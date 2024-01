- Hôm nay Thứ Ba 23/1/2024 bầu sơ bộ ở tiểu bang New Hampshire: 22 phiếu đại biểu Cộng hòa sẽ phân bổ theo tỷ lệ phiếu - Cuộc đếm phiếu truyền thống ở thị trấn Dixville Notch, đầu tiên ở New Hampshire: 6 phiếu bầu cho Haley, Trump được 0 phiếu. - 43% người ủng hộ Haley cho sơ bộ Cộng Hòa: nếu Trump thắng sơ bộ Cộng Hòa, họ sẽ bầu cho Biden. Nhiều người từng bầu Trump cũng chuyển sang Haley và Bide

Cuộc đếm phiếu truyền thống lúc nửa khuya ở thị trấn Dixville Notch, đầu tiên ở New Hampshire: 6 phiếu bầu cho Haley, Trump được 0 phiếu.

.

- Hôm nay Thứ Ba 23/1/2024 bầu sơ bộ ở tiểu bang New Hampshire: 22 phiếu đại biểu Cộng hòa sẽ phân bổ theo tỷ lệ phiếu

- 43% người ủng hộ Haley cho sơ bộ Cộng Hòa: nếu Trump thắng sơ bộ Cộng Hòa, họ sẽ bầu cho Biden. Nhiều người từng bầu Trump cũng chuyển sang Haley và Biden.

- Trump lên án việc hãng thép Mỹ USSC bán cho hãng Nhật Nippon (TT Biden cũng lo ngại vụ bán hãng này tuần trước)

- Tòa Georgia cho Biện lý Fani Willis miễn ra tòa khai về vụ đi chơi xa với công tố Nathan Wade, nhưng hồ sơ vợ cũ Wade kiện sẽ phổ biến cho báo đài

- Phiên tòa xét xử về tội phỉ báng đối với Trump do nhà văn E. Jean Carroll kiện hoãn hôm thứ Hai vì 1 bồi thẩm viên bệnh

- Phone dỏm, giả giọng TT Biden, gọi cử tri New Hampshire, bảo đừng đi bầu hôm nay, Thứ Ba 23/1/2024

- Công ty dược Johnson và Johnson có doanh thu quý 4 tới 21,4 tỷ USD, tăng 7,3%

- General Electric trong quý 4 có doanh thu 19,4 tỷ USD, tăng 15%

- Trung Quốc: động đất 7,1 độ richter ở Tân Cương, nhà sập, nhiều người bị thương

- Thủ tướng Israel: sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối

- Quân Israel đang gài chất nổ dự định nổ sập 2 tòa nhà ở Gaza, 1 lính Palestine bắn phóng lựu vào, làm nổ sập 2 tòa nhà, làm 21 lính Israel chết

- Gaza: 25.490 người Palestine chết kể từ 7/10/2023, với 63.354 người bị thương, và 354 người bị thương trong 24 giờ qua.

- Israel đề nghị ngừng bắn rộng hơn: các lãnh đạo cấp cao của Hamas hãy rời khỏi Gaza.

- Israel: đề xuất ngừng bắn 2 tháng để Hamas thả tất cả các con tin, nhưng sẽ không ngưng chiến tranh

- Bộ Ngoại Giao Mỹ: yêu cầu Israel giữ đạo đức, đừng giết dân thường Palestine nữa

- TT Biden nói về lằn ranh: nếu Iran hạ sát 1 lính Mỹ, Biden sẽ ra lệng quân đội Mỹ tấn công Iran

- United Airlines doanh thu quý 4 năm đạt 13,6 tỷ USD, tăng 9,9% so cùng kỳ năm ngoái.

- Tiểu bang New York sẽ mua nợ y tế để sẽ xóa nợ y tế 2 tỷ USD cho 500.000 cư dân.

- California: Xét nghiệm dương tính với COVID-19 vẫn có thể đi làm hoặc đi học, miễn cách ly.

- 23 cơ sở của Đại học CSU: Hơn 30.000 giáo sư, thủ thư, nhân viên đình công 1 tuần lễ đòi tăng lương

- California: Hơn 100 khẩu súng đã bị thu giữ và gần 30 người bị bắt trong tháng này ở Quận San Bernardino.

- TIN VN. TP Sài Gòn: Số người cao tuổi đang tăng nhanh.

- TIN VN. Bình Dương: Cuốn thép 20 tấn rơi đè bẹp xe máy người đi đường.

- TIN VN. Xe khách lao xuống vực khiến 22 người thương vong: Tài xế buồn ngủ.

- HỎI 1: Tin vào báo chí và nhà báo, chỉ còn 34% người Đảng Dân Chủ, 8% người Đảng Cộng Hòa và 17% người độc lập? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đa số chuyên gia nói TQ không xâm chiếm nổi Đài Loan 5 năm tới, nhưng có thể phong tỏa hiệu qủa? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-23/1/2024) ⚪ ---- Công ty dược Johnson và Johnson (J&J) hôm thứ Ba cho biết tổng doanh thu của họ trong quý cuối cùng của năm tài chính 2023 lên tới 21,4 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 7,3% so với quý trước. Con số này cao hơn một chút so với ước tính của thị trường. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nó đã tăng 39,3% lên mức 1,70 USD trong quý được báo cáo, trong khi thu nhập ròng tăng 28% so với quý tương ứng một năm trước đó, đạt 4,1 tỷ USD.

