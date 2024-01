Hôm nay là tròn 3 năm bạo loạn 6/1/2021. Hôm nay Thứ Bảy 6/1/2024 đánh dấu kỷ niệm ba năm cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Chồng của cô Ashli Babbitt (một phụ nữ bạo loạn bị cảnh sát bắn chết ngày 6/1/2021) đã nộp đơn kiện đòi bồi thường 30 triệu đôla vì người vợ quá cố của anh chỉ bạo loạn để ủng hộ Trump.

.

- Hôm nay là tròn 3 năm bạo loạn 6/1/2021. Vợ tham dự bạo loạn bị cảnh sát bắn chết, chồng kiện chính phủ đòi bồi thường 30 triệu đôla

- Tòa Tối cao đồng ý sẽ ra phán quyết về chuyện một số tiểu bang xóa tên Trump ở phiếu bầu

- Bộ trưởng Tu pháp New York xin tòa phạt Trump 370 triệu đô và cấm vĩnh viễn kinh doanh bất động sản ở New York

- Georgia: Thẩm phán McAfee khiển trách gay gắt đối với các luật sư của Rudy Giuliani.

- Biden: Trump đã sử dụng “ngôn ngữ chính xác được sử dụng ở Đức Quốc xã”.

- New York: xe buýt du lịch lật, ít nhất 1 người chết và 22 người bị thương

- Indonesia: 2 đoàn tàu hỏa đụng nhau, ít nhất 4 người chết. Và 28 người bị thương.

- Nhật: cập nhật thương vong động đất là xác định, 126 người chết. Khoảng 100 người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, và 211 người mất tích.

- Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhập viện bí ẩn, báo chí Mỹ đòi thêm thông tin.

- Thủ tướng Iraq yêu cầu Mỹ rút quân ra khỏi Iraq

- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine bị Israel pháo kích

- Hezbollah: Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng Ukraine có thể bị Nga đánh bại.

- Hezbollah: toàn bộ Lebanon lộ dưới bom Israel nếu không phản ứng trước vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

- Tổng thống Chính quyền Palestine bác bỏ kế hoạch hậu chiến của Israel về quản lý Gaza

- Nam Hàn truy tố 2 người rò rỉ bản thiết kế tàu ngầm cho Đài Loan về tội gián điệp công nghiệp

- California họp đầu năm về thâm hụt ngân sách kỷ lục 68 tỷ USD của tiểu bang.

- Đơn đặt hàng mới cho hàng sản xuất tại Hoa Kỳ đã tăng 2,6% tương đương 14,9 tỷ USD, đạt 592,9 tỷ USD trong tháng 11

- California: đang lai xe ở Xa lộ 5, ông bố 4 con bị 1 người bên xe khác nổi giận, bắn bị thương. Tay súng bỏ chạy.

- Quận Los Angeles: lái xe, tông chết 1 nữ bộ hành, bỏ trốn, nhưng bị bắt lại

- Nghỉ hưu sẽ xài hết tiền tiết kiệm 1 triệu USD: 22 năm ở Mississippi và Oklahoma, chưa tới 15 năm ở New York và Hawaii, về California xài 14 năm là cạn

- VOA: Mỹ tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách Theo dõi Đặc biệt về tự do tôn giáo.

- TIN VN. Nữ trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam lấy vợ.

- TIN VN. Nổ hơn pháo Tết. Chủ tịch Quốc hội: "Nhiều nước muốn học Việt Nam cách tăng tuổi nghỉ hưu".

- HỎI 1: Có tới 86% sinh viên quốc tế sau khi học xong đều muốn ở lại Đài Loan làm việc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thuốc giảm cân Tejocote có độc chất chết người? ĐÁP 2: FDA cảnh báo như thế.

.

QUẬN CAM (VB-6/1/2023) ⚪ ---- Chính quyền địa phương cho biết ít nhất một người chết và 22 người bị thương khi một chiếc xe buýt du lịch gặp nạn ở ngoại ô New York. Chiếc xe buýt đang đi từ Canada đến Thành phố New York thì bị lật gần Hồ George. Chiếc xe buýt chở 22 hành khách và một tài xế. Ít nhất một người được trực thăng đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn nhưng cảnh sát cho biết không có xe nào khác liên quan.

.

⚪ ---- Hôm nay là tròn 3 năm bạo loạn 6/1/2021. Hôm nay Thứ Bảy 6/1/2024 đánh dấu kỷ niệm ba năm cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Chồng của cô Ashli Babbitt (một phụ nữ bạo loạn bị cảnh sát bắn chết ngày 6/1/2021) đã nộp đơn kiện đòi bồi thường 30 triệu đôla vì người vợ quá cố của anh chỉ bạo loạn để ủng hộ Trump. Báo The Hill loan tin, đơn kiện đòi bồi thường 30 triệu USD đã được đệ trình hôm thứ Năm bởi nhóm hoạt động bảo thủ Judicial Watch thay mặt cho Aaron Babbitt, chồng của Ashli Babbitt (bị an ninh bắn chết khi bạo loạn): đơn kiện chống lại chính phủ Hoa Kỳ, cáo buộc Trung úy Cảnh sát Capitol Michael Byrd về hành hung, và sơ suất khi nổ súng vào Ashli Babbitt, một người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

.

"Sự thật nói lên sự thật. Cô Ashli đã bị phục kích khi cô bị Trung úy Byrd bắn," đơn kiện viết. Đơn khiếu nại khẳng định rằng Byrd không mặc đồng phục, không nhận mình là sĩ quan và không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào đối với Ashli Babbitt, 35 tuổi, không có vũ khí, trước khi cô bị bắn chết người.

.

Byrd trước đây đã nói rằng anh cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc nổ súng trong khung cảnh hỗn loạn và anh coi đó là "phương sách cuối cùng" của mình. “Tôi đã cố gắng đợi càng lâu càng tốt,” anh nói với NBC vào tháng 8 năm 2021. “Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng không có ai cố gắng đi qua những cánh cửa đó. Nhưng việc họ không tuân thủ yêu cầu tôi phải thực hiện hành động thích hợp để cứu mạng sống của những người khác, các thành viên Quốc hội và tôi cũng như các đồng nghiệp của tôi."

.

Đơn kiện của Aaron Babbitt cũng khẳng định rằng vợ ông đã đi từ San Diego đến Washington, DC vào ngày hôm đó để tham dự cuộc biểu tình do Trump đứng đầu tại Ellipse, chứ không phải “với tư cách là thành viên của một nhóm hay vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bất chính nào”.

.

Đơn kiện cho biết thêm rằng "Cô Ashli yêu đất nước của cô và muốn thể hiện sự ủng hộ của cô đối với các chính sách Nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump cũng như được xem và nghe tổng thống phát biểu trực tiếp khi ông ấy còn đương chức."

.

⚪ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu tuyên bố rằng họ sẽ ra phán quyết về quyết định của một số tiểu bang nhằm xóa tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Trump hiện đã bị cấm tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Colorado và Maine, trong khi các tiểu bang này cho rằng Trump đã tham gia vào một cuộc nổi dậy sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và do đó không đủ tư cách để giữ chức vụ công.

.

Tòa án Tối cao cho biết họ sẽ xét xử các tranh luận trong vụ án vào ngày 8 tháng 2/2024. Trump đã kháng cáo các quyết định ở cấp tiểu bang và kêu gọi giải quyết vấn đề khẩn cấp vì cuộc bầu cử sơ bộ ở cả hai tiểu bang đều được ấn định vào ngày 5 tháng 3/2024.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Tu pháp New York đã đưa ra khuyến nghị về án phạt mà Donald Trump và các giám đốc điều hành của Trump Organization phải trả cho cái mà họ gọi là “vô số kế hoạch lừa đảo” nhằm thổi phồng giá trị tài chính của Trump. Một bản tóm tắt của tiểu bang được đệ trình hôm thứ Sáu kêu gọi Trump nộp phạt gần 370 triệu đô la và bị cấm vĩnh viễn tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh bất động sản nào ở New York hoặc điều hành bất kỳ công ty nào trong tiểu bang. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Letitia James cho biết lệnh cấm hoạt động kinh doanh bất động sản kéo dài 5 năm nên được áp dụng đối với các con trai của ông là Donald Jr. và Eric, the tờ Hill đưa tin.

.

Bản tóm tắt cho biết phiên tòa cho thấy Trump đã kiếm được nhiều tiền nhờ hành vi gian lận của mình, theo New York Times. Khi Bộ kiện Trump vào cuối năm 2022, James đã ước tính Trump kiếm được khoảng 250 triệu USD từ việc thổi phồng giá trị tài sản ròng của ông nhằm nỗ lực nhận được sự đối xử ưu đãi từ các công ty bảo hiểm và ngân hàng.

.

Các luật sư của Trump đã lập luận rằng không nên có hình phạt tài chính vì "bộ trưởng tư pháp đã không chứng minh được trường hợp của mình một cách đáng tiếc". Họ viết rằng "những sai sót hoặc sai sót luôn xảy ra trong kế toán" không cấu thành gian lận.

.

Bản tóm tắt nộp tòa là bản cuối cùng được nộp trong vụ kiện Trump lừa đảo. Các cuộc tranh luận kết thúc được lên kế hoạch vào tuần tới trước Thẩm phán Arthur Engoron, người bị Trump chỉ trích là thiên vị trong khi Trump cố gắng hủy bỏ vụ án

.

⚪ ---- Georgia: Theo các chuyên gia và hồ sơ tòa án, thẩm phán Georgia giám sát vụ gian lận bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã đưa ra "lời khiển trách gay gắt" đối với các luật sư của đồng bị cáo là Rudy Giuliani. Thẩm phán Scott McAfee đã bác bỏ đề nghị của Giuliani về việc gia hạn thời hạn ngày 8 tháng 1/2024 để nộp đơn đề nghị trước khi xét xử trong vụ án ở Quận Fulton.

.

Thẩm phán McAfee viết: Lập luận của các luật sư của Giuliani rằng Giuliani không thể xem xét các tài liệu khám phá “đồ sộ” - hoặc bằng chứng được đề xuất đưa ra tại phiên tòa - là không vững. McAfee viết: “Bị cáo không nói rõ chính xác phát hiện nào vẫn phải được xem xét lại hoặc tại sao việc xem xét lại vẫn chưa được hoàn thành trong khoảng 4 tháng đã trôi qua kể từ khi bị truy tố.

.

Một sự phân tâm có thể xảy ra là vụ kiện phỉ báng trị giá 148 triệu đô la mà Giuliani đã phải đối mặt với hai nhân viên phòng phiếu Georgia ở Washington D.C. và tuyên bố phá sản sau đó của ông. Điều đó không ngăn cản Thẩm phán McAfee trừng phạt các luật sư của Giuliani vì đã không nêu chi tiết tài liệu nào họ chưa xem xét và họ cần thêm bao nhiêu thời gian để xem xét nó.

.

Các nhà quan sát cũng nhắc lại các bản tin rằng các luật sư cũ của Giuliani vào mùa thu năm ngoái đã kiện “Thị trưởng Mỹ” đòi 1,4 triệu USD luật sư phí pháp lý mà họ nói rằng ông chưa bao giờ trả.

.

⚪ ---- Tổng thống đương nhiệm Joe Biden tuyên bố hôm thứ Sáu: “Một cuộc chiến tổng lực là điều mà [cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald] Trump mong muốn. Bạn không thể có một cuộc tranh cử nếu bạn coi chính trị là một cuộc chiến tổng lực.” Biden cam kết sẽ không để Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa MAGA buộc Mỹ phải từ bỏ mục tiêu giúp mọi công dân được hưởng quyền bình đẳng. Biden trước đây đã chỉ trích Trump và chiến dịch tranh cử của Trump, nói rằng đó là "về Trump chứ không phải [về] nước Mỹ."

.

⚪ ---- Biden hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Trump đã sử dụng “ngôn ngữ chính xác được sử dụng ở Đức Quốc xã”. Trong bài phát biểu trước lễ kỷ niệm 4 năm cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021, Biden chỉ trích Trump vì gọi “những người chống lại Trump là lũ sâu bọ” và nói về “máu của người Mỹ bị đầu độc”. Biden tiếp tục chỉ trích Trump vì đăng các chữ "trả thù" và "chế độ độc tài" để mô tả chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump và coi những người lính Mỹ tử trận trong các cuộc chiến là "kẻ ngu ngốc" và "kẻ thua cuộc". Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích những đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích Trump vào thời điểm xảy ra cuộc bạo loạn ngày 6/1, nhưng sau đó lại lên tiếng ủng hộ Trump.

.

⚪ ---- Indonesia: Hai đoàn tàu hỏa đã va chạm nhau trên đảo Java chính của Indonesia, khiến các toa tàu bị lệch và lật khiến ít nhất 4 người chết. Ayep Hanapi, người phát ngôn của PT Kereta Api Indonesia, cơ quan đường sắt quốc gia Indonesia, cho biết vụ tai nạn xảy ra cách ga xe lửa Cicalengka ở tỉnh Tây Java khoảng 500 m. Ông nói, tàu tốc hành Turangga chở 287 hành khách đang đi từ Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java, đã lao vào một tàu chở khách Bandung Raya chở 191 hành khách đang đi đến Padalarang từ ga Cicalengka vào khoảng 6h30 sáng thứ Sáu (giờ địa phương).

.

Ông Hanapi cho biết: "Tất cả hành khách trên hai đoàn tàu gặp nạn đã được di tản an toàn" và cho biết thêm có 28 người bị thương. Ông cho biết 22 người trong số họ đang được điều trị tại bệnh viện, hầu hết đều bị thương ở đầu. Cảnh sát cho biết ít nhất 4 thành viên đoàn tàu đã thiệt mạng - người lái tàu và phụ tá của anh ta trên chuyến tàu và một tiếp viên và một nhân viên bảo vệ trên chuyến tàu tốc hành.

.

⚪ ---- Chính quyền Nhật Bản hôm thứ Bảy đã cập nhật tổng số người chết trong trận động đất ngày 1 tháng 1 xảy ra ở tỉnh Ishikawa, nâng con số lên 126 người chết. Khoảng 100 người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi khoảng 211 người được báo cáo là mất tích. Theo Kyodo News, khoảng 66.000 hộ gia đình ở 14 thị trấn trong khu vực vẫn không có nước sạch và khoảng 24.000 hộ gia đình không có điện. Hãng thông tấn này đưa tin số người tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu nạn đã tăng từ 5.000 lên 5.400.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc Phòng nhập viện bí ẩn, báo chí Mỹ đòi thêm thông tin. Hiệp hội Báo chí "Pentagon Press Association" đã đưa ra một lá thư bày tỏ "mối quan ngại đáng kể" về việc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không thông báo cho công chúng về việc Bộ trưởng Lloyd Austin nhập viện. Pentagon đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến "các biến chứng sau một thủ tục y tế tự chọn gần đây" của Austin, khiến ông phải nhập viện vào ngày 1 tháng 1.

.

Các phương tiện truyền thông gọi tình huống này là một "sự phẫn nộ" và cho biết nó "thấp hơn nhiều so với các tiêu chuẩn công bố thông tin thông thường mà các cơ quan liên bang khác đặt ra khi các quan chức cấp cao phải trải qua các thủ tục y tế hoặc tạm thời mất khả năng lao động." Bức thư chỉ ra rằng “điều đặc biệt quan trọng đối với công chúng Mỹ là được thông báo về tình trạng sức khỏe và khả năng ra quyết định của lãnh đạo quốc phòng hàng đầu của họ” trong tình hình địa chính trị hiện tại và kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức quan hệ công chúng của Pentagon.

.

⚪ ---- Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc đối thoại để thảo luận về việc đưa quân Mỹ ra khỏi đất nước của ông sau khi một cuộc tấn công của Mỹ giết chết một thủ lĩnh dân quân Iraq ở Baghdad một ngày trước đó. Trong một bài phát biểu, al-Sudani cho biết thỏa thuận theo đó quân đội Mỹ đóng tại Iraq duy trì chủ quyền bình đẳng của cả hai nước, và cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm chủ quyền đó.

.

“Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng trong trường hợp có sự vi phạm hoặc vi phạm của bất kỳ bên nào ở Iraq hoặc nếu luật pháp Iraq bị vi phạm, chính phủ Iraq là bên duy nhất có quyền theo dõi về giá trị của những vi phạm này,” al- Sudani cho biết trong nhận xét được chia sẻ bởi văn phòng của ông. Thủ tướng cho biết ông đang trong quá trình thiết lập một cuộc đối thoại song phương với Mỹ để thảo luận về việc rút khoảng 2.500 lính Mỹ ra khỏi đất nước ông.

.

⚪ ---- Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) báo cáo rằng trụ sở đã phải đối mặt với hỏa lực pháo kích hạng nặng vào thứ Bảy, khiến các mảnh đạn văng tung tóe tại Bệnh viện Al-Amal ở Khan Younis. Các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào tòa nhà PRCS và khu vực xung quanh nó trong vài ngày qua đã dẫn đến nhiều thương vong. Thông báo của PRCS cho biết: “Mảnh đạn pháo vương vãi khắp tòa nhà, kèm theo tiếng súng dữ dội từ phi cơ không người lái”.

.

⚪ ---- Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ vẫn chưa trả đũa các cuộc tấn công của nhóm này vì thực tế là Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng Ukraine có thể bị Nga đánh bại.

.

Nasrallah lưu ý: "Lợi ích của người Mỹ không nằm ở việc leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực. Họ can dự sâu vào Ukraine và chuẩn bị cho một thất bại lịch sử trước Nga. Ukraine đang thất bại, người Mỹ đang chịu áp lực và họ do dự trong việc đáp trả sự kháng cự do họ đang bị chiếm đóng trong nhiều cuộc chiến tranh”.

VOA: Mỹ tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách Theo dõi Đặc biệt về tự do tôn giáo.

TIN VN. Nữ trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam lấy vợ đồng tính.

TIN VN. Nổ hơn pháo Tết. Chủ tịch Quốc hội: "Nhiều nước muốn học Việt Nam cách tăng tuổi nghỉ hưu".

Ngoài ra, ông chỉ ra rằng Mỹ sử dụng "ISIS như một cái cớ để ở lại Iraq, nhưng ISIS là sự sáng tạo của Mỹ, Trump thừa nhận điều này." Ông cũng ca ngợi quyết định của Yemen nhằm vào các tàu có kết nối với Israel ở Biển Đỏ.⚪ ---- Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah hôm thứ Sáu nói trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng “toàn bộ Lebanon sẽ bị lộ dưới bom Israel nếu chúng ta không phản ứng trước vụ ám sát thủ lĩnh Hamas” diễn ra ở Beirut."Tôi sẽ nhắc lại điểm này, nếu bạn nhắm mục tiêu vào chúng tôi ở Beirut, điều mà bạn đã làm bằng cách giết chết liệt sĩ [Tư Lệnh Phó Bộ Chính trị Hamas Saleh] Al-Arouri, người bạn thân yêu của tôi, chúng tôi sẽ không đáp lại điều này theo bất kỳ cách thông thường nào, điều này chắc chắn sẽ không bị trừng phạt", người đứng đầu Hezbollah nhấn mạnh.Ông nhấn mạnh: "Câu trả lời đang đến. Đó là điều không thể tránh khỏi". Nasrallah nói thêm rằng các sự kiện hiện tại dọc biên giới phía nam mang lại cho Lebanon “cơ hội lịch sử để giải phóng từng tấc lãnh thổ Lebanon, bao gồm cả khu vực trang trại Shebaa bị chiếm đóng”.⚪ ---- Tổng thống Chính quyền Palestine hôm thứ Sáu đã bác bỏ kế hoạch thời hậu chiến về quản lý Dải Gaza được cho là do Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trình bày. Tổng thống Palestine nhắc lại "lập trường rõ ràng, không thay đổi của người Palestine là ưu tiên chấm dứt hành động gây hấn của Israel đối với người dân của chúng tôi ở Gaza, Bờ Tây và Jerusalem", nhấn mạnh rằng Nhà nước Palestine, với Jerusalem là thủ đô, phải được công nhận.Trước đó cùng ngày, có thông tin cho rằng kế hoạch của Israel đề xuất các cơ quan địa phương của người Palestine, ngoại trừ Hamas, sẽ tiếp quản quyền quản lý ở Gaza sau khi kết thúc chiến tranh “với điều kiện là sẽ không có hành động thù địch hoặc mối đe dọa nào chống lại Nhà nước Israel."⚪ ---- Cảnh sát Nam Hàn đã truy tố hai người rò rỉ bản thiết kế tàu ngầm cho Đài Loan trong khi Seoul tìm cách tránh phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh về việc hỗ trợ không được phê chuẩn cho chương trình tàu ngầm của Đài Bắc. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hồi tháng 9 đã tiết lộ chiếc tàu ngầm được chế tạo trong nước đầu tiên của đất nước bà tại công ty đóng tàu quốc doanh CSBC ở thành phố cảng phía nam Cao Hùng.Đài Loan đang theo đuổi năng lực và công nghệ quân sự dưới nước như một phần trong nỗ lực chống lại áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc, khi bị TQ đe dọa chiếm giữ bằng vũ lực. Tuy nhiên, các quan chức Nam Hàn lo ngại về sự đóng góp của các kỹ sư Nam Hàn và việc chuyển giao bất hợp pháp công nghệ quốc phòng cho chương trình tàu ngầm nội địa của Đài Loan. Giống như hầu hết các nước, Nam Hàn không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc.Hai công dân Nam Hàn Qbị truy tố tội làm gián điệp công nghiệp cho công ty tư vấn hàng hải SI Innotec, công ty đã bị tòa án Nam Hàn phạt vào năm ngoái vì xuất cảng thiết bị tàu ngầm cấp quân sự cho CSBC mà không có sự chấp thuận của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng của Seoul.Các quan chức Hàn Quốc nói với Financial Times rằng hai nhân viên SI Innotec, trước đây từng làm việc cho Daewoo Shipbuilding và Marine Engineering, đã bị cáo buộc lấy hàng chục trang bản thiết kế tàu ngầm DSME1400 của Daewoo và chuyển nó cho CSBC.Cho Hyeon-gyu, người đứng đầu trung tâm Trung Quốc tại Hiệp hội Ngoại giao Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết: “Đài Loan đã cố gắng hết sức để có được công nghệ tàu ngầm từ Mỹ và Đức nhưng họ không thể có được, vì vậy họ đã tiếp cận các kỹ sư Nam Hàn. Chính quyền Nam Hàn sẽ lo lắng về khả năng quan hệ xấu đi với Trung Quốc”, nước đối tác thương mại lớn nhất của nước này.Nỗ lực của Đài Bắc mua tàu ngầm diesel-điện từ Mỹ cách đây hai thập niên đã thất bại một phần vì các chính phủ châu Âu không chấp thuận chuyển giao công nghệ liên quan. Theo những người quen thuộc với dự án, lần này, dự án tàu ngầm nội địa của Đài Loan đã nhận được công nghệ và linh kiện nước ngoài dành cho thiết bị điện tử, vũ khí và động cơ đẩy. Trong hai năm qua, ít nhất ba công ty Nam Hàn đã bị truy tố tội gián điệp công nghiệp liên quan đến chương trình tàu ngầm của Đài Loan.Park Moo-sik, giám đốc điều hành SI Innotec, cũng bị phạt tù treo và công ty đã bị phạt 1 tỷ Won (765.000 USD) vào năm ngoái vì vai trò trong việc xuất cảng công nghệ quốc phòng trái phép cho CSBC. Bà Park, người sống ở Đài Loan, đã bác bỏ cáo buộc và đang trong quá trình kháng cáo.DSME kể từ đó đã được công ty quốc phòng Nam Hàn Hanwha mua lại và hiện được gọi là Hanwha Ocean. SI Innotec đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về các cáo buộc, được Nhật báo Kinh tế Nam Hàn đưa tin đầu tiên. Bộ quốc phòng Đài Loan không trả lời yêu cầu bình luận.⚪ ---- Lập pháp California đã triệu tập phiên họp đầu tiên của năm 2024 hôm thứ Tư và được giao nhiệm vụ giải quyết mức thâm hụt ngân sách kỷ lục 68 tỷ USD của tiểu bang. California đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt doanh thu một phần do sự chậm trễ trong việc thu thuế năm 2022-2023. IRS đã hoãn thời hạn nộp thuế năm 2022 cho các cá nhân và doanh nghiệp ở 55 trong số 58 quận của California để cứu trợ sau một loạt thảm họa thời tiết tự nhiên, bao gồm bão mùa đông nghiêm trọng, lũ lụt, lở đất và lở đất.Các khoản thanh toán thuế ban đầu được hoãn lại cho đến ngày 16/10/2023, nhưng vài giờ trước thời hạn, chúng tiếp tục bị hoãn lại cho đến ngày 16/11/2023. Theo hành động của liên bang, California cũng đã gia hạn thời hạn nộp tờ khai thuế tiểu bang đến cùng ngày. Những sự chậm trễ này có nghĩa là California phải thông qua ngân sách 2023-24 trước khi bắt đầu thu phí, “không có bức tranh rõ ràng về tác động của sự yếu kém kinh tế gần đây đối với nguồn thu của tiểu bang”. Theo LAO, tổng số tiền thu thuế thu nhập đã giảm 25% trong năm 2022-23 - một mức giảm so với mức giảm được thấy trong cuộc Đại suy thoái và vụ phá sản dot-com.⚪ ---- Cục điều tra dân số cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Sáu rằng các đơn đặt hàng mới cho hàng hóa sản xuất tại Hoa Kỳ đã tăng hàng tháng là 2,6% tương đương 14,9 tỷ USD, đạt 592,9 tỷ USD trong tháng 11, cao hơn dự đoán của các nhà phân tích.Các lô hàng tăng 0,5% tương đương 2,7 tỷ USD so với tháng trước lên mức 580,7 tỷ USD. Các đơn đặt hàng chưa thực hiện tăng 1,3% tương đương 17,1 tỷ USD lên 1.374,8 tỷ USD. Hàng tồn kho tăng 0,1% tương đương 0,6 tỷ USD so với cùng kỳ tháng trước, đạt 857,1 tỷ USD. Tỷ lệ hàng tồn kho trên lô hàng ở mức 1,48, không thay đổi so với tháng 10. Trong khi đó, đơn đặt hàng mới cho hàng hóa lâu bền được sản xuất tăng 5,4% tương đương 15 tỷ USD lên 295,2 tỷ USD.⚪ ---- Một ông bố 4 con nhập viện trong phòng chăm sóc đặc biệt sau khi bị bắn trong một vụ xả súng trên Xa lộ 5. Noel Pena, 48 tuổi, bị bắn khi đang lái xe vào đêm giao thừa. Viên đạn xuyên qua nách, làm gãy xương đòn và để lại những mảnh vỡ trong cổ họng. Pamela Pena, con gái của nạn nhân, cho biết: “Đó là điều không ai mong đợi." Vào đêm giao thừa, Noel đang về nhà cùng vợ, con gái và cháu gái sau khi dành cả ngày tại hội chợ Sante Fe Springs Swap Meet.Vào khoảng 3 giờ chiều, gia đình đang lái xe trở về nhà ở East L.A. thì họ nhận thấy một chiếc xe Honda SUV màu xám lao vào làn đường của họ ngay phía bắc đường Carmenita ở Norwalk. Nghi phạm suýt va chạm với xe của họ. Noel bấm còi khi người lái xe tình nghi hét về phía anh. Lời trao đổi đã được trao đổi khi Noel lái xe đi nhưng gia đình anh cho biết nghi phạm vẫn tiếp tục bám theo họ trên xe của anh ta.Bất ngờ, nghi phạm vượt qua ở bên trái và bắn hai phát súng về cửa sổ bên tài xế. Khi Noel cảm thấy viên đạn găm vào mình, anh ấy đã tấp xe vào lề đường cao tốc. Anh bắt đầu cảm thấy yếu ớt và mất máu nhanh chóng. Một y tá tình cờ lái xe ngang qua vào thời điểm đó và dừng lại để đề nghị giúp đỡ khi Noel đang nằm chảy máu bên lề đường cao tốc. Pamela cho biết y tá đã giúp cầm máu cho Noel trong khi họ chờ xe cấp cứu đến. Anh ta được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Pamela ghi công y tá vì đã cứu sống cha cô.Hung thủ vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát đang tìm kiếm đoạn phim hoặc video từ camera hành trình từ camera Tesla được quay vào khoảng 3 giờ chiều ngày 31 tháng 12. đến 3 giờ 30 chiều gần lối ra Đường Carmenita. CHP cho biết nghi phạm có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người và tấn công bằng vũ khí chết người. Nhà chức trách đang yêu cầu bất kỳ ai có thể chứng kiến vụ nổ súng hãy gọi đến văn phòng CHP Santa Fe Springs theo số 562-868-0503.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đã bị bắt hôm thứ Năm vì liên quan đến vụ tông xe rồi bỏ chạy khiến một phụ nữ thiệt mạng gần Phi trường Quốc tế Los Angeles. Nghi phạm được Sở Cảnh sát Los Angeles xác định là Eduardo Alejandro Leiva, 48 tuổi.Sáng sớm thứ Năm, khoảng 12:05 sáng, một người phụ nữ đang đi bộ bên ngoài lối băng qua đường được đánh dấu trên Đại lộ Sepulveda, ngay phía nam Đại lộ Century. Một chiếc Chevy SUV màu xám đi về hướng nam trên Đại lộ Sepulveda đã tông vào người phụ nữ. Tài xế đã phóng nhanh khỏi hiện trường và không tấp vào lề để giúp đỡ nạn nhân bị thương.Các nhân viên y tế đến ứng cứu khu vực nhưng người phụ nữ đã chết tại hiện trường. Nạn nhân chỉ được mô tả là một phụ nữ gốc Tây Ban Nha từ 20 đến 25 tuổi. Các nhà điều tra sau đó đã truy tìm nghi phạm liên quan và bắt hung thủ. Anh này đã bị giam với tội danh tông xe rồi bỏ chạy.⚪ ---- Đối với những người Mỹ có kế hoạch nghỉ hưu sớm, khoản tiết kiệm 1 triệu USD có vẻ là đủ, nhưng tùy thuộc vào việc ai đó quyết định dành những năm sau khi làm việc ở đâu, số tiền đó có thể đi rất xa hoặc không. Một nghiên cứu mới từ Go Banking Rates đã phân tích quỹ hưu trí trị giá 1 triệu USD sẽ tồn tại trong bao lâu trên toàn quốc.Nghiên cứu giả định độ tuổi nghỉ hưu từ 65 tuổi trở lên và xem xét chi phí sinh hoạt hàng năm như nhà ở, tiện ích và thực phẩm ở tất cả 50 tiểu bang. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu mới nhất từ Cục Khảo sát chi tiêu tiêu dùng năm 2020 của Cục Thống kê Lao động và Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu Kinh tế Missouri.Ở một số tiểu bang, như Mississippi và Oklahoma, quỹ hưu trí trị giá 1 triệu USD sẽ tồn tại được khoảng 22 năm. Ở các bang khác như New York và Hawaii, những nơi vốn có chi phí sinh hoạt cao, quỹ hưu trí 1 triệu USD sẽ chỉ tồn tại được chưa đầy 15 năm. Đối với những người về hưu ở California, chi phí sinh hoạt hàng năm sẽ là $72.319,57, nghĩa là quỹ hưu trí trị giá 1 triệu USD sẽ tồn tại trong khoảng 14 năm.⚪ ----Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ hôm 4/1 tuyên bố tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách Theo dõi Đặc biệt (SWL) do các vi phạm “nghiêm trọng” về tự do tôn giáo, dù chính quyền Việt Nam trong hai năm qua cố gắng vận động để thoát khỏi danh sách này. Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Anthony Blinken có thể khiến Việt Nam tiến gần hơn đến một danh sách đen khác nghiêm trọng hơn là Quốc gia Quan tâm Đặc biệt (CPC), dù hai nước vừa thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9. Ngoài ra, tuyên bố này cũng đánh dấu sự thất bại của Hà Nội trong việc vận động ngoại giao tại Washington.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam và CLB nữ TP.HCM Trần Thị Thu đã tổ chức lễ cưới với người yêu Nguyễn Thị Thương. Trung vệ Trần Thị Thu và Nguyễn Thị Thương đã có thời gian dài yêu nhau và công khai hẹn hò trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đám cưới của cả hai cũng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi đây là lần đầu tiên, một cầu thủ nữ bóng đá Việt Nam công khai cuộc hôn nhân với người cùng giới. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, nhìn "chú rể" Trần Thị Thu chững chạc trong bộ vest và nở nụ cười hạnh phúc bên người bạn đời trong bộ váy cưới xinh đẹp, ai cũng mừng cho đôi bạn trẻ. Đám cưới của Trần Thị Thu còn đáng nhớ hơn khi có rất nhiều thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam từ miền Bắc bay vào tham dự và chúc mừng hạnh phúc, bên cạnh những người thầy và đồng đội ở CLB nữ TP.HCM.⚪ ----Theo Báo Dân Trí. Yêu cầu đặt ra khi tăng tuổi nghỉ hưu là không gây xáo trộn xã hội. Nhiều nước họp bàn thâu đêm không quyết định được vấn đề này, trong khi Việt Nam đã làm được. Sáng 6/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuyên đề với gần 700 cử tri đại diện cho công nhân, viên chức, người lao động thành phố cảng. Huệ nói: "Việt Nam đã có cách làm sáng tạo, tính toán tăng tuổi nghỉ hưu một cách từ từ. Với lao động nam, mỗi năm tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng thêm 3 tháng, lao động nữ tăng 4 tháng. Việt Nam chọn cách cho tăng tuổi nghỉ hưu "chạy dần dần" cho đến khi đạt mức 62 tuổi đối với nam, 60 đối với nữ." (ghi chú: Mỹ đã nhiều lần tăng tuổi nghỉ hưu, hiện nay là 67 tuổi là tuổi nghỉ hưu trọn ven cho cả nam và nữ.)⚪ ---- HỎI 1: Có tới 86% sinh viên quốc tế sau khi học xong đều muốn ở lại Đài Loan làm việc?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát cho thấy 86% sinh viên quốc tế quan tâm đến việc ở lại Đài Loan làm việc sau khi tốt nghiệp. Cuộc khảo sát do Hiệp hội Trao đổi Văn hóa và Giáo dục Quốc tế Đài Loan (AICEE Đài Loan) công bố vào thứ Ba (2/1), cho thấy giáo dục chất lượng cao đứng đầu trong số lý do khiến sinh viên quốc tế ở nước ngoài cân nhắc đến Đài Loan để học. Trong số sinh viên quốc tế được khảo sát, 86% bày tỏ ý định xin vào các chương trình chuyên ngành mới và ở lại Đài Loan làm việc sau khi tốt nghiệp.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Thuốc giảm cân Tejocote có độc chất chết người?ĐÁP 2: FDA cảnh báo như thế. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cảnh báo rằng các chất bổ sung giảm cân Tejocote được bán trực tuyến thông qua Amazon hoặc Etsy có thể chứa một chất có độc tính cao. Các xét nghiệm của FDA cho thấy những viên nang được dán nhãn là tejocote thay vào đó lại chứa cây trúc đào màu vàng (yellow oleander), một loại cây độc có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ.Chi tiết: