỡng lão xài 97% thu nhập, trong viện dưỡng lão xài 83% thu nhập hàng tháng cho bệnh lãng trí?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cảnh báo việc chăm sóc chứng mất trí nhớ có thể tiêu tốn tiền tiết kiệm của những người cao tuổi thiếu tiền mặt. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, người cao tuổi trung bình mắc chứng mất trí nhớ ở các cơ sở chăm sóc nội trú không điều dưỡng đã chi 97% thu nhập hàng tháng của họ cho việc chăm sóc dài hạn.

.

Trong khi đó, những người sống trong viện dưỡng lão chi gần 83% thu nhập hàng tháng cho việc chăm sóc họ, kết quả cho thấy. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ một mẫu quốc gia gồm hơn 4.500 người lớn từ 70 tuổi trở lên, đặc biệt tập trung vào chi phí tự chi trả cho việc chăm sóc chứng mất trí nhớ.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/02/09/dementia-care-costs/8841707488343/

.

.