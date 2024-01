Một số câu chuyện về di dân hàng đầu năm 2023

Lê Minh Hải



Chấm dứt Điều khoản 42 (Title 42). Tổng thống tiền nhiệm đã sử dụng luật y tế công cộng có tên Điều khoản 42 để trục xuất những người di dân tìm cách nhập cảnh vào đất nước tại biên giới Hoa Kỳ/Mexico. Nhiều đảng viên Đảng Dân chủ tại Quốc hội cho rằng điều này đã ngăn chặn hệ thống tị nạn của Hoa Kỳ.





Chính quyền Biden cuối cùng cũng đã chấm dứt việc sử dụng lệnh Điều khoản 42 vào tháng 5 năm 2023. Nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa lo ngại tình trạng di dân bất hợp pháp hàng loạt sau khi Điều khoản 42 bị dừng lại, nhưng điều này đã không xảy ra. Biên giới chứng kiến sự trở lại của một chế độ thực thi biên giới hơn bình thường, với các dòng di dân khi cao khi thấp.





Bầu cử năm 2024. Một số ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa vào năm 2024 đang cố gắng chống người di dân hơn ông Donald Trump. Ví dụ, doanh nhân Vivek Ramaswamy ca ngợi gia đình di dân nhập cư của mình, đồng thời thúc đẩy các chính sách thực thi di dân cứng rắn. Thống đốc Ron DeSantis cũng cho biết nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ nhấn mạnh đến việc thực thi về di dân.





Nếu có nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump, chúng ta có thể mong đợi sự gia tăng đáng kể trong việc thực thi về di dân, trục xuất và lệnh cấm người Hồi giáo mới đối với người di dân.





Trung Đông: Chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và chính trị. Thảm kịch ở Trung Đông vẫn tiếp diễn. Di dân đã trở thành một phần của cuộc tranh luận tại Quốc hội về viện trợ của Hoa Kỳ cho Israel và Ukraine. Để xét duyệt khoản viện trợ này cho hai nước, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa muốn có một chính sách, hoặc luật, để hạn chế đáng kể quy trình tạm dung nhân đạo và tị nạn mà hàng nghìn người di dân sử dụng để tạm thời được ở lại Hoa Kỳ trong khi yêu cầu của họ đang chờ duyệt xét.





Chủ nghĩa bài xích Do Thái và bài xích Hồi giáo đã gia tăng đáng kể trên khắp thế giới, và các trường đại học ở Hoa Kỳ đã trở thành trung tâm của hoạt động chính trị và sự thù hận.





Thời gian trôi qua, cuộc xung đột ở Trung Đông chắc chắn sẽ có tác động đến vấn đề di dân. Thống đốc Florida - Ron DeSantis đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ không nên chấp nhận người tị nạn từ Gaza.





Thành phố New York có trở nên chống người di dân không? Thành phố New York đã trở thành trung tâm của mối quan tâm của người di dân và yêu cầu sự hành động của liên bang. Thị trưởng thành phố New York - Eric Adams nhiều lần nói rằng thành phố của ông đã không thể quản lý được nhiều người di dân mới, và ông yêu cầu chính phủ liên bang phải làm gì đó. Ngày qua ngày, có những tin tức về phát biểu của Thị trưởng Adams về “cuộc khủng hoảng” người di dân ở thành phố New York. Trong một câu chuyện, một nhóm người di dân đã từ chối ở lại trại di dân vì nó không đủ thoải mái.





Texas và Florida Tiếp tục đi theo chương trình nghị sự chống người di dân của ông Trump. Trong suốt năm 2023, Texas tiếp tục theo đuổi các biện pháp cưỡng chế di dân mạnh mẽ. Thống đốc Texas - Greg Abbott đã rào biên giới với bang lân cận New Mexico vì lo ngại "di dân" và gửi nhiều chuyến xe chở người di dân đến Los Angeles.

Thống đốc Abbott cũng đặt hàng rào biên giới nổi chết người bằng dây thép gai trên sông Rio Grande để ngăn cản người di dân vượt biên.





Tại Florida, cơ quan lập pháp bang đã thông qua luật chống di dân gây tranh cãi. Luật mới này quy định việc lái xe vào bang Florida, nếu trong xe của bạn có người di dân bất hợp pháp là phạm tội. Luật cũng bác bỏ các giấy phép ngoài tiểu bang cấp cho người di dân bất hợp pháp không có giấy tờ, và yêu cầu các bệnh viện hỏi về tình trạng di dân.





Chết chóc ở biên giới vẫn tiếp tục. Người di dân tiếp tục phải chết khi tìm cách bước vào thế giới phát triển. Cái chết của người di dân là chuyện thường ngày của cuộc sống dọc biên giới Hoa Kỳ/Mexico và đã diễn ra trong nhiều thập kỷ.





Như cựu Tổng thống Barack Obama đã nhận xét, công chúng tương đối ít quan tâm đến cái chết hàng loạt của người di dân. Tổng thống Obama so sánh sự chú ý của công chúng đối với 5 người chết trong vụ nổ tàu ngầm Titan với cái chết hàng loạt của người di dân châu Phi trên biển xảy ra cùng vào một thời điểm.





Bên cạnh sự chết chóc, các bức tường biên giới cao hơn còn dẫn đến thương tích cho người di dân ngày càng gia tăng. Kể từ khi tăng cường rào cản biên giới vào năm 2019, các bệnh viện El Paso đã chứng kiến ​​sự gia tăng số lượng bệnh nhân di dân bị gãy xương chân, chấn thương cột sống và các chấn thương khác do ngã hoặc nhảy từ hàng rào.