.

Doanh thu cả năm tăng 6,5% lên 85,2 tỷ USD so với năm trước. Tuy nhiên, thu nhập ròng giảm mạnh 18,6% xuống còn 13,3 tỷ USD, với EPS giảm 15,3% xuống còn 5,20 USD vào cuối năm tài chính 2023. Công ty dược phẩm này cũng đưa ra hướng dẫn hướng tới tương lai cho năm 2024, dự kiến doanh thu của họ sẽ đạt khoảng từ 87,8 tỷ USD đến 88,6 tỷ USD.

.

⚪ ---- Công ty General Electric hôm thứ Ba đã công bố trong một thông cáo báo chí rằng trong quý 4 năm tài chính 2023, tổng doanh thu của công ty đạt 19,4 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 lên tới 1,45 USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số đơn đặt hàng trong giai đoạn báo cáo đã tăng 8% hàng năm, đạt 21,7 tỷ USD.

.

Trong cả năm, tổng doanh thu tăng 17%, đạt 68,0 tỷ USD trong khi tổng đơn đặt hàng tăng 25% hàng năm, đạt 79,2 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty đã giảm 7,03% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi báo cáo được công bố.

.

⚪ ---- Hôm nay Thứ Ba 23/1/2024 là ngày bầu sơ bộ ở tiểu bang New Hampshire. Đối với cử tri đủ điều kiện, các đảng viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã ghi danh có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của riêng họ, nhưng các cử tri độc lập cũng có thể tham gia bằng cách yêu cầu lá phiếu của Đảng Cộng hòa hoặc Đảng Dân chủ.

.

Trong cuộc chạy đua của Đảng Cộng hòa, bầu cử sơ bộ ở New Hampshire sẽ là cơ hội đầu tiên để các ứng cử viên đáng chú ý nhất, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc và là cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đối đầu trực tiếp và kiểm tra sức mạnh chính trị của họ sau khi Thống đốc Florida Ron DeSantis bỏ cuộc đua tổng thống vào Chủ nhật. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, cả hai ứng cử viên đều nhận được sự ủng hộ ở New Hampshire trong thời gian gần đây.





.

Donald Trump đang hướng tới New Hampshire, tiểu bang đầu tiên đã đưa ông đến vị trí đề cử của Đảng Cộng hòa hồi năm 2016, kỳ vọng tiểu bang này sẽ mang lại cho ông chiến thắng một lần nữa, điều này khó có thể xảy ra, vì các cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống nhận được sự ủng hộ khoảng 50% cử tri ở New Hampshire. Mặt khác, Haley đang ở tỷ lệ từ 34% đến 39%. Có 22 đại biểu thuộc đảng Cộng hòa và họ sẽ được phân bổ theo tỷ lệ, với điều kiện ứng cử viên đạt được ít nhất 10% số phiếu bầu ở cấp toàn tiểu bang.

.

Đối với các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, điều quan trọng nhất cần biết là tên của đương kim tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không có trên lá phiếu ở New Hampshire như một dấu hiệu phản đối, như Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ khẳng định rằng tiểu bang South Carolina phải là nơi đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ vì Đảng Dân chủ có cơ sở bỏ phiếu đa dạng hơn ở đó và vì chính quyền New Hampshire từ chối trao lại vị trí là nơi bầu sơ bộ đầu tiên của Hoa Kỳ cho tiểu bang khác. Lá phiếu của Đảng Dân chủ sẽ có 21 tên, nhưng cũng sẽ bao gồm tùy chọn để cử tri thêm tên của ứng cử viên Đảng Dân chủ mong muốn. Ngoài ra, sẽ không có đại biểu nào được trao dựa trên kết quả của cuộc bầu cử này vì tiểu bang New Hampshire vi phạm các quy tắc sắp xếp lịch trình của đảng Dân chủ.

​.

⚪ ---- Cuộc đếm phiếu truyền thống đầu tiên lúc nửa khuya: 6 phiếu bầu cho Haly, Trump được 0 phiếu. Nikki Haley là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ lúc nửa đêm ở Dixville Notch, mở đầu cho cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire năm 2024. Tất cả 6 cử tri đã đăng ký ở Dixville Notch, một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn phía bắc New Hampshire, đã bỏ phiếu cho Nikki Haley khi đồng hồ điểm nửa đêm. Cùng nhau, nhóm - bao gồm bốn đảng viên Đảng Cộng hòa đã đăng ký và hai cử tri không tuyên bố đã đăng ký - đã bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên trong nước.





.

Nikki Haley nói trong một tuyên bố sau cuộc càn quét trọn các phiếu: “Một khởi đầu tuyệt vời cho một ngày tuyệt vời ở New Hampshire. Cảm ơn Dixville Notch!” Quá trình từ đầu đến cuối mất tổng cộng 10 phút. Sau khi quốc ca vang lên, cả 6 cử tri lần lượt bước vào phòng bỏ phiếu. Các lá phiếu sau đó được đếm bằng tay và đọc to trước khi viết nguệch ngoạc lên bảng trắng khi các nhà báo từ khắp đất nước bắt đầu đưa tin kết quả trực tiếp trên sóng. Truyền thống này đã có từ gần 60 năm trước nhưng năm nay Dixville Notch là thị trấn duy nhất ở New Hampshire bỏ phiếu vào lúc nửa đêm.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên án việc bán Tập đoàn Thép United States Steel Corporation cho hãng thép lớn nhất Nhật Bản Nippon Steel Corporation (NSC) trong một cuộc biểu tình ở New Hampshire. Thương vụ mua lại này đã được hãng thép Mỹ công bố gần đây, với tổng giá trị của thương vụ hoàn toàn bằng tiền mặt là gần 14,1 tỷ USD, ở mức 55 USD/cổ phiếu.

.

Thương vụ này đã được ban giám đốc của cả hai công ty thông qua, tuy nhiên, nó vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Fetterman và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Trump cũng lên án thỏa thuận này trong khi liệt kê những gì Trump cho là điểm yếu hiện tại của Hoa Kỳ trong bình luận kết thúc cuộc biểu tình. Theo tuyên bố từ Cố vấn Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ Lael Brainard, Biden đã bày tỏ mối quan ngại của mình về thỏa thuận này trước đó, nói rằng nó có thể ảnh hưởng đến "an ninh quốc gia và độ tin cậy của chuỗi sản xuất."

.

⚪ ---- Donald Trump có vẻ như sắp củng cố quyền kiểm soát Cộng Hòa của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa nếu Nikki Haley không thể giành được chiến thắng về mặt đạo đức, nhưng nhiều người ủng hộ cũ của Trump nói rằng họ "ghét" Trump và không bao giờ có thể ủng hộ Trump nữa.

.

Cuộc thăm dò trước cuộc họp kín ở Iowa vào tuần trước cho thấy 43% người ủng hộ Nikki Haley sẽ ủng hộ Tổng thống Joe Biden thay vì Trump trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2024, và những con số đó bao gồm một số lượng lớn cử tri Đảng Cộng hòa và một phần lớn cử tri độc lập, theo báo Politico đưa tin.

.

Haley vận động

.

“Tôi không thể bỏ phiếu cho Trump. Y là một kẻ lừa đảo. Trump quá tham nhũng,” Scott Simeone, một cử tri độc lập 64 tuổi đến từ Amherst, New Hampshire, người đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016 và 2020, cho biết. “Tôi đã bỏ phiếu cho Trump và tôi không nhận ra rằng Trump cũng tham nhũng như người khác.”

.

Trump không còn là người đứng ngoài chính trị, người đã thu hút một số cử tri chưa quyết định mà thay vào đó đã điều hành 3 chiến dịch, phục vụ bốn năm tại vị và thống trị hoàn toàn việc đưa tin chính trị trong gần một thập niên, và điều đó có thể sẽ gây khó khăn cho việc giành lại tất cả cử tri mà Trump xa lánh.

.

Lisa Tracy, ở Salem, cho biết: “Tôi thích Trump, nhưng giờ Trump khiến tôi sợ hãi – tất cả những người từng làm việc cho Trump đều không còn nữa. Tôi sẽ bầu cho Biden.”

.

Các cử tri khác nói rằng họ sẽ để trống lá phiếu tổng thống của mình nếu có cuộc tái đấu giữa Biden và Trump vào tháng 11, nhưng những người khác thì ngắn gọn hơn. “Không, không bao giờ,” Forbes Farmer, một người đàn ông 79 tuổi sống độc lập ở Rindge, nói. “Tôi cực kỳ ghét Trump.”

​.

Trump vận động

.

.

⚪ ---- Một thẩm phán tiểu bang Georgia đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng Biện lý quận Fulton Fani Willis không cần phải nộp ngay lời khai về mối quan hệ cá nhân của cô với một đồng nghiệp trong vụ truy tố Donald Trump. Trong phiên điều trần ở Marietta, Ga., Thẩm phán Henry Thompson của Tòa án Thượng thẩm Quận Cobb đã trì hoãn việc thi hành trát đòi hầu tòa để lấy lời khai của cô Willis như một phần của vụ ly hôn giữa công tố viên đặc biệt Nathan Wade, người mà Willis bổ nhiệm phụ trách vụ án Trump vào năm 2021, và người vợ đang xa lánh của ông la bà Jocelyn Wade, theo ABC News đưa tin.

.

Phán quyết của Thompson đã tạm thời tạm dừng trát đòi hầu tòa gửi cho Willis vào tuần trước bởi luật sư của Jocelyn Wade, người cáo buộc Biện Lý Willis và công tố đặc biệt Nathan Wade đã dan díu lãng mạn bí mật trong nhiều năm và mang lại lợi ích tài chính cho cả hai.

.

Willis đã được lên kế hoạch trải qua buổi lấy lời khai vào thứ Ba 23/1/2024. Tuy nhiên, thẩm phán Thompson hôm thứ Hai đã trao cho Willis ít nhất một chiến thắng tạm thời, chấp nhận đợi cho đến sau khi Nathan Wade ra tòa khai trước.

.

Luật sư Cinque Axam của Willis lập luận: “Cô Willis không chia sẻ bất kỳ tài khoản [ngân hàng] nào với [Wade], Willis không hề quyết định ông Wade tiêu tiền vào việc gì – bất kể số tiền đó đến từ đâu”.

.

Thompson đồng ý nhưng cũng từ chối loại trừ khả năng Willis sẽ ra tòa khai vào một ngày sau đó. Trong cùng phiên điều trần hôm Thứ Hau, Thompson cũng đưa ra yêu cầu của Michael Roman (đồng phạm của Trump) và liên minh các báo và đài TV, radio rằng hồ sơ về vụ ly hôn của Wade phải được gỡ niêm phong và cung cấp cho công chúng đọc tự do.

.

⚪ ---- Phiên tòa xét xử về tội phỉ báng đối với cựu Tổng thống Donald Trump, do nhà văn E. Jean Carroll đưa ra, đã bị hoãn hôm thứ Hai sau khi một bồi thẩm viên lâm bệnh. Sự chậm trễ có thể làm phức tạp thêm phiên điều trần theo lịch trình của Trump, trùng với thời điểm diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire vào thứ Ba.

.

Luật sư và lãnh đạo pháp lý của Trump Alina Habba cho biết: “Khách hàng của tôi đã nhắc tôi rằng ngày mai là cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire và Trump cần phải có mặt ở New Hampshire”. Về vấn đề đó, Habba đã yêu cầu hoãn lời khai của mình cho đến thứ Tư, với lý do tầm quan trọng của cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, nơi Trump là một ứng cử viên quan trọng của Đảng Cộng hòa.

.

⚪ ---- Một số cử tri ở New Hampshire đã nhận được các cuộc gọi dường như chứa tin nhắn thoại từ Tổng thống Joe Biden trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ có ảnh hưởng của tiểu bang. Bằng một cách bắt chước hoặc thao túng tinh vi giọng nói của tổng thống, thông báo này cảnh báo cử tri không nên bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ Ba, yêu cầu họ “để dành phiếu bầu” cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Thông báo viết: “Bỏ phiếu vào thứ Ba tuần này chỉ tạo điều kiện cho Đảng Cộng hòa nỗ lực bầu lại Donald Trump. Phiếu bầu của bạn tạo nên sự khác biệt vào tháng 11, không phải thứ Ba này.”

.

Biden không có tên trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, cuộc bầu cử này dành cho cả đảng viên và những người độc lập, mặc dù một số cử tri đã lên kế hoạch viết tên ông. Sự kiện robocall là trường hợp thứ hai trong ngày liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc bầu cử tổng thống; vào thứ Sáu, nhà sản xuất ChatGPT OpenAI đã cấm một nhà phát triển bot ủng hộ Dean Phillips sử dụng công nghệ của họ để mạo danh ứng cử viên.

.

⚪ ---- Trung Quốc: Một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã làm rung chuyển một vùng miền núi và vùng hẻo lánh ở vùng Tân Cương xa xôi phía tây của Trung Quốc vào sáng sớm thứ Ba, với nhiều người bị thương được truyền thông nhà nước và các nước Trung Á cách đó hàng trăm dặm đưa tin. Tân Hoa Xã đưa tin, trận động đất xảy ra ở quận Wushi, còn gọi là quận Uqturpan, thuộc quận Aksu gần biên giới Kyrgyzstan ngay sau 2 giờ sáng giờ địa phương. Theo Tân Hoa Xã, các trận động đất mạnh đã khiến 2 ngôi nhà sụp đổ và làm đứt 2 đường dây điện lớn gần tâm chấn, mặc dù điện đã nhanh chóng được khôi phục.

.

Tân Cương đưa tin ban quản trị đường sắt Tân Cương ngay lập tức phong tỏa các tuyến đường trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất và đình chỉ 27 chuyến tàu lửa. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, 3 người đã phải nhập viện tại một thị trấn cách tâm chấn 26 km (16 dặm). Đài truyền hình cho biết một đứa trẻ đã được giải cứu khỏi đống đổ nát của ngôi nhà ở thị trấn đó.

.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc do nhà nước điều hành, hơn 50 cơn dư chấn trên 3 độ richter đã được báo cáo tính đến 11 giờ sáng thứ Ba. Tâm chấn của trận động đất là một khu vực hẻo lánh, miền núi và dân cư thưa thớt ở độ cao trên 3.000 mét (9.842 feet). Tân Hoa Xã đưa tin, 5 ngôi làng nằm trong bán kính 20 km tính từ tâm chấn, cách khu đô thị chính của huyện Wushi khoảng 50 km.

.

Quận Wushi có dân số 205.000 người, theo cuộc điều tra dân số mới nhất của Trung Quốc vào năm 2020. Những chấn động nặng nề được cảm nhận ở các thành phố cách xa hàng trăm dặm, trong đó có ốc đảo Con đường Tơ lụa ở Kashgar và Hotan ở miền nam Tân Cương. Video do cư dân Tân Cương đăng trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy ánh đèn đung đưa và rơi xuống sàn, và đám đông trú ẩn bên ngoài đường phố, quấn chăn và áo khoác mùa đông khi nhiệt độ qua đêm xuống thấp tới -10 độ C (14 độ F).

.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, các cơn chấn động cũng được cảm nhận ở khắp biên giới ở Kyrgyzstan. Tại Kazakhstan gần đó, ít nhất 44 người bị thương tại thành phố lớn nhất đất nước Almaty sau trận động đất, nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba. Reuters đưa tin, trận động đất cũng có thể được cảm nhận ở tận Uzbekistan.

.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba cho biết đất nước của ông "sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối" sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo mất 21 binh sĩ trong một ngày, số người chết hàng ngày nặng nề nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh. xung đột với Hamas.

.

"IDF đã mở một cuộc điều tra về thảm họa. Chúng ta phải rút ra những bài học cần thiết và làm mọi cách để bảo toàn mạng sống cho các chiến binh của mình", ông Netanyahu nói. Theo thông tin sơ bộ, các binh sĩ thiệt mạng khi hai tòa nhà ở Dải Gaza sụp đổ sau khi Hamas bắn súng phóng lựu mang hỏa tiễn.

⚪ ---- Quân đội Palestine hôm thứ Ba cho biết các chiến binh Palestine đã thực hiện cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào lực lượng Israel kể từ cuộc đột kích của Hamas gây ra chiến tranh, giết chết 21 binh sĩ Israel. Vài giờ sau, quân đội Israel thông báo rằng lính Israel đã bao vây thành phố phía nam Khan Younis, thành phố lớn thứ hai của Gaza, theo AP.Hôm thứ Hai, quân Israel đang chuẩn bị gài chất nổ để sẽ phá hủy 2 tòa nhà trong trại tị nạn Maghazi đã được xây dựng ở trung tâm Gaza thì một chiến binh Palestine bắn lựu đạn mang hỏa tiễn vào một chiếc xe tăng gần đó. Vụ nổ kích hoạt một loạt chất nổ khiến cả 2 tòa nhà 2 tầng đổ sập đè lên, làm chết 21 người lính Israel bên trong. Theo quân đội Israel, ít nhất 217 binh sĩ Isarel đã chết kể từ khi cuộc tấn công trên bộ bắt đầu vào cuối tháng 10, trong đó có 3 người thiệt mạng trong một sự kiện riêng hôm thứ Hai.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Ba đã cập nhật số người chết trong cuộc xung đột với Israel lên 25.490. Trong 24 giờ qua, ít nhất 195 người đã thiệt mạng. Bộ này cho biết ít nhất 63.354 người đã bị thương kể từ ngày 7/10. Con số này bao gồm 354 người bị thương trong 24 giờ qua.⚪ ---- CNN đưa tin Israel đưa ra đề xuất như một phần của cuộc đàm phán ngừng bắn rộng hơn với Hamas, đề nghị các lãnh đạo cấp cao của nhóm Palestine này rời khỏi Gaza. Lời đề nghị chưa từng có này nhằm mục đích làm suy yếu sự kiểm soát của Hamas trong khu vực, nơi Israel phải đối mặt với những thách thức trong việc loại bỏ hoàn toàn nhóm Hamas. Mặc dù khó có thể được chấp nhận, nhưng đề xuất này đã được thảo luận trong những tuần gần đây trong các cuộc đàm phán quốc tế, bao gồm cả các cuộc họp ở Warsaw và Doha.⚪ ----- Israel đề xuất ngừng bắn trong hai tháng trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza để đổi lấy việc thả tất cả các con tin còn lại do nhóm phiến quân bắt giữ, theo Axios đưa tin hôm thứ Hai, dẫn lời hai quan chức Israel. Theo thỏa thuận nhiều giai đoạn được đề xuất, Israel và Hamas sẽ đồng ý trước về số lượng tù nhân Palestine sẽ được trả tự do cho mỗi con tin Israel trong mỗi loại, và sau đó hai bên sẽ tổ chức các cuộc đàm phán riêng để xác định chính xác tên của những tù nhân này.Ngoài ra, Israel có thể tái triển khai một số lực lượng quân sự của mình, di chuyển họ ra khỏi các trung tâm đông dân nhất và cho phép người Palestine dần dần trở về nhà của họ ở Thành phố Gaza và phía bắc Dải Gaza. Tuy nhiên, các quan chức nói với giới truyền thông rằng Israel sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh. Theo báo cáo, nội các chiến tranh của Israel đã phê chuẩn đề xuất này 10 ngày trước và đại diện của Israel đã bàn giao đề xuất này cho Hamas thông qua các trung gian hòa giải của Qatar và Ai Cập.⚪ ---- Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel hôm thứ Hai cho biết Israel có "mệnh lệnh chiến lược và đạo đức" phải thực hiện "tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể để tránh gây thêm tổn hại cho dân thường" trong các hoạt động của mình.Phát biểu tại một cuộc họp báo, Patel cũng tuyên bố rằng trong mọi cam kết giữa chính phủ Mỹ với người đồng cấp Israel, chính quyền đều nhắc lại sự cần thiết phải giảm thiểu tác động đối với dân thường. Nhận xét của Patel được đưa ra sau khi số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 25.295, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza.⚪ ---- Tổng thống Biden và các cố vấn hàng đầu của ông lo ngại rằng việc một binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Iraq hoặc Syria chỉ là vấn đề thời gian trong bối cảnh hàng loạt cuộc tấn công bằng hỏa tiễn do dân quân Shia tiến hành nhằm vào các căn cứ của Mỹ bắt đầu nhằm đáp trả việc Mỹ ủng hộ cuộc tàn sát của Israel ở Gaza, theo báo New York Times đưa tin vào Chủ nhật.Giới chức Mỹ cho rằng nếu một người Mỹ chết, Tổng thống Biden có thể tấn công trực tiếp Iran, điều này có thể gây ra một cuộc chiến lớn. Iran liên minh với lực lượng dân quân Shia đã nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ, nhưng Tehran phủ nhận họ có liên quan đến các hoạt động này.Bản tin cho biết các quan chức Mỹ đang tranh luận về cách ứng phó với các cuộc tấn công và không muốn “đi xa đến mức xung đột sẽ leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện, đặc biệt là tấn công trực tiếp vào Iran”. Tuy nhiên, nếu một người Mỹ chết, giới chức Mỹ cho biết họ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công Iran.⚪ ---- United Airlines Inc. đã công bố vào thứ Hai rằng doanh thu của hãng trong quý 4 năm tài chính 2023 đạt 13,6 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý được báo cáo, thu nhập ròng tăng 28,8% so với cùng khung thời gian một năm trước đó lên 0,6 tỷ USD. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 đạt 1,81 USD, giảm mạnh 29% so với cùng kỳ năm ngoái.Báo cáo thường niên cho thấy thu nhập ròng là 2,6 tỷ USD, tăng 271% so với mức ghi nhận vào năm 2022. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu ở mức 7,89 USD, tăng 253% so với năm trước. Hơn nữa, tổng doanh thu hoạt động đã tăng 19,5% lên 54 tỷ USD vào năm 2023. Cổ phiếu của công ty đã tăng 5,75% trong giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo thu nhập được công bố.⚪ ----- Tiểu bang New York sẽ mua nợ y tế để sẽ xóa nợ y tế cho nửa triệu cư dân. Thành phố New York sẽ mua hàng triệu đô la nợ y tế và sau đó xóa nó trong nỗ lực giúp đỡ tới 500.000 cư dân, Thị trưởng Eric Adams tuyên bố hôm thứ Hai. Chương trình này liên quan đến việc hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận, RIP Medical Debt, tổ chức này mua nợ y tế chưa thanh toán từ các bệnh viện với mức chiết khấu cao và sau đó xóa nó. Adams cho biết thành phố sẽ đầu tư 18 triệu USD để giảm hơn 2 tỷ USD nợ y tế cho hàng trăm nghìn người dân New York.Những người dân New York bị ảnh hưởng sẽ được thông báo rằng khoản nợ y tế của họ đã được giảm bớt vì không có quy trình ghi danh tham gia chương trình giảm nợ một lần sẽ ra mắt vào đầu năm nay và kéo dài trong ba năm.Thị Trưởng Adams nói: “Không ai chọn mắc nợ y tế - nếu bạn bị bệnh hoặc bị thương, bạn cần phải tìm kiếm sự chăm sóc. Nhưng không người dân New York nào phải lựa chọn giữa việc trả tiền thuê nhà hay các nhu yếu phẩm khác và trả hết nợ y tế của họ”.Chương trình này nhằm vào những người dân New York có hóa đơn y tế chưa thanh toán chiếm ít nhất 5% thu nhập hộ gia đình hàng năm của họ hoặc những người trong hộ gia đình có thu nhập dưới 4 lần chuẩn nghèo liên bang, tức là thu nhập 31.200 USD/năm cho một gia đình 4 người.⚪ ---- Xét nghiệm dương tính với COVID-19? Theo hướng dẫn mới từ các quan chức y tế tiểu bang, miễn là bạn không có bất kỳ triệu chứng nào, bạn có thể đi làm hoặc đi học. Bộ Y tế Công cộng California trong tháng này đã hủy bỏ các quy định trước đây, vốn yêu cầu những người bị nhiễm COVID-19 phải cách ly trong ít nhất 5 ngày ngay cả khi họ không có triệu chứng. Sau nhiều năm áp dụng một số quy định nghiêm ngặt nhất về COVID-19 trên toàn quốc, các hướng dẫn mới của California lỏng lẻo hơn so với các khuyến nghị liên bang từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Tuy nhiên, không phải tất cả các khu học chánh của California đều áp dụng thay đổi chính sách kể từ thứ Hai.CDPH cho biết trong một tuyên bố: “Thay vì ở nhà tối thiểu 5 ngày, các cá nhân có thể quay lại nơi làm việc hoặc trường học khi họ bắt đầu cảm thấy tốt hơn”. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính giờ đây có thể tiếp tục cuộc sống của mình (trong khi vẫn đeo khẩu trang) miễn là các triệu chứng của họ được cải thiện và họ không bị sốt mà không cần dùng thuốc trong 24 giờ. Theo lệnh CDPH, những người có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không bao giờ biểu hiện triệu chứng không cần phải cách ly.Yêu cầu về việc đeo khẩu trang không thay đổi: Những người có kết quả xét nghiệm dương tính nên đeo khẩu trang khi ở gần những người khác trong nhà trong 10 ngày sau khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc bị bệnh. Các quan chức y tế cho biết mọi người có thể ngừng đeo khẩu trang sớm hơn 10 ngày sau hai lần xét nghiệm âm tính liên tiếp cách nhau ít nhất một ngày.⚪ ---- Hơn 30.000 giáo sư, thủ thư, thợ ống nước, thợ điện và các công nhân khác tại Đại học tiểu bang California CSU, hệ thống đại học công lập lớn nhất ở Mỹ, đã nghỉ việc hôm thứ Hai trong một cuộc đình công kéo dài một tuần để yêu cầu tăng lương. Việc ngừng hoạt động trên khắp 23 cơ sở của Cal State diễn ra hai tuần sau khi các quan chức CSU kết thúc đàm phán hợp đồng với lời đề nghị đơn phương tăng lương 5% có hiệu lực từ ngày 31 tháng 1, thấp hơn nhiều so với mức tăng 12% mà công đoàn đang tìm kiếm.Sau khi các cuộc đàm phán giữa ban quản lý Đại học Tiểu Bang California (CSU: California State University) và Hội Đồng Khoa California (CFA: California Faculty Association) bị đình trệ, các thành viên CFA đã quyết định đình công toàn hệ thống trong tuần này. Theo CFA, các thành viên công đoàn đã đưa ra một số đề xuất vào ngày 8 tháng 1 nhưng đã bị ban quản lý CSU “không có gì ngoài thái độ coi thường”.Giờ đây, hàng chục ngàn giáo sư, giảng viên, thủ thư, huấn luyện viên và cố vấn trên tất cả 23 cơ sở của CSU sẽ nghỉ việc từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các giảng viên đang yêu cầu tăng lương 12% để theo kịp chi phí sinh hoạt ngày càng tăng trên khắp California và họ tin rằng hệ thống trường đại học có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng dự trữ để đáp ứng nhu cầu của họ.Các nhà giáo dục cũng đang yêu cầu khối lượng công việc dễ quản lý hơn và mở rộng thời gian nghỉ phép khi cha mẹ chăm sóc con nhỏ. Các quan chức của Đại học Cal State nói rằng họ không đủ khả năng tăng lương 12%; thay vào đó, họ đưa ra mức tăng 5% trong năm nay và hai mức tăng 5% có điều kiện khác trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, CSU muốn duy trì là một trong những hệ thống đại học có chi phí phải chăng nhất quốc gia, với khoảng một nửa số sinh viên tốt nghiệp mà không phải trả nợ vay sinh viên.⚪ ---- Nam California: Hơn 100 khẩu súng đã bị thu giữ và gần 30 người bị bắt trong tháng này trong khuôn khổ Chiến dịch Hậu quả của Sở Cảnh sát trưởng Quận San Bernardino. Từ ngày 13 đến ngày 19/1, cảnh sát đã thực hiện 19 lệnh khám xét, phát hiện các thành viên băng đảng bị tình nghi và những người bị cấm sở hữu súng có 102 khẩu súng, trong đó có 18 loại vũ khí không có số hiệu được gọi là “súng ma”, dẫn đến 29 vụ bắt giữ trọng tội.Hình ảnh được SBSD chia sẻ cho thấy súng trường tấn công, súng ngắn và nhiều loại súng lục. Ngoài ra, hơn 55 pound ma túy cũng tìm thấy, trong đó có hơn 50 pound methamphetamine và gần 5 pound cocaine.⚪ ----Theo VnExpress. Dây xích bị đứt khiến các cuộn thép lăn xuống đường, đè bẹp xe máy, hai sinh viên thoát chết, chiều 23/1. Khoảng 16h30, xe đầu kéo biển số Bà Rịa - Vũng Tàu đi trên đường ĐT743A theo hướng Đồng Nai - Bình Dương. Khi đến gần cầu vượt Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, ôtô va quẹt xe máy chở hai người chạy bên cạnh. Tài xế ôtô thắng gấp khiến dây xích bị đứt, ba cuộn thép trên xe lăn về phía trước va chạm mạnh đầu kéo rồi rơi xuống đường. Hai sinh viên té ngã xuống nhưng kịp né cuộn thép, tài xế ôtô không bị thương tích. "Lúc đó hai đứa đang chạy xe bên cạnh ôtô thì tai nạn xảy ra, cuốn thép không cán trúng nhưng chân tay xây xát do té ngã trên đường", nam sinh bị nạn nói, cho biết xe máy bị cuộn thép đè bẹp, hư hỏng.⚪ ----Theo VTC News. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách trên cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến 22 người thương vong là do trời mưa, sương mù và tài xế buồn ngủ. Sáng 23/1, Bộ Công an có báo cáo nhanh nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 36+400 đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên, thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Theo đó, lúc 0h30 ngày 23/1, tại Km 36+400 đường La Sơn – Hòa Liên, thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, BKS 47B 010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu. Hậu quả bước đầu xác định 2 người chết tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện, hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30m đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo. Nguyên nhân sơ bộ do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Việt Nam hiện là một trong 10 quốc gia có tỉ lệ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Năm 2011, nước ta chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số, nhanh hơn 6 năm so với dự báo. Thông tin trên được ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP HCM, cho biết tại hội thảo thích ứng già hóa dân số tại TP HCM, tiếp cận từ hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi diễn ra ngày 23-1. Riêng tại TP HCM, từ năm 2017, người cao tuổi đang tăng rất nhanh về mặt số lượng. Cụ thể, tính đến hết ngày 1-12-2023, tại TP HCM số người trên 60 tuổi là hơn 1,3 triệu người, chiếm tỉ lệ 12,24 % trên tổng dân số tại TP. Trong đó, nữ giới chiếm tỉ trọng cao. Tốc độ già hóa dân số nhanh sẽ là thách thức lớn về mặt kinh tế, văn hóa cho các cá nhân, gia đình, xã hội và cộng đồng. Bởi điều này không chỉ có nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động trong tương lai, già hóa dân số còn làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế và hệ thống trợ cấp bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí.⚪ ---- HỎI 1: Tin vào báo chí và nhà báo, chỉ còn 34% người Đảng Dân Chủ, 8% người Đảng Cộng Hòa và 17% người độc lập?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới từ Gallup cho thấy đảng Dân chủ đang mất niềm tin vào các nhà báo. Tính đến năm ngoái, chỉ 34% đảng viên Đảng Dân chủ cho biết họ coi các nhà báo là có tiêu chuẩn đạo đức và tính trung thực “cao” hoặc “rất cao”; con số đó đã giảm dần kể từ mức đỉnh 54% vào năm 2018.Niềm tin của Đảng Cộng hòa vào các phóng viên đã tăng lên 8% vào năm ngoái từ mức 5% vào năm 2020 - nhưng vẫn giảm so với mức đỉnh 19% vào năm 2015. Niềm tin của những người độc lập cũng suy yếu dần: Đỉnh cao năm 2018 là 31% xuống chỉ còn 17% vào năm 2023.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Đa số chuyên gia nói TQ không xâm chiếm nổi Đài Loan 5 năm tới, nhưng có thể phong tỏa hiệuq ủa?ĐÁP 2: Đúng thế. Hầu hết các chuyên gia Mỹ và Đài Loan được thăm dò trong một cuộc khảo sát mới đều cho rằng Trung Quốc thiếu khả năng thực hiện một cách hiệu quả một cuộc xâm lược đổ bộ vào Đài Loan nhưng lại ở vị trí thuận lợi để thực hiện một cuộc phong tỏa. Sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan đã khiến khu vực này trở thành điểm nóng tiềm ẩn nguy hiểm và có thể gây ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc.Cuộc khảo sát do Dự án Sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh của Đài Loan thực hiện, đã thăm dò ý kiến của 52 chuyên gia Hoa Kỳ và 35 chuyên gia Đài Loan.Chỉ 26% chuyên gia Mỹ và 17% chuyên gia Đài Loan đồng ý rằng Trung Quốc có đủ năng lực quân sự để tiến hành một cuộc xâm lược đổ bộ vào Đài Loan một cách hiệu quả trong vòng 5 năm tới.Theo báo cáo của CSIS, một lý do cho đánh giá này là "một cuộc xâm lược đổ bộ sẽ đòi hỏi sự cam kết của lực lượng quân sự lớn hơn nhiều so với việc cách ly hoặc phong tỏa, và các hoạt động liên quan sẽ phức tạp hơn đáng kể". Các chuyên gia của cả hai nước phần lớn đồng ý rằng Trung Quốc có khả năng tiến hành kiểm dịch hoặc phong tỏa trong vòng 5 năm tới.Tới 90% chuyên gia Mỹ và 62% chuyên gia Đài Loan cho biết Trung Quốc có thể ban hành lệnh cách ly - một lệnh phong tỏa có giới hạn nhắm vào hoạt động thương mại thay vì quân sự sẽ được thực hiện không phải bởi quân đội Trung Quốc mà bởi lực lượng bảo vệ bờ biển hoặc các tàu thực thi pháp luật khác. Trong khi 80% chuyên gia Mỹ và 60% chuyên gia Đài Loan cho rằng Trung Quốc có thể thực hiện một cuộc phong tỏa, bao gồm cả hoạt động thương mại và quân sự và do quân đội Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo.Chi tiết: