Trang Thơ Thứ Bẩy

Tranh Jonathan Dunn.

Tháng giêng 2024

đi qua những đồi núi khát khao

con ngựa hoang trở về từ biên ải

rung lên tiếng nhạc đam mê

người con gái xưng tụng

bầu ngực cài đóa hoa dị thảo hương vàng

trong nguồn vô tận

kẻ làm thơ hát ca sáng tối

thấm lòng giọng thơ văn

mùa mưa nắng

nghe ướt vai giọt ngắn giọt dài

khung cửa hẹp mở ra hạnh phúc

đãi một đêm trần tửu mê say

trên chặng đường còn lại

vọng âm những pho tượng đồng dằn vặt

chuyện cổ xưa ký ức xanh gầy

tháng giêng thao thức những điều khó tả

thơ vất vả trên nẻo đường băng tuyết

tóc bạc cúi đầu

tay vẽ những vòng tròn thanh khiết

chữ nghĩa lặng im theo nỗi nhớ mùa đông

(đêm tuyết tháng 01-2024)

*

HOÀNG XUÂN SƠN

Rất mới, cửa

Cửa,

rất mới

năm. cũ mèm

thì em hãy cứ nhem thèm

tân xuân

tết lan man. [lộn]

năm rồng

ừ thôi nhầm lỡ

vào xông đất người

bình bằng bềnh bồng bời blời

chưa say chưa chịu đất

ngồi chiếu riêng

rất mới, cửa. chốt. [bưng biền]

cùng nhau bịt mắt

niềm thiêng rực rờ

(29 tháng 12 năm 2023)

*

LÊ HƯNG TIẾN

Bạn tôi



Nằm mê hoang dã

Tôi hùa phận mình vào cõi xa

Hốc sợi tình lên phiến đá

Cho tàn thu rêu xanh



Nghe nao nao đời con gái

Vùi chớm giấc hoa bên thánh giá

Chuyến xe chiều ôi phiền muộn

Chở ngả đau chín tầng mây.



Bóng ác ngửa ngửa nghiêng nghiêng

Heo may gió

Heo may cát và hoa...

Thằng bạn tôi trần trụi rẻo buồn

Và nung nấu từng sợi heo may



Dường như mối tình ấy

Bao nhiêu cho đủ sương đủ khói

Mà bạn tôi mỗi khi chỉ thiên vào ký ức

Ký ức tuôn ra máu mủ xô bờ.



Tôi đánh thức im lặng

Sợi dây bấn bíu trên đường chỉ tay

Có lẽ bạn tôi níu sợi tình chưa dài hơn tay ba bốn bảy gì đó

Nên sóng gió cuồn cuộn ú a ú ớ



Nhưng sớm mai

Ai biết được khói thơm phần mộ

Hồn con gái độc thoại trong tâm tưởng bạn tôi

Giọt nắng lại trong trẻo và nguyên vẹn bao ngày

Ai biết được.





Lên Đà Lạt nhớ về Huế



Chút gì trên môi

Sương giăng phủ đồi

Giọt nhớ xưa cũ

Tìm lại hoang vu.



Tôi qua miền cỏ

Hỏi cao nguyên xanh

Vườn hoa ngày đó

Tím đã long lanh.



Tôi qua thung lũng

Tìm thấy hoa sim

Hỏi mênh mông gió

Tím về Huế thơ!



Giấc mơ gãy cánh

Trắng cò nào bay

Sương giăng tơ mành

Chút Đà Lạt say...



Để mơ thành Huế

Sương giăng tôi về...

Ngọn lửa bốn mùa

Ngọn lửa anh nhen trái tim em

Hừng hực cháy đỏ miền thương nhớ

Tha thiết nhiều khi hoa phượng nở

Anh say cuồng như cơn rượu khát thèm.

Ngọn lửa anh nhen trái tim em

Thao thác mấy mùa lá cội nguồn rơi rụng

Em bỏ con đường in dấu chân xa thẳm

Chốn thiên không không thấy mặt trời thung lũng.

Ngọn lửa anh nhen trái tim em

Cho đêm sâu sưởi ấm buốt ô rèm

Cho máu hồng thắp viên ngọc bích

Cho cây sầu đông thôi dã trụi lá

Cho em trở lại bằng trái tim chân tình.

Anh nhen ngọn lửa nơi trái tim em

Rằng trái tim em đỏ bừng ngọn lửa

Cây nến vô thức vẫn sáng nơi khe cửa

Vẫn vườn mai ấy mỏi dấu chim xanh bay tìm.

Anh nhen ngọn lửa nơi trái tim em

Ngọn lửa bốn mùa khôi nguyên...

Em cho anh một thiên đường

Em cho anh một thiên đường

Đỉnh của tâm hồn sâu thẳm

Đáy của dại dương là bản ngã của trái tim và lý trí

Nơi thức nhận tình yêu ở giữa bốn bề vũ trụ.

Em cho anh một thiên đường

Những nấc thang không có cung bậc di chuyển

Anh tự vịn cuộc đời bằng những ngọn nến linh thiêng!

Thắp muôn vì sao khuya trong bóng tối lầm lỗi

Cho thiên đường chỉ có một tình thương...

*

LÊ CHIỀU GIANG

Cách khác



Đời thay đổi. Khi

Ta thôi đẩy.

Cứ tưởng như

Ngã mãi sẽ quen

Nhưng không phải

Ta . Đang muốn thoát

Đang vật vờ giữa

Nhớ.

Cùng quên

Hắt cafe.

Tưới trà.

Đổ rượu.

Hát mãi, chẳng ra lời trăm năm

Chút khói thuốc. Đốt nhà?

... Không cháy

Trắng xóa đời nhau

Chẳng nợ, duyên.

Hay ta thay đổi?

Đời.

Thôi đẩy

Nhẹ bước thênh thang. Một chữ

Thiền.

*

NGUYỄN HOÀN NGUYÊN

Bài tháng Hai

mây trời thôi vần vũ

mở cánh cửa vào tháng hai

bụi trúc vườn nhà vươn lên như nét họa

bầy chim sẻ còn trốn lạnh

chờ mùa lên ân sủng

em trượt ngả trên băng

hay nổi buồn rơi rụng

đứng dậy cùng nụ cười tinh khôi nắng tháng hai

chạm vào mai vàng và băng giá

đôi môi gần hay thế giới cách xa

trong viễn du bào ảnh

đâu là hai lúc cùng tận xuân tàn

khe khẽ vén màn nhện rêu phong

thoảng mùi ẩm mốc

mực tàu khô bên giấy bản mục rã rời

ủ vào sương khói chiêm bao

thoáng dáng người ngồi bên ấm bình độc ẩm

tay nâng chén nhỏ lường hư không

thắp nén hương trầm

chào tháng hai

thôi mỏi cổ ngoái đầu nhìn lại

như dáng chim xoải cánh

bay xuyên qua vùng đỏ thắm vuông tròn

cứ nương theo mùa hoa nở nguyên xuân

cùng lời chúc phúc

ngỗn ngang gai gốc nhọn trên đường

hóa vương miện hào quang

Bước vào Xuân



hái một cành đào trong mùa đông

pha chút hồn nhiên cắm vào bình

bên ngoài tuyết đổ vừa trắng đất

cành nụ vươn mời xuân hiển linh



đường của biển về nơi em chọn

nắng xuân nào thêu áo em vàng

tin yêu lướt qua thời trăn trối

trăm năm giăng mắc những dịu dàng



trái đất cũng đã từng bật khóc

và đất ngân nga lời xuân khai

thôi bận lòng khi đá ngừng hát

về nghe tiếng vỗ một bàn tay



buông rủ xuống buổi chiều tràn bờ

phố đông người lòng rất riêng tư

niềm thinh lặng xếp thành khăn đóng

em áo dài nguyên dáng quỳnh như

Kampen, đầu tháng hai 2024





*

KIM LOAN

Xin cứ mãi Giao Thừa

Anh đến thăm em buổi chiều cuối năm

Bên lò sưởi, ngoài trời tuyết lấp lóa

Nhớ vô vàn một quê hương xa quá

Mùa Xuân xưa giây phút đón giao thừa

Có vườn nhà ai thao thức sương khuya

Xôn xao dâng đời những cành lộc biếc

Nói đi anh lời tình yêu tha thiết

Em ngại ngùng lưu luyến tuổi thanh xuân

Đêm ba mươi đôi mắt anh thật gần

Em ao ước thời gian hãy dừng lại

Để phút giây này sẽ là mãi mãi

Hai trái tim chung giấc mộng rộn ràng

Không cần pháo đỏ, cũng chẳng mai vàng

Kìa mắt em trong mắt anh, bối rối

(Ai cũng có một thời yêu nông nổi

Những mùa xuân đời vội đến vội đi!)

Một thời em chênh vênh phố phường kia

Ồn ào thế vẫn thấy mình cô độc

Một thời anh đã là người lữ khách

Bước mỏi mòn trên hè phố khô khan

Một nửa đời nhau, ai mãi đi tìm?

Để xao xuyến những lần mình gặp gỡ

Em đã quên rồi xuân tàn mấy độ

Lòng tinh khôi như mới bước xuống đời

Sao mắt anh thăm thẳm đêm ba mươi

Khi nhìn em dịu dàng và âu yếm

Em bỗng muốn đừng bao giờ là Tết

Mắt tình ơi, xin cứ mãi giao thừa!

(Edmonton, Xuân Giáp Thìn 2024)