Hình trên, Nghị viên Nguyễn-Penaloza (Hình hồ sơ VB, Tết năm 2020). Ban biên tập tờ Los Angeles Times đã công bố ủng hộ Kim Nguyen-Penaloza trong cuộc đua vào Khu vực Quốc hội thứ 45 của California, khu vực bao trùm phần lớn Little Saigon, giành ghế Dân biểu liên bang hiện do bà Michelle Steel (Cộng Hòa) giữ.

.

- Quận Cam: Báo Los Angeles Times ủng hộ nghị viên Kim Nguyen-Penaloza (Dân Chủ) giành ghế Dân biểu liên bang hiện do bà Michelle Steel (Cộng Hòa) nắm giữ

- Houston: Cảnh sát hứa điều tra, sau khi 2 ngôi chùa Việt Nam bị bọn gian phá cửa, vào lục soát, trộm

- Reuters: VN và Philippines sẽ tăng hợp tác bảo vệ bờ biển 2 nước, giữ hòa bình Biển Đông. Philippines mở cửa cho xe điện VinFast vào.

- Luật sư của nhà văn nữ E. Jean Carroll: Trump đã có bài học phải biết lễ độ với phụ nữ, vì chửi mắng là sẽ mất bạc triệu đôla

- Nikki Haley, ứng cử viên tổng thống Cộng hòa, bị quậy lần 2: báo động giả để gọi cảnh sát đặc nhiệm tới nhà

- Biệt kích Israel giả làm bác sĩ, y tá, bệnh nhân xông vào Bệnh viện Ibn Sina bắn chết 3 người Palestine, trong đó là 1 lính Hamas trên giường bệnh

- Ngoại trưởng Anh: đang xem xét khả năng công nhận một Nhà nước Palestine để có hòa bình lâu dài

- Lãnh đạo phe đối lập Israel hỗ trợ Thủ tướng Israel về thỏa thuận lấy con tin về

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Israel sẽ giữ quyền kiểm soát quân sự đối với Dải Gaza khi im tiếng súng

- Gaza: 26.751 người Palestine chết, 64.110 người bị thương kể từ ngày 7/10. Trong vòng 24 giờ qua, 114 người Palestine chết và 249 người bị thương. Nhiều nạn nhân nằm dưới các tòa nhà đổ nát vì bom

- Hamas: đang nghiên cứu đề xuất về ngưng bắn ở Gaza để Israel thả tù Palestine đổi với Hamas thả con tin

- Hezbollah: 2 chiến binh chết, nhận trách nhiệm tấn công quân Israel 13 đợt

- Pentagon thú nhận không có chứng cớ Iran hỗ trợ trận tấn công làm chết 3 lính Mỹ ở biên giới Jordan

- Pakistan: Cựu Thủ tướng Imran Khan đã bị kết án 10 năm tù vì rò rỉ bí mật nhà nước

- ISU tước huy chương vàng của Ủy ban Olympic Nga (ROC) về trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa đông 2022 vì Nga xài thuốc doping

- Toyota: Motor Corp. cho biết tập đoàn của họ đã bán được nhiều xe hơn bất kỳ hãng xe nào khác vào năm 2023

- Tỷ phú Elon Musk: bắt đầu cấy chip vào não bộ người

- Colorado: trượt tuyết, đụng vào cây, một phụ nữ chết.

- California: bắt giữ 5 nghi phạm bị cáo buộc bắn chết 6 người ở San Bernadino vì tranh chấp ma túy.

- Quận Cam: 3 người đã bị bắt sau khi lái xe đâm vào một nhân viên bưu điện, trộm thư

- TIN VN. Doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh gấp 3 lần thành lập mới.

- TIN VN. Năm 2023, xuất khẩu giày dép của Việt Nam đã mang về hơn 20,2 tỷ USD, giảm 15,3% so với năm 2022.

- HỎI 1: Dân Ukraine tỵ nạn tại Anh kinh ngạc vì Anh thiếu nha sĩ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Năm nay dự kiến lễ tình nhân xài kỷ lục? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/1/2024) ⚪ ---- Lãnh đạo phe đối lập Israel, Yair Lapid, hôm thứ Ba tuyên bố rằng đảng chính trị của ông, Yesh Atid, sẽ hỗ trợ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bất kỳ thỏa thuận nào dẫn đến việc thả các con tin hiện đang bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza.

.

"Điều khoản đầu tiên, dòng đầu tiên, trong hợp đồng giữa nhà nước và công dân của mình, nói rằng nhà nước chịu trách nhiệm về mạng sống của họ... Chính phủ sẽ được cung cấp một mạng lưới an toàn cho bất kỳ giao dịch nào đưa con tin về nhà," Lapid viết trên X.

.

Tuyên bố của Lapid được đưa ra như một phản ứng rõ ràng đối với những nhận xét của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir trên cùng một nền tảng. Nhận xét của Ben-Gvir, có nội dung "Thỏa thuận liều lĩnh = Chia rẽ chính phủ", dường như gợi ý một mối đe dọa tiềm tàng có thể hạ bệ chính phủ để phản ứng với thỏa thuận.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm thứ Ba cho biết Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát quân sự đối với Dải Gaza sau khi chiến tranh đang diễn ra kết thúc, giống như cách nước này hiện đang kiểm soát Bờ Tây. "Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi nghĩ hoàn toàn rõ ràng rằng Hamas sẽ không kiểm soát Gaza. Israel sẽ kiểm soát [nó] về mặt quân sự nhưng sẽ không kiểm soát nó theo nghĩa dân sự", Gallant nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Tel Aviv. Aviv.

.

Gallant nói rằng hoạt động gần đây của quân đội Israel tại bệnh viện Jenin ở Bờ Tây, khi quân đội Israel giết chết ba người Palestine được cho là đang chuẩn bị tấn công khủng bố, là một ví dụ về kiểm soát quân sự đối với Bờ Tây. Ông kết luận: “Điều này có thể đạt được [ở Gaza], nhưng sẽ mất thời gian”.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Ba tiết lộ rằng tổng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 26.751. Theo ước tính mới nhất của Bộ, 64.110 người đã bị thương kể từ ngày 7/10. Ngoài ra, Bộ này còn báo cáo rằng trong vòng 24 giờ qua, 114 người Palestine đã thiệt mạng và 249 người bị thương. Bộ này cho biết trong một tuyên bố: "Nhiều nạn nhân vẫn đang nằm dưới đống đổ nát và trên đường. Lực lượng chiếm đóng đang ngăn cản xe cứu thương và đội bảo vệ dân sự tiếp cận họ".

.

⚪ ----Hamas hôm thứ Ba tuyên bố rằng "tội ác của Israel sẽ bị đáp ứng", liên quan đến vụ sát hại ba người tại Bệnh viện Jenin's Ibn Sina ở Bờ Tây. Các nạn nhân bao gồm một thành viên của Hamas và một binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Jenin, những người đã bị ám sát bởi ba binh sĩ Israel cải trang thành dân thường và nhân viên bệnh viện.

.

Bản văn viết: "Việc quân chiếm đóng hành quyết 3 công dân bằng cách bắn họ trong bệnh viện, một trong số họ trên giường bệnh, là một tội ác chiến tranh thực sự... Tội ác tại Jenin sẽ bị đáp ứng, và cuộc kháng chiến sẽ không bị đe dọa bởi các vụ ám sát hoặc bị suy yếu bởi tội ác của kẻ thù hèn nhát.”

.

Hình từ camera bệnh viện: Biệt kích Israel giả bác sĩ, y tá, bệnh nhân để đột kích bệnh viện ở Jenin, giết 3 người liên hệ Hamas.

.

⚪ ---- Theo các nguồn tin đài Al Jazeera và Palestine, lực lượng Israel đã giết chết 3 người Palestine ở Jenin ở Bờ Tây sau khi tiến vào Bệnh viện Ibn Sina. Vụ này đã gây ra các cuộc đụng độ bạo lực trong khu vực lân cận bệnh viện. Tin tức này được đưa ra sau khi có xác nhận rằng hàng chục người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trong 24 giờ qua chỉ riêng ở Gaza.

.

⚪ ---- BBC đưa tin hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết nước ông đang xem xét khả năng công nhận một Nhà nước Palestine. Theo các phương tiện truyền thông, Cameron đã lưu ý tại cuộc họp của Hội đồng Trung Đông Bảo thủ rằng người Palestine cần có quan điểm chính trị để tiến tới hòa bình ở Trung Đông. Ông nói thêm rằng Anh phải chịu trách nhiệm xác định xem một nhà nước Palestine sẽ trông như thế nào.

.

Ngoài ra, Bộ trưởng nhấn mạnh London và các đồng minh sẽ tập trung nỗ lực giải quyết vấn đề công nhận nhà nước Palestine trong cộng đồng quốc tế và các tổ chức liên quan, bao gồm cả Liên hợp quốc. Ông nói: “Đó có thể là một trong những điều giúp làm cho quá trình này không thể đảo ngược được”.

.

⚪ ---- Hamas cho biết họ đang trong quá trình "nghiên cứu" các đề xuất được đưa ra trong các cuộc họp ở Paris và sẽ sớm phản hồi. Phản ứng của họ, họ cho biết trong một tuyên bố do người đứng đầu bộ chính trị Ismail Haniyeh đưa ra, sẽ dựa trên việc ngăn chặn cuộc chiến của Israel ở Gaza và “rút hoàn toàn lực lượng chiếm đóng khỏi Dải Gaza”.

.

Hanieyh cho biết Hamas vẫn sẵn sàng đàm phán dựa trên bất kỳ "sáng kiến nghiêm túc và thực tế" nào xoay quanh lệnh ngừng bắn, trao đổi tù nhân ở Gaza với tù nhân Palestine do Israel giam giữ và quá trình tái thiết Dải bị bao vây. Người đứng đầu chính trị của nhóm xác nhận rằng lãnh đạo Hamas đã nhận được lời mời đến thăm Cairo để đạt được “tầm nhìn tổng hợp” về các cuộc đàm phán ở Paris và thảo luận về các yêu cầu để thực hiện một thỏa thuận tiềm năng.

.

⚪ ---- Hezbollah hôm Thứ Hai báo cáo cái chết của hai chiến binh của họ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới Lebanon-Israel. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm về 13 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Israel. Sự leo thang xuyên biên giới xảy ra sau vụ Israel bị cáo buộc ám sát phó lãnh đạo Hamas Saleh al-Arouri ở Beirut.

.

⚪ ---- Pentagon thú nhận không có chứng cớ Iran hỗ trợ trận tấn công làm chết 3 lính Mỹ. Pentagon hôm thứ Hai cho biết Iran “chịu trách nhiệm” về vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở phía đông bắc Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng nhưng thừa nhận không có bằng chứng cho thấy Iran có liên quan trực tiếp. Người phát ngôn Sabrina Singh của Pentagon cho biết trách nhiệm thuộc về Iran do nước này hỗ trợ cho lực lượng dân quân Shia ở Iraq mà Mỹ tin rằng đã thực hiện vụ tấn công.

.

“Về mặt quy kết cho cuộc tấn công, chúng tôi biết đây là lực lượng dân quân được [Iran] hậu thuẫn. Nó có dấu chân của Kataib Hezbollah, nhưng [chúng tôi] không đưa ra đánh giá cuối cùng”, Singh nói trong cuộc họp báo. “Iran tiếp tục trang bị vũ khí cho các nhóm này để thực hiện các cuộc tấn công này và chúng tôi chắc chắn sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm”.

.

Khi được hỏi liệu Mỹ có biết Iran và các nhà lãnh đạo Iran “thực sự đứng sau cuộc tấn công này, như đã lên kế hoạch, phối hợp hoặc chỉ đạo hay không”, Singh thừa nhận Mỹ không có gì để chứng minh điều đó.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump cuối cùng đã có bài học lớn để biết lễ độ với phụ nữ hơn, sau khi bị tòa phạt bồit hường 83,3 triệu đôla trong vụ phỉ báng nhà văn nữ E. Jean Carroll, theo nhận xét của luật sư Shawn Crowley cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Rachel Maddow trên đài MSNBC hôm thứ Hai.

.

Trump đang bị buộc phải bồi thường 83,3 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại cho nhà văn E. Jean Carroll vì những tuyên bố phỉ báng gọi bà là kẻ nói dối vì cáo buộc ông ta hiếp dâm. Crowley, cùng với luật sư Roberta "Robbie" Kaplan, đã kiện thành công vụ án.

.

Maddow hỏi luật sư Shawn Crowley: "Khi kết thúc và mở phiên tòa, bạn đã yêu cầu bồi thẩm đoàn xem xét đưa ra các khoản bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt. Phải tốn bao nhiêu tiền để khiến Trump ngừng nói dối về bà Carroll? Con số sẽ phải cao đến mức nào để ngăn cản ông ta tiếp tục làm những gì anh ấy đã làm với E. Jean. Bạn có nghĩ rằng giải thưởng trong trường hợp này đủ để khiến Trump ngừng [chửi mắng phụ nữ]?"

.

LS Crowley đáp: “Thật khó để nói với một người như vậy. Cho đến nay, điều đó đã xảy ra, điều mà tôi nghĩ là khá đáng chú ý nếu xét đến anh ta là ai và anh ta đã làm gì với E. Jean một cách không ngừng nghỉ trong suốt 4 năm qua. Tôi phải nói rằng tôi nghĩ chính Trump, trong phiên tòa, đã giúp chúng tôi đưa ra lập luận đó bằng cách, bạn biết đấy, rời tòa án mỗi ngày và đăng bài trên Truth Social và tổ chức các cuộc họp báo nơi Trump tiếp tục nói xấu cô Carrol sau khi thực sự đã bị bắt ngồi trước tòa vì tội phỉ báng cô ta."

.

Carroll mô tả Trump là "không có ở đó" và mô tả ông ta như một "con hải mã, khịt mũi" trong quá trình tố tụng. LS Crowley giải thích: “Và sau đó là hành vi của Trump trong phòng xử án. Trump từ chối tuân theo các quy tắc. Trump lắc đầu, la hét và bước ra ngoài trong lúc Robbie tranh luận cuối cùng, đó là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây tại một tòa án. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp bồi thẩm đoàn không chỉ phải tin những gì chúng tôi đã nói với họ mà còn thực sự nhìn thấy nó bằng chính mắt họ theo cách mà anh chàng này tin rằng anh ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc hay luật lệ gì."

.

⚪ ---- Nikki Haley, ứng cử viên tổng thống đầy hy vọng của Đảng Cộng hòa, được cho là đã trở thành mục tiêu trong một vụ báo động giả để gọi cảnh sát đặc nhiệm tới nhà hồi đầu tháng này — chỉ vài ngày sau khi một người khác triệu tập cảnh sát đến nhà Haley dưới vỏ bọc là một trường hợp khẩn cấp. Vụ giả cú gọi để yêu cầu cảnh sát tới lần thứ hai nhằm vào nhà của cựu thống đốc Nam Carolina ở đảo Kiawah xảy ra vào ngày 1 tháng 1, theo báo cáo của văn phòng cảnh sát trưởng mà Reuters có được.

.

Người gọi 911 khai rằng Haley đã bắn con gái mình và dọa sẽ tự làm mình bị thương. Một cơ quan đã khẩn cấp tới ngôi nhà và sau khi nói chuyện với một người phụ nữ không rõ danh tính ở cửa trước, người giống với mô tả của Haley, đã kết luận rằng báo cáo của người gọi là không có thật. Chiến dịch tranh cử của Haley đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

.

Báo cáo vụ cú gọi giả để xin cảnh sát tới được đưa ra hai ngày sau khi đường dây này đưa tin về vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 30 tháng 12. Trong cuộc gọi đó, một người đàn ông nói với những người điều phối rằng anh ta đã bắn một phụ nữ tại nhà Haley và sẽ tự làm mình bị thương. Haley sau đó nói với chương trình Meet the Press của NBC rằng mặc dù cô không có mặt ở nhà vào thời điểm đó nhưng cha mẹ cô đã bị cảnh sát tìm tới và “rút súng ra”.

.

⚪ ---- Cựu Thủ tướng Imran Khan đã bị kết án 10 năm tù vì Tòa án đặc biệt phát hiện ông vi phạm Đạo luật Bí mật Chính thức, theo Thẩm phán Abu Al-Hasnat Muhammad Zulqarnainsoon tuyên bố hôm thứ Ba. Cựu Ngoại trưởng Shah Mahmood Qureshi cũng bị tuyên án tương tự cùng với Khan. Trước đó vào năm 2023, ông này bị kết tội tham nhũng nhưng được tại ngoại.

.

Cựu Thủ Tướng Khan bị cáo buộc và buộc tội làm rò rỉ bí mật nhà nước khi tiết lộ rằng ông có bằng chứng Hoa Kỳ lên kế hoạch loại ông khỏi chức thủ tướng trong khi ông vẫn đang phục vụ với sự giúp đỡ của các thực thể chính trị khác của Pakistan do ông từ chối đưa ra quan điểm chính thức chống lại hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Thông tin được cho là đã được giấu trong một mật mã hoặc một bức điện ngoại giao.

.

⚪ ---- Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU: International Skating Union) hôm thứ Ba tuyên bố tước huy chương vàng giành được của Ủy ban Olympic Nga (ROC) trong nội dung trượt băng nghệ thuật hỗn hợp tại Thế vận hội mùa đông 2022 sau khi Cơ quan chống doping thế giới (WADA) phát hiện ra rằng một trong những thành viên trong nhóm, Kamila Valieva, đã sử dụng các loại thuốc tăng cường thành tích bị cấm.

.

Sau quyết định của WADA, ICU đã loại bỏ kết quả của Valieva khỏi tất cả các cuộc thi mà cô tham gia trong 5 năm bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2021, bao gồm cả Thế vận hội ở Bắc Kinh. Với việc bị xóa điểm, ROC tụt xuống vị trí thứ ba và thay vào đó sẽ được trao huy chương đồng. Huy chương vàng được trao cho Hoa Kỳ và huy chương bạc cho Nhật Bản.

.

Nga buộc phải thi đấu tại Bắc Kinh với tư cách là ROC sau khi WADA xác định Cơ quan chống doping Nga (RUSADA) không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong việc kiểm tra các vận động viên và do đó đã hỗ trợ cho chương trình doping tăng lực bị cáo buộc do nhà nước tài trợ.

.

⚪ ---- Hôm thứ Ba, Toyota Motor Corp. cho biết tập đoàn của họ đã bán được nhiều xe hơn bất kỳ nhà sản xuất xe nào khác vào năm 2023, duy trì vị trí dẫn đầu trong năm thứ tư liên tiếp khi tăng cường sản xuất trong bối cảnh tình trạng thiếu chip giảm bớt. Toyota đã bán được kỷ lục 11,23 triệu xe trên toàn cầu vào năm ngoái, bao gồm cả những chiếc được sản xuất bởi nhà sản xuất xe mini Daihatsu Motor Co. và nhà sản xuất xe tải Hino Motors Ltd., tăng 7,2% so với một năm trước đó.

.

⚪ ---- Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập và chủ sở hữu của Neuralink Corp., đã mô tả chi tiết hơn trong một bài đăng trên X, về mục đích sử dụng của sản phẩm Neuralink đầu tiên được cấy vào người mà ông cho biết có tên là Telepathy (Thần giao cách cảm).

.

Musk tuyên bố rằng thiết bị cấy ghép "cho phép điều khiển điện thoại hoặc máy tính của bạn và thông qua chúng hầu hết mọi thiết bị, chỉ bằng suy nghĩ." Ông tiếp tục nói thêm rằng những người dùng ban đầu sẽ là những người không thể sử dụng tay chân, đồng thời giải thích thêm về sản phẩm bằng cách nói: "Hãy tưởng tượng nếu Stephen Hawking có thể giao tiếp nhanh hơn người đánh máy hoặc người bán đấu giá tốc độ. Đó là mục tiêu." Musk đã công bố việc cấy ghép thành công Thần giao cách cảm trong một bài đăng trước đó trên X.

.

Kim Nguyen-Penaloza

Nghị viên Nguyễn-Penaloza (Hình hồ sơ VB, Tết năm 2020)

⚪ ---- Colorado: trượt tuyết, đụng vào cây, một phụ nữ chết. Một phụ nữ 22 tuổi đã thiệt mạng sau khi tông vào một cái cây khi đang trượt tuyết tại Khu nghỉ dưỡng Trượt tuyết Aspen Highlands ở Colorado vào sáng thứ Bảy. Báo Denver Gazette đưa tin người phụ nữ này đang tham gia cuộc chạy Exhibition, một cuộc chạy được xếp hạng "xanh" ở mức trung bình.Đội tuần tra trượt tuyết đã đáp ứng ngay lập tức cuộc gọi về vụ việc xảy ra ngay trước 11:30 sáng và phát hiện người phụ nữ bất tỉnh và không phản ứng, 9 News đưa tin. Tờ Denver Post đưa tin, mặc dù các biện pháp cứu sống tiên tiến đã được triển khai ngay lập tức nhưng người phụ nữ được cho là đã chết tại hiện trường ngay sau buổi trưa.⚪ ---- California: Cảnh sát quận San Bernardino ở California đã bắt giữ 5 nghi phạm bị cáo buộc bắn chết 6 người vào tuần trước trong một vụ tranh chấp về ma túy. Vụ bắt giữ được công bố trong cuộc họp báo tối thứ Hai, gần một tuần sau khi thi thể của sáu nạn nhân được tìm thấy vào ngày 23 tháng 1 trên một con đường đất ở khu vực chưa hợp nhất của Adelanto, California, nằm cách Los Angeles khoảng 85 dặm về phía đông bắc. .Cảnh sát Quận San Bernardino nói với các phóng viên rằng chính quyền đã được thông báo về tội ác bởi một trong những nạn nhân được cho là Franklin Noel Bonilla, 22 tuổi. Bonilla đã gọi điện vào khoảng 8:16 tối. PT ngày 23/1, nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng anh đã bị bắn nhiều phát nhưng không biết mình đang ở đâu.Cảnh sát đã theo dõi điện thoại của anh ta đến khu Đại lộ Lessing và Đường Shadow Mountain, nơi thấy nhiều nạn nhân bị trúng đạn và hai xe, một chiếc đã bị bắn nhiều phát. Có 4 nạn nhân đã bị bỏng nặng và người thứ 5 nằm trên một trong những chiếc xe, chiếc Chevy Trailblazer. Nạn nhân thứ sáu sau đó được tìm thấy cách hiện trường vụ án ban đầu một đoạn ngắn. Động cơ của vụ giết người dường như là do ma túy.Trong quá trình điều tra, cảnh biết được rằng các nạn nhân đã sắp xếp gặp nhau tại địa điểm đó để thực hiện một giao dịch cần sa không xác định. Hôm Chủ nhật, tất cả 6 nghi phạm đã bị bắt. Warrick cho biết, nhà chức trách đã thực hiện nhiều lệnh khám xét ở Apple Valley và Adelanto, tịch thu 8 khẩu súng đang được thử nghiệm để xem liệu chúng có khớp với khẩu súng được sử dụng trong vụ án hay không, cũng như các bằng chứng khác.⚪ ---- Quận Cam: Ba người đã bị bắt sau khi camera ghi lại cảnh họ lái xe đâm vào một nhân viên bưu điện đang cố gắng ngăn chặn một vụ cướp. Cảnh sát được điều động đến bưu điện số 1350 E. Chapman Ave. vào khoảng 4:50 chiều hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 1, theo Sở Cảnh sát Fullerton cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Hai.Một người gọi điện cho biết ai đó đã lấy một thùng thư ra khỏi bến bốc hàng trước khi bỏ trốn trên một chiếc sedan màu đen. Khi xe hơi vừa ra khỏi bãi đỗ, một nữ nhân viên đứng chắn trước đầu xe bị đẩy lùi và ngã xuống đường. Cách đó khoảng một dặm, tại đại lộ Orangethorpe và Raymond gần Xa lộ 91, một cảnh sát nhìn thấy một chiếc xe hơi giống với mô tả và chận xe lại xét. Cả một thùng thư bưu điện ở bên trong xe. Ba người này bị bắt vì nghi ngờ trộm thư, cướp và tấn công bằng vũ khí chết người - tức là dùng chiếc xe hơi làm vũ khí.⚪ ---- Quận Cam: Gọi côlà “[Đảng Dân chủ] có cơ hội tốt nhất để giành ghế Dân biểu liên bang hiện do bà Michelle Steel nắm giữ,” Ban biên tập tờ Los Angeles Times đã công bố sự ủng hộ của họ đối với Kim Nguyen-Penaloza trong cuộc đua vào Khu vực Quốc hội thứ 45 của California, khu vực bao trùm phần lớn Little Saigon, nơi mật độ dân gốc Việt đông hơn hầu hết các nơi tại Hoa Kỳ.Khen ngợi thành qủa của cô Kim Nguyen-Penaloza với tư cách là Ủy viên Hội đồng Thành phố Garden Grove, người có mối quan hệ sâu sắc với cộng đồng "đã giúp cô có sự hiểu biết đích thực về nhu cầu của người dân và các vấn đề ở Quận 45", hội đồng liệt kê nhiều thành tích của cô trong hội đồng, như cũng như "chuyên môn và niềm đam mê cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe" của cô ấy và cô ấy là "người ủng hộ mạnh mẽ quyền sinh sản."Bản tin từ văn phòng Nghị viên Nguyễn-Penaloza ghi lời cô phát biểu: "Tôi rất vinh dự khi nhận được sự chứng thực đáng thèm muốn này trong cuộc đua vào Quốc hội của chúng ta. Người dân CA-45 xứng đáng có một người đại diện đến từ cộng đồng này, hiểu rõ nhu cầu và vấn đề của các gia đình lao động trên toàn quận và sẽ hợp tác thành công với tất cả các bên để giao tiếp cho họ tại Quốc hội. Tôi tự hào về nơi tôi đến, gọi nơi này là nhà, và tôi sẽ tự hào được đại diện cho cộng đồng của chúng ta tại Quốc hội và thắng phiếu ở quận này vào tháng 11/2024.”

Tiểu sử từ văn phòng cô ghi nhận: "Là con gái của một người tị nạn Việt Nam và một người nhập cư Mexico, Kim Nguyen-Penaloza là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp trung học và đại học. Mới 25 tuổi, cô đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử với tư cách là người trẻ nhất và là người Latina đầu tiên được bầu vào Hội đồng Thành phố Garden Grove. Là người đi đầu về các vấn đề phụ nữ, Nghị viên Nguyễn-Penaloza đã đứng lên chống lại sự quấy rối và tìm kiếm sự bình đẳng và công lý trên khắp miền Nam California và đã đấu tranh để đảm bảo rằng những người nhập cư, giống như cha mẹ cô, có phẩm giá và cơ hội thành công trong cộng đồng của chúng ta. Là một nhà lãnh đạo cây nhà lá vườn, Nghị viên Nguyễn-Penaloza đã theo học tại Trường Tiểu học Clinton-Mendenhall, Trường Trung học Doig, Trung cấp và Trung học Santiago. Với tư cách là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, cô ấy sẽ mang đến Quốc hội nền tảng kiến thức y tế công cộng rất cần thiết, trước đây từng làm việc cho CalOptima và hiện là Giám đốc Chương trình cho một chương trình y tế lớn. Kim là ứng cử viên được Đảng Dân chủ tán thành trong CA-45."

.

⚪ ---- Theo tin Reuters, hai nước Việt Nam và Philippines hôm thứ Ba đã đồng thuận tăng cường hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước và ngăn chặn những bất trắc không đáng có ở Biển Đông, trong một thông báo nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Hà Nội của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Hai quốc gia Đông Nam Á có các yêu sách cạnh tranh nhau trên một số khu vực ở Biển Đông, tuyến đường vận chuyển thương mại bằng tàu biển trị giá 3 nghìn tỷ USD hàng năm mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.

.

Theo một quan chức Việt Nam, người đã công bố các thỏa thuận trong một buổi lễ chính thức, hai bản ghi nhớ về an ninh bao gồm "ngăn ngừa sự cố ở Biển Đông" ("incident prevention in the South China Sea") và "hợp tác trên biển" ("maritime cooperation") giữa các lực lượng tuần duyên. Các thỏa thuận ở Hà Nội có thể có nguy cơ khiến Bắc Kinh tức giận, đặc biệt nếu chúng mở đường cho những thỏa hiệp trong tương lai về các yêu sách đang tranh chấp. Trung Quốc có xu hướng nhìn nhận sự tiến bộ trong việc giải quyết tranh chấp biên giới giữa các bên tranh chấp khác với thái độ hoài nghi.

.

Cả Hà Nội và Manila đều từng có xung đột với lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc trong quá khứ, nhưng các cuộc xung đột đã diễn ra thường xuyên trong năm qua giữa các tàu của Trung Quốc và đồng minh của Mỹ là Philippines, làm gia tăng căng thẳng khiến mối quan hệ đang xấu đi. Theo nhận xét của Marcos tại cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, thỏa thuận hợp tác hàng hải nhằm mục đích thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa Lực lượng Cảnh sát biển hai nước về xây dựng năng lực, đào tạo, trao đổi nhân sự và tàu thuyền nhằm nâng cao khả năng điều hành các hoạt động cùng nhau.

.

Marcos nói tại cuộc họp: “Biển Đông vẫn là một điểm tranh chấp. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình trước bất kỳ hành động khiêu khích nào. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng đang tìm cách giải quyết những vấn đề này với Trung Quốc thông qua đối thoại và tham vấn hòa bình với tư cách là hai quốc gia có chủ quyền bình đẳng.”

.

Trước khi gặp Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, ông Marcos cho biết Việt Nam là “đối tác chiến lược duy nhất của Philippines” ở Đông Nam Á và nhấn mạnh hợp tác hàng hải là nền tảng của mối quan hệ đó. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh và phức tạp nên chúng ta cần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ hơn”.

.

Việt Nam, một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cũng đã ký các thỏa thuận với Philippines, nước nhập khẩu ngũ cốc hàng đầu, bao gồm thương mại gạo và hợp tác nông nghiệp. Trong chuyến thăm Hà Nội kéo dài hai ngày, Marcos sẽ gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam (chỉ trừ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng). Đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp Trọng vắng mặt trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo đến thăm trong tháng này. Tuy nhiên, ông Trọng, 79 tuổi, đã tham dự phiên họp quốc hội vào giữa tháng 1, phần nào xua tan lo ngại về sức khỏe của ông sau khi ông không có tên trong lịch trình chính thức của các lãnh đạo Lào và Indonesia đến thăm.

.

Trước khi gặp các nhà lãnh đạo chính trị Việt Nam vào thứ Ba, Marcos đã gặp Phạm Nhật Vượng, người đứng đầu Tập đoàn VinGroup, tập đoàn lớn nhất Việt Nam, vào thứ Hai. Công ty cho biết hôm thứ Ba rằng đơn vị sản xuất xe điện VinFast sẽ kinh doanh tại Philippines. Marcos cho biết Philippines có thể giúp sản xuất pin cho xe điện nhờ trữ lượng coban, đồng và niken, Tập đoàn VinGroup cho biết trong một tuyên bố. Ông cho biết hai nước đặt mục tiêu tăng thương mại song phương lên 10 tỷ USD từ mức 7 tỷ USD.

.

⚪ ---- Houston: Sở Cảnh sát Houston cho biết họ sẽ tăng cường tuần tra ở phía tây nam thành phố sau khi hai ngôi chùa Phật giáo Việt Nam bị đột nhập và trộm cách nhau vài giờ vào cuối tuần qua. Các vụ đột nhập gây lo ngại về an toàn, cả trong cộng đồng lẫn các nữ tu sĩ sống ở đó.

.

Thầy Thích Nguyên Đạt trông coi chùa Hương Nghiêm trên đường Synott, nơi có 5 nữ tu sĩ. Thầy cho biết họ trở về từ một đám tang vào khoảng 2h30 chiều Chủ nhật, họ thấy cửa bị phá và phòng ngủ của họ bị lục soát, trong khi cổng bên ngoài bị khóa và một số xe hơi đang đậu trên đường lái xe. Thích nói với đài ABC13 rằng những kẻ đột nhập đã trèo qua cánh cổng bị hỏng của nhà hàng xóm và lấy đi hàng trăm đô la tiền mặt từ tài sản của họ.

.

Thầy nói bằng tiếng Việt: "Bạn có thể nhìn thấy dấu chân trên cửa khi họ đạp cửa vào. Họ ném tung mọi thứ. Giường, bàn, quần áo. Trông giống như một vùng chiến sự. Khi các nữ tu trở về, họ cảm thấy giật mình, thậm chí không dám bước vào trong. Họ sợ hãi. Họ khóc lóc và la hét. Họ thậm chí không thể ngủ vào ban đêm. Họ rất sợ hãi. Họ lo lắng về những gì sẽ xảy ra nếu có ai đó quay lại và họ ở một mình."

.

Chỉ cách đó 3,5 dặm trên đường Pompano Lane, bốn phòng ngủ trong tòa nhà phụ của chùa Cam Lộ cũng bị tấn công cùng lúc theo cách tương tự, trong khi buổi lễ hôm Chủ nhật của họ đang diễn ra bên cạnh. Thu Nguyen, người duy nhất sống tại hiện trường, cho biết đây là lần thứ hai họ trở thành mục tiêu trong vòng hai tháng. Các nghi phạm trong vụ đầu tiên vào ngày 8 tháng 11 đã lấy trộm camera giám sát và một số tiền mặt.

.

Lần này, ông Nguyên cho biết những kẻ trộm đã trèo qua cửa sổ và lấy đi các hộp quyên góp tiền mặt của họ. Nguyễn nói bằng tiếng Việt: "Việc này xảy ra hai lần trong hai tháng khiến tôi cảm thấy không an toàn. Không an toàn cho tôi và không an toàn cho hàng xóm. Tôi thậm chí không dám rời đi nữa vì tôi sẽ nói: 'Tôi chỉ rời đi trong 30 phút'. Nhưng điều này đã xảy ra."

.

Các thành viên ở cả hai ngôi chùa giờ đây cũng phải trả chi phí sửa chữa các cửa ra vào, ổ khóa và cửa sổ bị hư hỏng trước khi họ có thể nghĩ đến việc mua camera giám sát hoặc hệ thống báo động. Họ không có kinh phí ngay lập tức để sửa chữa vì các nhà sư phải dựa vào nguồn gây quỹ và quyên góp từ cộng đồng để duy trì hoạt động của mình.

.

Cảnh sát Houston cho biết những điểm tương đồng trong cả hai trường hợp đều gây lo ngại cho các quan chức và cộng đồng. Chỉ huy Reece Hardy từ Trạm cảnh sát Westside nói với ABC13 rằng, tại thời điểm này, họ không có lý do gì để tin rằng đây có thể là tội ác do thù hận. Tuy nhiên, họ sẽ tăng cường tuần tra trong khu vực để đảm bảo an toàn và an ninh.

.

Hardy nói: “Chúng tôi luôn nhạy cảm với những tổ chức tôn giáo đó. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ cảm thấy an toàn, đặc biệt là ở Westside này. Chúng tôi có một nhóm điều tra nhỏ làm việc trực tiếp tại đây và họ sẽ dẫn đầu cuộc điều tra này.”

.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh gấp 3 lần thành lập mới. Theo tin VOZ. Trong tháng 1-2024, cả nước có 13,5 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, trong khi có tới 43,9 doanh nghiệm tạm dừng kinh doanh có thời hạn và khoảng 2,1 ngàn doanh nghiệp giải thể.

Số liệu vừa được Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư) công bố cũng ghi nhận trong tháng 1 số doanh nghiệp thành lập mới tăng 24,8%, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn tăng 25,5%, số doanh nghiệp giải thể tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trong tháng 1 có gần 13,8 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 8,4%, gần 7,8 ngàn doanh nghiệp dừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động của nền kinh tế trong tháng 1-2024 khoảng 27,3 ngàn doanh nghiệp. Con số này thấp hơn khá nhiều so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, tạm dừng kinh doanh chờ giải thể, giải thể) cùng kỳ lên tới 53,9 ngàn doanh nghiệp.

.

⚪ ---- TIN VN. Năm 2023, xuất khẩu giày dép của Việt Nam đã mang về hơn 20,2 tỷ USD, giảm 15,3% so với năm 2022. Theo Báo Công Thương. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 12 đạt hơn 1,8 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng trước đó. Như vậy hết năm 2023, xuất khẩu mặt hàng giày dép đã mang về hơn 20,2 tỷ USD, giảm 15,3% so với năm 2022. Hiện Việt Nam đang xếp thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép với lượng xuất khẩu ước tính chiếm 10% của thế giới. Xét về thị trường nhập khẩu, Mỹ, Trung Quốc và Bỉ lần lượt là 3 thị trường lớn nhất của giày dép Việt Nam. Trong năm 2023, Mỹ đã chi hơn 7,1 tỷ USD nhập khẩu giày dép từ Việt Nam, giảm 25,5% so với năm 2022. Trung Quốc là thị trường đứng thứ 2 và là một trong số ít thị trường chứng kiến mức tăng trưởng dương. Trị giá xuất khẩu sang láng giềng đạt 1,8 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2022. Đứng thứ 3 là thị trường Bỉ với hơn 1,2 tỷ USD, giảm 26% so với năm trước.

.

⚪ ---- HỎI 1: Dân Ukraine tỵ nạn tại Anh kinh ngạc vì Anh thiếu nha sĩ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo về trải nghiệm của những người được cấp thị thực nhân đạo, những người Ukraine chuyển đến Vương quốc Anh đã nhấn mạnh việc thiếu nha sĩ là một trong những khía cạnh đáng kinh ngạc nhất của cuộc sống ở Anh.

.

Người Ukraine được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí trên NHS, nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học Birmingham đã nghe thấy những lời kể thẳng thắn đáng chú ý về khó khăn trong việc đảm bảo điều trị nha khoa. Việc cung cấp dịch vụ nha khoa thuộc NHS thậm chí còn bị so sánh tiêu cực với dịch vụ ở Ukraine, nơi từng là điểm đến phổ biến cho khách du lịch chăm sóc nha khoa trước chiến tranh nhờ mức phí thấp và tính sẵn có tốt.

Chi tiết:

https://www.theguardian.com/uk-news/2024/jan/30/ukrainians-uk-shocked-shortage-dentists-survey

.

⚪ ---- HỎI 2: Năm nay dự kiến lễ tình nhân xài kỷ lục?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo cuộc khảo sát hàng năm National Retail Federation and Prosper Insights & Analytics công bố, Ngày lễ tình nhân (Valentine’s Day) đang quay trở lại với truyền thống lãng mạn vốn có, với tổng chi tiêu cho những người quan trọng trong dịp lễ này dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 14,2 tỷ USD.

.

Những món quà hàng đầu bao gồm kẹo (57%), thiệp chúc mừng (40%), hoa (39%), buổi tối đi chơi (32%), trang sức (22%), quần áo (21%) và thẻ quà tặng (19%). Những kỷ lục chi tiêu mới được dự đoán cho đồ trang sức (6,4 tỷ USD), hoa (2,6 tỷ USD), quần áo (3 tỷ USD) và một buổi đi chơi tối (4,9 tỷ USD).

Chi tiết:

https://nrf.com/media-center/press-releases/valentines-day-spending-significant-others-reach-new-record-nrf-survey

.

.