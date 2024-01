Quận Cam: Đại lão Hòa Thượng Hòa thượng Thích Thắng Hoan (1928-2024) viên tịch.

.

- Quận Cam: Đại lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (1928-2024) viên tịch. Ngài nguyên là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN thời kỳ 1964-1975, và nhiều năm sau 1975 vẫn hoạt động theo hướng dẫn của các Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ.

- RFA: Uỷ ban Nhân quyền Hạ viện Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức.

- Phán lệnh của Tòa ICJ: Israel phải ngăn nạn diệt chủng, nhưng không nói Israel có tội diệt chủng, cho Israel tiếp tục chiến tranh.

- Ngoại trưởng Palestine ủng hộ lệnh tòa đòi Israel giảm sát thương dân Palestine

- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel: phản đối lệnh tòa ICJ: tòa này chống Israel

- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi phán quyết của Tòa ICJ: Tòa đã công nhận Israel quyền tự vệ

- LHQ: Gaza có thể không còn là chỗ cư trú được nữa.

- Gia đình của các con tin Israel bị bắt giữ ở Gaza biểu tình tại cửa khẩu biên giới Kerem Shalom để ngăn viện trợ nhân đạo vào Gaza

- Gaza: 26.083 người Palestine chết, bị thương tăng lên 64.487.

- LHQ cho Người tị nạn Palestine: một "biển người" Palestine buộc phải chạy bom Israel, trốn khỏi Khan Younis để tới biên giới Ai Cập.

- Israel: 43 cựu tư lệnh quân đội, cựu Giám đốc tình báo, cựu lãnh đạo chính phủ ký thư chung, yêuc ầu lột chức Thủ Tướng Netanyahu vì Netanyahu là hiểm họa cho Israel

- Mỹ: phiến quân Houthi đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo chống hạm về phía tàu chiến Mỹ bị bắn rớt

- Đức sẽ cấp cho Ukraine hơn 80 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-1A5 vào năm 2024

- Trump kêu gọi tất cả các tiểu bang đưa lính tới Texas để ngăn chặn di dân bất hợp pháp

- Nhà thăm dò ý kiến Mark Penn: Trump “gần như phải chọn” Nikki Haley làm phó tổng thống

- Peter Navarro (Cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump) bị kết án 4 tháng tù, phạt 9.500 USD.

- TT Biden: tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ hiện nay mạnh hơn dưới thời chính quyền Trump, tăng trưởng 3,3% trong 3 tháng cuối 2023

- NY Times: sau khi thắng sơ bộ ở Iowa, Trump sa thải 1 giám đốc khu vực vì để thua Haley 1 phiếu làm mất 1 quận

- Mỹ: tiêu dùng cá nhân tăng 0,7% trong tháng 12/2023 so với tháng 11. Thu nhập cá nhân tăng 0,3% trong tháng 12

- American Express doanh thu tăng 11%

- Salesforce sẽ cắt giảm 700 nhân viên

- Visa doanh thu trong quý đầu 2024 lên tới 8,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước

- Intel: doanh thu quý 4 của 2023 đã tăng 10%, đạt 15,4 tỷ USD.

- Microsoft: sẽ cắt giảm 1.900 nhân viên

- Doanh số bán nhà mới đạt tỷ lệ hàng năm là 664.000 căn trong tháng 12, tăng 8% so với tháng trước

- 93 công dân Mỹ chết ở Cộng hòa Dominica trong giai đoạn 2009-2022 ngay sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

- Chỉ xảy ra tại Hoa Kỳ: tại South Carolina cho biết, 2 nữ sinh tiểu học (tuỏi 10, và 11) dọa xả súng ở 3 trrường khác nhau

- Quận Los Angeles: Một vụ đụng xe giữa 3 chiếc xe trong đó có 1 xe Sở Cứu hỏa, 3 người nhập viện

- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đã bị bắt trong vụ xả súng chết ba người ở Harbor City và San Pedro

- Quận Cam: lở đất, cầu sập, đường sắt giữa các ga Laguna Niguel/Mission Viejo và Oceanside đã bị đình chỉ

- Philippines và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác tuần duyên, hợp tác bảo vệ bờ biển

- RFA: Uỷ ban Nhân quyền Hạ viện Mỹ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

- HỎI 1: Có tới 61% giám đốc công ty Mỹ xem TQ như rủi ro về chuỗi cung ứng, nên Ấn Độ hưởng lợi? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 46% dân Mỹ tin, nếu họ chết hôm nay, người thân còn lại sẽ gánh nợ cho họ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-26/1/2024) ⚪ ---- Theo báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế hôm thứ Sáu, chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) ở Hoa Kỳ đã tăng 0,7% trong tháng 12/2023 so với tháng 11. Thu nhập cá nhân tăng 0,3% trong tháng 12 so với tháng trước.

.

Chỉ số giá PCE tăng 0,2% so với tháng 11. Chỉ số giá PCE cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước và 2,9% so với tháng 12 năm 2022. Trong tháng 11, chỉ số cốt lõi ở mức 3,2%.

.

⚪ ----- Công ty American Express đã báo cáo hôm thứ Sáu rằng doanh thu của họ đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 15,8 tỷ USD trong quý tài chính thứ 4 năm 2023. Thu nhập ròng và thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu phổ thông lần lượt tăng 23% và 27% lên 1,9 tỷ USD và 2,62 USD. .

.

Trong toàn bộ năm tài chính 2023, doanh thu là 60,5 tỷ USD, cao hơn 14% so với năm 2022. Thu nhập ròng tăng 11% lên 8,4 tỷ USD và thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu phổ thông tăng 14% lên 11,21 USD.

.

⚪ ---- Salesforce, một công ty nhu liệu (phần mềm) quản lý quan hệ khách hàng dựa trên nền tảng đám mây hàng đầu, sẽ sa thải khoảng 700 nhân viên, theo Walls Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người hiểu biết về kế hoạch này. Việc sa thải tại Salesforce là một phần của quá trình điều chỉnh chiến lược chứ không phải là sự thay đổi đáng kể trong định hướng của công ty, với khoảng 1.000 cơ hội việc làm vẫn còn trống. Việc tái cơ cấu này nhằm tối ưu hóa chi tiêu cho các lĩnh vực tăng trưởng.

.

Động thái này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1% trong lực lượng lao động 70.000 người của họ và diễn ra sau khi giảm đáng kể 10% vào năm ngoái, tương đương với khoảng 8.000 nhân viên. Quyết định này phù hợp với xu hướng cắt giảm việc làm rộng rãi hơn trong ngành công nghệ, sau những hành động tương tự của Google và Amazon.

.

⚪ ---- Trong bối cảnh Texas đang tranh cãi với chính phủ liên bang về hàng rào thép gai dọc biên giới Mỹ-Mexico, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang kêu gọi “tất cả các tiểu bang sẵn sàng triển khai lực lượng bảo vệ [quốc gia] của họ tới Texas để ngăn chặn sự xâm nhập của những người bất hợp pháp và loại bỏ họ. quay lại qua Biên giới.”

.

Bình luận của Trump trên Truth Social hôm thứ Năm được đưa ra một ngày sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại thống đốc đảng Cộng hòa và Bộ Trưởng Tư Pháp Texas bằng cách cho phép các nhân viên tuần tra biên giới tháo dây kẽm gai. Trump nói thêm rằng ông sẽ “hợp tác chặt chẽ” với Abbott, người đã bảo vệ các chính sách nhập cư gây tranh cãi của mình bằng cách nói rằng “điều duy nhất mà chúng tôi không làm là chúng tôi không bắn những người đi qua biên giới, vì tất nhiên, chính quyền Biden sẽ buộc tội chúng tôi tội giết người.”

.

⚪ ---- Nhà thăm dò ý kiến Mark Penn cho biết trong một cuộc phỏng vấn tuần này rằng cựu Tổng thống Trump “gần như phải chọn” đối thủ chính của Đảng Cộng hòa, cựu Đại sứ LHQ Nikki Haley, làm phó tổng thống, một ý tưởng mà Trump đã bác bỏ cho đến nay.

.

Penn, công ty xuất bản cuộc thăm dò của Harvard CAPS/Harris, nói với Politico rằng Trump gặp khó khăn với cử tri của Haley vì hầu hết họ đều không hài lòng với cựu tổng thống, một vấn đề tiềm ẩn khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra, khi Trump có khả năng phải đối mặt với Tổng thống Biden một lần nữa. Tuy nhiên, Trump đã dội một gáo nước lạnh vào ý tưởng chọn Haley làm phó tổng thống vào tuần trước.

​.

.

⚪ ---- Cựu cố vấn Bạch Ốc của Trump, Peter Navarro đã bị kết án 4 tháng tù hôm thứ Năm với hai tội danh khinh thường Quốc hội sau khi Navarro từ chối tuân thủ trát đòi ra khai liên quan đến ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6/1/2021. Thẩm phán Hoa Kỳ Amit Mehta cũng ra lệnh cho Navarro nộp phạt 9.500 USD.

.

Mehta nói trước tòa rằng hình phạt dành cho Navarro là do Navarro "tự gây ra" và chỉ trích cựu cố vấn của Trump khi Navarro rằng việc truy tố ông có động cơ chính trị. Mehta nói trong phiên tòa: "Tôi đoán điều khiến tôi khó chịu cuối cùng là chúng ta ở đây sau hơn một năm rưỡi và bạn vẫn muốn gợi ý với tôi rằng đây là một cuộc truy tố chính trị. Bạn muốn tôi tin rằng đây là một cuộc truy tố chính trị, khi bằng chứng là hoàn toàn ngược lại."

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ hiện nay mạnh hơn dưới thời chính quyền Trump: “Nhờ có người dân Mỹ, nước Mỹ hiện có mức tăng trưởng mạnh nhất và tỷ lệ lạm phát thấp nhất so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào trên thế giới. Rõ ràng chúng ta còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng ta đang đạt được tiến bộ thực sự trong việc xây dựng nền kinh tế từ giữa đến dưới lên”. Theo Cục Phân tích Kinh tế, nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng 3,3% trong ba tháng cuối năm 2023, tăng tốc với tốc độ nhanh hơn so với ước tính của các nhà phân tích.

.

⚪ ---- Vậy là 2 tiểu bang Iowa và New Hampshire xong sợ bộ Cộng Hòa. Thực tế, Iowa là hình thức họp kín, không bầu phiếu vào thùng như nơi khác. Nhưng chỉ thua 1 lá phiếu tại một địa hạt, thế là 1 giám đốc chính trị của Trump bị sa thải liên tại chỗ. Lý do, thua phiếu, dù là 1 phiếu. Phóng viên của New York Times, cô Maggie Haberman đã viết về các chiến dịch tranh cử của Donald Trump ở Iowa và New Hampshire, kể chi tiết về các tiêu chuẩn khắc nghiệt đối với nhân viên trong ban vận động.

.

Trong một bản tin, cũng ký tên với Jonathan Swan và Shane Goldmacher, cuộc họp kín của tiểu bang Iowa được mô tả là một hoạt động kinh doanh khốc liệt. Chỉ thua một phiếu bầu, là một giám đốc khu vực bị Trump sa thải. Tối hôm đó, sau khi bầu xong ở Iowa, Trump chào đón các nhân viên, bao gồm cả các nhân viên ở Iowa, lên máy bay của Trump. Tất cả ngoại trừ một người bị cấm bước lên phi cơ.

.

Tờ NY Times cho biết: “Trump đã mất Quận Johnson, quê hương của Đại học Iowa, chỉ bằng một lá phiếu. Giám đốc chính trị khu vực giám sát khu vực này đã không được xếp chỗ trên máy bay. Sáng hôm sau, theo hai người quen thuộc với vấn đề này, cô Giám đốc khu vực nhận được một email ngắn gọn từ người giám sát của mình rằng hợp đồng của cô với ban vận động tranh cử của Trump đã bị hủy bỏ, không được đổi mới."

.

Báo cáo gọi đó là một phần của "sự tàn nhẫn mà nhóm Trump đã triển khai trong 14 tháng trước: Thắng - hoặc nếu không thì bị đuổi." Đối với một chiến dịch tiếp tục cổ vũ cho “lời nói dối lớn” năm 2020, việc chấp nhận rằng họ thua chỉ bằng một phiếu bầu duy nhất ở một quận có thể được coi là mới.

.

⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Sáu cho biết phiến quân Houthi đã phóng một hỏa tiễn đạn đạo chống hạm về phía một tàu chiến Mỹ ở Biển Re: "Vào khoảng 1 giờ 30 chiều ngày 26 tháng 1 (giờ Sanaa), phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã bắn một hỏa tiễn đạn đạo chống hạm từ nơi do Houthi kiểm soát ở Yemen về phía tàu khu trục lớp Arleigh-Burke USS Carney (DDG 64) ở khu vực phía nam Yemen nơi Vịnh Aden." Quân đội nói thêm rằng tàu USS Carney đã bắn hạ thành công hỏa tiễn và cuộc tấn công không gây thiệt hại hay thương tích.

.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu đã ca ngợi phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về vụ kiện của Nam Phi cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng dân tộc Palestine. Quyết định Tòa chỉ yêu cầu Israel sử dụng mọi phương tiện sẵn có để ngăn chặn mọi hành động diệt chủng trong chiến dịch quân sự chống lại Hamas ở Dải Gaza. Tuy nhiên, tòa không yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động quân sự.

.

Netanyahu viết trên X ca ngợpi Tòa: "Cam kết của Israel đối với luật pháp quốc tế là không lay chuyển. Không thể lay chuyển là cam kết thiêng liêng của chúng tôi trong việc tiếp tục bảo vệ đất nước và bảo vệ người dân của chúng tôi... Nỗ lực hèn hạ nhằm từ chối quyền cơ bản này của Israel là sự phân biệt đối xử trắng trợn đối với nhà nước Do Thái, và nó đã bị từ chối một cách chính đáng."

.

Ông Netanyahu nhấn mạnh một lần nữa rằng Israel sẽ “tiếp tục làm những gì cần thiết” để tự vệ trước Hamas và nhắc lại rằng cuộc chiến của đất nước ông “là chống lại những kẻ khủng bố Hamas, không phải chống lại thường dân Palestine”.

.

⚪ ---- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir cáo buộc Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) có hành vi bài Do Thái sau khi ra phán quyết rằng Israel nên "thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình" để ngăn chặn các hành động diệt chủng ở Gaza. Ông nói: “Tòa án này không tìm kiếm công lý mà là cuộc đàn áp người Do Thái. Họ đã im lặng trong thời kỳ Holocaust và hôm nay họ tiếp tục đạo đức giả và tiến thêm một bước nữa”.

.

Ben-Gvir nói thêm rằng "đừng nên lắng nghe những quyết định gây nguy hiểm cho sự tồn tại liên tục của Nhà nước Israel" và Israel phải "tiếp tục đánh bại kẻ thù cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn."

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Malki hôm thứ Sáu bày tỏ sự tán thành đối với quyết định gần đây của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) liên quan đến hồ sơ Nam Phi kiện Israel về tội diệt chủng dân tộc Palestine, và vi phạm Công ước Diệt chủng của Liên hợp quốc.

.

al-Malki viết trên X: "Palestine hoan nghênh các biện pháp tạm thời do Tòa án Công lý Quốc tế ra lệnh ngày hôm nay. Các thẩm phán ICJ đã đánh giá sự thật và luật pháp. Họ ra phán quyết có lợi cho nhân đạo và luật pháp quốc tế. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia đảm bảo rằng tất cả các biện pháp tạm thời do Tòa án ra lệnh được thực thi, bao gồm cả Israel, thế lực chiếm đóng. Đây là nghĩa vụ pháp lý mang tính ràng buộc."

.

Tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc ra phán quyết rằng Israel phải thực hiện mọi hành động trong khả năng của mình để ngăn chặn xảy ra các hành động diệt chủng chống lại người Palestine. Tuy nhiên, nước này không yêu cầu rõ ràng rằng Israel phải ngừng các hoạt động ở Gaza, đây mới là yêu cầu chính của Nam Phi.

.

⚪ ---- Phán lệnh: Israel phải ngăn nạn diệt chủng, nhưng không kết tội Israel có tội diệt chủng. Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng Israel phải "thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình để ngăn chặn việc thực hiện mọi hành vi trong phạm vi Điều hai của Công ước về Ngăn chặn và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng" ở Dải Gaza. Israel cũng được lệnh thực hiện các biện pháp để ngăn chặn "các điều kiện sống của nhóm được tính toán nhằm gây ra sự hủy diệt vật chất toàn bộ hoặc một phần" và cho phép cung cấp "các dịch vụ cơ bản cần thiết khẩn cấp và hỗ trợ nhân đạo", cùng nhiều biện pháp khác. Israel sẽ phải nộp báo cáo lên tòa án trong vòng một tháng.

.

Nam Phi, nước đã kiện Israel ra trước ICJ vào tháng 12, đã yêu cầu tòa án đưa ra quyết định tạm thời ra lệnh cho Israel ngừng các hoạt động ở Gaza. Tuy nhiên, ICJ lưu ý rằng “các biện pháp được đưa ra không nhất thiết phải giống với những biện pháp được yêu cầu”. ICJ cũng bác bỏ yêu cầu của Israel đòi bác bỏ vụ Nam Phi kiện.

.

⚪ ---- LHQ: Gaza có thể không còn là chỗ cư trú được nữa. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng Ajith Sunghay cảnh báo hôm thứ Sáu rằng thời tiết lạnh giá ở Gaza “có nguy cơ khiến tình trạng mất vệ sinh trở nên hoàn toàn không thể ở được đối với người dân”. Ông chỉ trích hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Israel, bao gồm các cuộc tấn công vào bệnh viện, trường học và những nơi trú ẩn khác, đang buộc người Palestine ở Gaza phải vào “những khu vực ngày càng nhỏ hơn, với khả năng tiếp cận những nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì cuộc sống ngày càng giảm sút”.

.

Sunghay cũng nhấn mạnh rằng Israel đang pháo kích vào "các khu vực mà họ đơn phương đã coi là 'khu an toàn'" và "bạo lực cực độ" đang đe dọa 1,3 thường dân ở thành phố Rafah. Ông kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, đồng thời nói rằng "sự coi thường luật pháp quốc tế rõ ràng của Israel cần phải chấm dứt."



.

⚪ ---- Gia đình của các con tin Israel bị bắt giữ ở Gaza đang tổ chức một cuộc biểu tình tại cửa khẩu biên giới Kerem Shalom để ngăn chặn viện trợ nhân đạo vào vùng đất này. Theo bài đăng của một thành viên trên X, việc phong tỏa này đã diễn ra được ba ngày nay. Những người biểu tình quyết tâm rằng "sẽ không có viện trợ nào được thông qua cho đến khi những người bị bắt cóc cuối cùng quay trở lại."

.

Người thân của những người bị bắt cóc ở Israel trước đó đã làm gián đoạn cuộc họp của Knesset (Quốc hội Israel), kêu gọi chính phủ thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn trong việc đưa các thành viên gia đình mất tích của họ trở về. Israel được cho là đã đưa ra đề xuất trong tuần này về một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, trong đó Hamas sẽ trả tự do cho những người bị bắt. Tuy nhiên, có vẻ như cả hai bên đã từ chối lời đề nghị và đang theo đuổi một thỏa thuận thay thế.

.

⚪ ---- Văn phòng Truyền thông Chính phủ do Hamas kiểm soát ở Gaza hôm thứ Sáu tuyên bố rằng cuộc đối đầu đang diễn ra với Israel đã dẫn đến cái chết của 26.083 người Palestine, số người bị thương tăng lên 64.487. Trong 24 giờ qua có 183 thường dân chết và 377 người bị thương.

.

Quận Cam: Đại lão Hòa Thượng Hòa thượng Thích Thắng Hoan (1928-2024) viên tịch.

RFA: Uỷ ban Nhân quyền Hạ viện Mỹ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức

⚪ ---- Tổng ủy viên Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng một "biển người" đã buộc phải chạy trốn khỏi Khan Younis và tiến tới biên giới với Ai Cập. Ông viết trong bài đăng của mình: “Một cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ về sự an toàn mà Gaza không còn có thể mang lại nữa”. UNRWA cho biết trung tâm trú ẩn của "hàng chục ngàn" người phải di dời đã bị tấn công.⚪ ---- Theo CNN, một nhóm cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao và những người khác ở Israel đã gửi thư cho tổng thống và chủ tịch quốc hội Israel kêu gọi truất phế Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Có 43 người ký bức thư - bao gồm các cựu lãnh đạo Lực lượng Phòng vệ Israel, cơ quan tình báo Mossad và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet - nói rằng Netanyahu đặt ra mối đe dọa "hiện hữu" đối với đất nước của họ.Thư được cho là chỉ trích cuộc cải tổ tư pháp gây tranh cãi của ông và đổ lỗi cho ông đã tạo điều kiện cho phép các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. “Chúng tôi tin rằng Netanyahu phải chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra các tình huống dẫn đến vụ thảm sát tàn bạo hơn 1.200 người Israel và những người khác, gây thương tích hơn 4.500 người và vụ bắt cóc hơn 230 cá nhân, trong đó hơn 130 người vẫn bị Hamas giam giữ,” nó viết. “Máu của các nạn nhân dính trên tay của Netanyahu.”⚪ ---- Đức có kế hoạch cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không IRIS-T bổ sung và hơn 80 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-1A5 vào năm 2024, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố hôm 24/1. Viện trợ 2024 sẽ có thêm hệ thống pháo binh với hơn 230.000 quả đạn pháo; nhiềue bọc thép chở quân; xe bọc thép bắc cầu.⚪ ---- Hôm thứ Năm, Visa cho biết doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 lên tới 8,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn một chút so với ước tính. Thu nhập ròng GAAP tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái để đạt 4,9 tỷ USD và thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu tăng 20% lên 2,39 USD. Thu nhập ròng đã điều chỉnh tăng 8% lên 4,9 tỷ USD, tương đương 2,41 USD mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu của Visa đã tăng thêm 0,36% trong giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo được công bố.⚪ ---- Intel hôm thứ Năm đã công bố rằng doanh thu quý 4 của năm tài chính 2023 đã tăng 10% hàng năm, đạt 15,4 tỷ USD. Doanh thu cả năm giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 54,2 tỷ USD. Thu nhập ròng trong quý 4 của công ty đạt 2,7 tỷ USD, tăng 285% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập ròng trong cả năm 2023 giảm 79% so với năm tài chính 2022, đạt 1,7 tỷ USD. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Intel đã giảm 6,12% trong giao dịch sau giờ làm việc.⚪ ---- Microsoft cho biết sắp sa thải 1.900 nhân viên của Activision Blizzard, Xbox và ZeniMax, cắt giảm khoảng 8% lực lượng lao động của bộ phận trò chơi, báo The Verge đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn một bản ghi nhớ nội bộ mà họ thu được. Theo bản ghi nhớ này từ Giám đốc điều hành Microsoft Gaming Phil Spencer, công ty sẽ “cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi”.Có thông tin cho rằng việc sa thải chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến Activision Blizzard. Tất cả điều này xảy ra chỉ vài tháng sau khi Microsoft hoàn tất việc mua lại công ty nói trên trị giá 69 tỷ USD, sau khi phải đối mặt với các vấn đề pháp lý ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Vương quốc Anh.⚪ ---- Doanh số bán nhà mới dành cho một gia đình ở Hoa Kỳ đạt tỷ lệ hàng năm là 664.000 căn trong tháng 12, tăng 8% so với mức sửa đổi là 615.000 căn của tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 4,4%.Giá bán trung bình của những ngôi nhà mới được bán là $413,200 và giá bán trung bình là $487,300. Ước tính số lượng nhà mới được bán được điều chỉnh theo mùa vào cuối tháng là 453.000, cung cấp 8,2 tháng với tỷ lệ bán hiện tại.⚪ ---- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ Mỹ chết sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ở Cộng hòa Dominica. CDC cho biết trong một báo cáo: “Tổng cộng có 93 ca tử vong liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ của công dân Hoa Kỳ tại Cộng hòa Dominica xảy ra trong thời gian 2009-2022; tất cả trừ một trường hợp xảy ra ở phụ nữ”.Từ năm 2019 đến năm 2020, hút mỡ là một trong những thủ thuật được thực hiện ở ít nhất 24 trong số 29 trường hợp tử vong. CDC cho biết béo phì và thực hiện nhiều thủ thuật trong một ca phẫu thuật là những yếu tố nguy cơ chính.CDC cho biết: “Tổng cộng 93 công dân Hoa Kỳ được báo cáo đã chết ở Cộng hòa Dominica trong giai đoạn 2009-2022 ngay sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Số ca tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ của công dân Hoa Kỳ tại Cộng hòa Dominica đã tăng từ mức trung bình 4,1 mỗi năm trong giai đoạn 2009-18 lên mức trung bình là 13 trong giai đoạn 2019-22, với mức cao nhất là 17 vào năm 2020."CDC cho biết một tỷ lệ lớn những người tử vong có các yếu tố rủi ro cá nhân (92%) hoặc do thủ tục (100%) đối với tắc mạch chu phẫu. Và trong số những trường hợp tử vong do tắc mạch mỡ, tất cả bệnh nhân đều đã trải qua quá trình hút mỡ và chuyển mỡ mông.⚪ ---- Chỉ xảy ra tại Hoa Kỳ: Chính quyền South Carolina cho biết, 2 nữ sinh tiểu học đe dọa sẽ thực hiện vụ xả súng cách nhau vài giờ đồng hồ tại 2 trường tiểu học lân cận. Cả hai nữ sinh, một em 10 tuổi và em còn lại 11 tuổi, đều sẽ bị Học khu Quận Georgetown kỷ luật, theo Daily Beast. Cả hai trường đều không đóng cửa trong thời gian điều tra. Cảnh sát trưởng quận cho biết hôm thứ Tư, cô bé 10 tuổi cho biết cô muốn mang súng đến trường tiểu học Kensington và giết một số học sinh.Nhà của cô bé đã bị lục soát và vũ khí được tìm thấy được khóa trong một chiếc két sắt, theo bản tin của WCIV. Cùng ngày, cô bé 11 tuổi, người đã tranh cãi với một học sinh khác, đã đưa ra lời đe dọa tương tự tại Trường Tiểu học McDonald của học khu. Nhà của cô bé cũng bị khám xét và không tìm thấy vũ khí ở đó. Các quan chức học khu không đưa ra bình luận nào về cả hai trường hợp.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một vụ đụng xe giữa 3 chiếc xe trong đó có 1 chiếc xe của Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles ở Littlerock đã khiến 3 người nhập viện vào sáng thứ Năm. Tai nạn xảy ra vài phút sau 10 giờ sáng trên Đại lộ Palmdale gần Đường Longview, nơi đơn vị cấp cứu y tế LACoFD đi về hướng đông đang đáp ứng cuộc gọi cấp cứu y tế với đèn của họ được kích hoạt.Đồng thời, một chiếc xe của Công viên và Giải trí Quận Los Angeles đang đi về hướng Tây trên Đại lộ Palmdale trước khi đụng với một chiếc xe khác, sau đó di chuyển vào đường đi của chiếc xe LACoFD, “nơi họ đối đầu nhau,” Zagorski cho biết.Ba người được chở bằng đường hàng không đến Bệnh viện Thung lũng Antelope, hai người trong số họ bị thương nặng. Tất cả đều ở trong tình trạng ổn định. Hai trong số những nạn nhân đó là lính cứu hỏa. Người thứ tư, một thường dân, bị thương nhẹ và được điều trị và thả tại hiện trường.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đã bị bắt trong vụ xả súng chết ba người ở Harbor City và San Pedro, cũng như năm vụ âm mưu giết người. Dion Johnson, 20 tuổi, bị bắt vào ngày 18 tháng 1 tại khu vực Los Angeles. Y bị cáo buộc tội bắn hạ Carlos Loera và Ashley Guzman vào ngày 4 tháng 9/2023 tại Harbor City và giết Joseph Saldana vào ngày 30 tháng 9/2023 tại San Pedro.Cảnh sát cho biết Loera và Guzman đang ở khu nhà số 1000 trên đường 253 thì một tay súng bước tới xe của họ và nổ súng. Đứa con 1 tuổi của họ cũng bị bắn nhưng vẫn sống sót sau vết thương.Saldana, một học sinh mới tốt nghiệp trung học, đang dự một bữa tiệc sinh nhật ở khu 1200 đường North Park Western Drive thì bị bắn chết. Ba người khác bị thương. Các quan chức cho biết một người đàn ông 43 tuổi đã bị bắn và bị thương nặng vào ngày 2 tháng 10 tại Wilmington. Cảnh sát nói, xả súng được thúc đẩy bởi liên kết với băng đảng và sát thủ đã phạm tội “để hỗ trợ băng đảng.”⚪ ---- Quận Cam: Dịch vụ đường sắt chở khách giữa các ga Laguna Niguel/Mission Viejo và Oceanside đã bị đình chỉ hôm thứ Năm, sau khi một trận lở đất khiến đá cuội và mảnh vụn rơi xuống đường ray và làm hư hỏng Cầu Mariposa Trail ở San Clemente. Các quan chức vận tải nói hôm Thứ Năm là không chắc chắn khi nào dịch vụ sẽ hoạt động trở lại.Các chuyến tàu liên kết Metrolink của Quận Cam và Inland Empire-Orange County chỉ hoạt động ở phía nam tới tận Ga Laguna Niguel/Mission Viejo. Các quan chức vận tải cho biết sẽ không có phương tiện vận chuyển thay thế đến hoặc đi từ San Clemente hoặc Oceanside. Dịch vụ xe lửa Pacific Surfliner của Amtrak giữa Los Angeles và San Diego cũng bị gián đoạn, một số chuyến tàu bị hủy và một số chuyến khác sử dụng cầu xe buýt quanh khu vực lở đất để chở hành khách.⚪ ---- Các quan chức cho biết Philippines và Việt Nam sẽ đồng ý tăng cường hợp tác tuần duyên trong chuyến thăm Hà Nội vào tuần tới của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, một hành động có nguy cơ chọc giận Trung Quốc, theo tin Reuters.Hai quốc gia Đông Nam Á này có các tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau trên các vùng biển rộng lớn ở Biển Đông, tuyến đường thủy quan trọng để đánh bắt cá và thương mại toàn cầu mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Philippines hôm thứ Năm cho biết hai nước sẽ ký một bản ghi nhớ về hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước.Không rõ thỏa thuận sẽ bao gồm những gì, nhưng hợp tác bảo vệ bờ biển là rất quan trọng để giảm nguy cơ đụng độ giữa các tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài - một bước có thể giúp giảm bớt tranh chấp lãnh thổ song phương.Trung Quốc, với những tuyên bố chủ quyền rộng lớn ở Biển Đông, có xu hướng nhìn nhận sự tiến bộ trong việc giải quyết tranh chấp biên giới giữa các bên tranh chấp khác với thái độ hoài nghi.Sau khi Việt Nam và Indonesia công nhận ranh giới vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) tương ứng của họ ở Biển Đông vào tháng 12 năm 2022, lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã liên tục tuần tra gần các khu vực chiến lược đó, gây ra phản ứng giận dữ từ cả Jakarta và Hà Nội.⚪ ----Theo bản Cáo Bạch của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Đại lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (người đang giữ chức Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni VN Hải Ngoại, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ) đã viên tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25/1/2024, tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72 năm.Theo chương trình ngài sẽ cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.- Lễ cung nghinh báo thân nhập kim quan lúc 10 giờ sáng thứ Tư 31/1/2024- Lễ phụng tống kim quan trà tỳ lúc 6 giờ 30 sáng thứ Sáu 2/2/2024Hòa Thượng Thích Thắng Hoan là vị tu sĩ từng giữ chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN trong thời kỳ 1964-1975, và nhiều năm sau 1975 vẫn hoạt động theo hướng dẫn của các Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ. Ngài là một học giả uyên bác về Phật học, nổi tiếng về các tác phẩm nghiên cứu về Duy Thức Học. Thế danh là Nguyễn văn Đồng, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan sanh năm 1928 tại thành phố Cần Thơ, miền Nam VN. Thân phụ là nhà nho Nguyễn Văn Ngô và thân mẫu là Nguyễn thị Hương, người về sau xuất gia là Tỳ kheo ni Như Quả, thọ giới Cụ Túc năm 1968 tại đại giới đàn chùa Từ Nghiêm. Khi Ngài vừa lên tám tuổi được cha mẹ gởi vào chùa Hội Thắng, làng Châu Điền, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cho Hòa thượng Đắc Ngộ, thế phát và thọ Tam Quy. Ngài được đặt pháp danh là Thích Thắng Hoan.Sư Bác của Ngài là Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Đốc Giáo Phật Học Đường Nam Việt Ấn Quang tại Chợ Lớn, nơi Ngài nhập chúng tu học tại Phật Học Đường nầy năm 1950, và năm 1957, Ngài tốt nghiệp chương trình Phật Học Trung Đẳng tại đó. Năm 1957, Ngài vào Phật Học Viện Trung Phần Nha Trang tham học chương trình Phật Học Cao Trung. Năm 1960, để hoàn tất chương trình Cao Đẳng Phật Học, Ngài trở về Phật Học Đường Nam Việt Ấn Quang và tốt nghiệp năm 1962. Ngài tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa năm 1970 tại Đại Học Vạn Hạnh.Thời Kỳ Hành Đạo: Đầu năm 1963 giữ chức Đốc Học tại Phật Học Viện Biên Hòa kiêm Giảng Huấn trường Trí Đức Biên hòa; Từ năm 1964-1975, Ngài là Giảng Sư Viện Hóa Đạo, Saigon; Chánh Đại Diện GHPGVNTN tại Quận 5 và Quận 10, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN, và là Giảng sư tại nhiều trường Trung Học Bồ Đề, tại các trường Trung Đẳng Chuyên Khoa Phật Học.Thời kỳ sau 1975, bất kể hoàn cảnh pháp nạn, Ngài vâng mệnh hoạt động cho GHPGVNTN. Năm 1980, để phục vụ và yểm trợ GHPGVNTN dưới sự chỉ đạo của các Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ, Ngài đã mở các lớp Trung Đẳng Phật Học tại các chùa Giác Sanh, chùa Giác Ngộ, chùa Bồ Đề Lan Nhã. Đồng thời, Ngài mở các khóa đặc biệt huấn luyện về môn Duy Thức Học cho các sinh viên trường Bách Khoa Phú thọ và Đại học Sư Phạm Vạn Hạnh. Năm 1982, Ngài từ giã quê hương, ra nước ngoài mong được cùng các pháp hữu cứu nguy pháp nạn tại quê nhà. Năm 2008, GHPGVNTN Hoa Kỳ được thành lập, Ngài được Đại Hội tôn vinh là Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm. Ngài để lại nhiều tác phẩm, gồm ba lĩnh vực: 19 tác phẩm trước tác về Phật học và Duy Thức; 24 sách dịch về nhiều ngành nghiên cứu, như Duy Thức, Tánh Không, Nhân Minh Luận; và 3 tập thơ đạo.⚪ ----. Theo Đài Á Châu Tự Do. Uỷ ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Mỹ hôm 20/1 lên tiếng thúc giục Hà Nội trả tự do cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án tù 16 năm về tội ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’. Lời kêu gọi này được Uỷ ban đưa ra trên tài khoản mạng xã hội X (Twitter) nhân dịp 14 năm ông Thức bị toà án tại Việt Nam đưa ra xét xử và tuyên án. Dòng trạng thái trên X của Uỷ ban viết: “Việt Nam cần trả tự do cho ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện”.Ông Trần Huỳnh Duy Thức (sinh năm 1966) là một doanh nhân thành đạt về lĩnh vực viễn thông. Năm 2009, ông bị bắt cùng với các ông Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung và Lê Công Định với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 của Bộ luật Hình sự 1999. Cáo trạng nói ông có các hành vi “thành lập tổ chức chống Nhà nước có tên gọi ‘Nhóm nghiên cứu Chấn’ và tham gia các hoạt động của tổ chức phản động có tên gọi ‘Đảng Dân chủ Việt Nam.’” Nhiều tổ chức quốc tế trong các năm qua đã kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho ông Thức.---- HỎI 1: Có tới 61% giám đốc công ty Mỹ xem TQ như rủi ro về chuỗi cung ứng, nên Ấn Độ hưởng lợi?ĐÁP 1: Đúng thế. Các công ty Mỹ ngày càng coi Trung Quốc là một canh bạc rủi ro cho chuỗi cung ứng của họ - nước láng giềng Ấn Độ sẽ được hưởng lợi khi các công ty tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Có tới 61% trong số 500 nhà quản lý cấp điều hành của Hoa Kỳ được công ty nghiên cứu thị trường OnePoll của Anh khảo sát cho biết họ sẽ chọn Ấn Độ thay vì Trung Quốc nếu cả hai nước có thể sản xuất cùng một loại nguyên liệu, trong khi 56% thích Ấn Độ phục vụ nhu cầu chuỗi cung ứng của họ trong thời gian tới. 5 năm qua Trung Quốc.Cuộc khảo sát cho thấy 59% số người được hỏi cho rằng việc lấy nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc là “hơi rủi ro” hoặc “rất rủi ro”, so với 39% của Ấn Độ. Ít nhất một phần tư số giám đốc điều hành tham gia cuộc khảo sát độc lập của bên thứ ba, do thị trường India Index ủy quyền vào tháng 12, hiện không nhập cảng từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có tới 46% dân Mỹ tin, nếu họ chết hôm nay, người thân còn lại sẽ gánh nợ cho họ?ĐÁP 2: Đúng thế. Bản khảo sát "Policygenius 2024 Financial Planning Survey" (Khảo sát Kế hoạch Tài chính của Policygenius 2024) cho thấy 46% người Mỹ tin rằng "nếu họ chết hôm nay, những người thân yêu của họ sẽ thừa kế khoản nợ của họ".Công ty nhấn mạnh giá trị của bảo hiểm nhân thọ là “một cách để trang trải khoản nợ chung trong trường hợp một trong những người đồng ký tên qua đời”. Tuy nhiên, 21% số người được hỏi cho biết họ không có bảo hiểm nhân thọ. 5% khác cho biết họ không biết liệu gia đình mình có bảo hiểm nhân thọ hay không. Hầu hết những người được hỏi (38%) cho biết ít nhất một người lớn trong gia đình họ có bảo hiểm nhân thọ nhóm thông qua người sử dụng lao động.Chi tiết: